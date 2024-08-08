I migliori prompt di scrittura IA per marketer e scrittori

Siamo nel 2024 e gli strumenti di scrittura dell'IA generativa non sono più fantasie futuristiche. Sono strumenti pratici con un numero di applicazioni sul posto di lavoro che semplificano la nostra vita.

I professionisti del marketing e del contenuto forse utilizzano gli strumenti di scrittura IA più di altri: la loro adozione è più che raddoppiata tra i marketer, secondo un'indagine di McKinsey .

Se utilizzate strumenti GenAI per ideare, strategizzare, redigere o modificare contenuti di marketing, avrete probabilmente sentito parlare molto di "trasformatori generativi pre-addestrati", i 'GPT' in ChatGPT. I GPT sono modelli linguistici avanzati addestrati su grandi quantità di dati testuali, che consentono loro di comprendere e generare testi simili a quelli umani in un ampio intervallo di argomenti e stili.

Sebbene le complessità tecniche dei GPT siano complesse, la chiave per sfruttare la loro potenza risiede in un concetto più semplice: i prompt. I prompt sono le istruzioni che l'utente impartisce agli strumenti di scrittura dell'IA, fungendo da ponte tra il suo intento creativo e l'output dell'IA.

La regola per generare grandi contenuti è semplice: Migliore è il prompt, migliori saranno i risultati.

I prompt ben fatti guidano gli strumenti di scrittura dell'IA a generare contenuti pertinenti ed efficaci proponendo il contesto, specificando i risultati desiderati e impostando i parametri entro cui l'IA deve lavorare.

Padroneggiando l'arte della scrittura dei prompt, si può sfruttare tutto il potenziale degli strumenti di IA, assicurandosi che il risultato sia in linea con gli obiettivi e risuoni con il pubblico.

In questo post esploreremo alcuni dei migliori prompt di scrittura per l'IA pensati per marketer e scrittori.

Comprendere i prompt di scrittura dell'IA

I prompt di scrittura dell'IA sono impostazioni dell'utente che guidano gli strumenti di intelligenza artificiale generativa nella generazione di contenuti specifici. Un prompt dell'IA è un insieme di istruzioni, che indirizzano l'IA su ciò di cui avete bisogno, sia che stiate elaborando contenuti, analizzando dati o simulando una conversazione.

Pensate alla creazione di prompt dell'IA come a un ordine al ristorante: non vi limitereste a dire che avete fame, ma specifichereste cosa volete mangiare e come vorreste che fosse il piatto. Probabilmente si specificheranno gli ingredienti a cui si è allergici e si abbinerà il piatto a una bevanda o a un dessert. Allo stesso modo, quando si interagisce con un'IA, bisogna darle indicazioni chiare e specifiche.

Per istanza, si può inserire la richiesta 'Scrivi un'email di promemoria amichevole per una riunione del team martedì prossimo alle 10.00'. Lo strumento utilizza il prompt per creare una risposta su misura che soddisfi i requisiti richiesti.

Tipi di prompt dell'IA

Gli strumenti di IA possono essere incredibilmente versatili, ma è fondamentale comprendere i diversi tipi di prompt per utilizzarli in modo efficace. Ogni tipo di prompt ha un traguardo e uno scopo specifico, dalla ricerca di informazioni concrete all'ispirazione della creatività:

1. Prompt informativi

I prompt informativi sono usati per cercare informazioni specifiche o dettagli fattuali. Sono simili alle query di un motore di ricerca, in cui si chiedono al modello dati o spiegazioni specifiche.

Esempio: "Quali sono le funzionalità/funzione chiave di un'app di e-commerce di successo?"

2. Prompt creativi

I prompt creativi ispirano la creatività e generano nuove idee. Possono essere utilizzati per scrivere storie, creare contenuti di marketing o fare brainstorming su concetti innovativi.

Esempio: "Scrivi un racconto su una città futuristica"

3. Prompt didattici

I prompt didattici forniscono istruzioni o processi passo dopo passo. Sono ideali per spiegare come svolgere un'attività o utilizzare uno strumento.

Esempio: "Spiega come creare un'interfaccia user-friendly per un'app mobile"

4. Prompt di chiarimento

I prompt di chiarimento incoraggiano ulteriori spiegazioni o dettagli. Sono utili quando si ha bisogno di maggiori informazioni o di una comprensione più approfondita di un particolare argomento.

Esempio: "Puoi spiegare i vantaggi dell'uso dell'IA nell'assistenza sanitaria?"

5. Prompt comparativi

I prompt comparativi chiedono al modello di confrontare due o più elementi o concetti. Questo tipo di prompt è ottimo per soppesare le opzioni e prendere decisioni informate.

Esempio: "Confrontate i vantaggi e gli svantaggi delle auto elettriche e delle auto ibride"

6. Prompt ipotetici

I prompt ipotetici esplorano scenari o risultati potenziali. Sono utili per immaginare le possibilità future o per analizzare le situazioni "se".

Esempio: "Cosa succederebbe se gli esseri umani potessero vivere su Marte?"

7. Prompt analitici

I prompt analitici comportano l'analisi o l'interpretazione di dati e situazioni. Vengono utilizzati per fornire approfondimenti, trarre conclusioni o risolvere problemi in base alle informazioni fornite.

Esempio: "Analizzare l'impatto del lavoro da remoto sulla produttività dei dipendenti"

8. Prompt basati sulle opinioni

I prompt basati sulle opinioni cercano opinioni o prospettive soggettive. Sono ideali per raccogliere diversi punti di vista o riflessioni personali su vari argomenti.

Esempio: "Quali sono le best practice per mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata?"

La comprensione di questi tipi di prompt può aiutarvi a utilizzare gli strumenti di IA in modo efficiente e a fornire le risposte più accurate, creative e perspicaci per le vostre esigenze specifiche.

Come i prompt di scrittura dell'IA sono utilizzati nel marketing dei contenuti e nella SEO

Dal brainstorming di idee creative alla messa a punto di strategie SEO, Strumenti di IA per la scrittura stanno ridisegnando il marketing digitale.

Ecco come gli strumenti di IA possono elevare il processo di creazione dei contenuti e creare una strategia SEO efficace:

1. Generare idee di contenuto

La pubblicazione di contenuti coerenti e di alta qualità è fondamentale per qualsiasi strategia SEO. Ma trovare nuove idee può essere difficile. I prompt di scrittura dell'IA possono aiutarvi a creare un brainstorming su infiniti argomenti di contenuto, assicurando che i vostri contenuti rimangano coinvolgenti e rilevanti per il vostro pubblico.

Esempio di prompt: scrivi un post sul blog che parli di vita sostenibile e che traguardi la parola chiave principale "stile di vita ecologico" Fornire un elenco di angolazioni uniche e creative per affrontare l'argomento, soddisfacendo al contempo l'intento di ricerca principale del provider"

2. Creazione di contorni intelligenti

L'IA può aiutarvi a creare schemi dettagliati che incorporino gli elementi essenziali lasciando spazio alla vostra prospettiva unica. Questo equilibrio garantisce che i contenuti si distinguano dalla concorrenza e siano in linea con le best practice SEO.

Esempio di prompt: sulla base del titolo "I benefici di una dieta a base vegetale" e della parola chiave principale di traguardo "nutrizione a base vegetale", create una scaletta completa per un post di 1500 parole. Includete gli aspetti comuni dell'argomento e i suggerimenti per migliorarlo con approfondimenti unici"

3. Creare titoli e meta-descrizioni convincenti

I titoli e le meta-descrizioni sono fondamentali per attirare i lettori verso i contenuti. I prompt di scrittura dell'IA possono generare diverse opzioni, rendendo più facile trovare la combinazione perfetta che catturi l'attenzione e migliori le percentuali di clic.

Esempio di prompt: voglio mirare alla parola chiave "digital detox" Fornite un elenco di idee di titoli per blog convincenti che includano questa parola chiave e riflettano accuratamente l'argomento"

4. Sviluppare introduzioni accattivanti

L'IA è in grado di redigere testi concisi e d'impatto utilizzando schemi di copywriting collaudati, come il modello PAS (Problema-Agitazione-Soluzione).

Esempio di prompt: basandosi sul titolo "Come ridurre il tempo trascorso sullo schermo per dormire meglio", fornire un'introduzione rapida e avvincente per un post su LinkedIn utilizzando il modello problema-agitazione-soluzione"

5. Modulo per la scrittura di un testo lungo

Un'altra sfida è la produzione di contenuti lunghi. Per ottenere un risultato di qualità da uno strumento di IA, è necessario includere nel prompt tutte le informazioni necessarie, come parole chiave correlate, informazioni di base e dati specifici. L'impostazione dei prompt in base al tono di voce, al pubblico di riferimento e alle parole chiave garantisce che l'IA generi contenuti pertinenti.

Esempio di prompt: Argomento del blog: 'Consigli degli esperti su come creare contenuti eccezionali con Ahrefs' Tono di voce: "Professionale" Destinatari: "Professionisti SEO, marketer, titolari di siti web"

6. Trasformazione di elenchi di parole chiave in cluster di argomenti

Per migliorare la SEO, è essenziale costruire cluster di argomenti intorno a parole chiave correlate. L'IA può organizzare le parole chiave in cluster significativi, aiutandovi a pianificare e strutturare i contenuti in modo efficace.

Esempio di prompt: sto pianificando la struttura di un nuovo sito web incentrato sulla finanza personale. Ho scaricato un file di parole chiave relative a "budgeting" Organizzate queste parole chiave in gruppi di argomenti e presentatele in una tabella"

7. Rafforzare l'autorevolezza topica

Il raggiungimento dell'autorevolezza topica implica la pubblicazione costante di contenuti di alta qualità su un argomento specifico. L'IA è in grado di valutare i contenuti esistenti e di suggerire miglioramenti per rafforzare la vostra autorità nella vostra nicchia.

Esempio di prompt: voglio analizzare l'autorevolezza del mio sito web sul marketing digitale. Il file allegato contiene una copia della mappa completa del sito. Valutate il modo in cui ogni post del blog si allinea con gli argomenti principali della SEO e del marketing digitale marketing dei contenuti . Segnalare tutti i post che potrebbero diluire l'attenzione all'argomento"

8. Personalizzare il proprio stile di scrittura

Addestrando l'IA sui vostri lavori precedenti, potete assicurarvi che il contenuto generato corrisponda perfettamente alla vostra voce e al vostro tono personale.

Esempio di prompt: sto scrivendo un articolo sulla "produttività del lavoro da remoto" Ho scritto alcune sezioni, ma ho bisogno di aiuto per le parti rimanenti. Descrivi lo stile, la voce, il tono e la struttura e genera una nuova sezione nello stesso stile"

Esempi di prompt di scrittura IA

Sia che vogliate aumentare la vostra presenza sui social media o perfezionare i vostri lavori richiesti per l'email marketing, questi campioni di prompt di scrittura IA possono aiutarvi a ottenere i risultati desiderati:

1. Brainstorming e ideazione

Una delle applicazioni più interessanti degli strumenti di scrittura dell'IA è la loro capacità di aiutare l'utente a fare brainstorming e a generare idee:

Idee creative: "Generare concetti innovativi per un progetto di vita urbana sostenibile, che incorpori tecnologie eco-compatibili e il coinvolgimento della comunità"

"Generare concetti innovativi per un progetto di vita urbana sostenibile, che incorpori tecnologie eco-compatibili e il coinvolgimento della comunità" Innovazione di prodotto: "Formulare nuove funzionalità/funzione per un dispositivo domestico intelligente di nuova generazione che aumenti la convenienza e l'efficienza energetica"

"Formulare nuove funzionalità/funzione per un dispositivo domestico intelligente di nuova generazione che aumenti la convenienza e l'efficienza energetica" Idee per campagne di marketing: "Generare idee creative per una campagna di marketing per una nuova linea di accessori di moda eco-compatibili, destinata a un pubblico giovane e attento all'ambiente"

2. Adattamento dei contenuti localizzati

Adattare i prompt per adattare i contenuti in modo da risuonare con specifici mercati regionali o demografici del pubblico. Ad esempio, è possibile richiedere all'IA di generare variazioni localizzate dei contenuti che trattano le tendenze del mobile banking in base alle preferenze culturali o alle considerazioni geografiche.

3. Post educativi del blog

Generate prompt per argomenti di blog informativi che istruiscano il vostro pubblico. Ad esempio, richiedete contenuti generati dall'IA o post sui social media sull'impatto dell'IA nel miglioramento del servizio clienti nel settore bancario, fornendo approfondimenti e analisi del settore.

prompt: scrivi un post informativo sul blog dal titolo "Il ruolo dell'IA nella trasformazione del servizio clienti nel settore bancario" Includete casi di studio e approfondimenti di esperti sulle tendenze di adozione dell'IA"

4. Quiz e sondaggi interattivi

Creare prompt accattivanti per quiz o sondaggi interattivi che favoriscano il coinvolgimento del pubblico. Ad esempio, è possibile utilizzare l'IA per sviluppare domande a quiz su consigli per la gestione delle finanze personali o sondaggi sulle preferenze dei clienti nei servizi bancari digitali.

5. Contenuto delle email

Sviluppate prompt per le newsletter email che catturino l'attenzione e incoraggino l'interazione. Richiedete righe di oggetto, preheader e contenuti che promuovano consigli di alfabetizzazione finanziaria o annuncino i prossimi webinar sulle strategie di investimento.

Prompt: 'Genera una newsletter che annunci i prossimi webinar su 'strategie di investimento avanzate' Includi argomenti, preheader e dettagli del webinar accattivanti"

6. Campagne sui social media

Creare prompt per i post sui social media che aumentino la visibilità e il coinvolgimento del marchio. Per istanza, suggerite all'IA di creare didascalie di Instagram con funzionalità/funzioni di esito positivo per i clienti o post su LinkedIn che parlino delle innovazioni fintech e del loro impatto sui servizi finanziari.

7. Idee per sceneggiature video

Utilizzate l'IA per delineare sceneggiature video per video esplicativi o dimostrazioni di prodotti. Generate una sceneggiatura che comunichi efficacemente le funzionalità/funzioni di un'app per la gestione delle finanze personali.

Prompt: "Delineate una sceneggiatura per un video esplicativo che dimostri come il nostro chatbot dotato di IA migliora il servizio clienti negli istituti finanziari"

8. Schemi per un libro bianco o un ebook

Generate prompt per scrivere o delineare white paper o ebook completi su argomenti specifici del settore. Ad esempio, è possibile richiedere all'IA di creare bozze che approfondiscano le tendenze emergenti nelle tecnologie bancarie digitali o i risultati della ricerca sul comportamento dei consumatori nei servizi finanziari.

Prompt: "Generare una bozza per un white paper sul "futuro dei pagamenti digitali" Includete sezioni sulla tecnologia blockchain, sui portafogli mobili e sugli impatti normativi"

9. Contenuto ottimizzato per il SEO

Creare prompt per lo sviluppo di contenuti SEO-friendly che migliorino la visibilità sui motori di ricerca. Ad esempio, richiedete all'IA titoli di articoli generati e contorni per i post del blog incentrati su consigli pratici per il piano finanziario o strategie di investimento ottimizzate per le parole chiave pertinenti.

prompt: genera titoli e schemi di articoli SEO-friendly per le "10 migliori app di finanza personale per il 2024" Concentratevi su usabilità, funzionalità/funzione e recensioni degli utenti"

10. Testimonianze dei clienti e casi di studio

Utilizzate l'IA per redigere testimonianze e casi di studio autentici dei clienti. L'IA è in grado di creare contenuti che illustrano storie di esito positivo di vita reale, che illustrano come il vostro prodotto risolve sfide specifiche.

prompt: creare testimonianze di clienti che mostrino come le nostre soluzioni fintech abbiano aiutato le aziende ad aumentare l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti"

11. Correzione di bozze e perfezionamento del contenuto Strumenti di IA per la correzione di bozze semplificano la revisione dei contenuti controllando rapidamente la grammatica, la punteggiatura e lo stile. Alcuni di essi vanno oltre il semplice controllo ortografico per migliorare la leggibilità e allineare il tono di voce al vostro marchio.

prompt: controlla il seguente testo alla ricerca di errori di grammatica, punteggiatura e stile. Assicuratevi che il tono sia coerente e appropriato per un blog aziendale professionale. Evidenziate eventuali frasi complesse e suggerite alternative più semplici per migliorare la leggibilità. Controllate anche la chiarezza e la coerenza del testo"

Esplorazione di esempi di contenuti generati dall'IA con esito positivo

Esploriamo alcuni esempi significativi di contenuti generati dall'IA, evidenziando come diverse organizzazioni abbiano utilizzato l'IA per ottenere risultati notevoli:

1. Contenuti di consulenza finanziaria di Bankrate Bankrate, un importante sito di consulenza finanziaria, ha utilizzato l'IA per generare articoli informativi. Sfruttando l'IA per produrre bozze iniziali, che vengono poi riviste e perfezionate da editor umani, Bankrate garantisce l'accuratezza e la pertinenza dei suoi contenuti.

Questo mix di efficienza dell'IA e competenza umana è risultato in centinaia di migliaia di visite mensili da ricerche organiche. La credibilità e l'autorevolezza del dominio Bankrate, insieme a un'accurata supervisione editoriale, sono state fondamentali per mantenere alte le classifiche e l'affidabilità.

2. Miglioramento del Click-Through Rate (CTR) di TV 2 Fyn

Un'emittente danese, TV 2 Fyn, ha sperimentato i titoli generati dall'IA per aumentare il coinvolgimento negli articoli. Utilizzando Chat$$a, hanno creato diverse varianti di titoli e condotto test A/B per confrontare le loro prestazioni con quelle dei titoli generati dall'uomo.

via TV 2Fyn I risultati sono stati impressionanti: i titoli generati dall'IA hanno ottenuto un aumento del 59% del CTR. Questo esito positivo sottolinea il potenziale dell'IA nella creazione di titoli avvincenti e cliccabili, che portano a tassi di coinvolgimento più elevati per i contenuti online.

3. Riepilogo/riassunto delle telefonate di Bloomberg sui guadagni

Bloomberg sfrutta l'IA per migliorare la creazione di contenuti e i flussi di lavoro di ricerca. Hanno introdotto Riepiloghi/riassunti di Earnings Call basati su IA e una ricerca dei documenti migliorata sulle loro app mobili, comprese le applicazioni Bloomberg Professional su iOS e Android.

I riepiloghi/riassunti delle Earnings Call potenziati dall'IA consentono agli analisti di estrarre rapidamente chiavi di lettura da informazioni finanziarie complesse. In combinazione con la funzione di ricerca dei documenti, che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per cercare milioni di documenti affidabili, questi strumenti riducono significativamente il tempo necessario per trovare informazioni critiche, migliorando il flusso di lavoro complessivo della ricerca.

4. L'assistente di scrittura IA di Grammarly

Grammarly è diventato uno strumento essenziale per milioni di utenti in tutto il mondo, offrendo assistenza alla scrittura in tempo reale per migliorare grammatica, ortografia e chiarezza. Da l'integrazione di algoritmi di IA grammarly aiuta gli utenti a produrre contenuti raffinati e professionali su varie piattaforme, dalle email e dai documenti ai post sui social media. Questo strumento non solo migliora le capacità individuali di scrittura, ma garantisce anche che il contenuto sia privo di errori e facile da leggere.

Suggerimenti per scrivere prompt di IA efficaci

La creazione di prompt efficaci per la scrittura dell'IA comporta diversi approcci strategici per garantire chiarezza, specificità e rilevanza dei contenuti generati. Quando si creano prompt per ChatGPT, diversi passaggi assicurano che le risposte ricevute siano utili e pertinenti.

Esploriamo questi passaggi in dettaglio:

1. Assegnare un ruolo

Per cominciare, sfruttare la tecnica "Agisci come se..." e assegnare a ChatGPT un ruolo. Questo aiuta il modello IA a capire la prospettiva che deve adottare. Ad esempio, si può dire: "Assumerai il ruolo di una $$$a", specificando se si vuole che ChatGPT agisca come un esperto di social media, un oratore compassionevole, un coach di sviluppo personale o altro.

2. Dare un'attività chiara, descrittiva e accurata

Poi, siate specifici su ciò che volete far fare a ChatGPT. Ad esempio, invece di dire "Scrivimi un post sul blog", si può dire "Scrivi un post di sei paragrafi in prima persona destinato a un pubblico di amanti dei gatti, che includa una storia divertente, si concluda con una domanda, menzioni il mio gatto Orlando e faccia riferimento a una marca di cibo per gatti" Se necessario, scomponete le attività più grandi in altre più piccole, ad esempio chiedendo prima le opzioni per i titoli, poi i riepiloghi e, infine, il contenuto principale.

3. Providere il contesto

Includete nel vostro prompt tutto ciò che può aiutare ChatGPT a lavorare meglio. Fornite dettagli su ciò di cui avete bisogno e includete informazioni sul vostro stile di scrittura preferito, sullo scopo del testo e su qualsiasi informazione di base per creare la scena.

4. Fornire esempi

Gli esempi aiutano l'IA a emulare lo stile desiderato e a soddisfare le vostre aspettative. Se state chiedendo dei tweet, condividete i tweet che hanno dato buoni risultati in precedenza. Per una procedura operativa standard, includetene una che si adatti allo stile desiderato. Gli esempi possono provenire da più fonti e non devono essere necessariamente propri.

5. Creare regole

Specificate le vostre regole in modo chiaro, ad esempio richiedendo l'output in una tabella a due colonne, in caso di frase, o spiegando in modo abbastanza semplice per un bambino di 5 anni. Più specifiche sono le regole, più ChatGPT può lavorare in modo creativo.

6. Creare vincoli

Separate ciò che volete che l'IA faccia da ciò che non volete che faccia. Elencare i vincoli per evitare risultati indesiderati. Questi possono essere specifici come "Non usare due parole quando ne basta una" o "Non usare espressioni idiomatiche" I vincoli aiutano l'IA a rimanere entro i parametri desiderati.

7. Valutare e iterare

Preparatevi a perfezionare i prompt. La pazienza e l'iterazione sono fondamentali. Valutate ogni serie di risultati, apportate modifiche e verificate se il risultato migliora. Salvate i prompt per perfezionarli nel tempo fino a trovare la ricetta perfetta.

8. Incorporare parole e frasi chiave

Per esempio, in un prompt sul marketing digitale, includete termini specifici come "SEO", "strategia dei contenuti" o "impegno sui social media" per garantire che l'IA comprenda il contesto e fornisca approfondimenti mirati.

9. Combinazione di più prompt

La combinazione di più prompt può migliorare la profondità e la portata dei contenuti generati dall'IA. Iniziate con un prompt ampio per stabilire il contesto, quindi seguite con un prompt più dettagliato e istruzioni specifiche per perfezionare l'output.Ad esempio, potete usare il prompt "Spiega le basi della tecnologia blockchain. Fornire esempi delle sue applicazioni in ambito finanziario e sanitario"

10. Utilizzare i "Da fare" e i "Non fare" con i prompt dell'IA

Incorporare linee guida chiare nei prompt per indirizzare le risposte dell'IA verso il tono e la direzione più desiderati. Per istanza, "Descrivi i vantaggi delle fonti di energia rinnovabili". Da fare per evidenziare i benefici ambientali. NON menzionare marchi specifici"

Utilizzo degli strumenti di IA per migliorare il processo di creazione dei contenuti

Anche se ricordare questi suggerimenti per creare buoni prompt aiuta, avrete bisogno di un potente strumento di IA per creare contenuti perfettamente adattati alle vostre esigenze.

Per istanza, ClickUp l'assistente dotato di IA, ClickUp Brain , è stato progettato per semplificare e migliorare il flusso di lavoro per la creazione di contenuti.

Generare i contorni di un blog in pochi secondi con ClickUp Brain

Ecco le funzionalità/funzione specifiche che possono aiutare:

AI Writer for Work Assistente di scrittura : Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile, vocabolario e coerenza generale per migliorare la qualità della scrittura

Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile, vocabolario e coerenza generale per migliorare la qualità della scrittura Controllo ortografico integrato: Controlla automaticamente la presenza di errori ortografici nei documenti e nelle attività, assicurando che il contenuto sia privo di errori

Controlla automaticamente la presenza di errori ortografici nei documenti e nelle attività, assicurando che il contenuto sia privo di errori Risposte rapide dell'IA: Genera risposte rapide e contestualmente appropriate ai messaggi, aiutandovi a mantenere un tono perfetto

Genera risposte rapide e contestualmente appropriate ai messaggi, aiutandovi a mantenere un tono perfetto Crea tabelle: Permette di creare tabelle con dati e approfondimenti, utili per organizzare le informazioni

Permette di creare tabelle con dati e approfondimenti, utili per organizzare le informazioni Crea modelli: Genera istantaneamente modelli per attività, documenti e progetti su misura per le vostre esigenze specifiche

Genera istantaneamente modelli per attività, documenti e progetti su misura per le vostre esigenze specifiche Crea trascrizioni: Converte la voce in testo e utilizza l'IA per rispondere alle domande delle riunioni e delle clip /IA Knowledge Manager* Risposte immediate: Fornisce risposte istantanee e accurate basate sul contesto di qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e in connessione con esso

Fornisce risposte istantanee e accurate basate sul contesto di qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e in connessione con esso Qualità dell'area di lavoro: Permette di creare e trovare contenuti rilevanti per l'area di lavoro, risparmiando tempo nelle ricerche manuali

Potete anche utilizzare Documenti di ClickUp per archiviare tutti i documenti in un unico posto, facilitando l'organizzazione e l'accesso ai contenuti. Per strutturare efficacemente i documenti, è possibile creare pagine annidate, utilizzare modelli e aggiungere una ricca formattazione.

Archivia i contenuti generati dall'IA e collabora in tempo reale con il tuo team in ClickUp Docs

Ecco alcune delle altre funzionalità/funzioni offerte da ClickUp Documenti:

Hub documenti: L'hub Hub Documenti offre una posizione centralizzata per gestire tutti i documenti. È possibile cercare, ordinare e filtrare i documenti, facilitando la ricerca delle informazioni necessarie

L'hub Hub Documenti offre una posizione centralizzata per gestire tutti i documenti. È possibile cercare, ordinare e filtrare i documenti, facilitando la ricerca delle informazioni necessarie Controllo delle versioni: ClickUp Documenti supporta la cronologia delle versioni, consentendo di monitorare le modifiche e di tornare alle versioni precedenti, se necessario

ClickUp Documenti supporta la cronologia delle versioni, consentendo di monitorare le modifiche e di tornare alle versioni precedenti, se necessario Collaborazione in tempo reale: Modificate i documenti in tempo reale con il vostro team. È possibile taggare gli altri con commenti assegnare elementi di azione e convertire i testi in attività tracciabili per mantenere tutti sulla stessa pagina

Modificate i documenti in tempo reale con il vostro team. È possibile taggare gli altri con commenti assegnare elementi di azione e convertire i testi in attività tracciabili per mantenere tutti sulla stessa pagina Collegamenti condivisibili: Create collegamenti ai vostri documenti, consentendovi di condividere il contenuto con persone esterne alla vostra area di lavoro. È possibile controllare il livello di accesso, dalla sola visualizzazione ai diritti di modifica completi

Create collegamenti ai vostri documenti, consentendovi di condividere il contenuto con persone esterne alla vostra area di lavoro. È possibile controllare il livello di accesso, dalla sola visualizzazione ai diritti di modifica completi **Integrazione con le attività Collegare i documenti alle attività collegate questa integrazione assicura che il contenuto sia sempre connesso al lavoro pertinente, rendendo più facile l'esecuzione delle idee

Cosa c'è di più? Utilizzo Modello di prompt per la scrittura di ClickUp **per creare contenuti accattivanti e coinvolgenti senza sforzo

Con questo modello, potete:

Generare idee: Trovare rapidamente nuove idee per articoli, blog e vari tipi di contenuto

Trovare rapidamente nuove idee per articoli, blog e vari tipi di contenuto Creare storie avvincenti: Sviluppare storie uniche e coinvolgenti che catturino l'attenzione dei lettori

Sviluppare storie uniche e coinvolgenti che catturino l'attenzione dei lettori Brainstormare nuovi argomenti: Esplorare nuovi argomenti e approcci innovativi per migliorare la vostra scrittura

Ecco le funzionalità/funzione chiave di questo modello:

Prompts : Accesso a 200 prompt generali di scrittura all'interno di un documento ClickUp annidato

: Accesso a 200 prompt generali di scrittura all'interno di un documento ClickUp annidato Visualizzazioni personalizzate : organizzate e gestite le vostre storie utilizzando vari elementi Visualizzazioni ClickUp come Bacheca o Calendario, rendendo più facile l'accesso e il monitoraggio dei tuoi scritti

: organizzate e gestite le vostre storie utilizzando vari elementi Visualizzazioni ClickUp come Bacheca o Calendario, rendendo più facile l'accesso e il monitoraggio dei tuoi scritti Project management: Migliora i tuoi progetti di scrittura con funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo, le promemoria, le relazioni e la stima della durata stimata

Scarica questo modello

Le future applicazioni e il potenziale dei prompt di scrittura dell'IA

I prompt di scrittura dell'IA sono sulla cresta dell'onda di un'evoluzione trasformativa, come dimostra la crescita record degli utenti di ChatGPT. L'adozione dell'IA generativa da parte delle aziende è passata di recente da 54% al 72% . Questa tecnologia non è solo diffusa ma anche molto apprezzata, con un impegno significativo da parte dei Millennials e della Gen Z.

Al di là delle loro attuali capacità, promettono di diventare strumenti sofisticati per la creazione di contenuti. Possiamo prevedere progressi in:

**IA adatterà i prompt in base alle preferenze individuali degli utenti, agli stili di scrittura e ai target di riferimento

Adattamento culturale e multilingue: I prompt si muoveranno senza problemi tra le sfumature linguistiche e culturali, consentendo la creazione di contenuti a livello globale

I prompt si muoveranno senza problemi tra le sfumature linguistiche e culturali, consentendo la creazione di contenuti a livello globale **Esplorazione creativa: l'IA genererà prompt innovativi e non convenzionali, superando i confini della creatività

**IA offrirà suggerimenti di prompt basati sui dati, analizzando vasti set di dati e ottimizzando le prestazioni dei contenuti

Prompt specifici per i settori: I prompt su misura per campi come la legge, la medicina e la finanza miglioreranno l'accuratezza e l'efficienza

Questa evoluzione permetterà agli autori di produrre contenuti di qualità superiore e più pertinenti a un ritmo accelerato.

Il ruolo dell'IA nella trasformazione della creazione di contenuti

L'IA sta rapidamente cambiando il panorama della creazione di contenuti. Automatizzando le fasi iniziali, suggerendo idee e migliorando la qualità della scrittura, l'IA consente agli autori di concentrarsi su strategie e creatività di livello superiore.

Strumenti come ClickUp Brain, con le loro funzionalità/funzione, mostrano come sia possibile integrare questi progressi per semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Con l'evoluzione dell'IA, possiamo prevedere un futuro in cui l'ingegno umano e l'intelligenza artificiale collaborano perfettamente per produrre contenuti eccezionali su scala. Iscriviti a ClickUp per passare più velocemente dall'ideazione alla pubblicazione!