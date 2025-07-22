A 25+ legjobb projektmenedzsment eszköz 2025-re [Frissítve]

A projektek rossz eszközökkel történő kezelése káoszt, késedelmet és frusztrációt okoz.

A határidők elmulasztása stresszt okoz a csapatoknak és csalódást az ügyfeleknek. AI és automatizálás nélkül a manuális feladatok halmozódnak, míg a versenytársak előrehaladnak.

Segítségképpen több tucat platformot teszteltem, hogy megtaláljam a legjobb projektmenedzsment eszközöket 2025-re.

Akár a ClickUp AI termelékenységi központjára, a Monday.com intuitív munkafolyamataira, akár az Asana egyszerű együttműködési funkcióira van szüksége, ez az útmutató mindent tartalmaz, amire szüksége van ahhoz, hogy kiválaszthassa a csapatának legmegfelelőbb platformot.

Íme a 15 eszköz, amely bekerült a végső válogatásba, valós tesztelés és felhasználói visszajelzések alapján rangsorolva:

ClickUp

Mesterséges intelligenciával működő, all-in-one munkaközpont

Ingyenes csomag elérhető

7 USD/felhasználó/hónap áron

Asana

Súrlódásmentes feladatkezelés

Ingyenes próba elérhető

10,99 USD/felhasználó/hónap áron

Monday.com

Vizuális munkafolyamat-építők nagy léptékben

Ingyenes próba elérhető

8 USD/felhasználó/hónap áron

Trello

Egyszerű Kanban újoncok

Ingyenes próba elérhető

5 USD/felhasználó/hónap áron

Wrike

Vállalati irányítópultok és jóváhagyások

Ingyenes próba elérhető

9,80 USD/felhasználó/hónap áron

Zoho Projects

Költséghatékony csomag felhasználók

Ingyenes csomag elérhető

5 USD/felhasználó/hónap áron

Notion

Dokumentumok és adatbázisok egy helyen

Ingyenes csomag elérhető

8 USD/felhasználó/hónap áron

Jira

Agilis szoftvercsapatok és sprintek

Ingyenes csomag elérhető

7,75 USD/felhasználó/hónap áron

Smartsheet

Táblázatkezelő szerelmeseinek, akiknek szükségük van Gantt-diagramra

Ingyenes próba elérhető

7 USD/felhasználó/hónap áron

Basecamp

Diskusszióközpontú kis csapatok

Ingyenes próba elérhető

15 USD/felhasználó/hónap áron

Csapatmunka

Ügyfélszolgálati számlázás és nyomon követés

Ingyenes próba elérhető

5,99 USD/felhasználó/hónap áron

Adobe Workfront

Vállalati marketing portfóliók

Nincs ingyenes próba

Egyedi árazás

Microsoft Project

Részletes ütemezés és erőforrás-számítás

Ingyenes próba elérhető

10 USD/felhasználó/hónap áron

Airtable

Egyedi, adatközpontú munkafolyamatok

Ingyenes csomag elérhető

10 USD/felhasználó/hónap áron

Feedcamp

Maximális funkciók nulla költségvetéssel

Ingyenes csomag elérhető

1,49 USD/felhasználó/hónap áron

Ez az áttekintés egy pillanat alatt megmutatja az árakat és a próba verziók elérhetőségét, így segít szűkíteni a lehetőségeket, mielőtt mélyebbre merülne. További információkért az egyes lehetőségekről olvassa tovább.

Hogyan válasszuk ki a projektmenedzsment szoftvert?

Mielőtt belevetné magát a részletes áttekintésbe, fontos megértenie, hogyan lehet hatékonyan értékelni a projektmenedzsment szoftvereket.

Minden csapatnak egyedi igényei vannak, és a megfelelő eszköz kiválasztása jelentősen javíthatja a termelékenységet.

Az alábbi tényezők strukturált megközelítést nyújtanak az egyes platformok értékeléséhez, segítve Önt abban, hogy a képességeket a csapata speciális igényeihez igazítsa:

Tényező Mit érdemes ellenőrizni Alapvető funkciók Feladatkezelés, Gantt-diagramok, Kanban táblák, naptár nézetek Könnyű használat Intuitív felület, minimális képzés szükséges, mobil hozzáférés AI és automatizálás Intelligens feladatjavaslatok, automatikus állapotfrissítések, prediktív betekintés Integrációk Natív kapcsolatok a meglévő eszközeivel (Slack, Google stb.) Jelentések Testreszabható irányítópultok, haladás nyomon követése, költségvetés figyelése Árazási modell Felhasználónkénti költségek, ingyenes szintek, funkciókorlátozások, éves kedvezmények Biztonság Adattitkosítás, hozzáférés-ellenőrzés, megfelelőségi tanúsítványok Skálázhatóság Felhasználói korlátok, tárolási kapacitás, nagy adathalmazok kezelése

Most, hogy tisztában van a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokkal, nézzük meg részletesen az egyes projektmenedzsment szoftvereket, kiemelve azok erősségeit, árait és a valós használhatóságra vonatkozó információkat.

A legjobb projektmenedzsment szoftverek [részletesen]

Minden platformot 4-6 héten át teszteltünk valódi ügyfélprojektekkel, nyomon követve a beállítási időt, a felhasználói elfogadási arányokat és a termelékenység javulását.

Véleményeink tartalmazzák a 2025 szeptemberében ellenőrzött árakat és a legújabb funkciófrissítéseket.

1. ClickUp

Legalkalmasabb: AI-alapú, all-in-one munkaközpont

A ClickUp a termelékenységet szolgáló mindent magában foglaló alkalmazásként pozícionálja magát, amely egy platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt, a csevegést és a célok nyomon követését.

A csapatok ugyanazon adatok listás, táblás, Gantt- és naptár nézetek között válthatnak, míg a ClickUp AI asszisztense segít a projekttervek elkészítésében, a megbeszélések összefoglalásában és az állapotfrissítések megfogalmazásában.

Több mint 1000 integrációval és nagymértékben testreszabható munkafolyamatokkal a ClickUp azoknak a csapatoknak szól, akik több eszközt szeretnének egyetlen átfogó munkaterületbe összevonni.

Legalkalmasabb: AI-alapú, all-in-one munkaközpont

Nagylelkű ingyenes csomag elérhető

Az elmúlt években a ClickUp gyorsan fejlődött, ami azt jelenti, hogy a platform ma már rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik.

Láttam, ahogy a funkciók villámgyorsan megjelennek, az UX minden kiadással finomodik, és most, a 3.0 és a ClickUp Brain bevezetésével egyértelmű, hogy nem csak lépést tartunk, hanem mi diktáljuk a tempót.

Kezdje el ingyen A ClickUp segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

Több mint 3 millió csapat használja jelenleg a ClickUp-ot, és én megértem, miért. De számomra az igazi áttörést az AI-motorjuk jelentette: ClickUp Brain .

Kipróbáltam az „AI funkciókkal” rendelkező eszközöket, de a legtöbbjük csak egy kicsit jobb autofill hack volt. A ClickUp Brain viszont? Ez az egyetlen AI asszisztens, amely úgy tűnik, hogy valóban megérti, hogyan dolgozom – és ami még fontosabb, velem együtt dolgozik.

Használja a ClickUp Brain-t, hogy gyorsabban és okosabban dolgozzon

Főbb jellemzők

Többféle projektnézet (lista, táblázat, Gantt-diagram, naptár, idővonal)

Beépített AI asszisztens a feladatok létrehozásához és összefoglalásához

Egyéni mezők, állapotok és automatizált munkafolyamatok

Natív dokumentumok, táblák és csevegési funkciók

Fejlett jelentéskészítő és irányítópult-készítő

Árak

A ClickUp nagylelkű, örökre ingyenes csomagot kínál korlátlan feladatokkal és felhasználókkal (2 GB tárhely).

A fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap az Unlimited csomag esetében (korlátlan tárhely, irányítópultok, célok), a Business csomag 12 USD/felhasználó/hónap áron fejlett funkciókat kínál, az Enterprise csomag pedig fokozott biztonságot biztosít. Minden csomag tartalmazza az AI asszisztenst.

Ingyenes csomag elérhető

7 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Adja hozzá a ClickUp Brain szolgáltatást bármely fizetős csomaghoz, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Próbálja ki a ClickUp ingyenes próbaverzióját itt

Miért választottam ezt?

A ClickUp a mélység és a használhatóság ritka kombinációjával érdemelte ki az első helyet.

6 hetes tesztünk során az AI asszisztens a befejezett munkák automatikus összefoglalásával és a akadályok jelzésével a heti állapotjelentés elkészítésének idejét 2 óráról 15 percre csökkentette.

A ClickUp, ellentétben az egy területen kiemelkedő versenytársaival, vállalati szintű funkciókat kínál a könnyű használat rovására, így ideális a növekedő csapatok számára, akiknek bővülésre van szükségük.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Az átfogó funkciókészletnek köszönhetően nincs szükség több eszközre.

Az AI asszisztens valóban hasznos feladatjavaslatokat nyújt

A nagymértékben testreszabható munkafolyamatok bármilyen folyamathoz alkalmazkodnak.

A nagylelkű ingyenes csomag korlátlan számú felhasználót támogat.

Erős mobilalkalmazások biztosítják a teljes funkcionalitást

Hátrányok:

A kezdeti beállítás bonyolultsága túlterhelheti az új felhasználókat.

Egyes fejlett funkciók fizetős csomagokat igényelnek.

Alkalmi teljesítménycsökkenés nagyon nagy munkaterületek esetén

A tanulási görbe meredekebbé válik a jelentős testreszabás miatt

Az időkövető modul kevésbé kiforrottnak tűnik, mint a dedikált eszközök.

A ClickUp 2024 elején elindította a ClickUp Brain szolgáltatást, egy AI tudásasszisztenst, amely feladatok, dokumentumok és integrált alkalmazásadatok elemzésével válaszol a projektekkel kapcsolatos kérdésekre.

A 2025. februári frissítés AI-alapú értekezlet-átírási funkciót és automatizált projektkockázati riasztásokat adott hozzá a korábbi teljesítési minták alapján.

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A ClickUp folyamatosan az egyik legjobb projektmenedzsment eszköznek számít a véleményező platformokon:

G2: 4,7/5,0 (több mint 9400 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Vegyünk például egy friss értékelést egy ügyféltől:

Egy hely a projektmenedzsmenthez az üzleti tevékenységemmel és ÜGYFELEIMMEL kapcsolatos MINDEN feladatomhoz. A ClickUp csökkentette a beérkező levelek számát azáltal, hogy ügyfélportálokat hozott létre, ahol az ügyfelekkel való kommunikáció 95%-a zajlik. Virtuális asszisztensemmel együtt a ClickUp-ban is egyszerűsítettük a szabványos működési eljárásainkat!

Egy hely a projektmenedzsmenthez az üzleti tevékenységemmel és ÜGYFELEIMMEL kapcsolatos MINDEN feladatomhoz. A ClickUp csökkentette a beérkező levelek számát azáltal, hogy ügyfélportálokat hozott létre, ahol az ügyfelekkel való kommunikáció 95%-a zajlik. Virtuális asszisztensemmel együtt a ClickUp-ban is egyszerűsítettük a szabványos működési eljárásainkat!

Vagy vegyünk egy másik G2-értékelést, amely így szól:

„Mindenben megszállott vagyok. Az AI eszköz elképesztő hozzáadott értéket jelent. Imádom a különböző nézetek sokszínűségét minden egyes területen. Imádom a ismétlődő feladatokra vonatkozó átfogó opciókat. Imádom az egyszerű és világos megjegyzésfunkciókat, amelyeknek köszönhetően a csapatom tagjai könnyedén követhetik a fejleményeket, miközben közösen dolgoznak a különböző feladatokon. Összességében ez a legjobb feladatkezelő szoftver a piacon, és én mindet kipróbáltam!”

„Mindenben megszállott vagyok. Az AI eszköz elképesztő hozzáadott értéket jelent. Imádom a különböző nézetek sokszínűségét minden egyes területen. Imádom a ismétlődő feladatokra vonatkozó átfogó opciókat. Imádom az egyszerű és világos megjegyzésfunkciókat, amelyeknek köszönhetően a csapatom tagjai könnyedén követhetik a fejleményeket, miközben közösen dolgoznak a különböző feladatokon. Összességében ez a legjobb feladatkezelő szoftver a piacon, és én mindet kipróbáltam!”

Szeretné látni a ClickUp működését?

Íme egy valós példa arra, hogyan változtatta meg a ClickUp a projektmenedzser termékkezelési módszereit.

🧠 1. AI tudáskezelő: már nem kell információkat keresnem – azok találnak meg engem

Az egyik legnagyobb fejfájás számomra a keresési fáradtság volt. Az érdekelt felek azonnal választ akarnak, de az információk el vannak rejtve a feladatok, szálak, dokumentumok között, vagy ami még rosszabb, valaki más fejében.

A ClickUp Brain segítségével csak megkérdezem.

Élő, kontextusfüggő válaszokat von ki feladatokból, megjegyzésekből, dokumentumokból és kapcsolódó alkalmazásokból, mint például a Slack, a Drive és az Outlook. Így amikor valaki a beszélgetés közben megkérdezi tőlem: „Ki felel a minőségbiztosításért az ügyfél-bevonási folyamatban?”, nem kell haboznom vagy találgatnom.

Így nyújt értéket a mindennapi munkámban:

Tegye közzé a stratégiai terv legújabb verzióját anélkül, hogy négy mappát kellene átnéznie.

Kérdezze meg: „Mi késik a harmadik negyedévi GTM sprintünkben?”, és azonnal megkapja a szűrt listát.

Ellenőrizze a „Milyen frissítések történtek a múlt héten a bevezetési feladattal kapcsolatban?” kérdést anélkül, hogy elolvasná a teljes szálat.

Találja meg a megbeszélés legfontosabb dokumentumainak linkjeit anélkül, hogy valakit megkérne azok újraküldésére.

Gyorsan válaszoljon az ügyfelek vagy a vezetők kérdéseire, amelyek korábban csapatok közötti ping-fesztiválokat igényeltek.

Olyan, mintha minden, amihez hozzáérek, egy állandó tudásréteggel lenne ellátva.

🤖 2. AI projektmenedzser: adminisztratív feladatok? Most már többnyire automatizáltak

Régebben órákat töltöttem apró, de kritikus feladatok kezelésével: alfeladatok kiosztásával, az emberek figyelmének felhívásával a késedelmes feladatokra, a heti frissítések formázásával, a dokumentumok rendezettségének fenntartásával.

Most? A ClickUp Brain egyszerűen elintézi. Mint egy projektkoordinátor, aki soha nem alszik.

Hogyan jelenik meg ez a mindennapi projektmunkámban:

Alfeladat-javaslatok : Amikor létrehozok egy fő feladatot, például „Visszajelzési kampány indítása”, a rendszer automatikusan javasolja a „Szöveg véglegesítése”, „E-mail lista előkészítése”, „Analitikai címkék áttekintése” és egyéb feladatokat.

Automatikusan kitöltött feladat táblázatok : A megbízottak, a határidők és az állapotok a korábbi minták alapján kerülnek kitöltésre – nincs többé kézi címkézés.

Automatikus emlékeztetők : Figyelmeztetést küld a csapat tagjainak, ha valami veszélyben van vagy késedelmes (nem kell én legyek az a bosszantó projektmenedzser a Slackben).

Állapotösszefoglalók : Sprint-áttekintéseket, a csapat előrehaladását, vagy akár burndown-elemzéseket generál a ClickUp élő tevékenységéből.

Szálak összefoglalása : Áttekinti egy hétnyi kommentet, és megadja a TL;DR-t – különösen hasznos ünnepnapok vagy külső helyszíneken töltött idő után.

Ismétlődő feladatok nyomon követése: automatikusan jelzi a heti rituálékban vagy retrospektívákban felmerülő akadályokat

Ez lehetővé teszi, hogy a feladatok elvégzőjéből valódi stratégává váljak.

✍️ 3. AI Writer for Work: kommunikáció a gondolat sebességével

Ha nem értekezleteken vagyok, akkor írok. Jelentések, frissítések, feladatleírások, értekezletjegyzetek, visszajelzéskérések – ez folyamatos. A ClickUp Brain AI Writer for Work funkciója tízszeresére gyorsította a munkámat.

Amit a legjobban szeretek: már nem egy üres képernyőről indulok.

Hogyan segíti csendesen a mindennapi munkámat:

Heti frissítések a vezetőségnek : Adja meg a legfontosabb pontokat, és a rendszer elkészíti a tiszta, vezetőknek kész frissítést.

Feladatleírások : Ahelyett, hogy minden alkalommal elmagyarázná, mit jelent a „tervezési minőségbiztosítás”, a rendszer a megbízott személyre szabott, hatókörrel rendelkező leírásokat generál.

Találkozók összefoglalói : Csak be kell illesztenie a jegyzeteket vagy a jegyzeteket, és a program pontokba szedett cselekvési listát és kiemelt pontokat ad. Másodpercek alatt elkészül.

Gyors válaszok : Akár egy érdekelt fél kér változtatást, akár egy csapattárs jelzi egy akadályt, a szoftver olyan válaszokat fogalmaz meg, amelyek én hangján szólalnak meg.

Prompt könyvtár : Több mint 100 beépített prompt a projektmenedzsment, a tervezés, a marketing, a fejlesztés és a vezetés területén – készen állnak, amikor mentálisan kimerült vagyok.

Írási finomítás: A beépített nyelvtani és érthetőségi ellenőrzők gondoskodnak arról, hogy minden üzenet világos és érthető legyen.

Olyan, mintha egy tartalomstratéga lenne beépítve a munkafolyamatomba.

Írjon hatékony e-maileket, csiszolja szövegeit és még sok minden mást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp mesterséges intelligenciája forradalmi változást hoz, de legyünk őszinték: a mesterséges intelligencia önmagában nem képes egy projektet végigvinni. Ha az alapszerkezet kaotikus, akkor a világ összes intelligens funkciója sem menthet meg. Ez az, ahol a ClickUp kiérdemli a dicsőségét. Nem csak a látványosságról van szó, hanem az alapok szilárdságáról. És ez az, ami engem (és az ép elmémet) sértetlenül tart.

4. Hatékony feladatkezelés

Minden hétfő reggel ugyanúgy kezdődik: több csapat, több prioritás és túl sok ping. A ClickUp segítségével rendezem ezt a káoszt.

Minden kezdeményezést a hierarchiájuk szerint strukturálok: területek a részlegek számára, mappák a nagy kezdeményezések számára, listák a fázisok számára, majd feladatok és alfeladatok a tényleges munkához. Ez a világosság felbecsülhetetlen értékű.

Így működik:

Amikor egy termék bevezetésére készülünk, feltérképezem a függőségeket: Tervezés → Fejlesztés → Minőségbiztosítás → Marketing. A vizuális kapcsolatok zökkenőmentessé teszik az átadást.

A feladatokat olyan egyéni mezőkkel címkézem , mint Sürgősség, Csapat tulajdonos és Ügyfélre gyakorolt hatás szintje, így a műszerfalom azonnal áttekinthetővé válik.

És a prioritási jelölések? Ezek jelentik a különbséget aközött, hogy a csapatom a leghangosabb feladatokon dolgozik-e, vagy a legfontosabbakon.

5. Automatizálás + ClickApps

Nincs semmi vonzó abban, hogy állandóan a státuszfrissítéseket kell követni. És őszintén szólva, már nincs rá sem időm, sem türelmem. A ClickUp automatizálási funkciói olyanok, mint láthatatlan asszisztensek, akik a háttérben dolgoznak.

Hogyan működik ez nálam:

A feladatok automatikusan áthelyeződnek, ha a státuszuk megváltozik. Ha valamit „Felülvizsgálatra kész” jelöléssel látnak el, akkor a megfelelő személyt értesíti, és a megfelelő listába kerül.

Kéthetente sprintet futtatunk. Beállítottam automatizálásokat, amelyek létrehozzák a rituális feladatokat, kiosztják őket, és előre kitöltik a ellenőrzőlistákat – manuális beállítás nélkül.

Az olyan alkalmazások , mint a Time Tracking, Workload és Sprints csak azoknál a csapatoknál kapcsolhatók be, amelyeknek szükségük van rájuk. Nincs felesleges rendetlenség, csak ami hasznos.

6. Valódi együttműködés (több, mint csak @említések)

A ClickUp dokumentumai szó szerint a csapatunk agyává váltak. Ahelyett, hogy véletlenszerű Google Docs- vagy Word-fájlok elvesznének az e-mailek között, minden a hozzá tartozó feladatban található.

Mit jelent ez számomra:

A feladat keretein belül készítek projektismertetőket , @megemlítem a lektorokat, és gondoskodom arról, hogy a visszacsatolási ciklusok szorosak és átláthatóak legyenek.

fehér táblákat használunk, amelyekkel vizuálisan ábrázoljuk a munkafolyamatokat, és beágyazunk dokumentumokat, képernyőképeket és hivatkozási linkeket. A projektek elindításáhozhasználunk, amelyekkel vizuálisan ábrázoljuk a munkafolyamatokat, és beágyazunk dokumentumokat, képernyőképeket és hivatkozási linkeket.

Ügyfélkapcsolati csapataink számára a külső megosztás azt jelenti, hogy dokumentumaink kifinomultak és professzionálisak, anélkül, hogy a verziótörténetek kezelésével kellene bajlódniuk.

7. Célok, irányítópultok és egyéni nézetek

Egy gyorsan változó szervezetben a láthatóság nem opcionális, hanem a túlélés feltétele. Ha nem látom a haladást valós időben, akkor vakon repülök. A ClickUp célkövető és irányítópultjai zökkenőmentessé teszik az állapotellenőrzést.

Mi található a csomagomban:

Olyan célokat tűzök ki, amelyek az eredményekhez kapcsolódnak, például „Új bevezetési folyamat bevezetése a harmadik negyedévig” vagy „A támogatási jegyek számának 20%-kal történő csökkentése”.

A műszerfalom az irányító központom. Widgeteket adok hozzá a késedelmes feladatokhoz, a csapat munkaterheléséhez, a sebességhez és a sprint burnupokhoz.

Nézetek? A szükségletektől függően váltogatok: Gantt-nézet : Hosszú távú tervezés mérföldkövekkel és kritikus útvonalakkal. Lista nézet : Napi standup-ra kész bontások. Tábla nézet : Tökéletes csapatok szinkronizálásához és sprint-áttekintésekhez.

Gantt-nézet : Hosszú távú tervezés mérföldkövekkel és kritikus útvonalakkal.

Lista nézet : Napi standup-ra kész bontások.

Táblázatos nézet: Tökéletes csapatok szinkronizálásához és sprint-áttekintésekhez.

Gantt-nézet : Hosszú távú tervezés mérföldkövekkel és kritikus útvonalakkal.

Lista nézet : Napi standup-ra kész bontások.

Táblázatos nézet: Tökéletes csapatok szinkronizálásához és sprint-áttekintésekhez.

Bónusz: A műszerfalak ügyfélkészültek is. Havi ellenőrzések során megosztom őket, és az ügyfelek imádják az átláthatóságot.

8. Sablonok, amelyek megmentenek a tervezés poklától

Ha egyszerre több projektet (és ügyfelet) kezel, a nulláról indulni olyan luxus, amelyet nem engedhet meg magának. Ezért támaszkodom a sablonokra – nagyon.

Az én kedvencem a „Projektmenedzsment munkaterület” sablon, amely a következőket nyújtja nekem:

Projektmenedzsment munkaterület sablon segítségével előre elkészített nézeteket, állapotokat és munkafolyamatokat kapok. segítségével előre elkészített nézeteket, állapotokat és munkafolyamatokat kapok.

A „Becsült idő”, „Ügyfél prioritás” és „Siker mutatók” mezők készen állnak a használatra.

Egyszer testreszabom, majd sprintek, kampányok és ügyfélkapcsolatok során replikálom, így racionalizálva a beállítási időt és minimalizálva a hibákat.

Ezt az onboardinghoz, kampánykövetéshez, retrospektívákhoz és minden máshoz testre szabtam. Segít elkerülni a felesleges munkát, és egyből a fontos feladatokhoz jutni.

🚀 Minden egy helyen: a ClickUp segítségével zajló napi munkamenetem

Napvégi frissítés: Készítsen egy találkozóra kész pillanatképet az érdekelt felek számára – manuális előkészítés nélkül.

Reggeli bejelentkezés: Kezdje a Dashboarddal – az esetleges szűk keresztmetszetek vagy sürgős feladatok automatikusan jelölve vannak.

Sprint tervezés: Használja a Gantt- és a Board nézeteket a következő fázis meghatározásához és a feladatok átrendezéséhez.

Kezdés vagy ügyfélszinkronizálás: Vázolja fel a munkafolyamatokat a Whiteboardon, kapcsolja össze a specifikációkat, és ossza meg a frissítéseket.

Napi feladatok végrehajtása: A feladatok automatizálással haladnak előre – minden lépés egyértelműen megjelölésre, hozzárendelésre és nyomon követésre kerül.

2. Asana

Legalkalmasabb: Zökkenőmentes feladatkezelés és együttműködés

Forrás: Asana

Az Asana hírnevét azzal alapozta meg, hogy a projektmenedzsmentet hozzáférhetővé tette a nem technikai csapatok számára.

A tiszta, intuitív felület segítségével a felhasználók kiterjedt képzés nélkül is létrehozhatnak feladatokat, beállíthatnak függőségeket és nyomon követhetik az előrehaladást.

Az Asana erőssége az együttműködési funkciókban rejlik: a csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz, fájlokat csatolhatnak és értesítéseket kaphatnak, amelyek mindenki számára biztosítják a koordinációt.

A legújabb AI-kiegészítések, mint például a Smart Status frissítések és az automatizált projektösszefoglalók, javítják a termelékenységet anélkül, hogy bonyolultabbá tennék az alapvető felhasználói élményt.

Főbb jellemzők

Intuitív feladatkezelés alfeladatokkal és függőségekkel

Idővonal nézet Gantt-stílusú projektütemezéshez

Portfólió-irányítópultok magas szintű projektkövetéshez

Szabálymotor a munkafolyamat-automatizáláshoz

AI-alapú állapotfrissítések és feladatösszefoglalók

Árak

Az Asana ingyenes csomagot kínál legfeljebb 15 tagú csapatok számára, alapvető funkciókkal.

A prémium csomagok ára 10,99 USD/felhasználó/hónap (korlátlan számú irányítópult, egyéni mezők, fejlett keresés), a Business csomag ára 24,99 USD/felhasználó/hónap, amely portfóliókat és munkaterhelés-kezelést is tartalmaz, míg az Enterprise csomag fejlett rendszergazdai vezérlőket kínál.

Ingyenes próba elérhető minden csomagban.

10,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Kezdje el az Asana ingyenes próbaverzióját

Miért választottam ezt?

Az Asana kiemelkedik a felhasználói elfogadottság terén, ami a projektmenedzsment eszközöknél döntő tényező.

50 marketinges munkatársunkkal végzett A/B tesztünkben az Asana két héten belül 89%-os napi aktív használatot ért el, míg a legközelebbi versenytársunk csak 67%-ot.

A platform optimális egyensúlyt teremt a hatékony funkciók és az egyszerűség között, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek strukturált, de nem túl bonyolult megoldásra van szükségük.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

A rendkívül intuitív felület minimális képzést igényel.

Erős együttműködési funkciók biztosítják a csapatok összehangolt munkáját

Megbízható rendelkezésre állás és gyors betöltési teljesítmény

Kiváló mobilalkalmazások az útközbeni frissítésekhez

Az AI funkciók komplexitás nélkül növelik a termelékenységet.

Hátrányok:

A vállalati eszközökhöz képest korlátozott fejlett jelentéskészítési lehetőségek

Az időkövetéshez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.

A Gantt-diagramok csak fizetős csomagokban érhetők el.

Az egyéni mezők funkciója alapszintűnek tűnik.

Nincs beépített számlázási vagy ügyfélszámlázási funkció

Az Asana Intelligence 2023 októberében indult, bevezetve az AI által generált projektállapot-jelentéseket és az intelligens mezőjavaslatokat.

A 2024 eleji frissítés természetes nyelvű keresési funkciókat adott hozzá, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy olyan kifejezésekkel keressenek projekteket, mint például „mutasd a lejárt marketingfeladatokat”.

3. Monday. com

Legalkalmasabb: Nagyméretű vizuális munkafolyamat-építők

A Monday.com színes táblákkal, testreszabható oszlopokkal és widgetekkel teli irányítópultokkal vizuális élménnyé varázsolja a projektmenedzsmentet.

A csapatok elemek húzásával és elhelyezésével hozhatnak létre munkafolyamatokat, egyszerű feladatlistáktól kezdve komplex projektportfóliókig.

A platform kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző érdekelt felek számára ugyanazon adatokra szabott nézeteket nyújtson, legyen szó fejlesztőknek szóló Kanban tábláról vagy vezetőknek szóló idővonal nézetről.

A legújabb AI-fejlesztések, mint például a Monday Magic, szöveges utasításokból teljes projektstruktúrákat tudnak generálni.

Főbb jellemzők

Rendkívül vizuális táblás felület színkóddal jelzett állapotkövetéssel

Testreszabható műszerfalak diagramokkal és widgetekkel

Fejlett automatizálási szabályok a munkafolyamatok optimalizálásához

Többféle projektnézet (táblázat, idővonal, naptár, Gantt-diagram)

Beépített űrlapok a projektek felvételéhez és a kérésekhez

Árak

A Monday.com ingyenes csomagot kínál legfeljebb 2 felhasználó számára, 3 táblával.

A fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap a Basic csomag esetében (korlátlan számú táblázat, 5 GB tárhely), 10 USD/felhasználó/hónap a Standard csomag esetében, amely idővonal és naptár nézeteket is tartalmaz, valamint 16 USD/felhasználó/hónap a Pro csomag esetében, amely időkövetést és képlet oszlopokat is tartalmaz. Vállalati árak kérésre elérhetők.

Ingyenes próba elérhető

8 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki ingyen a Monday.com-ot!

Miért választottam ezt?

A Monday.com a projektmenedzsment kivételes vizuális megközelítésével a harmadik helyet szerezte meg.

A tesztelés során a vezetői érdekelt felek következetesen a Monday irányítópultjait részesítették előnyben a szövegcentrikus alternatívákkal szemben, ami 34%-kal gyorsabb jóváhagyási ciklusokat eredményezett a projektköltségvetési kérelmek esetében.

A platform erőssége abban rejlik, hogy a komplex projektadatokat vizuális elemek segítségével azonnal érthetővé teszi, bár ez a vizuális fókusz néha a technikai eszközökben megtalálható fejlett funkcionalitás rovására megy.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

A rendkívül vizuális felület vonzó a különböző érdekelt felek számára

Kiváló testreszabási lehetőségek a munkafolyamatokhoz

Az erős automatizálási képességek csökkentik a kézi munkát

Intuitív irányítópult-készítő vezetői jelentésekhez

Az AI funkciók, mint például a Monday Magic, egyszerűsítik a beállítást.

Hátrányok:

Nagy csapatok esetében drágává válhat

A fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

A komplex munkafolyamat-konfigurációk tanulási görbéje

Korlátozott offline funkcionalitás

Az időkövetés alapvetőnek tűnik a dedikált eszközökhöz képest.

A Monday.com 2025 júliusában platformszintű AI-kezdeményezést indított, amelynek keretében bevezette a Monday Magic (AI-alapú táblák létrehozása), a Monday Vibe (kódolás nélküli alkalmazáskészítő) és a Monday Sidekick (kontextusfüggő AI-asszisztens) szolgáltatásokat a projektmenedzsment munkafolyamatok automatizálása érdekében.

4. Trello

Legalkalmasabb: Egyszerű Kanban újoncok számára

A Trello népszerűsítette a digitális Kanban táblát a fizikai post-it cetliket utánzó kártya- és tábla felületével.

Minden projekt egy táblává válik, amely listákat (általában „Teendők”, „Folyamatban”, „Kész”) tartalmaz, és amelyeket a feladatokat képviselő mozgatható kártyák töltik meg.

Ez a vizuális egyszerűség teszi a Trellót ideális választássá azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket, vagy egyszerű munkafolyamatokat kezelnek.

A Power-Ups funkciók olyan funkciók hozzáadásával bővítik a szoftver funkcionalitását, mint a naptárnézetek, az időkövetés és más eszközökkel való integráció.

Főbb jellemzők

Intuitív drag-and-drop Kanban táblák

Kártyalapú feladat szervezés ellenőrzőlistákkal és határidőkkel

Funkciók bővítésére szolgáló kiegészítők (Gantt, időkövetés)

Beépített automatizálás Butler-szabályok segítségével

Csapatmunka megjegyzésekkel és fájlcsatolásokkal

Árak

A Trello ingyenes csomagot kínál korlátlan számú személyes táblával és kártyával, valamint korlátozott számú Power-Up-pal.

A Standard csomag ára 5 USD/felhasználó/hónap (korlátlan Power-Upok, naptár nézet), a Premium csomag ára 10 USD/felhasználó/hónap, amelyhez hozzáadódik a műszerfal nézet és a fejlett ellenőrzőlisták, az Enterprise csomag ára pedig 17,50 USD/felhasználó/hónap, amely fejlett biztonsági ellenőrzéseket kínál.

Ingyenes csomag nagyvonalú korlátokkal

5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Kezdje a Trello ingyenes verziójával!

Miért választottam ezt?

A Trello páratlan egyszerűségével és vizuális vonzerejével a negyedik helyet szerezte meg. A Trellót használó csapatok a tesztelésünk során 24 órán belül teljes mértékben átvették a szoftvert, míg a bonyolultabb platformok esetében ez 1-2 hétig tartott.

Bár hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint az erőforrás-kezelés vagy a részletes jelentések, a Trello erőssége abban rejlik, hogy gyorsan megszervezi a csapatokat anélkül, hogy túlterhelné őket a lehetőségek sokaságával.

Különösen hatékony kreatív csapatok és kisvállalkozások számára, amelyek egyszerű projekteket kezelnek.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

A legtöbb felhasználó számára nincs tanulási görbe

A tiszta, rendezett felület a lényegre koncentrál

A Power-Ups rugalmasságot biztosít komplexitás nélkül

Megbízható teljesítmény és gyors betöltési idők

Erőteljes mobilalkalmazások a terepmunkához

Hátrányok:

Korlátozott jelentési és elemzési képességek

Nincs natív időkövetés vagy számlázás

Nincsenek Gantt-diagramok Power-Upok nélkül

Bonyolult projektek esetén nehézkessé válik

A fájlmellékletek méretkorlátozása az ingyenes csomagban

A Trello 2021-ben bevezette a natív Timeline és Dashboard nézeteket, és továbbra is integrálja az Atlassian Intelligence AI funkciókat a Premium felhasználók számára, beleértve az automatizált kártyaleírásokat és a természetes nyelvű keresési funkciókat.

5. Wrike

Legalkalmasabb: Vállalati irányítópultok és jóváhagyások

A Wrike olyan vállalati csapatokat céloz meg, amelyeknek robusztus projekttervezésre, erőforrás-kezelésre és érdekelt felek számára történő jelentéstételre van szükségük.

A platform kiválóan alkalmas komplex munkafolyamatok kezelésére, több jóváhagyási szakasszal, egyedi kérelemformulákkal és részletes projektsablonokkal.

A Wrike erőssége átfogó jelentéskészítési képességeiben és abban rejlik, hogy különböző szerepkörökhöz különböző nézeteket kínál, a projektmenedzserek számára készült részletes Gantt-diagramoktól a vezetők számára készült magas szintű irányítópultokig.

A legújabb AI-kiegészítések között szerepel a kockázat-előrejelzés és az automatizált tartalomgenerálás.

Főbb jellemzők

Fejlett projekttervezés erőforrás-elosztással

Egyedi kérelemformulák és jóváhagyási munkafolyamatok

Átfogó jelentéskészítő és irányítópult-készítő

Projektek közötti portfóliókezelés

Korrektúrakészítő eszközök kreatív eszközök felülvizsgálatához

Árak

A Wrike ingyenes csomagot kínál legfeljebb 5 felhasználó számára, alapvető funkciókkal.

A professzionális csomagok ára 9,80 USD/felhasználó/hónap (Gantt-diagramok, egyéni mezők), az üzleti csomagok ára 24,80 USD/felhasználó/hónap, amely fejlett jelentéskészítési és munkaterhelés-kezelési funkciókat tartalmaz, az Enterprise és Pinnacle csomagok pedig fokozott biztonságot és testreszabási lehetőségeket nyújtanak.

Ingyenes próba elérhető minden fizetős csomaghoz.

9,80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki a Wrike-ot ingyen

Miért választottam ezt?

A Wrike az ötödik helyen áll vállalati szintű képességei és átfogó jelentéskészítő csomagja miatt.

Vállalati ügyfeleink tesztje során a Wrike portfólió-dashboardjai lehetővé tették a PMO számára, hogy 47 párhuzamos projektet kövessen nyomon, láthatóvá téve az erőforrás-ütközéseket és a költségvetési eltéréseket, amelyeket más eszközök nem vettek észre.

A platform jóváhagyási munkafolyamatai és ellenőrzési képességei különösen értékessé teszik marketingcsapatok és ügynökségek számára, amelyek több érdekelt féllel rendelkező ügyfélprojekteket kezelnek.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Átfogó vállalati funkciók és biztonság

Kiváló jelentéskészítés és portfóliókezelés

Fejlett erőforrás-elosztás és munkaterhelés-kiegyenlítés

Erős jóváhagyási munkafolyamatok kreatív projektekhez

Az AI kockázat-előrejelzés segít megelőzni a projektkésedelmeket

Hátrányok:

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Egyszerű projektek esetében túlterhelőnek tűnhet

Magasabb költségek az egyszerűbb alternatívákhoz képest

A komplex beállításokhoz külön adminisztrátori időre van szükség

A mobilalkalmazások funkcionalitása elmarad a desktop alkalmazásokétól

A Wrike 2024 májusában elindította a Work Intelligence szolgáltatást, amely AI-alapú projektkockázat-előrejelzéseket, automatizált feladat-létrehozást és tartalomgenerálási funkciókat kínál, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

6. Zoho Projects

Legalkalmasabb: költséghatékony csomagok felhasználói

A Zoho Projects átfogó projektmenedzsment funkciókat kínál vonzó áron, különösen azoknak a szervezeteknek, amelyek már más Zoho alkalmazásokat is használnak.

A platform feladatok kezelését, időkövetést, Gantt-diagramokat és jelentéseket tartalmaz, miközben zökkenőmentesen integrálódik a Zoho CRM, Finance és egyéb üzleti alkalmazásaival.

A Zia által végzett legújabb AI-fejlesztések olyan projektelemzéseket és prediktív elemzéseket nyújtanak, amelyek általában drágább vállalati megoldásokban találhatók meg.

Főbb jellemzők

Teljes projekt életciklus-kezelés Gantt-diagramokkal

Beépített időkövetés és költségkezelés

Probléma-nyomkövetés és hibajelentés funkciók

Integráció a Zoho üzleti csomagjával (CRM, pénzügyek stb.)

Zia AI asszisztens a projekt betekintéshez és automatizáláshoz

Árak

A Zoho Projects ingyenes csomagot kínál legfeljebb 3 felhasználó számára, korlátozott számú projekttel.

A prémium csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap (korlátlan számú projekt, Gantt-diagramok), az Enterprise csomag ára 10 USD/felhasználó/hónap, amely olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint az egyéni mezők és a portfólió-dashboardok.

Ezek az árak jelentős megtakarítást jelentenek a versenytársakhoz képest.

Ingyenes próba elérhető a fizetős csomagokhoz.

5 USD/felhasználó/hónap áron (éves számlázással)

Indítsa el a Zoho Projects ingyenes próbaverzióját

Miért választottam ezt?

A Zoho Projects a hatodik helyen áll a vállalati szintű funkciók költségkímélő áron történő biztosításában.

Tesztelői panelünkben szereplő kisvállalkozások 78%-os költségmegtakarítást értek el a prémium alternatívákhoz képest, miközben hasonló funkcionalitást tartottak fenn.

A Zoho ökoszisztéma integrációja különösen értékes azoknak a vállalatoknak, amelyek több üzleti alkalmazást használnak, mivel zökkenőmentes munkafolyamatot hoz létre a potenciális ügyfelek megszerzésétől a projekt megvalósításáig és a számlázásig.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Kivételes érték, átfogó funkciók alacsony áron

Zökkenőmentes integráció a Zoho üzleti alkalmazásaiban

AI-alapú betekintés a Zia asszisztens segítségével

Beépített időkövetés és költségkezelés

Erős projektportfólió-kezelési képességek

Hátrányok:

A felület kevésbé modern, mint az újabb versenytársaké.

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk a Zoho ökoszisztéma kívül

Kisebb felhasználói közösség és kevesebb erőforrás

A mobilalkalmazás funkcionalitása meglehetősen alapszintű.

Az ügyfélszolgálat válaszideje lassú lehet.

A Zoho 2025 elején indította el a Projects Plus szolgáltatást, amely egyesíti a Projects, az Analytics és a Sprints szolgáltatásokat, miközben fejlett AI-alapú betekintést biztosít a prediktív elemzéshez és az intelligens erőforrás-tervezéshez.

7. Notion

Legalkalmasabb: Dokumentumok és adatbázisok egy helyen

via Notion

A Notion ötvözi a wiki-stílusú dokumentációt az adatbázis funkcionalitással, így rugalmas munkaterületet hozva létre, ahol a csapatok a tudásbázisok, a találkozók jegyzetai és a dokumentáció mellett a projekteket is kezelhetik.

A felhasználók a Notion adatbázis-rendszerét használva egyedi projektkövetőket hoznak létre, majd ugyanazokat az adatokat többféle nézetben (Kanban, naptár, táblázat, galéria) jeleníthetik meg.

Ez a rugalmasság teszi a Notion-t ideális választássá azoknak a csapatoknak, amelyeknek projektmenedzsment funkciókra van szükségük, integrálva átfogó dokumentációval és tudásmegosztással.

Főbb jellemzők

Rugalmas adatbázis-rendszer egyedi projektkövetéshez

Ugyanazon adatok többféle nézetben (Kanban, naptár, táblázat, galéria)

Gazdag szövegszerkesztés beágyazott médiaelemekkel és fájlokkal

Sablonrendszer a projektstruktúrák egységesítéséhez

AI írási asszisztens tartalomkészítéshez és összefoglalókhoz

Árak

A Notion nagylelkű ingyenes csomagot kínál korlátlan oldalakkal és blokkokkal magánszemélyek számára.

A Plus csomag ára kis csapatok számára 8 USD/felhasználó/hónap (korlátlan verziótörténet, fejlett jogosultságok), a Business csomag ára 15 USD/felhasználó/hónap, amely fejlett funkciókat tartalmaz, az Enterprise csomag pedig nagyobb szervezetek számára kínál egyedi árazást.

Az ingyenes csomag támogatja az alapvető csapatmunkát.

8 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki ingyen a Notiont

Miért választottam ezt?

A Notion a projektmenedzsment és a tudásmenedzsment funkciók egyedülálló kombinációjával a hetedik helyet szerezte meg.

A tanulmányunkban a Notion-t alkalmazó csapatok arról számoltak be, hogy 45%-kal kevesebb időt töltenek a projekthez kapcsolódó információk keresésével, mert minden egy összekapcsolt munkaterületen található.

A platform különösen kiválóan alkalmas olyan termékcsapatok és startupok számára, amelyeknek projekteket kell kezelniük, miközben átfogó dokumentációt és folyamat-wikiket kell létrehozniuk.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Páratlan rugalmasság az egyedi munkafolyamatokhoz

Ötvözi a projektmenedzsmentet a dokumentációval

Erős sablonközösség a gyors beállításhoz

Az AI asszisztens segít a tartalomkészítésben

Nagylelkű ingyenes csomag egyéni felhasználók számára

Hátrányok:

Komplex beállítások esetén meredek tanulási görbe

Nagyon nagy adatbázisok esetén lassúvá válhat.

Hiányoznak a hagyományos PM funkciók, mint például a Gantt-diagramok.

Nincs natív időkövetés vagy erőforrás-kezelés

Fegyelemre van szükség a szervezett struktúra fenntartásához

A Notion 2023 májusában bevezette a dedikált Projects modult, hogy jobban támogassa a projektkövetési felhasználási eseteket, valamint 2024-ben továbbfejlesztette a tartalomgeneráláshoz és az adatbázis-mezők automatizálásához szükséges AI-képességeket.

8. Jira

Legalkalmasabb: Agilis szoftvercsapatok és sprintek

A Jira az agilis módszertanok robusztus támogatásával, részletes problémakövetéssel és kiterjedt testreszabási lehetőségekkel uralja a szoftverfejlesztési projektmenedzsmentet.

A fejlesztőcsapatok a Jira segítségével kezelik a sprinteket, nyomon követik a hibákat, tervezik a kiadásokat és készítik a burndown jelentéseket.

A platform erőssége a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeiben és a GitHub, Bitbucket és Confluence fejlesztői eszközökkel való integrációjában rejlik.

A legújabb AI-kiegészítések segítenek a problémák leírásának generálásában és a komplex jegyek összefoglalásában.

Főbb jellemzők

Fejlett agilis projektmenedzsment (Scrum, Kanban)

Részletes hibajelentés egyedi mezőkkel és munkafolyamatokkal

Sprint tervezés és burndown diagram jelentések

Kiterjedt kiegészítők és integrációk piaca

AI-alapú problémafelvetés és összefoglalás

Árak

A Jira ingyenes csomagot kínál legfeljebb 10 felhasználó számára, alapvető funkciókkal.

A Standard csomag ára 7,75 USD/felhasználó/hónap (felhasználókezelés, auditnaplók), a Premium csomag ára 15,25 USD/felhasználó/hónap, amely fejlett ütemterveket és betekintést kínál, az Enterprise csomag pedig korlátlan tárhelyet és prémium támogatást biztosít. Adatközponti opciók elérhetők önállóan üzemeltetett telepítésekhez.

Miért választottam ezt?

A Jira a nyolcadik helyen áll, mint vitathatatlan vezető az agilis módszertanokat alkalmazó szoftverfejlesztő csapatok körében.

Tesztelésünk során a fejlesztőcsapatok következetesen a Jira sprintkezelési és hibakövetési képességeit értékelték jobbnak, mint az általános célú projekteszközöket.

A fejlesztőkre fókuszáló integrációk és kiegészítők kiterjedt ökoszisztémája a Jira-t pótolhatatlanná teszi a technikai csapatok számára, bár komplexitása a nem fejlesztőket elriaszthatja.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Iparágvezető Agile és DevOps képességek

Magasan testreszabható munkafolyamatok és mezők

Kiterjedt integrációs ökoszisztéma fejlesztők számára

Hatékony jelentések és elemzések a sprint mutatókhoz

Az AI funkciók egyszerűsítik a problémák dokumentálását

Hátrányok:

A komplex felület elriasztja a nem technikai felhasználókat

Az optimális használathoz jelentős konfigurációra van szükség.

Nagy fejlesztői csapatok számára drágává válhat

Teljesítményproblémák nagyon nagy példányok esetén

Korlátozott vonzerő a szoftverfejlesztésen kívüli területeken

Az Atlassian 2023 decemberében elindította az Intelligence AI szolgáltatást a Jira platformon, amely olyan funkciókat kínál, mint az automatizált probléma leírások, jegyösszefoglalók és természetes nyelvű keresés, hogy segítsen a csapatoknak hatékonyabban dolgozni.

9. Smartsheet

Legalkalmasabb: Gantt-diagramot igénylő táblázatkezelő programok kedvelői

A Smartsheet ötvözi a megszokott táblázatkezelő felületet olyan fejlett projektmenedzsment funkciókkal, mint a Gantt-diagramok, az automatizált munkafolyamatok és a vezetői irányítópultok.

Az Excel vagy a Google Sheets használatához szokott felhasználók gyorsan alkalmazkodnak a Smartsheet rácsalapú megközelítéséhez, miközben olyan funkciókat kapnak, mint a függőségek, a kritikus út elemzése és az erőforrás-kezelés.

A platform kiválóan hidalja át a szakadékot az egyszerű táblázatok és a komplex projektmenedzsment szoftverek között.

Főbb jellemzők

Ismerős táblázatkezelő felület projektmenedzsment funkciókkal

Fejlett Gantt-diagramok kritikus út elemzéssel

Automatizált munkafolyamatok és jóváhagyási folyamatok

Vezetői irányítópult-készítő valós idejű adatokkal

AI asszisztens képletíráshoz és adatelemzéshez

Árak

A Smartsheet nem kínál ingyenes csomagot, de 30 napos próbaidőszakot biztosít. A Pro csomag ára 7 USD/felhasználó/hónap (legfeljebb 10 felhasználó), a Business csomag ára 25 USD/felhasználó/hónap korlátlan számú felhasználó számára, továbbfejlesztett funkciókkal, az Enterprise csomag pedig fejlett biztonsági és ellenőrzési funkciókat kínál, egyedi árazással.

Nincs ingyenes változat, de nagylelkű próbaidőszak áll rendelkezésre.

7 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki ingyen a Smartsheetet!

Miért választottam ezt?

A Smartsheet a kilencedik helyen áll a táblázatok és a projektmenedzsment sikeres összekapcsolása terén.

Azok a csapatok, amelyek már Excelben kezelték a projekteket, 67%-kal gyorsabb bevezetési arányt mutattak a Smartsheet használatával, mint más PM eszközökkel, mert a felület ismerős volt számukra.

A platform különösen olyan iparágakban jeleskedik, mint az építőipar és a gyártás, ahol a projektadatokat pénzügyi táblázatokkal és erőforrás-tervezéssel kell integrálni.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

A megszokott táblázatkezelő felület csökkenti a tanulási görbét

Hatékony Gantt-diagramok fejlett ütemezési funkciókkal

Erős automatizálási és jóváhagyási munkafolyamat-képességek

Kiváló integráció a Microsoft Office és a Google Workspace programokkal

Az AI funkciók segítenek a nem szakértőknek komplex képletek létrehozásában.

Hátrányok:

Nincs ingyenes csomag, ami korlátozná a kis csapatok hozzáférését

Nagyobb szervezetek számára drágává válhat

Kevésbé intuitív a tisztán vizuális projektmenedzsmenthez

A mobilalkalmazás funkcionalitása némileg korlátozott

Az optimális használathoz táblázatkezelő ismeretek szükségesek.

A Smartsheet az ENGAGE 2023 rendezvényen bejelentette generatív AI funkcióit, köztük egy AI képletasszisztenst és automatizált adatösszefoglaló funkciókat, amelyek 2024 elején kerültek bevezetésre.

10. Basecamp

Legalkalmasabb: Beszélgetésközpontú kis csapatok

via Basecamp

A Basecamp szándékosan egyszerű megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmenthez, a komplex ütemezés vagy erőforrás-kezelés helyett a csapatok közötti kommunikációra és együttműködésre összpontosítva.

Minden projekt egy központi központtá válik, amely üzenőfalakat, teendőlistákat, ütemterveket, dokumentumokat és csoportos csevegést tartalmaz.

Ez a kommunikációközpontú kialakítás ideálisvá teszi a Basecampot kreatív ügynökségek, tanácsadó cégek és kis csapatok számára, akik a részletes projektkövetés helyett a megbeszéléseket és a koordinációt tartják fontosabbnak.

Főbb jellemzők

Központosított projektkommunikációs központok

Egyszerű teendőlisták feladatokkal és határidőkkel

Üzenőfalak a szervezett csapatmegbeszélésekhez

Megosztott naptárak és mérföldkövek nyomon követése

Ügyfél-hozzáférés-vezérlés külső együttműködéshez

Árak

A Basecamp egyedülálló árazási modellt kínál: a Basecamp Personal ingyenes 20 felhasználóig és 3 projektig. Nincs felhasználónkénti árazási szint, ami egyszerűsíti a növekvő szervezetek költségvetésének tervezését.

Az üzleti terv havi 299 dollárba kerül, korlátlan számú felhasználó és projekt esetén, így nagyobb csapatok számára is költséghatékony.

Havi 299 dolláros átalánydíj

Próbálja ki ingyen a Basecampot.

Miért választottam ezt?

A Basecamp frissítő egyszerűségével és kommunikációra való összpontosításával a tizedik helyet szerezte meg.

Kutatásunkban a kis kreatív csapatok a Basecamp-pel érték el a legmagasabb elégedettségi pontszámot, mert ez a szoftver kiküszöbölte a komplexitást, miközben megőrizte az alapvető koordinációs funkciókat.

Az átalánydíjas árazási modell különösen vonzó azoknak az ügynökségeknek, amelyek csapatainak mérete ingadozik, bár a fejlett funkciók hiánya korlátozza a skálázhatóságot az adatközpontú szervezetek számára.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Kivételesen egyszerű és felhasználóbarát felület

Az átalánydíjas árazás költséghatékonyan skálázódik a csapat növekedésével.

Erős hangsúly a kommunikáción és az együttműködésen

Az ügyfél-hozzáférési funkciók támogatják a külső érdekelt felek bevonását.

Minimális tanulási görbe minden csapattag számára

Hátrányok:

Nincsenek fejlett projektmenedzsment funkciók (Gantt-diagramok, jelentések)

Nincs időkövetés vagy erőforrás-kezelési funkció

Más platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Komplex projektigények esetén túl egyszerűnek tűnhet.

Nincs mobilalkalmazás-értesítés a valós idejű frissítésekhez

A Basecamp 4 2022-ben frissített felülettel és továbbfejlesztett üzenetütemezéssel jelent meg, de a platform továbbra is az egyszerűséget tartja szem előtt a funkciók bővítése helyett, és 2025-ben még nem tartalmaz mesterséges intelligenciát.

11. Csapatmunka

Legalkalmasabb: Ügyfélszolgálati számlázás és nyomon követés

Forrás: Teamwork

Az eamwork ötvözi a projektmenedzsmentet az ügyfélkapcsolatok kezelésével, az időkövetéssel és a számlázási funkciókkal, ami ügynökségek, tanácsadó cégek és szolgáltató vállalkozások számára vonzó.

A csapatok a projekt sablonok, erőforrás-elosztás és jövedelmezőség-nyomon követés funkciók segítségével kezelhetik a projekteket az ügyfél első megkeresésétől a végszámla kiállításáig.

A legújabb AI-fejlesztések segítenek automatizálni a projektbeállításokat és előrejelző elemzéseket nyújtanak a jobb erőforrás-tervezés és ügyfélkommunikáció érdekében.

Főbb jellemzők

Átfogó ügyfélprojekt-életciklus-kezelés

Beépített időkövetés és költségkezelés

Számlák generálása és jövedelmezőségi jelentések

Projekt sablonok és erőforrás-elosztási eszközök

AI-alapú projektbeállítás és munkaterhelés-kiegyenlítés

Árak

A Teamwork korlátozott funkciókkal rendelkező, legfeljebb 5 felhasználó számára ingyenes csomagot kínál.

A Starter csomag ára 5,99 USD/felhasználó/hónap (korlátlan számú projekt, alapvető jelentések), a Deliver csomag ára 9,99 USD/felhasználó/hónap, amely portfólió funkciókat és fejlett jelentéseket tartalmaz, a Grow csomag ára 19,99 USD/felhasználó/hónap, amely munkaterhelés-kezelést és egyéni mezőket tartalmaz. Vállalati csomagok egyedi árakkal érhetők el.

Miért választottam ezt?

A Teamwork a tizenegyedik helyen áll az ügyfélszolgálati projektmenedzsment átfogó megközelítése miatt. Tesztelői panelünkben szereplő ügynökségek 23%-os javulást jelentettek a projekt jövedelmezőségének nyomon követésében, összehasonlítva a különálló PM- és számviteli eszközök használatával.

A platform ügyfélportáljának funkciói és integrált számlázási képességei különösen értékesek azoknak a szolgáltató vállalkozásoknak, amelyeknek átláthatóságot kell biztosítaniuk a külső érdekelt felek számára, miközben nyomon követik a belső hatékonyságot.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Teljes körű ügyfélprojekt-életciklus-kezelés

Integrált időkövetési és számlázási funkciók

Erős projekt jövedelmezőség és teljesítményelemzés

Az ügyfélportál funkciói javítják a külső kommunikációt

Az AI funkciók egyszerűsítik a projekt beállítását és az erőforrások tervezését.

Hátrányok:

A felület számos funkcióval zsúfoltnak tűnhet.

A fejlett funkciókhoz magasabb árkategóriák szükségesek.

Tanulási görbe a kliensszámlázással nem ismerős csapatok számára

A mobilalkalmazás nem tartalmazza az összes asztali funkciót.

Az ügyfélszolgálat reagálóképessége változó

A Teamwork 2024-ben vezette be az AI-képességeket, beleértve az ügyfelek briefjei alapján történő automatizált projektbeállításokat és az AI-alapú erőforrás-ajánlásokat a jobb munkaterhelés-elosztás és projektelőrejelzés érdekében.

12. Adobe Workfront

Legalkalmasabb: Vállalati marketing portfóliók

Forrás: Adobe Workfront

Az Adobe Workfront nagy marketingosztályokat és kreatív ügynökségeket céloz meg, amelyek kifinomult kampánykezelésre, eszközjóváhagyási munkafolyamatokra és kreatív eszközökkel való integrációra szorulnak.

A platform kiválóan alkalmas komplex marketingtevékenységek kezelésére olyan funkciókkal, mint a kérelem-sorok, az automatizált útválasztás, az erőforrás-kapacitás tervezés és a részletes portfólió-jelentések.

Az Adobe Creative Cloud integrációja lehetővé teszi a tervezők számára, hogy feladatokat fogadjanak és munkáikat közvetlenül a Photoshop, az Illustrator és más kreatív alkalmazásokból küldjék el.

Főbb jellemzők

Fejlett marketingkampány- és portfóliókezelés

Kifinomult jóváhagyási munkafolyamatok kreatív eszközökhöz

Integráció az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal

Erőforrás-kapacitás tervezési és allokációs eszközök

Egyedi kérelemformulák és automatizált továbbítás

Árak

Az Adobe Workfront egyedi árajánlat alapú árazást alkalmaz, nyilvános árak nem elérhetők.

A platform általában jelentős, vállalati költségvetéshez megfelelő beruházást igényel, amelynek megvalósítási és képzési költségei gyakran szerepelnek az éves szerződésekben.

Az árak a felhasználók számától és a funkciók követelményeitől függően változnak. Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Adobe-val. Csak egyedi vállalati árak.

Miért választottam ezt?

A Workfront a tizenkettedik helyen áll a vállalati marketingtevékenységekhez specializált megoldások között.

Az 50 vagy több párhuzamos kampányt kezelő nagy marketingcsapatok jelentős javulást mutattak a jóváhagyási ciklusok időtartamában és az eszközök verziókezelésében, amikor a Workfront speciális munkafolyamatait használták.

A Creative Cloud integráció egyedülálló értéket nyújt a kreatív tevékenységet folytató szervezetek számára, bár a vállalati fókusz és az árak korlátozzák a kisebb csapatok hozzáférését.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Mélyreható marketing és kreatív munkafolyamat-specializáció

Zökkenőmentes integráció az Adobe Creative Suite-tal

Vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciók

Kifinomult erőforrás- és kapacitáskezelés

AI-támogatott projektprioritizálás és tartalmi javaslatok

Hátrányok:

A nagyon magas költségek korlátozzák a hozzáférhetőséget a vállalati költségvetésekben.

A komplex megvalósítás dedikált projektmenedzsmentet igényel

Megtanulása nehéz a marketingen kívüli csapat tagok számára

Korlátozott vonzerő a marketing és a kreatív felhasználási eseteken kívül

Folyamatos adminisztrációt és karbantartást igényel

Az Adobe felvásárlása óta a Workfront szorosabban integrálódott az Adobe Experience Managerbe, és az Adobe Sensei segítségével AI-képességekkel bővült az automatizált projektprioritizálás és tartalomoptimalizálás érdekében a 2024–2025-ös időszakban.

13. Microsoft Project

Legalkalmasabb: Részletes ütemezés és erőforrás-számítás

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project továbbra is az arany standard a komplex projektütemezés terén, kifinomult erőforrás-kiegyenlítést, kritikus út elemzést és portfóliókezelési funkciókat kínálva.

A platform kiválóan alkalmas nagy projektek kezelésére, amelyek több száz feladatot, összetett függőségeket és részletes erőforrás-korlátozásokat tartalmaznak.

A Microsoft 365 ökoszisztémával való integráció ismerős felületeket és zökkenőmentes adatmegosztást biztosít az Excel, a PowerPoint és a SharePoint programokkal a projekt dokumentációjának és jelentéseinek átfogó kezelése érdekében.

Főbb jellemzők

Fejlett projektütemezés erőforrás-kiegyenlítéssel

Kritikus út elemzés és mi lenne, ha forgatókönyv-tervezés

Portfóliószintű erőforrás-kezelés a projektek között

Integráció a Microsoft 365 alkalmazásokkal

Átfogó jelentések és megszerzett érték elemzés

Árak

A Microsoft Project Plan 1 alapvető felhőfunkciókért 10 USD/felhasználó/hó áron, a Plan 3 30 USD/felhasználó/hó áron asztali klienssel és fejlett funkciókkal, a Plan 5 pedig 55 USD/felhasználó/hó áron portfóliókezeléssel érhető el. Az örökös asztali licenc egyszeri vásárlásával 679 USD áron szerezhető be. A vállalati szerződések gyakran tartalmaznak mennyiségi kedvezményeket.

10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki a Microsoft Projectet

Miért választottam ezt?

A Microsoft Project a tizenharmadik helyen áll, mint a komplex projektütemezés és erőforrás-kezelés elismert vezetője.

A tesztelésünkben részt vevő építőipari és mérnöki csapatok következetesen a Projectet választották páratlan ütemezési pontosságának és erőforrás-optimalizálási képességeinek köszönhetően.

Bár a felület a modern alternatívákhoz képest elavultnak tűnik, a Project matematikai pontossága és a Microsoft ökoszisztémába való integrációja pótolhatatlanná teszi azokat az iparágakat, amelyek részletes tervezést és megfelelőségi jelentéseket igényelnek.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Iparágvezető projektütemezés és erőforrás-optimalizálás

Átfogó megszerzett érték és portfólióelemzés

Mély integráció a Microsoft 365 ökoszisztémával

Több évtizedes, bizonyított megbízhatóság komplex projektekben

Fejlett mi-ha elemzés és forgatókönyv-tervezés

Hátrányok:

A meredek tanulási görbe speciális képzést igényel

A desktop felület elavultnak tűnik a modern eszközökhöz képest.

Korlátozott együttműködési funkciók elosztott csapatok számára

Magas költségek a fejlett funkciók és a több licenc miatt

Elsősorban a hagyományos vízesés módszertanokhoz tervezve

A Microsoft a Project for the Webet modern felhőalapú alternatívaként mutatta be, és 2023-2024-ben továbbfejlesztett integrációt biztosított a Teams-szel a jobb együttműködés érdekében, valamint alapvető AI funkciókat a Power BI-n keresztül a prediktív elemzéshez.

14. Airtable

Legalkalmasabb: Egyedi, adatközpontú munkafolyamatok

via Airtable

Az Airtable ötvözi a táblázatok egyszerűségét az adatbázisok teljesítményével, lehetővé téve a csapatok számára, hogy saját igényeikre szabott, magasan testreszabott projektkövetési rendszereket hozzanak létre.

A felhasználók egyéni mezőket definiálhatnak, relációs adatbázisokat hozhatnak létre, és ugyanazokat az adatokat több nézetben is megjeleníthetik, többek között rácsos, naptár, Kanban és galéria formátumban.

Ez a rugalmasság teszi az Airtable-t ideális választássá kreatív projektek, tartalomnaptárak, termékfejlesztési tervek és egyéb olyan esetekhez, ahol a csapatoknak a szokásos feladatkezelésen túl különböző adattípusokat is nyomon kell követniük.

Főbb jellemzők

Rugalmas adatbázis-rendszer egyedi mezőtípusokkal

Többféle adatnézet (rács, naptár, Kanban, galéria, űrlapok)

Automatizálási szabályok a munkafolyamatok optimalizálásához

Gazdag mezőtípusok, beleértve a mellékleteket, képleteket és kereséseket

AI asszisztens tartalomgeneráláshoz és adatelemzéshez

Árak

Az Airtable ingyenes csomagot kínál korlátozott rekordszámmal és funkciókkal kis csapatok számára.

A Plus csomag ára 10 USD/felhasználó/hónap (25 000 rekord/adatbázis), a Pro csomag ára 20 USD/felhasználó/hónap, amely olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint a revíziós előzmények és a fejlett naptárnézet, az Enterprise csomag pedig fokozott biztonságot és adminisztrátori ellenőrzést biztosít, egyedi árazással.

Ingyenes próba elérhető a fizetős csomagokhoz.

10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Próbálja ki az Airtable-t ingyen

Miért választottam ezt?

Az Airtable a tizennegyedik helyen áll a testreszabott projektmunkafolyamatok létrehozásának kivételes rugalmassága miatt.

A többféle eszköz típussal, határidővel és érdekelt féllel rendelkező kampányokat nyomon követő marketingcsapatok az Airtable adatbázis-megközelítését alkalmasabbnak találták, mint a merev feladatkezelő rendszereket.

A platform erőssége olyan helyzetekben rejlik, amelyek egyszerű teendőlistákon túl strukturált adatkezelést igényelnek, bár kezdeti beállítása több időt igényel, mint a plug-and-play PM eszközöké.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Kivételes rugalmasság az egyedi adatstruktúrákhoz

Többféle nézet típus alkalmazkodik a különböző munkastílusokhoz

Erős automatizálási képességek a munkafolyamatok optimalizálásához

A gazdag mezőtípusok sokféle tartalmat és médiát támogatnak.

Az AI funkciók segítenek a tartalomkészítésben és az adatok elemzésében.

Hátrányok:

Több beállítási időt igényel, mint a hagyományos PM eszközök.

Nagy adatállományok esetén drágává válhat

Az adatbázis-koncepciók tanulási görbéje

Nincsenek benne a hagyományos PM funkciók, mint például a Gantt-diagramok kiterjesztések nélkül.

A teljesítmény nagyon nagy adatbázisok esetén lelassulhat.

Az Airtable 2023 közepén AI-képességeket adott ki, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy GPT-alapú funkciókat ágyazzanak be a tartalomgeneráláshoz és az adatelemzéshez, valamint továbbfejlesztett Interface Designer-t az egyedi projekt-dashboardok létrehozásához.

15. Freedcamp

Legalkalmasabb: Maximális funkciók nulla költségvetéssel

via FreedCamp

A Freedcamp azzal tűnik ki, hogy szokatlanul átfogó funkciókészletet kínál teljesen ingyenesen, beleértve a korlátlan felhasználói számot, projekteket és tárhelyet.

A platform feladatok kezelését, időkövetést, naptárat, fájlmegosztást, számlázást és még egy CRM modult is tartalmaz.

Ez a nagylelkű ingyenes csomag különösen vonzóvá teszi a Freedcampot azoknak a startupoknak, nonprofit szervezeteknek és kisvállalkozásoknak, amelyek teljes funkcionalitású projektmenedzsmentre van szükségük, de költségvetésük korlátozott. A legújabb AI-kiegészítések segítenek automatizálni a projekttervezést és -beállítást.

Főbb jellemzők

Teljes projektmenedzsment csomag korlátlan ingyenes használattal

Beépített számlázási és CRM modulok

Időkövetés és költségkezelés

Wiki és hibajelentési funkciók

AI projektbeállítási asszisztens az automatizált tervezéshez

Árak

A Freedcamp rendkívül nagylelkű ingyenes csomagot kínál, korlátlan felhasználói és projektmennyiséggel, valamint 1 GB tárhellyel. Az ingyenes csomag a legfontosabb igényeket fedezi.

A minimalista csomag ára 1,49 USD/felhasználó/hónap a további tárhely és funkciókért, az üzleti csomag ára 7,49 USD/felhasználó/hónap, amely fejlett jelentéskészítést és egyéni mezőket tartalmaz, az Enterprise csomag ára pedig 16,99 USD/felhasználó/hónap, amely prioritásos támogatást és fejlett biztonsági funkciókat is tartalmaz.

Miért választottam ezt?

A Freedcamp a tizenötödik helyen áll, miközben kivételes értéket nyújt a költségtudatos csapatok számára.

A tesztelői panelünkben szereplő startupok a prémium eszközök által nyújtott funkciók 85%-át ingyenesen tudták kihasználni.

A 2024 februárjában elindított AI projektteremtő asszisztens olyan kifinomult projekttervezési funkciókat kínál, amelyek általában csak drága vállalati megoldásokban találhatók meg.

Bár a felület kevésbé kifinomult, mint a prémium alternatíváké, a funkciók és az ár aránya továbbra is páratlan.

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

Átfogó funkciókészlet teljesen ingyenes, korlátlan számú felhasználó számára

Az AI-alapú projektbeállítás jelentős tervezési időt takarít meg

A beépített számlázási és CRM funkcióknak köszönhetően nincs szükség külön eszközökre.

Nincs mesterséges korlátozás az alapvető funkciók tekintetében

Rendszeres funkciófrissítések és fejlesztések

Hátrányok:

A felület kialakítása kevésbé modern, mint a prémium kategóriás versenytársaké.

Az ügyfélszolgálat ingyenes csomagban korlátozott

Kisebb felhasználói közösség és kevesebb harmadik féltől származó erőforrás

Egyes fejlett funkciók fizetős frissítéseket igényelnek.

A mobilalkalmazás funkcionalitása meglehetősen alapszintű.

A Freedcamp 2024 februárjában indította el AI Project Creation Assistant nevű szolgáltatását, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy egyszerű kérdőív felületen keresztül teljes projektstruktúrákat hozzanak létre feladatokkal, megbízásokkal és határidőkkel.

Egyéb lehetőségek, amelyek nem kerültek be a legjobb listánkba

A leghasznosabb projektmenedzsment eszközök mellett más lehetőségeket is érdemes megfontolni.

Bár nem tartjuk őket elég jónak ahhoz, hogy élenjáróknak tekintsük őket, javasoljuk, hogy böngéssze át őket, hogy megnézze, mi más áll még rendelkezésre.

Celoxis

Legalkalmasabb: Portfóliókezelés

Ha unja már a több projekt közötti egyensúlyozást, akkor a Celoxisnak része kell lennie a projektmenedzsment technológiai eszköztárának. Ez a projekt- és portfóliókezelő eszköz központosítja a különböző projekteket, kiemeli a függőségeket és összekapcsolja a feladatokat az átfogó célokkal.

A Celoxis intuitív felületével átfogó képet nyújt a projekt állásáról és erőforrásairól. Segít a projektmenedzsereknek a portfólió céljainak elérésében, miközben szakszerűen kezeli az erőforrásokat.

Ugyanakkor nagyfokú részletességet is kínál. A legkisebb feladatokat vagy tevékenységeket is összekapcsolhatja a nagyobb céllal, így mindenki elkötelezettnek érezheti magát.

Nincs sok tapasztalatom ezzel az eszközzel, mivel még elég új a piacon. Azonban tapasztalataink nagyrészt pozitívak voltak, és kíváncsian várom, hogyan fog fejlődni a Celoxis a jövőben.

A Celoxis legjobb funkciói

Központosítsa a különböző forrásokból érkező projektigényeket, hogy a keresletet a kapacitáshoz igazítsa.

Készítsen dinamikus projektterveket, amelyek a piaci feltételekhez és a projekt követelményeihez igazodnak.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását valós időben, és oldja meg a problémákat anélkül, hogy elhagyná a műszerfalat.

Kezelje a követeléseket, kiadásokat, jövedelmezőséget és egyéb költségvetési mutatókat a projektek és portfóliók között.

Kövesse nyomon az erőforrásokat, és biztosítsa azokat a kereslet, a rendelkezésre állás és a készségek alapján.

A Celoxis korlátai

Nem kínál ingyenes vagy freemium verziót.

Nincs visszavonás gomb, és ha töröl egy projektelemet, az örökre eltűnik.

A külső érdekelt felek számára fizetnie kell a fiókokért.

Celoxis árak

Manager: 25 USD/hó (éves számlázás)

Csapat tag: 15 USD/hó (éves számlázás)

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)

Miro

Legalkalmasabb: táblán alapuló ötletelés

A Miro a kreatív problémamegoldásról szól. Interaktív táblája gyakran segített nekem a online brainstorming üléseken, hogy újszerű megoldásokra jussak. Csapatom valós időben együttműködik, gondolattérképeket, digitális rajzokat és jegyzeteket készít – lényegében azt teszi, ami egy csapatot csapatmá tesz. Megállapítottam, hogy egy online brainstorming eszköz ösztönözheti a részvételt, még a csapat introvertált tagjai esetében is.

A Miro segít tárolni és rendszerezni az ilyen ötletcserék eredményeit későbbi felhasználás céljából. Akár egy alkalmazás UX-tervezését vizsgálja, akár egy együttműködési megbeszélést tart, a Miro néhány kattintással beállíthatja.

Bár a Miro egyszerűvé teszi a táblázatok és a gondolattérképek készítését, azt tapasztaltuk, hogy a projektmenedzsment egyéb fontos területein nem tud segíteni. Ez egy díszes (de nagyon szép) tábla, amely megterhelheti a pénztárcáját, ha figyelembe vesszük, hogy csak ennyit tud!

A Miro legjobb funkciói

Készítsen vázlatokat, projektbecsléseket, termékterveket, függőségi térképeket, útvonalterveket és egyszerűsített folyamatábrákat.

Használja ki a Talktrack előnyeit, egy fejlett eszköz az aszinkron együttműködés elősegítésére.

Használja a Miro Assist szolgáltatást diagramok, gondolattérképek, kódok és összefoglalók automatikus generálásához.

Javítsa a csapatok együttműködését távoli munkavégzésre alkalmas funkciókkal

A Miro korlátai

Egy adott területre való navigálás bonyolult, mivel a táblán lévő összes tartalmat végig kell görgetnie.

A felület lassulni kezd, ha tartalmakat, linkeket, dokumentumokat stb. ágyaz be, vagy a táblán dolgozik együtt másokkal.

Gyenge hozzáférés-ellenőrzés, alig vagy egyáltalán nincs átláthatóság azzal kapcsolatban, hogy ki fér hozzá a táblához.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5,0 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (1500+ értékelés)

Nifty

Legalkalmasabb: virtuális csapatok számára

A Nifty egy hatékony projektmenedzsment eszköz távoli csapatok számára. Ez a virtuális munka operációs rendszer a virtuális vagy hibrid csapatokkal való együttműködés egyedi kihívásaira ad választ. A Nifty összeköti a távoli csapatokat feladatkezelő eszközökkel, központosított kommunikációs csatornákkal, valamint szinkron és aszinkron megbeszélésekkel.

A csapatok együttműködhetnek a feladatokban, ötleteket cserélhetnek és naprakészek maradhatnak a projekt előrehaladásában, függetlenül az időzónától vagy a helyszíntől. Ezenkívül tartalmaz néhány ügyes funkciót (látja, mit csináltam?) a társadalmi elismerés és a csapatcsevegések számára, hogy megteremtsék a tartozás érzését.

Megállapítottuk azonban, hogy a Nifty több fontos funkciót fizetős szolgáltatások mögé rejt. Még a Business vagy az Unlimited csomagok sem kínálnak olyan kulcsfontosságú funkciókat, mint a célkövetés és a csapat munkaterhelésének kezelése.

A legjobb funkciók

Készítsen projektütemterveket Gantt-diagramok segítségével, amelyek idővonalon és úszósávos nézetben jelennek meg, és sajátítsa el az áttekintést.

Csatlakoztassa a csapatokat, cseréljen ötleteket, ossza meg fájljait, és működjön együtt a Nifty Discussions segítségével.

Állítsa be a feladatok prioritásait, és hozzon létre trigger-alapú automatizálást a projekt követelményeinek megfelelően.

Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, szervezése, megosztása és ellenőrzése a Nifty-ben a Google Docs, Sheets és Presentations segítségével.

Készítsen egyedi űrlapokat a bevitelek összegyűjtéséhez és összeállításához egy központi adattárban.

Nifty korlátozások

Jelentősen magasabb ár, mint a hasonló szoftvereké

Az adatok áttelepítése az integritás és a minőség romlását okozhatja.

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat rendkívül lassú.

A lassú betöltési idők megakadályozzák a gyakorlati projektmenedzsmentet

Kedvező árak

Ingyenes: 0 USD

Starter: 49 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Üzleti: 149 USD/hó

Korlátlan: 499 USD/hó

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 400 értékelés)

Hive

A Hive-ot használtam a csapatomban való együttműködés racionalizálására – függetlenül attól, hogy a kollégák távoli, hibrid vagy irodai munkát végeztek. A Hive Solo-val (az örökre ingyenes csomaggal) kezdtem, amely tökéletesen megfelelt a kétfős kis csapatunknak. Minden szükséges funkciót biztosított a projektek teljes körű kezeléséhez, anélkül, hogy egy fillért is ki kellett volna adnunk.

Mi működött számomra a legjobban a Hive-ban

A Project Action Cards segítségével világosan felosztottam a munkát, hozzáadtam a részleteket és kijelöltem a felelősöket.

A felület egyszerű volt és azonnal használatra kész , így nem kellett időt pazarolnunk a beállításokra.

A Gantt-diagramok megkönnyítették az ütemtervek megtervezését és a függőségek beállítását a szokásos táblázatokkal járó fejfájás nélkül.

Közvetlenül a Hive-ban dolgoztunk együtt a beépített csevegő és e-mail integráció segítségével – minden egy helyen maradt.

Analitikai irányítópultokat hoztam létre, hogy gyorsan áttekintést kapjak a projekt előrehaladásáról.

Mi nem működött olyan jól?

A műszerfalak és nézetek testreszabása némi kísérletezést igényelt – nem volt olyan intuitív, mint reméltem.

Ahogy csapatunk növekedni kezdett, a Hive árai kissé meghaladták a skálázhatóbb lehetőségekét.

Hive árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

nTask

Legalkalmasabb: célkövetés

Kipróbáltam az nTask-ot, amikor egy egyszerű eszközre volt szükségem, hogy a projektcsapatomat egy helyen összegyűjthessem. Ami számomra kiemelkedő volt, az a tiszta elrendezés és a korlátlan munkaterületek létrehozásának lehetősége volt – ez nagyon hasznos, ha több ügyfelet vagy osztályt kell kezelni. A felület madártávlatból áttekintést nyújtott mindenről, ami segített nyomon követni a haladást és gyorsabb döntéseket hozni.

Mi tetszett az nTask-ban

A projekteket alfeladatokra bontottam , ami jelentősen megkönnyítette a komplex munkafolyamatok nyomon követését.

A találkozók ütemezése és nyomon követése beépítve van – nincs többé ugrálás az eszközök között.

A kockázatkezelési modul lehetővé tette számomra, hogy a problémákat korán jelöljem meg és vészhelyzeti terveket készítsek.

A beépített költségvetési eszközök segítségével nyomon követhetőek a projekt kiadásai anélkül, hogy táblázatokra kellene átállni.

Ahol elmaradt

Az ingyenes csomagban hiányzott a jelentéskészítés , ami megnehezítette a teljesítmény időbeli nyomon követését.

A csapatkommunikációs funkciók kissé korlátozottak voltak – úgy éreztem, hogy még mindig szükségem van a Slackre vagy az e-mailre.

A Gantt-diagramok hasznosak voltak, de nem olyan gördülékenyek és intuitívak, mint más, általam használt eszközök.

Miután bővítettük a rendszert, az ár kissé magasnak tűnt a funkciókhoz képest.

Árak áttekintése

Alapszintű : Ingyenes

Prémium : 4 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

Capterra : 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: Nincs elegendő értékelés a következtetések levonásához.

Todoist

Legalkalmasabb: Személyes termelékenység

Először a Todoist alkalmazást választottam, hogy útközben gyorsan rögzíthessem a gondolataimat – és őszintén szólva, ez a felhasználási eset tökéletesen bevált. Egyszerűen beírtam vagy beszéltem a feladataimat természetes nyelven, és az alkalmazás minden gond nélkül beállította az emlékeztetőket. Tiszta, minimalista és gyors.

De amint megpróbáltam használni valódi csapatprojektekhez, falba ütköztem.

A Todoist eredetileg személyes feladatkezelőként készült, nem pedig teljes értékű csapatprojekt-eszközként. Így bár a saját prioritásaim kezelésére kiválóan alkalmas, a ingyenes verzióban hiányzik a valós idejű együttműködés, ami azt jelentette, hogy frissítenem kellett, vagy máshol kellett keresnem a csapat munkameneteinek kezeléséhez.

Mi tetszett a Todoistban

Másodpercek alatt egyedi feladatlistákat hozhattam létre határidőkkel és prioritásokkal.

A színekkel jelölt grafikonok segítségével gyorsan áttekinthettem a helyzetet.

Az emlékeztetők (e-mailben, SMS-ben vagy push üzenetben) életmentőek voltak az időérzékeny munkáknál.

Könnyű bevonni a csapattagokat a közös feladatokba – ha egyszer megtalálta a megfelelő tervet.

Mi nem működött számomra

Minden projektben csak egy Google Naptár csatlakoztatható.

Ha véletlenül töröl egy feladatot , azt nem lehet visszavonni – jaj.

Néhány billentyűparancs nem tűnt intuitívnak.

Árak

Ingyenes

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

TeamGantt

Legalkalmasabb: Vizuális projekt ütemtervek

Ha Ön is annyira szereti a Gantt-diagramokat, mint én (például álmaimban is függőségekről álmodom), akkor a TeamGantt lehet az Ön számára a tökéletes választás. Ez egy projektmenedzsment eszköz, amely a Gantt-diagramokat helyezi előtérbe – nincs zavaró tényező, csak tiszta vizuális idővonalak, amelyek azonnal megmutatják, ki mit csinál és mikor.

Én marketingkampányok és építési ütemtervek kezelésére használtam. A valós idejű haladáskövetés életmentő – a feladatok elvégzésével a százalékok frissülnek, ami biztosítja, hogy az egész csapat őszinte legyen és a terv szerint haladjon.

Mi tetszett a TeamGantt-ban?

A Gantt-diagramok gyönyörűek – egyszerűek, intuitívak és tökéletesek az ügyfeleknek szóló prezentációkhoz.

Egy helyen függőségeket rendelhettem , mérföldköveket állíthattam be és nyomon követhettem a munkaterhelést .

A beépített időkövetés remek betekintést nyújtott abba, hogy valójában mire fordítottuk az időnket.

Bónusz: Különböző munkastílusokhoz naptár, Kanban és lista nézetek között válthattam.

Mi volt a hangulatgyilkos?

Az ingyenes csomagban csak egy Gantt-diagramot használhat. Ez nehéz, ha több projektet kell egyszerre kezelni, ahogy én.

Szerettem volna több testreszabási lehetőséget – színek, háttér, márkajelzés… egy kicsit egyszerű a vevőknek szánt jelentésekhez.

Árak áttekintése

Ingyenes

Pro : 59 USD/hó menedzserenként + 9 USD/hó munkatársonként

Korlátlan minden : Egyedi árazás

Építőipari kiadás: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

ActiveCollab

Legalkalmasabb: szabadúszók és kis ügynökségek számára

Kipróbáltam az ActiveCollab-ot, amikor olyan projekteszközt kerestem, amely nem úgy néz ki, mint egy űrhajó zsúfolt vezérlőpultja. Ha szereti a tiszta dizájnt, a Kanban egyszerűségét és a dolgok túlgondolás nélküli elvégzését, akkor érdemes megnéznie ezt.

A projekteket feladatokra bontottam, határidőket adtam hozzájuk, és kiosztottam őket a csapatnak – és a felhasználói felületnek köszönhetően mindez zökkenőmentesen ment. Választhat a lista és a Kanban nézet között, és van még egy beépített stopperóra is az idő nyomon követéséhez (nem kell többé elfelejtenie megnyomni a „start” gombot a másik alkalmazásban). Van alkalmazáson belüli csevegés, fájlmegosztás, és lehetővé teszi, hogy bevonja az ügyfeleket anélkül, hogy túlterhelné őket.

Mi kattintott

A feladatok függőségei + automatikus átütemezés megkímélt néhány határidővel kapcsolatos fejfájástól.

A költségvetés-nyomonkövetés funkció rendkívül hasznos volt egy ügyfél-megbízási projekt során.

Imádtam a tiszta műszerfalakat és a rugalmas időkövetést .

Minden intuitívnak tűnt – még azoknak a csapattagoknak is, akik utálják a PM eszközöket.

Mi nem sikerült

Kicsit szűkmarkú a harmadik féltől származó integrációk terén (különösen, ha Google ökoszisztémában él).

A felépítés jól működik, de ne számítson mélyreható testreszabási lehetőségekre vagy különleges megjelenítésre.

Árak

Ingyenes csomag elérhető

Plus : 15 USD/hó (3 felhasználó számára egységes ár)

Pro : 11 USD/felhasználó/hónap

Pro+Get Paid: 17 USD/felhasználó/hónap (számlázás és fizetésekkel együtt)

Értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Paymo

Legalkalmasabb: Erőforrás-kezelés

Ön szabadúszó? Egyedül dolgozó projektmenedzser? Vagy csak valaki, aki Kanban, időkövetés és számlázás funkciókat szeretne használni anélkül, hogy öt különböző lapot kellene megnyitnia? A Paymo pont ezt kínálja.

Én ezt használtam a számlázható órák nyomon követésére, az ügyfelek feladatait kezelésére, sőt számlák generálására is – mindezt külső alkalmazások nélkül. A beépített Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak a vizuális típusú emberek számára, a valós idejű feladatkommentek pedig zökkenőmentessé teszik az aszinkron együttműködést.

Ami tetszett

Az időkövetés beépített funkció (nincs szükség nehézkes integrációkra).

A feladatokhoz fűzött kommentek segítettek a csapatnak a beszélgetések témájánál maradni

Az egy kattintással történő számlázás igazi áldásnak tűnt a késő esti projektzárások után.

Mi lehetne jobb?

Nincs lehetőség összefoglalók vagy leírások hozzáadására a projekt szintjén (furcsa kihagyás)

Nem lehet napi ellenőrzőlistákat készíteni, csak projektalapúakat – ez kissé korlátozza a részletes tervezőket.

Árak áttekintése

Ingyenes alapszintű használatra

Starter : 5,90 USD/felhasználó/hónap (3 hónap után 9,90 USD-ra emelkedik)

Kis irodák : 10,90 USD/felhasználó/hónap → 3 hónap után 15,90 USD

Üzleti: 16,90 USD/felhasználó/hónap → 3 hónap után 23,90 USD

Értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)

MeisterTask

Legalkalmasabb: Felhőalapú projektmenedzsment

Ha a Kanban táblák a kedvencei, akkor a MeisterTask lehet a következő kedvenc eszköze.

Én kreatív sprintok és marketingfeladatok kezelésére használtam, és az alapvető funkciókat tökéletesen ellátja: drag-and-drop feladatok, beépített automatizálás és olyan tiszta felhasználói felület, hogy még a legkaotikusabb teendőlista is nyugodtnak tűnik. Minden – határidők, megjegyzések, ellenőrzőlisták – testreszabható Kanban oszlopokban van rendszerezve.

Amit szerettem

A feladatlapok megosztása és frissítése rendkívül egyszerű.

Minden feladathoz kontextusgazdag jegyzeteket, linkeket és megjegyzéseket adhat hozzá.

A csapatok címkézésével és a teljesítmény figyelemmel kísérésével könnyen nyomon követhető, ki mit csinál.

Mi hiányzik?

Nincs havi tevékenységi áttekintés a csapat számára (ami hasznos lenne)

Szerettem volna, ha a feladat sablonok testreszabhatósága mélyebb lenne.

Árak áttekintése

Ingyenes az alapokhoz

Pro : 9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (1160+ értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

Ez is érdekelheti

Fedezze fel a kapcsolódó termelékenységi eszközöket, hogy optimalizálja teljes munkafolyamatát:

Feladatkezelő szoftverek : egyéni és csapatfeladatok nyomon követésére specializálódott megoldások : egyéni és csapatfeladatok nyomon követésére specializálódott megoldások

Ingyenes projektmenedzsment szoftver : átfogó útmutató a nulla költségű projektmenedzsment lehetőségekhez : átfogó útmutató a nulla költségű projektmenedzsment lehetőségekhez

Időgazdálkodási alkalmazások : digitális eszközök a személyes termelékenység és az időkövetéshez : digitális eszközök a személyes termelékenység és az időkövetéshez

Az általunk alkalmazott kiválasztási kritériumok

A megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztásához meg kell értenie csapata konkrét problémáit és munkafolyamat-követelményeit.

Minden platformot a projektcsapatok számára valódi fontosság alapján súlyozott kritériumok alapján értékeltünk:

Kritérium Súly % Könnyű használat és bevezetés 25% Funkciók teljessége 20% Árak Érték 15% Integrációs képességek 15% AI és automatizálás 12% Biztonság és megfelelőség 8% Mobil élmény 5%

Több mint 500 projektmenedzser felmérési adatai alapján a legfontosabb tényezők közé tartozik a felhasználók általi könnyű alkalmazkodás, a meglévő eszközökkel való integráció és a csapat növekedésével arányosan változó, átlátható árazás.

A projektmenedzsment szoftverek funkciói

A modern projektmenedzsment platformoknak ezeket az alapvető képességeket kell tartalmazniuk a hatékony csapatkoordináció támogatásához.

Tervezés és ütemezés

Feladatok létrehozása alfeladatokkal és függőségekkel

Többféle projektnézet (lista, táblázat, naptár, Gantt-diagram)

Erőforrás-elosztás és kapacitástervezés

Mérföldkő-nyomon követés és határidőkezelés

Sablonkönyvtár ismétlődő projektekhez

Kritikus út elemzés komplex ütemtervekhez

Automatizálás és intelligencia

Munkafolyamat-automatizálási szabályok és kiváltók

AI-alapú feladatjavaslatok és összefoglalók

Automatizált állapotjelentések és értesítések

Intelligens ütemezés a korábbi adatok alapján

Prediktív projektkockázati elemzés

Időkövetés automatizált időzítőkkel

Együttműködés és kommunikáció

Valós idejű megjegyzések és fájlmegosztás

Csapatcsevegés és üzenetküldési funkciók

Ügyfélportál hozzáférés és jogosultságok

E-mail integráció és értesítések

Mobilalkalmazások a terepi frissítésekhez

Dokumentumok és eszközök verziókezelése

Tipp: A próbaidőszak alatt mindig tesztelje a feladat létrehozásának sebességét, mivel ez határozza meg leginkább a napi termelékenységet.

A projektmenedzsment szoftverek előnyei

A megfelelő projektmenedzsment szoftver bevezetése mérhető befektetési megtérülést eredményez a hatékonyság javulása és a koordinációs költségek csökkenése révén:

Gyorsabb projektkivitelezés: A csapatok átlagosan 23%-kal gyorsabban fejezik be a projekteket strukturált PM eszközökkel.

Csökkentett e-mail forgalom: A projektspecifikus kommunikáció akár 45%-kal csökkenti az e-mailek számát csapattagként.

Jobb költségvetés-ellenőrzés: A valós idejű költségkövetés 78%-ban megakadályozza a költségtúllépéseket a projektekben.

Magasabb csapatelégedettség: A feladatok egyértelmű láthatósága és a határidők kezelése 31%-kal javítja a csapat morálját.

Jobb ügyfélkapcsolatok: Az átlátható projektállapot 40%-kal csökkenti az ügyfelek panaszait.

Megnövekedett számlázható hatékonyság: Az automatizált időkövetés 15-20%-kal több számlázható órát rögzít a szolgáltató vállalkozások számára.

Kevesebb projektkudarc: A strukturált munkafolyamatok 37%-ról 12%-ra csökkentik a projektkudarcok arányát.

A projektmenedzsment szoftverek költségei és árai

A projektmenedzsment szoftverek ára jelentősen változik a csapat mérete, a funkciók iránti igény és a telepítési preferenciák függvényében:

Forgatókönyv Havi költség (általános becslés) Jellemző funkciók Szabadúszó/magánszemély 0–15 dollár Alapvető feladatok, naptár, fájlmegosztás Kis csapat (5-10 felhasználó) 25–100 dollár Együttműködés, alapvető jelentések, integrációk Növekvő vállalkozások (25-50 felhasználó) 200–500 dollár Fejlett funkciók, automatizálás, egyéni mezők Vállalati (100+ felhasználó) 1000–5000+ dollár Portfóliókezelés, biztonság, dedikált támogatás

ROI-tipp: A csapatok általában 3-6 hónapon belül pozitív megtérülést tapasztalnak a hatékonyság javulása és a projektkésések csökkenése révén.

Gyakran ismételt kérdések

Néhány gyakran feltett kérdés, amelyet a projektmenedzsment eszközökről hallunk:

A legtöbb platform korlátlan számú felhasználót támogat fizetős csomagok esetén, bár az ingyenes csomagok általában 2-15 felhasználóra korlátozódnak, a szolgáltatótól függően. A vállalati csomagok gyakran tartalmaznak mennyiségi kedvezményeket nagy csapatok számára.

Igen, a legtöbb nagy platform ma már tartalmaz AI-képességeket, mint például automatizált feladat létrehozás, állapotösszefoglalók és prediktív elemzések. A ClickUp, az Asana és a Monday.com kínálják a legátfogóbb AI-asszisztenseket 2025-ben.

Az alapvető biztonsági funkciók közé tartozik az adat titkosítás, a kétfaktoros hitelesítés, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, az ellenőrzési naplózások és a megfelelőségi tanúsítványok (SOC 2, GDPR). A vállalati csomagok általában továbbfejlesztett biztonsági opciókat kínálnak.

A legtöbb platform migrációs segítséget és adatimportáló eszközöket kínál a versenytársaktól való áttéréshez. A népszerű integrációk között szerepelnek a CSV-importok, az API-kapcsolatok és a komplex átállásokhoz szükséges speciális migrációs szolgáltatások.

A támogatási szintek a tervezetek szintjétől függően változnak, a közösségi fórumoktól és a segítségnyújtó dokumentációtól az ingyenes tervezeteknél a dedikált fiókkezelőktől és a prioritásos támogatástól a vállalati tervezeteknél. A válaszadási idők általában a magasabb szintű előfizetésekkel javulnak.

Igen, több platform is kínál robusztus ingyenes csomagokat, például a ClickUp, az Asana (legfeljebb 15 felhasználó), a Trello és a Freedcamp (korlátlan számú felhasználó). Az ingyenes csomagok általában az alapvető funkciókat tartalmazzák, de a fejlett funkciók és a tárhely korlátozottak.

Záró gondolatok

Miután 6 hónap alatt 15 projektmenedzsment platformot teszteltünk, a ClickUp egyértelműen a legtöbb csapat számára a legjobb választásnak bizonyult, akik átfogó funkcionalitást és AI-alapú automatizálást keresnek.

Az Asana és a Monday.com a felhasználói elfogadottság és a vizuális projektmenedzsment terén nyújtott kiváló teljesítményükkel kiegészítik a legjobb három listát.

A siker kulcsa abban rejlik, hogy a platform képességeit a csapatának speciális munkafolyamat-követelményeihez igazítsa, ahelyett, hogy kizárólag a funkciók számát venné figyelembe a választáskor.

Kezdje a legnépszerűbb ajánlataink ingyenes próbaverzióival, hogy első kézből tapasztalja meg a termelékenység javulását.

Vagy kihagyhatja ezt a folyamatot, és egyszerűen a ClickUp-ot választhatja, amelyről tudjuk, hogy imádni fogja. Ha többet szeretne megtudni a Clickup-ról, regisztráljon egy ingyenes fiókot.