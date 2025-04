10 Migliori software di assistente alla scrittura con IA nel 2025

Siete in missione per trovare il miglior software di assistenza alla scrittura? Che siate titolari di una piccola azienda, parte di un team di marketing o scrittori di contenuti in solitaria, abbiamo pensato a voi.

Nella frenetica era digitale di oggi, la richiesta di contenuti nitidi, coinvolgenti e privi di errori è più alta che mai. È qui che passa il software di assistenza alla scrittura.

Il software di assistenza alla scrittura vi aiuterà a migliorare le vostre capacità di scrittura e a ottimizzare la scrittura del blog per il vostro pubblico, in modo che il vostro messaggio arrivi sempre a casa.

La ciliegina sulla torta? Molte di queste opzioni di software di assistenza alla scrittura sfruttano ora la potenza dell'IA, portando i vostri contenuti a nuovi livelli.

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti software di assistente alla scrittura IA disponibili nel 2023. Continuate a leggere per trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Cosa cercare nel miglior software di assistente alla scrittura?

Esiste un vasto oceano di software di assistente alla scrittura IA. Da fare per scegliere quello giusto? Iniziate esaminando le sue capacità.

Il software di assistente alla scrittura IA dovrebbe idealmente offrire un controllore grammaticale, suggerimenti sullo stile di scrittura, rilevamento dei plagi e ottimizzazione dei contenuti. Queste funzionalità/funzione degli strumenti di assistenza alla scrittura garantiscono l'accuratezza dei contenuti e la risonanza con il pubblico di riferimento.

Le funzionalità di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

Considerate poi le integrazioni disponibili per ogni IA writer. Lo strumento scelto dovrebbe essere in grado di connettersi senza problemi con le altre piattaforme che utilizzate regolarmente, come Google Documenti, WordPress o qualsiasi software di project management. Ciò consente un flusso di lavoro efficiente e semplificato.

Infine, prestate attenzione alla facilità d'uso di ogni IA strumento di scrittura . Un buon assistente di scrittura deve essere intuitivo e facile da navigare. Un'interfaccia complicata può rallentare l'utente e complicare il suo lavoro Processo di creazione di contenuti IA che vogliamo evitare.

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp non è solo un eccellente strumento di project management, ma anche uno straordinario assistente di scrittura.

È stato progettato per semplificare il processo di scrittura, migliorare la collaborazione del team e sincronizzarsi senza problemi con le piattaforme più utilizzate. E con il suo sistema integrato di ClickUp AI aiuta a perfezionare il contenuto, assicurando che sia SEO-friendly e che mantenga un alto livello di chiarezza e coerenza.

Ma non è tutto. ClickUp tiene anche traccia delle attività e delle scadenze, assicurandovi di essere sempre al top del vostro lavoro. Non ci sono molti strumenti di assistenza alla scrittura dotati di intelligenza artificiale Da fare!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp consente a più utenti di lavorare su uno stesso testo Documenti di ClickUp insieme,incrementare la produttività del team Il sistema integratoStrumenti di IA per la scrittura adattano i contenuti alla SEO, ideali per gli scrittori e i responsabili del marketing dei contenuti

Gestite le attività di scrittura e le scadenze dei progetti in un unico posto. Niente più appuntamenti mancati

Modellate i vostri contenuti senza sforzo con l'editor di testo ricco di ClickUp

Pianificate la vostra strategia di contenuti con facilità grazie al calendario dei contenuti di ClickUp

Monitoraggio del tempo speso per ogni attività per garantire che il vostro lavoro sia completatoproduttività ottimale Sincronizzazione di ClickUp con i vostri strumenti preferiti, per garantire processi di lavoro senza interruzioni

Personalizzate l'area di lavoro a vostro piacimento, facilitando la gestione di attività e progetti

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano l'interfaccia inizialmente complessa, ma col tempo diventa sempre più intuitiva

Per sfruttare appieno il potenziale delle sue funzionalità/funzione potrebbe essere necessaria una curva di apprendimento

Le funzionalità dell'assistente di scrittura IA non sono presenti nel piano Free Forever

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Siete pronti a iniziare con l'assistente di scrittura ClickUp AI? Provate il Modello di prompt di ClickUp ChatGPT in ClickUp Docs!

Il modello di prompt per la scrittura di ChatGPT può aiutare a risvegliare il creatore di parole che è in voi

2. RTR

via Rettr Rytr è un potente strumento di scrittura IA che genera rapidamente contenuti di alta qualità. Le sue solide capacità di apprendimento automatico trasformano i vostri input in contenuti coinvolgenti e ottimizzati per la SEO. Ryter può essere utilizzato per i testi accademici e strumento di scrittura tecnica e utilizzare un correttore grammaticale per assicurarsi di non avere errori.

Con vari tipi di contenuti tra cui scegliere, Rytr è uno strumento flessibile di assistenza alla scrittura per autori di ogni genere. La correzione linguistica Strumento di IA può essere utilizzato in modo trasversale come assistente alla scrittura personale o aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Rytr offre molteplicicome le newsletter, blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora

È intuitivo da usare, il che significa che si può iniziare a creare contenuti coinvolgenti in pochissimo tempo

Supporta diverse lingue, ampliando la portata dei contenuti

Include un controllore grammaticale per individuare gli errori di ortografia e assicurarsi che il testo sia pulito

Limiti di Rytr

I contenuti scritti a volte necessitano di modifiche per un migliore allineamento al contesto

Anche il piano "Unlimited" ha dei limiti nel numero di parole

Prezzi di Rytr

Piano Free

Piano risparmio: $9 al mese o $90 all'anno

$9 al mese o $90 all'anno Piano Unlimited: $29 al mese o $290 all'anno

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Trustpilot: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

3. QuillBot

via QuillBotQuillBot è un sistema avanzato di strumento di riscrittura che consente di trasformare i contenuti mantenendo il loro significato originale.

Si tratta di una popolare scrittura IA strumento per scrittori per evitare il plagio e migliorare la struttura delle frasi. Le diverse modalità di scrittura di Quillbot lo rendono adattabile a vari stili di scrittura.

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Riscrive le frasi mantenendo intatto il contesto originale ed evitando gli errori con il controllo grammaticale

Le diverse modalità di scrittura si adattano al vostro stile di scrittura

L'assistente di scrittura IA fornisce sinonimi per arricchire il vostro vocabolario

Si integra con il browser per la modifica in movimento

Limiti di QuillBot

Gli utenti affermano di passare molto tempo a risolvere i problemi

I piani a pagamento limitano ancora il volume di lavoro che si può produrre

Prezzi di QuillBot

Free

Premium: $19,95 al mese (1 utente)

$19,95 al mese (1 utente) Teams: $7,50 per scrittore al mese (minimo 5 utenti)

Valutazioni e recensioni di QuillBot

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Trustpilot: 2,3/5 (75 recensioni)

4. Copia.ai

via Copia.IA Copy.ai è un assistente di scrittura IA progettato per aiutarvi a produrre contenuti di alta qualità senza sforzo. Sfrutta un modello linguistico IA avanzato per fornire suggerimenti creativi e unici sui contenuti, uno dei motivi per cui è tra i nostri preferiti generatori di descrizioni di prodotti .

Che si tratti di introduzioni a un blog, contenuti per i social media o descrizioni di prodotti, Copy.ai è un'ottima fonte di informazioni Strumento di IA per il copywriting che gestisce tutto. È semplice da usare e consente di risparmiare tempo e di semplificare il processo di creazione dei contenuti.

La parte migliore? Questo assistente di scrittura IA aiuta a tenere a bada il blocco dello scrittore offrendo idee fresche per i contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Utilizza l'apprendimento automatico per fornire contenuti creativi senza errori grammaticali

Genera un ampio intervallo di contenuti rispetto ad altre app per la scrittura IA

La sua interfaccia semplice garantisce un processo di creazione dei contenuti senza intoppi per gli scrittori IA

Offre idee fresche e generate dall'IA quando si è in blocco con lo scrittore

Limiti di Copy.ai

Copy.ai a volte abbassa il livello di servizio da GPT-4 a GPT-3

Gli utenti non sono innamorati del servizio clienti dell'azienda

Prezzi di Copy.ai

Free: Fino a 2.000 parole al mese

Fino a 2.000 parole al mese Pro: $49 al mese, con parole illimitate (limite di 1 utente)

$49 al mese, con parole illimitate (limite di 1 utente) Azienda: Contattare Copy.ai per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Trustpilot: 3.9/5 (160+ recensioni)

Scrivi contenuti come landing page, pagine di prodotto, post sul blog e altro ancora con Simplified, uno dei nostri strumenti di scrittura preferiti.

**Scopri questi

**alternative a Copy.IA_

!

5. Semplificato

via Semplificato La tecnologia IA incorporata in Simplified può aiutarvi anche con la progettazione grafica, i post sui social media e una leggera modifica dei video. Si tratta di un vero e proprio pacchetto all-in-one per la creazione di contenuti. Questo lo rende uno strumento eccellente per i marketer e gli autori che vogliono semplificare il processo di creazione dei contenuti.

Inoltre, offre un'interfaccia user-friendly e una ricca libreria di risorse per la scrittura accademica e tecnica.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified

Tonnellate di modelli per rendere ancora più fluido il motore di generazione dei contenuti

Precaricato con diversi toni di voce, stili di scrittura e lingue per potenziare la vostra scrittura creativa

Viene fornito con uno strumento di riscrittura arisparmiare tempo scrivere nuovi contenuti per il blog

Limiti semplificati

Limiti rigidi allo spazio di archiviazione

Limiti semplificati al numero di utenti che si possono avere su un account

Prezzi semplificati

Piano Free

Piccoli team: $30 al mese per 5 utenti

$30 al mese per 5 utenti Business: $50 al mese (5 utenti)

$50 al mese (5 utenti) Crescita: $125 al mese (5 utenti)

$125 al mese (5 utenti) Aziende o agenzie: Contattare Simplified per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Simplified

G2: 4.7/5 (850+ recensioni)

4.7/5 (850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (88 recensioni)

6. Gaspare

via Gaspare Se siete alla ricerca di uno strumento specializzato nella creazione di contenuti di lunga durata, Jasper è la soluzione che fa per voi. Utilizza una tecnologia IA avanzata per generare contenuti come articoli di blog, script e altro ancora.

Con Jasper, uno scrittore professionista può creare una bozza di articolo in pochi secondi e lasciare che l'IA si occupi del resto.

Ciò che distingue Jasper è la sua capacità di scrivere moduli lunghi, coerenti e coinvolgenti. Ma Jasper non è adatto a tutti, per cui abbiamo stilato un elenco di Alternative a Jasper da controllare!

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Assistente di scrittura dotato di un pratico componente aggiuntivo per il browser

È specializzato nella creazione di post accattivanti per blog, script e molto altro ancora

Può essere utilizzato per la scrittura accademica e tecnica

Genera rapidamente una bozza di articolo per dare il via al processo di scrittura

Facile da navigare e da usare

Limiti di Jasper

Alcuni autori di contenuti hanno segnalato che il risultato può richiedere modifiche per garantire che la parola scritta corrisponda al tono desiderato

La versione di prova gratuita, molto limitata, rende difficile decidere se lo strumento valga la pena per alcuni utenti

Prezzi di Jasper

Autore: $49/mese per un utente, con fatturazione annuale

$49/mese per un utente, con fatturazione annuale Teams: $125/mese per tre utenti, con fatturazione annuale

$125/mese per tre utenti, con fatturazione annuale Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

7. Frase

Via Frase Frase è un assistente di scrittura IA che porta l'ottimizzazione dei contenuti SEO a un nuovo livello.

Lo strumento di IA per la correzione del linguaggio ha funzionalità/funzione di spicco, come la capacità di creare contenuti convincenti basati sui risultati più importanti per una specifica parola chiave.

Per i marketer che si occupano di SEO, Frase fornisce intuizioni preziose che guidano l'intero ciclo di vita dei contenuti. Non si tratta solo di generare contenuti, ma di creare contenuti che si posizionino.

Le migliori funzionalità di Frase

Crea briefing dettagliati sui contenuti per una parola chiave specifica

Fornisce approfondimenti per ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca

Genera risposte dirette alle domande degli utenti, migliorando l'esperienza degli stessi

Valuta e migliora i contenuti esistenti in modo da poter creare articoli per colmare le lacune di contenuto

Limiti di Frase

Secondo alcuni utenti, l'analisi SEO e i suggerimenti sulle parole chiave non sono sempre molto accurati

L'output a volte manca di un'analisi approfondita

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Basic: $44,99/mese per utente

$44,99/mese per utente Teams: $114,99 (tre utenti, e $25 al mese per ulteriori membri del team)

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: N/A

8. Textmetrics

via Textmetrics Quando si tratta di ottimizzare i contenuti per la SEO, Textmetrics ha molto da offrire nel mercato degli assistenti agli scrittori.

Questo software di scrittura IA non si limita a generare contenuti. Individua gli errori grammaticali, assicura che il testo sia in linea con il vostro traguardo e aiuta a migliorare la vostra visibilità online.

Textmetrics fornisce suggerimenti in tempo reale durante la digitazione, consentendo di creare contenuti che colpiscono nel segno. Con Textmetrics, avrete a disposizione uno dei migliori strumenti di IA per rendere i vostri contenuti SEO-friendly e incentrati sul pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Textmetrics

I suggerimenti SEO in tempo reale forniscono un feedback istantaneo mentre si scrive

La corrispondenza con il pubblico allinea il testo con il demografico del traguardo

Migliora la leggibilità e l'uso delle parole chiave

Supporta più lingue, consentendo una portata più ampia

Limiti di Textmetrics

Non ha un controllore di plagio incorporato

L'interfaccia potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi per i nuovi utenti

Prezzi di Textmetrics

Contattare Textmetrics per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Textmetrics

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

9. Leggibile

via Leggibile Readable è un assistente di scrittura IA che si occupa di rendere i contenuti il più comprensibili possibile. Il suo potente sistema di punteggio di leggibilità rende i contenuti accessibili al vostro traguardo.

Con Readable, si ottengono informazioni chiare su ciò che potrebbe ostacolare il contenuto, consentendo di apportare le modifiche necessarie.

Oltre alla leggibilità, questo assistente di scrittura controlla i cliché, il sentimento e il tono di voce, assicurando che il contenuto trasmetta il messaggio giusto.

Funzionalità/funzione migliori di Readable

Offre valutazioni dettagliate sulla leggibilità dei contenuti

Analizza il sentimento e il tono di voce del testo

Vi aiuta a evitare le frasi abusate per migliorare le vostre capacità di scrittura

Controlla la leggibilità dei contenuti delle vostre email

Funzionalità di controllo grammaticale

Limiti di leggibilità

Lo strumento potrebbe non interpretare sempre in modo accurato il tono del contenuto

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Readable

ContentPro: $8/mese

$8/mese CommercePro: $48/mese

$48/mese AgenziaPro: $138/mese

Valutazioni e recensioni leggibili

G2 : 4.0/5 (5+ recensioni)

: 4.0/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (9+ recensioni)

10. ParolaAI

via Wordai WordAI si distingue per la sua capacità di riscrivere i contenuti mantenendo la leggibilità e il significato originale rispetto ad altri assistenti alla scrittura. Il suo software di scrittura IA comprende il contesto delle parole e delle frasi, garantendo una lettura naturale.

Questo rende WordAI un potente strumento di scrittura IA per scrittori e marketer che hanno bisogno di riscrivere rapidamente i contenuti evitando il plagio. Con WordAI è possibile creare contenuti unici senza perdere la loro essenza originale.

Le migliori funzionalità/funzione di WordAI

Riscrive i contenuti comprendendo il contesto

Supporta la riscrittura in diverse lingue

Permette di riscrivere più articoli contemporaneamente

Permette una perfetta integrazione con altri strumenti

Limiti di WordAI

Non ha una funzionalità/funzione integrata per l'ottimizzazione SEO

La qualità della riscrittura può variare in base alla complessità del testo

Non è l'assistente di scrittura giusto per la generazione di nuovi contenuti

Numero limitato di recensioni degli utenti

Prezzi di WordAI

Mensile: $57 al mese

$57 al mese Annuale: $27 al mese (fatturati annualmente)

$27 al mese (fatturati annualmente) Azienda: Contattare WordAI per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAI

G2: 3.9/5 (17 recensioni)

3.9/5 (17 recensioni) Trustpilot: 2.6/5 (6 recensioni)

Potenzia la creazione di contenuti con il miglior software di assistente alla scrittura

Navigare nel panorama degli assistenti di scrittura IA può essere impegnativo: ognuno offre una serie unica di funzionalità, vantaggi e svantaggi. Abbiamo esaminato 10 straordinari assistenti di scrittura IA, ognuno dei quali è in grado di semplificare il processo di creazione dei contenuti e di migliorare la produttività della scrittura.

La chiave di tutto sta nell'identificare le vostre esigenze specifiche. Se avete bisogno di un assistente di scrittura per la creazione di contenuti lunghi, per l'ottimizzazione SEO o per migliorare la leggibilità, esiste un software di scrittura perfettamente progettato per le vostre esigenze. Ogni IA writer di cui abbiamo parlato oggi sfrutta la potenza dell'IA per offrire soluzioni uniche alle sfide in continua evoluzione della creazione di contenuti.

Per saperne di più su come la scrittura AI può rivoluzionare il vostro processo di creazione dei contenuti, date un'occhiata alla funzionalità/funzione di ClickUp AI. Questo strumento offre un nuovo livello di efficienza alle vostre attività di scrittura, assistendovi nell'organizzazione, nella generazione e nel perfezionamento dei contenuti.

Considerate anche ClickUp Teams, un'eccellente funzionalità/funzione per la creazione e la collaborazione di documenti all'interno del vostro team. ClickUp Docs è un'area di lavoro centralizzata che rende più efficiente e organizzato il processo di scrittura collaborativa.

Ricordate che l'obiettivo finale dell'utilizzo degli assistenti di scrittura IA è quello di migliorare i contenuti, rendere il vostro lavoro più accessibile e darvi più tempo per concentrarvi su attività strategiche. Ci auguriamo che questa esplorazione dei dieci migliori software di assistenza alla scrittura sia stata utile. Buona scrittura!