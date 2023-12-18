8 termelékenységi cél a termelékenység növelése érdekében 2025-ben

Az új év beköszöntével sokan fogadalmat tesznek, hogy többet fognak elérni, legyen szó a munkáról vagy a magánéletről.

Nehéz lehet betartani egy újévi fogadalmat. Lehet, hogy irreális célt tűztél ki magad elé, vagy egyszerűen nem könnyű új szokásokat kialakítani. Ha 2024-ben bármiben is produktívabb akarsz lenni, akkor most kezdj el felkészülni a sikerre.

Annak érdekében, hogy ne térjen le a pályáról és motivált maradjon a fogadalmak betartásában, a ClickUp összeállított egy listát azokról a stratégiákról, amelyekkel a termelékenységi célokat kitűzheti és betarthatja az új év kezdetén.

1. Végezzen időellenőrzést

via Fizkes // Shutterstock

Ha nehezen találsz elegendő időt a nap folyamán, hogy mindent elvégezz, gondold át, hogyan osztod be az idődet. Az időaudit egy mélyreható elemzés arról, hogyan töltöd az idődet minden nap.

A napi napló vezetésével könnyebb azonosítani azokat a tevékenységeket, amelyek sok időt vesznek igénybe, de valójában nem hoznak sok eredményt. A közösségi médiában való böngészés, a munkatársakkal való társasági élet és az álmodozás órákat vehet el a napból. Az időellenőrzés egy egyszerű eszköz, amelyet akkor érdemes használni , ha növelni szeretné a termelékenységét és javítani szeretné időgazdálkodási készségeit.

2. Szabaduljon meg a rossz szokásoktól, és alakítson ki egészségeseket

via Sabrina Bracher // Shutterstock

Minden szokás, legyen az jó vagy rossz, ciklusokban jelentkezik – írja Charles Duhigg „A szokás hatalma” című könyvében. Ezek valamilyen jelzéssel kezdődnek – illattal, hangulattal, helyszínnel –, amely kiváltja a rutint (bármi is legyen az a szokás) és a jutalmat (például cukor- vagy koffein-löket).

Ha megérted, mi motivál és milyen jutalmakat kapsz, könnyebben eldöntheted, hogy egy szokás jó-e neked. Soha nem késő megszabadulni egy rossz szokástól, de időbe és elkötelezettségbe kerül az agy átnevelése és új szokások kialakítása.

A változáshoz szükséges motiváció megszerzése a legnehezebb rész. A legfontosabb az, hogy következetesek maradjunk a szokások kialakításában és megváltoztatásában.

3. Heti ütemtervet készítsen

via Create jobs 51 // Shutterstock

Üljön le hetente egyszer, például vasárnap este, és állítsa össze a menetrendjét, határozza meg a legfontosabb prioritásokat, és szüntesse meg a felesleges tevékenységeket. Gondoskodjon arról, hogy a menetrendbe belekerüljenek azok a területek, ahol termelékenyebb szeretne lenni, hogy azok beépüljenek a rendszerbe.

A testmozgás ugyanolyan fontos lehet – vagy még fontosabb –, mint egy munkaértekezleten vagy iparági rendezvényen való részvétel. Az időd megtervezésével a feladatokra koncentrálhatsz, és kézben tarthatod, mire fordítod az idődet.

4. Használjon ellenőrző listákat

via Sutadimages // Shutterstock

A csekklista egy egyszerű módszer arra, hogy a feladatok ne maradjanak elvégezve. Legyen szó bevásárlásról, repülőgép felkészítéséről vagy ügyintézésről, a csekklisták megkönnyítik a már elvégzett és a még elvégzendő feladatok nyomon követését.

Ha még soha nem használtál ellenőrzőlistát, kezdj kicsivel, hogy kiderüljön, melyik típus a legalkalmasabb számodra.

5. Naptár fókusz blokkok

via Cast of Thousands // Shutterstock

Könnyen eltereli a figyelmét a nap folyamán? Próbáljon meg időt szánni a naptárában a „koncentrációs blokkokra”. Tegye el a telefonját, kapcsolja ki az értesítéseket, és ne tervezzen megbeszéléseket vagy találkozókat.

A fókuszblokk egy olyan időtartam, amely kizárólag a gondolkodást igénylő munkára van szánva. Mint minden új szokás, ezt is apránként kezdje el, és fokozatosan építse fel. Tervezzen be hetente néhány fókuszblokkot, és figyelje meg, javul-e a termelékenysége. Ha tetszik, adjon hozzá még többet.

Bónusz: Termelékenységi sablonok!

6. Kerülje a többfeladatos munkavégzést

via Savanevich Viktar // Shutterstock

A figyelemelterelő tényezőkkel teli világban a többfeladatos munkavégzés gyakori, és vonzónak tűnhet. Azonban a többfeladatos munkavégzéssel foglalkozók valójában nem hatékonyan oldják meg a feladataikat, és kevésbé produktívak, mint azok, akik egy feladatra koncentrálnak.

Ezek a stratégiák a stressz csökkentésére is hatnak. Ahelyett, hogy mindent egyszerre akarna megcsinálni, koncentráljon egyszerre csak egy dologra. Így hatékonyabban és jobb eredményekkel fog dolgozni, és több ideje és energiája marad más dolgokra is.

7. Testmozgás

via Canva

Ne felejtsen el mozogni! Sokan naponta órákat ülnek a számítógép előtt, és csak ritkán állnak fel. Azok, akik kevesebbet ülnek, jobb mentális egészségnek és termelékenységnek örvendenek. Ezért minden héten iktasson be edzésidőt a naptárába. A rendszeres testmozgás az egyik legegyszerűbb módja az egészség javításának.

8. Próbálja ki egy bevált időgazdálkodási technikát

via Kaspars Grinvalds // Shutterstock

Különböző embereknek különböző időgazdálkodási stratégiákra van szükségük a sikerhez. Számos bevált technika közül választhat.

A Pomodoro-technikával beállít egy időzítőt egy adott feladatra, és arra koncentrál, amíg le nem jár az idő. Ezután szünetet tart, mielőtt újrakezdené. Ez különösen hasznos lehet a kreatív gondolkodók számára.

A halogatók és azok, akik nyomás alatt jól teljesítenek, hasznos tanulságokat meríthetnek Parkinson törvényéből, amely szerint egy feladat pontosan annyi időt vesz igénybe, amennyi időt kapsz a végrehajtására. Ha minden feladatra rögzített határidőt tudsz magadnak kitűzni, akkor nagyobb eséllyel fogod mindet elvégezni.

Ha ezek közül egyik sem tűnik vonzónak, számos más időgazdálkodási technikát is kipróbálhat, például a gyors tervezési módszert és a „savanyúságosüveg-elméletet”.

Egyszerűsítse munkafolyamatát és növelje termelékenységét még ma!

Ha úgy érzi, hogy mindig csak a helyben topog, és elárasztják a teendőlisták, akkor itt az ideje, hogy új termelékenységi tervet készítsen. ☝️

Ideje átvenni az irányítást a termelékenységed felett, és biztosítani, hogy elvégezd a szükséges feladatokat. Vannak olyan eszközök, amelyek segítenek időt megtakarítani, szervezetté válni és a lehető legjobban kihasználni a napodat.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelynek célja, hogy segítse az egyéni felhasználókat és a különböző méretű csapatokat az iparágakban a munkafolyamatok egyszerűsítésében és a munka hatékonyságának növelésében.

Teljesen testreszabható platformot kínál, amely segít a ClickUp-ot a munkafolyamatának leginkább megfelelő módon konfigurálni, valamint intuitív Célok funkciót, amely segít nyomon követni és mérni a termelékenységi céljait.

A platform több száz testreszabható funkciójával minden eszköz a rendelkezésére áll, amire szüksége van a jobb munkamódszerek bevezetéséhez, az idő hatékony kezeléséhez és az összes feladat áttekintéséhez. Használja a személyre szabható automatizálást a folyamatok automatikus irányításához, a feladatlistákat a teendők kezeléséhez, a naptár nézetet a napi ütemterv megtervezéséhez, valamint a beépített globális időkövetőt a feladatokra fordított idő nyomon követéséhez és még sok máshoz, hogy jobban kezelhesse és racionalizálhassa munkafolyamatát. Több mint 1000 munkaeszközzel integrálható, beleértve a leggyakrabban használt alkalmazásokat is, így minden munkáját egy helyen összpontosíthatja.

Ingyenesen kipróbálhatja – kezdje még ma, hogy növelje termelékenységét és minden nap többet tudjon elvégezni! ⚡️

Vendégíró:

Aubrey Jane McClaine nemzetközi újságíró, több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a globális és hazai tudósítások terén. Több ezer cikket írt nemzetközi médiumok számára, és kiterjedt helyszíni tudósításokat készített katasztrófa- és háborús övezetekből, többek között Ukrajnából.