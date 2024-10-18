IA e contenuti generati dall'uomo: Pro e contro

Durante la ricerca di questo post, ho chiesto a Verse by Verse, la "musa sperimentale alimentata dall'IA" di Google, di scrivere una poesia sull'immaginazione robotica combinando gli stili di Edgar Allen Poe, Emily Dickinson e Ralph Waldo Emerson. Il risultato è il seguente.

Poesia generata dall'IA con l'uso di Versi per versi di Google Research Nella poesia, nella letteratura, nel marketing e persino nel cinema, l'intelligenza artificiale (IA) si sta facendo strada come strumento importante. All'ultimo conteggio, c'erano 603 assistenti alla scrittura IA , tra cui il nostro ClickUp Cervello. Ogni software di scrittura, da Documenti Google a Quillbot, ha ormai un'IA integrata.

D'altra parte, più di metà dei marketer che Salesforce ha sondato utilizza o sperimenta già l'IA generativa per il lavoro. Sotto forma di testo, immagini e persino video, i team stanno creando contenuti con l'IA. Che ci piaccia o no, i contenuti generati dall'IA stanno già coesistendo con quelli generati dall'uomo.

Se state cercando di abbracciare questa realtà e di capire come lavorano insieme (o non lavorano), ecco un'introduzione ai pro e ai contro dei contenuti generati dall'IA.

Comprendere i contenuti IA

Prima di addentrarci nel dibattito tra contenuti generati dall'IA e contenuti umani, cerchiamo di capire come funziona.

Cos'è il contenuto dell'IA?

Per contenuto generato dall'IA si intende qualsiasi testo o media creato da algoritmi di apprendimento automatico in risposta a input umani (noti come prompt). Potreste usare Strumenti di IA per la creazione di contenuti come ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, ecc. per creare contenuti.

Come funzionano i contenuti generati dall'IA?

Un tipico percorso dell'utente per la creazione di contenuti IA è il seguente.

Scegliete il vostro strumento

Aprire uno strumento di IA per creare contenuti. In dipendenza delle proprie esigenze, della facilità d'uso, del prezzo e così via, è possibile scegliere tra un certo numero di strumenti Generatori di testi di IA disponibili oggi.

Prompt the IA

Immettere una descrizione del contenuto che si desidera creare. Ad istanza, si potrebbe dire: "scrivi un post su Twitter sul mio evento rompighiaccio di stasera" o "cos'è lo sviluppo rapido di applicazioni?

Verifica del risultato

L'IA utilizzerà tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere i vostri input e produrre risposte appropriate. Esaminatele per verificarne l'adeguatezza alle vostre esigenze.

Rifinire l'output

Non è necessario accettare la prima bozza così com'è. Date all'IA ulteriori istruzioni. Ad esempio, si può dire: "suddividi questo testo in punti elenco" o "usa più riferimenti cinematografici"

Controllo della qualità dell'output

L'IA non è onnisciente. Quando si creano contenuti per l'IA, si rischia di incorrere in imprecisioni, allucinazioni e, a volte, anche divagazioni. Pertanto, è necessario eseguire un controllo di qualità approfondito.

Ora siete pronti a utilizzare i contenuti generati dall'IA in qualsiasi modo. Alcuni dei modi più comuni in cui vengono utilizzati i contenuti dell'IA sono i seguenti.

Come utilizzare i contenuti dell'IA?

È possibile utilizzare i contenuti dell'IA per tutti gli scopi per cui si utilizza la scrittura umana. Alcuni esempi sono:

Brainstorming: Usate lo strumento di IA per fare brainstorming di idee, creare bozze e prime bozze, ecc. a cui potete dare un tocco umano in seguito.

Riproposizione di contenuti: Una volta creato un modulo di contenuto, utilizzate l'IA per riproporlo in altri. Ad esempio, si potrebbe inserire un post di un blog nell'IA e chiedere che:

Riepilogo/riassunto

Titolo e descrizione

Post sui social media

Promozioni via email

Annunci sui motori di ricerca

Scalare il contenuto: Se state scrivendo descrizioni di e-commerce per un numero elevato di prodotti, IA è uno strumento fantastico. Può creare automaticamente contenuti per le pagine dei prodotti in linea con il tono e lo stile del vostro marchio.

Traduzione: Anche se non è esperta in tutte le lingue, l'IA è uno strumento efficace per le traduzioni. Soprattutto per progetti su larga scala, come manuali di istruzioni, sottotitoli, ecc. l'IA può essere di grande aiuto.

Ciò comporta numerosi vantaggi.

Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di contenuti generati dall'IA

L'IA generativa apre opportunità di creazione di contenuti come nessun'altra tecnologia prima d'ora. I suoi vantaggi superano di gran lunga quelli offerti da qualsiasi strumento digitale.

Scalabilità

Il più grande vantaggio dell'IA è la sua scalabilità. Qualsiasi strumento di IA impiega 2-3 secondi per creare la prima bozza di un intero post di un blog su qualsiasi argomento, per quanto complesso. Immaginate il numero di prime bozze che potete generare ogni giorno di lavoro! Per non parlare del fatto che l'IA può effettivamente lavorare 24 ore su 24.

Efficienza Strumenti di scrittura per l'IA sono efficienti nella creazione di contenuti su scala. Tuttavia, rendono più efficienti anche i team umani.

Generando istantaneamente prime bozze su qualsiasi argomento, eliminano il blocco dello scrittore

Fornendo pezzi di contenuto su cui lavorare, l'IA riduce il tempo necessario agli scrittori per scrivere

Agendo come sparring partner, l'IA aiuta lo scrittore umano a esplorare le idee e a vedere i risultati senza giudizio

Incorporando tutti i dati necessari, l'IA riduce al minimo i tempi di ricerca

Con il controllo ortografico, la correzione di bozze e la modifica, l'IA migliora l'efficienza in ogni fase del processo di scrittura.

Miglioramento della SEO

Gli strumenti di IA per i contenuti sono tra i più efficaci supporti SEO che gli scrittori possano avere. Da fare non solo per offrire suggerimenti di parole chiave pertinenti, ma anche per mostrare come integrarle organicamente nell'articolo in modo che il contenuto si posizioni nei motori di ricerca.

Coerenza

Avete bisogno di seguire una guida di stile? Avete bisogno di mantenere un tono coerente? Avete un messaggio di marca che deve essere integrato ovunque? Niente paura. Gli strumenti di IA per la scrittura possono garantire che tutti i contenuti seguano queste linee guida in modo coerente e appropriato.

Nonostante i numerosi vantaggi, i contenuti dell'IA non sono perfetti. Alcuni svantaggi critici sono i seguenti.

Creatività limitata

Uno strumento di IA prende dati esistenti da varie fonti e li trasforma in risposte comprensibili a domande specifiche. Quindi, nonostante la sua capacità di creare contenuti, l'IA è limitata dai limiti dei dati utilizzati per addestrarla.

Ma soprattutto, l'IA non può ancora avere un'idea originale. Può dare l'ispirazione, mostrando agli autori di contenuti umani uno scorcio di possibilità. Ma l'IA stessa deve ancora essere, per così dire, fantasiosa. Quindi, se due autori di contenuti umani utilizzano lo stesso strumento per scrivere sullo stesso argomento, potrebbero finire per essere una copia dell'altra.

Qualità discutibile

Ogni Generatore di contenuti IA avrà un disclaimer, come questo di Google Gemini:

"Gemini potrebbe mostrare informazioni imprecise, anche sulle persone, quindi ricontrollate le sue risposte"

Questo perché l'IA non è ancora affidabile per la creazione di contenuti. Alcuni problemi di qualità che potreste incontrare sono:

Inaccuratezze : IA che allucina fatti, eventi e altre informazioni

: IA che allucina fatti, eventi e altre informazioni Ridondanze : IA che ripete se stessa o, peggio, convolge o travisa le informazioni esistenti

: IA che ripete se stessa o, peggio, convolge o travisa le informazioni esistenti Mancanza di contesto : L'IA non è ancora in grado di comprendere le sfumature dei vari contesti culturali

: L'IA non è ancora in grado di comprendere le sfumature dei vari contesti culturali Mancanza di profondità : I contenuti generati dall'IA possono talvolta essere superficiali, spesso rigurgitando conoscenze esistenti o addirittura obsolete senza alcun nuovo approfondimento

: I contenuti generati dall'IA possono talvolta essere superficiali, spesso rigurgitando conoscenze esistenti o addirittura obsolete senza alcun nuovo approfondimento Linguaggio innaturale : Ironia della sorte, i contenuti generati dall'IA possono essere innaturali, goffi, robotici e privi di sentimenti

: Ironia della sorte, i contenuti generati dall'IA possono essere innaturali, goffi, robotici e privi di sentimenti Plagio: In fin dei conti, l'IA viene addestrata su dati disponibili pubblicamente, il che significa che i problemi legati al copyright e al plagio sono ancora un'area grigia molto oscura

La necessità dell'intervento umano

Nessuno strumento di IA oggi crea contenuti che possono essere pubblicati senza l'intervento umano. Ogni strumento riconosce i rischi dell'IA e incoraggia gli utenti a costruire i propri processi di controllo della qualità.

Ciò significa che, nonostante l'uso di strumenti di IA, le organizzazioni hanno ancora bisogno di scrittori, editor e correttori umani per rendere i contenuti degni di essere pubblicati. L'aggiunta di esseri umani come supervisori nel processo apporta straordinari vantaggi che l'IA non è ancora in grado di ricreare. Ne parliamo qui di seguito.

Benefici e svantaggi del contenuto generato dall'uomo

Sulla stessa scala con cui abbiamo misurato i contenuti generati dall'IA, analizziamo anche quelli scritti dagli esseri umani. I suoi maggiori vantaggi sono:

Creatività : Gli scrittori umani spesso mettono nei loro contenuti ponderatezza, immaginazione e alcune esperienze vissute che l'IA non potrà mai eguagliare

: Gli scrittori umani spesso mettono nei loro contenuti ponderatezza, immaginazione e alcune esperienze vissute che l'IA non potrà mai eguagliare Accuratezza : Gli esseri umani hanno maggiori probabilità di individuare le imprecisioni nel loro lavoro e di eseguire controlli approfonditi dei fatti

: Gli esseri umani hanno maggiori probabilità di individuare le imprecisioni nel loro lavoro e di eseguire controlli approfonditi dei fatti Accountability : Gli scrittori sono account per le parole che scrivono; hanno i titoli di testa!

: Gli scrittori sono account per le parole che scrivono; hanno i titoli di testa! Pensiero critico : Gli scrittori mettono in discussione lo stato delle cose e valutano ciò che vedono/ascoltano in modo critico, offrendo spunti che l'IA non può offrire

: Gli scrittori mettono in discussione lo stato delle cose e valutano ciò che vedono/ascoltano in modo critico, offrendo spunti che l'IA non può offrire Comprensione contestuale: Gli esseri umani possono adattare i loro contenuti in base alla sensibilità culturale, all'inclusività e in risposta ai feedback

Il più grande svantaggio dei contenuti scritti dall'uomo, tuttavia, è che sono limitati dalle capacità umane. Non c'è molto da fare per uno scrittore. E nonostante il lavoro richiesto, gli esseri umani commettono errori. Sbagliano le cose, le fraintendono e, in alcuni casi, possono semplicemente avere una giornata no.

Questo non significa che i contenuti dell'IA siano inutili o che quelli generati dall'uomo siano parziali. Nella prossima sezione vedremo come differenziare i due tipi di contenuti o come combinarli per soddisfare le vostre esigenze.

Differenziazione tra contenuti generati dall'uomo e contenuti generati dall'IA

In parole povere, i contenuti generati dall'uomo sono scritti da una persona. I contenuti generati dall'IA sono scritti da un algoritmo. Tuttavia, nel mondo di oggi, la differenziazione non è così semplice. Per istanza, cosa succede se un umano usa l'IA per fare un brainstorming ma scrive la bozza del contenuto da solo? Anche la correzione delle bozze è considerata parte della scrittura?

Queste domande esistenziali sono per un altro giorno. 🤷

Oggi ci concentreremo sulle differenze chiave tra i contenuti generati dall'uomo e quelli generati dall'IA.

Creatività

Gli esseri umani sono intrinsecamente creativi. Dall'Iliade a TikTok, la creatività umana è responsabile di ogni singolo strumento e tecnologia che ci circonda. Pertanto, i contenuti generati dall'uomo avranno sempre il potenziale di mostrare l'immaginazione e la creatività grezza in un modo che l'IA semplicemente non può fare.

I contenuti dell'IA sono una rielaborazione di ciò che già esiste. Mentre gli esseri umani sono limitati dalla velocità e dai volumi di produzione, l'IA non potrà mai produrre qualcosa di completamente originale. Inoltre, dato che tutti i contenuti sono avviati da prompt umani, si può affermare con certezza che se c'è un po' di immaginazione in gioco, questa proviene dall'utente.

Scrittore umano 1️⃣ IA 0️⃣

Efficienza

Ogni scrittore ha difficoltà a trovare l'ispirazione e a creare contenuti di una certa qualità. Per quanto esperti o preparati siate, c'è un limite alla quantità di contenuti che potete creare in una giornata lavorativa di 8 ore.

L'IA non ha questo problema. La vostra amichevole IA di quartiere non avrà il blocco dello scrittore quando le chiederete di sfornare un saggio di 1000 parole. Non avrà problemi di ispirazione o di crollo creativo. I contenuti generati dall'IA sono quindi più efficienti e coerenti di quelli prodotti dagli esseri umani.

Scrittore umano 0️⃣ IA 1️⃣

Bonus: Come usare l'IA per la documentazione

Soggettività e profondità emotiva

Gli esseri umani hanno esperienze vissute. A prescindere dalla classe, dalla casta, dalla razza, dall'età, dal genere, dall'orientamento sessuale e così via, c'è una moltitudine di esperienze che rendono grandi le narrazioni con profondità emotiva. Questo è anche più relazionabile e commovente per i lettori umani (che sono ancora il gruppo di pubblico più numeroso).

La maggior parte degli strumenti di IA sono addestrati su insiemi di dati esistenti, il che significa che non hanno un'intelligenza unica. Questo li rende in qualche modo uniformi e poco interessanti per la creazione di storie. Tuttavia, questo non deve essere confuso con l'essere oggetto. Infatti, questo è un concetto completamente nuovo che esploreremo in seguito.

Scrittore umano 1️⃣ IA 0️⃣

Pregiudizio

Ogni individuo è influenzato dalla conoscenza che ha acquisito grazie alle sue esperienze. Qualsiasi contenuto generato è il prodotto di tali pregiudizi.

Per istanza, un grafico che ritiene che i candidati con tatuaggi non siano adatti ad ambienti professionali potrebbe non creare mai immagini che li includano.

D'altra parte, l'IA viene addestrata su dati creati dagli esseri umani. I loro pregiudizi si riflettono negli algoritmi.

Ad esempio, in un famigerato incidente, un IA che analizzava i curriculum vitae addestrato sui curriculum di dipendenti esistenti ha imparato a dare un punteggio elevato a chi elencava come hobby il baseball o il basket, ma sottraeva punti al softball.

In breve, i pregiudizi non sono una questione di umani o di IA. I pregiudizi sono innati nell'uomo e quindi insiti anche nell'IA. Tuttavia, un essere umano può riconoscere tali pregiudizi (da solo o, ad esempio, se un supervisore li evidenzia) e lavorare per eliminarli.

L'IA dovrà essere programmata in modo specifico per Da fare

Scrittore umano 0️⃣ IA 0️⃣

Considerato lo stato attuale dell'IA generativa, la scrittura umana supera i vantaggi dei contenuti dell'IA. Tuttavia, questo non significa che si debba evitare del tutto il contenuto dell'IA. Infatti, l'efficienza generata dall'IA è straordinariamente preziosa se utilizzata insieme all'immaginazione, all'originalità e al controllo di qualità dell'uomo.

In riepilogo, ecco qual è la differenza tra i contenuti generati dall'uomo e quelli generati dall'IA.

Funzionalità/funzione Contenuti generati dall'intelligenza artificiale Contenuti generati dall'IA Originalità Possibilmente alta Molto bassa Efficienza Da bassa a moderata Molto alta Consistenza Moderata Molto elevata Scalabilità Impegnativo e costoso Più semplice e conveniente Bias Possibile Possibile Affidabilità Alta, quando si applica il pensiero critico Bassa, poiché l'IA può avere allucinazioni ed essere imprecisa Qualità Da moderata ad alta con esempi specifici e pertinenti Da bassa a moderata con ridondanze e un linguaggio imbarazzante Migliore per Esigenze di contenuti creativi e coinvolgenti (es. romanzi, saggi, contenuti di marketing) Esigenze di contenuti standardizzati e ripetibili (es. documentazione tecnica, meta descrizioni, trascrizioni di video)

contenuti generati dall'uomo e dall'IA: La resa dei conti finale

Combinare la creatività umana e l'efficienza dell'IA

Sebbene si possa discutere appassionatamente su umani e IA, la praticità impone che il modo migliore di procedere sia una combinazione ponderata dei due. Ecco come si può realizzare nella pratica con un'area di lavoro virtuale come ClickUp .

IA per l'ispirazione; umani per il valore aggiunto

Il miglior caso d'uso dell'IA oggi è l'ispirazione e l'ideazione. Aprite uno strumento di scrittura di IA come ClickUp Documenti e utilizzare lo strumento ClickUp AI per inserire il prompt e iniziare una prima bozza, oppure per riepilogare il contenuto di una bozza già pronta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-791-1400x676.png ClickUp Brain /$$$img/

Integrare ClickUp Brain direttamente con i propri documenti

L'IA per la ricerca; l'uomo per l'intuizione

I chatbot IA sono ottimi assistenti per la ricerca. Siete mai stati bloccati alla domanda "qual è la parola per..."? Il vostro assistente di ricerca può aiutarvi. Avete dimenticato dove avete salvato il vostro documento modificato? Connected Search può aiutarvi. Avete bisogno di dati organizzativi dal vostro strumento di project management? ClickUp Brain ha le risposte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-650.png ClickUp Brain /$$$img/

clickUp Brain, il tuo assistente di ricerca perfettamente in grado di accompagnarti_

Tuttavia, se state creando contenuti per una relazione o una proposta, avete bisogno del vostro intuito umano. Riepilogare/riassumere documenti IA possono fornire le informazioni necessarie per ricavarne spunti di riflessione.

Ad esempio, il vostro strumento di project management potrebbe mostrare che i vostri team impiegano in media due settimane per pubblicare ogni post sul blog. Potrebbe anche dire che questo tempo è aumentato rispetto a una settimana, che era lo standard sei mesi fa. Ma questo potrebbe significare:

Le dimensioni del team si sono ridotte

I vostri team sono esauriti

La lunghezza e la qualità dei contenuti sono aumentate

Avete ridotto il numero di post sul blog e vi state concentrando su contenuti video

Queste intuizioni e i relativi elementi d'azione devono comunque provenire da un essere umano pensante.

Gli esseri umani per l'immaginazione; l'IA per la scala

Prendiamo l'esempio dei contenuti per il materiale di marketing. I contenuti pubblicati sono abbondanti. Anche le parole chiave a coda lunga hanno centinaia di pagine di contenuti. Ciò che differenzia un'organizzazione di esito positivo dalle altre è l'unicità, il coinvolgimento, l'interesse e il valore dei contenuti. Ciò richiede l'immaginazione umana.

Da qui, l'IA può prendere il sopravvento. Può correggere e controllare la coerenza del tono e dello stile. Può creare materiale di distribuzione per i social media, le email, i video, ecc. L'IA può anche personalizzare i contenuti per i vari gruppi di pubblico senza sforzo.

In questo modo, combinando la creatività degli esseri umani con l'efficienza dell'IA, le organizzazioni possono creare contenuti davvero straordinari.

Superaccelerare il processo di creazione dei contenuti con ClickUp

Per scrivere una poesia, Verse by Verse di Google richiede di fare alcune cose, come scegliere lo stile poetico, scegliere tre autori che saranno le vostre muse e scrivere anche il primo verso. Da fare, l'IA fornisce opzioni tra cui scegliere: in questo caso, è necessario scegliere da soli il verso successivo.

Il punto è che l'IA generativa non è (ancora) un'entità senziente in grado di creare contenuti da sola. Tuttavia, è un assistente competente che può aiutare con l'ispirazione, l'ideazione, la ricerca, il controllo ortografico, la correzione delle bozze, ecc.

È efficiente, ma anche inaffidabile. Manca di soggettività, ma è anche parziale. È coerente, ma la sua qualità può essere discutibile.

Nonostante questi enigmi, gli utenti più accaniti dell'IA per la generazione di contenuti sanno che può essere potente se usata con saggezza. Può essere utile in un numero di casi d'uso come parte del flusso di lavoro quotidiano di uno scrittore. Che si tratti di scrivere il riepilogo/riassunto di una riunione, una sentita email di addio o il discorso del Presidente, l'IA ha qualcosa da offrire.

Integrata nello strumento di project management ClickUp, l'IA può aiutarvi a trovare attività correlate, a rispondere a domande sui progetti, a riepilogare documenti lunghi, ad ampliare le idee con esempi, a creare modelli di scrittura dei contenuti e molto altro ancora. Prova gratis ClickUp oggi stesso .