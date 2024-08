10 strumenti di IA per didascalie e contenuti dei social media nel 2024

Da fare: passare un'eternità a fissare una pagina vuota, cercando disperatamente di creare una didascalia accattivante e informativa?

Ci siamo passati anche noi! La lotta per trovare l'ispirazione per le didascalie sui social media è reale. IA copywriting gli strumenti di AI copywriting fungono da assistente per il copywriting, scrivendo didascalie personalizzate e coinvolgenti, progettate per entrare in risonanza con il pubblico di riferimento.

Battute esilaranti, storie commoventi o messaggi professionali e incisivi: il generatore di didascalie dell'IA crea tutto questo in una frazione del tempo necessario a Da fare.

Tuttavia, vi consigliamo di utilizzare questi strumenti solo come ispirazione. Per quanto l'IA sia stata in grado di progredire, la creatività umana non può essere sostituita.

Detto questo, ora analizzeremo i dieci migliori generatori di didascalie IA per darvi un'idea generale delle loro funzionalità/funzioni. Continua a leggere.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di IA per le didascalie?

Molti generatori di didascalie IA fanno il loro dovere, ma la scelta di quello giusto richiede un occhio attento.

Ecco alcune considerazioni chiave da tenere in considerazione:

Qualità della didascalia: Questo aspetto non è negoziabile. Cercate uno strumento che offra un intervallo di opzioni di stile, dalle battute per Instagram ai pezzi raffinati per LinkedIn. Le didascalie devono essere in linea con la voce del vostro marchio e con il tipo di contenuto e devono catturare l'attenzione del lettore

Questo aspetto non è negoziabile. Cercate uno strumento che offra un intervallo di opzioni di stile, dalle battute per Instagram ai pezzi raffinati per LinkedIn. Le didascalie devono essere in linea con la voce del vostro marchio e con il tipo di contenuto e devono catturare l'attenzione del lettore Opzioni di personalizzazione: La migliore piattaforma IA per la generazione di didascalie vi permetterà di personalizzarle con parole chiave, dati demografici di traguardo e persino linee guida per la voce del marchio

La migliore piattaforma IA per la generazione di didascalie vi permetterà di personalizzarle con parole chiave, dati demografici di traguardo e persino linee guida per la voce del marchio Suggerimenti di hashtag: Cercate un tagsocial media IA che suggerisca hashtag rilevanti e di tendenza per massimizzare la scopribilità dei vostri post

Cercate un tagsocial media IA che suggerisca hashtag rilevanti e di tendenza per massimizzare la scopribilità dei vostri post **Considerate strumenti con capacità di riconoscimento delle immagini che analizzino le vostre foto e generino didascalie che completino le immagini

Interfaccia di facile utilizzo : Quando si creano didascalie, si vuole evitare di essere frenati da un'interfaccia confusa. Scegliete unGeneratore di contenuti IA che sia facile da usare, con un layout intuitivo e una breve curva di apprendimento

: Quando si creano didascalie, si vuole evitare di essere frenati da un'interfaccia confusa. Scegliete unGeneratore di contenuti IA che sia facile da usare, con un layout intuitivo e una breve curva di apprendimento Flessibilità della lunghezza dei contenuti: L'idealeStrumento di scrittura per l'IA dovrebbe essere in grado di adattare la lunghezza del suo output in modo da poter creare didascalie appropriate per ogni piattaforma di social media

L'idealeStrumento di scrittura per l'IA dovrebbe essere in grado di adattare la lunghezza del suo output in modo da poter creare didascalie appropriate per ogni piattaforma di social media Prezzi: I generatori di didascalie IA hanno lo scopo di farvi risparmiare tempo e denaro. Valutate i piani tariffari e le funzionalità/funzioni offerte per trovare uno strumento che offra il valore migliore per il vostro budget

I 10 migliori strumenti di IA per didascalie nel 2024

Abbiamo selezionato i dieci migliori strumenti di IA per la creazione di didascalie, che sono dotati di funzionalità/funzione interessanti e vi aiuteranno a realizzare le vostre didascalie.

Ecco quelli che vi consigliamo:

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp Brain per trasformare i paragrafi dei blog in didascalie accattivanti per i vostri contenuti.

ClickUp è una delle migliori e più rinomate piattaforme di produttività all-in-one del mercato. Il nostro strumento IA, ClickUp Brain è eccellente per creare nuove idee per le didascalie e superare l'ostinato blocco dello scrittore.

Con poche informazioni sul target di riferimento, sulla voce del marchio e sul messaggio desiderato, ClickUp Brain è in grado di creare didascalie accattivanti per qualsiasi piattaforma di social media, TikTok o Instagram.

Il Assistente di scrittura IA si integra perfettamente con l'intera suite, aiutandovi a ideare e comporre contenuti secondo le necessità.

ClickUp AI fornisce inoltre risposte rapide ai messaggi stenografici con suggerimenti intelligenti e consapevoli del contesto, in modo che il vostro impegno non venga mai meno.

ClickUp Brain semplifica la creazione di modelli con Attività di ClickUp e Documenti ClickUp . Crea anche trascrizioni di registrazioni da Clip.

ClickUp Brain è stato progettato per aiutarvi ad aumentare la produttività con prompt basati su ricerche per tutte le vostre esigenze. Utilizzate i migliori Trucchi per l'IA per prompt degni di nota, brief, casi di studio, contenuti coinvolgenti per blog e descrizioni di progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Generazione di didascalie di alta qualità : Crea didascalie di alta qualità per i social media che catturano la voce del vostro marchio e aumentano l'engagement

: Crea didascalie di alta qualità per i social media che catturano la voce del vostro marchio e aumentano l'engagement **Strumento di scrittura avanzatoStrumento di scrittura IA per la stesura di brief, la cura di copy per il commerciale e il marketing, la generazione di descrizioni di prodotti, didascalie e brief

Oltre 1000 integrazioni : Semplificate la funzione e migliorate la scrittura in movimento con le numerose integrazioni di ClickUp che consentono un funzionamento fluido su tutte le piattaforme

: Semplificate la funzione e migliorate la scrittura in movimento con le numerose integrazioni di ClickUp che consentono un funzionamento fluido su tutte le piattaforme Controllo ortografico integrato : Correzione degli errori ortografici senza plugin aggiuntivi all'interno della piattaforma per una scrittura e una brand copy libere da errori

: Correzione degli errori ortografici senza plugin aggiuntivi all'interno della piattaforma per una scrittura e una brand copy libere da errori Modelli: Modelli generali da utilizzare in futuro, oltre a modelli più specializzati, come il modelloModello per i social media di ClickUp *Sicurezza dei dati: Previene l'utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli e mantiene i dati al sicuro durante l'utilizzo di ClickUp Brain

Scarica questo modello

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa del numero di integrazioni

Strumenti dedicati alla generazione di didascalie sarebbero una scelta migliore se non si ha bisogno di ulterioriproject management dei social media funzionalità/funzione

Prezzo ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. AISEO

via AISEO AISEO è un assistente di copywriting dotato di IA. Si distingue dalle tradizionali didascalie alimentate dall'IA per le sue funzionalità uniche e utili, come il parafrasatore avanzato integrato e il controllore di leggibilità.

Lo strumento di parafrasi di AISEO può essere utile se state cercando variazioni di una singola didascalia da pubblicare su più siti. La riformulazione rende anche le frasi o i paragrafi più chiari o concisi.

Questo strumento può anche aiutarvi a migliorare la leggibilità delle vostre didascalie, suggerendovi di modificare la struttura delle frasi e il vocabolario. Oltre alle didascalie, AISEO può generare post per i social media, descrizioni di prodotti e post per i blog.

Lo strumento sostiene inoltre che i suoi contenuti sono indistinguibili da quelli scritti dall'uomo.

Le migliori funzionalità/funzione di AISEO

Possibilità di inserire naturalmente le parole chiave fornite dall'utente nelle didascalie generate

Può generare contenuti in diverse lingue

Facilita la personalizzazione della voce con cui verranno scritte le didascalie

Estesa libreria di modelli utili

Limiti AISEO

Occasionalmente genera informazioni di fatto non corrette

I prezzi sono più alti rispetto alla concorrenza

Prezzi di AISEO

Piano Free

Piano di crescita: $24 al mese

$24 al mese Piano di scala: $44 al mese

$44 al mese Piano Teams: $99 al mese

Valutazioni e recensioni AISEO

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ voti)

3. Copia.ai

via Copia.IA Copy.ai è uno strumento di generazione di didascalie ricco di funzionalità che comprende il linguaggio del coinvolgimento. Se gli dite qualcosa sul vostro marchio o sul messaggio che volete trasmettere, vi proporrà un intervallo di didascalie, da stravaganti e casuali a raffinate e professionali.

In pochi clic, avrete a disposizione una serie di opzioni progettate per catturare l'attenzione del vostro pubblico e innescare una conversazione, se volete aumentare la vostra presenza con il sito Strumenti di Instagram .

Copy.ai è molto versatile e aiuta a creare qualsiasi cosa, da una didascalia Instagram scherzosa a una domanda di riflessione su LinkedIn. Inoltre, mantiene la voce coerente, catturando la tonalità unica richiesta per adattarsi a ogni piattaforma.

Copy.ai dà maggiore priorità a canali come Instagram. Dispone di diversi modelli per generare didascalie accattivanti, compresi modelli separati per video e immagini.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Carica la tua foto per generare una didascalia basata sull'IA in pochi secondi

L'analisi avanzata delle immagini prende in considerazione le tendenze attuali per generare didascalie che massimizzano il coinvolgimento

Nella versione gratis è disponibile un intervallo di variazioni tonali

Genera didascalie accurate e consapevoli del contesto

Limiti di Copia.ai

Gli utenti Free possono generare solo 2000 parole al mese

Ci sono state alcune lamentele in merito al loro supporto clienti

Prezzi di Copy.ai

Free Forever

Piano Pro: $49 al mese

$49 al mese Piano Teams: $249 al mese

$249 al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60 recensioni)

4. Pallyy

via Pallyy Pallyy è un generatore di didascalie intelligente che va oltre i suggerimenti generici. Propone istantaneamente didascalie spiritose e accattivanti che si adattano perfettamente al contesto del vostro post per qualsiasi piattaforma di social media, non solo Instagram.

Pallyy non è una soluzione unica. Dite allo strumento di che cosa state postando (hashtag e parole chiave funzionano a meraviglia) e lo strumento genererà didascalie che parlano direttamente del vostro contenuto.

Oltre a generare didascalie, Pallyy è una piattaforma completa per la gestione dei social media. Ha tutte le funzionalità/funzioni che ci si aspetta da uno strumento di gestione dei social media a tutti gli effetti, come il monitoraggio dei social e il monitoraggio dei contenuti l'ascolto sociale . Queste includono la pubblicazione di post programmati su più piattaforme, la risposta ai messaggi e analisi approfondite.

L'interfaccia utente di Pallyy facilita la navigazione, anche per i neofiti. I suggerimenti creativi di Pallyy possono stimolare l'ispirazione e ottenere i like quando si è bloccati nella scrittura delle didascalie sui social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Pallyy

Il generatore di didascalie è integrato nel flusso di lavoro di Pallyy per la programmazione dei post sui social media

Non richiede agli utenti di effettuare il log in

Può suggerire automaticamente fino a 30 hashtag rilevanti da abbinare alla didascalia

Limiti di Pallyy

Gli utenti desiderano maggiori opzioni personalizzate

Non è l'opzione migliore per gli utenti che cercano didascalie specifiche per il contesto o di nicchia

Prezzo di Pallyy

Free Forever : gratis per sempre

: gratis per sempre Piano premium: $18 al mese

Valutazioni e recensioni di Pallyy

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.6/5 (60+ voti)

5. StoryLab

via StoryLab Il generatore di didascalie per i social media di StoryLab, dotato di IA, consente di generare didascalie di alta qualità e accattivanti per i propri handle sui social media. Si concentra su funzionalità/funzione specifiche della storia e su elementi interattivi come sondaggi e quiz.

Il generatore di didascalie di StoryLab è preconfigurato con stili di scrittura precisi, come professionale, persuasivo, impertinente, audace e altri ancora. Questo intervallo stilistico vi permette di creare le vostre didascalie in modo che risuonino con il vostro marchio e il vostro pubblico.

L'interfaccia utente è semplice e facile da usare; questo strumento non ha praticamente alcuna curva di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzione di StoryLab

Supporta un'ampia varietà di stili di scrittura

È dotato di un'interfaccia utente semplice, minimalista e intuitiva

Supporto multipiattaforma

Genera didascalie creative a partire da prompt piuttosto elementari

Limiti di StoryLab

Gli annunci pubblicitari distraggono l'esperienza

I concorrenti offrono più funzionalità/funzione a un prezzo simile

Prezzi di StoryLab

**Cinque corse gratis al mese

Piano Unlimited Plus: $19 al mese

Valutazioni e recensioni di StoryLab

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

6. Ipotenusa IA

tramite Ipotenusa IA Il generatore di didascalie per i social media di Hypotenuse IA si distingue dalla massa, concentrandosi su didascalie specifiche per il contesto e simili a quelle umane.

Costruito da zero per i team SEO, i marchi di e-commerce e le aziende, Hypotenuse IA consente di creare senza sforzo post di blog, descrizioni di prodotti, post sui social media, annunci e altro ancora, oltre alle didascalie.

Hypotenuse IA è affidabile e utilizzata da marchi rinomati come YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways e Dell.

Questo strumento si distingue perché addestra l'IA a comprendere la voce del marchio quando gli vengono fornite le linee guida per la scrittura e il marchio. Il risultato? Si ottengono contenuti incredibilmente personalizzati e unici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse IA

Il modello IA genera didascalie che si adattano alla voce del vostro marchio

Fornisce un servizio da immagine a didascalia

Consente di visualizzare in anteprima l'aspetto delle didascalie sui post di Instagram o TikTok prima di pubblicarli

Funzionalità specializzate come la generazione di didascalie in blocco, l'ottimizzazione SEO automatizzata e le integrazioni dirette con i PIM si rivolgono ai marchi di e-commerce

Il controllo del plagio incorporato assicura che le didascalie generate siano uniche per il vostro marchio

Limiti dell'IA di Hypotenuse

Mancanza di una versione di prova gratuita per i singoli utenti

Curva di apprendimento relativamente ripida

Prezzi dell'IA di Hypotenuse

Piano individuale: 24 dollari al mese

24 dollari al mese Piano Teams : $49 al mese

: $49 al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Hypotenuse IA

G2: 4.7 (15+ recensioni)

4.7 (15+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

7. Jasper

via Gaspare Jasper è uno strumento versatile e dinamico per la creazione di contenuti IA. Oltre alle didascalie di Instagram, Jasper è in grado di produrre istantaneamente testi di alta qualità per i canali sociali, le email e i blog.

Utilizzando i modelli di didascalie per post fotografici di facile utilizzo di Jasper, è possibile creare contenuti coinvolgenti per i social media in varie lingue.

Con Jasper è possibile lanciare e coordinare i contenuti dei social media su più piattaforme, mantenendo coerente il messaggio del marchio. Jasper fornisce anche assistenza IA per sviluppare rapidamente contenuti on-brand in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Forte integrazione con l'area di lavoro di Google

Crea contenuti adattabili a diversi tipi di pubblico, formati e lingue, mantenendo la voce del marchio

Permette la gestione di campagne complete sui social media

Modelli IA multimodali che creano contenuti visivi in linea con le vostre didascalie

Limiti di Jasper

La versione gratuita ha una personalizzazione limitata e lascia gli utenti a desiderare di più

Non è il migliore nel fornire didascalie tecniche e dettagliate, a volte può essere impreciso

Prezzi di Jasper

**Versione di prova gratuita

Piano autore : $39 al mese

: $39 al mese Piano Pro : $59 al mese

: $59 al mese Piano Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ voti)

8. SocialBee

via SocialBee SocialBee è uno strumento ottimale per comporre didascalie coerenti, creative e produttive sui social media. Presenta una serie di modelli di prompt personalizzati per piattaforme sociali come LinkedIn, Pinterest, TikTok e altre piattaforme popolari.

Durante la creazione delle didascalie con l'esteso modello di prompt, SocialBee consente di specificare il tono desiderato, il numero di parole approssimativo, il numero di post e altri parametri. Questo strumento intelligente facilita inoltre il vostro lavoro generando automaticamente gli hashtag giusti per il vostro post.

Oltre alla generazione di didascalie per Instagram, SocialBee offre funzionalità avanzate di gestione dei social media e di generazione di contenuti visivi.

Le migliori funzionalità/funzione di SocialBee

Possibilità di creare più varianti dell'output e di modificarlo a seconda delle esigenze

Il gestore di hashtag aggiunge automaticamente hashtag ed emoji pertinenti alle didascalie dei social media

SocialBee Copilot consiglia le piattaforme e gli orari migliori per la pubblicazione dei contenuti

Analizza le metriche di performance dei contenuti pubblicati per fornire informazioni sull'engagement

Limiti di SocialBee

Molti utenti hanno riscontrato problemi di programmazione

La generazione di didascalie in massa non è il suo punto forte

Prezzi di SocialBee

**Versione di prova gratuita di 14 giorni

Piano di bootstrap : $29 al mese

: $29 al mese Piano accelerato : $49 al mese

: $49 al mese Piano Pro: $99 al mese

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (35+ voti)

9. SocialBu

via SocialBu A differenza dei suoi concorrenti, il generatore di didascalie IA gratuito di SocialBu non richiede un lungo processo di iscrizione o le informazioni della carta di credito per essere utilizzato senza limiti. Questo rende l'uso di SocialBu uno dei modi più semplici per creare didascalie convincenti e uniche sui social media.

SocialBu genera didascalie di Instagram di alta qualità e su misura, facendo passare la foto, il video o la descrizione di testo forniti dall'utente attraverso algoritmi brevettati di IA. Lo strumento considera l'umore, il tema e il contesto del contenuto per generare didascalie accurate e pertinenti.

A parte la generazione di didascalie, SocialBu è anche in grado di generare post completi, prompt per Text2img, blog post e citazioni con la sua IA. Si tratta di uno strumento interessante per i manager, con diverse funzionalità/funzione utili per la gestione dei social media, come ad esempio la funzione di calendario dei contenuti .

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBu

Processo di generazione di didascalie efficiente e divertente

Il flusso di lavoro per la generazione di contenuti IA è completamente gratuito

Interfaccia semplice e pulita; nessun fastidioso pagamento o promemoria per la registrazione

Include estese opzioni di post-schedulazione

Limiti di SocialBu

Funzionalità minime, da fare senza funzionalità/funzione avanzate

La generazione di didascalie basate su immagini è un successo o una sconfitta

Prezzi di SocialBu

**Free Forever

Piano standard : $19 al mese

: $19 al mese Piano Super: $59 al mese

$59 al mese Piano supremo: $199 al mese

Valutazioni e recensioni di SocialBu

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.4/5 (50 recensioni)

10. Qualsiasi parola

Fonte dell'immagine: Qualsiasi parolaQualsiasi parola è un generatore di didascalie IA potente e ricco di funzionalità che risponde alle esigenze di marketing sui social media. Questo strumento utilizza l'architettura GPT-4 e si distingue per la composizione di didascalie coinvolgenti e convincenti per piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn, X e altre ancora.

Anyword eccelle nel traguardo della precisione. Rafforza l'identità del vostro marchio e i dati del pubblico e genera didascalie che parlano direttamente al vostro traguardo. Può anche creare post sui social media con emoji e hashtag per massimizzare il coinvolgimento e la portata.

Anyword semplifica la composizione di contenuti personalizzati e unici in base al profilo del cliente ideale, semplicemente inserendo un prompt.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

La previsione delle prestazioni analizza le prestazioni stimate delle vostre didascalie, consentendovi di scegliere le varianti più performanti prima di pubblicarle

Perfetta integrazione con ChatGPT, Notion, HubSpot e altri strumenti di IA

Consente di gestire la messaggistica, il tono e le linee guida per il pubblico del vostro marchio in un unico posto

Flusso di lavoro reattivo e intuitivo per la generazione delle didascalie

Limiti delle parole

I prezzi sono più alti

L'IA genera occasionalmente risultati non accurati

Prezzi non ufficiali

Piano iniziale: $49 al mese

$49 al mese Piano guidato dai dati: $99 al mese

$99 al mese Piano Business : $499 al mese

: $499 al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4.8/5 (1100+ recensioni)

4.8/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (350+ voti)

Scrivi la tua prossima fantastica didascalia con ClickUp Strumenti di IA per la creazione di contenuti , in particolare i generatori di didascalie IA, hanno cambiato il modo in cui i marketer e i social media manager gestiscono i flussi di lavoro per la creazione e la pubblicazione dei contenuti. Questi strumenti hanno reso possibile la generazione di didascalie creative e coinvolgenti per tutti i tipi di post sui social in pochi secondi.

Con i compagni dotati di IA che si occupano della scrittura, i social media manager possono concentrarsi sul raggiungimento di risultati migliori in altre aree.

Non sapete da dove cominciare? ClickUp risolve questo dilemma fornendo una soluzione completa che risponde alle vostre esigenze. Con lo strumento giusto a vostra disposizione, potrete sfruttare i contenuti per ottenere tutto ciò che desiderate. È facile da usare e vi promettiamo che lo userete per molto di più che per le sole didascalie. 😉 Iniziare a usare ClickUp gratuitamente .