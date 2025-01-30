A 10 legjobb időkövető szoftver 2025-ben (alkalmazásfunkciók és árak)

Ahogy az ikonikus April Ludgate egyszer mondta: „Az idő pénz, a pénz hatalom, a hatalom pizza, a pizza pedig tudás.”

Akár tudta, akár nem, April néhány szóval pontosan összefoglalta az időgazdálkodási és időkövető szoftverek fontosságát. Vagyis, nagyjából. 🍕💜

Az időkövető szoftver elengedhetetlen minden csapat, ügynökség vagy szabadúszó számára, aki növelni szeretné a termelékenységet, gyorsítani szeretné a projektjeit, időbeosztást szeretne készíteni a napjára, és még sok másra. Ezeket az eszközöket a csapat tagjai használhatják a be- és kijelentkezéshez, a munkaterhelésük szervezéséhez és az egyes feladatokra fordított idő rögzítéséhez, hogy optimalizálják a munkanapjaikat és rugalmasak maradjanak a hét folyamán.

Ráadásul a projektidő-követés mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára előnyös. Ha a lehető legjobban kihasználja a munkahelyi idejét, több időt kap vissza, amelyet a családjára, szenvedélyes projektjeire, kapcsolataikra és hobbijaira fordíthat. 🏆

A legnagyobb kihívás az, hogy olyan időkövető szoftverbe fektessen be, amely megfelel az Ön igényeinek.

...és a rendelkezésre álló szoftverek számát tekintve ez a próba-hiba folyamat komoly fejfájást okozhat. 😳

De jó helyen jár! Összeállítottuk a 10 legjobb időkövető alkalmazás részletes listáját, hogy segítsünk a keresésben és összehasonlíthassa a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakat és értékeléseket.

Mi az időkövető alkalmazás?

Az időkövető alkalmazás egy online vagy mobilbarát eszköz, amely rögzíti a munkahelyen, bizonyos feladatokon vagy különböző projektekben eltöltött időt nap, hét, hónap vagy akár év szinten! Az ezekből az alkalmazásokból nyert információk segítségével jobban megértheti termelékenységét, vagy pontosan kiszámíthatja a bérszámfejtést vagy a számlázható időt.

Ha megértik, hogy egy nap során mire fordítják az idejüket, és hogy az idejük valójában mennyibe kerül, az alkalmazottak és a vállalatok megalapozottabb döntéseket hozhatnak a folyamatok racionalizálásáról és az általános jövedelmezőség növeléséről.

Különösen az órabérben fizetett alkalmazottak és a vállalkozók számára hasznos az időkövető szoftver, amely segítségével nyomon követhetik a műszakokat, az ebédszüneteket, a szabadságokat, a betegszabadságokat és még sok mást! Emellett egyes csapatok az állami, szakszervezeti vagy projektkövetelmények teljesítéséhez is támaszkodnak rá.

Ez már így is soknak tűnik, de az időkövető szoftverek ennél is többet tudnak! A valódi kérdés az, hogy mely funkciókra van valóban szükséged?

Mit kell figyelni az időkövető szoftvereknél?

Az időkövető szoftverek előnye, hogy rengeteg különböző időgazdálkodási technikát képesek egy kényelmes és intuitív alkalmazásba integrálni – ideális esetben.

A ClickUp Custom Fields egyszerű vagy fejlett képleteinek segítségével azonnal megtalálhatja a pontos számokat.

Nem minden időkövető vagy időblokkoló alkalmazás rendelkezik ugyanolyan funkcionalitással, könnyű használhatósággal és költséghatékonysággal, ezért fontos, hogy vásárlás előtt tudd, mit keresel. Íme az öt legfontosabb funkció, amelynek rendelkeznie kell egy kiváló minőségű és hasznos időkövető szoftvernek:

Globális időkövetés : Nem a legjobb időkihasználás, ha minden alkalommal el kell indítania és le kell állítania a digitális óráját, amikor böngészőablakok, feladatok vagy megbeszélések között vált. Keressen olyan szoftvert, amely képes rögzíteni, kezelni és összeadni az összes munkájára fordított időt.

Időjelentés : Az időbejegyzések, becslések, ütemtervek és : Az időbejegyzések, becslések, ütemtervek és projekt mérföldkövek áttekintése segít stratégiai döntéseket hozni a folyamatokkal kapcsolatban.

Képletek : A képletek segítségével könnyedén és automatikusan kiszámíthatja a legfontosabb számokat, beleértve a ledolgozott időt, az óradíjakat, a költségvetéseket és egyebeket.

Rendezés és szűrés : A jegyzetek, címkék vagy tagek segítségével könnyedén rendszerezheti és elérheti időbejegyzéseit.

Integrációk: Ha olyan időkövető szoftvert találsz, amely rengeteg integrációval rendelkezik, az segít könnyedén megtekinteni és kezelni a különböző alkalmazásokban eltöltött időt.

A jó hír az, hogy rengeteg szoftver felel meg ezeknek a kritériumoknak, és több is van, amelyik még ennél is többet kínál!

Ugye nem gondolta, hogy magára hagyjuk az időkövető szoftver keresésében?

Tesztelje újonnan megszerzett időgazdálkodási ismereteit, és találja meg álmai időkövető eszközét ennek a részletes listának a segítségével. Hasonlítsa össze a 10 legjobb időkövető szoftver legfontosabb funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit, hogy megtalálja a legmegfelelőbb időkövető szoftvert!

A ClickUp Global Timer segítségével bárhonnan nyomon követheti az időt, becsléseket állíthat be, jegyzeteket adhat hozzá és jelentéseket tekinthet meg az időráfordításáról.

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi szoftver, amely elég hatékony ahhoz, hogy az alkalmazásokban végzett munkádat egyetlen platformon konszolidálja – beleértve a más lapokban, alkalmazásokban és feladatokban eltöltött időt is! Ez az ideális időkövető alkalmazás azoknak az egyéneknek és vezetőknek, akik a ClickUp projektidő-követési funkcióival, egy ingyenes Chrome-bővítménnyel az ablakok közötti idő követésére és még sok mással szeretnék termelékenységüket növelni!

Ráadásul a ClickUp az egyetlen időkövető szoftver, amely Workload nézetet kínál, így áttekinthetővé válik az egyes csapattagok heti vagy havi munkaterhelése.

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Rugalmas időkövetés bármilyen eszközről, ablakból, alkalmazásból vagy feladatból a globális időzítővel

Személyre szabott munkaidő-nyilvántartások, jelentések és betekintések készítése időkövető widgetekkel

Tervezze meg a hetét előre, feladatonkénti vagy munkaterhelésenkénti becsült idővel.

Adjon hozzá kontextust minden időbejegyzéshez megjegyzésekkel arról, hogyan használta az idejét.

Automatikusan kiszámítja a számlázható időt, hogy minden számla pontos legyen.

Szűrje, rendezze és kategorizálja időbejegyzéseit címkékkel

A ClickUp korlátai

A ClickUp gazdag funkciókészletéhez való alkalmazkodás némi tanulási időt igényelhet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető!

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD felhasználónként, havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 19 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5510+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3510+ értékelés)

2. Timely

via Timely

A Timely célja, hogy az automatikus ütemezési technológia segítségével egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a feladatok tervezését. Ez biztosítja, hogy a feladatok mindig időben el legyenek végezve, anélkül, hogy a felhasználóknak manuálisan be kellene avatkozniuk. Az időkövető eszköz hatékony elemzési funkcióval is rendelkezik, amely segít a felhasználóknak meghatározni, mely tevékenységek igényelnek a legtöbb időt és energiát, így megalapozott döntéseket hozhatnak arról, hogyan használják fel legjobban erőforrásaikat.

A Timely funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy másokkal együttműködjenek, emlékeztetőket állítsanak be, nyomon kövessék az előrehaladást és kézben tartsák a feladatokat. Drag-and-drop felületének köszönhetően több projekt kezelése és a feladatok fontossági sorrendbe állítása gyerekjáték.

Összességében a Timely egyszerűsíti a feladatkezelést mind a csapatok, mind az egyének számára azáltal, hogy intuitív felületet és hatékony funkciókat kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén szervezettek maradhatnak és hatékonyabbá válhatnak a mindennapi munkájukban!

A Timely legjobb funkciói

Natív integrációk és nyílt API-k az adatok összekapcsolásához a technológiai rendszerben

Címkézzen listákat, hogy egységesítse a rögzített órák jelentésének módját.

Alkalmazások Mac, Windows, iOS és Android rendszerekhez

Automatikus időkövetés

Időbeli korlátozások

Az AI teljesítményével kapcsolatos problémák több munkát jelentenek a felhasználók számára a hibaelhárítás során.

Az időpontok pontossága problémát jelenthet, ha időzónát váltasz.

Időszerű árazás

Starter : 9 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Prémium : 16 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Korlátlan: 22 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Időszerű értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. Toggl Track

via Toggl Track

A Toggl Track egy időkövető eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a különböző feladatokra és projektekre fordított időt, és részletes jelentéseket és elemzéseket nyújt, amelyek segítségével a csapatok azonosíthatják azokat a területeket, ahol javíthatnak a hatékonyságon és a termelékenységen.

Ez egy rugalmas nyomonkövető szoftver, amely a csapatok munkafolyamataikhoz igazítható. Ha meg szeretné tudni, mely tevékenységek generálnak bevételt, rendeljen számlázható díjakat a munkaterületekhez, a csapat tagjaihoz, a projektekhez vagy a projekt tagjaihoz!

Emellett integrálható más eszközökkel is, például a GitLabbal, a Notionnal, az Adobe XD-vel és másokkal. Ez lehetővé teszi, hogy a Toggl Trackot a csapatod által már használt más eszközökkel és platformokkal együtt használd.

Kezelje csapata idejét a Toggl Track és ClickUp integrációval !

A Toggl Track legjobb funkciói

Több mint 100 integráció Chrome és Firefox böngészőbővítményekkel

Bérszámfejtés vállalkozók és alkalmazottak számára

Webes, mobil és asztali alkalmazások

Valós idejű vagy offline nyomon követés

A Toggl Track korlátai

Az ingyenes csomag tagjai nem rögzíthetik a leggyakrabban használt időbejegyzéseket az egyszerű hozzáférés érdekében.

Önmagában nem alkalmas feladatkezelő eszközként.

Toggl Track árak

Csapat : 9 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Toggl Track értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

4. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime egy teljesen automatizált időkövető szoftver, amely számítógépeken és mobil eszközökön fut a háttérben, nyomon követi a használt platformokat és webhelyeket, és részletes jelentéseket készít a különböző tevékenységekre fordított időről. A RescueTime egyik fő előnye, hogy segít a felhasználóknak betekintést nyerni az időfelhasználásukba, és azonosítani a figyelemelterelő tényezőket és az időpazarló tevékenységeket, amelyekkel foglalkozni lehet a termelékenység javítása érdekében.

Ez az időkövető alkalmazás egy praktikus funkcióval is rendelkezik, a Focus Work Goal-lal, amely felméri a munkastílusodat és a találkozóid ütemezését, hogy napi fókuszcélt állítson fel számodra. A felhasználók termelékenységi célokat állíthatnak be, és figyelmeztetést kapnak, ha túl sok időt töltenek nem termelékeny tevékenységekkel, például közösségi médiával vagy szórakoztató weboldalakkal.

A RescueTime legjobb funkciói

Integráció naptárprogramokkal, például a Google Naptárral és az Outlookkal

Okos coaching egész nap, hogy mindig naprakész legyél a feladatokkal

A Focus Sessions blokkolja a nem produktív és figyelemelterelő webhelyeket.

Windows és Mac alkalmazások az asztali tevékenységek nyomon követéséhez

A RescueTime korlátai

Nem felel meg a projekt- és feladatkezelés követelményeinek

Nincs együttműködési funkció

RescueTime árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a RescueTime-mal.

RescueTime értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

G2: 4,1/5 (70+ értékelés)

5. Clockify

via Clockify

A Clockify egy időkövető alkalmazás, amelynek segítségével nyomon követhető a projektekre és feladatokra fordított idő. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pontos munkaidő-nyilvántartásokat készítsenek, számlázható díjakat állítsanak be munkájukért, és részletes jelentéseket készítsenek munkájuk előrehaladásáról. A Clockify használatához a felhasználóknak fiókot kell létrehozniuk az alkalmazásban, majd be kell jelentkezniük, hogy elindíthassák az időkövetést a Clockify irányítópultjáról.

A Clockify egyedi funkciója a futó időzítő kezdési idejének megváltoztatása. Ha például elfelejtette elindítani az időzítőt a nap elején, akkor manuálisan beállíthatja az időzítőt, hogy tükrözze a munkakezdés időpontját. Ez a funkció különösen hasznos azok számára, akik nem követik nyomon rendszeresen az idejüket. Ezzel elkerülhető, hogy túlszámlázza az ügyfeleket, vagy többet dolgozzon, mint kellene!

A Clockify legjobb funkciói

Gyors időblokkolás a naptárban

Időtevékenységi diagramok a műszerfalon

Tétlen alkalmazások észlelése

Több mint 80 integráció

A Clockify korlátai

A csapatoknak képzésre lehet szükségük a szoftver összes funkciójának elsajátításához.

Kevésbé intuitív felület

Clockify árak

Alap : 3,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Standard : 5,49 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Pro : 7,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Clockify értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Float

via Float

A Float erőforrás-kezelő eszköz célja, hogy segítse a szervezeteket erőforrás-kezelési folyamataik racionalizálásában. Fejlett elemzési és algoritmusokat kínál, amelyek részletes információkat nyújtanak az erőforrásokról, például a munkavállalókról, a pénzügyekről és a folyamatokról.

Ezeket az adatokat felhasználhatják a hatékonyság optimalizálására, a költségek csökkentésére, a jövedelmezőség növelésére és megalapozott döntések meghozatalára. A Float segítségével valós időben tervezhetik és nyomon követhetik az erőforrásokat, így a szervezetek gyorsan reagálhatnak bármilyen változásra.

Az elemzési funkció segítségével a szervezetek felismerhetik a trendeket és a lehetőségeket, így előnyt szerezhetnek versenytársaikkal szemben. Ez segít a csapatoknak gyorsabban jobb döntéseket hozni és produktívabbak lenni!

A Float legjobb funkciói

A pénzügyi eszközök rögzítik a csapat által elszámolható órákat, hogy számlákat állíthassanak ki.

Automatikus emlékeztetők Slacken, e-mailben és mobilon keresztül

Előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások a tervezett feladatok alapján

Becsült és tényleges óraszámok összehasonlítása

Float korlátozások

Megtanulása nehéz, hogy stabil munkafolyamatot lehessen kialakítani a platformon belül.

Nincs fejlett adat-exportálási funkciója

Float árazás

Erőforrás-tervezés : 6 USD/fő/hónap, éves számlázással

Erőforrás-tervezés és időkövetés: 10 USD/fő/hónap, éves számlázással

Plus Pack kiegészítő csomag: 6 USD/fő/hónap

Float értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

7. HourStack

via HourStack

A HourStack egy projekt- és időgazdálkodási eszköz, amely segít a felhasználóknak a szervezésben, a termelékenység növelésében és a céljaik elérésében. A felhasználók egyetlen nézetből szervezhetik a feladatokat időblokkokba, rangsorolhatják a feladatokat és kezelhetik napi tevékenységeiket.

Az HourStack modern, intuitív felülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a haladási sávok segítségével vizualizálják az időbeli előrehaladást, jegyzetekkel és címkékkel gyorsan rögzítsék az adatokat, és könnyedén váltsanak a napi és heti feladatok között. Ez az időkövető alkalmazás olyan funkciókkal, mint a feladat-emlékeztetők, a fejlett szűrés és a kollaboratív munkaterület-támogatás, lehetővé teszi, hogy mindig naprakész legyen a projektekkel kapcsolatban.

A HourStack legjobb funkciói

Egyéni és csapat naptár nézetek a menetrendek optimalizálásához

Személyre szabható jelentések szűrőkkel, csoportosítással és rendezéssel

Excel, Google Sheets és CSV fájl exportálás

Egy kattintással használható naptár időzítők

HourStack korlátai

Az időpontok pontossága a felhasználók rendszeres bejelentkezésétől és karbantartástól függ.

Rövid ingyenes próbaidőszak, hogy megtapasztalja a termelékenységre gyakorolt valódi hatást.

HourStack árak

Személyes : 9 USD/hó 1 tag számára, éves számlázással

Csapat: 12 USD/hó/tag, éves számlázással

HourStack értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

G2: 4,4/5 (5 értékelés)

8. Paymo

via Paymo

A Paymo időkövető eszközével a vállalkozások nyomon követhetik, hogy alkalmazottaik mennyi időt töltenek különböző feladatok elvégzésével. Segít a csapatoknak javítani számlázási és számlázási folyamataikat azáltal, hogy pontos, részletes időkövetési adatokat biztosít – ez az egyik legfontosabb előnye.

Ezekkel az adatokkal a felhasználók pontos és átlátható számlákat állíthatnak ki, ami jobb ügyfélkapcsolatokat eredményez. A Paymo időkövető eszközzel nemcsak a számlázható és nem számlázható időt lehet nyomon követni, hanem a költségeket is meg lehet érteni, ami segít az árazási modellek javításában.

A projektmenedzserek az eszközt a projekt ütemtervének és határidőinek meghatározásához is felhasználhatják. Például a projektmenedzser meghatározza azokat a mérföldköveket, amelyek elérése érdekében minden csapattagnak dolgoznia kell, majd rendszeres ellenőrzésekkel követi nyomon az előrehaladást.

A Paymo legjobb funkciói

Napi, heti vagy havi munkaidő-nyilvántartás megtekintése

Munkaidő-nyilvántartás személyre szabási beállítások

Kördiagramok és oszlopdiagramok

Erőforrás-kezelés

A Paymo korlátai

A ingyenes csomagban nincs fejlett feladatkezelés.

Az integrációk csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Paymo árak

Ingyenes

Starter : 4,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Kis iroda : 9,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 20,79 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Paymo értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Kisvállalkozást vezet? Nézze meg ezeket a kisvállalkozások számára készült időkövető eszközöket!

9. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor egy időkövető szoftver, amely segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek jobban megérteni, hogyan töltik az idejüket. A számítógépeken és mobil eszközökön háttérben fut, nyomon követi a használt alkalmazásokat és webhelyeket, és részletes jelentéseket készít a különböző tevékenységekre fordított időről.

A Time Doctor egyik fő előnye, hogy segít a felhasználóknak betekintést nyerni a figyelmüket elterelő tényezőkbe és az időpazarlásba, amelyekkel aztán foglalkozni lehet a termelékenység javítása érdekében. A szoftver emellett számos alkalmazotti felügyeleti funkcióval is rendelkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak a tervhez való ragaszkodásban.

Nézze meg a ClickUp és Time Doctor integrációt !

A Time Doctor legjobb funkciói

Az alkalmazottak jelenlétének és munkaidő-nyilvántartásának automatikus ellenőrzése

Work-life Balance widget az alkalmazottak munkaterhelésének figyelemmel kíséréséhez

Egyedi felhasználói szerepkörök és jogosultsági beállítások

Valós idejű irányítópultok és testreszabott jelentések

A Time Doctor korlátai

A képernyőfigyelés véletlenszerű képernyőképek készítésekor személyes adatokat rögzíthet.

Nincs natív projektmenedzsment szoftver

A Time Doctor árai

Alap : 70 USD/felhasználó/év

Standard : 100 USD/felhasználó/év

Prémium: 200 USD/felhasználó/év

Time Doctor értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

10. TickTick

via Tick Tick

A TickTick fő jellemzője, hogy mindenki számára világos és strukturált módot kínál a teendőlistájának kezelésére. A TickTickben a felhasználók feladatlistákat készíthetnek, emlékeztetőket állíthatnak be és prioritásokat rendelhetnek a feladataikhoz.

A TickTick egy praktikus időkövető alkalmazás távoli csapatok és együttműködés számára. A felhasználók megoszthatják a feladatokat és listákat, feladatokat rendelhetnek a csapat tagjaihoz, és nyomon követhetik a csapat projektjeinek előrehaladását. Ez segíthet a csapatoknak a hatékony kommunikációban és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Ez produktívabb és hatékonyabb munkakörnyezetet eredményez.

Ahelyett, hogy begépelnék a feladatokat, a felhasználók hangjukkal is hozzáadhatják azokat a teendőlistájukhoz! A TickTick alkalmazás hangfelismerés segítségével átalakítja a kimondott szavakat szöveggé, és hozzáadja azokat a listához.

A TickTick legjobb funkciói

Egyszerű szervezeti hierarchia (mappák, listák, feladatok és ellenőrzési elemek)

Különböző naptárnézetek és naptár előfizetések

Helymeghatározás

Pomodoro időzítő

A TickTick korlátai

Önmagában nem alkalmas feladatkezelő eszközként.

Korlátozott előrehaladás-követési funkciók

TickTick árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a TickTickkel.

TickTick értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Ideje pályára állni – a ClickUp segítségével

Ha már a tervek betartásáról van szó... itt az ideje kiválasztani az időkövető szoftvert! Használja ezt a részletes listát a kereséshez, és győződjön meg arról, hogy a legjobb időkövető szoftvert választja. Ha pedig extra időhatékonyságot szeretne elérni a döntésével, válassza a listán a legmagasabb értékelést kapott szoftvert: a ClickUp-ot!

Tegye láthatóvá feladatait a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Rengeteg időtakarékos funkció, több mint 15 testreszabható projektnézet, több száz sablon és még sok más, mindez egyetlen platformon! Ráadásul a ClickUp ugyanolyan hatékony, mint költséghatékony, így soha nem kell kompromisszumot kötnie kedvenc funkciói tekintetében. 🙂

Növelje termelékenységét és nézze, ahogy a nyereség az egekbe szökik, ha még ma regisztrál a ClickUp-ra! 🏆