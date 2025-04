10 migliori alternative a Anyword per creare contenuti di marketing efficaci

Scrivere contenuti non è sempre una passeggiata. Non quando si fissa uno schermo vuoto, cercando di elaborare la prima bozza di un'idea. O quando ci si scontra con un muro creativo nel bel mezzo della campagna di marketing del proprio team. 🧱

Con Strumenti di scrittura dell'IA come Anyword, la creazione di contenuti convincenti che risuonino con il vostro pubblico e che favoriscano il coinvolgimento non è mai stata così facile. Dai suggerimenti e miglioramenti pratici alla generazione di interi blog, post sui social media ed email, Anyword ha funzionalità/funzione che possono trasformare il processo di scrittura dei contenuti, un tempo arduo, in un'esperienza senza soluzione di continuità.

Tuttavia, Anyword non è l'unico pesce nel mare degli assistenti di scrittura IA. Ci sono molte altre soluzioni da esplorare, sia che siate alla ricerca di uno strumento più efficiente dal punto di vista dei costi, sia che siate in grado di gestire contenuti lunghi.

Per darvi una marcia in più, abbiamo messo insieme una lista di 10 incredibili alternative ad Anyword per portare il vostro gioco di contenuti al livello successivo!

Che cos'è Anyword?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Anyword.jpg Qualsiasi parola /$$$img/

Via: Qualsiasi parola Anyword è un assistente di scrittura IA progettato per aiutarvi a creare blog di alta qualità, post sui social media email o qualsiasi altro contenuto fondamentale per le campagne di marketing. Si concentra sulla guida del traffico e delle conversioni adattando i contenuti generati al vostro pubblico di riferimento, sia che si tratti di contenuti brevi o lunghi.

Lo strumento è anche rinomato per le sue capacità SEO, che includono l'aggiunta di parole chiave pertinenti ai post del blog per aumentare il coinvolgimento e la presenza online nei motori di ricerca. Si concentra sui modi migliori per creare contenuti di alta qualità o per creare contenuti su scala.

L'analisi delle prestazioni di Anyword vi aiuta a vedere come i vostri contenuti si posizionano rispetto alla concorrenza, in modo da poterne prevedere le prestazioni e ricevere suggerimenti per migliorarli. Lo strumento di scrittura utilizza l'intelligenza artificiale per fornire un feedback attraverso le capacità di elaborazione del linguaggio naturale.

Infine, Anyword si integra con piattaforme molto diffuse come WordPress, Documenti Google e HubSpot. È disponibile anche come estensione per Chrome, per portare i poteri dell'IA di Anyword in qualsiasi strumento si stia lavorando. 💪

Come ogni altro software, Anyword non è adatto a tutti. Molte alternative a Anyword offrono funzionalità/funzione simili per la generazione di contenuti a un prezzo inferiore.

Alcuni utenti si sono anche lamentati del fatto che, pur essendo incredibilmente creativi, i contenuti generati con Anyword richiedono un notevole controllo dei fatti.

Cosa cercare nelle alternative di Anyword?

Quando cercate delle alternative ad Anyword, considerate i seguenti fattori per assicurarvi di trovare quella che si adatta perfettamente alle vostre esigenze di scrittura di contenuti:

Qualità dei contenuti: Lo strumento di scrittura per l'IA deve produrre contenuti autentici e coinvolgenti, che non risultino ripetitivi o monotoni Suggerimenti di scrittura: Dovrebbe offrire utili controlli grammaticali e consigli di scrittura per migliorare la qualità dei contenuti Facilità d'uso: Assicuratevi che l'alternativa a Anyword abbia un'interfaccia intuitiva e facile da usare, anche per i membri del team non esperti di tecnologia Impostazioni: Lo strumento deve essere personalizzabile in base al tono di voce del vostro marchio e deve generare testi pertinenti al contesto Ottimizzazione SEO: Deve implementare le migliori pratiche SEO per aumentare la visibilità dei contenuti nei risultati dei motori di ricerca Integrazioni: Dovrebbe funzionare perfettamente con le applicazioni di comunicazione, produttività e marketing che utilizzate regolarmente

Le 10 migliori alternative a Anyword da usare per contenuti di qualità

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp AI /$$$img/

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di documenti importanti come un caso di studio

ClickUp è uno sportello unico altamente versatile per tutte le esigenze di produttività, da gestione delle campagne di marketing e impostazione e monitoraggio degli oggetti del progetto a collaborazione con il team e completo gestione delle attività . È dotato di solide soluzioni per rimanere produttivi e organizzati in tutti gli aspetti e le fasi dei vostri progetti di marketing.

L'esclusiva della piattaforma di produttività di ClickUp è ClickUp AI è un potente assistente di scrittura in grado di creare eccezionali contenuti di lunga e breve durata per le vostre campagne di marketing. Specificate facilmente il tipo di contenuto desiderato, l'argomento centrale e il target di riferimento e lasciate che lo strumento crei in pochi secondi blog, case study, email o descrizioni di prodotti perfettamente su misura.

È possibile accedere facilmente a ClickUp AI tramite Documenti ClickUp è una suite di funzionalità/funzione che consente di creare, condividere, modificare e collaborare in tempo reale su tutti i documenti e i materiali di marketing. L'utilizzo di ClickUp AI all'interno dei documenti consente di perfezionare la scrittura controllando la grammatica, lo stile e la chiarezza. È anche possibile riscrivere, riformattare o semplificare i testi attraverso riepiloghi/riassunti.

Non sapete come "fare" le domande giuste per ottenere i migliori risultati da ClickUp AI? Per fortuna ClickUp offre domande pronte per l'uso Modelli di prompt per l'IA già pronti per darvi un vantaggio nella creazione di materiale di marketing convincente e informativo che conquisterà i cuori e le menti dei vostri clienti! ♥️

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Generazione di tutti i tipi di contenuto per scopi di marketing

Suggerimenti di stile per adattare i contenuti alla voce del vostro marchio e al vostro traguardo

Generazione di idee per argomenti e schemi per dare il via al processo di scrittura

Modifica e rifinitura dei contenuti

Modelli di prompt per vari tipi di contenuto per ottenere di più dall'IA

Generazione di riepiloghi/riassunti dai documenti per snellire il flusso di lavoro

Contenuti perfettamente formati con intestazioni adeguate

Limiti di ClickUp

La navigazione tra le numerose funzionalità/funzione dell'app può risultare eccessiva

L'apprendimento dell'uso della piattaforma non è abbastanza intuitivo per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/al mese per utente

$12/al mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per area di lavoro di ClickUp

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. Scrittura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Writesonic-AI-tool-example-1400x769.png Scrittura elettronica /$$img/

Via: Scritture sonore Come Anyword, Writesonic è un programma facile da usare Generatore di contenuti IA facile da usare che assiste marketer e scrittori di contenuti nella creazione di post, didascalie e testi coinvolgenti e SEO-friendly.

Writesonic privilegia la precisione, basandosi sui grafici di conoscenza di Google per produrre contenuti più pertinenti ai fatti per le campagne di marketing. Inoltre, incorpora le migliori pratiche SEO nei post per aumentare il coinvolgimento e la visibilità.

Chatsonic, l'utile chatbot di Writesonic, consente di generare testi o immagini "parlando" con l'IA utilizzando il linguaggio naturale e i comandi vocali. 🤖

Infine, la funzione di caricamento di contenuti in blocco consente di generare oltre 1.000 contenuti in una sola volta, il che è incredibilmente comodo se si deve produrre un elevato volume di copie in un breve periodo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Generazione di contenuti in un massimo di 24 lingue

Ampio intervallo di integrazioni

Ottimizzazione SEO

Generazione di contenuti in blocco

Funzione chatbot per la generazione di contenuti tramite prompt in linguaggio naturale

Personalizzazione della voce del marchio

Limiti di Writesonic

Curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

Alcuni utenti si sono lamentati del prezzo delle parole per fattura

Prezzi di Writesonic

**Gratis

Piccolo team : A partire da $13/mese

: A partire da $13/mese Freelancer : A partire da $16/mese

: A partire da $16/mese Azienda: A partire da $500/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4.8/5 (1.800+ recensioni)

: 4.8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

3. Linguix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Linguix-1400x1167.png Linguix /$$$img/

Via: Linguaggio Linguix è un controllore grammaticale e ortografico alimentato dall'IA che aiuta a migliorare la qualità e lo stile della scrittura in tempo reale. Può anche essere utilizzato come assistente di scrittura per generare contenuti di marketing per promuovere il vostro marchio o la vostra azienda.

Lo strumento si concentra soprattutto sulla modifica del testo, con funzionalità/funzione quali l'analisi della leggibilità, le correzioni ortografiche, il miglioramento del vocabolario e dello stile. Queste funzioni contribuiscono a mantenere il contenuto libero da errori e allo stesso tempo coinvolgente e coerente per i lettori.

Inoltre, fornisce riscritture e riformulazioni del testo e un controllore di plagio. Grazie all'analisi personalizzata, potrete tenere traccia del vostro stato di scrittura e dei vostri miglioramenti. 🤓

Le migliori funzionalità/funzioni di Linguix

Controlli grammaticali e suggerimenti IA

Analisi delle prestazioni per i contenuti a lungo termine

Libreria contestuale integrata

Suggerimenti di tono con l'assistente di scrittura

Controllo del plagio per garantire contenuti di alta qualità

Limiti di Linguix

Alcuni utenti hanno segnalato dei bug

Suggerimenti e raccomandazioni che potrebbero essere migliorati

Prezzi di Linguix

**Gratuito

Basic: $4,5/mese

$4,5/mese Personal Pro: $6.7/mese

$6.7/mese Business: $50/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Linguix valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

4. Il diaspro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jasper-1.jpg Gaspare /$$$img/

Via: Gaspare Precedentemente noto come Jarvis, Jasper è un'altra fantastica alternativa a Anyword che vi aiuta a produrre contenuti di marketing unici che colpiscono il vostro pubblico di riferimento. 🎯

Jasper eccelle nell'imitare lo stile e l'approccio di scrittura dell'utente e nell'adattarsi senza problemi alle diverse voci del marchio. Da fare grazie alla sua funzione di memoria, che permette di addestrare lo strumento a comprendere e riprodurre l'identità del vostro marchio in ogni contenuto generato attraverso campagne e canali diversi.

Oltre alla generazione di contenuti, Jasper offre utili analisi, un'opzione chatbot e un controllore di plagio integrato. I tempi di Jasper sono un vero e proprio risparmio di tempo, in quanto offrono prompt preconfezionati per la generazione di categorie specifiche di contenuti, aiutandovi a sfruttare al meglio lo strumento.

Le migliori funzionalità di Jasper

Replica la voce del marchio in tutti i tipi di contenuto e canali di marketing

Supporta più di 25 lingue

50+ modelli di contenuto

Integrazioni con app popolari come editor di testi e strumenti SEO

Personalizzazioni della voce del marchio

Limiti di Jasper

I risultati potrebbero essere eccessivamente generici rispetto ad altri strumenti di assistenza alla scrittura alimentati dall'IA

Alcuni utenti lo considerano troppo costoso

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese

$39/mese Teams: $99/mese

$99/mese Azienda: contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

5. Copysmith

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Copysmith /$$$img/

Via: Copysmith Copysmith (di recente ribattezzato Describely) è uno strumento ingegnoso progettato per aiutare le aziende di $$$a massimizzare la loro presenza online e aumentare la portata del loro marchio. Consente di creare o perfezionare descrizioni di prodotti e annunci digitali di altissimo livello e SEO-friendly per generare la massima trazione tra i potenziali clienti. 💯

Lo strumento va oltre la semplice generazione di contenuti per aiutarvi a ottimizzare i vostri elenchi di prodotti suggerendo le parole chiave migliori per qualsiasi contenuto prodotto dall'IA. Supporta anche la generazione di contenuti multipli, molto utile per le aziende o i team che devono sfornare centinaia di descrizioni e didascalie di prodotti su base giornaliera.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copysmith

Libreria di modelli

Generazione di contenuti in massa

Ricerca e ottimizzazione delle parole chiave

Si integra con i più diffusi strumenti di e-commerce come Shopify e WooCommerce

Limiti di Copysmith

Potrebbe essere difficile per i nuovi utenti avvicinarsi agli strumenti di assistenza alla scrittura basati sull'IA

L'interfaccia utente non è ottimizzata per la migliore esperienza di scrittura dell'IA

Prezzi di Copysmith (Describely)

**Gratis

Core : $90/anno

: $90/anno Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Copysmith

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

6. Tipo di pepe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Peppertype.png Peppertype /%img/

Via: Contenuto del pepe Peppertype è uno strumento versatile che sfrutta l'IA per aiutare le aziende a ideare e generare contenuti originali a scopo di marketing.

Grazie alla sua interfaccia di modifica dei testi, Peppertype consente di collaborare senza problemi e di lavorare su copie di marketing in tempo reale. Inoltre, vengono forniti suggerimenti grammaticali e di chiarezza e controlli di plagio per rendere il contenuto facilmente digeribile per il pubblico di riferimento.

In particolare, Peppertype offre la traduzione linguistica e consente agli utenti di generare contenuti in oltre 30 lingue. Offre inoltre un'analisi approfondita analisi di marketing che vi aiuta a definire e misurare le prestazioni complessive delle vostre campagne di contenuto.

Le migliori funzionalità/funzione di Peppertype

Generazione e modifica di testi IA in Pepper Documenti

Supporto multilingue

Assistente di scrittura SEO

Controllore di plagio

Analisi

Limiti di Peppertype

Potrebbe non funzionare bene con i contenuti a lungo termine

L'interfaccia utente potrebbe essere confusa

Prezzi di Peppertype

Starter : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Teams : $165/mese (cinque utenti)

: $165/mese (cinque utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Peppertype

Product Hunt: 3.7/5 (300+ recensioni)

3.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

7. ProWritingAid

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ProWritingAid-1400x628.png ProWritingAid /%img/

Via: ProWritingAid ProWritingAid è un potente editor e strumento di scrittura online che offre un intervallo di controlli grammaticali e suggerimenti per migliorare il flusso e la coerenza della scrittura. Le sue capacità di IA consentono di modificare, riscrivere o riprendere un contenuto utilizzando uno stile e un tono di voce specifici.

Le relazioni di scrittura dello strumento forniscono un'analisi dettagliata dei contenuti scritti e identificano le aree di miglioramento. Si possono ottenere consigli utili a seconda che si tratti di scrittura creativa, aziendale o accademica. ✍️

Le migliori funzionalità/funzioni di ProWritingAid

Controllo grammaticale e ortografico

Modifiche e riscritture del testo con l'aiuto dell'IA

Integrazione con i più diffusi editor di testo

Reportistica di scrittura con utili suggerimenti

Impostazioni personalizzabili per stile di scrittura, tono e preferenze individuali

Limiti di ProWritingAid

Le funzionalità/funzione potrebbero risultare confuse per i nuovi utenti

Non è ottimizzato per i documenti Google

Prezzi di ProWritingAid

**Gratuito

Premio : $5/mese

: $5/mese Premium Pro: $6/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

8. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/copy.ai-interface.png Copia.ai /$$$img/

Via: Copia.ai Copy.ai è un pratico assistente di scrittura che utilizza i suoi superpoteri IA per produrre varie categorie di contenuti di marketing di qualità, che si tratti di post sui social media, annunci, articoli di blog o descrizioni di prodotti. Può anche sollevarvi da altre attività più o meno noiose, come la posizione dell'attività e la rimozione degli spazi vuoti e l'ideazione di nuove idee per i contenuti.

L'Infobase di Copy.ai funge da repository centrale delle informazioni, memorizzando tutto, dalle linee guida del marchio alle descrizioni dei servizi. Questo patrimonio di conoscenze aiuta lo strumento a fornire contenuti fattuali e contestualmente rilevanti, in linea con l'immagine e l'intento del marchio.

Con Copy.ai, è possibile salvare i prompt utilizzati di frequente e riutilizzarli per generare contenuti senza sforzo. Inoltre, lo strumento consente di creare flussi di lavoro nell'ambito dei vostri sforzi di marketing, permettendovi di lavorare più velocemente e raggiungere più facilmente gli obiettivi. 🏁

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Prompt personalizzati per i contenuti

Integrazione con strumenti commerciali e di comunicazione

Generazione di immagini e video

Base di conoscenza delle risorse per la generazione di contenuti rilevanti

Limiti di Copy.ai

I contenuti generati potrebbero sembrare innaturali

Non è adatto a contenuti di lunga durata

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro : $36/mese

: $36/mese Teams : $186/mese

: $186/mese Crescita : $1.000/mese

: $1.000/mese Scala: $3.000/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

9. Rytr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Rytr-1400x650.png Rytr /$$$img/

Via: Rettr Rytr è in grado di generare qualsiasi cosa, dalle email di promozione alle didascalie per i social media e alle copie pubblicitarie, più velocemente di quanto voi impieghiate a scrivere le istruzioni! Da fare è solo scegliere un caso d'uso (blog, post sui social media, email pubblicitarie), fornire un contesto e dei dettagli nel prompt e vedere come Rytr crea contenuti convincenti in un batter d'occhio. 👁️

Grazie al supporto per oltre 30 lingue e alla perfetta integrazione con il flusso di lavoro, Rytr semplifica la produzione di contenuti di qualità su tutti i canali di marketing. Oltre alle sue funzionalità/funzione, Rytr implementa tecniche SEO come l'ottimizzazione delle parole chiave per aiutare i contenuti a posizionarsi meglio nei risultati dei motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

40+ modelli e 20+ opzioni vocali per generare contenuti personalizzati

30+ lingue supportate

Funzionalità SEO come l'analizzatore di SERP e il generatore di parole chiave

Controlli grammaticali e ortografici

Limiti di Rytr

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Gli utenti possono trovare l'interfaccia poco intuitiva

Prezzi di Rytr

**Gratuito

Salvatore : $9/mese

: $9/mese Unlimitato: $25/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (15+ recensioni)

10. Semplificato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Simplified.jpg Generatore di testo IA: Semplificato /$$$img/

Via: Semplificato Simplified è uno strumento semplice come sembra. 🌻

È un'alternativa (per lo più) gratuita ad Anyword che fornisce assistenza alla scrittura generativa per le vostre iniziative di marketing.

Il suo IA Copywriter, di facile utilizzo, consente di creare vari moduli di contenuto adatti a tutti i canali e scopi di marketing. È sufficiente creare un documento nell'editor di Simplified, dargli un nome e prompt allo strumento con un comando semplice.

È inoltre possibile ricorrere ad alcuni dei numerosi Modelli IA dello strumento per semplificare il processo di creazione dei contenuti e generare blog, email o post per i social media perfettamente adattati al pubblico.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Simplified

Modelli di contenuti IA

Supporta i contenuti a lungo termine, come gli e-book

Assistenza multilingue

Creazione e modifica di contenuti video

IA copy rewriter

Limiti semplificati

La navigazione di alcune funzionalità/funzione potrebbe risultare confusa

Disponibilità limitata di modelli

Prezzi semplificati (IA Writer)

Gratuito

Pro: $12/mese (fatturazione annuale)

Simplified valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 2.900 recensioni)

4.6/5 (oltre 2.900 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

Eleva il tuo gioco di contenuti con la migliore alternativa a Anyword: ClickUp!

Ogni strumento del nostro elenco può essere una valida alternativa a Anyword, in grado di ideare, generare e perfezionare i contenuti per far brillare il vostro marchio e trasformare i potenziali clienti in clienti fedeli.

Ma ClickUp non si ferma qui. Va oltre la media degli assistenti di IA per aiutarvi a a gestire ogni aspetto delle vostre campagne di marketing dal brainstorming iniziale all'esito positivo.

Quindi, se siete pronti a potenziare le vostre campagne di di marketing con l'IA , Automazioni e una grande quantità di modelli già pronti , iscrivetevi a un sito di account ClickUp gratuito e vederlo in azione! 🔥