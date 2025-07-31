11 Alternatif Terbaik Flowlu untuk Manajemen Bisnis pada Tahun 2025

Flowlu adalah alat manajemen bisnis all-in-one yang menggabungkan manajemen proyek dan tugas, CRM, penagihan, basis pengetahuan, dan fitur kolaborasi dalam satu platform. Alat ini sangat populer di kalangan tim kecil dan bisnis yang sedang berkembang yang membutuhkan ruang kerja terpusat.

Meskipun Flowlu mencakup banyak fitur, mungkin tidak semua tim cocok dengan Flowlu. Apakah Anda membutuhkan kustomisasi yang lebih canggih, integrasi yang lebih baik, antarmuka yang lebih sederhana, atau struktur harga yang berbeda, menjelajahi alternatif Flowlu dapat membantu Anda menemukan alat yang lebih sesuai dengan alur kerja dan tujuan Anda.

Dalam blog ini, kami akan mengulas alternatif Flowlu terbaik yang patut dipertimbangkan, disertai dengan penjelasan detail tentang hal-hal yang perlu dievaluasi sebelum beralih.

Mengapa Profesional Mencari Alternatif Flowlu?

Meskipun Flowlu menawarkan berbagai fitur dalam satu platform, tidak selalu semua fitur tersebut sesuai untuk setiap tim. Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa profesional mencari alternatif:

Keterbatasan fleksibilitas antarmuka pengguna: Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna terlalu rumit atau tidak intuitif, terutama untuk tim non-teknis

CRM dasar dan otomatisasi: CRM bawaan berfungsi untuk alur kerja sederhana, tetapi tidak memiliki kedalaman dan otomatisasi yang ditemukan dalam CRM bawaan berfungsi untuk alur kerja sederhana, tetapi tidak memiliki kedalaman dan otomatisasi yang ditemukan dalam alat CRM khusus

Faktur tidak cocok untuk semua wilayah: Alat keuangan Flowlu belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pajak atau kepatuhan global

Batasan aplikasi seluler: Tim yang sangat bergantung pada akses seluler sering melaporkan fungsi yang terbatas atau kurangnya pengalaman yang mulus

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru: Pengaturan all-in-one dapat membingungkan tim kecil atau pengguna tunggal yang membutuhkan pengaturan yang lebih sederhana

Integrasi bawaan yang lebih sedikit: Dibandingkan dengan platform lain, Flowlu memiliki ekosistem integrasi yang lebih terbatas, yang dapat menjadi hambatan bagi tim dengan tumpukan teknologi yang kompleks

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Flowlu?

Sebelum memilih alternatif, pertimbangkan apa yang sebenarnya dibutuhkan tim Anda untuk bekerja lebih baik. Berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu dievaluasi:

Manajemen proyek dan tugas: Alat yang mendukung ketergantungan tugas, Alat yang mendukung ketergantungan tugas, garis waktu proyek , papan Kanban, dan diagram Gantt untuk perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik

⚡️ Arsip Template: 11 Template Manajemen Tugas Gratis untuk Kerja

Fitur CRM: Pengelolaan kontak, pelacakan transaksi, alur penjualan, dan otomatisasi untuk mengelola hubungan pelanggan secara efektif

Kolaborasi tim: Komentar real-time, dokumen bersama, notifikasi, dan obrolan untuk menjaga semua orang tetap terkoordinasi

Alat penagihan dan keuangan: Fitur penagihan bawaan, pelacakan pengeluaran, atau integrasi dengan alat seperti QuickBooks atau Xero

Kustomisasi dan skalabilitas: Alur kerja fleksibel, peran, dan dasbor yang dapat disesuaikan seiring pertumbuhan tim atau bisnis Anda

Integrasi dan API: Kompatibilitas dengan alat yang sudah ada dan akses ke API untuk penyesuaian yang lebih mendalam

Kemudahan penggunaan dan dukungan: Antarmuka yang intuitif, Antarmuka yang intuitif, proses onboarding klien yang cepat , dan dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu tim Anda segera memulai pekerjaan

Setiap jenis dan ukuran bisnis mungkin mempertimbangkan faktor-faktor ini secara berbeda. Tim kecil sering kali memprioritaskan kemudahan penggunaan dan biaya, sementara organisasi yang lebih besar mungkin lebih fokus pada kustomisasi dan kedalaman integrasi.

11 Alternatif Flowlu Terbaik dalam Sekilas

Nama Alat Fitur Terbaik Terbaik untuk Harga* Mengapa Ini Merupakan Alternatif yang Baik untuk Flowlu? ClickUp Asisten AI (Brain MAX), manajemen proyek, dokumen, tujuan, papan tulis, lebih dari 1.000 integrasi Tim dari berbagai ukuran yang mencari ruang kerja all-in-one yang fleksibel Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Menggabungkan tugas, dokumen, CRM, dan AI—semua yang ditawarkan Flowlu, tetapi dengan skalabilitas yang lebih tinggi Nifty Jadwal proyek, dokumen & diskusi, pelacakan waktu Tim jarak jauh dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien Gratis untuk 2 pengguna; Paket berbayar mulai dari $39/bulan (10 pengguna) Sangat cocok untuk visibilitas proyek dan kolaborasi klien dengan milestone Monday. com Alur kerja kustom, templat CRM, dasbor Perusahaan kecil dan menengah (UKM) serta agensi lintas fungsi Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan CRM asli + alur kerja proyek, antarmuka pengguna yang lebih modern daripada Flowlu Zoho CRM Manajemen kontak, otomatisasi, analitik, dukungan multikanal Tim penjualan, UKM, dan pengguna Zoho Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan CRM yang kuat dengan integrasi dan alat keuangan serupa dengan Flowlu Agiled Penawaran & faktur, CRM & portal klien, pelacakan waktu Freelancer & wirausaha tunggal Paket berbayar mulai dari $30 per bulan Kombinasi CRM yang kuat + penagihan untuk pengguna individu—serupa dengan alat keuangan Flowlu Bitrix24 CRM + manajemen tugas, alat komunikasi, pusat kontak Tim yang membutuhkan kolaborasi internal dan dengan klien Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $49/bulan (5 pengguna) Lingkungan kerja all-in-one dengan fokus yang lebih kuat pada CRM dan penjualan Freshsales CRM bawaan, penilaian prospek AI, pelacakan transaksi Tim penjualan & penyedia layanan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Tim yang berfokus pada CRM dapat menikmati fitur-fitur Flowlu dengan kemampuan penjualan yang lebih mendalam Asana Otomatisasi tugas, tampilan timeline, pelaporan Tim yang berkembang dengan proses yang terstruktur Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan Dibangun untuk alur kerja tugas, dengan integrasi untuk memenuhi kebutuhan CRM gaya Flowlu Wrike Otomatisasi alur kerja, alat pengecekan, dan pelaporan canggih Perusahaan menengah hingga besar Sangat cocok untuk tim pengembangan yang membutuhkan pelacakan masalah mendalam, sedikit fitur CRM, tetapi alur proyek yang solid Sangat cocok untuk tim yang membutuhkan alur kerja kompleks, pelacakan, dan visibilitas klien Trello Papan Kanban, Power-Ups, antarmuka pengguna yang sederhana Tim visual & startup Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Pengelolaan tugas yang mudah digunakan dengan add-on CRM melalui Power-Ups Jira Papan Agile, perencanaan sprint, pelacakan masalah Tim pengembangan perangkat lunak dan produk Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $7,75 per pengguna per bulan Sangat cocok untuk tim pengembangan yang membutuhkan pelacakan masalah mendalam, sedikit fitur CRM tetapi alur proyek yang solid

Alternatif Terbaik Flowlu untuk Tim yang Berkembang

Jenis bisnis dan struktur tim yang berbeda memerlukan fitur yang berbeda pula. Berikut adalah alternatif khusus yang sesuai dengan prioritas spesifik:

1. ClickUp (Platform all-in-one yang paling dapat disesuaikan untuk tugas, CRM, dokumen, dan kolaborasi)

Mulai dengan ClickUp Pantau pembaruan proyek, kelola risiko, dan bekerja sama dengan tim, semuanya dari ruang kerja ClickUp Anda

ClickUp adalah alat manajemen kerja all-in-one yang kuat yang membantu tim dari berbagai ukuran tetap terorganisir dan menyelesaikan tugas lebih cepat.

Alat ini menggabungkan semua kebutuhan kerja Anda dalam ruang kerja yang kontekstual dan didukung oleh kecerdasan buatan.

ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk menulis, mengedit, dan mengkode langsung dari ruang kerja ClickUp Anda Penuhi semua kebutuhan pembuatan konten dan dokumentasi Anda dengan ClickUp Docs . Gunakan AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, atau model AI sepertiuntuk menulis, mengedit, dan mengkode langsung dari ruang kerja ClickUp Anda

Buat tugas, bagikan kepada anggota tim, tetapkan prioritas dan batas waktu, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Tasks . Di sini, Anda dapat dengan mudah bertanya kepada ClickUp Brain atau menggunakan suara Anda dengan Talk to Text untuk mengatur alur kerja yang detail dan lengkap, tanpa perlu mengetik!

Tetapkan tujuan untuk tim Anda, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek, dan lacak kemajuannya menggunakan ClickUp Goals

Berkomunikasi secara real-time dengan anggota tim, bergabung dalam panggilan video dengan Syncups, buat tugas, papan tulis, dan lebih banyak lagi langsung dari jendela obrolan ClickUp Anda

Kolaborasi, brainstorming, dan buat seni konsep yang dihasilkan AI dengan ClickUp Whiteboards

Temukan semua informasi penting tentang proyek Anda dengan Dashboard ClickUp. Dapatkan laporan dan ringkasan kustom langsung di dashboard dengan kartu AI yang diperbarui secara real-time

Dibandingkan dengan pendekatan Flowlu yang lebih terpisah-pisah, ClickUp menawarkan ruang kerja yang benar-benar terintegrasi. Baik Anda tim kecil atau perusahaan dengan ratusan karyawan, ClickUp mudah digunakan dan fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan Anda.

Anda dapat merencanakan proyek dengan diagram Gantt ClickUp, melacak kemajuan dengan Dashboard ClickUp, dan beralih antara tampilan seperti daftar, papan, atau kalender.

Dengan semua fitur mulai dari perencanaan sprint hingga berbagi pengetahuan terintegrasi dalam satu platform, ClickUp memampukan tim untuk merencanakan, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa perlu berganti-ganti alat.

Fitur terbaik ClickUp:

Fleksibilitas alur kerja: Temukan informasi secara instan dengan pencarian berbasis bahasa alami. Akses Temukan informasi secara instan dengan pencarian berbasis bahasa alami. Akses lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan dengan bidang kustom tak terbatas dan status khusus tim

Asisten produktivitas AI: Gunakan : Gunakan ClickUp Brain untuk pembuatan konten AI, ringkasan dokumen, otomatisasi tugas , dan tanya jawab di ruang kerja. Ubah obrolan menjadi tugas dan dapatkan saran cerdas saat Anda bekerja

📌 Bonus: Jika Anda beralih dari Flowlu untuk mencari kolaborasi yang lebih baik, otomatisasi yang lebih cerdas, atau ruang kerja yang lebih terintegrasi, ClickUp Brain MAX bisa menjadi solusi yang revolusioner. Ini adalah aplikasi AI desktop ClickUp yang terintegrasi secara mendalam ke seluruh ruang kerja Anda. Ia memahami tugas, dokumen, rapat, dan alat Anda, sehingga Anda dapat mencari di seluruh ruang kerja yang terhubung dan web, atau menggunakan suara untuk mengajukan pertanyaan, mengotomatisasi tindakan, dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Baik Anda sedang merencanakan sprint, merangkum dokumen, atau mengubah obrolan menjadi tugas, Brain Max menambahkan lapisan kecerdasan ke alur kerja Anda, membantu Anda menghindari perpindahan konteks dan tetap fokus. Kerjakan tugas dengan lancar menggunakan ClickUp

CRM Lengkap: Kelola siklus hidup pelanggan dengan alur kerja yang dapat disesuaikan dan komunikasi terpusat dalam Kelola siklus hidup pelanggan dengan alur kerja yang dapat disesuaikan dan komunikasi terpusat dalam solusi CRM ClickUp . Lacak kesepakatan, otomatisasi tindak lanjut, dan visualisasikan data penjualan

💡 Tips Pro: Untuk menyederhanakan pelacakan klien dan pengelolaan pipeline penjualan tanpa perlu membangun sistem dari nol, mulailah dengan templat CRM ClickUp yang siap pakai. Templat ini dirancang untuk membantu Anda mengorganisir prospek, transaksi, kontak, dan tindak lanjut di satu tempat. Dengan tampilan bawaan, status, dan opsi otomatisasi, Anda dapat langsung memulai dan fokus lebih pada penutupan transaksi daripada pengaturan alat. Dapatkan Template Gratis Lacak informasi klien berharga Anda dengan templat CRM ClickUp

Pusat kolaborasi: Hubungkan tim Anda melalui obrolan bawaan, komentar berurutan, dan pengeditan real-time . Buat ruang khusus sambil tetap menjaga konteks di seluruh proyek

Kemampuan otomatisasi: Dapatkan pembaruan dengan satu klik dari Manajer Proyek AI. Hemat waktu dengan lebih dari 50 resep otomatisasi siap pakai untuk segala hal, mulai dari pembuatan tugas hingga pemberitahuan

Manajemen waktu: Rencanakan hari Anda dengan presisi menggunakan Rencanakan hari Anda dengan presisi menggunakan pembagian waktu , perkiraan tugas, dan penjadwalan cerdas. Tetap fokus dengan pengingat, kalender, dan pelacakan waktu bawaan

Integrasi dengan Alat CRM dan Penagihan: Hubungkan dengan alat populer seperti Salesforce, : Hubungkan dengan alat populer seperti HubSpot QuickBooks , dan Xero untuk mengoptimalkan pengelolaan klien, mengotomatisasi penagihan, dan mengintegrasikan alur kerja

Batasan ClickUp:

Antarmuka yang kaya fitur mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna baru

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan versi desktop

Harga ClickUp:

Peringkat ClickUp:

G2: 4.7/5 (5.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp telah mengubah cara kami mengelola proyek. Kami berhasil memangkas setengah dari tumpukan teknologi kami dan menghemat ribuan dolar setiap tahun sambil meningkatkan visibilitas antar departemen. Opsi penyesuaian memungkinkan setiap tim bekerja sesuai cara mereka sendiri sambil tetap menjaga keselarasan organisasi.

ClickUp telah mengubah cara kami mengelola proyek. Kami berhasil memangkas setengah dari tumpukan teknologi kami dan menghemat ribuan dolar setiap tahun sambil meningkatkan visibilitas antar departemen. Opsi penyesuaian memungkinkan setiap tim bekerja sesuai cara mereka sendiri sambil tetap menjaga keselarasan organisasi.

2. Nifty (Terbaik untuk manajemen proyek berorientasi klien dengan milestone)

melalui Nifty

Nifty dirancang untuk tim yang menginginkan struktur tanpa kerumitan. Berbeda dengan antarmuka all-in-one Flowlu yang terkadang membingungkan, Nifty menjaga fokus dengan menggabungkan peta jalan proyek, tugas, dan komunikasi tim dalam ruang kerja yang mudah dinavigasi sejak hari pertama.

Yang membedakan Nifty adalah pendekatan berbasis milestone dalam perencanaan proyek. Anda dapat membuat tujuan tingkat tinggi, membaginya menjadi tugas-tugas, dan memvisualisasikan semuanya dalam garis waktu menggunakan diagram Gantt interaktif.

Ini sangat berguna untuk agensi atau tim yang berinteraksi langsung dengan klien. Fitur portal klien memungkinkan pemangku kepentingan eksternal melihat kemajuan proyek dengan jelas, tanpa perlu mengelola izin atau menavigasi seluruh ruang kerja.

Jika tim Anda mengutamakan perencanaan visual, kolaborasi yang sederhana, dan antarmuka pengguna yang bersih namun tetap mendukung alur kerja yang canggih, Nifty menawarkan keseimbangan yang sempurna antara kemudahan penggunaan dan kekuatan.

Fitur unggulan:

Peta jalan visual: Transformasi perencanaan proyek dengan diagram Gantt interaktif yang menampilkan garis waktu dan ketergantungan

Obrolan bawaan: Hilangkan perpindahan platform dengan obrolan kontekstual yang terhubung langsung ke proyek

Kolaborasi dokumen: Bangun Bangun basis pengetahuan yang komprehensif dengan pengeditan real-time dan kontrol versi

Pelacakan waktu: Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan timer terintegrasi yang langsung terhubung ke tugas dan proyek

Alur kerja otomatis: Sederhanakan proses dengan otomatisasi berbasis aturan yang memicu tindakan saat status tugas berubah

Manajemen klien: Sentralisasikan Sentralisasikan komunikasi klien dengan portal khusus yang menampilkan progres proyek dan hasil kerja

Alokasi sumber daya: Optimalkan kapasitas tim dengan tampilan beban kerja yang menampilkan ketersediaan di seluruh proyek dan rentang waktu

⚡️ Arsip Template: Template Perencanaan Kapasitas Tim dan Proyek Gratis

Batasan penting:

Fungsi CRM yang terbatas dibandingkan dengan Flowlu

Lebih sedikit alat manajemen keuangan untuk penagihan dan anggaran

Harga yang fleksibel:

Gratis: Fitur dasar untuk proyek kecil

Paket Pemula: $39/bulan

Pro: $79 per bulan

Bisnis: $124/bulan

Peringkat Nifty:

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nifty?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Nifty telah mengubah cara kami merencanakan proyek dengan peta jalan yang intuitif. Tampilan garis waktu visual memberikan pemahaman instan kepada pemangku kepentingan tentang status proyek tanpa memerlukan penjelasan detail.

Nifty telah mengubah cara kami merencanakan proyek dengan peta jalan yang intuitif. Tampilan garis waktu visual memberikan pemahaman instan kepada pemangku kepentingan tentang status proyek tanpa memerlukan penjelasan detail.

3. Monday.com (Terbaik untuk pekerjaan visual dan alur kerja pelacakan proyek)

Monday.com adalah platform manajemen kerja yang sangat visual, dirancang untuk membantu tim membangun alur kerja yang sesuai dengan cara mereka bekerja.

Meskipun Flowlu menawarkan struktur tetap dengan alat bawaan seperti CRM dan penagihan, Monday mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan Anda menyesuaikan segala hal mulai dari papan proyek hingga dasbor.

Yang membuat Monday unik adalah cara ia menggabungkan blok bangunan seret dan lepas dengan otomatisasi tanpa kode yang kuat dan tampilan dinamis (seperti garis waktu, Kanban, kalender, dan beban kerja).

Alat ini sangat populer di kalangan tim pemasaran, produk, dan operasional yang ingin mengelola berbagai jenis pekerjaan—proyek, kampanye, dan kalender konten —sesuai dengan alur kerja mereka.

Fitur terbaik hari Senin:

Dashboard visual: Tingkatkan visibilitas proyek dengan Tingkatkan visibilitas proyek dengan dashboard real-time yang menampilkan metrik kemajuan, alokasi sumber daya , dan status timeline dalam satu tampilan komprehensif

Perpustakaan templat: Percepat pengaturan proyek dengan lebih dari 200 templat siap pakai untuk setiap fungsi bisnis, mulai dari kampanye pemasaran hingga peluncuran produk

Otomatisasi: Hilangkan tugas-tugas berulang dengan alur kerja berbasis aturan yang dapat disesuaikan, yang memicu tindakan saat status berubah, tenggat waktu mendekat, atau tugas diperbarui

Penyesuaian alur kerja: Sesuaikan ruang kerja Anda dengan struktur papan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan proses dan metodologi unik tim Anda

Kolaborasi tim: Sentralisasikan komunikasi dengan komentar kontekstual, @mentions, dan berbagi file langsung di dalam tugas dan proyek

Alat pelaporan: Buat wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan laporan yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan tren produktivitas, hambatan, dan kinerja tim

Aksesibilitas seluler: Kelola pekerjaan di mana saja dengan aplikasi seluler yang lengkap, yang mempertahankan semua fungsi dari pengalaman desktop

Batasan hari Senin:

Manajemen keuangan yang kurang kuat dibandingkan Flowlu

Dapat menjadi berantakan secara visual dengan proyek-proyek kompleks yang banyak

Harga Monday.com

Gratis

Basic: $12 per bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Peringkat Monday.com

G2: 4.7/5.0 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (5.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Monday.com?*

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Alat ini telah memungkinkan kami untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan, mulai dari pembagian beban kerja, pelacakan waktu, pelacakan KPI dan milestone, hingga mengotomatisasi seluruh proses onboarding/offboarding. Satu hal yang tidak saya sukai dari Monday.com adalah cara beberapa fitur dibagi antara paket-paket yang berbeda.

Alat ini telah memungkinkan kami untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan, mulai dari pembagian beban kerja, pelacakan waktu, pelacakan KPI dan milestone, hingga mengotomatisasi seluruh proses onboarding/offboarding. Satu hal yang tidak saya sukai dari Monday.com adalah cara beberapa fitur dibagi antara paket-paket yang berbeda.

📚 Baca Juga: Merasa lesu di hari Senin? Kami punya alternatif sempurna untuk hari Senin Anda 🙌

4. Zoho CRM (CRM all-in-one dengan otomatisasi, analitik, dan komunikasi multikanal)

melalui Zoho

Jika CRM adalah alasan utama Anda menggunakan Flowlu, Zoho CRM adalah pilihan yang jelas untuk upgrade. Zoho CRM dirancang khusus untuk membantu tim penjualan menutup transaksi lebih cepat, dengan pelacakan prospek yang lebih baik, otomatisasi yang lebih mendalam, dan wawasan yang lebih cerdas.

Zoho CRM tidak berusaha menjadi ruang kerja all-in-one. Sebaliknya, Zoho CRM fokus pada satu hal yang dilakukan dengan sangat baik: mengelola hubungan pelanggan di setiap tahap funnel. Mulai dari mengalokasikan prospek, mengatur tindak lanjut, mengotomatisasi email, hingga menghasilkan laporan, semuanya dirancang untuk mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan visibilitas.

Yang juga membuat Zoho CRM menonjol adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memulai dengan fitur dasar atau membangun konfigurasi kustom sepenuhnya menggunakan alur kerja, aturan penilaian, dan integrasi dengan suite Zoho yang lebih luas (seperti Zoho Books, Desk, atau Campaigns).

Fitur terbaik Zoho CRM:

Penilaian prospek: Prioritaskan penjualan dengan penilaian berbasis AI yang mengurutkan prospek berdasarkan tingkat keterlibatan dan perilaku

Kampanye email: Desain dan luncurkan urutan kampanye yang ditargetkan langsung dari CRM Anda

Peramalan penjualan: Buat proyeksi akurat dengan Buat proyeksi akurat dengan analisis AI berdasarkan data historis , pipeline, dan kecepatan penutupan transaksi

Manajemen kontak: Sentralisasikan informasi pelanggan dengan profil lengkap yang melacak semua interaksi

Pipeline penjualan: Visualisasikan peluang penjualan dengan tahap-tahap yang dapat disesuaikan sesuai dengan proses penjualan unik Anda

Otomatisasi alur kerja: Hilangkan tugas-tugas berulang dengan pemicu berbasis aturan yang menjalankan tindakan saat kondisi tertentu terpenuhi

Akses seluler: Kelola hubungan pelanggan di mana saja dengan aplikasi seluler yang lengkap

Batasan Zoho CRM:

Kemampuan manajemen proyek yang terbatas dibandingkan dengan Flowlu

Fitur kolaborasi dokumen yang kurang kuat

Harga Zoho CRM:

Standard: $14 per pengguna per bulan

Profesional: $23 per pengguna per bulan

Enterprise: $40 per pengguna per bulan

Ultimate: $52 per pengguna per bulan

Peringkat Zoho CRM:

G2: 4.1/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Zoho CRM merupakan sistem CRM yang baik, namun jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan potensi sistem ini, Anda memerlukan pengembang untuk memastikan proses otomatisasi dapat berjalan sesuai keinginan Anda.

Zoho CRM merupakan sistem CRM yang baik, namun jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan potensi sistem ini, Anda memerlukan pengembang untuk memastikan proses otomatisasi dapat berjalan sesuai keinginan Anda.

5. Agiled (Terbaik untuk wirausaha tunggal dengan fitur penagihan, proposal, dan portal klien)

melalui Agiled

Agiled adalah platform manajemen bisnis yang dirancang untuk bisnis berbasis layanan yang ingin mengelola semua hal, mulai dari CRM dan proyek hingga penagihan dan kontrak, di bawah satu atap.

Jika Anda menggunakan Flowlu karena fiturnya yang lengkap tetapi ingin sesuatu yang lebih intuitif dan berorientasi pada klien, Agiled layak dipertimbangkan.

Keunggulan Agiled terletak pada kemampuannya mengintegrasikan operasi internal dengan alat yang berinteraksi langsung dengan klien. Anda dapat mengelola prospek dan klien menggunakan CRM bawaan, mengirim proposal dan kontrak bermerk, melacak jam kerja yang dapat ditagih, dan menerima pembayaran melalui sistem penagihan terintegrasi.

⚡️ Arsip Template: Template Faktur Komersial Gratis untuk Memudahkan Penagihan

Alat ini sangat berguna bagi freelancer, agensi, dan konsultan yang menangani banyak klien dan membutuhkan sistem yang dapat mengelola pekerjaan proyek dan administrasi bisnis. Fitur portal klien adalah nilai tambah, memungkinkan klien mengakses jadwal, faktur, dan file dalam satu tempat.

Fitur terbaik Agiled:

Portal klien: Buat ruang bermerk di mana klien dapat melihat kemajuan, menyetujui hasil kerja, dan mengakses dokumen

Alat HR: Kelola tenaga kerja dengan profil karyawan, Kelola tenaga kerja dengan profil karyawan, pelacakan kehadiran , dan metrik kinerja

Fitur keuangan: Integrasikan penagihan, pelacakan pengeluaran, dan pemrosesan pembayaran dalam satu sistem

Dashboard yang dapat disesuaikan: Buat tampilan analitik visual yang menampilkan metrik kunci dan status proyek secara sekilas

Kolaborasi dokumen: Bagikan, edit, dan kelola file dengan kontrol versi dan akses berdasarkan izin

Pelacakan waktu: Pantau jam kerja yang dapat ditagih dengan timer otomatis yang terintegrasi langsung dengan sistem penagihan

Alur kerja otomatis: Buat proses berbasis aturan yang memicu tindakan saat kondisi tertentu terpenuhi

Batasan Agiled:

Kustomisasi terbatas pada tampilan manajemen proyek

Lebih sedikit integrasi pihak ketiga

Harga fleksibel:

Gratis: Fitur dasar untuk tim kecil

Pro: $25 per bulan

Premium: $49 per bulan

Bisnis: $83/bulan

Peringkat Agiled:

G2: 4.7/5 (380+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (330+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Agiled?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Agiled telah mengubah cara kami mengelola klien dan anggota tim. Portal klien yang dibranding telah meningkatkan citra profesional kami, sementara alat HR telah mempermudah operasional internal kami secara signifikan.

Agiled telah mengubah cara kami mengelola klien dan anggota tim. Portal klien yang dibranding telah meningkatkan citra profesional kami, sementara alat HR telah mempermudah operasional internal kami secara signifikan.

6. Bitrix24 (Lingkungan kerja terbaik untuk kolaborasi tim dan komunikasi pelanggan)

melalui Bitrix

Bitrix24 adalah platform manajemen bisnis yang komprehensif yang mencakup segala hal mulai dari manajemen tugas dan CRM hingga komunikasi internal, HR, dan bahkan pembuatan situs web.

Jika pendekatan all-in-one Flowlu menarik bagi Anda tetapi Anda mencari kolaborasi yang lebih mendalam dan fitur yang mencakup seluruh perusahaan, Bitrix24 menawarkan solusi dengan rangkaian alat yang lebih luas.

Salah satu keunggulan utama Bitrix24 adalah suite komunikasi bawaan yang mencakup obrolan tim, panggilan video, umpan berita perusahaan, dan antarmuka intranet sosial. Hal ini membuatnya terasa lebih seperti kantor virtual daripada sekadar alat proyek.

Anda juga mendapatkan akses ke CRM lengkap, alat otomatisasi, dan manajemen dokumen dalam platform yang sama.

Alat ini sangat berguna untuk tim berukuran menengah hingga besar yang membutuhkan struktur, kolaborasi, dan transparansi internal antar departemen.

Fitur terbaik Bitrix24:

Obrolan tim: Percepat komunikasi dengan pesan terintegrasi yang menggabungkan teks, suara, dan Percepat komunikasi dengan pesan terintegrasi yang menggabungkan teks, suara, dan konferensi video dalam satu ruang kerja terpadu

CRM: Visualisasikan seluruh pipeline penjualan Anda dengan pelacakan transaksi yang komprehensif, manajemen kontak, dan tindak lanjut otomatis yang cerdas

Pengelolaan dokumen: Sentralisasikan pengetahuan dengan penyimpanan aman yang dilengkapi kontrol versi, akses berdasarkan izin, dan alat kolaborasi real-time

Otomatisasi alur kerja: Hilangkan tugas-tugas berulang dengan pemicu yang dapat disesuaikan yang menjalankan tindakan saat kondisi tertentu terpenuhi

Aksesibilitas mobile: Kelola proyek di mana saja dengan aplikasi mobile yang lengkap dan tetap mempertahankan fungsi desktop

Pelacakan waktu: Pantau jam kerja yang dapat ditagih dengan timer terintegrasi yang terhubung langsung ke proyek dan pelaporan

Fields kustom: Sesuaikan ruang kerja Anda dengan titik data tak terbatas yang menangkap tepat apa yang penting bagi tim Anda

Batasan Bitrix24:

Kelimpahan fitur dapat menyebabkan kurva pembelajaran yang lebih curam

Antarmuka mungkin terasa ramai dengan semua fitur yang diaktifkan

Harga Bitrix24:

Gratis: Fitur dasar untuk hingga 12 pengguna

Basic: $49/bulan (5 pengguna)

Standard: $99/bulan (50 pengguna)

Profesional: $199/bulan (100 pengguna)

Peringkat Bitrix24:

G2: 4.2/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Bitrix24 telah mengubah alur komunikasi kami. Dengan fitur obrolan, panggilan video, dan berbagi dokumen dalam satu platform, kami tidak lagi perlu berganti-ganti aplikasi yang sebelumnya mengganggu produktivitas kerja kami.

Bitrix24 telah mengubah alur komunikasi kami. Dengan fitur obrolan, panggilan video, dan berbagi dokumen dalam satu platform, kami tidak lagi perlu berganti-ganti aplikasi yang sebelumnya mengganggu produktivitas kerja kami.

7. Freshsales (Platform CRM terbaik berfokus pada penjualan dengan penilaian prospek dan wawasan AI)

melalui Freshworks

Freshsales adalah CRM yang dirancang untuk tim penjualan yang ingin bekerja lebih cepat, tetap terorganisir, dan menutup lebih banyak transaksi—dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Jika Anda menggunakan Flowlu terutama untuk fitur CRM-nya tetapi membutuhkan sesuatu yang lebih fokus, modern, dan siap untuk otomatisasi, Freshsales adalah alternatif yang sangat baik.

Yang membedakan Freshsales adalah fitur penilaian prospek berbasis AI, alur kerja cerdas, dan alat telepon dan email bawaan. Anda dapat melacak prospek, mengelola pipeline secara visual, mengirim email yang dipersonalisasi, dan bahkan mendapatkan wawasan tentang kapan prospek paling mungkin untuk berinteraksi.

Ini sangat berguna bagi tim penjualan yang sedang berkembang dan membutuhkan visibilitas yang lebih baik, otomatisasi yang lebih bersih, dan sistem yang berfungsi tanpa memerlukan pengaturan yang rumit. Selain itu, Flowlu terintegrasi dengan baik dengan seluruh suite Freshworks, sehingga dapat dengan mudah diskalakan seiring pertumbuhan kebutuhan Anda.

Jika CRM Flowlu terasa terlalu dasar atau terlalu luas untuk berbagai kasus penggunaan, Freshsales menawarkan pengalaman yang lebih terfokus dan berorientasi pada penjualan, membantu tim Anda tetap tajam dan menutup transaksi lebih cepat.

Fitur terbaik Freshsales:

Asisten AI: Transformasi keputusan penjualan dengan Freddy AI yang menganalisis interaksi, mengidentifikasi sinyal pembelian, dan merekomendasikan langkah selanjutnya

Penilaian prospek: Prioritaskan penjualan dengan penilaian berbasis AI yang mengurutkan prospek berdasarkan tingkat keterlibatan dan perilaku

Visualisasi pipeline: Lihat Lihat pipeline penjualan Anda dengan jelas melalui tampilan yang dapat disesuaikan, menampilkan tahap kesepakatan, nilai, dan probabilitas

Otomatisasi email: Desain dan terapkan urutan email yang ditargetkan yang dipicu berdasarkan tindakan dan interaksi pelanggan

Kecerdasan percakapan: Rekam dan analisis panggilan penjualan dengan transkripsi AI yang mengidentifikasi topik kunci dan sentimen

Mobile CRM: Akses database penjualan lengkap Anda di mana saja dengan aplikasi mobile yang dilengkapi fitur lengkap

Manajemen wilayah: Organisir wilayah penjualan dengan penugasan geografis yang mengoptimalkan cakupan dan distribusi akun

Batasan Freshsales

Fitur AI-nya sangat powerful, tetapi akurasinya bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang tersedia

Beberapa fitur lanjutan, seperti pelaporan kustom dan integrasi kompleks, mungkin memerlukan kurva pembelajaran yang lebih curam

Harga Freshsales

Pertumbuhan : $9 per bulan per pengguna

Pro : $39 per bulan per pengguna

Enterprise: $59 per bulan per pengguna

Peringkat Freshsales:

G2: 4.5/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Platform ini telah meningkatkan cara kami mengelola hubungan dengan klien melalui fitur pipeline dan manajemen kontak. Yang paling saya sukai adalah Freshsales memberikan alat yang saya butuhkan tanpa membebani saya dengan fitur yang berlebihan. Sebagai contoh, CRM lain yang saya pertimbangkan memiliki lebih dari 45 aplikasi, tetapi saya tahu saya tidak akan menggunakan semuanya. Dalam beberapa hal, saya merasa akan menjadi gangguan jika harus belajar menggunakannya semua, jadi saya memilih Freshsales karena memberikan semua yang saya butuhkan.

Platform ini telah meningkatkan cara kami mengelola hubungan dengan klien melalui fitur pipeline dan manajemen kontak. Yang paling saya sukai adalah Freshsales memberikan alat yang saya butuhkan tanpa membebani saya dengan fitur yang berlebihan. Sebagai contoh, CRM lain yang saya pertimbangkan memiliki lebih dari 45 aplikasi, tetapi saya tahu saya tidak akan menggunakan semuanya. Dalam beberapa hal, saya merasa akan menjadi gangguan jika harus belajar menggunakannya semua, jadi saya memilih Freshsales karena memberikan semua yang saya butuhkan.

8. Asana (Baik untuk manajemen tugas dan proyek yang terstruktur dengan otomatisasi)

melalui Asana

Asana adalah platform manajemen tugas dan proyek yang dirancang untuk tim yang mengutamakan struktur, transparansi, dan kolaborasi yang lancar.

Meskipun Flowlu berusaha melakukan semuanya dalam satu platform—CRM, penagihan, basis pengetahuan—Asana tetap fokus pada tujuannya: membantu tim mengelola pekerjaan dengan jelas dan efisien.

Yang membuat Asana menonjol adalah antarmuka visualnya yang bersih, yang memungkinkan Anda mengorganisir tugas dalam daftar, papan Kanban, kalender, atau garis waktu (diagram Gantt). Mudah untuk membuat alur kerja, menugaskan pekerjaan, menetapkan prioritas, dan melacak kemajuan.

Asana juga mendukung otomatisasi untuk tugas berulang, alur kerja persetujuan, dan tonggak proyek, menjadikannya pilihan yang solid untuk tim pemasaran, produk, dan tim lintas fungsi yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tanpa fitur yang berlebihan.

Fitur terbaik Asana:

Ketergantungan tugas: Visualisasikan hubungan proyek dengan pemetaan ketergantungan yang intuitif, menampilkan koneksi dan dampak antar tugas

Formulir: Sederhanakan permintaan dengan formulir yang dapat disesuaikan yang secara otomatis membuat tugas terstruktur

Pandang beban kerja: Optimalkan sumber daya dengan Optimalkan sumber daya dengan alat perencanaan kapasitas yang menampilkan kapasitas tim di seluruh proyek

Laporan canggih: Buat wawasan komprehensif dengan dasbor yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan proyek dan kinerja tim

Aturan otomatisasi: Hilangkan pekerjaan manual dengan pemicu yang dapat disesuaikan yang menjalankan tindakan saat kondisi tertentu terpenuhi

Pelacakan waktu: Pantau jam kerja proyek dengan timer terintegrasi yang terhubung langsung ke tugas dan penagihan

Fields kustom: Tangkap informasi yang tepat dengan titik data fleksibel yang dapat disesuaikan dengan alur kerja unik Anda

Batasan Asana:

Tidak memiliki fungsi CRM bawaan

Alat manajemen keuangan yang terbatas

Harga Asana:

Basic: Gratis untuk hingga 15 pengguna

Premium: $10,99 per pengguna per bulan

Bisnis: $24,99 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat Asana:

G2: 4.4/5 (11.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Asana?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Asana menawarkan keseimbangan sempurna antara kesederhanaan dan fungsionalitas. Sangat mudah untuk mengintegrasikan pengguna baru, namun cukup powerful untuk mengelola proyek kompleks dan lintas fungsi. Tampilan timeline (Gantt view) sangat berguna untuk perencanaan, dan bidang kustom memungkinkan kita melacak segala hal mulai dari ketergantungan hingga tingkat prioritas

Asana menawarkan keseimbangan sempurna antara kesederhanaan dan fungsionalitas. Sangat mudah untuk mengintegrasikan pengguna baru, namun cukup powerful untuk mengelola proyek kompleks dan lintas fungsi. Tampilan timeline (Gantt view) sangat berguna untuk perencanaan, dan bidang kustom memungkinkan kita melacak segala hal mulai dari ketergantungan hingga tingkat prioritas

9. Wrike (Cocok untuk manajemen kerja perusahaan dan alur kerja tim yang kompleks)

melalui Wrike

Wrike dirancang khusus untuk tim yang mengelola proyek kompleks di berbagai departemen atau klien. Dibandingkan dengan fitur yang lebih luas dari Flowlu, Wrike lebih mendalam dalam manajemen pekerjaan, menawarkan struktur, kontrol, dan visibilitas yang sering dibutuhkan oleh tim yang lebih besar.

Yang membedakan Wrike adalah kemampuannya dalam mengelola alur kerja detail secara skala besar. Anda dapat merencanakan proyek secara keseluruhan dengan diagram Gantt, mengotomatisasi tugas berulang dengan aturan kustom, dan menggunakan dasbor real-time untuk memantau kemajuan di seluruh tim.

Formulir permintaan, tampilan beban kerja, dan akses berdasarkan peran sangat berguna untuk tim operasional, pemasaran, atau PMO yang mengandalkan proses standar dan perencanaan sumber daya.

Fitur terbaik Wrike:

Manajemen sumber daya: Visualisasikan beban kerja di seluruh departemen dengan alat perencanaan kapasitas yang mencegah kemacetan

Alur kerja kustom: Buat proses yang disesuaikan dengan editor visual Wrike yang merancang jalur progres berdasarkan status

Keamanan perusahaan: Lindungi informasi sensitif dengan fitur canggih termasuk autentikasi dua faktor dan kontrol akses berdasarkan peran

Visibilitas lintas tim: Dapatkan pengawasan penuh atas proyek-proyek dengan dasbor komprehensif yang menyoroti ketergantungan

Otomatisasi persetujuan: Percepat siklus ulasan dengan rute otomatis yang memberitahu pemangku kepentingan saat masukan diperlukan

Pelacakan waktu: Pantau jam kerja proyek dengan timer terintegrasi yang terhubung langsung ke tugas dan penagihan

Pemeriksaan dokumen: Review dan setujui aset kreatif dengan Review dan setujui aset kreatif dengan alat anotasi yang memberikan umpan balik kontekstual

Batasan Wrike:

Proses onboarding yang rumit untuk pengguna baru

Fitur CRM yang terbatas dibandingkan dengan Flowlu

Harga Wrike:

Gratis: Fitur dasar untuk tim kecil

Tim: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $25 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Pinnacle: Harga kustom

Peringkat Wrike:

G2: 4.2/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.34/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wrike?

Berikut ini ulasan G2 untuk Wrike:

Wrike menyederhanakan manajemen proyek dan memudahkan pelacakan kemajuan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menugaskan tugas kepada pengguna tertentu dan memantau statusnya dalam satu platform.

Wrike menyederhanakan manajemen proyek dan memudahkan pelacakan kemajuan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menugaskan tugas kepada pengguna tertentu dan memantau statusnya dalam satu platform.

10. Trello (Cocok untuk kesederhanaan dan papan Kanban)

melalui Trello

Trello adalah alat manajemen proyek visual yang dirancang dengan fokus pada kesederhanaan. Jika Flowlu terasa terlalu rumit atau memiliki fitur yang berlebihan untuk kebutuhan Anda, Trello menawarkan cara yang jauh lebih ringan untuk mengatur pekerjaan, terutama untuk tim kecil, startup, dan proyek pribadi.

Pada dasarnya, Trello menggunakan papan gaya Kanban di mana tugas-tugas diwakili oleh kartu yang bergerak melalui daftar yang dapat disesuaikan. Ini ideal untuk mengelola daftar tugas, melacak kemajuan, dan tetap selaras tanpa beban dari paket bisnis lengkap.

Bagi tim yang ingin menyederhanakan pengaturan dan fokus pada kejelasan serta kemudahan penggunaan, Trello merupakan alternatif Flowlu yang sangat baik, terutama jika manajemen proyek menjadi prioritas utama Anda.

Fitur terbaik Trello:

Power-Ups: Perluas fungsionalitas dengan lebih dari 200 integrasi yang terhubung ke alat yang sudah ada dan tambahkan tampilan kalender, pelacakan waktu, dan pelaporan

Automation Butler: Otomatisasi tugas berulang dengan pemicu berbasis aturan yang secara otomatis memindahkan kartu, menugaskan anggota, dan mengirim notifikasi

Daftar Periksa: Bagi tugas kompleks menjadi komponen yang dapat dikelola dengan daftar periksa bertingkat yang melacak kemajuan dan Bagi tugas kompleks menjadi komponen yang dapat dikelola dengan daftar periksa bertingkat yang melacak kemajuan dan mengidentifikasi hambatan

Label dan filter: Organisir secara visual dengan label berwarna yang menunjukkan prioritas, status, atau kategori untuk pemindaian informasi yang cepat

Template kartu: Buat proses standar dengan struktur kartu yang dapat digunakan ulang untuk menjaga konsistensi di seluruh proyek dan tim

Tampilan papan: Beralih antara tampilan Kanban, garis waktu, tabel, dan kalender untuk memvisualisasikan pekerjaan dalam format yang paling relevan

Lampiran lanjutan: Bagikan file langsung dari Google Drive, Dropbox, dan OneDrive dengan kemampuan pratinjau otomatis

Batasan Trello:

Kemampuan pelaporan yang terbatas

Tidak dilengkapi dengan fitur CRM atau penagihan bawaan

Harga Trello:

Gratis: Fitur dasar dengan kartu tak terbatas

Standard: $5 per pengguna per bulan

Premium: $10 per pengguna per bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan

Peringkat Trello:

G2: 4.4/5 (12.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello?

Berikut adalah pendapat pengguna Capterra:

Fungsi seret dan lepas serta papan visual Trello memudahkan pengorganisasian tugas dan pemantauan kemajuan. Meskipun Trello sangat baik untuk manajemen proyek dasar, ia tidak memiliki beberapa fitur lanjutan yang terdapat pada alat lain, seperti diagram Gantt atau pelacakan waktu.

Fungsi seret dan lepas serta papan visual Trello memudahkan pengorganisasian tugas dan pemantauan kemajuan. Meskipun Trello sangat baik untuk manajemen proyek dasar, ia tidak memiliki beberapa fitur lanjutan yang terdapat pada alat lain, seperti diagram Gantt atau pelacakan waktu.

11. Jira (Terbaik untuk tim pengembangan dan integrasi)

melalui Jira

Jira adalah platform manajemen kerja yang dirancang khusus untuk tim pengembangan perangkat lunak dan insinyur. Meskipun Flowlu menawarkan kombinasi alat manajemen proyek, CRM, dan keuangan untuk penggunaan bisnis umum, Jira berfokus secara mendalam pada pelacakan proyek agile, manajemen masalah, dan alur kerja pengembangan.

Dirancang untuk mendukung Scrum, Kanban, dan kerangka kerja hibrida, Jira memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola sprint, melacak bug, serta memantau rilis dengan laporan detail.

Fitur workflow kustom, aturan otomatisasi, dan integrasi native dengan alat seperti Bitbucket dan Confluence menjadikannya ideal untuk tim teknis yang membutuhkan presisi, pelacakan, dan kontrol.

Bagi tim yang mengelola proyek perangkat lunak atau siklus pengembangan produk yang kompleks, Jira adalah alternatif yang dirancang khusus untuk Flowlu, menawarkan kedalaman yang jauh lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengiriman berulang.

Fitur terbaik Jira:

Alat Agile: Transformasi perencanaan pengembangan dengan Transformasi perencanaan pengembangan dengan papan Scrum dan Kanban yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan kemajuan pekerjaan

Pelacakan masalah: Kelola pengembangan perangkat lunak dengan Kelola pengembangan perangkat lunak dengan pelacakan bug dan fitur yang komprehensif untuk memastikan visibilitas penuh terhadap status pengembangan

Pelaporan: Buat wawasan detail dengan diagram burndown, laporan kecepatan, dan diagram aliran kumulatif yang mengidentifikasi titik bottleneck

Perencanaan roadmap: Visualisasikan jadwal pengembangan produk dengan alat perencanaan strategis yang menyelaraskan prioritas tim

Aturan otomatisasi: Hilangkan tugas berulang dengan pemicu yang dapat disesuaikan yang menjalankan tindakan saat kondisi tertentu terpenuhi

Integrasi DevOps: Hubungkan pengembangan dan operasi dengan visibilitas Hubungkan pengembangan dan operasi dengan visibilitas pipeline CI/CD bawaan dan pelacakan deployment

Pencarian lanjutan: Temukan masalah apa pun secara instan dengan JQL (Jira Query Language) yang memungkinkan pembuatan filter kustom yang kuat dan tampilan yang disimpan

Batasan Jira:

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk tim non-teknis

Fitur CRM dan manajemen keuangan yang terbatas

Harga Jira:

Gratis: Hingga 10 pengguna

Standard: $7,75 per pengguna per bulan

Premium: $15,25 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat Jira:

G2: 4.3/5 (4.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (12.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Jira?*

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Membuat proyek cukup mudah. Saya suka bahwa Jira mendukung banyak integrasi dan aplikasi pihak ketiga… Namun, mencari sesuatu cukup merepotkan. Misalnya, mencari cara untuk menambahkan nilai lain ke drop-down bidang kustom memakan waktu jauh lebih lama dari yang seharusnya.

Membuat proyek cukup mudah. Saya suka bahwa Jira mendukung banyak integrasi dan aplikasi pihak ketiga… Namun, mencari sesuatu cukup merepotkan. Misalnya, mencari cara untuk menambahkan nilai lain ke drop-down bidang kustom memakan waktu jauh lebih lama dari yang seharusnya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Merasa Jira terlalu membatasi untuk proyek Anda? Coba alternatif Jira ini!

Langkah Maju dengan Alat yang Tepat untuk Alur Kerja Anda

Memilih platform yang tepat bergantung pada seberapa baik platform tersebut sesuai dengan struktur dan proses tim Anda. Solusi terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, bukan yang menawarkan fitur terbanyak.

Pertimbangkan bagaimana perangkat lunak mendukung aktivitas utama Anda. Tim yang berfokus pada proyek akan mendapatkan manfaat dari alat dengan manajemen tugas yang kuat, sementara organisasi layanan pelanggan memerlukan kemampuan CRM yang tangguh.

Banyak tim menemukan bahwa ClickUp menawarkan pendekatan yang seimbang dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, fitur kolaboratif, dan harga yang dapat diskalakan. Rencana Gratis Selamanya memungkinkan Anda mencoba fitur-fiturnya tanpa biaya di muka.

Untuk mengetahui bagaimana ClickUp dapat mendukung alur kerja Anda, coba ClickUp secara gratis hari ini !

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Alternatif mana yang menawarkan kemampuan manajemen proyek terbaik?

ClickUp menyediakan manajemen proyek yang komprehensif dengan tampilan yang dapat disesuaikan, ketergantungan tugas, dan pelacakan waktu. Fitur-fitur ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek dan struktur tim.

Apakah ada alternatif Flowlu dengan CRM yang lebih baik?

Ya. Jika Anda membutuhkan CRM yang lebih powerful dan fleksibel daripada yang ditawarkan Flowlu, pertimbangkan Zoho CRM atau Freshsales. Platform-platform ini menyediakan otomatisasi canggih, penilaian prospek, pelacakan email, dan integrasi yang ideal untuk mengembangkan tim penjualan. Lihat daftar kami tentang perangkat lunak CRM terbaik.

Apa perangkat lunak yang mirip dengan Flowlu dengan fitur kolaborasi yang lebih baik?

ClickUp adalah salah satu alternatif terbaik Flowlu untuk kolaborasi tim. Platform ini menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, papan tulis, tujuan, dan dashboard dalam satu tempat. Fitur seperti pengeditan real-time, komentar yang ditugaskan, dokumen kolaboratif, dan obrolan dalam tugas memudahkan kerja sama antar tim yang lintas fungsi menjadi lebih efisien.

Beberapa alat manajemen proyek menawarkan papan Kanban serupa dengan Flowlu namun dengan fitur yang lebih canggih. ClickUp menonjol dengan tampilan Kanban yang sepenuhnya dapat disesuaikan, swimlanes, status tugas, dan peningkatan berbasis AI, menjadikannya pilihan ideal untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar pelacakan tugas visual. Trello adalah pilihan populer lainnya, dikenal karena kesederhanaannya dan antarmuka seret-dan-lepas yang intuitif.

Alternatif Flowlu mana yang terbaik untuk tim kecil atau freelancer?

Untuk tim kecil atau profesional mandiri, ClickUp, Nifty, atau Agiled adalah pilihan yang solid. Mereka lebih mudah dipasang, terjangkau, dan menyediakan kombinasi yang tepat antara pelacakan proyek, kolaborasi klien, dan fitur penagihan.

Apa saja alternatif terbaik Flowlu untuk tim pemasaran?

ClickUp untuk tim pemasaran adalah salah satu alternatif terbaik Flowlu untuk profesional pemasaran. Platform ini menggabungkan perencanaan kampanye, kalender konten, manajemen tugas, dokumen, dan otomatisasi dalam satu ruang kerja. Dengan tampilan yang dapat disesuaikan, fitur kolaborasi tim, dan AI bawaan, ClickUp membantu tim pemasaran mengoptimalkan alur kerja dan tetap selaras, sesuatu yang tidak dimiliki Flowlu pada skala besar.

Apakah ada alternatif gratis untuk Flowlu?

Ya. Beberapa alat menawarkan rencana gratis yang cukup lengkap. ClickUp, Trello, Asana, dan Zoho CRM semuanya menyediakan tingkatan gratis dengan fitur inti. Namun, Anda mungkin perlu meng-upgrade untuk fitur lanjutan seperti otomatisasi, pelacakan waktu, atau pelaporan.

Bisakah saya memigrasikan data klien saya dengan aman dari Flowlu?

Ya, sebagian besar alternatif mendukung migrasi data yang aman. Platform seperti ClickUp menyediakan alat untuk mentransfer kontak, proyek, dan catatan sambil menjaga privasi dan integritas data.

Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari Flowlu?

Sebagian besar tim menyelesaikan migrasi dasar dalam 1-2 minggu. Penerapan penuh, termasuk optimasi alur kerja dan pelatihan tim, biasanya memakan waktu 30-60 hari, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi.