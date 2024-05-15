ChatGPT vs. ClickUp: quale strumento di IA generativa è il migliore?

Come manager, ti capita mai di sentire il bisogno di avere un cervello in più nel tuo team per creare brief di progetto, rispondere alle tue domande e magari anche scrivere i tuoi testi di marketing e pubblicitari quando hai poco tempo a disposizione?

Ti piacerebbe avere un assistente IA che fosse il tuo partner nel brainstorming?

Bene, ora lo sai, con gli strumenti di IA generativa, la nuova ondata di intelligenza artificiale che trova applicazioni e casi d'uso in quasi tutte le professioni e i settori industriali.

Pensa a ChatGPT, Google Gemini e al nostro assistente IA generativo: ClickUp Brain. Ma con così tante opzioni, scegliere quella giusta può sembrare un compito arduo.

Confrontiamo ChatGPT e ClickUp per trovare la soluzione perfetta per il tuo team.

Cos'è ClickUp?

Monitora gli aggiornamenti dei progetti, gestisci i flussi di lavoro e collabora con il team, tutto dall'area di lavoro di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di project management basata su cloud progettata come soluzione completa per i team. ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui:

ClickUp Brain (IA generativa per la gestione dei progetti)

Gestione delle attività (creazione, assegnazione e monitoraggio delle attività)

Strumenti di collaborazione (modifica dei documenti in tempo reale, lavagna online e mappatura mentale)

Strumenti di comunicazione (chattare, email, thread di commenti)

Reportistica e analisi (obiettivi e dashboard)

ClickUp aiuta i project manager a organizzarsi, migliorare l'efficienza del proprio team, gestire il carico di lavoro e collaborare in modo efficace con i propri team, gli stakeholder e la leadership.

Funzionalità principali di ClickUp

*clickUp Brain: il tuo partner di project management basato sull'IA

Stimola la creatività, crea modelli o genera testi alla velocità della luce con ClickUp Brain, il tuo assistente di scrittura basato sull'IA

ClickUp Brain, o ClickUp AI, è la prima rete neurale al mondo che crea la connessione tra le attività del tuo team, i documenti ad esse associati, le persone coinvolte e la base di conoscenze dell'organizzazione con l'intelligenza artificiale.

ClickUp Brain comprende AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work.

Analizziamo le funzionalità/funzioni:

AI Knowledge Manager: Poni qualsiasi domanda sui tuoi documenti, progetti e attività per ottenere risposte contestualizzate sul loro stato e altro ancora

AI Project Manager: Gestisci e automatizza il tuo lavoro, inclusi report di progetto, attività individuali e stati, nonché aggiornamenti del team

AI Writer for Work: Perfeziona la tua scrittura con i prompt giusti, creando email, riepiloghi/riassunti e documenti chiari e concisi

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere i wiki aziendali, gli aggiornamenti dei progetti, gli appunti delle riunioni e i report per avere una rapida panoramica del tuo flusso di lavoro

I project manager utilizzano ClickUp Brain per:

Genera automaticamente attività basate su email, messaggi o documenti

Ottieni riepiloghi/riassunti concisi delle informazioni sui progetti e genera reportistica basata sulle esigenze del team con le funzionalità IA di ClickUp

Scrivi contenuto, tra cui email, verbali di riunioni e altri documenti, utilizzando i prompt di ClickUp Brain per la creazione di contenuto

Cerca più rapidamente le informazioni relative al progetto all'interno dei loro flussi di lavoro

Trascrivi la nota della riunione, scrivi i resoconti e invia automaticamente gli aggiornamenti alle parti interessate

Ricevi consigli sui "passaggi successivi" in base allo stato del progetto

Utilizza ClickUp AI per l'analisi della concorrenza per generare report dettagliati e assistere nella ricerca approfondita

Prendiamo un caso d'uso dell'IA per project management. Supponiamo che tu stia creando un brief PMO. ClickUp Brain compilerà la descrizione, inclusi gli obiettivi e le parti interessate, aggiungerà le tempistiche e i risultati attesi e assegnerà le attività ai membri del team, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto.

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti, come brief di progetto, piani di lezione e altri documenti, per velocizzare il tuo flusso di lavoro

Porta la project management a un livello superiore con ClickUp Brain MAX

Per chi desidera funzionalità AI ancora più avanzate, ClickUp offre Brain MAX, un'app desktop autonoma che estende la potenza di ClickUp Brain oltre il browser. Brain MAX consente di effettuare ricerche su ClickUp, sulle app di lavoro collegate (come Google Drive, Figma e GitHub) e sul web, tutto in un unico posto.

Puoi utilizzare Talk to Text per dettare note, attività o aggiornamenti a mani libere ovunque sul tuo computer e creare o aggiornare attività e documenti direttamente dal tuo desktop.

Con Brain MAX puoi anche generare riepiloghi dei progetti, identificare le attività bloccate e accedere a funzionalità/funzione IA avanzate progettate per centralizzare il tuo lavoro e aumentare la produttività. Questo rende Brain MAX la soluzione ideale per i team che desiderano semplificare la project management con un hub di produttività dedicato e basato sull'intelligenza artificiale.

Guarda questo video per scoprire perché ClickUp Brain MAX è 10 volte più potente di ChatGPT.

2. ClickUp Docs: un editor di documenti in tempo reale basato sull'IA

In qualità di project manager, devi gestire ogni giorno una grande quantità di documenti relativi a diversi progetti, stakeholder e altro ancora.

ClickUp Documenti è uno strumento utile per gestire le attività e collaborare facilmente. Tutto il tuo team può effettuare la modifica delle informazioni relative alle attività all'interno dei Documenti da qualsiasi luogo in tempo reale.

Puoi aggiungere commenti, assegnare attività ai membri del team, convertire il testo in attività tracciabili e aggiungere elementi come pagine nidificate, fogli di calcolo, PDF e wiki aziendali al documento.

Crea documenti in modo collaborativo con il tuo team utilizzando ClickUp Docs

Poiché Documenti sono integrati con ClickUp Brain, puoi creare e gestire contenuto in Documenti con pochi clic.

Ecco come i team sfruttano al massimo il potenziale di ClickUp Documento:

Scrivi una bozza del contenuto relativo al progetto in Documento e lascia che ClickUp Brain la perfezioni per te

Perfeziona i contenuti esistenti per approfondire i punti importanti, riepiloga/riassume documenti o thread per generare elementi da intraprendere e aggiungi nota della riunione affinché tutti possano visualizzare le discussioni

Rispondi ai commenti utilizzando ClickUp Brain

Crea e collabora insieme agli altri utilizzando la modifica sincronizzata all'interno di Documenti

Consigli dei professionisti 💡: Una volta che il documento è pronto, collegalo all'attività pertinente per organizzare e archiviare tutto in un'unica posizione centralizzata. Utilizza la funzionalità delle relazioni per collegare tra loro i documenti collegati

Usa ClickUp Brain per assicurarti che il documento sia in linea con le tue attività, i tuoi progetti, il tono dei messaggi e i flussi di lavoro del team

3. ClickUp per project management

ClickUp va oltre la semplice gestione delle attività, offrendo una solida suite di funzionalità per ottimizzare i tuoi progetti e migliorare la collaborazione del team.

ClickUp per project management offre i seguenti vantaggi:

efficienza basata sull'intelligenza artificiale*: automatizza le attività ripetitive, riepiloga/riassume le discussioni e genera aggiornamenti con ClickUp Brain. Concentrati sul lavoro strategico mentre l'intelligenza artificiale gestisce le attività ripetitive

visibilità unificata dei progetti*: ottieni la possibilità di visualizzare chiaramente tutti i progetti della tua organizzazione o del tuo spazio di lavoro. Assegna priorità alle attività in base all'urgenza e prendi decisioni informate grazie alle informazioni in tempo reale sui progetti

Collaborazione senza soluzione di continuità: abbattete i silos e promuovete un lavoro di squadra senza soluzione di continuità all'interno del vostro software di project management con abbattete i silos e promuovete un lavoro di squadra senza soluzione di continuità all'interno del vostro software di project management con la Chat View di ClickUp , le menzioni e i documenti collaborativi che mantengono tutti in connessione e su una stessa pagina

esecuzione rapidissima*: automatizza i flussi di lavoro ed elimina i colli di bottiglia con l'interfaccia intuitiva di ClickUp. La funzionalità drag-and-drop, i potenti filtri e l'ordinamento avanzato ti consentono di gestire i progetti alla velocità delle tue idee

trasparenza completa: *Utilizza i dashboard di ClickUp per il monitoraggio dei progressi, l'identificazione degli ostacoli e l'adattamento della tua strategia con facilità, indipendentemente dalla complessità del progetto

Ricerca senza sforzo: trova qualsiasi file, in ClickUp, nelle tue app di connessione o sul tuo disco locale, con un solo comando nella trova qualsiasi file, in ClickUp, nelle tue app di connessione o sul tuo disco locale, con un solo comando nella ricerca universale di ClickUp . Puoi anche creare comandi di ricerca personalizzati o memorizzare il testo per un uso successivo, e più lo usi, più migliora

Il dashboard di ClickUp 3.0 offre ai project manager agili la possibilità di visualizzare rapidamente le attività rimanenti e le priorità del team per la settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $ al mese per utente

*aziendale: 12 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

clickUp Brain:* disponibile su tutti i piani a pagamento con un costo aggiuntivo di 5 $ al mese per ogni membro dello spazio di lavoro

Parliamo di ChatGPT, uno dei più popolari assistenti generativi basati sull'IA.

Che cos'è ChatGPT?

tramite ChatGPT

ChatGPT non ha bisogno di presentazioni.

Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è un chatbot basato sull'IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per rispondere a prompt o domande basate sugli input degli utenti.

ChatGPT è addestrato sull'architettura generativa pre-addestrata del trasformatore e sui modelli di apprendimento automatico per generare conversazioni simili a quelle umane sulla base dei prompt degli utenti. È in grado di scrivere codice, aiutare nella ricerca e nella raccolta di dati ed eseguire molte attività legate al linguaggio.

Diamo un'occhiata alla funzionalità chiave di ChatGPT.

Funzionalità principali di ChatGPT

1. Elaborazione del linguaggio naturale

ChatGPT risponde alle domande come un essere umano grazie alla sua capacità di elaborazione del linguaggio naturale. È in grado di comprendere perfettamente le tue domande (il più delle volte) e di fornirti risposte personalizzate e simili a quelle umane.

Supponiamo che tu stia cercando ricerche a sostegno delle tue affermazioni. ChatGPT può recuperare i dati che puoi verificare e aggiungere al documento del tuo prodotto.

Ad esempio, la tua istanza sta discutendo se aggiungere una chat live o una knowledge base al prodotto. In qualità di product marketer, puoi utilizzare questi dati per fornire supporto alla tua tesi secondo cui la chat live è più sensata.

ChatGPT: prompt per le ricerche tramite ChatGPT

Nota: non considerare le informazioni fornite da ChatGPT come definitive; è noto che il programma può fornire risultati errati. È consigliabile verificare sempre le informazioni con un controllo umano e una ulteriore modifica.

Inoltre, ChatGPT comprende le conversazioni. Impara i modelli dalle interazioni passate, adattando le sue risposte per una migliore pertinenza. Ricorda i messaggi passati, le frasi e persino intere conversazioni, adattando le sue risposte di conseguenza.

Per saperne di più: Le principali statistiche sull'IA per il 2024

2. GPT personalizzati

ChatGPT consente di modificare il motore GPT per creare chatbot IA personalizzati con competenze specifiche. Si tratta di una funzionalità/funzione di ChatGPT ampiamente utilizzata.

Esempio, per il tuo prodotto SaaS, desideri creare un partner di onboarding che funga da bot di supporto per i nuovi utenti, chattare con loro e fornire risposte alle loro query dalla knowledge base del prodotto. GPT può farlo per te.

tramite il GPT Store di OpenAI

I casi d'uso dei GPT personalizzati per l'aziendale sono infiniti.

3. Competenza linguistica

ChatGPT è alimentato da un vasto set di dati da 570 GB proveniente da Internet.

Grazie a tutti questi dati, il chatbot IA di ChatGPT ha un vocabolario enorme ed è fluente in 200 lingue.

Inoltre, è in grado di analizzare termini tecnici e poco comuni in pochi secondi, rendendolo uno dei migliori strumenti di copywriting basati sull'IA.

Prezzi di ChatGPT

ChatGPT è disponibile in due varianti: ChatGPT 3. 5 e ChatGPT Plus.

ChatGPT 3. 5: Gratuito per sempre

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

Team ChatGPT: 25 $ al mese per utente con un requisito minimo di due postazioni

chatGPT Enterprise: *Prezzi personalizzati

ClickUp e ChatGPT possono essere utilizzati come strumenti di IA generativa. Mentre ClickUp è uno strumento di project management con un assistente IA integrato, ChatGPT è un chatbot conversazionale.

Nel confronto ChatGPT vs ClickUp riportato di seguito, esploriamo ulteriori dettagli per individuare il vincitore finale.

ChatGPT vs. ClickUp: confronto delle funzionalità/funzioni

Funzionalità/Funzione ClickUp Brain ChatGPT Ideale per Project management IA conversazionale Funzione Assistente IA integrato con la piattaforma di project management ClickUp Assistente IA autonomo Capacità collaborative Sì (con ClickUp Documento, mappe mentali e lavagne online) No Integrazioni del flusso di lavoro Sì Nessuna integrazione nativa Facilità d'uso Facile da usare, fai domande direttamente sui tuoi progetti Richiede la creazione di prompt specifici per ottenere il risultato desiderato Project Management Offre funzionalità/funzione dedicate al project management (report, automazione) Capacità di project management con limite Knowledge Base Si integra con i progetti, i documenti e la base di conoscenze del tuo team Si basa su una base di conoscenze generali derivanti dai dati di addestramento Accuratezza delle informazioni Informazioni aggiornate specifiche per progetto Potrebbero contenere informazioni non aggiornate (precedenti al gennaio 2022) Prezzi A pagamento Gratis e a pagamento Ricerca per immagini e voce No Sì

1. Project management basato sull'IA vs. IA conversazionale

ClickUp è noto soprattutto per il project management end-to-end basato sull'IA. Le funzionalità avanzate di project management consentono di affrontare progetti di qualsiasi complessità con flussi di lavoro connessi, gestione delle attività, dashboard interattive e processi automatizzati che si adattano ai tuoi flussi di lavoro.

Integrato con un assistente AI, ClickUp consente di riepilogare/riassumere le discussioni, inserire dati nelle tabelle, scrivere blog, rispondere alle conversazioni, tradurre testo e assegnare attività ai membri del team all'interno dello strumento di project management.

Sia ClickUp Brain che ChatGPT sono efficaci nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP); tuttavia, ClickUp Brain è in grado di generare un'ampia varietà di contenuto contestuale relativo alle attività quotidiane di project management (come brief e report di progetto, email, analisi dei dati, descrizioni delle attività, ecc. )

ChatGPT, invece, è un chatbot conversazionale con capacità di apprendimento adattivo e generazione di contenuto. I suoi LLM sono addestrati su grandi volumi di dati e le sue capacità di NLP lo aiutano a fornire risposte e raccomandazioni personalizzate. È in grado di generare idee creative, ma non può fornire contenuto relativo al tuo progetto a meno che non lo integri nel tuo prodotto utilizzando un'API.

Vincitore 🏆: Se sei un project manager, ClickUp è la soluzione giusta per te. Combina la potenza del project management con un assistente di scrittura e project management basato sull'IA per portare a termine le cose più rapidamente, rendendolo il miglior strumento di project management basato sull'IA. D'altra parte, se stai cercando risposte alle tue domande per aiutarti nella creazione di contenuto, ChatGPT è la soluzione ideale. Questo round del confronto tra ChatGPT e ClickUp si conclude quindi con un pareggio

2. Capacità collaborative

ClickUp offre ClickUp Docs per consentire ai project manager e agli utenti di creare documenti, effettuare la modifica in tempo reale e mappare i documenti nei loro flussi di lavoro.

I documenti collaborativi sono un'aggiunta preziosa a qualsiasi progetto. È possibile taggare le persone nei commenti, assegnare attività, centralizzare tutte le informazioni rilevanti all'interno del documento e le team possono effettuare la condivisione, la visualizzazione e la modifica in tempo reale. Le funzionalità personalizzate aggiuntive includono la formattazione di testo avanzata con tabelle, titoli ed evidenziazioni.

L'assistente /IA integrato ti aiuta a scrivere meglio e più velocemente e a trovare spunti di discussione se sei a corto di idee.

Condivisione, modifica e collabora sui documenti in tempo reale con ClickUp Docs

ChatGPT è un assistente AI autonomo. Sebbene sia in grado di scrivere per te in base al prompt che utilizzi, non dispone di funzionalità collaborative. I team non possono lavorare contemporaneamente sullo stesso documento poiché si tratta di un'interfaccia. Devi estrarre le informazioni da ChatGPT in Word o Documenti Google e invitare i membri del tuo team a lavorarci.

Vincitore 🏆: ClickUp è il chiaro vincitore, con ClickUp Doc progettato per la collaborazione tra team interni e reparti interfunzionali. Integrato con ClickUp Brain, consente di creare in pochi secondi documenti dettagliati relativi ai progetti, con l'IA che scrive la descrizione, assegna le attività e aggiunge le sequenze.

3. Base di conoscenza

La gestione delle conoscenze basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp utilizza reti neurali per creare la connessione tra i documenti, i wiki, i progetti e le attività della tua organizzazione, così non dovrai cercare le informazioni manualmente.

ClickUp diventa il tuo hub centrale per le informazioni: non dovrai più cercare all'infinito i dettagli dei progetti per recuperare le informazioni. Poni le tue domande direttamente all'interno di ClickUp e ClickUp Brain ti fornirà risposte tratte da attività, documenti e persino dall'esperienza dei membri del team.

Sebbene sia possibile progettare GPT personalizzati utilizzando ChatGPT, questo assistente IA continua a recuperare informazioni dal database di ChatGPT e dai dettagli del prodotto inseriti dall'utente. Ciò significa che ChatGPT non è in grado di rispondere a domande specificamente correlate ai progetti dell'utente.

Vincitore 🏆: L'intelligenza artificiale generativa di ClickUp, ClickUp Brain, risponde alle domande relative al tuo progetto integrandosi con i progetti, i documenti e la base di conoscenze del tuo team.

Puoi anche utilizzare i modelli di prompt AI di ClickUp per semplificare il tuo lavoro. Troverai i prompt ChatGPT per il modello di project management estremamente utili per project management.

Scarica questo modello Utilizza i prompt ChatGPT per il modello di project management per trovare potenziali soluzioni ai tuoi problemi quotidiani di project management

Genererà idee di progetto pertinenti alle esigenze della tua azienda, creerà attività, aggiungerà Sequenza e svilupperà strategie per una gestione efficiente del progetto.

Supponiamo che tu stia cercando di identificare le sfide di budgeting che potrebbero sorgere nell'iniziativa di lancio di una nuova funzionalità/funzione. Vai ai prompt relativi al budgeting e al controllo dei costi e digita: "Spiega le sfide comuni nei costi di progetto per lo sviluppo di un nuovo software e le potenziali soluzioni".

4. Integrazioni del flusso di lavoro

clickUp si integra con oltre 1.000 strumenti* per facilitare lo scambio di informazioni tra applicazioni di terze parti, ridurre gli errori di trasferimento dei dati, riunire tutti i set di dati in un unico sistema ed eseguire le attività all'interno di un'unica interfaccia, invece di attivare/disattivare gli strumenti.

Alcune integrazioni popolari di ClickUp includono Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom e GitHub. Aggiungi le tue app di comunicazione, collaborazione e automazione a ClickUp. Se desideri aggiungere un'integrazione personalizzata, puoi utilizzare l'API pubblica di ClickUp.

chatGPT non ha integrazioni native. * Tuttavia, alcuni dei servizi per cui è necessario lo strumento, come Microsoft Office 365 o Google Workspace, offrono le proprie app di integrazione basate sul flusso di lavoro. Offre un'API, se si dispone delle risorse tecniche per svilupparla.

Vincitore 🏆: ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni che consentono la sincronizzazione bidirezionale tra ClickUp e lo strumento di tua scelta.

clickUp Vs. ChatGPT su Reddit*

Abbiamo consultato Reddit per vedere cosa ne pensavano gli utenti del dibattito ChatGPT vs. ClickUp in merito al project management.

Molti utenti di Reddit erano entusiasti dell'assistente IA di ClickUp e del suo potenziale. Un utente ha fatto una menzione ottimistica

"Sono certo che questo aiuterà il mio team a creare e completare le attività più rapidamente."

Tuttavia, i commenti su ChatGPT hanno evidenziato una prospettiva diversa.

Un utente ha fatto nota

sebbene definire i processi di progetto sia importante, per ottenere il massimo da ChatGPT è necessario fare pratica con i prompt e assicurarsi che disponga delle informazioni corrette sul progetto. ClickUp AI, d'altra parte, sembra più facile da usare per la gestione di progetti complessi senza bisogno di padroneggiare i prompt.

Ciò suggerisce che ChatGPT, pur essendo adatto alla conversazione, presenta dei limiti nel contesto del project management. ClickUp Brain è un'opzione più user per la gestione di progetti complessi.

clickUp vs ChatGPT: quale strumento di IA generativa è il migliore?*

ClickUp e ChatGPT sono entrambi strumenti potenti, ma hanno scopi diversi. ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one con funzionalità/funzione AI progettata per creare, assegnare, monitorare e gestire progetti, attività e documenti all'interno di un unico spazio di lavoro unificato.

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, utilizza l'IA generativa all'interno dell'ambiente di project management. A differenza di ChatGPT, che richiede prompt costantemente mirati e non dispone di funzionalità/funzione dedicate alla project management, ClickUp Brain consente di porre domande direttamente sui propri progetti e ricevere assistenza immediata e pertinente.

ClickUp offre un'esperienza di project management senza soluzione di continuità con la potenza aggiuntiva dell'assistenza AI attraverso ClickUp Brain, rendendolo il chiaro vincitore per la gestione efficace dei tuoi progetti.

Iscriviti alla versione di prova gratis di ClickUp per aumentare la produttività del project management dei tuoi progetti.