A 15 legjobb online együttműködési eszköz 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Mindenki „csapatjátékos” a önéletrajzában, amíg el nem jön az idő, amikor ténylegesen elosztott csapatokkal kell együtt dolgozni. Ekkor kerülnek előtérbe az együttműködési és kommunikációs készségeid, és kerülnek szigorú tesztelésre – ez a döntő pillanat.

Mint valaki, aki látta, hogy a legerősebb csapatok is elbuknak a rossz kommunikáció vagy a rosszul összehangolt koordináció miatt, határozottan támogatom az együttműködési alkalmazások és más eszközök használatát a csapatok összehangolása érdekében.

A hatékony online együttműködési eszközök jelentősen javíthatják a csapat tagjai (különösen a távoli vagy hibrid munkarendben dolgozók) közötti kapcsolattartást, kommunikációt és együttműködést. Mivel manapság sokan közülünk nem öt napot dolgozunk az irodában, a szervezeteknek érdemes befektetniük olyan kiváló minőségű online együttműködési eszközökbe, amelyek segítik a távoli csapatok együttműködését és produktivitását.

Sokéves tapasztalatom során több ilyen csapatmunkát támogató szoftvert kipróbáltam különböző projektekben, érdekelt felek és iparágak között. Néhányuk abszolút életmentő volt, összekapcsolta a globális csapatokat, segített nekik a célra koncentrálni és kollektív eredményeket elérni. Aztán vannak más alkalmazások is – mondjuk úgy, hogy nem nyűgözték le a gyenge teljesítményükkel.

Jó, rossz és csúnya tapasztalataim alapján összeállítottam egy listát a 15 legjobb online együttműködési eszközről és mobilalkalmazásról, amelyeket nagyon ajánlok. Vessünk rá egy pillantást!

Emlékszik azokra a nagy energiájú konferenciatermi megbeszélésekre, ahol mindenki részt vesz és ötleteket gyűjt egy témáról, hogy az a lehető legproduktívabb legyen? Nos, ugyanazt az energiát megőrizni egy elosztott és távoli munkaerő esetében nem könnyű feladat. Mindenkinek ugyanazon az oldalon kell állnia, el kell kerülni a figyelemelterelést, és biztosítani kell, hogy mindenki aktív résztvevője legyen a munkahelyi együttműködés javításának.

Az online együttműködési eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy a csapat tagjai együtt ötleteljenek és egy dokumentumon vagy projekten dolgozzanak, de ennél sokkal többet kínálnak, mint amit első ránézésre láthatunk.

A legjobb megoldás kiválasztásához nem elég egyszerűen csak egy eszközt hozzáadni az eszköztárához. A választott eszköznek meg kell felelnie az Ön egyedi igényeinek és a meglévő folyamatoknak. Íme néhány tényező, amelyet figyelembe vettünk a legjobb online együttműködési eszközök kiválasztásakor:

Követelmények és felhasználási esetek: Gondolják át, miért van szükségük egy adott eszközre vagy platformra. Hogyan fogják használni a szervezetükben, és milyen célt fog szolgálni? A választott eszköznek meg kell felelnie az Önök egyedi igényeinek, és valóban hozzáadott értéket kell jelentenie a szervezetük számára. Tegyük fel például, hogy egy központi platformot keresnek a tartalomprogramjuk teljes körű kezeléséhez. Ebben az esetben előnyben részesíthetik azt, hogy mindent egy helyen kezelhetnek, és a tartalomfájljaikat biztonságosan tárolhatják.

Csapatok számára elérhető funkciók : Miután azonosította az igényeket, válasszon egy olyan eszközt, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik. Az online együttműködési eszköznek minden olyan funkcióval rendelkeznie kell, amely elengedhetetlen a hatékony együttműködéshez és csapatmunkához. Ide tartozhat a feladatkezelés és -követés, a valós idejű kommunikációs csatornák, a fájlmegosztási funkciók, a közös dokumentumszerkesztés, a videokonferencia és még sok más. Ha például ügynökséget vezet, akkor az online felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatok megoldása is fontos lehet.

Könnyen használható: Tapasztalatból mondom, hogy az új folyamatokhoz vagy eszközökhöz az egész csapatnak időbe telik, amíg megszokja és megtanulja őket. Ezért a csapatmunkát segítő szoftverek kiválasztásakor mindig válasszon valami könnyen használhatót. Pontosan ezért választottuk ki az ebben a listában szereplő eszközöket. Bár mindegyikük kivételes funkciókkal rendelkezik, mindegyik könnyen használható, bevezethető és megtanulható.

Integrációk: A használat és a megvalósítás mellett az Ön által választott A használat és a megvalósítás mellett az Ön által választott együttműködési kommunikációs platformnak zökkenőmentesen kell működnie a meglévő alkalmazásokkal és rendszerekkel. Nem szeretem a kontextusváltást, ezért olyan digitális együttműködési eszközöket részesítek előnyben, amelyek lehetővé teszik a kedvenc alkalmazásaim integrálását is.

Költségvetés: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz illeszkedik a költségvetésébe, és lehetővé teszi az árak testreszabását az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Akár össze is hasonlíthatja az ingyenes verziót a fizetős opciókkal, hogy kiválaszthassa a legjobb online együttműködési szoftvert. Ne felejtse el figyelembe venni az árat befolyásoló összes költséget, beleértve az egyszeri költségeket, a bevezetési költségeket, az ismétlődő kiadásokat, a kiegészítő funkciókat és egyebeket – ezt én az első években elmulasztottam.

Adatbiztonság: A legjobb együttműködési eszközök sem érnek semmit, ha veszélyeztetik az adatait. Győződjön meg arról, hogy a választott szoftver robusztus biztonsági funkciókkal rendelkezik, például kétfaktoros hitelesítéssel, adat titkosítással, hozzáférés-vezérléssel és egyéb adatvédelmi eszközökkel.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve áttekintjük a legjobb online együttműködési szoftvereket, hogy csapata teljes gőzzel dolgozhasson.

Mielőtt bemutatnám az egyes platformokat, íme egy rövid áttekintés az összes eszközről, amelyet kiválasztottunk, és arról, hogyan használhatók a csapat szinergiájának javítására:

Most részletesebben bemutatom az egyes együttműködési szoftverek főbb jellemzőit és korlátait, valamint egyedi előnyeit:

1. ClickUp: A legjobb all-in-one online együttműködési eszköz

Mielőtt a ClickUpnál kezdtem dolgozni, az együttműködési technológiáim egy csapat együttműködési eszközökből álló keverék voltak. A Slacket használtam a gyors frissítésekhez, az e-maileket a hosszabb levelezéshez, a Google Docs-ot a jegyzetek szervezéséhez, a Microsoft Teams-t a videokonferenciákhoz és a Miro-t a táblákhoz. Persze, sok mindent kellett egyszerre kezelnem, de én úgy gondoltam, hogy így működnek a dolgok – így működik a világ.

Aztán jött a ClickUp, az egyetlen alkalmazás, amely szó szerint mindet felváltja.

A ClickUp egy intuitív online központ, amely összehozza a csapatokat, hogy könnyedén ötleteljenek, tervezzenek és végrehajtsák munkájukat. Ezt azért tudom, mert a mi munkatársaink távoli és hibrid munkaerőből állnak. Tehát függetlenül attól, hogy a csapatom tagjai ugyanabban a szobában voltak, vagy különböző kontinenseken és időzónákban, még mindig nem volt gondunk a feladatok elvégzésével!

Kezdje el a ClickUp Docs használatát A ClickUp segítségével zökkenőmentesen együttműködhet az egész csapattal: dokumentumokat hozhat létre, feladatokat oszthat ki és nyomon követheti azokat egyetlen platformon.

Őszintén szólva, a szoftveres megoldások patchworkjéről egy egységes platformra való áttérés friss levegőt hozott. Az egyetlen probléma az volt, hogy meg kellett szoknom a ClickUp tanulási görbéjét, mert egy csomó funkciót tartalmaz egy hatékony online együttműködési szoftverben. De a bevezetés zökkenőmentes volt, és megtaláltam a módját.

📮ClickUp Insight: A csapatok időének több mint 60%-át kontextus, információ és teendők keresésével töltik. Ingyenes jelentés A ClickUp kutatása szerint a csapatok értékes órákat veszítenek azzal, hogy különböző eszközök között ugrálnak. Olvassa el a ClickUp State of Workplace Communication Report (A munkahelyi kommunikáció helyzete) című jelentését, hogy megtudja, mi történik valójában (és hogyan lehetne ezt orvosolni).

Miután megismerkedtem a ClickUp használatával, sokkal produktívabbá váltam: két kontinensen élő csapattársaimmal koordináltam a munkát, nagy és kis marketingprojekteket irányítottam, különböző érdekelt felektől gyűjtöttem és elemeztem információkat, és vezettem a csapatot.

Csapatommal a ClickUp együttműködési funkcióit használjuk, például a ClickUp Whiteboards-ot tartalom és kampányötletek kidolgozásához, a ClickUp Docs-ot SOP-k, szerződések és belső wikik létrehozásához, a ClickUp Clips-et megosztható videók képernyőfelvételéhez – és a lista még folytatódik (ha rövid összefoglalót szeretne, ugorjon a legfontosabb funkciók szakaszra). Természetesen minden kampány és projekt összes feladatát a ClickUp Tasks segítségével kezeljük.

De ha ki kell választanom egy kedvenc funkciót, az a ClickUp Chat lenne, mert kiküszöböli a kontextusváltást (és a kognitív túlterhelést)! Az összes többi online együttműködési eszköznél, amit eddig használtam, a valós idejű megbeszélések egy másik eszközön/platformon zajlanak, elszigetelten és távol a tényleges elvégzendő feladattól.

Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy valós időben kommunikáljon kollégáival – anélkül, hogy lapot kellene váltania.

A ClickUp Chat megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi a csapatomnak, hogy konkrét beszélgetéseket kapcsoljon feladatokhoz és dokumentumokhoz. A csevegési funkciók, mint például a FollowUps és a Connect Tasks, életmentők azok számára, akik, mint én, gyakran elveszítik a fontos feladatokat a csevegési szálak között.

Akár feladat-emlékeztetőket állít be, akár a haladásról szóló frissítéseket ellenőrzi, a ClickUp minden adminisztratív feladatot elvégez Ön (és csapata) helyett, így Ön a magasabb értékű munkára koncentrálhat.

Számomra kiemelkedő az AI-alapú asszisztens, a ClickUp Brain. Ez a hatékony funkció kifejezetten az együttműködés javítása és a munkaterület hatékonyabb kihasználása érdekében lett kifejlesztve. Én minden nap használom, hogy jobban írjak, de a funkció a feladatok, dokumentumok, kommunikáció (csevegés, megjegyzések) és a csatlakoztatott alkalmazások között is kereshet és elemezhet információkat, hogy kapcsolatokat azonosítson és kérdéseire válaszoljon.

Ez a G2-es értékelés pontosan tükrözi, miért áll a ClickUp az első helyen a listámon:

Tetszik, hogy menedzserként áttekintést kapok az összes projektről, amelyeken a csapatom dolgozik; ami még jobb, hogy pontosan meg tudom határozni a projekt részleteit, ki a felelős, mi a jelenlegi állapot/frissítés, és mikor van a határidő. A csapatok könnyen együttműködhetnek egymással, mivel a megjegyzések részben a tagok megjelölhetik egymást.

Tetszik, hogy menedzserként áttekintést kapok az összes projektről, amelyeken a csapatom dolgozik; ami még jobb, hogy pontosan meg tudom határozni a projekt részleteit, ki a felelős, mi a jelenlegi állapot/frissítés, és mikor van a határidő. A csapatok könnyen együttműködhetnek egymással, mivel a megjegyzések részben a tagok megjelölhetik egymást.

A ClickUp sablonkö nyvtár az egyik leggyakrabban használt funkció – ki ne szeretne előre elkészített és teljesen testreszabható sablonokat, hogy előnyt szerezzen a cselekvési tervek kidolgozásában? Én biztosan szeretném!

Bár bűnös vagyok abban, hogy gyakorlatilag minden ClickUp sablont kipróbáltam (na jó, talán nem mindet, tekintve, hogy több ezer van belőlük!), a csapatmunkát irányításához ezeket ajánlom:

Töltse le ezt a sablont A Clickup Client Success Collaboration Template segítségével könnyedén kezelheti a belső együttműködést és az ügyfélkapcsolatokat.

a kiváló ügyfélélmény érdekében. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon : Szeretne sikeres ügyfélkapcsolatokat építeni? Akkor ez a sablon tökéletes Önnek. Én új ügyfelek zökkenőmentes beillesztési folyamatainak kidolgozásához, az érdekelt felekkel való egyértelmű kommunikáció kialakításához, valamint a projektfeladatok, a teljesítések és a határidők központosításához használtam. Ez a sablon egy vizuális együttműködési platformot hoz létre, ahol nyomon követheti a haladást, biztosíthatja az átláthatóságot és elősegítheti az érdekelt felek összehangolását

Töltse le ezt a sablont Hozza össze a nemzetközi csapatokat a ClickUp nemzetközi együttműködési projektekhez készült idővonal-sablonjával.

összehozza a nemzetközi csapatokat. Áttekintheti a teljes munkafolyamatot egy világos idővonal segítségével, feladatok hozzárendelésével és határidők meghatározásával, valamint együttműködhet csapatával, miközben megőrzi az átláthatóságot és a kulturális érzékenységet. ClickUp idővonal-sablon nemzetközi együttműködési projektekhez : Törölje el a földrajzi határokat és az időzónákat ezzel a csodálatos sablonnal, amelyÁttekintheti a teljes munkafolyamatot egy világos idővonal segítségével, feladatok hozzárendelésével és határidők meghatározásával, valamint együttműködhet csapatával, miközben megőrzi az átláthatóságot és a kulturális érzékenységet.

Töltse le ezt a sablont Interaktív folyamatábrákkal vizualizálhatja értékesítési és marketing ciklusait, és a ClickUp CRM sablonjával könnyedén együttműködhet másokkal.

erős ügyfélkapcsolatokat kiépíteni és ápolni. Használjuk a potenciális ügyfelek szervezésére, az üzletek nyomon követésére az értékesítési ciklus során, valamint a szoros együttműködésre az értékesítési csapatokkal. Az adatok központosítása, az ismétlődő feladatok automatizálása és az adatokon alapuló betekintés további előnyök. ClickUp CRM sablon : A CRM sablon segített marketingcsapatainknakkiépíteni és ápolni. Használjuk a potenciális ügyfelek szervezésére, az üzletek nyomon követésére az értékesítési ciklus során, valamint a szoros együttműködésre az értékesítési csapatokkal. Az adatok központosítása, az ismétlődő feladatok automatizálása és az adatokon alapuló betekintés további előnyök.

A CRM-sablon csak egy a ClickUp számos projektspecifikus sablonja közül. Akár szoftvert fejleszt, akár rendezvényt tervez, a ClickUp minden együttműködési igényéhez kínál sablont!

A ClickUp legjobb funkciói

Profi tipp: Ha a Google termelékenységi eszközeit használja, mint például a Sheets, Docs stb., akkor a Docs és Sheets fájljait beágyazhatja a ClickUp Tasks-ba a zökkenőmentesebb együttműködés érdekében 🙌

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhet.

A mobilalkalmazásban korlátozott nézetek állnak rendelkezésre

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

Körülbelül 9 hónappal ezelőtt áttértünk a ClickUp-ra, és jelenleg 7 csapattagunk használja elsődleges feladatkezelő és tervező eszközként. Számomra legfontosabb előnyök: 1. Hozzon létre annyi munkaterületet > mappát > listát, amennyit csak szeretne, és hozzon létre ezeket átfogó nézeteket minden szinten. 2. Minden nézetben (legyen az Kanban, lista, munkafolyamat stb.) szinte bármilyen attribútum (felhasználó, állapot, dátum, projekt, egyéni mező stb.) alapján lehet csoportosítani. 3. Egy kártyán belül lehetősége van hozzárendelt alfeladatokat létrehozni és egy jegyzetről szálas beszélgetést folytatni anélkül, hogy mindenki Slack-jét elárasztaná 4. A Főoldal és Értesítések oldalak segítségével könnyen nyomon követheted a változásokat és frissítéseket, valamint a saját feladataidat. Összességében ez egy kulcsfontosságú eszköz volt számunkra, különösen a több távmunkával, és most arról beszélünk, hogy bevezetjük a 135 alkalmazottunk többségének.

Körülbelül 9 hónappal ezelőtt áttértünk a ClickUp-ra, és jelenleg 7 csapattagunk használja elsődleges feladatkezelő és tervező eszközként.

Számomra legfontosabb előnyök:

1. Hozzon létre annyi munkaterületet > mappát > listát, amennyit csak szeretne, és hozzon létre ezeket átfogó nézeteket minden szinten.

2. Minden nézetben (legyen az Kanban, lista, munkafolyamat stb.) szinte bármilyen attribútum (felhasználó, állapot, dátum, projekt, egyéni mező stb.) alapján lehet csoportosítani.

3. Egy kártyán belül lehetősége van hozzárendelt alfeladatokat létrehozni és egy jegyzetről szálas beszélgetést folytatni anélkül, hogy mindenki Slack-jét elárasztaná

4. A Főoldal és Értesítések oldalak segítségével könnyen nyomon követheted a változásokat és frissítéseket, valamint a saját feladataidat.

Összességében ez egy kulcsfontosságú eszköz volt számunkra, különösen a több távmunkával, és most arról beszélünk, hogy bevezetjük a 135 alkalmazottunk többségének.

2. Google Docs: A legjobb ingyenes együttműködési eszköz felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal

Miközben ezt a Google Docs-ban írtam, rájöttem, hogy ez egy olyan platform, amelyet nem kell bemutatni. Ez a Google Workspace-t használók számára elengedhetetlen dokumentum-együttműködési szoftver – és ez gyakorlatilag mindenkire vonatkozik!

Szépsége az egyszerűségében rejlik. Rendezett felülettel rendelkezik, amely rendkívül hasonlít az OG dokumentumszerkesztő, az MS Word ismerős felhasználói felületéhez, azzal a különbséggel, hogy teljesen felhőalapú. A dokumentumok létrehozása, szerkesztése és szervezése közvetlenül a Google Drive-ban történik, ami tovább növeli az elérhetőségét. Így nem csak én vagy a csapatom, hanem gyakorlatilag minden érdekelt fél részt vehet a folyamatban. Ugyanakkor élvezem, hogy részletesen szabályozhatom, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja a fájlt.

A ClickUp-Google Drive integrációval közvetlenül a ClickUp-ból hozhat létre Google Doc-ot, amely automatikusan el lesz mentve a Google Drive-ba, és csatolva lesz a feladatához.

A Google Docs és a ClickUp integrálása forradalmi változást hozott, mivel a csapatom most már:

Csatoljon Google Drive-fájlokat a ClickUp feladatokhoz

Böngésszen és keressen személyes és csapatmeghajtókon anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Hozzon létre Google-fájlokat a ClickUp-ban, és mentse őket automatikusan a Google Drive-ba.

A Docs pedig csak egy része a hatalmas és egyre bővülő Google alkalmazáscsomagnak. Csapataink közösen alakítottak át dokumentumokat prezentációkká és táblázatokká, és fordítva.

Egyetértünk abban, hogy a Google Docs nagyon praktikus másokkal való közös íráshoz és szerkesztéshez, de hiányoznak belőle más kommunikációs és koordinációs funkciók, amelyeket a csapatok használhatnak.

Google Docs segítségével

A Google Docs legjobb funkciói

Dolgozzon és szerkesszen dokumentumokat egyszerre más csapattagokkal

Kezelje az összes fájlját és dokumentumát biztonságos felhőalapú tárhelyen a Google Drive segítségével, olyan fejlett funkciókkal, mint a verziókezelés és a hozzáférés-vezérlés, hogy adatai biztonságban legyenek.

Hozzászólások hozzáadása, szerkesztési javaslatok megfogalmazása és élő dokumentumokon való közös munkavégzés

Integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, például a Táblázatokkal, a Diákkal és másokkal.

Használja ki a Google Docs-ban található Google Gemini mesterséges intelligencia asszisztenst, hogy jobb szövegeket írjon.

A Google Docs korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek és más dedikált szövegszerkesztő szoftverekhez képest nehezen testreszabható megjelenés.

A dokumentumszerkesztésen kívül nem sok más együttműködési projektmenedzsment funkció áll rendelkezésre.

A biztonság érzékeny dokumentumok esetében aggodalomra adhat okot, mivel a linkeket könnyen meg lehet osztani külső harmadik felekkel.

A Google Docs árai

A Google Docs a Google Workspace része, amely a következő eszközökön érhető el:

Ingyenes : Akár 15 GB tárhely

Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 21,60 USD/hó felhasználónként

A Google Gemini kiegészítőként érhető el, havi 18 dollárért felhasználónként, 1 éves szerződéssel.

Google Docs értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (28 125)

Mit mondanak a felhasználók a Google Docs-ról

Szerintem az a tény, hogy nagyon felhasználóbarát, hasonló a Wordhoz, letölthető a Wordba és ingyenes, az első számú választásom az íráshoz, főleg mivel mindig úton vagyok, és a dokumentumokat a telefonomról is megnyithatom <3

Szerintem az a tény, hogy nagyon felhasználóbarát, hasonló a Wordhoz, letölthető a Wordba és ingyenes, az első számú választásom az íráshoz, főleg mivel mindig úton vagyok, és a dokumentumokat a telefonomról is megnyithatom <3

3. Slack: A legnépszerűbb csevegő- és együttműködési eszköz

Kérdezzen meg bármelyik csapatot, hogy milyen online eszközöket használnak az együttműködéshez és a csevegéshez, és valószínűleg a Slack is szerepelni fog a listán. Ez a népszerű, valós idejű csapatüzenetküldő platform lehetővé teszi a frissítések megosztását, a projektekben való együttműködést, valamint egy összekapcsolt online munkahely létrehozását csatornák, közvetlen üzenetek, csoportos beszélgetések és videohívások segítségével. Tetszik a könnyű használata és felhasználóbarát felülete. Használhatja csapatmegbeszélésekhez és egyéni csevegésekhez is. Én gyakran használom ötletek megosztására és kommunikációra belső csapatokkal, valamint külső érdekelt felekkel (a Slack Connect segítségével létrehozható speciális csoportok használatával).

via Slack

A ClickUp natívan integrálódik a Slackkel, így közvetlenül a beszélgetésekből hozhat létre feladatokat, és értesítéseket kaphat a Slack csatornáin, így minden rendezett marad. Azonban a Slack keresőfunkcióját elég alapszintűnek találom, különösen ha összehasonlítom a ClickUp univerzális keresőjével.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre és használjon csapatcsevegési csatornákat, amelyek konkrét projektekhez vagy témákhoz kapcsolódnak.

Szerezzen be egy egységes platformot a privát beszélgetések közvetlen üzenetküldésének kezeléséhez

Fájlok megosztása és egyedi integrációk létrehozása (például a Zapier eszközzel) a funkcionalitás javítása érdekében

Videó- és hanghívásokat kezdeményezhet Slack-kapcsolataival

Egyszerűsítse az információ megosztását és a projekt frissítéseit dedikált csatornákon keresztül

Használja a Slack AI-t, hogy gyorsan megtalálja az információkat a Slackben, összefoglalja a beszélgetési szálakat, és áttekintést kapjon az elmulasztott üzenetekről.

A Slack korlátai

A nagy mennyiségű üzenet és csatorna miatt túlterhelő lehet

A kommunikáción túlmutató, korlátozott együttműködési projektmenedzsment funkciók

A régebbi üzenetek keresése nagy csapatoknál nehézkes lehet.

Az AI csak az Enterprise csomagban érhető el, külön kiegészítőként.

Slack árak

Ingyenes (korlátlan üzenetküldés 90 napos üzenetelőzményekkel)

Pro : 7,25 USD/hó (kis csapatok számára, akik jobb együttműködést szeretnének) Business+: 12,50 USD/hó (vállalatok számára, akik növelni szeretnék a termelékenységet és összekapcsolni a csapatokat)

Enterprise Grid: Egyedi árazás (nagyobb vállalatok számára, amelyek többet akarnak elérni és minden szinten javítani szeretnék a termelékenységet)

A Slack AI külön kiegészítőként érhető el, de csak az Enterprise csomagokhoz.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Slackről

Úgy találom, hogy a Slack egy olyan platform, amely folyamatosan fejlődik és új, releváns funkciókkal bővül. Ugyanakkor olyan egyszerűen használható, hogy könnyedén eligazodhat az alkalmazásban és funkcióiban. Emellett rengeteg lehetőséget kínál egyéni vagy csapatkommunikációra (videó, hang, üzenetek, mindez egy vagy több csapattaggal).

Úgy találom, hogy a Slack egy olyan platform, amely folyamatosan fejlődik és új, releváns funkciókkal bővül. Ugyanakkor olyan egyszerűen használható, hogy könnyedén eligazodhat az alkalmazásban és funkcióiban. Emellett rengeteg lehetőséget kínál egyéni vagy csapatkommunikációra (videó, hang, üzenetek, mindez egy vagy több csapattaggal).

4. Zoom: A legjobb videokonferencia-eszköz

A Zoom az online együttműködési eszközök pandémiás gyermeke. Annak ellenére, hogy 2011-ben indult, nagyon kevesen tudtak róla. 2020-ra azonban szinte minden szervezetnél alapvető eszközzé vált.

A Zoom kétségkívül az egyik legkönnyebben használható videokonferencia-eszköz. Határozottan megkönnyítette a távmunkát. A Zoom segítségével videohívásokat kezdeményezhet, online bemutatókat tarthat, webináriumokat szervezhet és virtuálisan együttműködhet csapataival.

De az egyszerűsége nem jelenti azt, hogy hiányoznak belőle a fejlett funkciók. A Zoom szinte mindent megad, amire egy videokonferencia-eszközben szükség lehet, például szelektív képernyőmegosztást, értekezlet-hozzáférés-vezérlést, jelszóval védett csatlakozást (mindannyian emlékszünk a Zoombombingra, nem igaz?), online táblákat stb. Ez teszi ideális csapatmunkát támogató szoftverré brainstorminghoz, együttműködéshez és produktív megbeszélésekhez távoli környezetben.

via Zoom

Számomra nagy előny, hogy a Zoom integrálható a ClickUp-pal is, ami megkönnyíti a távoli értekezletek lebonyolítását.

A Zoom legjobb funkciói

Élvezze a képernyőmegosztással ellátott, nagy felbontású videokonferenciákat.

Rendezzen megbeszéléseket, webináriumokat, online eseményeket, és hozzon létre kisebb csoportok számára külön teremeket a nagyobb megbeszéléseken belül.

Rögzítsék a megbeszéléseket, adják hozzá a jegyzeteket és a szavazásokat, tartanak brainstorming üléseket, és dolgozzanak a dokumentumokon a képernyő megosztásával.

Használja az integrált Zoom AI Companion alkalmazást üzenetek létrehozásához és a megbeszélések összefoglalásához.

A Zoom korlátai

Az ingyenes csomag meglehetősen korlátozott, mivel 40 percnél hosszabb időtartamú értekezleteket nem lehet szervezni vagy részt venni rajtuk.

Az eszköz felhasználói felülete és felhasználói élménye sürgős fejlesztésre szorul, mivel a legfontosabb funkciók nem láthatók.

Zoom árak

Alapszintű: 0 dollár (ideális alkotók és egyéni vállalkozók számára, akiknek nem jelent problémát a 40 percre korlátozott értekezletek)

Pro: 14,99 USD/hó/gazda (1-9 felhasználóból álló kisebb csapatok számára)

Üzleti: 21,99 USD havonta (közepes méretű vállalkozások számára, legfeljebb 100 fős csapatokkal)

Business Plus: 26,99 USD havonta (nagyvállalatok és nagyobb szervezetek, amelyeknek nagyobb az együttműködési igényük)

Vállalati : Egyedi árazás (100 főnél nagyobb szervezetek számára, amelyeknek speciális követelményeik vannak a találkozók, az együttműködés, a webináriumok stb. tekintetében)

Az AI Companion minden fizetős Zoom-fiókhoz külön díj nélkül elérhető.

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 800+)

Mit mondanak a felhasználók a Zoomról

A Zoom legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy bármely területről szemtől szembe történő kommunikációt tesz lehetővé, és a mindennapi beszélgetések lényegében olyanok, mintha egy szobában lennénk, mivel olyan, mintha egy virtuális találkozóhely lenne, ahol a távolság eltűnik. A kényelem és a kivitelezés megfelelő a mindennapi használathoz. Nem nehéz beépíteni, és számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, amelyek kellemes találkozókat tesznek lehetővé. Én is folyamatosan használom. Hozzáteszem, hogy az ügyfélszolgálat is rendkívül kiváló.

A Zoom legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy bármely területről szemtől szembe történő kommunikációt tesz lehetővé, és a mindennapi beszélgetések lényegében olyanok, mintha egy szobában lennénk, mivel olyan, mintha egy virtuális találkozóhely lenne, ahol a távolság eltűnik.

A kényelem és a kivitelezés megfelelő a mindennapi használathoz. Nem nehéz beépíteni, és számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, amelyek kellemes találkozókat tesznek lehetővé.

Én is folyamatosan használom. Hozzáteszem, hogy az ügyfélszolgálat is rendkívül kiváló.

5. Asana: A legjobb feladatkezelő és online együttműködési eszköz

via Asana Forum

Az Asana egy feladat- és projektkezelő eszköz, amely segít a csapatoknak hatékonyan dolgozni, együttműködni a napi feladatokban, és egy helyen összekapcsolni az összes munkájukat. Nemcsak a feladatok csapat tagokhoz való hozzárendelésében segít, hanem megkönnyíti a fontos projektekkel kapcsolatos értesítések küldését és a mérföldkövek nyomon követését minden csapat tag számára.

Az Asana-ban az egyszerű felület és az a tény tetszett, hogy a több projekt kezelésére szolgáló legjobb együttműködési eszközre összpontosít. A könnyen használható munkafolyamat-készítő segítségével gyorsan elindulhat, és számos sablon is rendelkezésre áll, amelyekkel felgyorsíthatja munkáját.

Sok felhasználó egyetért abban, hogy az Asana kiváló választás azok számára, akiknek speciális vállalati projektmenedzsment funkciókra van szükségük. Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Az Asana segít a feladatok szervezésében, de eleinte kissé bonyolultnak tűnhet; próbálja ki a feladatok különböző megjelenítési módjait.

Az Asana segít a feladatok szervezésében, de eleinte kissé bonyolultnak tűnhet; próbálja ki a feladatok különböző megjelenítési módjait.

Az Asana legjobb funkciói

Egyszerűsítse a feladatok létrehozását, kiosztását és a határidőket a projekt egyértelmű szervezése érdekében.

Tekintse meg a projekteket különböző nézetekben, például Kanban, listák, ütemtervek, naptárak és Gantt-diagramok formájában.

Automatizálja az időigényes feladatokat, mint például az értesítések, emlékeztetők és jóváhagyási folyamatok.

A munkafolyamatok automatizálása egyszerűen beállítható űrlapok, szabályok, csomagok és sablonok segítségével.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját olyan funkciókkal, mint a megjegyzések, a mellékletek és az @említések.

Automatizálja az állapotfrissítéseket, és kapjon gyors válaszokat a munkájával kapcsolatos kérdésekre az Asana Asana Intelligence AI asszisztensével.

Csatlakoztassa az Asanát több mint 200 alkalmazáshoz (beleértve a ClickUp-ot is), hogy segítsen a csapatmunkában, a fájlok tárolásában, a projektmenedzsmentben és még sok másban.

Az Asana korlátai

Nincs támogatás több megbízott és hozzárendelt megjegyzés esetén

Korlátozott testreszabási lehetőségek, projektnézetek, csapatméret és projektek az ingyenes csomagban

Elárasztja Önt az összes projekt üzeneteivel. Nem választhatja ki, mely értesítéseket szeretne kapni.

Az Asana Intelligence eddig nagyon korlátozott képességekkel rendelkezik, és csak fizetős csomagokkal érhető el.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9910+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Asanáról

Az Asana felülete tiszta és áttekinthető, és több projektet, valamint számtalan kategóriát és alkategóriát képes kezelni. A csapatokkal való együttműködés gyerekjáték, mivel könnyen hozzáadhatók, feladatok rendelhetők hozzájuk és nyomon követhetők. A testreszabás segítségével a munkaterületek logikus rendszerekké alakíthatók az üzleti tevékenységhez. Az Asanát több üzleti tevékenységben is használtam, nem csak projektekben, és minden alkalommal megfelelt az elvárásaimnak.

Az Asana felülete tiszta és áttekinthető, és több projektet, valamint számtalan kategóriát és alkategóriát képes kezelni. A csapatokkal való együttműködés gyerekjáték, mivel könnyen hozzáadhatók, feladatok rendelhetők hozzájuk és nyomon követhetők. A testreszabás segítségével a munkaterületek logikus rendszerekké alakíthatók az üzleti tevékenységhez. Az Asanát több üzleti tevékenységben is használtam, nem csak projektekben, és minden alkalommal megfelelt az elvárásaimnak.

6. Trello: A legjobb projektmenedzsment és együttműködési eszköz

Kisebb, költséghatékony projektekben dolgoztam ügyfeleimnek, és ehhez a Trello-t használtam. Tetszik, hogy a kártyás nézetnek köszönhetően a feladatok vizualizálása gyerekjáték. A Trello egyszerű elrendezése, amelyen a feladatok állapota és frissítései láthatók, még azokat is bevonja, akik nem igazán értenek a technológiához. Ez megkönnyíti az együttműködést. Nem is beszélve arról, hogy nagyon jó érzés áttenni egy kártyát a „Teendők” halmazból a „Kész” halmazba.

Nincs többé állapotfrissítés és e-mail láncok. Ez egy remek eszköz az agilis csapatok számára, akik értékelik a világos kommunikációt és a vizuális haladás nyomon követését. Azonban ez minden, amit a Trello kínál. Ha komplex projektekben dolgozik és magas szintű követelményei vannak, akkor a Trello nem az Ön számára való.

via Atlassian Trello

A Trello legjobb funkciói

Használjon drag-and-drop funkcióval rendelkező Kanban táblákat a vizuális feladatkezeléshez .

Dolgozzon együtt a csapatokkal a projektekben listák és kártyák segítségével, hogy feladatokkal lássa el a projekteket.

Kommunikálj a csapattársakkal a feladatokról megjegyzések, mellékletek és említések segítségével.

Kezelje feladatait egy egyszerű és intuitív felületen, és tartsa mindenki tájékoztatva a projekt előrehaladásáról.

Szövegek létrehozása és összefoglalása az integrált Atlassian Intelligence segítségével

A Trello korlátai

A táblákon és kártyákon keresztül történő kommunikáció fenntarthatatlanná válik, amint a projekt mérete megnő.

Az Atlassian Intelligence korlátozott funkciókkal rendelkezik, és csak a Premium és Enterprise csomagokban érhető el.

Nincs benne olyan csevegési funkció , amely lehetővé tenné a csapatok számára, hogy az alkalmazáson belül megbeszéljék a feladatokat vagy az egyes projekteket.

A személyes jegyzetekhez hasonló magánjellegű elemeket elkülöníteni a megosztott csapat tábláktól nem egyszerű feladat, ami miatt a kollaboráció során könnyen összekeverheted a kettőt.

Trello árak

Ingyenes: 0 dollár (ideális szabadúszók és egyéni vállalkozók számára, akik projektet szeretnének szervezni)

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként (kis csapatok vagy azok számára, akik bővíteni szeretnék az együttműködést)

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként (olyan csapatok számára, amelyeknek többféle módon kell nyomon követniük és vizualizálniuk több projektet, például táblák, ütemtervek, naptárak stb. segítségével).

Vállalatok: Egyedi árak (olyan szervezetek számára, amelyeknek nagyobb biztonsággal és ellenőrzéssel kell összekapcsolniuk a csapatok közötti munkát)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 520+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról

A Trello-t azért találom hasznosnak, mert segítségével áttekinthetem az összes projektet, feladatot stb., amin dolgozom. Úgy gondolom, hogy a Trello erőssége abban rejlik, hogy nagyon egyszerű (táblák, listák, kártyák) és könnyen használható, így szinte mindenre alkalmazható, ahol információkat kell rendszerezni. Nem 100%-osan tökéletes, de gyakran „elég jó”, és sokkal kevésbé bonyolult és drága, mint azok az eszközök, amelyek szűkebb megoldási területekre koncentrálnak.

A Trello-t azért találom hasznosnak, mert segítségével áttekinthetem az összes projektet, feladatot stb., amin dolgozom. Úgy gondolom, hogy a Trello erőssége abban rejlik, hogy nagyon egyszerű (táblák, listák, kártyák) és könnyen használható, így szinte mindenre alkalmazható, ahol információkat kell rendszerezni. Nem 100%-osan tökéletes, de gyakran „elég jó”, és sokkal kevésbé bonyolult és drága, mint azok az eszközök, amelyek szűkebb megoldási területekre koncentrálnak.

7. Miro: A legjobb online táblás eszköz

via Miro

Vizuális tanulóként nagy rajongója vagyok az olyan online együttműködési eszközöknek, amelyek a koncepciókat folyamatábrákká, szabadkézi rajzokká és gondolattérképekké alakítják. Úgy nevezem őket, hogy „a nagy kiegyenlítők”, mert nem kell terminológiákkal vagy szakzsargonnal bajlódni ahhoz, hogy átadjuk a gondolatainkat. A Miro pedig remek választás a projektek vizualizálásához.

A Miro táblája virtuális jegyzetlapokkal, keretekkel, interaktív objektumokkal és gazdag médiatartalmakkal rendelkezik, hogy brainstorming üléseken is fenntartsák csapata kreativitását. Csapatom workshopokhoz, tervezési sprintokhoz és vizuális problémamegoldó üléseken használta, és minden alkalommal nagyon jól bevált.

Tapasztalataink nem egyedülállóak; sok kis csapat és egyén is imádja őket; ahogy egy G2-felhasználó említi:

Könnyű sablonokat beállítani a diákok számára. Azok a diákok is könnyen megtanulják használni, akik még soha nem használták.

Könnyű sablonokat beállítani a diákok számára. Azok a diákok is könnyen megtanulják használni, akik még soha nem használták.

A Miro legjobb funkciói

Brainstormingozzon csapataival a valós idejű online táblával és gondolattérképekkel.

Legyen kreatív a post-it cetlikkel, táblára írható tollakkal és formákkal!

Javítsa a kommunikációt egy központi platform segítségével, amelyen rögzítheti, rendszerezheti és újra áttekintheti az ötleteket.

Készítsen egyszerű szövegeket, gondolattérképeket és betekintéseket az AI asszisztens, a Miro Assist segítségével.

Gyűjtsd össze a csapat tagjainak véleményét és ötleteit szavazási és visszajelzési funkciók segítségével

A Miro korlátai

Korlátozott együttműködési funkciók, mivel az eszköz elsősorban brainstormingra és whiteboardra van kihegyezve.

Tanulási görbe azoknak a felhasználóknak, akik esetleg nem ismerik az online táblás eszközöket.

Az ingyenes csomagban korlátozott a táblák mérete, az együttműködők száma és a funkciók száma.

A Miro Assist jelenleg béta verzióban érhető el minden csomagban, de valószínűleg később fizetős funkcióvá válik.

Miro árak

Ingyenes : 0 USD (diákok, magánszemélyek és kis csoportok számára, akiknek alapvető együttműködési igényeik vannak)

Starter : 10 USD/hó felhasználónként (azok számára, akik korlátlan és privát táblákat, valamint alapvető funkciókat szeretnének)

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként (fejlett biztonsági funkciókkal és szolgáltatásokkal, ideális kis szervezetek számára)

Vállalati: Egyedi árazás (ideális nagyobb csapatok számára, akik az egész szervezeten belül szeretnének együttműködni, támogatás, biztonság és ellenőrzés mellett)

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1520+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Miro-ról

A Miro segítségével gyorsan ötleteket generálhatunk, új folyamatokon dolgozhatunk együtt, és előrehaladhatunk a tervezéssel! Imádom a végtelen vászon rugalmasságát és vizuális jellegét. Nagyszerű, ha nem tudod, hol kezdj egy projekthez. A Miro tábla több különböző fájlt is felváltott, és egy központi helyen szervezi a csapatunkat. Életmentő!

A Miro segítségével gyorsan ötleteket generálhatunk, új folyamatokon dolgozhatunk együtt, és előrehaladhatunk a tervezéssel! Imádom a végtelen vászon rugalmasságát és vizuális jellegét. Nagyszerű, ha nem tudod, hol kezdj egy projekthez. A Miro tábla több különböző fájlt is felváltott, és egy központi helyen szervezi a csapatunkat. Életmentő!

8. GitHub: A legjobb kódmegosztó és együttműködési platform

Kérdezzen meg bármelyik fejlesztőt, hogy melyik online együttműködési eszközt használja legszívesebben, és a GitHub biztosan az első helyen fog szerepelni. Azonban más, a belső csapatok hatékony kommunikációját segítő csapatmunkát támogató eszközöktől eltérően a GitHub egy egész közösséget köt össze, főként szoftvermérnököket és fejlesztőket.

via GitHub

Ez egy kódmegosztó és közösségépítő platform együttműködési funkciókkal, ahol a szoftverfejlesztők kezelhetik kódjuk verziókezelését. Ez magában foglalja a kód közös kezelését, a változások nyomon követését és a zökkenőmentes projektfejlesztés biztosítását kódmegosztási és elágazási funkciók segítségével.

A felhasználók szeretnek más kódolókkal és programozókkal együttműködni, ahogy ezt a Reddit felhasználó is említi.

Meg kell tanulnod a git alapjait. Minden programozási munkában valamilyen forráskód-kezelő rendszert kell használnod, és ha nem így van, az komoly vészjelzés. A GitHub azonban csak a legnépszerűbb webhely a git-reposztok tárolására.

Meg kell tanulnod a git alapjait. Minden programozási munkában valamilyen forráskód-kezelő rendszert kell használnod, és ha nem így van, az komoly vészjelzés. A GitHub azonban csak a legnépszerűbb webhely a git-reposztok tárolására.

A GitHub legjobb funkciói

Kezelje a kódfejlesztési munkafolyamatokat verziókezelés és kódmegosztás segítségével.

Lehetővé teszi a földrajzilag szétszórt fejlesztők közötti zökkenőmentes együttműködést

Javítsd a kód minőségét pull requestek és kódfelülvizsgálati funkciók segítségével

Szerezzen be egy központi platformot a kódok, problémák és projektkommunikáció kezeléséhez

Gyorsabb kódolás és jobb együttműködés a GitHub Copilot AI eszközzel

A GitHub korlátai

Főként fejlesztőknek és programozóknak készült, nem megfelelő választás nem technikai csapatok számára.

Elsődleges feladata a kódkezelés, nem pedig az együttműködés vagy a kommunikáció.

Megtanulása nehéz, különösen azok számára, akik nem ismerik a Git verziókezelési koncepciókat.

GitHub árak

Ingyenes: 0 dollár

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

A GitHub Copilot kiegészítőként érhető el, havi 10 dollár/felhasználó áron.

GitHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2090+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5990+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a GitHubról

A GitHub hasznos, ha gyorsan szeretnél visszajelzést kapni kollégáidtól és velük együttműködni. Remek módszer projektek tervezésére és a projektekben felmerülő problémák nyomon követésére is. Emellett ez a legjobb módszer a git-tárolók interneten történő szervezésére, függetlenül attól, hogy azokat nyilvánosnak vagy privátnak szeretnéd tartani.

A GitHub hasznos, ha gyorsan szeretnél visszajelzést kapni kollégáidtól és velük együttműködni. Remek módszer projektek tervezésére és a projektekben felmerülő problémák nyomon követésére is. Emellett ez a legjobb módszer a git-tárolók interneten történő szervezésére, függetlenül attól, hogy azokat nyilvánosnak vagy privátnak szeretnéd tartani.

9. Figma: A legjobb tervezési és csapatmunkát támogató eszköz

A marketing területén végzett munkám során olyan egyedi kreatív típusokkal kerülök kapcsolatba, akik rendkívül függetlenek és inkább önállóan dolgoznak. Néhányuknak nem jön természetesen a másokkal való együttműködés, de ha már egy csapat tagjai, akkor mindent meg kell tenned, hogy segíts nekik az együttműködésben. A Figma segítségével a kreatív csapatok számára könnyűvé válik az együttműködés.

A Figma egy tervezési együttműködési szoftver, amely valós idejű szerkesztési és prototípus-készítési funkciókkal segíti a csapatokat a tervezési projektekben való együttműködésben. A Figma ezen funkcióját találom a legizgalmasabbnak, mivel a csapatok egyszerre dolgozhatnak a maketteken és prototípusokon, ami segít felgyorsítani a tervezési iterációkat.

Széles körben használják whiteboard funkcióját is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerű képeken túlmutató vektorgrafikákat és prototípusokat hozzanak létre.

via Figma

A Figma legjobb funkciói

Szerezzen be egy valós idejű együttműködési tervezési platformot , amellyel felhasználói felületeket (UI), weboldalakat és egyéb prototípusokat hozhat létre és szerkeszthet a csapatával.

Több projekt tervezése nagy pontosságú makettek és tervezési eszközök segítségével

Egy központi tervezéskezelő rendszer segítségével együttműködhet más tervezőkkel és érdekelt felekkel a tervek kidolgozásában.

Javítsa a kommunikációt és a visszajelzéseket megjegyzések, prezentációs funkciók és valós idejű szerkesztési lehetőségek segítségével.

A Figma korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott számú projekt, prototípus és együttműködő vehető igénybe.

Elsősorban az UI/UX tervezésre összpontosítanak, ezért más csapatok számára nem feltétlenül alkalmasak.

Még nincs AI asszisztens vagy funkció

Figma árak

Ingyenes: 0 dollár

Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1090+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (720+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Figma-ról

Belső tervezőként minden nap ezt használom elsődleges tervezőszoftverként. Mint mások is említették, nem használnám ikonok vagy más részletes illusztrációk készítéséhez, de bannerek, közösségi média bejegyzések, e-mailek és minden más, kizárólag digitális formában megjelenő anyag elkészítéséhez rá támaszkodom.

Belső tervezőként minden nap ezt használom elsődleges tervezőszoftverként. Mint mások is említették, nem használnám ikonok vagy más részletes illusztrációk készítésére, de bannerek, közösségi média bejegyzések, e-mailek és minden más, kizárólag digitális formában megjelenő anyag elkészítéséhez rá támaszkodom.

10. Airtable: A legjobb adatbázis-kezelő és együttműködési eszköz

Az Airtable egy különleges dokumentum- és adatbázis-kezelő megoldás. Építőelemeket használ, hogy a csapatok saját igényeiknek megfelelően készíthessék el táblázataikat vagy adatbázisaikat. Személy szerint nagyon hasznosnak találtam, mivel támogatja stratégiai elképzeléseimet. A projekttervezés kezelésétől a közösségi média naptárain át egészen a pénzügyekig szinte mindenre használtuk.

Az Airtable legnagyobb előnye, hogy segítségével meghatározhatók a más blokkokkal való kapcsolatok, együttműködhetünk projektekben és jelentésekben, sőt, kifejezetten egy adott munkához szabott nézeteket is létrehozhatunk. Hasonló a Google Sheet vagy az Excel munkafüzethez, de kiváló kiegészítő funkciókkal rendelkezik, amelyek ideálissá teszik számos felhasználási esethez.

Nemrégiben bevezettek egy új AI funkciót is, az Airtable AI-t, amely segít szövegek és képletek generálásában, megjegyzések összefoglalásában stb.

via Airtable

Az Airtable legjobb funkciói

Használja a rugalmas relációs adatbázis-struktúrát különböző adattípusok (szöveg, számok, mellékletek stb.) szervezéséhez és kezeléséhez.

Az adatok egyedi nézetekben , például Kanban táblákon, naptárakban és űrlapokon történő megjelenítése

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a hatékony automatizálási funkciók segítségével

Szövegek létrehozása, képletek generálása, AI-alapú automatizálás kialakítása és megjegyzések összefoglalása az Airtable AI segítségével

Javítsa az együttműködést a megosztott nézetek, megjegyzések és a rekordokhoz rendelt feladatok segítségével.

Airtable korlátai

Megtanulása nehéz , mivel meg kell értened, hogyan működnek a blokkok és a kapcsolatok.

Tervezést és előzetes beállítást igényel az ideális adatbázis-struktúra megtervezéséhez.

Az ingyenes csomagban korlátozások vannak a bázis méretére, az együttműködők számára és a funkciókra vonatkozóan.

Airtable árak

Ingyenes: 0 dollár

Team: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati méret: Egyedi árazás

Az Airtable AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollártól felhasználónként.

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2240+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1980+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Airtable-ről

Az Airtable a leginkább testreszabható opciókat kínálja adatbázisként, alternatívaként a Google Sheets vagy hasonló termékekhez. Nagyon felhasználóbarát. Meglehetősen robusztus ingyenes csomaggal rendelkezik.

Az Airtable a leginkább testreszabható opciókat kínálja adatbázisként, alternatívaként a Google Sheets vagy hasonló termékekhez. Nagyon felhasználóbarát. Meglehetősen robusztus ingyenes csomaggal rendelkezik.

11. Monday. com: A legjobb munkaoperációs rendszer

A Monday.com egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely elősegíti az átláthatóságot és az együttműködést. Segít kezelni és megtekinteni a csapat összes feladatát. A csapatok ezt az eszközt használhatják az együttműködéshez, a munkafolyamatok kialakításához, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez és a projekthez kapcsolódó információk elemzéséhez.

A platform lehetővé teszi, hogy különböző nézetek között válthass, például Gantt-diagramok, Kanban táblák és naptár nézet.

Az egyetlen panaszom, hogy más szoftverekkel való integrációja kihívást jelent, és ez számomra döntő tényező lehet. Emellett úgy gondolom, hogy a képernyőfelvétel elengedhetetlen funkció az együttműködéshez, és a Monday ezt nem kínálja.

monday. com legjobb funkciói

Hatékonyan kezelje a projekteket, a csapatokat és a munkafolyamatokat

Feladatok kiosztása és célok nyomon követése magának és csapatának

Tekintse meg feladatait Kanban táblákon, naptárakban és több mint 10 nézetben a projekt szervezéséhez.

Hozzon létre és osszon meg testreszabható irányítópultokat több mint 30 widget segítségével

Használja ki az AI és az automatizálás előnyeit az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a hatékonyság javításához.

Dolgozzon együtt csapatával olyan funkciók segítségével, mint a megjegyzések, említések és fájlmegosztás.

monday. com korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek beállítása időigényes és fáradságos lehet.

Az ingyenes csomag csak két felhasználói fiókot engedélyez, és nem engedélyezi vendégek vagy megtekintők hozzáférését.

Egyszerű projektmenedzsment igény esetén túlnyomó lehetnek.

Az AI-segítség jelenleg csak nagyon korlátozott feladatok elvégzésére képes.

monday. com árak

Ingyenes: 0 dollár

Alap: 36 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 42 USD/hó felhasználónként

Pro: 72 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 672 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4723 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a monday.com-ról

Úgy találom, hogy a Monday segítségével egyszerűen megszervezhetem a munkámat, szükség szerint megjelölhetem a többi csapattagot, és a határidők változásával módosíthatom és frissíthetem a feladatokat. Nemcsak nagyon kielégítő érzés a végén a „Kész” jelölést feltenni, de ez egyben remek forrása is a projekt előrehaladásának.

Úgy találom, hogy a Monday segítségével egyszerűen megszervezhetem a munkámat, szükség szerint megjelölhetem a többi csapattagot, és a határidők változásával módosíthatom és frissíthetem a feladatokat. Nemcsak nagyon kielégítő érzés a végén a „Kész” jelölést feltenni, de ez egyben remek forrása is a projekt előrehaladásának.

12. Microsoft Teams: A legjobb videokonferencia-eszköz

A Zoom boom előtt sokan a Microsoft Teams-t használtuk elsődleges videokonferencia-eszközként. Én még mindig szívesen használom, mert számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a belső csapatok együttműködését, szinkronizálását, és akár emlékeztetőket is beállíthatnak egymásnak.

A Microsoft Office csomagot használó vállalkozások számára a Microsoft Teams a legalkalmasabb alkalmazás videohívásokhoz, csevegéshez és egyéb csapatmunkához. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, könnyen együttműködik más Microsoft alkalmazásokkal, és lehetővé teszi, hogy minden megbeszélést egyetlen platformon folytasson.

via Microsoft Apps

A ClickUp integrálódik a Microsoft Teams-szel, így közvetlenül a Teams beszélgetésekből hozhat létre ClickUp feladatokat, értesítéseket kaphat a Teams csatornákon, és központi hubot tarthat fenn a projektkommunikáció és a feladatkezelés számára.

A Microsoft Teams mobilalkalmazást is kínál, így soha nem marad le egyetlen értesítésről sem. Az alkalmazás alapvető együttműködési funkciókkal rendelkezik, beleértve a képernyőmegosztást, valamint az audio- és videohívásokat.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Használjon dedikált csatornákat a projektspecifikus megbeszélésekhez, fájlmegosztáshoz és valós idejű együttműködéshez.

Online értekezletek, prezentációk vagy virtuális megbeszélések szervezése képernyőmegosztási funkcióval

Integrálja a OneDrive-ot és a SharePointot, hogy csapatával együtt dolgozhasson dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon.

Feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése és projektekben való együttműködés közvetlenül a Teams alkalmazásban

Hanghívásokat kezdeményezhet és fogadhat, valamint közvetlen üzeneteket küldhet, így nincs szükség külön telefonrendszerre.

Összefoglalja az értekezleteket és a megbeszélt teendőket az integrált Copilot AI segítségével.

A Microsoft Teams korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott a tárhely, a funkciók és a találkozók időtartama.

A nagyszámú csatorna és integráció túlterhelő lehet.

Lehet, hogy nem ideális, ha nem használja a többi Microsoft Office megoldást.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Premium : 22 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

A Copilot AI segítség fizetős kiegészítőként érhető el a Business és Enterprise csomagokhoz.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9440+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Teamsről

A Microsoft Teams előnye, hogy minden szükséges funkcióval rendelkezik. Használata olyan egyszerű, hogy a felhasználók könnyedén létrehozhatnak például értekezleteket és csoportokat, üzeneteket küldhetnek stb. A felhasználók mobilalkalmazás és asztali alkalmazás segítségével könnyedén megvalósíthatják a funkciókat.

A Microsoft Teams előnye, hogy minden szükséges funkcióval rendelkezik. Használata olyan egyszerű, hogy a felhasználók könnyedén létrehozhatnak például értekezleteket és csoportokat, üzeneteket küldhetnek stb. A felhasználók mobilalkalmazás és asztali alkalmazás segítségével könnyedén megvalósíthatják a funkciókat.

13. Canva: A legjobb tervezési együttműködési eszköz

A Canva egy fantasztikus eszköz a tervezési együttműködéshez. Csapatom ezt használja lenyűgöző vizuális elemek létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési szakértelemre lenne szükség. Intuitív felülete és hatalmas sablonkönyvtára népszerű választássá teszi a közösségi média grafikáktól a prezentációkig és marketinganyagokig mindenféle tartalom létrehozásához.

Még ha olyanok is vagytok, mint én (azaz nem vagytok tervezők és nem vagytok jártasak a tervezési koncepciókban), a Canva segítségével professzionális megjelenésű kreatív anyagokat hozhattok létre. Higgyétek el, én is használtam már marketinganyagok (és alkalmanként e-meghívók) készítéséhez, és néhány alkotásom még a grafikus csapatot is irigyé tette!

Ráadásul imádok kísérletezni és játszani az új AI funkciójukkal, a Magic Studio-val! A kedvencem a szöveg-videó funkció. A munkámhoz kipróbáltam a Magic Write funkciót, amely hasonlóan működik, mint a ClickUp Brain AI Writer. Azonban nem működik virtuális asszisztensként vagy tudáskezelőként, mint a ClickUp Brain.

via Canva

A Canva legjobb funkciói

Tervezzen bármit a drag-and-drop tervezőfelületen, amely felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik.

Együttműködés a tervezésben más csapattagokkal közös szerkesztés vagy jóváhagyás céljából

Készítsen márkamenedzsment-csomagot, hogy minden projektben egységes legyen a tervezés.

Készíts és ütemezz közösségi média bejegyzéseket a Content Planner segítségével

Használja ki az előre elkészített sablonokat és tervezési eszközöket, hogy időt és erőforrásokat takarítson meg.

Egyszerűsítse a tervezési munkafolyamatokat és a kommunikációt egyetlen platformon

Integrálja az eszközt több CRM-mel és projektmenedzsment eszközzel

A Canva korlátai

A professzionális tervezőszoftverekhez képest korlátozott tervezési testreszabási lehetőségek

Az ingyenes csomag korlátozásokkal jár, például nem lehet használni az AI funkciókat, mint a Magic Write, a Magic Studio, a háttér eltávolítás vagy más funkciók. Emellett 5 GB-os tárhelykorlát is van, és a prémium stock fotók vagy sablonok csak a Pro opcióval érhetők el.

Elsősorban statikus vizuális elemek létrehozására összpontosít, korlátozott együttműködési és ötletelési funkciókkal.

Canva árak

Canva Free: 0 dollár

Canva Pro: 14,99 USD/hó egy felhasználó számára

Canva for Teams: 29,99 USD/hó az első öt felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4620+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (11 780+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Canva-ról

Több különböző vállalkozás közösségi médiáját kezelem, és imádom. Tudom, hogyan kell használni az Illustratort és a Designt, de gyakran csak a Canvát választom, mert egyszerű. A Canva-ból (a telefonodról) közvetlenül posztolhatsz az Instagramra, ami nagyszerű.

Több különböző vállalkozás közösségi médiáját kezelem, és imádom. Tudom, hogyan kell használni az Illustratort és a Designt, de gyakran csak a Canvát választom, mert egyszerű. A Canva-ból (a telefonodról) közvetlenül posztolhatsz az Instagramra, ami nagyszerű.

14. Notion: A legjobb testreszabható és együttműködési munkaterület

A Notion-t azoknak a sok online alkotónak köszönhetően fedeztem fel, akik használják, és akár készen használható Notion-sablonokat is árulnak konkrét felhasználási esetekhez. Tehát legyen szó projekttervezésről, vizualizációról vagy más követelményekről, ez lehet az Ön kedvenc alkalmazása.

A listánkba azonban felvettük a Notiont is, mert ez egy hatékony all-in-one munkaterületet kínál, amelyet a csapatod konkrét együttműködési igényeihez igazíthatsz. Akár projekteket kezelsz, ötleteket gyűjtesz, vagy tudásbázist építesz, a Notion segítségével központi hubot hozhatsz létre a csapatod számára. Ráadásul most már elérhető a Notion AI is, amely válaszol a munkával kapcsolatos kérdéseire, ír Ön helyett, és automatikusan kitölti az adatokat a táblázatokba.

Meg kell azonban említenem, hogy eleinte elég nehezen ment a testreszabott sablonok és projektek létrehozása, mivel nem volt a legkönnyebben használható eszköz.

via Notion

A Notion legjobb funkciói

Használja a blokkokat szövegek, teendőlisták, táblázatok, adatbázisok és Kanban táblák kezeléséhez, és ezeket akár kombinálhatja is, hogy személyre szabott munkaterületeket hozzon létre.

Rendezze az információkat különböző oldalelrendezésekkel – oszlopok, kártyák, naptárak stb.

Szerkessz, fűzz hozzá megjegyzéseket és @ említéseket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Indítsa el projektjeit egy hatalmas, előre elkészített sablonokból álló könyvtár segítségével, amely találkozókhoz, projekttervekhez, wikikhez stb. használható.

Mentse el a weboldalakról kivágott részleteket közvetlenül a Notion munkaterületére, hogy könnyen elérhetőek és rendszerezhetőek legyenek.

Integrálja különböző eszközökkel, mint például a Slack, a Google Drive és a Naptár, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Takarítson meg időt a Notion AI segítségével, amely gyorsan megírja az üzeneteket, stb., és táblázatokat készít az adatokból.

A Notion korlátai

Nyomasztó és időigényes lehet, különösen akkor, ha a projekteket a nulláról kell felépíteni.

Különböző felhasználási esetekhez több hivatalos és felhasználók által létrehozott sablon is rendelkezésre áll, de az ideális sablon megtalálása nehéz lehet. Néhány sablon fizetős, és prémium csomag esetén is külön kell fizetnie értük.

Az ingyenes csomagban csak 10 vendég és 7 napos oldaltörténet engedélyezett.

A mobilalkalmazás használata kissé nehézkes.

Notion árak

Ingyenes csomag

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez havi 10 dollárért felhasználónként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5260+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2160+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notionról

A Notion-t mindenképpen ajánlom. Azonban nem javaslom, hogy azonnal az egész életed átszervezésére használd. Néhány évvel ezelőtt túl lelkesen állítottam be a munkaterületemet, és végül a beállított eszközök felét sem használtam, de néhány fontos esetben mégis jól jött.

A Notion-t mindenképpen ajánlom. Azonban nem javaslom, hogy azonnal az egész életed átszervezésére használd.

Néhány évvel ezelőtt túl lelkesen állítottam be a munkaterületemet, és végül a beállított eszközök felét sem használtam, de néhány fontos esetben mégis jól jött.

15. Dropbox: A legjobb biztonságos felhőalapú tároláshoz és fájlmegosztáshoz

Az eredeti fájlmegosztó és tároló platform! Egyszerűségének köszönhetően még mindig visszatérek a Dropboxhoz.

A Dropbox a felhőalapú tárolás úttörője, amely megbízható és biztonságos platformot kínál a fájlok tárolásához, eléréséhez és megosztásához bárhonnan. Bár nem szigorúan együttműködési eszköz, a Dropbox zökkenőmentesen integrálódik különböző együttműködési platformokkal, így csapata hatékonyan dolgozhat megosztott dokumentumokkal és fájlokkal.

via Dropbox

Tetszett, hogy a Dropbox integrálható a ClickUp-pal, így a Dropbox-fájlokat közvetlenül a ClickUp-feladatokhoz csatolhatom, a Dropbox-on belül együttműködhetek a dokumentumokon, és központi helyet tarthatok fenn a fájlok tárolására és a projektmenedzsmentre.

A Dropbox legjobb funkciói

Élvezze a biztonságos felhőalapú tárolást robusztus adat titkosítással és hozzáférés-vezérléssel.

Kezelje fájljait egy felhasználóbarát felületen

A Dropbox alkalmazással bármilyen számítógépről, telefonról vagy táblagépről hozzáférhet a fájljaihoz.

Kövesse nyomon a változásokat , és azonosítsa, ki módosította a fájljait.

Fájlok és mappák megosztása a csapat tagokkal vagy külső együttműködőkkel

Integrálható különböző termelékenységi és együttműködési eszközökkel, mint például a Slack, a Zoom és a Microsoft Office.

A Dropbox korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott tárhelyet kínál (csak 2 GB-ig).

Fájlméret-feltöltési korlát az ingyenes csomag felhasználói számára

Elsősorban a fájlok tárolására és megosztására összpontosítanak, nem pedig olyan robusztus együttműködési funkciókra, mint a platformon belüli szerkesztés vagy kommentelés.

Dropbox árak

Alapszintű : Ingyenes (legfeljebb 2 GB)

Plus : 11,99 USD/hó

Essentials : 19,99 USD/hó

Üzleti : 19 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 26 840 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (21 560+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Dropboxról

Nagyon tetszik! Ide menthetem a videóimat és fotóimat, majd törölhetem őket a telefonom fotóalkalmazásából, így több tárhelyem marad a telefonon az alkalmazások frissítéséhez és telepítéséhez! 2 GB-os korlátja van... ami teljesen megfelelő. Eddig szerencsére nem tapasztaltam semmilyen problémát. Bármikor és bárhonnan visszatérhetek a feltöltött videóimhoz.

Nagyon tetszik! Ide menthetem a videóimat és fotóimat, majd törölhetem őket a telefonom fotóalkalmazásából, így több tárhelyem marad a telefonon az alkalmazások frissítéséhez és telepítéséhez! 2 GB-os korlátja van... ami teljesen megfelelő. Eddig szerencsére nem tapasztaltam semmilyen problémát. Bármikor és bárhonnan visszatérhetek a feltöltött videóimhoz.

A legjobb online együttműködési eszköz (all-in-one)

Központi csevegés a ClickUp-ban az egész szervezet kommunikációjához

Az online együttműködési eszközök világába való mély merülés szemet gyönyörködtető volt. Fantasztikus lehetőségek állnak rendelkezésre, mindegyiknek megvannak a maga erősségei és célközönsége.

Megvizsgáltuk a jelenleg elérhető 15 legjobb online együttműködési eszközt, amelyek mindegyike sajátos felhasználási területet képvisel. Bár minden eszköz kiemelkedő a saját területén, van egy együttműködési eszköz, amely kiemelkedik a kommunikáció, az együttműködés és a projektmenedzsment egységesítésének képességével: a ClickUp.

Kevesebb mint két hónap alatt a ClickUp olyan nagy változást hozott, hogy más részlegek munkatársai is bemutatókat kérnek, hogy megnézzék, hogyan javíthatja ez a működésüket.

Kevesebb mint két hónap alatt a ClickUp olyan nagy változást hozott, hogy más részlegek munkatársai is bemutatókat kérnek, hogy megnézzék, hogyan javíthatja ez a működésüket.

Ha a ClickUp szerepel az eszköztárában, akkor valószínűleg nem lesz szüksége a listánkon szereplő többi online együttműködési eszközre. A ClickUp csomag részeként valós idejű csevegést, dokumentumkezelést, alkalmazáson belüli táblát és egyéb projekt-együttműködési eszközöket kap. Ráadásul az automatizálás, a testreszabás, az integráció és a kedvencem, a mesterséges intelligencia is segítségére lesz.

A ClickUp remekül teljesít. Megfelel a „minden más alkalmazást felváltó egyetlen alkalmazás” szlogenjének, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen platformon hatékonyan együttműködjenek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon, és láthassa egymás hozzászólásait, megjegyzéseit és frissítéseit. Szervezetünknél rendkívül hasznosnak találtuk a feladatok különböző szintekre, projektekre és listákra bontását. Az e-mailes emlékeztetők segítenek koncentrálni, míg az ismétlődő feladatok előrehaladásának nyomon követése nagy előny. Ezenkívül az eszköz ára is elfogadható, és az ügyfélszolgálat kiváló. A Clickup beállítása és elindítása gyerekjáték

A ClickUp remekül teljesít. Megfelel a „minden más alkalmazást felváltó egyetlen alkalmazás” szlogenjének, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen platformon hatékonyan együttműködjenek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon, és láthassa egymás hozzászólásait, megjegyzéseit és frissítéseit. Szervezetünknél rendkívül hasznosnak találtuk a feladatok különböző szintekre, projektekre és listákra bontását. Az e-mailes emlékeztetők segítenek koncentrálni, míg az ismétlődő feladatok előrehaladásának nyomon követése nagy előny. Ezenkívül az eszköz ára is elfogadható, és az ügyfélszolgálat kiváló. A Clickup beállítása és elindítása gyerekjáték

A ClickUp nem csupán egy együttműködési vagy kommunikációs platform, hanem egy teljes értékű projektmenedzsment platform. Valójában ez az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz a piacon. Ne csak a mi szavunkat higgye el, íme, mit mondanak a felhasználók:

A Clickupot már legalább 4 éve használjuk, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello eszközöket is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta. A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

A Clickupot már legalább 4 éve használjuk, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello eszközöket is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

A ClickUp-ot az Ön változó igényeihez igazíthatja, és jelentős költségek nélkül növelheti vagy csökkentheti. Ráadásul mindig használhatja az ingyenes verziót, hogy saját tapasztalatot szerezzen a ClickUp üzleti tevékenységére gyakorolt hatásáról. A legfontosabb, hogy a ClickUp az Ön üzleti munkafolyamatait és folyamatait veszi figyelembe, és nem fordítva.

Akár kis startup, akár nagyvállalat, a ClickUp mindenki számára alkalmas.

Javítsd az online együttműködést a ClickUp segítségével

Bár számos, a saját szakterületén kiemelkedő online együttműködési eszközt kombinálhat, az egyetlen eszköz, amely mindezt összefogja a szervezetében, a ClickUp. Ez a projektmenedzsmentet, az együttműködést, a feladatkezelést és a kommunikációt ötvözi, így egyetlen, átfogó megoldást kínál.

Próbálja ki, és fedezze fel, hogyan válhat a ClickUp az Ön egyedi megoldásává a jobb együttműködés és a maximális termelékenység érdekében. Végül is a célok eléréséhez nem kell több eszközzel bajlódnia. A ClickUp segítségével mindezt megteheti, és még jobban is. Regisztráljon ingyenes fiókot, hogy maximális termelékenységet érjen el, és egyszerűsítse csapata együttműködését.