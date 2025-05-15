A 11 legjobb Toggl alternatíva az időkövetéshez 2025-ben

A Toggl Track egy népszerű időkövető alkalmazás, amely intuitív és könnyen használható. Segít a csapatoknak és az egyéneknek nyomon követni a projektekre fordított időt, munkaidő-nyilvántartásokat készíteni, számlákat állítani és mérni a termelékenységet.

A Toggl korlátozott projektmenedzsment funkciói azonban akadályt jelenthetnek, ha olyan fejlett funkciókra van szüksége, mint a projekttervezés, az erőforrás-elosztás és a feladatkezelés. Prémium funkciói gyakran drágák, ezért kevésbé ideálisak a költségtudatos csapatok számára.

Ha több funkciót keres, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját, itt van 11 Toggl alternatíva, amelyek hatékony időkövetési és projektmenedzsment funkciókkal rendelkeznek.

Mi az a Toggl?

via Toggl Track

A Toggl Track, közismert nevén Toggl, egy automatizált időkövető eszköz. Munkaidő-nyilvántartásokat és jelentéseket generál a projektekre, személyes tevékenységekre stb. fordított idő nyomon követéséhez. Az eszköz lehetővé teszi számlák létrehozását is a számlázható percek pontos rögzítésével.

Egyéb főbb funkciói között szerepelnek:

Intuitív időkövetés: Lehetővé teszi a kézi vagy automatikus időkövetést egy egyszerű start/stop időzítővel.

Alapvető projektmenedzsment: Támogatja az olyan funkciókat, mint a feladat létrehozása, a projekt ütemterve és a költségvetés kezelése.

Jelentések és elemzések: Vizuális jelentéseket és betekintést generál a különböző feladatokra fordított idő elemzéséhez és Vizuális jelentéseket és betekintést generál a különböző feladatokra fordított idő elemzéséhez és a csapat termelékenységének méréséhez.

Integrációk: Több mint 100 eszközzel csatlakoztatható, többek között az Asana, a Trello és a Slack alkalmazásokkal.

Több platformon való támogatás: Asztali, webes és mobil alkalmazásokkal rendelkezik a több eszközön való nyomon követéshez.

Miért érdemes a Toggl alternatíváit választani?

A Toggl Track hasznos lehet az időgazdálkodáshoz, azonban messze nem egy átfogó termelékenységi megoldás.

Íme néhány korlátozása:

Korlátozott termelékenységi funkciók: A Toggl alapvető A Toggl alapvető projektidő-kezelési funkciókat kínál, mint például az idővonal-előrejelzés és a költségvetés-kezelés. Ha olyan eszközre van szüksége, amely fejlett termelékenységi funkciókkal rendelkezik, mint például a feladatok függőségei, az erőforrások elosztása vagy a munkaterhelés kezelése, akkor ez az eszköz nem biztos, hogy elegendő lesz.

Magas költség: Bár a Toggl ingyenes verziót is kínál, annak funkciói alapszintűek. A fejlett funkciók használatához előfizetnie kell az egyik fizetős csomagra, amelyek ára az értékükhöz képest magasabb, különösen egyéni vállalkozók és kisvállalkozások számára.

Gyenge mobilalkalmazás-élmény: Számos Toggl-felhasználó váltott más eszközre a mobilalkalmazás zavaró használati élménye miatt. Az alkalmi hibák és szinkronizálási problémák megnehezítik a felhasználók számára Számos Toggl-felhasználó váltott más eszközre a mobilalkalmazás zavaró használati élménye miatt. Az alkalmi hibák és szinkronizálási problémák megnehezítik a felhasználók számára a munkarendjük kezelését.

Egy Reddit-vélemény így foglalja össze:

Nekem 66%-ban nem működik, különösen az alkalmazások, de még a webalkalmazás is összeomlott...

Nekem 66%-ban nem működik, különösen az alkalmazások, de még a webalkalmazás is összeomlott...

⏩ Olvassa el még: Hogyan oldhatja meg a gyakori időgazdálkodási kihívásokat: A végső útmutató

A Toggl alternatívái egy pillantásra

Itt található egy áttekintés a blogbejegyzésben említett összes Toggl alternatíváról. Tekintse meg egy pillanat alatt azok felhasználási eseteit és alkalmasságát:

Toggl alternatívák Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Globális időkövetés, időbecslések és munkaidő-nyilvántartások, AI-alapú naptár és ütemezési funkciók a jobb feladat- és időgazdálkodáshoz. Projektmenedzserek minden méretű csapatban, funkciók közötti csapatmunka érdekében Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Clockify Időkövetés számlázható órákhoz, tétlen idő észleléssel, korlátlan számú projekttel és felhasználóval Szabadúszók és kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,99 USD/felhasználó/hónap; vállalatok számára testreszabási lehetőségek elérhetők. Harvest Egyidejű idő- és költségkezelés, fix díjas és előleg alapú projektmenedzsment Ügynökségek és szolgáltató vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,75 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. RescueTime Termelékenység-figyelés, automatikus heti időösszefoglalók, offline tevékenységek nyomon követése Magánszemélyek és távmunkások Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónap-tól kezdődik. Hubstaff Időkövetés GPS-monitorozással, műszakbeosztás, tétlenség-érzékelés Terepi csapatok és távoli munkavállalók vezetői Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik havonta. Timely Minden méretű csapatnak minimális manuális időbeviteli igénye van. Minden méretű csapat, amelynek minimális manuális időbeviteli igénye van Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 11 dollártól kezdődik havonta. Everhour Projektórák nyomon követése, egyedi jelentések készítése, automatizált számlázás QuickBooks integrációval Projektmenedzserek minden méretű csapatban Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollár/hó-tól kezdődik. Time Doctor Termelékenységi elemzés képernyőképekkel, alkalmazáshasználattal és aktivitási szintekkel, GPS-követéssel Részletes termelékenységi adatokra szoruló vállalkozások Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek elérhetők vállalatok számára. TimeCamp Időkövetés automatizált számlázással és jelenléti nyilvántartással Kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. MyHours Projektalapú időkövetés, testreszabott sablonokkal ellátott egyedi jelentések, alapvető költségvetés-tervezés és kiadások nyomon követése Szabadúszók és kis csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. DeskTime Hatékonyságmérés, offline nyomon követés, jelenléti nyilvántartás A hatékonyság nyomon követésére összpontosító vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek elérhetők vállalatok számára.

A 11 legjobb Toggl alternatíva

Nézze meg ezeket az időkövető szoftvereket, amelyeket a Toggl Track alternatíváiként használhat:

1. ClickUp (a legjobb all-in-one munkamenedzsment natív időkövetéssel)

Kezdje el az időkövetést a ClickUp-ban Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt a ClickUp projektidő-követési funkciójával.

A Toggl nem kínál fejlett projektmenedzsment funkciókat, ami elég nagy hátrány. Átfogó eszközök nélkül lehetetlen a projekteket úgy kezelni, hogy közben biztosítsuk az időhatékonyságot. Számos hátrány, például késések, félreértések, rossz menedzsment stb. léphet fel.

Ha ezt el akarja kerülni, válassza a ClickUp-ot – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást.

Alistair Wilson, a Compound digitális átalakulási tanácsadója összefoglalja, milyen előnyökkel jár egy egységes platform használata a projektmenedzsment és az időkövetés területén:

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy találtuk, hogy összességében a ClickUp nyújtja a legjobb kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés problémájára is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövető funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy találtuk, hogy összességében a ClickUp nyújtja a legjobb kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés problémájára is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövető funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

A ClickUp Project Time Tracking funkciója számos funkció közül az első, amelyik megszünteti a kézi időbejegyzések rögzítésének szükségességét, mivel lehetővé teszi az automatikus időzítő elindítását (és leállítását) bárhonnan – a ClickUp asztali alkalmazásából, a Chrome webes kiterjesztéséből és akár a mobilalkalmazásból is.

A Global Time Tracker a háttérben fut, miközben Ön dolgozik, így biztos lehet benne, hogy minden számlázható perc pontosan elszámolásra kerül.

A kézi időbejegyzések létrehozása szintén lehetséges. Időbejegyzéseket rögzíthet egy adott dátumtartományra. Ez időt és energiát takarít meg, mivel néhány kattintással több bejegyzést is hozzáadhat vagy szerkeszthet.

Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt, hogy reális projekt határidőket állítson be a ClickUp Time Management segítségével

A ClickUp időgazdálkodási funkcióival a nyomon követett időt számlázható és nem számlázható időre oszthatja, részletes munkaidő-nyilvántartásokat készíthet, jegyzeteket adhat hozzá és személyre szabott időjelentéseket készíthet.

Ez megkönnyíti a határidők átrendezését, a függőségek ütemezését, a mérföldkövek meghatározását és a projektek átláthatóbb és hatékonyabb kezelését.

A ClickUp Calendar vizuális, drag-and-drop felületet kínál, amely intuitívvá teszi az időgazdálkodást – tökéletes a napod valós idejű tervezéséhez, nyomon követéséhez és módosításához. A Toggl Track-kel ellentétben, amely a poszt-hoc időkövetésre összpontosít, a ClickUp segít proaktív módon időblokkolni a feladatokat és a megbeszéléseket közvetlenül a munkafolyamatodban.

Szinkronizálhatja a Google Naptárral, ismétlődő feladatokat ütemezhet, és egy pillanat alatt áttekintheti a projekt ütemtervét. Ideális a munkaterhelés kezeléséhez, a határidők fontossági sorrendjének megállapításához és a túlterhelés elkerüléséhez. A csapatok megoszthatják a naptárakat, hogy mindenki tisztában legyen azzal, ki mit csinál és mikor.

💡 Profi tipp: További forrásokat keres az időgazdálkodáshoz? Próbálja ki a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablont. Ez a sablon azonnal használható és testreszabható, lehetővé teszi a feladatok ütemezését, a célok kitűzését és a csapatokkal való együttműködést a mindennapi feladatokban. Ez segít: Maradjon szervezett a világos projektáttekintéssel

Növelje termelékenységét a feladatkezelés egyszerűsítésével

Javítsd a projekt teljesítményét a határidők betartásával Egy másik remek lehetőség a ClickUp Time Box Template. Tervezze meg hatékonyan az ütemtervét a projektek felosztásával, az erőforrások elosztásával és a határidők meghatározásával, hogy a feladatok jobb prioritásba rendezésével maximalizálja a termelékenységet! Maradjon a tervben az egyes feladatokhoz tartozó egyértelmű időblokkokkal, és érje el gyorsabban a céljait strukturált tervezéssel.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók eleinte zavarónak találhatják a szolgáltatás széles körű funkcióit.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így foglalja össze:

A ClickUp-ot remek projektmenedzsment eszköznek találtam, amely segít a szervezettségben. Nagyszerű eszköz, mert lehetővé teszi a feladatok személyre szabását és részletes meghatározását nagyobb projektek esetében. Az időkövetési funkció remek, mert segít megismerni, mire fordítom az időmet.

A ClickUp-ot remek projektmenedzsment eszköznek találtam, amely segít a szervezettségben. Nagyszerű eszköz, mert lehetővé teszi a feladatok személyre szabását és részletes meghatározását nagyobb projektek esetében. Az időkövetési funkció remek, mert segít megismerni, mire fordítom az időmet.

💡 Profi tipp: Eleinte ijesztőnek tűnhet, hogy minden nap mindent el kell végezni. De ha van egy társad, aki segít ebben a folyamatban, a dolgok gyorsan megváltozhatnak! Fedezd fel az ingyenes napi tervező sablonokat, amelyek felhasználóbarát felülettel segítik az időd kezelését.

2. Clockify (a legjobb ingyenes időkövetés alapvető jelentésekkel)

via Clockify

A Clockify egy időkövető eszköz alapvető projektmenedzsment funkciókkal. Segítségével nyomon követheti alkalmazottai munkaidejét és pontosan számlázhatja ügyfeleinek. A Clockify támogatja a manuális, automatikus és offline időkövetést.

Emellett automatizált munkaidő-nyilvántartásokat, tevékenységi jelentéseket és termelékenységi adatokat is generálhat. Ezzel együtt lehetővé teszi az ügyfélszámlák létrehozását és kezelését is. Így megtervezheti a projekt költségvetését, beállíthatja az egyedi számlázási díjakat, összehasonlíthatja a költségeket és még sok minden mást.

A Clockify legjobb funkciói

Használja az üresjárat-érzékelőt és az időemlékeztetőket, hogy elkerülje a nyomon nem követett órákat.

Platformok közötti hozzáférés asztali, mobil és böngészőalkalmazásokon keresztül

Korlátlan számú projekt és felhasználó, még az ingyenes verzióban is.

Integrálja a Trello, Asana és Jira alkalmazásokkal a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

A Clockify korlátai

Nincs fejlett számlázási automatizálási funkció

Nem kínál beépített bérszámfejtési funkciót.

Clockify árak

Örökre ingyenes

Alap: 4,99 USD/hó/felhasználó

Standard: 6,99 USD/hó/felhasználó

Pro: 9,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 14,99 USD/hó/felhasználó

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Francesco Cirillo, fejlesztő és vállalkozó, kidolgozta a Pomodoro technikát az időgazdálkodáshoz. De tudta, hogy a technika nevét egy paradicsom alakú konyhai időzítőről kapta, amelyet Cirillo használt egyetemi tanulmányai során? Jól hallotta – a „Pomodoro” olaszul „paradicsomot” jelent! 🍅

3. Harvest (A legjobb időkövetéshez, költségkövetéshez és számlázáshoz)

via Harvest

A Clockifyhoz hasonlóan a Harvest is egyszerűsíti az időkövetést és az ügyfelek számlázását; az egyetlen különbség, hogy kevesebb manuális bevitelt igényel.

A Harvest segítségével automatizált időjelentéseket készíthet, amelyekből betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába, a feladatokra fordított átlagos időbe, a belső költségekbe és még sok másba. Egyszerűen válassza ki a projektet, és indítsa el az időzítőt.

A Harvest szinkronizálható könyvelési eszközökkel, a munkaidő-nyilvántartásokat ügyfélszámlákká alakíthatja, és automatizálhatja a számlázást és a fizetések beszedését.

A Harvest legjobb funkciói

Kövesse nyomon egyszerre az időt és a kiadásokat a projektköltségek kiszámításához.

Kezelje a fix díjas és előleg alapú projekteket egyedi időkövetési jelentésekkel.

Tervezze meg és kövesse nyomon a csapat rendelkezésre állását valós időben

Integrálja az Asana, a Trello és a QuickBooks alkalmazásokkal a munkafolyamatok javítása érdekében.

A Harvest korlátai

Nincs beépített GPS-követés távoli csapatok számára

Magasabb költségek nagyobb csapatok vagy fejlett funkciók esetén

Harvest árak

Örökre ingyenes

Pro: 13,75 USD/hó/felhasználó

Prémium: 17,50 USD/hó/felhasználó

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Harvestről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Ez egy egyszerű termék, amelyet gyorsan beállíthat és használhat egyszerű időkövetéshez és számlák készítéséhez.

Ez egy egyszerű termék, amelyet gyorsan beállíthat és használhat egyszerű időkövetéshez és számlák készítéséhez.

4. RescueTime (A legjobb automatikus termelékenység-nyomon követéshez és időgazdálkodáshoz)

via RescueTime

Olyan időkövető szoftvert keres, amely teljes mértékben a termelékenység növelésére összpontosít? A RescueTime pontosan ilyen. Ez az eszköz olyan funkciókat kínál, amelyek segítségével csapata maximálisan kihasználhatja minden percet. Például a „Focus Time” funkcióval blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket.

A RescueTime automatizálja az egész időkövetési folyamatot, így nincs helye a hanyagságnak. Nyomon követi az alkalmazások és webhelyek használatát, és fejlett elemzéseket készít a termelékenységi minták és akadályok azonosítására.

A legjobb rész? Az eszköz használatának nincs korlátja – egyének és csapatok is nyomon követhetik és időjelentéseket készíthetnek korlátlan számú projektről.

A RescueTime legjobb funkciói

Állítson be egyéni termelékenységi mutatókat , és kövesse nyomon az előrehaladást részletes jelentésekkel.

Automatizálja a heti időfelhasználás összefoglalását és a trendelemzést

Kapjon támogatást az offline tevékenységek nyomon követéséhez manuális bevitel segítségével.

Integrálja a Slack, a Trello és a Google Naptár alkalmazásokkal

A RescueTime korlátai

Nincs együttműködési és projektmenedzsment funkció

Korlátozott integrációk fejlett munkafolyamat-eszközökkel

RescueTime árak

Solo: 12 USD/hó

Csapat: 9 USD/hó csapattagként

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

5. Hubstaff (a legjobb időkövetés GPS-szel és alkalmazottak figyelemmel kísérésével)

via Hubstaff

A Hubstaff egy alkalmazottak időkövető eszköze, amely képernyőképekkel, aktivitási szintekkel és GPS-követéssel figyeli az alkalmazottak termelékenységét.

Támogatja a fejlett nyomonkövetési funkciókat, például az inaktivitás észlelését, és részletes termelékenységi és időhasználati jelentéseket generál a hatékonyságcsökkenés azonosítása és kiküszöbölése érdekében.

A Hubstaff PayPal, Wise és Gusto integrációival automatizálhatja a bérszámfejtést. Ez lehetővé teszi, hogy a nyomon követett idő és költségek alapján pontos számlákat és ügyfélszámlákat állítson ki.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kezelje projektjeit és költségvetését valós idejű nyomonkövetési eszközökkel

Támogassa a műszakbeosztást és -kezelést naptár eszközökkel

Lehetővé teszi a rugalmasságot az asztali, webes és mobil időkövetés révén.

Integrálja a Trello, Jira és Asana alkalmazásokkal a projektmenedzsmenthez.

A Hubstaff korlátai

Fejlett elemzésekhez magasabb szintű csomagok szükségesek.

A GPS-követési funkciókhoz állandó internetkapcsolat szükséges.

Hubstaff árak

Starter: 7 USD/hó/felhasználó

Grow: 9 USD/hó/felhasználó

Csapat: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 25 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond erről egy G2-es értékelő:

A Hubstaff intuitív és zökkenőmentes időkövetési megoldást kínál, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a távoli csapatok irányítását. A valós idejű követés, az automatikus képernyőképek és a termelékenységi adatok segítik a átláthatóságot és a hatékonyságot. A részletes jelentések és a bérszámfejtés automatizálása rengeteg időt takarít meg, így ez a megoldás elengedhetetlen a távoli vagy hibrid csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.

A Hubstaff intuitív és zökkenőmentes időkövetési megoldást kínál, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a távoli csapatok irányítását. A valós idejű követés, az automatikus képernyőképek és a termelékenységi adatok segítik a átláthatóságot és a hatékonyságot. A részletes jelentések és a bérszámfejtés automatizálása rengeteg időt takarít meg, így ez a megoldás elengedhetetlen a távoli vagy hibrid csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.

6. Timely (a legjobb AI-alapú automatikus időkövetéshez)

via Timely

A Timely egy AI-alapú időkövető eszköz, amely automatizálja a folyamatot, hogy pontos időadatokat nyújtson. Akár a számlázható órákat szeretné megállapítani, emlékeztetőket kapni a nem nyomon követett időről, vagy meghatározni, hogy mennyire volt produktív a csapata, a beépített AI Timesheet Assistant biztosítja, hogy minden információt időben, pontosan és automatikusan megkapjon.

A projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik a feladatok kiosztását, a munkaterhelés kezelését és a csapat kapacitásának megtekintését. A naptár alapú idővonal nézet segítségével vizualizálhatja a munkanapokat, így hatékonyan oszthatja be az időt és tervezheti a projekteket.

A Timely legjobb funkciói

Kezelje a projektköltségvetéseket valós idejű nyomon követéssel és riasztásokkal

Kövesse nyomon a számlázható órákat, és készítsen pontos ügyfélszámlákat.

Részletes termelékenységi és erőforrás-elosztási jelentéseket kap.

Integrálja az Outlook, a Google Naptár és a Trello alkalmazásokkal a jobb ütemezés érdekében.

Időbeli korlátozások

Korlátozott kézi időkövetési lehetőségek bizonyos feladatokhoz

Alapvető projektmenedzsment funkciók

Időszerű árazás

Starter: 11 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 28 USD/hó felhasználónként

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Timely-ről a valódi felhasználók?

A Capterra áttekintése összefoglalja:

A Timely fő előnye a könnyű használat és az, hogy hogyan lehet az időt előnyös módon kezelni. Úgy gondolom, hogy a Timely fantasztikus szolgáltatást hozott létre...

A Timely fő előnye a könnyű használat és az, hogy hogyan lehet az időt előnyös módon kezelni. Úgy gondolom, hogy a Timely fantasztikus szolgáltatást hozott létre...

via Everhour

Ha olyan időkövetési megoldást keres, amely illeszkedik a projektmenedzsment munkafolyamataidhoz, akkor az Everhour érdekelhet.

Az Everhour integrálható olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az Asana, a Trello és a Basecamp, és közvetlenül nyomon követi az azokon eltöltött időt. Ez azt jelenti, hogy nem kell alkalmazásokat váltani a csapat teljesítményének és termelékenységének kezeléséhez – az összes adat egy platformon kerül összevonásra.

Lehetővé teszi a csapat rendelkezésre állásának nyomon követését az erőforrások és a munkaterhelés hatékony kezelése érdekében. Az Everhour támogatja a számlázható és nem számlázható feladatok időkövetését is, valamint jelentéseket és elemzéseket is kínál.

Az Everhour legjobb funkciói

Egyedi jelentéseket készít a költségvetés, az idő és a kiadások adataival

Automatizálja a számlázást a QuickBooks és a FreshBooks integrációkkal

A projektköltségvetések kezelése valós idejű pénzügyi monitoringgal

Az Everhour korlátai

A mobilalkalmazások funkciói korlátozottak a desktop verzióhoz képest.

A fejlett funkciók és jelentésekhez magasabb szintű csomagokra van szükség.

Everhour árak

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Everhour értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Everhourról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Everhour egy jól megtervezett, könnyen használható, hatékony időkövető eszköz, amely számos kulcsfontosságú SaaS termelékenységi eszközzel rendelkezik az egyik legegyedibb integrációval. Zökkenőmentesen illeszkedik olyan alkalmazások felhasználói felületébe, mint az Asana és a Notion, és mindkét alkalmazás élményét javítja. Nem látok más alkalmazást a piacon, amely ezt olyan jól csinálná, mint az Everhour.

Az Everhour egy jól megtervezett, könnyen használható, hatékony időkövető eszköz, amely számos kulcsfontosságú SaaS termelékenységi eszközzel rendelkezik az egyik legegyedibb integrációval. Zökkenőmentesen illeszkedik olyan alkalmazások felhasználói felületébe, mint az Asana és a Notion, és mindkét alkalmazás élményét javítja. Nem látok más alkalmazást a piacon, amely ezt olyan jól csinálná, mint az Everhour.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál beépített időkezelési vagy prioritáskezelési funkciókat, ami megnehezíti a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemező és időkövető funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Akár a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a munkamódszeréhez!

8. Time Doctor (A legjobb időkövetés termelékenység-figyelő funkciókkal)

via Time Doctor

A legjobb Toggl alternatívák listáján a következő a Time Doctor. Ez az időkövető eszköz olyan csapatok számára alkalmas, amelyek holisztikus funkciókat és felhasználóbarát felületet szeretnének.

A Time Doctor segítségével csapata időbejegyzéseket készíthet, hogy nyomon követhesse munkaidejét, szüneteit stb. Ezenkívül figyelemmel kíséri a különböző webhelyeken és alkalmazásokban eltöltött időt, hogy termelékenységi betekintést nyújtson.

Ez különösen a távoli csapatok esetében hasznos a munkamódszerek azonosításában. Az eszköz figyelemelterelő riasztásokat is biztosít, hogy a munkavállalók jobban tudjanak koncentrálni a munkaidő alatt.

A Time Doctor legjobb funkciói

Képernyőképekkel, alkalmazáshasználattal és aktivitási szintekkel nyomon követheti az időt.

Támogatja a GPS-követést helyszíni és távoli csapatok számára

Készítsen átfogó termelékenységi és jelenléti jelentéseket

Integrálja a Jira, Asana és Trello alkalmazásokkal a projektmenedzsmenthez.

A Time Doctor korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott számlázási és számlázási funkciók

A nagyobb csapatok és a fejlett elemzések esetében a költségek növekednek.

Time Doctor árak

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

💡 Profi tipp: Rendszeresen vizsgálja át az időkövetési adatait, hogy azonosítsa a mintákat, értékelje a termelékenységi trendeket és módosítsa a munkafolyamatát. A kis módosítások jelentős hatékonyságnövekedéshez vezethetnek. 🧐

9. TimeCamp (A legjobb időkövetés és számlázás kombinálásához)

via TimeCamp

Olyan eszközt keres, amely támogatja a csapat munkaidő-nyilvántartását és a jelenléti ívek vezetését? Akkor a TimeCamp az Ön számára ideális.

Ez az eszköz egységes felületet biztosít a munkavállalók jelenlétének nyomon követéséhez, munkaidő-nyilvántartások készítéséhez, számlák létrehozásához és számlák kiállításához. De ez még nem minden: a TimeCamp segítségével a projektköltségvetéseket is kezelheti.

Nyomon követi a feladatokra és projektekre fordított időt, elemzi a jövedelmezőséget, és szinkronizálja a könyvelési szoftverrel, így zökkenőmentesen kezelheti a projekt kiadásait. Bónusz? Az eszköz figyelmeztetést küld, ha túllépi a projekt költségvetését.

A TimeCamp legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást a QuickBooks és a Xero integrációival.

Automatikusan kövesse nyomon az időt mobil és asztali alkalmazásokkal

Hozzáférés a feladatkezelési funkciókhoz részletes jelentésekkel

A TimeCamp korlátai

A generált számlák korlátozott testreszabhatósága

A részletes jelentéskészítési funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

TimeCamp árak

Örökre ingyenes

Starter: 3,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd a személyes idő kialakításával, de csak 14% jelöli be azt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem védett! 📆 A ClickUp naptárával ugyanúgy lefoglalhat személyes órákat, mint a megbeszéléseket. Szinkronizálhatja külső naptárakkal, beállíthat ismétlődő munkákat és személyes időblokkokat, valamint egyszerűen áthúzhat eseményeket vagy feladatokat a menetrendjének módosításához. Állítsa meg a last minute munkákat, mielőtt azok behatolnának a szabadidejébe! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

10. My Hours (A legjobb projektalapú időkövetés kis csapatok és szabadúszók számára)

via MyHours

A kis csapatok számára nehéz lehet olyan időkövető eszközt találni, amely egyszerre átfogó és felhasználóbarát. De pontosan ezt kínálja a My Hours.

Ezzel a szoftverrel Ön és csapattársai könnyedén nyomon követhetik az időt – manuálisan vagy időzítővel – több projekt és feladat esetében. Hozzon létre egy projektet, és rögzítse az időt, hogy munkaidő-nyilvántartást készítsen.

A MyHours emellett segít az alapvető projektköltségvetés elkészítésében riasztásokkal és költségkövetéssel, valamint lehetővé teszi a mobil, asztali és webalkalmazásokhoz való platformok közötti hozzáférést.

A MyHours legjobb funkciói

Támogassa az ügyfelek számlázását rugalmas számlázási eszközökkel

Hozzáférés a csapatkezelési funkciókhoz szerepkörökön alapuló jogosultságokkal

Hozzon létre egyedi jelentéseket a gyakori feladatokhoz szabott sablonokkal

Integrálja a QuickBooks, a Zapier és a Trello alkalmazásokkal a munkafolyamatok automatizálása érdekében.

A MyHours korlátai

Korlátozott automatizálás komplex munkafolyamatok és ismétlődő feladatok esetén

Költségkövetéshez és számlázáshoz manuális bevitel szükséges.

MyHours árak

Örökre ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MyHours értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MyHours-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés pozitív benyomásokat oszt meg:

Miután több időnyilvántartási csomagot kipróbáltam, rájöttem, hogy a myhours felel meg leginkább az igényeimnek, mivel ez egy egyszerű, könnyen használható, webalapú időnyilvántartási és jelentéskészítő szoftver. Az ügyfélszolgálat kiváló, minden kérdésemre azonnal válaszoltak e-mailben.

Miután több időnyilvántartási csomagot kipróbáltam, rájöttem, hogy a myhours felel meg leginkább az igényeimnek, mivel ez egy egyszerű, könnyen használható, webalapú időnyilvántartási és jelentéskészítő szoftver. Az ügyfélszolgálat kiváló, minden kérdésemre azonnal válaszoltak e-mailben.

11. DeskTime (A legjobb automatikus időkövetéshez termelékenységi elemzéssel)

via DeskTime

Ez a Toggl alternatíva leginkább arról ismert, hogy automatikusan nyomon követi az időt az alkalmazások és weboldalak használata alapján.

Segít a termelékenység nyomon követésében is, azáltal, hogy a feladatokat és tevékenységeket termelékeny, nem termelékeny és semleges kategóriákba sorolja. Ez segít megérteni a projekt mintáit és kiküszöbölni az akadályokat.

A DeskTime automatizálja a szünetekre figyelmeztető emlékeztetőket és részletes termelékenységi jelentéseket nyújt, így elősegítheti a hatékonyságot anélkül, hogy veszélybe sodorná a munka és a magánélet egyensúlyát.

A DeskTime legjobb funkciói

Támogassa a projekt- és feladatkezelést integrált időkövetéssel

Lehetővé teszi az offline időkövetést kézi bevitel opciókkal

Kezelje a jelenléteket a beépített munkaidő-nyilvántartási eszközökkel

A DeskTime korlátai

Nincs beépített számlázási vagy számlázási funkció

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak a desktop alkalmazáshoz képest.

DeskTime árak

Lite: Örökre ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

Nyomon követheti az időt néhány kattintással a legjobb Toggl alternatívával – a ClickUp-pal!

A Toggl Track egy megbízható időkövető eszköz, amely egyszerűséget és megbízható funkciókat kínál. Segít a termelékenység mérésében, a költségvetés kezelésében és a munka-magánélet egyensúlyának fenntartásában. Ugyanakkor hiányoznak belőle a munkafolyamatokat racionalizáló és a csapat termelékenységét növelő fejlett projektmenedzsment funkciók.

Ha olyan all-in-one megoldást keres, amely nyomon követi az időt és hatékony projektmenedzsment eszközöket kínál, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a feladatkezelést, az időkövetést, az erőforrás-tervezést és a munkafolyamat-automatizálást egyetlen, intuitív platformon egyesíti.

Készen áll arra, hogy növelje termelékenységét és egyensúlyt teremtsen munkahelyi életében? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon itt ingyen!