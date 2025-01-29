A 12 legjobb célkitűző szoftver csapatok számára 2025-ben

Az összes elképesztő célról álmodozni, amit el akarsz érni, könnyű, de ténylegesen meg is határozni őket... már nem annyira.

De ne csüggedjen!

Ez teljesen normális, mivel több dolog is elvonja a figyelmünket.

Máskor pedig egyszerűen nem tudjuk, hogyan állítsunk fel reális célokat.

Ebben segíthet Önnek a célkitűző szoftver.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a célkitűző szoftver, és kiemelünk 12 fantasztikus eszközt, amelyek segítenek Önnek céljait kitűzni és elérni, akárcsak Elle Woodsnak.

Kezdjük is! ??

Mi az a célkitűző szoftver?

Akár személyes, akár szakmai szinten, a célok összhangba hozzák a figyelmét azzal, hogy hová szeretne eljutni az életben. Emellett növelik az alkalmazottak elkötelezettségét, biztosítva, hogy a vállalkozások ne stagnáljanak.

De mindannyian tudjuk, milyen frusztráló lehet kézzel célokat kitűzni és a haladást nyomon követni.

Hogyan állítson fel célokat és kövesse nyomon a napi előrehaladást anélkül, hogy megizzadna?

Célkitűző alkalmazás használatával.

A célkitűző eszköz segítségével SMART célokat, KPI-ket és OKR-eket állíthat be, és nyomon követheti az azok elérésében elért előrehaladását.

Várjunk csak... mik azok?

Íme egy rövid összefoglaló:

A SMART cél egy céleléréshez vezető útmutató, amelyben konkrét , mérhető , elérhető , reális és időhöz kötött célokat tűz ki magának.

legfontosabb üzleti célok felé. KPI (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) segítik a vállalkozásokat annak megállapításában, hogy haladnak-e aüzleti célok felé.

Az OKR ( Objectives and Key Results, célok és kulcsfontosságú eredmények) egy célkitűzési módszer, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek a célok meghatározásában és azok mérési módjának kidolgozásában.

Elle például a következő OKR-eket állíthatja be:

Cél : felvételt nyerni a Harvard Jogi Karára

1. legfontosabb eredmény: napi három óra tanulás

2. legfontosabb eredmény: naponta egy gyakorló feladatot oldjon meg

3. legfontosabb eredmény: 179 pont az LSAT-teszten

A célkezelő szoftverek többféle funkcióval segítik Önt ebben, például:

Automatizált célkövető rendszerek a célok nyomon követéséhez

Műszerfalak és előrehaladási jelentések, amelyek segítenek pontosan elemezni az előrehaladását.

Munkafolyamatok, amelyekkel céljait egyszerű teendőkre bontja

Szöveges és e-mailes értesítések, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel

Mobilalkalmazások, amelyekkel rózsaszín, csillogó telefonján újra áttekintheti céljait ?

A célkövető alkalmazás segítségével bármilyen cél elérésére képes lesz, akár a jogi egyetem elvégzése „Malibu Barbie” néven, akár az álomállás megszerzése.

A 12 legjobb célkitűző szoftver

Íme a 12 legjobb célkitűző szoftver, amelyek segítségével Ön is olyan magabiztos lehet céljait illetően, mint Elle:

Mérje meg céljait és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt célkitűzés-meghatározó és projektmenedzsment szoftver, amelyet rendkívül produktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban egyaránt.

A célok fontossági sorrendbe áll ításától a dinamikus naptárban való ütemezésig a ClickUp a legjobb célkezelő eszköz.

Így segíthet a ClickUp a célok kitűzésében és elérésében

A ClickUp céljai magas szintű célkitűzések, amelyeket kisebb, mérhető célokra bontani lehet. A cél eléréséhez csak ezeket az egyszerű célokat kell teljesítenie.

És miközben Ön ezeket a célokat igyekszik elérni, a ClickUp automatikusan kiszámítja, hogy mennyire közel áll a céljához.

De várjunk csak... hogyan állítsunk célokat?

A célok kitűzése a ClickUp-ban olyan egyszerű, mint megtanulni a hajlítást és a pattintást!

Egyszerűen lépjen a ClickUp „célok” menüpontjába, és kattintson a „+új cél” gombra egy új cél létrehozásához. A következőket is beállíthatja:

Céljának neve

A határidő

Ki felelős érte, és még sok más

És voilá!

Megvan a célja.

A ClickUp segítségével elérhető célokat tűzhet ki magának, hogy koncentrált és motivált maradjon, még akkor is, ha egész nap csak az ágyban szeretne feküdni egy doboz csokoládéval. ?

Hogyan?

Célját kezelhető részcélokra bonthatja. Csak kattintson a „cél hozzáadása” gombra, és céljai megjelennek az általános célja alatt.

A ClickUp célkitűzés funkciójával bármilyen célt könnyedén felbonthat mérhető célokra.

A ClickUp célkitűzés funkciójával bármilyen célt könnyedén felbonthat mérhető célokra.

A ClickUp segítségével különböző célokat állíthat be, például:

Szám: számok, például mit szeretne elérni a jogi egyetemi felvételi vizsgán?

Igaz vagy hamis: adja meg, hogy valamit megtett-e vagy sem. Például, hogy megnyert-e egy nagy horderejű ügyet vagy sem.

Pénzügyek: tartsa nyomon a pénzügyeit. Például, mennyit fog költeni a bevásárlás során?

Feladatok: ha az egyik feladata az, hogy bizonyítékot gyűjtsön arra, hogy Chutney nem csináltatta meg a haját, akkor ezt az egyedi feladatot hozzáadhatja a céljaihoz.

Miután rendezte a céljait, egyszerűen tárolja őket a Célmappák között. A célmappák segítségével hasonló célokat rendezett, áttekinthető mappákba csoportosíthat.

Rendezze és kategorizálja hasonló céljait a ClickUp célmappáiba.

Rendezze és kategorizálja hasonló céljait a ClickUp célmappáiba.

A következő lépés az, hogy nyomon kövesse az azok elérésében elért előrehaladását.

Így hatékonyabbá teszi a ClickUp a célok nyomon követését:

1. Kövesse nyomon az egyes célok elérésének előrehaladását: ha a célja az, hogy tíz vizsgát teljesítsen a jogi egyetemen, akkor láthatja, hogy eddig hányat teljesített.

2. Nézze meg, hogyan járultak hozzá céljai az általános céljához: ha eddig az összes céljának 25%-át teljesítette, akkor a célja elérésének előrehaladása 25% lesz.

Így folyamatosan visszajelzést kaphat az előrehaladásáról.

Kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp célokban a teljesített célok százalékos arányával.

Kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp célokban a teljesített célok százalékos arányával.

És akárcsak Elle Woods, mi is tele vagyunk meglepetésekkel!

Íme egy kis ízelítő abból, amit a ClickUp kínál Önnek:

A ClickUp egyéb fontos funkciói

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet.

Vessen egy pillantást a ClickUp ütemtervére, hogy megnézze, hogyan javítjuk ki ezeket a kisebb hátrányokat.

Ne hagyja ki az ingyenes OKR szoftver izgalmas funkcióit!

ClickUp árak

A ClickUp öt árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes csomag (leginkább személyes használatra ajánlott)

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára (7 USD/tag/hónap)

Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag havonta)

Vállalati (az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon)

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Databox

via Databox

via Databox

A Databox egy teljesítménykezelő eszköz, amely összesíti az összes adatot, így könnyedén nyomon követheti a célokat. Az alkalmazás lehetővé teszi a KPI-adatokkal történő előrehaladás nyomon követését is, így ha hamarosan teljesítményértékelés vár Önre, a Databox hasznos lehet.

Ez a céltervező szoftver azonban meglehetősen drága árazási tervekkel rendelkezik, így csak a használatához is össze kell szednie az összes pénzügyi forrását.

A Databox legfontosabb jellemzői

A célok elérésének előrehaladását irányítópultokon jelenítheti meg.

Kövesse nyomon az előrehaladást haladási sávok, táblázatok, vonaldiagramok, oszlopdiagramok és egyéb eszközök segítségével.

Értesítést kap, ha valószínű, hogy eléri a célját, vagy ha nem valószínű, hogy eléri.

Célok kijelölése csapatoknak és egyéneknek

A Databox előnyei

Állítson fel szervezeti célokat a következő hetekre, hónapokra és negyedévekre vonatkozóan.

A havi célokhoz automatikusan megfelelő heti és napi célok is hozzárendelődnek.

Laptopján vagy mobil eszközén keresztül érheti el céladatait.

A Databox korlátai

A célkitűző szoftver ingyenes csomagja csak három célkitűző műszerfalat tartalmaz.

A jelentéseket nem lehet testreszabni (csak heti vagy havi jelentésekre van lehetőség).

A kezdeti beállítás nehéz lehet.

Databox árak

Ez a célkitűző eszköz négy árazási tervet kínál:

Ingyenes 3 adatforrás 3 felhasználó 3 irányítópult És még sok más

3 adatforrás

3 felhasználó

3 műszerfal

És még sok más

3 adatforrás

3 felhasználó

3 műszerfal

És még sok más

Alap ( 59 USD/hó) 10 adatforrás 10 felhasználó 10 irányítópult És még sok más

10 adatforrás

10 felhasználó

10 műszerfal

És még sok más

10 adatforrás

10 felhasználó

10 műszerfal

És még sok más

Plus ( 119 USD/hó): Megjegyzések Lekérdezés-készítő Slack integráció És még sok más

Megjegyzések

Lekérdezés-készítő

Slack integráció

És még sok más

Megjegyzések

Lekérdezés-készítő

Slack integráció

És még sok más

Üzleti ( 299 USD/hó): 50 adatforrás, 20 felhasználó, 50 irányítópult és még sok más

50 adatforrás

20 felhasználó

50 műszerfal

És még sok más

50 adatforrás

20 felhasználó

50 műszerfal

És még sok más

Databox ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

3. Goalscape

via Goalscape

via Goalscape

A Goalscape egy vizuális célkitűző eszköz, amely segít a nagy kihívásokat kezelhető részcélokra bontani.

De ha kíváncsi arra, hogy ez az ingyenes célkitűző szoftver rendelkezik-e kanban táblákkal, Gantt-diagramokkal vagy akár naptár nézettel...

Sajnos csak kör alakú nézet vagy listás nézet áll rendelkezésre.

A Goalscape legfontosabb jellemzői

Állítson fel célokat, és hozzon létre egy vizuális hierarchiát azok kezeléséhez.

A célokért való felelősséget rendelje egyénekhez vagy csoportokhoz.

Valós idejű haladás nyomon követése

Állítsa be a célok prioritásait úgy, hogy különböző színekkel jelöli meg őket.

A Goalscape előnyei

Hívjon meg külső felhasználókat, hogy ingyenesen együttműködjenek céljainak elérésében.

Soha ne hagyjon ki egy határidőt sem azáltal, hogy határidőket és időkereteket ad hozzá üzleti céljaihoz.

Testreszabhatja céljait jegyzetekkel , mellékletekkel és hiperhivatkozásokkal.

A Goalscape korlátai

Nincs hosszú távú célkövetési funkció

Az ingyenes csomag egy online projektre korlátozódik.

Nincs natív időkövetési funkció

Goalscape árak

Ez a céltervező szoftver három árazási tervet kínál:

Goalscape online ingyenes Vizuális célkitűzés Egy online projekt Mobil kiegészítő alkalmazás És még sok más

Vizuális célkitűzés

Egy online projekt

Mobil kiegészítő alkalmazás

És még sok más

Vizuális célkitűzés

Egy online projekt

Mobil kiegészítő alkalmazás

És még sok más

Goalscape online unlimited (6 USD/hó): Korlátlan számú online projekt Online megosztás bárkivel Teljes támogatás Ingyenes frissítések és még sok más

Korlátlan számú online projekt

Ossza meg online bárkivel

Teljes támogatás

Ingyenes frissítések és még sok más

Korlátlan számú online projekt

Ossza meg online bárkivel

Teljes támogatás

Ingyenes frissítések és még sok más

Goalscape desktop (egyszeri 60 dolláros fizetés): Offline projektek létrehozása Életre szóló támogatás és frissítések És még sok más

Offline projektek létrehozása

Életre szóló támogatás és frissítések

És még sok más

Offline projektek létrehozása

Életre szóló támogatás és frissítések

És még sok más

Goalscape ügyfélértékelések

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 5/5 (4+ értékelés)

Bónusz: SMART célok diákoknak

4. Goals.com

via Goals. com

via Goals. com

A Goals.com egy személyes célkitűző alkalmazás, amely átalakulási naplót és szokáskövetőt tartalmaz, hogy segítsen Önnek jó szokások kialakításában, például a napi edzőtermi látogatásban.

Sajnos a legtöbb alapvető célkövetési funkció, mint például a cél térképek és a szokáskövető, csak a fizetős csomagokban érhető el. (Hol vannak azok az endorfinok, amikor szükség van rájuk! ?)

Goals.com legfontosabb jellemzői

Beépített szokáskövető

Üzenetküldő platform, amely lehetővé teszi egyéni és csoportos üzenetek küldését.

Rendszeres előrehaladási jelentéseket és sikerek összefoglalását kaphat SMS-ben és e-mailben.

Készítsen egy hatékony vizuális táblát, hogy motivált maradjon!

Goals.com előnyei

Csatlakozzon egy célkitűző közösséghez, amely inspirálja Önt!

Állítson be emlékeztetőket, amelyek értesítést küldenek Önnek, amikor otthon van vagy úton van.

Használjon egyedi célsablont, vagy készítsen sajátot!

Goals.com korlátai

A személyes napló funkció csak a fizetős csomagokban érhető el.

Nem lehet feladatokat kiosztani a csapat tagjainak

Nincs natív időkövető

Goals.com árak

Ez a célkitűző eszköz három árazási tervet kínál:

Alap (ingyenes): Emlékeztetők A mai nap fókusza Közösség És még sok más

Emlékeztetők

A mai nap fókuszában

Közösség

És még sok más

Emlékeztetők

A mai nap fókuszában

Közösség

És még sok más

Személyes (egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot a Goals.com-mal): Céltervek Mobil coaching Viziótábla Szokáskövető És még sok más

Céltervek

Mobil coaching

Víziótábla

Szokáskövető

És még sok más

Céltervek

Mobil coaching

Víziótábla

Szokáskövető

És még sok más

Csapatok (6,99 USD/hó/felhasználó): Céltervek csapatok számára Mobil coaching csapatok számára Fájlmegosztás És még sok más

Céltervek csapatok számára

Mobil coaching csapatok számára

Fájlmegosztás

És még sok más

Céltervek csapatok számára

Mobil coaching csapatok számára

Fájlmegosztás

És még sok más

Goals.com ügyfélértékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Célok a pályán

via Goals On Track

via Goals On Track

A Goals On Track egy célkitűző és -kezelő eszköz, amely minden akadályt SMART célokra és egy fókuszált cselekvési tervre bont.

A testreszabható, kanban-szerű irányítópult napi bontásban mutatja a közelgő főbb célokat és feladatokat, míg a mérföldkövek és al-célok funkciók segítségével következetes és kezelhető lépéseket tehet a célok eléréséhez.

Ez a platform a célnapló és a virtuális víziótábla mellett szokáskövető funkciót is kínál, amely segít a mindennapi egészséges és bölcs szokások kialakításában.

A Goals On Track legfontosabb jellemzői

Hozzon létre célokat a Goals On Track előre elkészített sablonjaiból, vagy készítsen saját sablont, amelyet később újra felhasználhat.

Időkövetés és szokások nyomon követése funkciók

Tekintse meg személyes céljait és OKR-jeit egy interaktív táblázatban és céljelentésben.

Állítson be ismétlődő célokat, amelyeket naponta, hetente vagy havonta ismételhet.

Goals On Track előnyei

iOS és Android eszközökön is támogatott, hogy otthonától távol is nyomon követhesse céljait.

Integrálható más naptáralkalmazásokkal , például az iCalendar, a Google Calendar, az Outlook és másokkal.

A Team verzióban megoszthatja másokkal, hogy milyen előrehaladást ért el.

A Goals On Track korlátai

Nem lehet másoknak célokat kijelölni, illetve a feladatok céljait kommentálni.

Inkább egyéni célok és szokások nyomon követésére alkalmas, mint csapatcélokhoz.

Csak kanban-szerű irányítópult és naptár nézetekre korlátozódik.

Goals On Track árak

Ez a célkövető eszköz és szokáskövető két fizetős csomagot kínál:

Tagság (68 USD/év egyéni használatra) Korlátlan használat a webes és mobil alkalmazásban A funkciók korlátlan használata Hozzáférés az összes célsablonhoz és jövőbeli kiegészítőkhöz Ingyenes technikai támogatás

Korlátlan használat a weben és a mobilalkalmazásban

A funkciók korlátlan használata

Hozzáférés az összes célsablonhoz és jövőbeli kiegészítőkhöz

Ingyenes technikai támogatás

Korlátlan használat a weben és a mobilalkalmazásban

A funkciók korlátlan használata

Hozzáférés az összes célsablonhoz és jövőbeli kiegészítőkhöz

Ingyenes technikai támogatás

Csapatfiók (az árakról érdeklődjön) Tartalmazza az egyéni tagság összes előnyét Többfelhasználós funkciók Ingyenes technikai támogatás Bónusz e-könyvek és források

Az egyéni tagság összes előnyét tartalmazza.

Többfelhasználós funkciók

Ingyenes technikai támogatás

Bónusz e-könyvek és források

Az egyéni tagság összes előnyét tartalmazza.

Többfelhasználós funkciók

Ingyenes technikai támogatás

Bónusz e-könyvek és források

Goals On Track ügyfélértékelések

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Engagedly

via Engagedly

via Engagedly

Az Engagedly egy teljesítménymenedzsment rendszer, amely segít a munkavállalóknak produktívak maradni. A folyamat alapja egy olyan kultúra megteremtése, amelyben gyakori visszajelzésekkel segítik a célok és az OKR-ek elérését, valamint a tehetségek fejlesztését.

Engagedly főbb jellemzői

Stratégiai célok és OKR nyomonkövetési funkciók

Valós idejű visszajelzés

Többféle módszer a csapatcélok és az egyéni célok elérésének nyomon követésére

Engagedly előnyei

Számos termék és funkció áll rendelkezésre a célok nyomon követéséhez, elemzéséhez, jutalmazási rendszerhez és mentoráláshoz.

Néhány termékhez műszerfal, doboz és gondolattérkép-szerű nézetek is rendelkezésre állnak.

Engagedly korlátai

Inkább HR- és vezetői csapatok számára, mint egyéni használatra

Nincs szokáskövető eszköz az alkalmazásban

Engagedly árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot az Engagedly értékesítési részlegével.

Engagedly ügyfélértékelések

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (74 értékelés)

7. Lattice

via Lattice

via Lattice

A Lattice egy alkalmazotti teljesítménymenedzsment rendszer, amely különálló célkövető termékekkel segíti a vezetőket abban, hogy fejlesszék csapattagjaik szakmai készségeit és elérjék a munkahely javítását célzó célokat.

A Lattice legfontosabb jellemzői

Öt különálló termék, köztük a Performance, a Goals és a Grow, amelyek mindegyike a teljesítmény növelésére, az OKR-ekre és a folyamatos fejlesztésre összpontosít.

A Goals termék műszerfala segít megnézni, ki halad a terv szerint, és azonosítani a fejlődési lehetőségeket.

A Lattice előnyei

Integrálható más adminisztratív eszközökkel, mint például a Zenefits , a Rippling és az ADP, és személyesen és távoli csapatok is használhatják.

Számos termék segíti a munkáltatókat abban, hogy a csapatuk céljaihoz igazodó szoftvert válasszanak.

A Lattice korlátai

Nem saját célok elérésére készült

Az alkalmazás nem kínál szokások nyomon követési vagy időkövetési funkciókat.

Lattice árak

Ez a személyzetkezelő eszköz négy fizetős csomagot kínál.

Grow (3 USD/fő/hónap, éves számlázás) Növekedési tervek Növekedési területek (3 USD/fő/hónap, éves számlázás) Növekedési tervek Növekedési területek 1:1 és értékelések integrációja Karrierpályák

Növekedési tervek

Növekedési területek

1:1 és értékelések integrációja

Karrierpályák

Növekedési tervek

Növekedési területek

1:1 és értékelések integrációja

Karrierpályák

Teljesítmény (9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással) Teljesítményjelentések és elemzések OKR-ek és célkezelés Heti frissítések Slack, Google alkalmazások és Outlook integrációk SSO Lattice University Mobilalkalmazás

Teljesítményjelentések és elemzések

OKR-ek és célkezelés

Heti frissítések

Slack, Google alkalmazások és Outlook integrációk

SSO

Lattice University

Mobilalkalmazás

Teljesítményjelentések és elemzések

OKR-ek és célkezelés

Heti frissítések

Slack, Google alkalmazások és Outlook integrációk

SSO

Lattice University

Mobilalkalmazás

Teljesítmény és elkötelezettség (12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással) A Teljesítmény csomag összes funkciója Alkalmazottak elkötelezettségének jelentése és elemzése Történelmi referenciaértékek Felmérési sablonok Teljesítményképzés Rendszeres konzultációk

A Performance csomag összes funkciója

Munkavállalói elkötelezettségről szóló jelentések és elemzések

Történelmi referenciaértékek

Felmérési sablonok

Teljesítményfejlesztő tréningek

Rendszeres konzultációk

A Performance csomag összes funkciója

Munkavállalói elkötelezettségről szóló jelentések és elemzések

Történelmi referenciaértékek

Felmérési sablonok

Teljesítményfejlesztő tréningek

Rendszeres konzultációk

Vállalati (az árakról érdeklődjön a Lattice-nél) Helyszíni képzés Egyedi tervek Egyedi termékcsomagok Szerepkörökön alapuló teljesítmény- és elkötelezettségi képzés

Helyszíni képzés

Egyedi tervek

Egyedi termékcsomagok

Szerepkörökön alapuló teljesítmény- és elkötelezettségi tréning

Helyszíni képzés

Egyedi tervek

Egyedi termékcsomagok

Szerepkörökön alapuló teljesítmény- és elkötelezettségi tréning

Lattice ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (75+ értékelés)

8. Weekdone

via Weekdone

via Weekdone

A Weekdone egy célkövető szoftver, amely az OKR-eken alapul, hogy biztosítsa, hogy folyamatosan tudatos lépéseket tegyen, és olyan célokat tűzzön ki magának, amelyek összhangban vannak a vállalat céljaival.

A Weekdone legfontosabb jellemzői

Heti terv és bejelentkezési funkció a produktív szokások kialakításához

Jelentések és adatok vizualizálása vizuális irányítópultokkal

Heti előrehaladási e-mailek

A Weekdone előnyei

A Weekdone korlátai

Ez a platform azoknak a vezetőknek készült, akik a csapat teljesítményét és a szakmai célok elérését szeretnék nyomon követni, nem pedig az egyéni célokat vagy szokásokat.

Nincs szokások nyomon követési vagy időkövetési funkció

Nem kínál többféle nézetet

A Weekdone árai

Ez a célkövető és -kezelő szoftver ingyenes és prémium csomagot kínál.

Ingyenes próba (4 vagy több felhasználó számára 14 napig) Minden funkcióval együtt

Minden funkció benne van

Minden funkció benne van

Ingyenes csomag (legfeljebb 3 felhasználó) Minden funkciót tartalmaz

Minden funkció benne van

Minden funkció benne van

Premium (4-10 fős csapatoknál kezdődik, 90 USD/hó, éves számlázással, az ár a csapat méretétől függően változik) Minden funkciót tartalmaz

Minden funkció benne van

Minden funkció benne van

Weekdone ügyfélértékelések

G2 : 4/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

9. Profit. co OKR-ek

via Profit. co

via Profit. co

A Profit.co egy alkalmazotti menedzsment és elkötelezettségi eszköz, amely egy sor termékkel segíti vállalkozását a csapat teljesítményének különböző módokon történő javításában.

Az OKRs Management termék segít a vállalatoknak prioritásba rendezni csapataik céljait, időt megtakarítani, bevonni az alkalmazottakat, valamint elősegíteni a csapatmunka és a folyamatos fejlődés kultúráját.

Profit. co OKR-ek főbb jellemzői

Összehangoló irányítópultok, amelyek segítenek a csapatnak olyan célokat kitűzni, amelyek előnyösek az összkép szempontjából.

Hétféle kulcsfontosságú eredmény, hogy minden típusú célt nyomon követhessen

Kössön össze feladatokat és legfontosabb eredményeket a Profit. co oldalon.

Profit. co OKR-ek előnyei

Több mint 400 előre elkészített és egyedi KPI

Sablonok stratégiai célok létrehozásához

Többféle irányítópult és azok funkciói a haladás szűréséhez, nyomon követéséhez és jutalmazásához.

Profit. co OKR-ek korlátai

Nem alkalmas személyes célok kitűzésére

Nem alkalmas szokások nyomon követésére

Profit. co OKR-árak

A Profit.co ingyenes próbaverziót és háromféle csomagot kínál termékskálájához.

Ingyenes Legfeljebb öt felhasználó Több mint 300 beépített KPI Előre elkészített OKR-sablonok Időkeretek beállítása az OKR-ek létrehozásához/szerkesztéséhez Automatikus emlékeztetők és értesítések Heti bejelentkezések Ingyenes mobilalkalmazás

Legfeljebb öt felhasználó

Több mint 300 beépített KPI

Előre elkészített OKR-sablonok

Állítson be időkereteket az OKR-ek létrehozásához/szerkesztéséhez

Automatikus emlékeztetők és értesítések

Heti ellenőrzések

Ingyenes mobilalkalmazás

Legfeljebb öt felhasználó

Több mint 300 beépített KPI

Előre elkészített OKR-sablonok

Állítson be időkereteket az OKR-ek létrehozásához/szerkesztéséhez

Automatikus emlékeztetők és értesítések

Heti ellenőrzések

Ingyenes mobilalkalmazás

Growth (7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással) Az ingyenes csomag összes funkciója Testreszabható OKR-lista oldal Kulcsfontosságú eredmények és célok számára A legtöbb egyéb kiegészítő funkció hozzáadható 24/7 telefonos és csevegő támogatás További integrációk

A ingyenes csomag összes funkciója

Testreszabhatja az OKR-listáját

Kulcsfontosságú eredmények és célok

A legtöbb egyéb kiegészítő funkció hozzáadható

24/7 telefonos és csevegő ügyfélszolgálat

További integrációk

A ingyenes csomag összes funkciója

Testreszabhatja az OKR-listáját

Kulcsfontosságú eredmények és célok

A legtöbb egyéb kiegészítő funkció hozzáadható

24/7 telefonos és csevegő ügyfélszolgálat

További integrációk

Vállalati (árakért vegye fel velünk a kapcsolatot) A Growth csomag összes funkciója Minden további kiegészítő funkció 24/7 prioritásos ügyfélszolgálat Kijelölt (árakért vegye fel velünk a kapcsolatot) A Growth csomag összes funkciója Minden további kiegészítő funkció 24/7 prioritásos ügyfélszolgálat Kijelölt ügyfélkapcsolati menedzser Helyi telepítés

A Growth tervezet összes funkciója

Minden további kiegészítő funkciót tartalmaz.

24/7 prioritásos támogatás

Dedikált ügyfélkapcsolati menedzser

Helyi telepítés

A Growth tervezet összes funkciója

Minden további kiegészítő funkciót tartalmaz.

24/7 prioritásos támogatás

Dedikált ügyfélkapcsolati menedzser

Helyi telepítés

Profit. co OKRs ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (175+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (115+ értékelés)

10. 15five

via 15five

via 15five

A 15five egy professzionális teljesítményértékelő eszköz, amely különálló, célkitűzéssel kapcsolatos termékekkel segíti a vezetőket és a HR-osztályokat a csapatok előrehaladásának felügyeletében.

Több termékcsomagot kínál, beleértve a Performance és a Focus csomagokat, amelyek segítenek a csapatnak a célok elérésében, és azokat SMART célokra bontják, amelyek az alkalmazásban idővel mérhetők.

A 15five 15 legfontosabb funkciója

Kövesse nyomon az OKR-eket és a csapat céljait, hogy mindig tisztában legyen a főbb célokkal.

Képes valós idejű visszajelzést adni vagy személyes célok felülvizsgálatát elvégezni.

Kövesse nyomon az előrehaladást egy élő irányítópulton

15five előnyei

Hasznos azoknak a vezetőknek, akik több csapattagot felügyelnek.

SMART célokra fókuszáló és OKR-vezérelt funkciók

A 15five korlátai

Nincs szokáskövető vagy időkövető funkció

Nem alkalmas saját célokhoz

Korlátozott testreszabási lehetőségek és nézetek

15five árak

Ez a célkövető szoftver a terveket a felhasználó vállalat vagy csapat mérete alapján bontja le.

Engage (4 USD/hó/felhasználó) Egyedi, témakörökön alapuló értékelések Történelmi referenciaértékek Cselekvési terv irányítópultja Részletes tájékoztatók és (4 USD/hó/felhasználó) Egyedi, témakörökön alapuló értékelések Történelmi referenciaértékek Cselekvési terv irányítópultja Részletes tájékoztatók és stratégiai tervezés Elérhető vezetői és munkavállalói coaching

Egyedi témákra épülő értékelések

Történelmi referenciaértékek

Cselekvési terv irányítópult

Rövid tájékoztatók és stratégiai tervezés

Elérhető menedzser- és alkalmazotti coaching

Egyedi témákra épülő értékelések

Történelmi referenciaértékek

Cselekvési terv irányítópult

Rövid tájékoztatók és stratégiai tervezés

Elérhető menedzser- és alkalmazotti coaching

Perform (8 USD/hó/felhasználó) Az Engage összes funkciója Adatelemzés iOS és Android alkalmazások Kalibrálás HRIS integrációk SSO

Minden az Engage-ben

Adatelemzések

iOS és Android alkalmazások

Kalibrálás

HRIS integrációk

SSO

Minden az Engage-ben

Adatelemzések

iOS és Android alkalmazások

Kalibrálás

HRIS integrációk

SSO

Focus (8 USD/hó/felhasználó) Célkövetés OKR-ekkel OKR-táblázat Jira és Salesforce integráció Adatelemzések HRIS integrációk SSO

Célkövetés OKR-ekkel

OKR diagram nézet

Jira és Salesforce integráció

Adatelemzések

HRIS integrációk

SSO

Célkövetés OKR-ekkel

OKR diagram nézet

Jira és Salesforce integráció

Adatelemzések

HRIS integrációk

SSO

Total Platform (14 USD/hó felhasználónként) Minden, az alacsonyabb szintű csomagoktól kezdve a DPA-kig és a biztonsági kérdőívekig

Minden, az alacsonyabb szintű csomagoktól kezdve

Adatvédelmi hatóságok és biztonsági kérdőívek

Minden, az alacsonyabb szintű csomagoktól kezdve

Adatvédelmi hatóságok és biztonsági kérdőívek

15five ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

11. Trakstar

via Trakstar

via Trakstar

A Trakstar egy célkövető szoftver, amely visszajelzések alapján az üzleti célokhoz, a teljesítményhez és az előrehaladáshoz igazodik.

Ez az eszköz inkább vezetőknek és HR-szakembereknek szól, és bár nem kínál alkalmazáson belüli szokáskövetési funkciót, mindenképpen előnyös lehet a szoftver használata, ha csapatot vezet és segít nekik egyéni célokat kitűzni.

A Trakstar legfontosabb jellemzői

SMART célfunkció a célok meghatározásához, az eredmények nyomon követéséhez és a munkavállalók előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez

Kövesse nyomon az előrehaladást teljesítményértékelésekkel, személyre szabott célkövetéssel, korlátlan értékelési ciklusokkal és folyamatos visszajelzésekkel.

Forradalmian új 360 fokos visszajelzés – ösztönözze az alkalmazottak elkötelezettségét, felelősségvállalását és fejlődését folyamatos, valós idejű visszajelzésekkel

Automatikus e-mailes emlékeztetők

A Trakstar előnyei

Különböző célok vagy szakmai igények kielégítésére többféle terméket kínál.

Valós idejű adatokkal rendelkező irányítópultok

Csapatok számára készült, hogy a SMART célkitűzési technikák segítségével javítsák az egyéni és az általános haladást.

A Trakstar korlátai

Nincs szokáskövető vagy időkövető funkció

Nem személyes célokhoz készült

Inkább HR-platform alternatíva, mint szokás- vagy célkövető eszköz.

Trakstar árak

Vegye fel a kapcsolatot a Trakstarral árajánlatért!

Trakstar ügyfélértékelések

G2 : 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (280+ értékelés)

12. Joe’s Goals

Joe’s Goals oldalon keresztül

Joe’s Goals oldalon keresztül

A Joe’s Goals egy webalapú célkitűző alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy korlátlan számú célt állítson fel.

Bár ez az online célkitűző eszköz teljesen ingyenes, az ingyenes verzió rengeteg hirdetést tartalmaz.

Nem ezt szeretné látni, amikor ambiciózus célokat próbál kitűzni, igaz?

A Joe’s Goals legfontosabb jellemzői

Adjon hozzá egyéni ellenőrzőlistákat a céljaihoz

Használja a naplófüzetet, hogy feljegyezze tevékenységeit és céljait.

Ha különösen produktívnak érzi magát, több pipát is bejelölhet ugyanazon célra.

Joe’s Goals előnyei

Használja a napi pontszámot, hogy nyomon kövesse céljait.

Hozzon létre negatív célokat, hogy megszabaduljon tőlük

Adjon hozzá annyi egyéni célt, amennyit csak akar, és frissítse őket egyetlen felületről.

Joe’s Goals korlátai

Nincs offline támogatás

Nincsenek fejlett alkalmazotti termelékenységi funkciók, például emlékeztetők.

Nincs elérhető mobilalkalmazás

Joe’s Goals árak

A Joe’s Goals ingyenesen használható.

Joe’s Goals vásárlói értékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

Mindig higgy magadban!

A célkitűző eszközök segítenek ambiciózus célokat kitűzni és nyomon követni az azok eléréséhez vezető előrehaladást olyan funkciók segítségével, mint a szokások nyomon követése, emlékeztetők, célkitűző közösségek és még sok más.

A megfelelő célkezelő eszközzel pedig minden célját könnyedén megvalósíthatja. ?

Más szavakkal: kezdje el a nyomon követést a ClickUp segítségével!

Az olyan funkciókkal, mint a kezdési dátumok és a határidők, amelyek segítenek hatékonyan kezelni az idődet, valamint a szokásos mezők, amelyekkel a célok elérésének folyamatát a saját igényeid szerint követheted nyomon, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a sikeres célkitűzéshez és eléréséhez.

Csatlakozzon még ma ingyenesen a ClickUp-hoz, és valósítsa meg minden célját!