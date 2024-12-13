A 10 legjobb ingyenes digitális tervezőalkalmazás 2025-ben

A hét kezdete, ideje feljegyzni a nap három legfontosabb feladatát, beállítani az emlékeztetőket, átnézni és szerkeszteni a múlt heti jegyzeteket.

De várj egy kicsit!

A Google Docs-ban kellene megcsinálni? Az új tervezőalkalmazásban, amit a barátod mutatott neked? Vagy maradjon egyszerű, és maradjon a telefonod jegyzetalkalmazásánál?

Ha még nem találtál megfelelő digitális tervezőt, akkor valószínűleg már többször is szembesültél ezzel a helyzettel.

Természetesen szinte minden napi tervező alkalmazás elvégzi a legtöbb alapvető feladatot. De csak kevesen egyesítik és központosítják szinte minden tervezési igényét egy platformon.

Hogy segítsünk a legjobb digitális tervező megtalálásában, összeállítottunk egy listát az összes figyelemre méltó lehetőségről.

Vessünk egy pillantást a részletekre!

Mit kell keresni egy digitális tervezőalkalmazásban?

A tervező egyik legfontosabb tulajdonsága a felhasználóbarát jelleg. Elég nehéz hosszú távon kitartani egy digitális tervező eszköz mellett – ne nehezítse meg még jobban a dolgát azzal, hogy egy merev és nehézkes digitális tervezőt próbál beépíteni a mindennapi életébe.

Egy kiváló digitális tervező segítségével könnyedén központosíthatja összes feladatát. Ezért mindig érdemes megnézni, hogy milyen más alkalmazásokat használ már (például Gmail vagy Slack), hogy azok könnyebben integrálhatók legyenek a meglévő munkafolyamatába.

Bár ez ízlés kérdése, minél több integrációval és funkcióval rendelkezik egy digitális tervező, annál jobb. Miért? Ez az egyik legjobb módszer arra, hogy csökkentsd azoknak az alkalmazásoknak a számát, amelyeket gyakran kell használnod a dokumentumok létrehozásához, a számlák, emlékeztetők vagy akár a projektek előrehaladásának nyomon követéséhez. 📚

A 10 legjobb digitális tervezőalkalmazás 2025-ben

Kezdje el használni a ClickUp alkalmazást A ClickUp segítségével szervezheti feladatait, állíthat be célokat és követheti nyomon a projektek előrehaladását.

Digitális tervezőként tekints a ClickUp-ra úgy, mint egy olyan all-in-one eszközre, amely a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb tervezési igényekig mindent ellát, mind csapatok, mind egyének számára. Igen, rengeteg funkcióval rendelkezik és rendkívül testreszabható – tökéletes azoknak a digitális tervezőknek, akik nagyon szigorúan veszik a munkájuk (vagy magánéletük) nyomon követését és kezelését. 📖

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp naptárnézete : Rendezze feladatait rendszerezett módon, ütemezzen határidőket, és hozzon létre egy dinamikus naptárat, amely lehetővé teszi csapatának, hogy nyomon kövesse az előrehaladást és összehangoltan dolgozzon.

Automatizálás : A ClickUp fejlett automatizálási funkcióival gyorsan elvégezheti a rutinfeladatokat. Ez egy remek módszer arra, hogy több szabad gondolkodási teret nyerjen és hatékonyabban tervezzen. Az automatizálási triggerek és feltételek segítségével automatizálhatja a feladatok létrehozását, a megbízottak változásait, az emlékeztetőket és a feladatok prioritását, hogy csak néhányat említsünk.

Személyre szabás: A legjobb A legjobb napi tervezők rugalmasak – így nem kell olyan merev mezőkkel bajlódnia, amelyek nem relevánsak az Ön igényeinek. A ClickUp a testreszabás köré épült, ami azt jelenti, hogy érdemes egy kis időt szánni arra, hogy megismerkedjen az oldalak, mappák, nézetek és feladatok működésével, hogy kialakíthassa a saját igényeinek megfelelő munkafolyamatot.

Sablonok: Ki ne szeretné a sablonokat? A ClickUp több száz sablont kínál felhasználóinak, amelyek mindenféle igényt kielégítenek, például Ki ne szeretné a sablonokat? A ClickUp több száz sablont kínál felhasználóinak, amelyek mindenféle igényt kielégítenek, például erőforrás-tervezést és rendezvénytervezést . Kezdje a ClickUp napi tervező sablonjával

Töltse le ezt a sablont Tartsd kézben a napi feladataidat a ClickUp napi tervező sablonjával!

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók korlátozott táblázatkezelő eszközeit és bonyolult képleteit emelik ki.

(Még!) Nem minden nézet elérhető mobil eszközökön.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

2. Google Naptár

Példa a Google Naptár háromnapos nézetére

A Google Naptár az egyik legelső digitális tervezőplatform. Ütemezési funkciói segítségével könnyedén átvészelheti a munkanapot anélkül, hogy a megbeszélések, a munkaidő és a szabadidő átfedésbe kerülnének.

Bár alapszintű, a Google Naptár mégis néhány remek tervezési funkciót kínál, amelyek megfelelő felhasználók számára vagy már használt alkalmazások integrációjaként jól működnek. Könnyen használható napi vagy heti tervezőalkalmazásként. Az egyszerűen használható felületen az egész évre előre beütemezhet eseményeket.

A Google Naptár legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők: A Google Naptár automatikus emlékeztetőket állít be a közelgő eseményekre és feladatokra, hogy a felhasználók A Google Naptár automatikus emlékeztetőket állít be a közelgő eseményekre és feladatokra, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek a naptárukkal.

Naptár nézet: A Google Naptár rendelkezik egy Naptár nézet funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy pillanat alatt áttekintsék a közelgő eseményeket, feladatokat és jegyzeteket.

Naptár megosztás: A Google Naptár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy naptárukat másokkal is megosszák, így a feladatok, események és jegyzetek közösen kezelhetők.

Mobilbarát: iOS és Android eszközökön is működik

A Google Naptár korlátai

Főként ütemezésre és időbeosztásra korlátozódik

Hiányoznak azok a kiegészítő funkciók, amelyek egy igazán sokoldalú tervezési irányítópulttá tennék.

A Google Naptár árai

Ingyenes

Google Naptár értékelések és vélemények

Capterra : 4,8/6 (2000+ értékelés)

G2: 4. 6/5 (40 000+ értékelés)

3. Todoist

Kezelje feladatait és teendőlistáit a Todoist segítségével

A Todoist egy digitális tervezőalkalmazás, amely segít a felhasználóknak a szervezettség és a produktivitás fenntartásában. Számos funkcióval és eszközzel rendelkezik, például feladatok és alapvető projektmenedzsment, teendőlisták (más néven tennivalólisták ), emlékeztetők és értesítések, valamint egyéni szűrők létrehozásának lehetősége.

A Todoist legjobb funkciói

Tennivalók listája: Ez a tennivalók listája funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladataikat és céljaikat kisebb, kezelhetőbb listákra bontsák, és több eszközön is elérhető, így útközben is tervezhetnek.

Emlékeztetők és értesítések: Az alkalmazás automatikus emlékeztetőket és értesítéseket tartalmaz, amelyek segítenek a felhasználóknak a feladatok nyomon követésében és a szervezettségben.

Egyéni szűrők: A Todoist egyéni szűrő funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével könnyen kereshet és megtalálhat feladatok és adatok.

A Todoist korlátai

Nincsenek fejlett funkciói (nem lehet archiválni a régi listákat)

Nehéz lehet megosztani a teendőlistáidat az online együttműködéshez

Todoist árak

Ingyenes :

Pro : 4 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 6 USD/hó, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4. 4/6 (700+ értékelés)

4. Notion

Jegyzetelés a Notionban

A Notion felhasználóbarát és kiváló választás azok számára, akik szeretnek kreatívak lenni a digitális tervezőjükkel, és egy üres vászonról indulnak ki. Hasznos eszközöket és funkciókat kínál, többek között feladatkezelést, naptárnézetet, valamint testreszabható feladat sorokat és oszlopokat.

Ezen felül a felhasználók több eszközön is szinkronizálhatják adataikat, megoszthatják tervezési információikat, és más alkalmazásokkal integrálhatják őket a maximális termelékenység érdekében.

A Notion legjobb funkciói

Feladatkezelés : A Notion intuitív : A Notion intuitív feladatkezelő rendszert biztosít a felhasználóknak a feladatok létrehozásához, szervezéséhez és nyomon követéséhez.

Beágyazott és összekapcsolt adatbázisok : A Notion beágyazott és összekapcsolt adatbázisai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy könnyen rendszerezzenek és tároljanak oldalakat és kapcsolódó feladatokat egy könnyen navigálható formátumban.

Integrációs és beágyazási funkciók: A Notion integrációs és beágyazási funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy Notion-adataikat más szolgáltatásokkal, például a Gmail vagy a Slack szolgáltatással összekapcsolják a munkafolyamatok javítása érdekében. Emellett az alkalmazásokat vizuálisan beágyazhatja közvetlenül a műszerfalára, hogy könnyebben hozzáférhessen azokhoz.

A Notion korlátai

Jelenleg hiányoznak azok a robusztus automatizálási és feladat-emlékeztető funkciók, amelyeket más digitális tervezőalkalmazások kínálnak.

A mobilalkalmazások funkciói kissé korlátozottak más digitális tervezőkhöz képest.

Egyes felhasználók szerint az elején egy kicsit több időt kell szánni a tanulási folyamatra.

Notion árak

Ingyenes

Plus : 8 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Notion értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

5. Asana

Via Asana

Ha kedveled a digitális tervezőket, amelyek inkább keretrendszerként vagy projektmenedzserként közelítik meg a munkafolyamatot, akkor érdemes megfontolnod az Asana alkalmazást. Számos funkciót kínál a felhasználóknak, például klasszikus feladat- és projektmenedzsment szoftvert, naptárnézetet, egyedi sablonokat, egyszerű integrációt más remek alkalmazásokkal és rengeteg nézetet.

Az Asana legjobb funkciói

Egyéni mezők: Rendezze és válogassa az információkat úgy, mint egy táblázatban, egyetlen kiválasztás, több kiválasztás, szám és szöveg egyéni mezők segítségével.

Projektekhez kapcsolódó űrlapok: Gyűjtsd össze az egyes feladatokhoz szükséges pontos adatokat azáltal, hogy a kérelem űrlapokat közvetlenül összekapcsolod az adott projektekkel.

Feladatok határideje: Tekintse meg a feladatokat az Asana naptárban, és tartsa be a határidőket, vagy akár tekintse meg őket a munkahelyi naptárában is.

Egyszerű teendőlista: Könnyen létrehozható személyes vagy közös teendőlisták

Az Asana korlátai

Az Asana nem nyújt valódi natív időkövetési funkciókat.

Egyesek szerint ez a lista többi digitális tervezőjéhez képest nem egy rugalmas eszköz.

Az egyéni mező eszközök korlátozottnak tűnhetnek

Az ingyenes verzió korlátozott lehet egy egyszerű napi tervező esetében.

Asana árak

Alapszintű : Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 24,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Asana értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

G2: 4. 3/5 (9000+ értékelés)

6. Mydailyplanners

Ha a GoodNotes, a Google és az Apple Calendar alkalmazásokat összekapcsoljuk, akkor megkapjuk a MyDailyPlanners alkalmazást. Ez a napi tervező alkalmazás teendőlista opciókkal rendelkezik, és sablonos digitális tervezőket kínál linkekkel és emlékeztető beállításokkal. Ez nagyon hasonlít a bullet journalokhoz, és inkább olyan digitális tervezőként működik, amelyet „kézzel” lehet szerkeszteni.

A MyDailyPlanners legjobb funkciói

Hiperhivatkozásos oldalak: Szervezze és kezelje az egyes hónapokat könnyen navigálható, linkelt oldalak segítségével.

Digitális matricák: Használjon digitális matricákat a havi tervezési oldalakon, akárcsak a való életben.

Újrafelhasználható PDF-sablonok: Használja újra a PDF-sablont, ha ugyanazt az oldalt szeretné felhasználni további tervezéshez.

A MyDailyPlanners korlátai

Nem annyira alkalmazás, mint inkább sablon alapú digitális tervező iPad-hez vagy táblagéphez.

A digitális tervező sablonok frissítései felár ellenében érhetők el.

MyDailyPlanners árak

A digitális tervezők és csomagok ára 15 és 20 dollár között mozog.

MyDailyPlanners értékelések és vélemények

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Via Trello

Ha kedveled a Kanban tervezési módszert, akkor a Trello az ideális választás. Ez a digitális tervezőalkalmazás egy rendkívül vizuális eszköz, amely kártyák segítségével tervezi meg a feladatokat és projekteket. Címkézhetsz felhasználókat, hozzáadhatod ellenőrzőlistákat, fájlokat kapcsolhatsz össze, és automatikus emlékeztetőket állíthatsz be, hogy minden feladatodat kézben tartsd.

A Trello legjobb funkciói

Drag-and-drop felület: A Trello intuitív drag-and-drop felülete megkönnyíti a kártyák, listák vagy táblák mozgatását és a különböző projektek előrehaladásának megtekintését.

Képek és fájlok feltöltése: A Trello lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a közelgő feladatokat, képeket és fájlokat töltsenek fel, valamint nyomon kövessék a projekt határidőit.

Rugalmas szervezés: A Trello egy könnyen használható szervezési rendszert kínál testreszabható címkékkel, ellenőrzőlistákkal és feladatkiosztásokkal, amely kiválóan alkalmas a napi feladatok elvégzésére.

A Trello korlátai

Egy típusú digitális tervező keretrendszerre épül

Nem integrálható vagy beágyazható más, már használt alkalmazásokba

Sok munkát jelenthet egy egyszerű teendőlista elkészítése

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Prémium : 10 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

G2: 4. 4/5 (több mint 13 000 értékelés)

8. GoodNotes

A GoodNotes egy könnyen hozzáférhető iOS-alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen jegyzeteket készítsenek vagy vázlatokat rajzoljanak. A digitális tervezőalkalmazás intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szervezését és szerkesztését.

Tartalmaz egy virtuális könyvtárat is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén tárolják, kezeljék és hozzáférjenek a jegyzeteikhez. A legjobb digitális tervezők közül ez ideális a vizuálisabb szervezési feladatokhoz.

A GoodNotes legjobb funkciói

Virtuális könyvtár: Szervezett virtuális könyvtárat kínál a felhasználók jegyzetének tárolásához, kezeléséhez és eléréséhez.

Kézírásfelismerés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen a szavakat leírva gépeljenek a készülékükön.

Szövegfelismerés: A digitális tervezőalkalmazás felismeri a begépelt vagy kézzel írt szöveget, és könnyedén szerkeszthető formátumba konvertálja.

A GoodNotes korlátai

Csak iOS-eszközökön érhető el (Android-eszközökön is elérhetővé válhat)

Előre elkészített formák hiánya a formaszerszámban

A rétegek funkció hiánya nagyon megnehezíti a rajzolást.

GoodNotes árak

Ingyenes

Go Limitless: 8,99 dollár egyszeri fizetés

GoodNotes értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (35+ értékelés)

G2: 4,8/5 (29+ értékelés)

9. Any. do

Az Any. do egy könnyen használható irányítópulttal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy útközben is elkészíthesse napi tervét. A listán szereplő legjobb digitális tervezők közül az Any. do-val a legegyszerűbb jegyzeteket és mellékleteket hozzáadni a listájához. Akár színekkel is jelölheti prioritásait.

Ez egy kiváló tervezőalkalmazás központosított feladatlisták létrehozásához, amelyeket megoszthat a csapatával, vagy egyszerű teendőlisták készítéséhez.

Any. do legjobb funkciói

Mobilbarát naptár: A naptáralkalmazások rendkívül mobilbarátok, és lehetővé teszik a Google Naptárhoz való csatlakozást.

E-mailek feladatként való kezelése: Miután összekapcsolta e-mail szolgáltatóját, könnyen feladatként kezelheti az e-maileket, így mindig emlékezni fog a válaszadásra.

Könnyű adat-szinkronizálás: Útközbeni tervezéshez készült, könnyen kezelhető alkalmazás, amely szinkronizálja az adatokat az összes eszközön.

Any. do korlátozások

Az ingyenes verzió csak korlátozott funkciókat kínál.

Nem integrálható jól más munkaalkalmazásokkal

Any. do árak

Személyes : Ingyenes

Prémium : 3 dollár havonta, éves számlázással

Csapatok: 5 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Any. do értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (100+ értékelés)

G2: 4/5 (150+ értékelés)

10. Monday. com

Via Monday

A Monday segítségével a felhasználók egy helyen hozhatnak létre projekteket, együttműködhetnek a csapattagokkal és nyomon követhetik az előrehaladást. A platform intuitív drag-and-drop felülettel rendelkezik a feladatkezeléshez, egyedi értesítésekkel a fontos tevékenységekhez és hatékony automatizálási lehetőségekkel.

A Monday több száz alkalmazással és szolgáltatással is integrálható, hogy hatékonyabban dolgozhass és többet tudj elvégezni.

A Monday legjobb funkciói

Korlátlan táblák és dokumentumok: Az ingyenes csomag korlátlan számú irányítópultot és dokumentumkészítést kínál a felhasználóknak.

Testreszabható munkafolyamatok: Hozzon létre zökkenőmentes munkafolyamatokat, amelyekkel a teendők és projektek kevesebb idő alatt kerülnek át a függőben lévő állapotból a befejezett állapotba.

Munkaterhelés-kezelő eszközök: A műszerfalon belül találhatók az ügyfelek tervezéséhez, A műszerfalon belül találhatók az ügyfelek tervezéséhez, a heti célok és OKR-ek , valamint a magas szintű tervezéshez szükséges eszközök.

Hétfői korlátozások

Az ingyenes verzió korlátozottnak tűnhet

Egyesek úgy gondolják, hogy a legjobb funkciókat a fizető prémium felhasználóknak tartogatja.

Egyes felhasználók nem tartják a funkciókat olyan részletesnek vagy rugalmasnak, mint más digitális tervezőalkalmazások alternatíváit.

Általában inkább munkamenedzsment, mint digitális tervezés

Hétfői árak

Alapszintű : Ingyenes

Standard : 8 dollár havonta, éves számlázással

Pro : 10 dollár havonta, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Hétfői értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4. 6/5 (3000+ értékelés)

Cserélje le az összes digitális tervezőalkalmazását

A tervezés szépsége abban rejlik, hogy nem létezik univerzális megoldás – ez egy nagyon személyes dolog. A ClickUp segítségével végre megtalálhatja a legjobb digitális tervezőalkalmazást.

Használja brainstorminghoz, sablonok létrehozásához és a legfontosabb feladatok nyomon követéséhez, mindezt egy helyen. A ClickUp segítségével akár több Google Naptárat is integrálhat.

Így mindig kézben tarthatja személyes tervezési igényeit és munkaprojekteit. Kezdje el használni a ClickUp alkalmazást, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezzen digitális tervezési igényeihez.