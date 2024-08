Le 25 migliori idee di AI Art Prompt per stimolare la vostra creatività

L'intelligenza artificiale ha un semplice credo: migliore è l'input, migliore è l'output. 🎯

Nella terminologia dell'IA, l'input è il prompt e l'output è il risultato generato. Oggi, artisti e designer, sia professionisti che dilettanti, utilizzano i suggerimenti artistici dell'IA per generare arte visiva sorprendente.

I generatori di opere d'arte basati sull'intelligenza artificiale hanno aperto nuove strade all'espressione artistica. Con la crescente popolarità dell'arte generata dall'intelligenza artificiale in tutto il mondo, è giunto il momento di salire sul carro dei vincitori.

Strumenti come Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2 permettono a tutti di sperimentare con facilità

Generatori di arte artificiale

. Producono risultati impressionanti e molto più rapidamente della maggior parte delle applicazioni informatiche per artisti.

Ma tutto inizia con il saper scrivere il prompt perfetto. 🎨

Che cosa sono i suggerimenti artistici dell'IA?

I suggerimenti artistici dell'IA sono le istruzioni impartite a un generatore d'arte dotato di intelligenza artificiale, che gli consentono di creare opere d'arte e immagini. Immaginate di dare indicazioni a un artista, solo che in questo caso l'artista è un sofisticato programma informatico.

Un buon suggerimento artistico dell'intelligenza artificiale è chiaro, specifico, dettagliato e, soprattutto, fantasioso! 🤖

Perché serve un buon prompt AI?

Per creare contenuti - testo o immagini - i generatori di contenuti dell'IA si basano sulla comprensione del prompt. Quindi confrontano le specifiche del prompt con il set di dati su cui sono stati addestrati. Pertanto, l'input o il prompt gioca un ruolo fondamentale nel processo.

Naturalmente, non c'è

processo standard

per scrivere un buon prompt. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi prima che il modello crei un'immagine che corrisponda perfettamente a quella che avete in mente. Questo processo di tentativi ed errori aiuta a capire come i diversi elementi del prompt influiscono sull'opera d'arte generata.

Vantaggi dell'uso dei suggerimenti artistici AI

I vantaggi principali dell'uso dei suggerimenti artistici dell'IA sono due: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per generare immagini consente di risparmiare tempo e costi. Un altro grande vantaggio è che non ha le limitazioni degli esseri umani, come le competenze specifiche e la conoscenza limitata dei diversi stili artistici. 💫

Ecco alcuni grandi vantaggi dell'utilizzo di suggerimenti AI.

Efficienza del tempo

Con un buon prompt, è possibile generare un'immagine in pochi secondi, invece delle ore necessarie per creare manualmente un'immagine originale. La manipolazione del prompt per personalizzare l'output può richiedere al massimo qualche minuto in più.

Efficienza dei costi

Il tempo è denaro, e con un sistema economico e senza codice

Strumenti di intelligenza artificiale

, le aziende possono aumentare in modo significativo la produzione di contenuti, riducendo al contempo i costi di produzione. I suggerimenti consentono agli artisti di avere un vantaggio con le idee e la direzione iniziali, invece di sperimentare all'infinito per trovare una scintilla creativa, con un conseguente risparmio di tempo e materiali sprecati

Consistenza

L'utilizzo di suggerimenti per i generatori di immagini AI consente di ottenere coerenza. Poiché i generatori di immagini utilizzano istruzioni testuali e apprendimento automatico, è possibile creare molti progetti originali senza compromettere le linee guida del marchio o gli stili preferiti

Accessibilità

Gli esperti sostengono inoltre che strumenti di intelligenza artificiale come Midjourney, Dall-E e Stable Diffusion hanno democratizzato

la creazione di contenuti

. I suggerimenti sono accessibili a tutti. Non è quindi necessario essere esperti di arte o di intelligenza artificiale per creare immagini visivamente accattivanti 👍🏼

Versatilità

L'uso dei prompt per l'arte dell'intelligenza artificiale offre anche una versatilità senza pari: l'intelligenza artificiale è in grado di comprendere e imitare vari stili artistici. Questo può incoraggiare gli artisti a sperimentare diversi stili e tecniche

Innovazione

I generatori di immagini incoraggiano anche gli artisti a pensare fuori dagli schemi. È possibile esplorare territori inesplorati e creare opere d'arte mai viste prima, utilizzando idee e combinazioni non convenzionali. Gli strumenti artistici dell'intelligenza artificiale contribuiscono anche a generare suggerimenti per aiutarvi a fare brainstorming e a creare opere d'arte innovative.

Infine, i generatori di suggerimenti AI art possono sfidare gli artisti a superare i propri limiti. Quando gli artisti si cimentano con proposte nuove e stimolanti, affinano le loro tecniche e ampliano le loro competenze.

Sfide e ostacoli comuni nell'uso dei suggerimenti AI per l'arte

L'emergere dell'intelligenza artificiale nella creazione di contenuti ha suscitato discussioni e dibattiti tra artisti e designer. Oltre alle preoccupazioni legate alla violazione del copyright, alla proprietà e allo scraping dei dati, la svalutazione dell'arte umana rimane una preoccupazione per gli artisti più esperti.

Uno svantaggio comune dell'uso dei suggerimenti dell'intelligenza artificiale è la loro limitazione. Poiché i generatori d'arte AI funzionano esclusivamente sulla base di questi suggerimenti, non c'è spazio per la sperimentazione di elementi e stili al di fuori dei suggerimenti. Di conseguenza, i generatori di immagini AI possono non riuscire a cogliere le sfumature e le sottigliezze che sono un segno distintivo di una buona arte. L'arte generata dall'IA tende inoltre a essere formulaica, priva di un tocco personale.

Un'altra sfida è rappresentata dall'eccessiva dipendenza dai suggerimenti generati dall'IA. Gli artisti potrebbero trovarsi a lottare per bilanciare il volume di produzione con una buona qualità.

Mantenere la propria voce creativa unica in primo piano mentre ci si affida ai suggerimenti dell'IA è un altro ostacolo. Nonostante queste sfide, i generatori di immagini stanno lentamente diventando strumenti fantastici per la creazione di contenuti.

Rimane solo l'ultimo ostacolo: creare suggerimenti efficaci in grado di generare contenuti pertinenti, convincenti e utili. 💡

Scopriamo come fare.

Come scrivere suggerimenti vincenti per l'arte dell'intelligenza artificiale

Per scrivere un prompt che funzioni, assicuratevi di includere questi dettagli: il formato dell'immagine, il soggetto centrale, i dettagli associati al soggetto, le caratteristiche o i riferimenti stilistici e i dettagli associati alla composizione completa.

Ecco una spiegazione approfondita, passo dopo passo.

**Decidete se si tratta di una fotografia, di un disegno, di uno schizzo, di un dipinto a olio o di un rendering 3D. Poi, definite chiaramente l'obiettivo principale dell'opera. Potrebbe essere una persona, un animale, un oggetto o un concetto astratto.

Descrivete quindi le specifiche degli elementi principali dell'immagine Includete informazioni su colori, forme, dimensioni e texture per guidare lo strumento nella generazione di dettagli accurati. Fornire dettagli sulla forma artistica e sullo stile che si ha in mente, utilizzando parole chiave come "astratto", "minimalista", "espressionista" o "surreale" per descrivere l'estetica.

Infine, definite la composizione nel modo più dettagliato possibile. Specificate la scuola d'arte, lo stile di illuminazione, il rapporto d'aspetto, i rapporti e gli angoli di ripresa. Per il resto, potete concentrarvi sullo sfondo e sul contesto.

Supponiamo di aver bisogno di un'immagine di un vichingo su uno sfondo moderno. Vediamo le fasi necessarie per scrivere il prompt giusto per questo esempio:

Specificare il formato: Generare una fotografia.. Descrivere il soggetto: Generare una fotografia di un signore della guerra vichingo.. Aggiungi dettagli: Generare una fotografia di un condottiero vichingo che impugna un'ascia.. Descrivi lo stile: Generare una fotografia in stile pop art di un condottiero vichingo che impugna un'ascia in un campo lungo monocromatico.. Aggiungi ulteriori dettagli: Genera una fotografia in stile pop art di un condottiero vichingo che impugna un'ascia in un campo lungo monocromatico di fronte a Times Square, New York

È possibile continuare ad aggiungere dettagli e sfumature, come descrizioni dettagliate, per generare opere d'arte e spunti di design, compresi elementi come stili artistici specifici come la pop art, scuole o generi, riferimenti a icone della cultura pop o elementi testuali.

Quanto più chiari e specifici sono i suggerimenti, tanto più dettagliata e ricca di sfumature sarà l'immagine.

Suggerimento: Usate il tasto

ClickUp AI

strumento per fare brainstorming e creare prompt che generano immagini fantastiche. 💯

Sebbene l'intelligenza artificiale di ClickUp non generi direttamente arte digitale, il suo potere risiede nella creazione di suggerimenti convincenti che danno vita alla vostra visione artistica.

Immaginate una fonte di idee a portata di mano.

La richiesta d'arte di ClickUp

e gli strumenti di generazione di arte AI vi aiutano a

brainstorming

e ideare idee per le immagini.

È possibile digitare le proprie idee e preferenze e il modello AI suggerirà temi, concetti ed elementi che corrispondono a tali idee. È possibile creare suggerimenti completi da inserire nel generatore di immagini AI con pochi clic.

25 esempi di suggerimenti artistici AI

Abbiamo raccolto una serie di suggerimenti che creeranno immagini accattivanti su qualsiasi generatore d'arte AI.

1. Paesaggi urbani futuristici

via Gencraft "Genera un'immagine di paesaggio urbano con una metropoli vivace e futuristica, con grattacieli torreggianti dal design unico e intricato. Catturate un ambiente urbano vibrante e high-tech con cartelloni pubblicitari olografici che illuminano lo skyline della città e le strade sottostanti"

2. Colori vibranti e sfumature

via Gencraft

"Generate un'immagine ricca di colori vibranti e gradienti, formando una composizione astratta e di grande impatto visivo. I colori devono fondersi, trasmettendo un senso di movimento ed energia"

3. Paesaggi surreali

via Gencraft

"Generate un'immagine di paesaggio surreale con isole galleggianti, montagne capovolte e flora non convenzionale. Includete una qualità onirica, spingendo i confini della realtà. Create una scena con elementi fantasiosi e ultraterreni"

4. Ritratti

via Gencraft

"Generate un'immagine di ritratto che mostri le espressioni, i tratti e le emozioni di una persona in un'inquadratura ravvicinata. Mantenete lo sfondo neutro, enfatizzando la presenza dell'individuo. Fate emergere la profondità e la personalità del soggetto, creando un ritratto accattivante e ben composto"

5. Corpi celesti

via Gencraft

"Generate un'immagine con corpi celesti nella vastità dello spazio. Includete pianeti, stelle e galassie per creare un'affascinante scena cosmica"

6. Foreste profonde e oscure

via Gencraft

"Generate l'immagine di una foresta profonda e oscura con alberi antichi e imponenti. Catturate l'atmosfera misteriosa con rami contorti che proiettano ombre inquietanti sul suolo della foresta. Evoca un senso di solitudine e di intrigo"

7. Caratteristiche geografiche

via Gencraft

"Genera un'immagine che ritrae diverse caratteristiche geografiche, tra cui montagne imponenti, fiumi tortuosi, deserti estesi e valli lussureggianti. Il terreno per creare le immagini è vario e mostra la bellezza naturale della Terra in tutte le sue forme"

8. Paesaggio marino subacqueo

via Gencraft

"Generate un'immagine di paesaggio marino sottomarino che catturi la bellezza delle profondità oceaniche. Includete barriere coralline, pesci esotici e piante acquatiche, con la luce del sole che filtra attraverso l'acqua per creare un'illuminazione drammatica e un gioco di colori"

9. Eventi sportivi

via Gencraft

"Generate un'immagine che catturi l'atmosfera di un evento sportivo in uno stadio affollato. Mostra l'energia, l'eccitazione e la competizione degli atleti impegnati nei rispettivi sport. La scena è piena di azione e cattura l'essenza di un evento sportivo emozionante"

10. Affari e commercio

via Gencraft

"Generate un'immagine che raffiguri la scena degli affari e del commercio di una città moderna. Mostrate grattacieli imponenti, strade affollate di professionisti e l'attività dinamica di un fiorente distretto commerciale. Mostrate le persone impegnate in riunioni, il viavai nei distretti finanziari e i ticker elettronici che mostrano gli aggiornamenti del mercato azionario"

11. Eventi storici

via Gencraft

"Generate un'immagine che catturi lo sbarco sulla Luna, con un astronauta solitario in piedi sulla superficie lunare. Mostra il modulo Eagle dell'Apollo 11 seduto nelle vicinanze"

12. Visualizzare le note musicali

via Gencraft

"Generate un'immagine che visualizzi le note musicali in una composizione astratta e dinamica. Lasciate che le note musicali danzino nell'aria, formando una sinfonia di forme e simboli che trasmettono l'essenza del suono. Mostrate le note che fluttuano e si intrecciano nell'aria, creando una composizione visivamente armoniosa"

13. Nazioni e punti di riferimento

via Gencraft

"Generate un'immagine che racchiuda l'essenza dell'Uzbekistan. Mostra l'intricata architettura di città storiche come Samarcanda e Bukhara, evidenziando la ricchezza culturale della regione. Inserite l'immagine sullo sfondo dell'arida bellezza del deserto del Kyzylkum"

14. Fiori e giardini

via Gencraft

"Generate l'immagine di un giardino pittoresco, ornato da diversi e vivaci fiori in piena fioritura. Catturate la serenità della scena, con aiuole meticolosamente disposte e sentieri serpeggianti. La scena deve emanare tranquillità: Una combinazione di aiuole meticolosamente disposte e sentieri serpeggianti"

15. Astratto, giardini meccanici

via Gencraft

"Generate un'immagine surreale di un giardino astratto e meccanico, dove fiori metallici ornati di ingranaggi fungono da petali e liane robotiche si arrampicano su strutture immaginarie"

16. Paesaggi sereni

via Gencraft

"Generate un'immagine che catturi gli splendidi paesaggi delle Alpi. Mostra le imponenti cime innevate, i prati verdi e i laghi alpini cristallini. Includete villaggi pittoreschi annidati nelle valli"

17. Eventi mondiali

via Gencraft

"Generate un'immagine che raffiguri un'assemblea delle Nazioni Unite, con i rappresentanti delle nazioni di tutto il mondo riuniti per discutere e affrontare questioni globali urgenti. Cattura la diversità di culture, lingue e prospettive presenti nella sala, che simboleggia lo sforzo collettivo per promuovere la pace, la cooperazione e la comprensione su scala globale"

18. Fotografie realistiche

via Gencraft

"Generare una serie di fotografie realistiche che catturino i momenti della vita quotidiana in modo autentico e relazionabile. Immagini di persone che vivono la loro vita quotidiana, espressioni candide e la bellezza che si trova nei dettagli ordinari"

19. Personaggi reali o storici

via Gencraft

"Generate una fotografia realistica di Malcolm X, l'influente leader dei diritti civili. Catturate il suo carisma, la sua determinazione e il suo impegno per la giustizia e l'uguaglianza. Immaginate un momento che rifletta il suo carisma, la sua determinazione e il suo impegno nel difendere la giustizia e l'uguaglianza"

20. Ricreare l'arte

via Gencraft

"Generate un dipinto a olio ad acquerello in stile impressionista di un tranquillo laghetto. Utilizzate le pennellate per sfumare i colori, catturare i giochi di luce e colore e inserire il caldo bagliore della luce solare attenuata"

21. Stagioni

via Gencraft

"Catturate la bellezza della stagione invernale in un'unica scena, provando elementi stagionali e palette di colori per trasmettere l'armonia dei cicli della natura"

22. Diagrammi di linee

via Gencraft

"Generate un grafico a linee che illustri la crescita dell'adozione di energia pulita negli ultimi cinque anni. Assicuratevi di generare due assi e punti dati etichettati per comunicare la tendenza all'aumento dell'uso di energia pulita"

23. Diapositive per una presentazione

via Gencraft

"Generare una diapositiva di presentazione sulle opportunità di vendita in una particolare area geografica. Include una mappa che evidenzia le regioni chiave e punti sintetici che delineano il potenziale di mercato, i dati demografici del target e le aree di crescita potenziale"

24. Rappresentare visivamente le emozioni

via Gencraft

"Generate una visualizzazione che rappresenti una gioia immensa. Utilizzate colori vivaci, come i gialli e gli arancioni, che si uniscono in forme dinamiche per trasmettere gioia e celebrazione. Cercate di catturare la gioia attraverso il colore e la forma"

25. Creare loghi ed emblemi

via Gencraft

"Generare opzioni di emblemi per un'università prestigiosa, con simboli come uno scudo, un libro aperto e una penna. Disponete questi elementi in una buona combinazione di colori, creando un senso di conoscenza, tradizione e illuminazione"

Usa ClickUp per creare suggerimenti AI creativi

Utilizzate ClickUp AI come centro di comando per fare tutto, dalla composizione delle e-mail di tutti i giorni alla generazione di opere d'arte straordinarie

E se vi dicessimo che potete lavorare più velocemente con l'intelligenza artificiale usando... beh, l'intelligenza artificiale?

Imparare a scrivere suggerimenti artistici AI richiede tempo e pratica. Ma con ClickUp AI per i suggerimenti artistici, avrete a disposizione un potente modello di intelligenza artificiale che interpreta le vostre istruzioni e crea suggerimenti per qualsiasi generatore di arte artificiale gratuito.

ClickUp dispone anche di una libreria di modelli di suggerimenti per rendere più semplice e veloce la creazione di suggerimenti. Sono disponibili anche prompt già pronti. 👏🏼

Con Il generatore di prompt artistici di ClickUp potete dire per sempre addio ai blocchi creativi.

Immergetevi in un mondo di temi, stili e soggetti diversi. Dalle meraviglie astratte ai ritratti iperrealistici, ce n'è per tutti i gusti. Ogni richiesta vi permette di creare arte AI, esplorando territori inesplorati della vostra espressione artistica.

Unitevi a una vivace comunità di artisti, designer e insegnanti che hanno adottato ClickUp per mantenersi ispirati e produttivi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✨