I 13 migliori strumenti alternativi per scrittori nel 2025

Quando si tratta di scrittura creativa, gli autori spesso visualizzano gli strumenti di scrittura IA con una sana dose di scetticismo. Dopo tutto, la narrazione è un mestiere che riguarda più il cuore che il conteggio delle parole.

Ecco perché Sudowrite è sembrato una boccata d'aria fresca per gli scrittori. La sua funzionalità/funzione di spicco, il Motore della Storia, prometteva qualcosa di straordinario: la capacità di generare un intero libro da zero. Il modo in cui funziona è che si impostano i blocchi di costruzione: il genere, i caratteri e lo schema. Si ha la possibilità di elaborare questi dettagli da soli. Tuttavia, se ci si sente particolarmente pigri, basta premere Genera e lasciare che Sudowrite faccia il lavoro.

Sebbene Sudowrite sia fantastico per stimolare idee, organizzare i pensieri e modificare rapidamente le sezioni, gli scrittori spesso notano che l'output dell'IA può sembrare un po' vuoto, con schemi ripetitivi che non catturano del tutto l'autenticità che stanno cercando. Inizia la caccia alle alternative. Per farti risparmiare tempo (e blocchi dello scrittore), ecco 13 alternative a Sudowrite che mirano a semplificare il processo di scrittura senza compromettere la creatività.

: *Supporto efficace per il brainstorming: gli scrittori hanno bisogno di strumenti che stimolino le idee durante i momenti di stallo creativo. Cerca alternative che ispirino nuove direzioni, rispettando al contempo la tua voce unica *Assistenza alla scrittura raffinata: gli strumenti che migliorano il tono, il flusso o lo stile possono essere un punto di svolta. Funzionalità come la riformulazione o la personalizzazione della voce dovrebbero essere un aiuto, non una sostituzione della tua creatività

Supporto all'originalità : L'autenticità è importante. Un'alternativa dovrebbe evitare di fare eccessivo affidamento sui cliché e consentire invece di creare contenuti significativi e originali *Organizzazione semplificata: Funzionalità simili a Sudowrite's Story Bible per gestire caratteri, impostazioni o sequenze che possono semplificare narrazioni complesse e liberare spazio mentale per idee creative

Prezzi equi: gli scrittori spesso lavorano con budget limitati. Un buon strumento di scrittura con IA dovrebbe offrire piani accessibili con limiti di credito ragionevoli o anche una versione gratuita per un uso occasionale *Coerenza e accuratezza: errori come punti della trama ripetuti o caratteri fuori posto interrompono il flusso di scrittura. Scegli strumenti che riducano al minimo il carico di lavoro per la modifica e producano risultati affidabili ## Le 13 migliori alternative a Sudowrite Senza ulteriori indugi, ecco i migliori sostituti di Sudowrite:

1. ClickUp (Ideale per la creazione di contenuti con IA e l'automazione del flusso di lavoro) Il processo di scrittura è un vortice di sottotrame, nuovi personaggi e modifiche dell'ultimo minuto, tutto in una volta. Di conseguenza, tenere traccia di tutto sembra opprimente. È qui che entra in gioco ClickUp /%href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/

entra in gioco: una piattaforma versatile che combina l'organizzazione delle attività, undefined comprende le sfide che gli scrittori devono affrontare. Impara il tuo stile di scrittura e si integra perfettamente in tutta la piattaforma, offrendo supporto con altre funzionalità/funzioni di ClickUp per rendere la creazione di contenuti più veloce e più facile.

_Crea contenuti di alta qualità che corrispondano alle linee guida del tuo marchio in pochi minuti con ClickUp Brai_n

Che tu stia creando contenuti in Costruito appositamente per i marketer, Jasper combina l'IA avanzata con la voce unica del tuo marchio per creare contenuti che sembrano autentici. Per gli scrittori, Jasper offre un intervallo di app progettate per affrontare attività specifiche. Hai bisogno di un post sul blog di modulo lungo? I modelli di scrittura di contenuti di Jasper Sei bloccato su una sequenza di email? L'IA di Jasper può generare una copia personalizzata dell'email che si allinea alle preferenze del tuo pubblico. 💡: se hai difficoltà a creare contenuti che si adattino alla voce del tuo marchio, utilizza la funzionalità Brand IQ di Jasper. Assicura che ogni output rispecchi il tuo stile, tono e linee guida. E per gli autori di contenuti visivi, la sua suite di immagini IA genera immagini ad alta risoluzione e in linea con il marchio per i social media, gli annunci e altro ancora. 💡: Jasper AI è la scelta migliore per i professionisti del marketing, ma non è l'unica opzione. Esplora la nostra guida per scoprire le migliori alternative a Jasper AI undefined Immagina di dover gestire un calendario pieno di contenuti (post di blog, campagne pubblicitarie e strategie SEO) con scadenze ravvicinate. Writesonic offre una soluzione versatile basata sull'IA per semplificare questo caos. È adatto a imprenditori, esperti di marketing e aziende che necessitano di contenuti rapidi e di alta qualità in diversi formati. Dalle descrizioni dei prodotti agli articoli dettagliati, Writesonic aiuta a mantenere la coerenza del marchio accelerando al contempo il processo di creazione dei contenuti.

Ciò che lo distingue è la sua flessibilità IA, che consente agli utenti di passare da un modello all'altro, come GPT-4 e Claude, per risultati personalizzati. #### Le migliori funzionalità di Writesonic Assistenza per più modelli IA (GPT-4, Claude) per la generazione di contenuti versatili Integrazione con SurferSEO per l'ottimizzazione SERP direttamente nell'editor Offre una funzionalità Brand Voice personalizzabile per mantenere la coerenza Fornisce riutilizzo dei contenuti basato su IA per blog, podcast e video

Include un controllo antiplagio e un umanizzatore per il controllo qualità 💡 Suggerimento professionale : l'IA è sempre stata progettata per essere un collaboratore, non un'entità a sé stante. Se non vuoi sembrare il diario di un robot, ecco la tua guida su ### 9. Simplified (Ideale per soluzioni di marketing all-in-one per piccoli team) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Simplified.png Simplified /%img/ via undefined Le piccole imprese e i team di marketing spesso devono affrontare una sfida unica: gestire risorse limitate cercando di produrre contenuti di alta qualità che spaziano tra social media, blog e video. Simplified interviene come soluzione all-in-one per colmare queste lacune, combinando strumenti di progettazione, scrittura e modifica video basati sull'IA in un'unica piattaforma. Come software completo per il flusso di lavoro dei contenuti, Simplified riduce anche la necessità di abbonamenti multipli

https://clickup.com/blog/content-workflow-software// software per il flusso di lavoro dei contenuti /%href/, Simplified riduce anche la necessità di sottoscrizioni multiple. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Simplified Offre strumenti di progettazione grafica, modifica video, scrittura e [ Produce occasionali incoerenze nei progetti e nei testi generati dall'IA #### Prezzi semplificati *Piano Free Simplified One : 20 $ al mese per utente *Simplified Growth: 85 $ al mese per utente *Enterprise: prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni semplificate *G2: 4,6/5 (oltre 4.930 recensioni)](strumentidiblogging/%href/sottolostessotetto*Mantienelacoerenzaconunaguidadistiledelmarchiobasatasull'IAadattabileatuttiiprogetti*Fornisceguideperprincipiantiperimpararerapidamenteemassimizzarelefunzionalitàavanzate*Automazioneeprogrammazionedeipostsututtelepiattaformeconfunzionalitàdiprogrammazioneinblocco*ChatbotpersonalizzaticonIAsenzabisognodicodice####LimitazionidiSimplified*Richiedetempoperimpararealcunefunzionalitàavanzate*Limitaicreditisuipianigratisedilivelloinferiore) Per gli scrittori, la fase di auto-modifica può essere un labirinto di decisioni: bilanciare la creatività con la leggibilità, affrontando al contempo la grammatica, il ritmo e il flusso. ProWritingAid si rivolge agli scrittori che cercano di migliorare la loro arte attraverso un'analisi approfondita e suggerimenti pratici. Progettato come un assistente di modifica completo, aiuta gli utenti a perfezionare la grammatica, lo stile, la leggibilità e altro ancora, offrendo al contempo spunti che favoriscono il miglioramento della scrittura a lungo termine.

🍪 Bonus: grazie alle integrazioni con le più diffuse piattaforme di scrittura come Documenti Google, Scrivener e Word, ProWritingAid garantisce agli scrittori un'accessibilità senza soluzione di continuità su vari supporti.

🍪 Bonus: grazie alle integrazioni con le più diffuse piattaforme di scrittura come Documenti Google, Scrivener e Word, ProWritingAid garantisce agli scrittori un'accessibilità senza soluzione di continuità su vari supporti. #### ProWritingAid funzionalità/funzioni migliori Fornisce oltre 20 report approfonditi su grammatica, stile, leggibilità, ritmo e coerenza Si integra con strumenti come Scrivener, Documenti Google e Microsoft Word per la modifica in tempo reale

Include strumenti avanzati come il Critique Report per migliorare la narrazione Offre suggerimenti personalizzabili su misura per i singoli stili di scrittura e preferenze Garantisce la sicurezza con la crittografia a livello di banca e nessun utilizzo di testi per l'addestramento degli algoritmi #### Limiti di ProWritingAid Può essere opprimente per gli utenti che cercano correzioni grammaticali rapide Rallenta con documenti lunghi in Documenti Google Non supporta completamente le integrazioni di Word per Mac #### Prezzi di ProWritingAid Piano Free

Premium: 6 $ al mese per utente *Premium Pro: 8 $ al mese per utente #### Valutazioni e recensioni di ProWritingAid *G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni) *Capterra: 4,7/5 (oltre 480 recensioni)

11. Wordtune (ideale per scrittori che cercano un'assistenza IA versatile e adattabile al tono) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Wordtune.png Wordtune /%img/ via

Quando le scadenze incombono o le idee si esauriscono, gli scrittori spesso si ritrovano alla ricerca di una scintilla di ispirazione o di una seconda opinione. Il brainstorming, il perfezionamento delle bozze o anche l'esplorazione di argomenti non familiari possono diventare un ostacolo che richiede molto tempo. Per gli autori di contenuti, i copywriter o gli autori, avere uno strumento che rispecchi il pensiero umano può fare la differenza.

Che tu stia perfezionando un post sul blog, creando un testo pubblicitario accattivante o esplorando una nuova trama, la versatilità di ChatGPT consente agli scrittori di sperimentare e iterare con facilità. 💡 Suggerimento professionale: per gli autori di contenuti, la capacità di ChatGPT di ottimizzare la SEO o suggerire parole chiave garantisce che il tuo lavoro non sia solo ben scritto, ma raggiunga anche il pubblico giusto. #### Le migliori funzionalità di ChatGPT

Offre una generazione di contenuti flessibile per blog, social media, email e script Fornisce risposte conversazionali simili a quelle umane e contestualizzate Assistenza per l'integrazione con app per il supporto clienti e la generazione di lead Include funzionalità linguistiche avanzate, che coprono traduzioni e riassunti Efficiente nell'automazione di attività ripetitive come bozze di email e FAQ #### Limiti di ChatGPT * Occasionali imprecisioni e allucinazioni nelle risposte

Richiede supervisione umana per contenuti sfumati o specializzati #### Prezzi ChatGPT *Basic: Gratis *ChatGPT Plus: $20/mese per utente #### Valutazioni e recensioni ChatGPT *G2: 4.7/5 (650+ recensioni) *Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

13. NovelAI (Ideale per scrittori e artisti digitali che cercano assistenza collaborativa con IA) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/NovelAI-1.png NovelAI /%img/ via undefined Ogni scrittore affronta momenti di siccità creativa, quei momenti in cui la storia sembra bloccata, i personaggi perdono la loro voce o le trame sembrano svelarsi prima ancora di iniziare. Per gli scrittori di narrativa, la sfida è ancora più ardua, poiché devono tessere narrazioni avvincenti, costruire mondi coinvolgenti e creare personaggi che risuonino. NovelAI fa il suo passaggio come co-sceneggiatore e partner creativo, progettato specificamente per la scrittura di narrativa. I suoi strumenti vanno oltre la semplice generazione di testo, offrendo assistenza per la costruzione di mondi, lo sviluppo dei personaggi e la narrazione. #### Funzionalità/funzioni migliori di NovelAI Genera storie coinvolgenti e coerenti con funzioni di memoria per la conservazione del contesto Offre la generazione di immagini in stile anime con un'interfaccia semplice basata su tag Include moduli di narrazione personalizzabili per vari generi come il romanticismo e il fantasy Fornisce una funzione di sintesi vocale per dare vita alle narrazioni

Assistenza per la creazione di storie e mondi complessi grazie ai suoi strumenti avanzati #### Limitazioni di NovelAI Si concentra molto sugli stili artistici degli anime, limitando l'attrattiva per preferenze artistiche più ampie Qualità di output incoerente per prompt di storie complesse o altamente specifiche I costi di sottoscrizione possono scoraggiare gli utenti occasionali #### Prezzi di NovelAI Livello gratis Livello tablet : 10 $/mese per utente

Livello Scroll: 15 $/mese per utente *Livello Opus: 25 $/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di NovelAI *G2: recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti 💡 Suggerimento: il segreto per usufruire di tutto il potenziale degli strumenti di scrittura IA sta nel padroneggiare i prompt. Leggi la nostra guida per scoprire i migliori

/href/ https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts// Prompt di scrittura IA /%href/ per marketer e scrittori. ## Altri strumenti utili Se stai cercando di ampliare il tuo toolkit, questi strumenti aggiuntivi offrono funzionalità/funzioni uniche per migliorare la scrittura, la creazione di contenuti e le strategie SEO senza soluzione di continuità.

Surfer SEO: combina l'ottimizzazione dei contenuti con le strategie SEO per aiutare gli scrittori a creare contenuti pronti per il posizionamento *Notion AI: offre assistenza IA per riassumere, fare brainstorming e redigere direttamente all'interno di un'area di lavoro su misura per la collaborazione in team *Hemingway Editor: si concentra sul miglioramento della leggibilità evidenziando frasi complesse ed errori comuni per una scrittura chiara e concisa ## ClickUp mette il "Pro" nella prosa

ClickUp è la spina dorsale della creazione di contenuti semplificata. Non siamo noi a dirlo, ma gli utenti. Ad esempio, Sid Babla, coordinatore del programma per il benessere del Dartmouth College, ha condiviso undefined . > Usiamo ClickUp per gestire e monitorare la creazione dei contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) e chi è il designer responsabile. Elimina anche tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare attività/passaggi successivi.

Sid Babla, coordinatore del programma per il benessere, Dartmouth College Allora, come fa ClickUp a fare magie? Combinando ClickUp Docs per il brainstorming e la stesura, Automazioni per passaggi di consegne senza soluzione di continuità e ClickUp Brain per l'assistenza basata sull'IA, affronta tutto, dall'ideazione alla pubblicazione.

Che tu sia uno scrittore alle prese con colpi di scena o un marketer che gestisce campagne, ClickUp semplifica il monitoraggio dello stato, l'assegnazione delle attività e persino la trascrizione di quelle idee di mezzanotte. /href/ https://clickup.com/signup Crea un account su ClickUp /%href/ gratis e inizia subito a usufruire del tuo potenziale creativo.