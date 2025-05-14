A 11 legjobb időgazdálkodási alkalmazás 2025-ben (vélemények és árak)

Előfordul, hogy szűk határidővel dolgozva elterelődik a figyelme? Vagy úgy fejezi be a napot, hogy nem érzi produktívnak magát, és azon töpreng, hová tűnt az idő?

Mindannyian átéltük már ezt. A naptári emlékeztetők, az irodai megbeszélések és a teendőlisták miatt néha túlterhelő lehet mindent következetesen elvégezni.

Mindannyian szeretnénk többet elérni kevesebb idő alatt. ?

A produktivitás kulcsa az idő hatékony kezelésének képessége. Itt jönnek képbe az időgazdálkodási alkalmazások.

Akár menedzser vagy, aki feladatokat szeretne delegálni a csapatának, akár szabadúszó, aki havi naptárát szeretné összeállítani, biztosan találsz olyan alkalmazást, amely az igényeidnek megfelel. Összeállítottunk egy listát a 11 legjobb időgazdálkodási alkalmazásról, amelyek közül választhatsz. Olvass tovább!

Mi az az időgazdálkodási alkalmazás?

Az időgazdálkodási alkalmazás egy mobil vagy asztali számítógépen futó szoftveralkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat az összes feladatukra fordított idő beosztásának megtervezésében, nyomon követésében és optimalizálásában, valamint a projektek kezelésében.

Segítenek az egyéneknek és a szakembereknek a napirendjük szervezésében, a termelékenység növelésében és a munka-magánélet egyensúlyának javításában. ⏳

Akár multitasking bajnok vagy, akár csak rendet akarsz teremteni személyes vagy szakmai életedben, az időgazdálkodási eszközök segítenek gyorsabban dolgozni azáltal, hogy időadatokat rendelnek a különböző feladatokhoz és projektekhez.

Ezen felül olyan kiegészítő funkciókkal is rendelkeznek, mint jegyzetelés, teendőlisták, feladatkezelők, időszervezők, projektmenedzsment és szokások nyomon követése. Mert nem magát az időt követed nyomon, hanem azt, hogy mire fordítod.

Mit kell keresni az időgazdálkodási alkalmazásokban?

A 11 legjobb időgazdálkodási alkalmazás

1. ClickUp

Legyen szervezettebb és használja ki jobban az idejét a ClickUp projektidő-követő alkalmazásával.

Az idő nyomon követése minden projekt sikerének alapja. Csapatként időben szeretnéd teljesíteni a projekteket, mert a késések költségtúllépéshez vezethetnek.

A projektmenedzsment platformjába beépített időgazdálkodási alkalmazás megkíméli csapatát attól, hogy az időkövető eszköz és a projektmenedzsment platform között kelljen váltogatniuk. Ez az egyetlen megbízható forrás az idő hatékony kezeléséhez és az időgazdálkodási célok eléréséhez.

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat, hogy összegyűjtse és megtekintse a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, és így gyorsan áttekintést kapjon az előrehaladásáról.

A ClickUp időgazdálkodási alkalmazásával csapata bármilyen platformról nyomon követheti az időt, számlázhatja ügyfeleinek a számlázható órákat, és integrálhatja a munkaidő-nyilvántartásokat a projekt munkafolyamataiba.

Számos időmegtakarító funkció, többek között a kezdési és befejezési dátumok, a határidők átrendezése, a munkaidő-nyilvántartás és az átütemezés függőségei teszik ezt az alkalmazást a legjobb időgazdálkodási alkalmazássá.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon az idejét bárhol – asztali számítógépen vagy mobilalkalmazásban . Az időkövető eszközökön átívelően működik, és összekapcsolja az időadatokat a ClickUp feladatokkal.

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá jegyzeteket, és tekintse meg az időráfordításról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp globális időzítőjével.

A ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkciójával manuálisan hozzáadhat időbejegyzéseket a múltbeli tevékenységekhez, és akár a korábban nyomon követett bejegyzéseket is szerkesztheti, így a projektidő-nyomonkövetés gyerekjáték lesz.

Előrejelzéseket készíthet és elvárásokat állíthat fel időbecslésekkel, megoszthatja az időbecsléseket a csapat tagjai között a feladatokra, és megtekintheti az időbecslések összesítését, hogy átfogóbb képet kapjon.

Különbséget tesz a számlázható és a nem számlázható órák között, hogy ügyfeleinek pontosan számlázhasson.

Váltson egyik környezetből a másikba anélkül, hogy elveszítené az időzítő aktuális állását a ClickUp globális időzítőjével ⌛

Használj előre elkészített sablonokat, mint például az időgazdálkodási ütemterv sablon az időnapló sablonok és még sok más, hogy könnyedén megszervezd a napodat és a projekteidet.

A ClickUp korlátai

A munkaidő-nyilvántartások és a számlázható jelentések csak a Business és Enterprise csomagokban érhetők el.

A ClickUp alkalmazás testreszabása egy kis tanulási folyamatot igényel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Notion

via Notion

Feladataink és projektjeink gyakran különböző naplókon, teendőlistákon vagy akár a telefonunkon lévő jegyzetelő alkalmazásokban vannak szétszórva.

Hiányzik az időbeosztás, mivel nem látjuk őket egy helyen, ami a fontos tevékenységek határidejének elmulasztásához vezet.

Az összes közelgő feladatunk egy helyen történő megjelenítése az első lépés a sikeres időgazdálkodáshoz.

A Notion időgazdálkodási eszköze lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy jobban megtervezzék a feladatokat azáltal, hogy azokat egy helyen vizualizálják, több naptárat és Kanban nézetet támogatnak, valamint hatékony nyomon követéssel javítják a termelékenységet.

A Notion legjobb funkciói

Feladatkövetési funkció, amely egy helyen jeleníti meg az összes tervezett feladatot és projektet, prioritásokat állít fel és nyomon követi azok előrehaladását.

Az idővonal nézet rugalmasságot biztosít a projektek hatókörének meghatározásához, az idővonalak módosításához és a nézetek testreszabásához, így a projekteket és feladatokat időrendben ábrázolhatja.

A Notion AI automatikusan kitölti az adatokat, elemző jelentéseket készít és automatikusan új írási ötleteket generál, hogy időt takarítson meg a brainstorming során.

A Notion korlátai

A mobilalkalmazások használata lassú lehet.

Az alkalmazásnak van egy tanulási görbéje.

Notion árak

Magánszemélyek számára ingyenes

Plusz: 8 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

A Notion AI bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagok számára havi 8 dollárért.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4835 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1946 értékelés)

3. MyLifeOrganized

via MyLifeOrganized

Képzelje el, hogy egy üzleti rendezvényt tervez. Vannak olyan feladatok, amelyek több csapattól függnek. Például a háttérnyomtatás attól függ, hogy elkészül-e a terv, míg egy másik csapat felel a nyomtatásért.

Ha függőségek vannak, elengedhetetlen azok vizualizálása, hogy megértsük, melyik feladat haladta meg a tervezett időt és okozta a késedelmet.

A MyLifeOrganized (MLO) rugalmas hierarchikus listákat hoz létre alfeladatokkal és meghatározott függőségekkel, hogy pontosan meghatározza a feladat elvégzését akadályozó tényezőket.

A MyLifeOrganized legjobb funkciói

Drag and drop felület a teendőlisták létrehozásához és azok listában vagy virtuális fában való átrendezéséhez, hogy könnyebben nyomon követhesse az időt.

Hozzon létre alfeladatokat a feladatokon belül, és akár függőségeket is hozzáadhat a feladatokhoz.

Előre elkészített sablon időgazdálkodási technikák , például David Allen „Getting Things Done”® (GTD®) módszerének megvalósításához.

A MyLifeOrganized korlátai

A felület kialakítása nem intuitív és nem könnyen használható.

A felhasználóknak további előfizetésre van szükségük, hogy az eszközök között felhőalapú szinkronizálás legyen lehetséges.

MyLifeOrganized árak

MLO for Android (egyszeri díj, nincs havi díj) Ingyenes Professional: 29,99 USD

Ingyenes

Professzionális: 29,99 dollár

MLO for iOS (egyszeri díj, nincs havi díj) Ingyenes Professional: 29,99 USD

Ingyenes

Professzionális: 29,99 dollár

MLO for Windows (egyszeri díj, nincs havi díj) Standard: 49,95 USD Professional: 59,95 USD

Normál ár: 49,95 dollár

Professzionális: 59,95 dollár

Felhőalapú szinkronizálási szolgáltatás (a különböző eszközökön elért haladás szinkronizálásához) 19,95 USD/év 12,95 USD/hat hónap

19,95 dollár/év

12,95 dollár hat hónapra

MyLifeOrganized értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Rize

via Rize

Projektmenedzserként elengedhetetlen, hogy megértsd, hogyan fekteti be idejét a csapatod, és hogy van-e jobb módszer a mindenki termelékenységének maximalizálására.

A Rize egy időgazdálkodási alkalmazás, amely mesterséges intelligenciát használ a koncentráció és a termelékenység javítására, valamint egészséges munkaszokások kialakítására. Segít kezelni a több folyamatban lévő projekt közötti feladatokat és elkerülni a figyelemelterelő tényezőket.

Automatikusan nyomon követheti a feladatokat, valós időben kategorizálhatja csapata tevékenységét, elemezheti, hogyan fordítják az idejüket, és segíthet nekik optimalizálni a termelékenységüket.

A Rize legjobb funkciói

Automatikusan nyomon követi a számítógépen töltött időt, anélkül, hogy időzítőt kellene elindítania vagy leállítania.

Hozzon létre egyéni kategóriákat, hogy jobban átlássa, mire fordítja az idejét.

Állítsa be a naponta munkával töltött óraszámot , és kapjon értesítéseket, hogy elkerülje a túlterhelést.

Rize korlátai

A felhasználók szerint problémák merülnek fel az egyéni kategóriák beállításakor.

iOS és Android rendszereken nem elérhető.

Rize árak

Ingyenes próba, csak egy hónapig

Havi: 16,99 dollár havonta

Éves: 9,99 dollár havonta

Rize értékelések és vélemények

G2: NA (0 értékelés)

Capterra: NA (0 értékelés)

5. Wrike

via Wrike

A túl sok személyes vagy e-mailes bejelentkezés túlterhelő lehet a csapatod számára. Ami még rosszabb, hogy a legtöbb időt az e-mailjeidre való válaszolással töltik, ami termelékenységvesztéshez vezet.

A Wrike naptárainak segítségével az érintett felek valós időben követhetik a projekt előrehaladását, anélkül, hogy több e-mailt kellene ellenőrizniük, hogy mindenki naprakész legyen. A projektnaptár nyomon követi a határidőket, a projekt előrehaladását, a munkaterhelés ütközéseit és a potenciális szűk keresztmetszeteket.

A Wrike legjobb funkciói

A Wrike időkövető szoftvere pontosan megjeleníti a különböző projektekre/feladatokra fordított időt, amelyet össze lehet hasonlítani a tervezett óraszámmal.

Kövesse nyomon a felhasznált időt, hogy pontosan megkapja a számlázható órákat, majd szinkronizálja azokat pénzügyi rendszereivel a számlázáshoz.

Tájékoztasd csapataidat a projekttervezés fontos mérföldköveiről, és dolgozzatok összehangoltan a részlegek közötti feladatokon.

A Wrike korlátai

Nincs beépített elemző funkció a vizualizáláshoz.

Az idővonal nézetben nincs visszavonási funkció; a feladatokat nem lehet átütemezni.

Wrike árak

Ingyenes: 0 dollár felhasználónként havonta

Csapat: 9,80 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 24,80 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: egyedi árazás

Pinnacle: egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2535 értékelés)

6. Toggl Track

via Toggl

A számlázható órák pontos kezelése a projektmenedzserek egyik legfontosabb kihívása, amikor világszerte különböző csapattagokkal dolgoznak együtt. Az időgazdálkodási alkalmazások segítenek maximalizálni csapata idejét bármely ügyfélprojektben.

A vállalkozások a Toggl alkalmazást használják az ügyfelek számlázására, a jövedelmezőség mérésére és a munkaterhelés kezelésére. A nyomon követett időbejegyzéseket rácsos vagy naptár formátumban tekintheti meg, és az időjelentési műszerfalak megmutatják, hogy csapata naponta és hetente mire fordítja az idejét.

A Toggl Track legjobb funkciói

A Toggl Track Chrome kiterjesztés lehetővé teszi, hogy automatikusan elindítsa és leállítsa az időkövető alkalmazást, még akkor is, ha a számítógépe tétlen, de az időzítő még mindig fut; emellett lehetőséget kínál a rögzített időtartamok javítására is.

Készíts pontos projektköltségvetéseket az időkövetési adatok alapján, és kövesd nyomon a projektek számlázható óráit az ügyfél-vezérlőpulton.

Integrálható az összes vezető Google Naptárral, projektmenedzsment eszközzel , HR- és számviteli platformmal.

Toggl Track korlátozások

A felhasználók olyan eseteket jelentenek, amikor a munkamenet befejezési ideje nem került rögzítésre a desktop alkalmazásban.

Nincs feladatkezelési vagy tervezési funkció; nem lehet ütemezni és nyomon követni a csapat munkaterhelését.

Toggl Track árak

Ingyenes: Legfeljebb öt felhasználó számára

Kezdő csomag: 9 dollár felhasználónként havonta

Prémium: 18 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1553 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2235 értékelés)

7. Asana

via Asana

Az időadatok elengedhetetlenek a munkaterhelés és az erőforrások tervezéséhez, valós idejű becsléseket nyújtanak a projekt előrehaladásáról, és fontosak a jobb előrejelzés és költségvetés készítéséhez is.

A pontos időkövetési adatok elengedhetetlenek a személyes és szakmai projektek kezeléséhez.

Az Asana időgazdálkodási alkalmazás beépített időzítői automatikusan rögzítik az időt, és valós idejű adatokat továbbítanak az elemzési műszerfalra, segítve a csapatokat a terv betartásában.

Az Asana legjobb funkciói

Beépített időkövetési funkció a feladat elvégzéséhez szükséges idő becsléséhez és a ténylegesen eltöltött idő rögzítéséhez.

Hozzon létre alfeladatokat, ossza ki azokat a csapattagok között, és kövesse nyomon azok előrehaladását valós időben ?

Az időkövetési adatok az elemzési irányítópulton jelenthetők, és támogatják a szortírozást olyan egyéni mezőkkel, mint a becsült idő, az eltöltött idő és egyebek.

Az Asana korlátai

A beágyazott időkövetés csak az Advanced szintű és annál magasabb szintű csomagokban érhető el.

A felület nem annyira intuitív, mint más alkalmazásoké.

Asana árak

Ingyenes: személyes használatra (időkövetés csak integrációk révén támogatott)

Starter: 10,99 USD/hó (nem támogatja a beágyazott időkövetést)

Haladó: 24,99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9522 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 270 értékelés)

8. TimeTree

via TimeTree

Nagy rendezvényt szervezel? A TimeTree segít összehangolni az eseményeket azáltal, hogy megosztja a fontos információkat és a munkarendeket. Ez egy olyan alkalmazás, ahol egyetlen naptárban megoszthatod a terveket és megbeszélheted a közelgő izgalmas eseményeket.

A TimeTree csevegési funkcióval is rendelkezik, amelyet családtagok, barátok és hobbi csoportok használhatnak, hogy minden közösség számára naptárat hozzanak létre és eseményeket tervezzenek.

A TimeTree legjobb funkciói

Ossza meg az információkat naptár formátumban a TimeTree nyilvános naptár segítségével.

Egyszerűsítse az összes kommunikációt egy helyen, és küldjön emlékeztetőket , fényképeket vagy mellékleteket az eseményhez kapcsolódóan.

A TimeTree korlátai

A megosztott naptárban legfeljebb 200 tag lehet.

Fiókonként maximum 20 naptár hozható létre.

TimeTree árak

Ingyenes egyhónapos próba

Prémium: 4,49 dollár havonta

TimeTree értékelések és vélemények

G2: Nem szerepel a G2 listáján

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Habitica

via Habitica

Nehéz következetesnek maradni, miközben új szokásokat alakítunk ki. Az interaktív időgazdálkodási alkalmazás, a Habitica egy jutalmazási rendszert kínál, amely kiemeli az előrehaladásodat és kézzelfoghatóbbá teszi azt.

Tartsd kézben a feladataidat, teljesítsd a teendőlistádat, növeld a termelékenységedet, és kapj jutalmat minden alkalommal, amikor egy fontos feladatot teljesítesz ezzel az ingyenes, játékos idő- és feladatkezelő alkalmazással.

A Habitica legjobb funkciói

Kövesse nyomon és kezelje az idejét, munkaszokásait, napi céljait és teendőlistáját a Habitica mobilalkalmazásaival és webes felületével.

Fejleszd az avatárodat, és oldd fel a játékbeli funkciókat, amikor elvégzed a feladatokat.

Játékbeli jutalmak és büntetések, valamint egy erős közösségi hálózat, amely inspirálja a felhasználókat.

A Habitica korlátai

A gamifikáció egyesek számára nem feltétlenül jelent nagy motivációt.

Habitica árak

Havi díj: 4,99 dollár, amely 25 drágakövet tartalmaz

3 hónap: 14,99 dollár, amely 30 drágakövet és egy misztikus homokórát tartalmaz.

6 hónap: 29,99 dollár, amely 35 drágakövet és két misztikus homokórát tartalmaz.

Éves: 47,99 dollár, amely 45 drágakövet és négy misztikus homokórát tartalmaz.

Habitica értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Trello

via Trello

A zsúfolt munkarend és a több folyamatban lévő projekt miatt segítségre van szüksége a személyes termelékenységének kezeléséhez. A Trello időgazdálkodási alkalmazása javítja a személyes időgazdálkodását, finomítja a prioritások meghatározásának módszereit és segít a teendőlistájának kezelésében.

A Trello összesíti az összes feladatot, csapattagot és eszközt táblák, listák és kártyák segítségével, hogy jobban átláthassa az erőforrásokat és az időbeosztást.

A Trello legjobb funkciói

Kövesse nyomon személyes termelékenységi határidőit a Trello naptárnézetével és sablonjaival.

Használja a Timeline alkalmazást, hogy áttekintse a projekt előrehaladásának összes feladatát az idő függvényében. Egyszerűen húzza át az egérrel, hogy elindítsa vagy módosítsa a határidőket, ha a prioritások változnak.

Kezelje a munkaterhelést, oldja meg a szűk keresztmetszeteket, vizualizálja a határidőket és a kiosztott feladatokat, és tartsa tájékoztatva az érdekelt feleket a Trello Dashboard segítségével.

A Trello korlátai

Nincs beépített támogatás az időkövetéshez

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Prémium: 10 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 427 értékelés)

Capterra: 4,5 /5 (23018 értékelés)

11. Clockify

via Clockify

A Clockify egy egyszerű és hatékony időgazdálkodási alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a projektekben eltöltött munkaórákat. Ideális eszköz ügynökségek, szabadúszók és szakemberek számára, akik hatékonyabb időgazdálkodás érdekében szeretnék megszervezni az idejüket. A Clockify egyértelmű felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatok közötti egyszerű váltást és átfogó jelentések készítését.

A Clockify legjobb funkciói

A felhasználók feladatspecifikus időzítőket hozhatnak létre, a nyomon követett időt projektek szerint oszthatják el, és több időzítőt is egyszerre kezelhetnek.

Csapataktivitási irányítópultot kínál, amelyen egy pillanat alatt nyomon követhető a csapat termelékenysége, és amely optimalizálási lehetőségeket is felvázol.

A Clockify integrálható olyan népszerű projektmenedzsment eszközökkel, mint a Trello, az Asana és a Jira.

A Clockify korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az időzítő néha meghibásodik, és hogy a felületen nehéz eligazodni.

A fejlett funkciók, mint például a célok nyomon követése vagy a riasztások, csak a fizetős verziókban érhetők el.

Clockify árak

Örökre ingyenes: Korlátozott funkciók

Alap: 4,99 USD/hó

Alapcsomag: 6,99 USD/hó

Pro: 9,99 USD/hó

Vállalati: 14,99 USD/hó

Clockify ügyfélvélemények

G2: 4,5/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Maximalizálja termelékenységét a legjobb időgazdálkodási alkalmazásokkal

Ha sok minden történik az életében, az stresszt okozhat és sok határidő elmulasztását eredményezheti. A megfelelő időkövető alkalmazás segíthet az idő hatékony kezelésében, a személyes és szakmai termelékenység javításában, valamint a munka és a magánélet jobb egyensúlyának elérésében.

Amikor az Ön igényeinek megfelelő időgazdálkodási alkalmazások közül választ, összpontosítson a funkciókra, a platformok közötti kompatibilitásra, a vezető projektmenedzsment eszközökkel és naptárakkal való integrációra, az automatizálásra és az elemzésekre, hogy jobban kihasználhassa az idejét.

