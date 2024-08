Jasper AI vs. Rytr: Quale strumento di scrittura AI è il migliore?

Per rendere i contenuti d'impatto, è necessario scrivere con un linguaggio facile da capire, adattare il testo al pubblico (B2B o B2C) e mantenere un tono coerente senza perdere dettagli cruciali.

Ora, è possibile lavorare su tutti questi aspetti da soli o farsi aiutare da strumenti di IA per la scrittura. Questi assistenti di scrittura creano contenuti di qualità sulla base dei vostri input e del brief di contenuto, rendendo più facile lo sviluppo, il miglioramento e l'ottimizzazione di contenuti di vario tipo.

Parliamo di due dei più diffusi strumenti di supporto SEO per la scrittura IA: Iasper IA e Rytr.

Gli autori amano questi due strumenti perché generano contenuti di alta qualità per tutte le loro esigenze aziendali. Esaminiamo le loro funzionalità/funzioni per determinare quale sia il partner di scrittura migliore per la vostra azienda.

Cos'è Jasper IA?

via Jasper IA Jasper IA, precedentemente nota come Jarvis.ai, è il sogno di chi si occupa di marketing dei contenuti. Utilizza l'IA e l'apprendimento automatico per produrre contenuti di alta qualità. Tutto ciò che dovete fare è fornire informazioni pertinenti e inserire il tipo di contenuto che volete che il provider generi; il tool farà il resto.

Lo strumento richiede una breve descrizione, il target di riferimento, il tono del contenuto e le parole chiave da utilizzare come input.

L'IA di Jasper è focalizzata sul risultato e garantisce che i contenuti siano creati tenendo conto del marchio e del pubblico, in modo da ottenere un messaggio corretto.

Funzionalità di Jasper IA

Grazie alla capacità di generare contenuti long-form e short-form e immagini specifiche per ogni piattaforma, Jasper IA semplifica la creazione di contenuti su vari canali.

Confronta il contenuto con i concorrenti della SERP e ottimizza la SEO di conseguenza. Lo strumento è dotato di un controllore di plagio integrato per garantire l'unicità del contenuto generato.

Vediamo alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni:

Conoscenza dell'azienda

via Jasper IA Molti Strumenti di IA gli strumenti di IA aumentano la velocità e la qualità dei contenuti, ma Jasper IA va oltre, imparando a conoscere il messaggio del marchio e generando i contenuti di conseguenza. È dotato di una funzionalità/funzione di Knowledge Base in cui è possibile caricare informazioni sull'azienda, tra cui guide di stile, linee guida per la voce del marchio e informazioni di base.

Lo strumento identifica il messaggio del marchio per adattare il contenuto alle vostre esigenze.

Questo approccio lo rende un assistente IA ideale che scrive come un membro del vostro team.

Campagne di marketing integrate

via Jasper IA Jasper IA può trasformare la vostra idea in una vera e propria campagna multicanale. Basta dargli un riepilogo/riassunto o un brief per una campagna, e Da fare il resto!

Jasper IA è in grado di identificare il tono e il pubblico e di produrre contenuti di forma lunga e breve, come post per il blog, annunci su Google e didascalie per i social media: praticamente tutto ciò di cui avete bisogno per condurre una campagna di esito positivo.

Jasper Art

via Jasper IA Non dovrete più affidarvi a immagini di stock per accompagnare i vostri contenuti. Jasper IA è in grado di generare in pochi secondi immagini di varie dimensioni relative ai contenuti.

Queste immagini ad alta risoluzione da 2k px sono gratis per uso commerciale e senza watermark. Il generatore di immagini IA di Jasper consente di generare illimitate immagini con diversi stili artistici, medium e atmosfere, semplicemente scrivendo un prompt .

È uno strumento eccellente per ogni social media manager, con una curva di apprendimento breve.

Ottimizzazione in un clic

via Jasper IA Jasper IA è pensato per i marketer che hanno bisogno di contenuti che producano risultati. Monitora continuamente le prestazioni dei contenuti per fornire punteggi, analisi e approfondimenti sulla qualità dei risultati.

Offre anche raccomandazioni e strumenti SEO per migliorare i contenuti meno performanti. È anche possibile remixare o riproporre i contenuti ad alte prestazioni in nuovi asset per diversi canali di marketing.

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per postazione

$49/mese per postazione Pro: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Business: Prezzi personalizzati

Pro di Jasper IA

Consente la collaborazione del team, facilitando i lavori richiesti per la creazione di contenuti di gruppo

Si adatta alla messaggistica e alla guida di stile del vostro marchio e funziona come una parte integrante del vostro team

Monitora le prestazioni dei contenuti, fornisce approfondimenti e raccomandazioni per l'ottimizzazione

Jasper IA contro

Sono previsti costi aggiuntivi per funzionalità/funzione come il rilevamento dei plagi

Gli utenti devono condurre ricerche e caricare materiale collaterale per imparare Jasper IA

Gli utenti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con le funzionalità/funzione di Jasper IA

Cos'è Rytr?

via Rettr Rytr semplifica e migliora l'output complessivo del contenuto.

Genera automaticamente contenuti unici e coinvolgenti per diversi casi d'uso, dallo sviluppo del nome di un marchio e dei post del blog al miglioramento di una call-to-action.

Rytr serve aziende e privati generando diversi tipi di contenuti, come lettere di presentazione per migliorare le candidature, email per uso personale o professionale, o poesie per conto dell'azienda.

Vediamo cosa rende Rytr unico.

Funzionalità/funzione di Rytr

Rytr si concentra sulla rapidità dei risultati e fornisce contenuti unici in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza. Le sue funzionalità/funzione semplificano la creazione di contenuti con modelli e strumenti SEO per produrre contenuti di alta qualità.

Aiuta anche a riformulare i contenuti per renderli più colloquiali o informativi ed è supportato da un controllore di plagio.

Quadri di copywriting

via Rettr Oltre a disporre di strumenti SEO, Rytr segue specifiche strutture di scrittura che si sono dimostrate in grado di generare risultati.

Lo strumento utilizza i framework AIDA (Attenzione, Interesse, Desiderio e Azione) e PAS (Problema, Agitazione, Soluzione), ampiamente seguiti dai provider e noti per fornire contenuti di alta qualità che richiedono poche modifiche.

Modelli precostituiti

Rytr offre oltre 40 modelli precostituiti per diversi tipi di contenuto e casi d'uso, dandovi un vantaggio nel vostro percorso di creazione di contenuti. È poi possibile utilizzare la potenza dell'intelligenza artificiale per migliorare il contenuto adattandolo alle esigenze aziendali.

Supporto multilingue

Rytr supporta oltre 30 lingue. È possibile scrivere o tradurre i contenuti in una qualsiasi di queste lingue. Questa funzionalità/funzione consente di creare post per blog, landing page, post per i social media ed email per una comunità globale.

Tono di voce

via Rettr Rytr è una piattaforma eccellente per soddisfare le vostre esigenze, poiché potete scegliere tra oltre 20 toni di voce. È possibile adattare i contenuti a diversi pubblici ed esigenze, scegliendo tra toni formali, casual, professionali, amichevoli, persuasivi e informativi.

Prezzi di Rtyr

Piano Free: Fino a 10k caratteri al mese (gratis per sempre)

Fino a 10k caratteri al mese (gratis per sempre) Piano risparmio: $9/mese

$9/mese Piano Unlimited: $29/mese

Pro di Rytr

Genera contenuti in modo rapido, con un output naturale, ben scritto e accurato

Supporta la traduzione in più di 30 lingue, facilitando la comunicazione con un pubblico globale

Contro di Rytr

Sebbene offra alcune integrazioni, l'intervallo di queste può essere limitato rispetto alle piattaforme con funzionalità/funzione dedicate alla gestione dei contenuti

I moduli lunghi generati da Rytr possono essere ripetitivi e potrebbero non funzionare per tutti i tipi di contenuto

Jasper IA vs. Rytr: Funzionalità/funzione a confronto

Jasper IA e Rytr sono ottimi strumenti di scrittura per l'IA; mentre Jasper IA eccelle nell'essere orientato ai risultati e nell'eseguire la giusta messaggistica per l'azienda, Rytr si concentra sulla velocità e può essere utilizzato per diverse esigenze. Entrambi dispongono di strumenti SEO, grammatica e controllo del plagio.

Confrontiamo le altre funzionalità/funzione chiave:

1. Personalizzazione del tono

Per qualsiasi strumento di scrittura, la personalizzazione del tono è fondamentale, soprattutto quando si creano diversi tipi di contenuto.

Jasper IA

Jasper IA apprende e si adatta alla messaggistica del vostro marchio, integrandosi perfettamente con la voce e le guide di stile del vostro marchio. Funziona come una parte integrante del vostro team, capace di trasformare le idee in campagne multicanale seguendo le linee guida del marchio.

Rytr

Rytr offre opzioni personalizzate con oltre 20 varianti per adattarsi al tono desiderato. Permette di selezionare diversi toni di voce per una creazione di contenuti su misura, adatti a pubblici e scopi diversi.

Se si confrontano questi due sistemi per adattarsi ai vari toni, Jasper IA emerge come il vincitore per le organizzazioni, ma Rytr è più adatto come strumento completo.

2. Generazione di contenuti

I contenuti generati devono essere ottimizzati per i motori di ricerca in modo da raggiungere le persone giuste. Vediamo come si comportano questi strumenti su questo fronte.

Jasper IA

Jasper IA genera contenuti long-form e short-form su più canali, tra cui post di blog, didascalie per i social media e descrizioni di prodotti. Può anche creare immagini specifiche per la piattaforma per completare i contenuti generati.

Rytr

Rytr utilizza algoritmi guidati dall'IA per produrre contenuti basati su formule di copywriting comprovate come AIDA e PAS. Offre oltre 40 modelli precostituiti per diversi tipi di contenuto e casi d'uso.

Jasper IA è la soluzione migliore se si desidera creare contenuti con buone prestazioni, mentre Rytr è la scelta migliore per una creazione rapida con stili diversi.

3. Collaborazione e lavoro di squadra

Una buona Strumento di IA per il copywriting consente di collaborare con il team su idee e contenuti, facilitando l'esecuzione.

Jasper IA

Jasper IA facilita il lavoro di squadra fornendo un calendario per la collaborazione e le modifiche in tempo reale. È possibile visualizzare il calendario in modalità Kanban e creare attività o un flusso di lavoro per i post del blog per un project management senza soluzione di continuità.

Rytr

Rytr permette ai team di lavorare insieme su progetti di creazione di contenuti. Grazie all'accesso per più utenti, i team possono collaborare in modo efficiente per produrre contenuti di alta qualità.

Rytr consente un facile lavoro di squadra, ma l'IA di Jasper sarebbe migliore per la collaborazione con la disponibilità di un calendario, diverse visualizzazioni e azioni di follow-up.

4. Funzionalità di integrazione

Un assistente di scrittura funziona meglio se è possibile collegare tutti i contenuti a un'unica area di lavoro o inserire lo strumento di IA in diversi strumenti che necessitano di aiuto per la scrittura.

Jasper IA

Jasper IA include un'estensione per Chrome, la compatibilità con Google Documenti e l'accesso alle API per portare Jasper nei vostri documenti. Si integra anche con strumenti come Fogli Google, Zapier, SurferSEO, Make e Webflow.

Rytr

Rytr include un'estensione per Chrome e l'accesso alle API per utilizzare Rytr per tutti i progetti. Si integra anche con app come Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium e tutte le piattaforme di social media più diffuse.

Entrambi gli strumenti si collegano a Chrome, ma Jasper IA si concentra sull'integrazione con le applicazioni aziendali, mentre Rytr si integra con le piattaforme per freelance e social media.

5. Prezzi

Investire nella creazione di contenuti migliori può migliorare le vendite, il branding e la comunicazione, ma vale la pena considerare quanto si deve spendere.

Jasper IA

Jasper IA offre un intervallo di piani tariffari con funzionalità aggiuntive e opzioni personalizzate. È relativamente costoso, ma ha un proprio generatore di immagini IA.

Rytr

Rytr ha un piano gratuito che dà accesso a oltre 40 modelli e 30 lingue. Esistono anche piani a pagamento che offrono funzionalità/funzione avanzate e opzioni personalizzate.

Se siete alla ricerca di una soluzione semplice e veloce, i piani gratuiti o economici di Rytr possono essere utili. Se avete bisogno di funzionalità/funzioni avanzate, Jasper IA vale l'investimento.

Jasper IA è un'ottima soluzione Alternativa all'IA Rytr per i marketer che danno importanza alle prestazioni. Allo stesso tempo, Rytr è per i marketer che cercano contenuti personalizzati. In definitiva, la scelta tra Jasper IA e Rytr si riduce alle preferenze individuali, ai requisiti del flusso di lavoro e alle esigenze specifiche del processo di produzione dei contenuti.

Jasper IA vs. Rytr su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per trovare una soluzione al dibattito tra Rytr e Jasper IA.

Alcuni utenti di Reddit preferiscono Jasper IA per le sue funzionalità/funzioni avanzate. Trovano che Jasper IA sia una soluzione completa per qualsiasi tipo di scrittura e affermano che Jasper produce risultati di qualità migliore.

Tuttavia, la generazione di contenuti richiede un po' di lavoro e un utente afferma: "Da fare così tanto per ottenere contenuti leggibili che tanto vale scriverli da soli o assumere qualcuno per farlo"

Ma alcuni utenti preferiscono i servizi di Jasper.

l'accuratezza e il linguaggio di Jasper sono fantastici - userò Rytr come backup quando finirò i crediti di Jasper - preferisco pagare a Jasper il denaro aggiuntivo per un servizio molto migliore"_

Chi è alla ricerca di un approccio semplice e veloce al copywriting preferisce Rytr perché è un'opzione più economica per generare articoli di alta qualità. Apprezzano il suo design veloce, reattivo e mobile-friendly. Un altro utente ha dichiarato:

dopo aver testato direttamente GPT3 e GPT-NEO, Jarvis e altri... per me Rytr ha un'implementazione brillante... non è magico, ma fa risparmiare tonnellate di tempo"_

ClickUp: la migliore alternativa a Jasper AI vs. Rytr

Avete sentito parlare di Jasper AI e Rytr, ma avete mai considerato ClickUp?

È più di uno strumento di IA: è il vostro partner per tutte le attività legate alla scrittura. Mentre Jasper AI e Rytr offrono funzionalità/funzione impressionanti per la creazione di contenuti, ClickUp AI è il vostro partner per tutte le attività di scrittura assistente di scrittura di ClickUp si concentra sulla creazione di contenuti di qualità e sulle azioni di follower affinché i contenuti vengano utilizzati al meglio.

Fa sì che la scrittura si inserisca nel vostro processo di e strumento di project management . Ecco alcune funzionalità/funzione chiave che rendono ClickUp un'alternativa interessante:

ClickUp Brain

Scrivi e ottimizza i contenuti per ottenere risultati migliori con ClickUp Brain AI Writer for WorkTM

Avete mai desiderato di avere un assistente intelligente che conosce a fondo la vostra azienda? Ebbene, questo è ciò che ClickUp Brain è tutto questo. ClickUp Brain è l'intelligenza artificiale di ClickUp e la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti e persone. In questo modo l'assistente di scrittura conosce meglio la vostra azienda e le sue funzioni.

ClickUp Brain AI Writer for Work è in grado di generare facilmente contenuti per voi. Avete bisogno di creare post per i social media? Chiedete a ClickUp Brain. Avete bisogno di idee per una campagna? Fate di ClickUp Brain il vostro partner per il brainstorming.

Può creare tabelle e modelli, ripulire il testo e correggere errori linguistici. È l'unico partner di scrittura di cui avete bisogno per generare contenuti d'impatto.

ClickUp Documenti

Collaborare senza problemi con documenti, idee e flussi di lavoro diversi sotto lo stesso tetto e in tempo reale

Dite addio ai complicati strumenti di collaborazione documentale! ClickUp Documenti permette a voi e al vostro team di collaborare in tempo reale, sia che si tratti di un brainstorming di idee che di una bozza finale.

È possibile creare o modificare documenti e monitorare le modifiche senza soluzione di continuità. Questo è particolarmente utile quando si lavora insieme a una campagna su un documento condiviso in cui tutti possono contribuire con le loro idee.

Non dovete preoccuparvi di perdere tempo con i format di scrittura. È possibile scegliere tra diversi modelli di scrittura e personalizzarli aggiungendo stile e funzioni con pulsanti, banner, tabelle, icone e altro ancora.

ClickUp Project Management

Completate i progetti in modo più rapido ed efficiente con la funzionalità Project Management di ClickUp

Con Il Project Management di ClickUp funzionalità/funzione di ClickUp al vostro fianco, sarete sempre in regola.

Completate i progetti in modo più rapido ed efficiente grazie a un flusso di lavoro collegato al blog, ai documenti, ai dashboard in tempo reale, alle schede delle attività, alle Sequenze, agli strumenti di allocazione delle risorse e alla possibilità di collaborare.

ClickUp semplifica la visualizzazione dell'intera pipeline di contenuti con diverse viste per le attività di ClickUp. Dalla gestione dei calendari dei contenuti alla supervisione delle campagne di marketing, potete usare ClickUp per mantenere i progetti sui contenuti in carreggiata e i team allineati verso obiettivi comuni.

Nessuna attività viene lasciata incustodita, poiché è possibile impostare le attività da assegnare automaticamente agli autori. Potete monitorare tutto questo e lo stato dei singoli o dei progetti su una dashboard in tempo reale.

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Scegli lo strumento superiore per la creazione di contenuti IA

Jasper IA e Rytr sono strumenti di scrittura IA leader nel settore, ma offrono solo soluzioni innovative per semplificare il processo di creazione dei contenuti.

Ma sappiamo tutti che la creazione di contenuti non si limita alla sola scrittura: include il controllo ortografico, l'aggiornamento del blog, la gestione dei contenuti, la SEO, il project management, ricerca di parole chiave e molto altro ancora.

Quindi, perché spendere tempo e denaro nella creazione di un ecosistema di gestione dei contenuti quando ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e accelera il tuo processo di scrittura.