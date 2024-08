10 generatori di paragrafi AI gratuiti per scrivere nel 2024

Il blocco dello scrittore può capitare a tutti e a volte serve un aiuto in più per mettere le parole sulla pagina. Indipendentemente dalle vostre capacità di scrittura, l'utilizzo di un generatore di paragrafi può aiutarvi a a lavorare più velocemente e da fare più cose. Da generazione di descrizioni dei prodotti a post sui social media gli strumenti di IA possono essere un ottimo punto di partenza per aiutarvi a superare il blocco dello scrittore.

Naturalmente, per ottenere contenuti di alta qualità, è necessario scegliere il giusto generatore di paragrafi. Ecco 10 generatori di paragrafi da usare nel 2024, con i loro pro, i contro e il tipo di creazione di contenuto sono i migliori per.

Cosa cercare in un generatore di paragrafi?

I generatori di paragrafi IA utilizzano IA, o intelligenza artificiale per creare contenuti su un determinato argomento sulla base di un prompt o di punti elenco. Strumenti di IA per la scrittura possono essere utilizzati per il brainstorming, la scrittura di lettere di presentazione, il copywriting, il marketing dei contenuti e decine di altri casi d'uso per accelerare il processo di scrittura.

Ma come potete assicurarvi che il vostro IA produrrà paragrafi di contenuto unici e di alta qualità? Ecco tre cose da cercare in un generatore di paragrafi:

Leggibilità : Il generatore di paragrafi fa paragrafi coinvolgenti e facili da leggere? Se state utilizzando il contenuto generato per un blog o un post sui social media, allora vorrete un testo che corrisponda al vostro stile di scrittura

Il generatore di paragrafi fa paragrafi coinvolgenti e facili da leggere? Se state utilizzando il contenuto generato per un blog o un post sui social media, allora vorrete un testo che corrisponda al vostro stile di scrittura Affidabilità: Da fare: lo scrittore di paragrafi crea contenuti accurati e originali? EvitareStrumenti di IA che inventano fatti o parafrasano troppo da vicino testi esistenti, per non incorrere in problemi di disinformazione o plagio

Da fare: lo scrittore di paragrafi crea contenuti accurati e originali? EvitareStrumenti di IA che inventano fatti o parafrasano troppo da vicino testi esistenti, per non incorrere in problemi di disinformazione o plagio **Da fare: quanto costa l'utilizzo? Sebbene esistano generatori di paragrafi gratis, alcuni di questi generatori di paragrafimigliori strumenti di scrittura richiedono una sottoscrizione. Può valere la pena di investire in uno strumento più potente per i casi di uso professionale

I 10 migliori generatori di paragrafi da usare nel 2024

Dagli strumenti gratis che creano testi SEO-friendly agli strumenti premium con formattazione avanzata e modelli provate uno di questi 10 generatori di paragrafi per sviluppare contenuti unici e attirare il vostro traguardo.

Elevate le vostre capacità di scrittura e date rapidamente vita ai vostri pensieri in modo chiaro, conciso e avvincente con ClickUp AI

ClickUp è molto più di un semplice generatore di paragrafi: È un generatore di paragrafi a tutti gli effetti strumento per il project management che supporta la collaborazione tramite Lavagne online e altro ancora. Per quanto riguarda le funzionalità/funzione di IA, ClickUp permette di creare email promozionali, riepilogare/riassumere le note delle riunioni , generare elementi di azione e altro ancora in pochi clic!

Gli strumenti di formattazione di ClickUp consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto, creando tabelle, intestazioni e altri elementi per spezzare lunghi paragrafi di testo. Usate ClickUp per migliorare la vostra produttività di scrittura e per stimolare la vostra creatività!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Testo di alta qualità : ClickUp è in grado disono creati a mano e supportati da ricercheper cui si ottengono contenuti intelligenti e personalizzati per ogni caso d'uso

: ClickUp è in grado disono creati a mano e supportati da ricercheper cui si ottengono contenuti intelligenti e personalizzati per ogni caso d'uso Contenuto azionabile : ClickUp può farvi risparmiare tempo riepilogando/riassumendo le note delle riunioni e generando elementi d'azione in modo che non dobbiate farlo voi

: ClickUp può farvi risparmiare tempo riepilogando/riassumendo le note delle riunioni e generando elementi d'azione in modo che non dobbiate farlo voi Biblioteca dei modelli: Quando gli strumenti di IA per la scrittura non sono sufficienti, visitate ClickUp AI Centro modelli e scegliere tra migliaia di modelli personalizzabili

Limiti di ClickUp:

Gli ospiti e gli utenti dei piani Free Forever non hanno accesso agli strumenti di IA

Prezzi di ClickUp:

Free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

: : : : Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (6.000+ recensioni)

: 4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Semplificato

Via Semplificato Simplified IA writer è uno strumento completo per la generazione di testi in grado di creare didascalie per i social media, interi paragrafi e persino contenuti lunghi come i post dei blog. Avrete accesso a più di 50 modelli che coprono diversi toni e lingue.

È possibile utilizzare il lo strumento di riscrittura per rinfrescare i vecchi contenuti, mentre il controllore di plagio integrato assicura che i contenuti scritti siano sufficientemente unici. Una volta che il contenuto è pronto, è possibile pubblicarlo sui social media o programmarlo dall'interno dell'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified:

Multipli toni e lingue : Simplified può aiutarvi a creare un'ampia varietà di contenuti, con oltre 50 modelli, 10 toni e 30 lingue

: Simplified può aiutarvi a creare un'ampia varietà di contenuti, con oltre 50 modelli, 10 toni e 30 lingue Strumenti flessibili : Simplified è in grado di generare hashtag, creare didascalie per le foto, proporre idee per il blog e molto altro. Dispone anche di strumenti per la progettazione grafica, la modifica di video e l'animazione per soddisfare tutte le esigenze di creazione di contenuti

: Simplified è in grado di generare hashtag, creare didascalie per le foto, proporre idee per il blog e molto altro. Dispone anche di strumenti per la progettazione grafica, la modifica di video e l'animazione per soddisfare tutte le esigenze di creazione di contenuti Social media scheduler : Non è necessario lasciare l'app per pubblicare i contenuti sui social media o per aggiungerli al proprio sito webcalendario di marketing Limiti semplificati:

Richiede un account per iniziare

Limite di 5 membri per team

Prezzi semplificati:

Free Forever : Gratuito per sempre

: Piccolo team : $20/mese, 5 membri

: $20/mese, 5 membri Business : $33/mese, 5 membri

: $33/mese, 5 membri Crescita : $81/mese, 5 membri

: $81/mese, 5 membri Azienda o agenzia: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Simplified:

G2 : 4.7/5 (800+ recensioni)

: 4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

3. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Copy.ai\_.jpg Copia.ai Generatore di paragrafi /$$$img/

Via Copia.IA Copy.ai è uno strumento di generazione di paragrafi che si concentra sulla scrittura di blog, email e social media. Da fare cose che ChatGPT non può fare, come trasformare i profili di LinkedIn in punti elenco e riepilogare/riassumere i video di YouTube.

Da fare: come funziona il generatore di paragrafi di Copy.ai? Basta avviare una chat e dire a Copy.ai cosa si vuole che faccia. È possibile modificare il documento man mano per assicurarsi che suoni naturale e che sia in linea con la voce personale o del marchio.

Sebbene sia in grado di generare nuovi contenuti, non incorpora facilmente il materiale esistente Alternative a Copy.ai per alcuni casi d'uso.

Le migliori funzionalità di Copy.ai:

Interfaccia intuitiva : L'interfaccia di Copy.ai, basata sulla chat, è costruita come unalternativa a ChatGPT e dispone di un editor di documenti in linea per una facile modifica

: L'interfaccia di Copy.ai, basata sulla chat, è costruita come unalternativa a ChatGPT e dispone di un editor di documenti in linea per una facile modifica Assistenza in più lingue: Se vi iscrivete a un piano a pagamento, potrete generare paragrafi in oltre 29 lingue

Limiti di Copy.ai:

Limitato numero di parole al mese per gli utenti gratis

Non supporta l'input sostanziale dell'utente rispetto ad altri generatori di paragrafi

Prezzi di Copy.ai:

Gratuito : Fino a 2.000 parole al mese

: Fino a 2.000 parole al mese Pro : $36/mese, parole illimitate e fino a 5 utenti

: $36/mese, parole illimitate e fino a 5 utenti Azienda: Piani personalizzati disponibili

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (168 recensioni)

: 4.8/5 (168 recensioni) Capterra: 4.5/5 (54 recensioni)

4. Rytr

Via Rettr Rytr è un generatore di paragrafi che può aiutarvi con annunci sui social media, post sui blog e persino narrativa. È possibile scegliere tra più di 30 lingue, 20 toni e 40 casi d'uso per ottenere il contenuto necessario per un ampio intervallo di scenari.

Rytr ha un controllore di plagio per garantire la generazione di contenuti privi di plagio e può anche ottimizzare i post del blog per i motori di ricerca con meta descrizioni SEO.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr:

Integrazioni : Rytr offre plugin per Shopify e WordPress e dispone di un'API che consente di integrarlo con altri strumenti già in uso

: Rytr offre plugin per Shopify e WordPress e dispone di un'API che consente di integrarlo con altri strumenti già in uso Immagini /IA: A seconda del piano, è possibile utilizzare Rytr per generare immagini: fino a 5 al mese sul piano Free e 100 al mese sul piano Unlimited

Limiti di Rytr:

Limiti di carattere su alcuni piani

Prezzi di Rytr:

Piano Free : Fino a 10.000 caratteri

: Fino a 10.000 caratteri Piano risparmio : $9/mese, 100.000 caratteri

: $9/mese, 100.000 caratteri Piano Unlimited: $29/mese, caratteri illimitati

Valutazioni e recensioni di Rytr:

G2 : 4.7/5 (756 recensioni)

: 4.7/5 (756 recensioni) Capterra: 4.5/5 (12 recensioni)

Bonus:_

*Generatori di bio-ai_

!

5. Qualsiasi parola

Via Qualsiasi parola Anyword è un generatore di contenuti focalizzato sul marketing, con strumenti di "Copy Intelligence" per aiutarvi a creare contenuti di qualità che convertono. Impostazione di due target e due regole di marca con il piano Starter o regole di marca e audience illimitate con il piano Business.

Tutti i piani includono un controllore di plagio e l'integrazione di Grammarly per garantire contenuti di alta qualità. Il piano Starter è ideale per i professionisti del marketing freelance che vogliono esplorare i paragrafi generati, mentre il piano Teams include 3 postazioni, con la possibilità di aggiungerne altre per 49 dollari al mese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword:

Integrazione di Grammarly : Anyword dispone di un'integrazione Grammarly integrata per aiutarvi a trovare e correggere eventuali errori di ortografia e grammatica

: Anyword dispone di un'integrazione Grammarly integrata per aiutarvi a trovare e correggere eventuali errori di ortografia e grammatica Punteggio predittivo delle prestazioni: Il punteggio di performance valuta il vostro contenuto di marketing in modo da sapere quale testo pubblicitario ha maggiori probabilità di conversione

Limiti di Anyword:

Nessun livello gratis

Prezzi di Any Word:

Starter : $49/mese

: $49/mese Data-Driven Teams : $99/mese

: $99/mese Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword:

G2 : 4.8/5 (1.000+ recensioni)

: 4.8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (384 recensioni)

6. Gaspare.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper.ai\_.jpg Generatore di paragrafi Jasper.ai /$$$img/

Via Jasper.ai Jasper è uno strumento di creazione di contenuti IA che aiuta a creare paragrafi unici e autentici, in linea con la voce autentica del marchio. È possibile scegliere tra toni come Bold, Cheeky, Formal e Pirate e persino addestrarlo sui contenuti esistenti, come il sito web, le guide di stile e i cataloghi.

Jasper fornisce oltre 50 modelli e supporta più di 30 lingue. Sebbene non offra strumenti SEO integrati o un controllore di plagio, è possibile utilizzarlo insieme a strumenti come SurferSEO e Copyscape a un costo aggiuntivo.

Le migliori funzionalità di Jasper.ai:

Lookback : Per i moduli lunghi, Jasper tiene conto dei 1.500 caratteri precedenti per garantire la leggibilità e la coerenza dei paragrafi successivi

: Per i moduli lunghi, Jasper tiene conto dei 1.500 caratteri precedenti per garantire la leggibilità e la coerenza dei paragrafi successivi /IA Art: Jasper offre anche strumenti di IA per aggiungere immagini e illustrazioni ai contenuti senza dover utilizzare uno strumento online separato

Limiti di Jasper.ai:

Nessun piano Free

Nessun controllore di plagio incorporato

Prezzi di Jasper.ai

Autore : $49/mese

: $49/mese Team : $125/mese

: $125/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Jasper.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1.211 recensioni)

: 4.7/5 (1.211 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.798 recensioni) Provate queste alternative a Jasper IA !

7. Ipotenusa IA

Via Ipotenusa IA Hypotenuse IA è uno strumento per la creazione di contenuti che si concentra su alcuni casi d'uso chiave, come le piattaforme di e-commerce e i contenuti dei blog basati sui fatti. È possibile utilizzare lo strumento Content Detective per trovare e citare le fonti e il generatore di contenuti per creare decine di descrizioni di prodotti, didascalie per i social media e altro ancora in una sola volta.

Sebbene Hypotenuse IA abbia molte funzionalità/funzioni efficaci, Da fare ha alcuni limiti. Il sistema di prezzi basato sui crediti significa che avrete circa 25.000 parole per 100 crediti e che avrete un numero limitato di controlli di plagio, a seconda del piano.

Le migliori funzionalità di Hypotenuse IA:

Rilevatore di contenuti : Questa funzionalità/funzione vi aiuta a trovare contenuti concreti su Internet per garantire che i vostri post siano aggiornati e citino fonti affidabili

: Questa funzionalità/funzione vi aiuta a trovare contenuti concreti su Internet per garantire che i vostri post siano aggiornati e citino fonti affidabili Integrazioni : Hypotenuse IA si integra con Shopify e altri strumenti di e-commerce in modo da poter creare descrizioni di prodotti e pubblicarle facilmente

: Hypotenuse IA si integra con Shopify e altri strumenti di e-commerce in modo da poter creare descrizioni di prodotti e pubblicarle facilmente Generazione di lotti: Creare grandi quantità di contenuti in una volta sola, invece di ricominciare da zero per ogni contenuto generato

Limiti di Hypotenuse IA:

Sistema di tariffazione basato sul credito

Controlli limitati del plagio

Prezzi dell'IA di Hypotenuse:

Starter : $29/mese

: $29/mese Crescita: $59/mese

Ipotenusa IA valutazioni e recensioni:

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

8. Testo neurale

Via Testo neurale NeuralText è un generatore di paragrafi in grado di scrivere paragrafi accattivanti da zero o di aiutare a creare un paragrafo casuale per superare il blocco dello scrittore. Questo strumento di IA ha anche funzionalità/funzione SEO integrate per garantire che il contenuto creato sia SEO-friendly.

NeuralText supporta anche plugin e integrazioni, anche se Google Documenti è l'unica attualmente disponibile.

Le migliori funzionalità/funzione di NeuralText:

Analisi SERP : Analizza la concorrenza e ottimizza i tuoi post sul blog con la funzionalità/funzione di analisi dei motori di ricerca e di costruzione dei contorni

: Analizza la concorrenza e ottimizza i tuoi post sul blog con la funzionalità/funzione di analisi dei motori di ricerca e di costruzione dei contorni Copywriter /IA: Questa funzionalità/funzione vi aiuta a creare descrizioni di prodotti e testi di produttività per Facebook, LinkedIn e altri social media e siti di e-commerce

Limiti di NeuralText:

I piani Starter e Basic hanno un limite di 20.000 parole di contenuto IA

Prezzi di NeuralText:

Starter : $19/mese

: $19/mese Basic : $49/mese

: $49/mese Pro: $119/mese

Valutazioni e recensioni su NeuralText:

G2 : 4.4/5 (22 recensioni)

: 4.4/5 (22 recensioni) Capterra: 4.5/5 (70 recensioni)

9. Wordkraft IA

Via Wordkraft IA Wordkraft IA offre 67 diversi strumenti di IA, che vanno dal paragrafo generato al contenuto di un post di un blog di lunga durata. È possibile iniziare con uno dei 78 modelli prompt, lavorare in 27 lingue e pubblicare direttamente su WordPress per mettere online i contenuti più velocemente.

Wordkraft IA è progettato per influencer dei social media, marketer digitali, agenzie e altro ancora e offre un piano gratuito limitato e una versione di prova gratuita di 7 giorni.

Le migliori funzionalità di Wordkraft IA:

Generatore di sezioni di blog : Genera parti specifiche di un articolo o di un post sul blog, come l'introduzione o la conclusione, per aiutarvi nel processo di scrittura

: Genera parti specifiche di un articolo o di un post sul blog, come l'introduzione o la conclusione, per aiutarvi nel processo di scrittura Generatore di email: Crea email di benvenuto, follower, email a freddo e altro ancora per migliorare la vostra aziendacampagne di marketing e commerciale

Limiti di Wordkraft IA:

Solo 1.500 parole sul piano Free

Prezzi di Wordkraft IA:

Gratuito (non è richiesta la carta di credito)

(non è richiesta la carta di credito) Piano Starter Pro : $9/mese

: $9/mese Piano Unlimited Pro: $29/mese

Wordkraft IA valutazioni e recensioni:

G2 :N/A

:N/A Capitolare:N/A

10. Frase.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Frase.io\_.jpg Esempio di generatore casuale di paragrafi di Frase.io /$$$img/

Via Frase.io Frase.io offre agli utenti uno strumento di IA Writer e di ricerca SEO che possono utilizzare per ricercare, delineare, scrivere e ottimizzare articoli. È possibile scegliere tra modelli come Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content e altri ancora.

Una volta iniziato a scrivere il post, lo strumento di IA Writer consente di inserire transizioni, riscrivere paragrafi, controllare gli errori grammaticali e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase.io:

Controllore di plagio : Frase.io dispone di un controllore di plagio incorporato che vi dà un "punteggio di originalità" in base alla somiglianza del vostro post con altri contenuti

: Frase.io dispone di un controllore di plagio incorporato che vi dà un "punteggio di originalità" in base alla somiglianza del vostro post con altri contenuti Scorciatoie da tastiera: È possibile utilizzare scorciatoie da tastiera per avviare e arrestare il generatore di testo e inserire hashtag in un documento per indicare a Frase quali parti del testo prendere in considerazione

Limiti di Frase.io:

Il piano Teams include solo 3 postazioni utente ($25/mese per ogni postazione aggiuntiva)

Prezzi di Frase.io:

Solo : $14.99/mese

: $14.99/mese Basic : $44,99/mese

: $44,99/mese Team: $113,99/mese

Valutazioni e recensioni di Frase.io:

G2 : 4.9/5 (286 recensioni)

: 4.9/5 (286 recensioni) Capterra: 4.8/5 (329 recensioni)

Creare contenuti migliori con ClickUp

I generatori di paragrafi possono essere un valido aiuto durante il processo di scrittura, ma l'esito positivo dei contenuti dipende ancora da ciò che ci si mette dentro. Iniziare con una buona scaletta e avere un calendario di pubblicazione coerente può fare la differenza.

ClickUp offre una IA assistente alla scrittura e decine di altri strumenti per aiutarvi a migliorare la produttività personale o del team. Date un'occhiata a questi modelli di calendario dei contenuti gratuiti e modelli di piano di marketing per iniziare!