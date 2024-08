Abbiamo testato i 10 migliori riassuntori di documenti AI nel 2024

Come lavoratori della conoscenza, passiamo giorni e settimane a leggere e digerire informazioni che ci aiutano a migliorare il nostro lavoro. Tra la pila sempre crescente di rapporti di settore, ricerche sui clienti e le solite e-mail di lavoro e documenti di processo, qualcosa di nuovo richiede sempre la nostra attenzione cognitiva.

La cosa peggiore? L'elenco delle cose da leggere non sembra mai ridursi. Nonostante vi dedichi quotidianamente molto tempo, ho ancora la sensazione di dover recuperare.

Ecco perché sono entusiasta dei riassuntori di intelligenza artificiale. Questi utili strumenti possono affrontare PDF di lavoro di 50 pagine o riassumere i punti chiave di lunghe relazioni di ricerca in pochi minuti. E se siete come me, probabilmente ne avete già provato qualcuno!

In questo post del blog, vi parlerò di alcuni generatori di sintesi AI che io e il mio team abbiamo testato di recente. Questi vi aiuteranno a mettervi in pari con le vostre letture più velocemente di prima e a chiudere finalmente quelle duecentotrentasette schede aperte.

Eccoci qua!

Cosa cercare nei riassuntori di documenti AI?

Nel compilare questo elenco, ho testato più di una dozzina di strumenti di sintesi AI. Molti di essi utilizzano il motore GPT di OpenAI per fornire riassunti concisi. Tuttavia, ne ho trovati anche alcuni costruiti su Large Language Models (LLM) proprietari. Sebbene questi ultimi offrano maggiori opzioni di personalizzazione, hanno anche prezzi più elevati.

Ecco cosa ho cercato quando ho testato queste applicazioni:

Modello linguistico : Lo strumento utilizzava un modello linguistico personalizzato (LLM) o sfruttava modelli esistenti come GPT? E se si tratta di quest'ultimo, a quale versione del motore GPT dobbiamo abbonarci?

: Lo strumento utilizzava un modello linguistico personalizzato (LLM) o sfruttava modelli esistenti come GPT? E se si tratta di quest'ultimo, a quale versione del motore GPT dobbiamo abbonarci? Personalizzazioni : È possibile modificare la lunghezza o il formato del riassunto? Magari dare istruzioni speciali o chiedere informazioni specifiche?

: È possibile modificare la lunghezza o il formato del riassunto? Magari dare istruzioni speciali o chiedere informazioni specifiche? Qualità del riassunto generato : Ho valutato la capacità di ogni strumento di catturare l'essenza del documento originale. Hanno mantenuto il fraseggio originale e catturato le frasi chiave, o hanno semplificato il linguaggio per una migliore leggibilità?

: Ho valutato la capacità di ogni strumento di catturare l'essenza del documento originale. Hanno mantenuto il fraseggio originale e catturato le frasi chiave, o hanno semplificato il linguaggio per una migliore leggibilità? Costo : Al di là dei prezzi, ho approfondito la proposta "costo-valore" degli strumenti a pagamento. I costi aggiuntivi hanno sbloccato funzioni utili o si trattava di campanelli e fischietti?

: Al di là dei prezzi, ho approfondito la proposta "costo-valore" degli strumenti a pagamento. I costi aggiuntivi hanno sbloccato funzioni utili o si trattava di campanelli e fischietti? Facilità d'uso: Quanto erano intuitive e facili da usare le interfacce? Sono state prese in considerazione le opzioni di caricamento dei file, le estensioni di chrome e la navigazione dell'interfaccia utente

Per i riassuntori AI che supportano più lingue, ho anche messo alla prova alcune di queste funzionalità, concentrandomi sulla loro precisione in francese e spagnolo (oltre che in inglese).

Continuiamo la nostra recensione e vediamo come si è comportato ogni strumento di riassunto AI!

I 10 migliori riassuntori di documenti AI da usare nel 2024

In questa sezione esploreremo i singoli riassuntori, mostrando i loro punti di forza e di debolezza in modo che possiate fare una scelta informata.

1. ClickUp: Il migliore per la gestione dei documenti AI

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro all-in-one che vi aiuta con la collaborazione tra documenti gestione dei progetti e delle comunicazioni interne da un'unica applicazione.

E la parte migliore? Tutti questi strumenti sono strettamente integrati con ClickUp Brain . Questo assistente scritturale AI può aiutarvi a fare di tutto, dalla ricerca di informazioni alla scrittura di contenuti, dalla sintesi degli aggiornamenti di un progetto alla traduzione di documenti.

Riassumere riunioni

Usate ClickUp Brain per aggiungere un riassunto a ogni documento di trascrizione della riunione per avere un quadro generale della conversazione

Tutto ciò che dovete fare è aggiungere i vostri documenti a Documenti ClickUp (il software di collaborazione documentale integrato) e chiedere all'intelligenza artificiale di riassumere il testo. Per rendere il riassunto più contestuale, è possibile fornire indicazioni sul tono, sul livello di leggibilità e sul pubblico.

Creare elenchi di attività dalle informazioni estratte

Un altro modo per utilizzare ClickUp Brain è chiedere all'intelligenza artificiale di trovare alcune informazioni e di creare un documento o un elenco di attività a partire da queste. Ad esempio, posso chiedere a ClickUp di fornirmi informazioni sul processo di onboarding della mia azienda e poi creare un elenco di attività di onboarding all'interno di ClickUp per i nuovi assunti.

Convertire i documenti in elenchi di attività in pochi secondi con ClickUp Brain

Riassume i thread di progetto

Riassumere i thread dei progetti per ottenere un rapido aggiornamento sui loro progressi con ClickUp Brain Progetti ClickUp fornisce anche un pulsante di "riepilogo" per tutti i progetti di Attività ClickUp e le discussioni sui commenti. Tutto ciò che devo fare è cliccare su questo pulsante per riassumere tutti gli aggiornamenti del progetto . Mi aiuta a rimanere aggiornato senza dover scavare manualmente in 50 messaggi.

Riassumere gli aggiornamenti di stato

Inoltre, è possibile utilizzare la funzione Ask AI di ClickUp per ricevere aggiornamenti sul lavoro e monitorare i progressi settimanali (o giornalieri) del team.

Utilizzate ClickUp Brain per riepilogare rapidamente gli aggiornamenti del progetto, le domande e risposte dell'area di lavoro, i rapporti di standup e altro ancora

Si tratta di una funzione comoda, soprattutto per i manager.

Generate riepiloghi automatici dell'avanzamento del lavoro del vostro team con gli Standup AI di ClickUp

Tutto ciò che dovete fare è aggiungere i compagni di squadra di cui desiderate gli aggiornamenti sul lavoro, scegliere l'intervallo - settimanale, giornaliero o personalizzato - e decidere il formato in cui volete che siano presentati. È possibile ottenere tutti gli aggiornamenti o chiedere a ClickUp Brain di fornire un riepilogo o un elenco puntato. Quest'ultima opzione può essere utile se si devono esaminare molti aggiornamenti di lavoro.

Automatizzare la generazione del riepilogo

Volete seguire più progetti contemporaneamente? Potete usare Campi personalizzati di ClickUp per aggiungere riassunti AI e aggiornamenti progetto AI come due colonne nei vostri compiti e ottenere riassunti automatici senza dover aprire ogni volta gli incarichi o i progetti.

Generate riepiloghi in blocco dei vostri progetti e attività rendendo i riepiloghi AI un campo personalizzato in ClickUp Tasks

Tradurre (e riassumere) i contenuti

Comunicare con un team globale o con clienti che non parlano inglese può essere a volte difficile. Ho risolto questo problema aggiungendo i miei documenti in inglese e chiedendo a ClickUp Brain di riassumerli in una lingua diversa, che posso condividere con i miei clienti non anglofoni.

Create riassunti tradotti dei vostri contenuti con ClickUp Brain e semplificate la comunicazione

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Riassumere tutto: Dai thread di progetto anote di riunione e messaggi di chat, generate un riepilogo di tutti i contenuti direttamente all'interno di ClickUp

Dai thread di progetto anote di riunione e messaggi di chat, generate un riepilogo di tutti i contenuti direttamente all'interno di ClickUp Aggiungi una casella di riepilogo : Fornite ai compagni di squadra una sintesi di ogni documento o pagina di ClickUp inserendo un blocco di riepilogo generato automaticamente

: Fornite ai compagni di squadra una sintesi di ogni documento o pagina di ClickUp inserendo un blocco di riepilogo generato automaticamente Estrarre elementi d'azione : Permettete a ClickUp Brain di esaminare i documenti, le chat e le trascrizioni delle riunioni e di stilare per voi un elenco di azioni o di passi successivi

: Permettete a ClickUp Brain di esaminare i documenti, le chat e le trascrizioni delle riunioni e di stilare per voi un elenco di azioni o di passi successivi Traduzione del testo : Generare rapidi riepiloghi di documenti in diverse lingue e mantenere i team globali sulla stessa pagina

: Generare rapidi riepiloghi di documenti in diverse lingue e mantenere i team globali sulla stessa pagina Avere riepiloghi su cellulare: Se utilizzate ClickUp sul vostro smartphone, potete attivare i riepiloghi automatici delle discussioni sui commenti e dei messaggi in arrivo

Limitazioni di ClickUp

Non è possibile riassumere direttamente un file PDF (tranne che copiando e incollando tutto il contenuto)

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di Clicking

G2 : 4.7/5 (9500+ recensioni)

: 4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. Ottieni il Digest: Il migliore per generare riassunti di varia lunghezza

via Ottenere il digesto Il prossimo strumento che ho testato è stato Get Digest, un semplice riassunto AI con un'interfaccia facile da usare e una potente sintesi dei documenti.

Ciò che spicca di questo strumento è la possibilità di scegliere tra varie modalità di riassunto e di determinare la lunghezza del riassunto. La sezione "% della fonte" ha sei opzioni tra cui scegliere: 5, 15, 25, 35, 45 e 55. Maggiore è il numero scelto, più lungo sarà il riassunto.

Raccomando questo strumento di riassunto se si sa quante informazioni si desiderano da uno scritto. Ad esempio, se volete solo le informazioni più importanti di un articolo, potete scegliere "5%". Se invece volete il succo dell'intero articolo, quasi la metà della sua lunghezza, scegliete "55".

Ma la capacità di riassumere gli articoli è limitata: fornisce un insieme di parole chiave e un riassunto dei punti chiave. Non è possibile ottenere il riassunto del documento in un singolo paragrafo o richiedere punti salienti specifici.

Le migliori caratteristiche di Get Digest

Generazione di sommari incollando direttamente il testo, inserendo un URL o caricando documenti in formato PDF

Scaricare i sommari come file di testo

Ottenere sommari per testi in oltre 33 lingue

Determinazione del numero di parole chiave che è possibile estrarre dal testo

Limitazioni di Get Digest

Ha un limite massimo di 7000 parole

I riassunti generati dagli URL erano meno affidabili e completi rispetto a quelli generati incollando direttamente il testo dalla fonte o caricando un documento

Prezzi di Get Digest

**Gratuito

Aziendale: A partire da $133 per licenza al mese

Valutazioni e recensioni di Get Digest

G2 : Recensioni non disponibili

: Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

3. Scribbr: Il miglior riassunto di testo libero per la ricerca accademica

via Scribbr Scribbr fornisce Strumenti di scrittura AI per studiosi e ricercatori, con funzioni quali la scrittura e l'editing accademico, l'editing in stile APA, le citazioni e, naturalmente, i riassunti.

La parte migliore è che non è necessario iscriversi per utilizzare questo strumento di riassunto. È anche possibile verificare se il riassunto generato è privo di plagio. E anche questo è gratuito. Quindi, se siete studenti alla ricerca di strumenti di riassunto economici, questa è una buona opzione.

Le migliori caratteristiche di Scribbr

Genera riassunti testuali o puntati del tuo testo

Personalizzare il focus del riassunto scegliendo parole chiave

Scaricare un file TXT dei riassunti

Utilizzare l'opzione Riassunto per modificare la lunghezza del riassunto generato

Limitazioni di Scribbr

Avendo un limite di 600 parole, riassumere un articolo lungo può essere difficile

Prezzi di Scribbr

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Scribbr

G2 : Recensioni non disponibili

: Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

4. Generatore di sintesi: Ideale per studenti e persone non esperte di tecnologia

via Generatore di sintesi Ho inserito Summary Generator, un sintetizzatore di documenti di base con un'interfaccia utente minima (solo tre pulsanti), per gli studenti o le persone non esperte di tecnologia che potrebbero essere intimorite dagli strumenti più avanzati di questo elenco.

Ecco come funziona: si aggiunge un blocco di testo e si ottiene una versione più semplice e facilmente digeribile, con tanto di elenchi. È possibile premere il pulsante "Copia" e incollare il testo in un elaboratore di testi o in un blocco note.

Poiché lo strumento ha funzioni minime, non è possibile scaricare il riassunto in un file di testo o chiedere di ottenere punti salienti specifici.

le migliori caratteristiche di #### Summary Generator

Genera riassunti concisi e facilmente leggibili in pochi secondi

Limitazioni del Generatore di sommari

Non è possibile generare sommari personalizzati

Gli annunci possono rendere l'esperienza leggermente disordinata

Prezzi del Generatore di sommari

Gratuito

Valutazione e recensioni del Generatore di Riassunti

G2 : Recensioni non disponibili

: Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

5. Notta: Ideale per riassumere le trascrizioni delle riunioni

via Notta.ai Essendo principalmente un'applicazione per prendere appunti, Notta è molto brava ad analizzare le sfumature dei dialoghi. Questo la rende uno strumento perfetto per riassumere le trascrizioni di webinar e podcast.

Mi è piaciuto il fatto che Notta crei dei capitoli per ogni riassunto della trascrizione: sembra di leggere un post di un blog o un libro, non solo un mucchio di punti elenco.

È possibile utilizzare Notta anche per documenti di riepilogo delle riunioni per estrarre informazioni utili.

Le migliori caratteristiche di Notta

Genera riassunti per capitolo di tutte le trascrizioni ecreare documenti di processo* Utilizzare modelli personalizzabili per diversi tipi di riunioni

Condividere il testo riassunto utilizzando un link

Limitazioni di Notta

Il generatore di sintesi è disponibile solo nel piano a pagamento

Non è possibile sintetizzare direttamente PDF o articoli web

Prezzi di Notta

**Gratuito

Pro: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Business: $27,99/utente al mese

$27,99/utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Notta valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non disponibile

6. Paraphraser.io: Il miglior riassunto gratuito di testi lunghi

via Paraphraser.io Volete riassumere documenti di grandi dimensioni? Paraphraser.io è un'ottima opzione. Ho provato a riassumere un documento scientifico di 15.000 parole e i risultati sono stati ottimi.

Mostra anche dettagli come il numero di parole, caratteri, frasi e paragrafi del testo originale. Questo aiuta a confrontare il riassunto con l'originale. Tuttavia, non è possibile creare riassunti personalizzati in base a elementi come il tono o le parole chiave.

Paraphraser.io permette anche di generare riassunti come punti elenco, ma in alcuni casi li ho trovati disarticolati e privi del contesto originale. Ho anche testato le sue capacità di riassunto in francese e i risultati sono stati all'altezza.

Le migliori caratteristiche di Paraphraser.io

Genera riassunti in nove lingue, tra cui francese, turco e portoghese

Parafrasa il riassunto generato per semplificarlo ulteriormente

Controllo del plagio e degli errori grammaticali come parte del piano gratuito

Riassume facilmente articoli lunghi e documenti accademici

Limitazioni di Paraphraser.io

Nessuna richiesta di riassunto

Alcune funzioni dell'interfaccia utente, come il cursore della lunghezza del riassunto, possono creare confusione

Prezzi di Paraphraser.io

**Gratuito

Base: A partire da 7$/utente al mese

A partire da 7$/utente al mese Enterprise: A partire da $35/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Paraphraser.io

G2 : Recensioni non disponibili

: Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

7. Jasper: Il migliore per i team aziendali

via Gaspare Jasper è noto per essere un generatore di contenuti AI costruito per i team aziendali. Ma tra le sue caratteristiche c'è anche il riassunto di testo AI.

Ho caricato il mio testo su Jasper e ho generato dei riassunti utilizzando uno dei tre suggerimenti predefiniti e il mio personale. Sebbene i suggerimenti predefiniti funzionino bene, si otterranno risultati migliori aggiungendo più contesto ai propri suggerimenti personalizzati.

Una caratteristica che mi ha colpito è l'opzione "Pubblico", che genera il riepilogo per diversi tipi di pubblico. Ad esempio, ho ottenuto un riassunto piuttosto facile da capire di un articolo relativo alla NFT.

Jasper offre una prova gratuita di 7 giorni (è necessaria una carta di credito), in modo da poterne esplorare le caratteristiche prima dell'acquisto.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Genera riassunti in più di 25 lingue

Utilizzate l'estensione di Jasper per Chrome per riassumere facilmente le e-mail e i documenti di Google

Utilizzate l'AI Copilot per creare riassunti con la voce e il tono del vostro marchio

Limitazioni di Jasper

Nessun piano gratuito

Non riassume i PDF

Prezzi di Jasper

Creator: $49/seduta al mese

$49/seduta al mese Pro: $69/seduta al mese

$69/seduta al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2 : 4.7/5 (1200+ recensioni)

: 4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

8. Writesonic: Il miglior riassuntore di testo AI per generare agganci di marketing

via Scritture sonore Anche se Writesonic utilizza LLM di OpenAI per la sintesi, è stato addestrato specificamente per i contenuti di marketing. Questo lo rende un ottimo generatore di sintesi per i marketer. Ad esempio, è possibile chiedergli di generare un hook per i post sui social media sulla base di un articolo long-form. E si può rigenerare il sommario per variare.

Una funzione particolarmente valida è l'Article Writer 6. Ho dovuto solo indicare un argomento (demo interattiva) e scegliere alcuni riferimenti. In pochi minuti Writesonic ha creato una bozza con i contributi di tutti i riferimenti. Inoltre, cita i riferimenti, in modo da poter tornare a quegli articoli per approfondire la ricerca.

Un bel risparmio di tempo per gli scrittori nella fase di ricerca e di abbozzo!

Le migliori caratteristiche di Writesonic

Riassumere più post del blog e riscriverli come un unico articolo di forma lunga

Creare riassunti specifici per i canali dei vostri articoli con un semplice clic e distribuirli facilmente

Generazione di sommari in più di 25 lingue, tra cui francese, spagnolo e giapponese

Limitazioni di Writesonic

La qualità del sommario dipende dal numero di crediti. Pertanto, la generazione di riassunti di qualità superiore può essere costosa

Prezzi di Writesonic

Standard: $99 al mese (include 1 membro del team)

$99 al mese (include 1 membro del team) Professionale: $199 al mese (include 3 membri del team)

$199 al mese (include 3 membri del team) Avanzato: $399 al mese (include 5 membri del team)

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4.7/5 (1900+ recensioni)

: 4.7/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1900+ recensioni)

9. Gimme Summary AI: il miglior riassunto gratuito di articoli web per i browser Chrome

via Chrome Web Store Quante volte vi è capitato di mettere tra i preferiti un articolo da leggere in un secondo momento perché avevate poco tempo? Con le estensioni per Chrome o Brave di Gimme Summary AI, posso avere una panoramica dei principali punti di discussione di qualsiasi articolo web in pochi secondi.

La parte migliore? Non devo copiare e incollare gli articoli in diverse schede per ottenere il riassunto.

Tuttavia, poiché Gimme Summary AI è costruito su ChatGPT, quando chiedo di generare un sommario mi viene chiesto di accedere alla finestra di ChatGPT per l'autenticazione, il che può essere scomodo.

Le migliori caratteristiche di Gimme Summary AI

Genera con un solo clic riassunti di articoli web direttamente dalla loro pagina web

Ottenere riassunti AI gratuiti senza pubblicità o dover fornire i propri dettagli

Limitazioni di Gimme Summary AI

Supporta solo l'inglese

Trattandosi di un progetto open-source, a volte può presentare dei bug

Prezzi di Gimme Summary AI

Gratuito

Gimme Summary AI valutazioni e recensioni

G2 : Recensioni non disponibili

: Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

10. Copy.ai: il migliore per riassumere documenti in blocco

via Copia.ai A volte, anche riassumere i contenuti può diventare un enorme spreco di tempo, soprattutto se siete un marketer che deve riassumere i blog in punti elenco per i social media o uno studente di ricerca che deve leggere un centinaio di articoli di ricerca diversi per un articolo che sta scrivendo.

In questo caso, Copy.ai è la scelta perfetta. Il suo funzionalità di automazione del flusso di lavoro dei documenti consentono di semplificare il processo di riepilogo.

L'ho usato per redigere un post di blog sulla leadership di pensiero. Ho semplicemente creato un prompt di riepilogo che delineava i miei requisiti specifici. Copy.ai ha poi condensato le mie interviste con le PMI, raccogliendo i punti chiave di ogni conversazione in un unico, conciso riassunto.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

Utilizzate i modelli di riepilogo di Copy.ai per scrivere i vostri "prompt di riepilogo" e risparmiare tempo

Creare flussi di lavoro automatizzati per generare sommari di più documenti o anche sommari di versioni diverse di un documento con un unico prompt

Generazione di meta-titoli e descrizioni ottimizzati per la SEO per i vostri post del blog con un solo clic

Limitazioni di Copy.ai

I flussi di lavoro automatizzati sono disponibili solo nei piani a pagamento

Copy.ai non sintetizza gli articoli web dagli URL

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Starter: $49/utente al mese

$49/utente al mese Avanzato: $249 per 5 utenti al mese

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (150+ recensioni)

: 4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60 recensioni)

Generare riassunti e afferrare immediatamente i punti chiave con ClickUp

Se state cercando un generatore di sintesi AI per il lavoro, per riassumere documenti, discussioni in chat, trascrizioni di riunioni e simili, il mio suggerimento principale è ClickUp. Avete bisogno dei punti chiave di una riunione in punti elenco per una rapida scansione? O forse volete evidenziare i messaggi di un individuo in un thread di chat? Tutto questo è possibile con ClickUp Brain.

Sono d'accordo sul fatto che la generazione di riepiloghi può far risparmiare molto tempo. Ma perché fermarsi qui? Perché non investire in una piattaforma che fa molto di più per semplificare il vostro lavoro e farvi risparmiare tempo?

Ecco perché vi consiglio ClickUp: oltre a riassumere il testo, vi aiuta a gestire i progetti, a collaborare con il vostro team e a organizzare le vostre attività. Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate in prima persona le funzionalità di riassunto AI di ClickUp.