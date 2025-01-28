A 10 legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftver 2025-ben

Már rég elmúltak azok az idők, amikor péntek délután sietve írták meg a munkaidő-nyilvántartásokat. A mai hatékony alkalmazotti monitoring szoftverek túlmutatnak az időkövetésen, és olyan funkciókat kínálnak, mint a részletes termelékenységi jelentések, amelyek valós idejű adatokkal és hasznos információkkal látják el a vezetőket.

Mi az alkalmazotti felügyeleti szoftver?

Az alkalmazotti felügyeleti szoftver egy olyan típusú szoftver, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy nyomon kövessék és figyeljék alkalmazottaik tevékenységét munka közben. Ez a szoftver felhasználható az alkalmazottak termelékenységének figyelemmel kísérésére, a vállalati irányelvek betartásának biztosítására, valamint az adatvesztés vagy -lopás megelőzésére.

Mit kell keresnie a legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftverben?

Az alkalmazotti felügyeleti szoftvermegoldások értékelésekor több szempontot és funkciót is figyelembe kell vennie, hogy a szervezetének legmegfelelőbb megoldást válassza. Legyen szó ingyenes próbaverzió elérhetőségéről, csomagban vagy felhasználónkénti fiókokról, vagy a távoli munkavállalók számára legalkalmasabb funkciókról, az alkalmazotti felügyeleti eszközöknek testreszabhatónak kell lenniük az Ön igényeinek megfelelően.

Ezenkívül itt van még néhány fontos szempont, amelyre figyelnie kell:

Átfogó felügyeleti funkciók : HR-szoftvere számos felügyeleti funkciót kell kínáljon, például tevékenységkövetést, weboldal-, egér- és billentyűzethasználat, mobil eszközök és alkalmazások használatának, e-mailek felügyeletét, feladatkezelést vagy billentyűleütések naplózását. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy pontos adatokat gyűjtsön az alkalmazottak viselkedéséről, és azonosítsa a fejlesztendő területeket a helyszíni vagy távoli alkalmazottak esetében.

Adatvédelem és biztonság: Az alkalmazottak adatainak védelme kritikus fontosságú. A szoftvernek elég erős biztonsági funkciókkal és intézkedésekkel kell rendelkeznie az érzékeny adatok védelme és az adatvédelmi előírások betartása érdekében. Keressen olyan biztonsági funkciókat, mint az adat titkosítás, a felhasználói hozzáférés-vezérlés és az anonimizálási lehetőségek.

Testreszabhatóság és rugalmasság: A különböző szervezetek egyedi alkalmazotti felügyeleti funkciókkal és követelményekkel rendelkeznek. A szoftvernek testreszabási lehetőségeket kell biztosítania, amelyek lehetővé teszik az alkalmazotti felügyeleti szoftver és paraméterek testreszabását a vállalati irányelvekhez és kultúrához igazodva. Előnyös továbbá a rugalmasság az alkalmazotti felügyeleti beállítások szerepkörök vagy részlegek alapján történő módosításában.

Jelentések és elemzések: A szoftvernek átfogó jelentéskészítési funkciókat kell kínálnia, hogy értékes elemzéseket és vizualizációkat lehessen készíteni. Hozzáférnie kell az alkalmazottak termelékenységére, időkihasználására, alkalmazások használatára és egyéb releváns mutatókra vonatkozó jelentésekhez. Ezek az adatok segíthetnek a trendek azonosításában, a teljesítmény mérésében, a termelékenységi trendek megtekintésében, az alkalmazottak tevékenységének figyelemmel kísérésében és a megalapozott döntések meghozatalában.

Felhasználóbarát felület: A szoftvernek intuitív és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie a könnyű használat érdekében. A rendszerben könnyedén kell tudnia navigálni, hozzáférnie a releváns adatokhoz és jelentéseket készítenie anélkül, hogy kiterjedt technikai szakértelemre vagy támogatásra lenne szüksége.

Integráció HR-rendszerekkel: Elengedhetetlen a meglévő Elengedhetetlen a meglévő HR-rendszerekkel és eszközökkel , például a bérszámfejtési, jelenléti nyilvántartási és teljesítményértékelő szoftverekkel való zökkenőmentes integráció. A gyakori HR-alkalmazásokkal való jó összeköttetés lehetővé teszi az egyszerűsített adatmegosztást és biztosítja a koherens HR-menedzsment ökoszisztémát.

A jogi és etikai normáknak való megfelelés: Gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló szoftver megfeleljen a jogi és etikai normáknak. Elengedhetetlenül fontos, hogy ellenőrizze, hogy az alkalmazottak nyomon követésére és felügyeletére szolgáló szoftver megfelel-e a vonatkozó munkaügyi törvényeknek és előírásoknak, hogy elkerülje a potenciális jogi problémákat vagy az alkalmazottak elégedetlenségét.

A szállító hírneve és támogatása: Vizsgálja meg a szoftver szállítójának hírnevét és hitelességét. Olvassa el a véleményeket, ajánlásokat és esettanulmányokat, hogy felmérje az ügyfelek elégedettségét és a támogatás minőségét. A megbízható szállító folyamatos technikai támogatást, rendszeres frissítéseket és gyors ügyfélszolgálatot kell biztosítson.

A legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftvert úgy választhatja ki, hogy olyan alkalmazotti felügyeleti rendszert vagy szoftvert választ, amely összhangban áll a szervezet céljaival, irányelveivel és értékeivel.

A 10 legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftver

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, ismerkedjen meg a piacon elérhető legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftverekkel, hogy megnézze, melyik eszköz illik legjobban a vállalatához.

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp egy átfogó termelékenységi platform, amely többet kínál, mint egyszerű alkalmazotti felügyeleti eszközöket. Testreszabható nézetekkel és olyan funkciókkal, mint a feladatkezelés, a dokumentumok közös szerkesztése, a csevegés, a célok és a táblák, a ClickUp olyan projektirányító paneleket kínál, amelyek segítségével a csapatok hatékonyan tervezhetnek, szervezhetnek és együttműködhetnek.

Ez az alkalmazotti monitoring megoldás egy olyan táblázatos nézetet biztosít, amely hasonlít a Trello egyszerűségéhez, ugyanakkor fejlett testreszabási lehetőségeket is kínál. A ClickUp drag-and-drop funkciója biztosítja, hogy a projektek a csapatod tempójában haladjanak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Mint átfogó projektmenedzsment eszköz, a ClickUp alapos elsajátítása némi időt igényelhet.

Nem minden sablonnézet elérhető (még!) okostelefonján.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/felhasználó

Üzleti : 12 USD/felhasználó

Business Plus : 19 USD/felhasználó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6770 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. BambooHR

A BambooHR segítségével

A BambooHR egy HR-szoftver, amely alkalmazott-figyelő funkciókat is tartalmaz. Olyan funkciókat kínál, mint az alkalmazottak szabadságának nyomon követése, a jelenléti uralom és a teljesítményfigyelés.

A BambooHR egyszerűsíti a HR-folyamatokat, lehetővé téve a hatékony munkavállalói adatkezelést, a munkavállalók beillesztését, a munkavállalói juttatások kezelését és még sok mást. Felhasználóbarát felülete és intuitív kialakítása megkönnyíti a navigációt és a releváns információkhoz való hozzáférést.

A BambooHR legjobb funkciói

A részletes jelentéskészítési funkciók nyomon követik a munkavállalói megtartást, a munkavállalói elégedettséget, a létszámot és még sok mást.

A szabadságnaptárak segítségével egy pillanat alatt felmérheti az alkalmazottak rendelkezésre állását.

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét rendszeres értékelésekkel, következetes visszajelzési modulokkal, képzési eszközökkel és célkitűzési funkciókkal.

A BambooHR korlátai

A felhasználói felület kezd elavultnak tűnni.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Az alkalmazottak értékelési funkciója nem rendelkezik sok helyet a bejegyzésekhez.

A BambooHR az Egyesült Államokra összpontosít, ezért kevésbé hasznos a nemzetközi HR-csapatok számára.

BambooHR árak

Az árakról érdeklődjön a BambooHR-nél.

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)

3. Veriato

A Veriato segítségével

A Veriato egy hatékony alkalmazotti felügyeleti szoftver, amely átfogó betekintést nyújt az alkalmazottak tevékenységébe. Tevékenységnaplózást, billentyűleütések nyomon követését, webhelyek és alkalmazások használatának felügyeletét, valamint valós idejű riasztásokat kínál. A Veriato segít a szervezeteknek azonosítani a potenciális biztonsági kockázatokat, javítani a termelékenységet, kezelni az alkalmazottak teljesítményét, valamint biztosítani a vállalati irányelvek és szabályozások betartását.

A Veriato legjobb funkciói

A viselkedésalapú riasztások megkönnyítik a vezetők számára, hogy jobb kontextusban reagáljanak az értesítésekre.

Az alkalmazottak képernyőképeinek készítése egyszerű módja a munkavégzés nyomon követésének.

Az URL-figyelés biztosítja, hogy az alkalmazottak ne látogassanak meg nem engedélyezett webhelyeket.

A billentyűleütések naplózása rögzíti a munkavállalók tevékenységének minden részletét.

Exportálja az adatokat táblázatokba, szöveg-, HTML- és XML-fájlokba a mélyebb elemzés érdekében.

A Veriato korlátai

A gépi tanulási képességek hiánya sok hamis eredményhez vezet, még akkor is, ha a műveletek biztonságosnak vagy kockázatosnak vannak jelölve.

A böngésző frissítései általában megszakítják a felvételi funkciót a következő alkalmazásfrissítésig.

Az antivírus szoftverek gyakran blokkolják az alkalmazások frissítéseit, amelyekhez az IT-csapatok manuális beavatkozása szükséges.

Veriato árak

Vízió: 179 USD/felhasználó

Cerebral: Az árakról érdeklődjön a Veriato-nál.

Veriato értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 120 értékelés)

4. ActivTrak

Az ActivTrak segítségével

Az ActivTrak egy felhőalapú alkalmazottfigyelő szoftver, amely nyomon követi és elemzi az alkalmazottak számítógépes tevékenységét és viselkedését. Az alkalmazottfigyelő szoftver betekintést nyújt az alkalmazások használatába, a weboldalak látogatásába és a különböző feladatokra fordított időbe. Az ActivTrak termelékenységi jelentései és elemzései segítenek nyomon követni a termelékenységet, azonosítani a hatékonysági hiányosságokat, termelékenységi célokat kitűzni és javítani az általános teljesítményt.

Az ActivTrak legjobb funkciói

A testreszabható jelentések lehetővé teszik a munkavállalói magatartás gyors elemzését.

Az átfogó, intuitív otthoni irányítópult segítségével könnyedén nyomon követheti a legfontosabb mutatókat.

A chat segítségével elérhető a gyors ügyfélszolgálat.

A szoftver a viselkedés alapján coaching tippeket ad az alkalmazottaknak.

Lássa az egész csapatát valós időben a Team Pulse segítségével

Az ActivTrak korlátai

Az ActivTrak kiterjedt funkciókészlete meredek tanulási görbével jár.

A szoftvernek nincs megbízható mobilalkalmazása.

Az ügyfeleknek fel kell készülniük egy bonyolult telepítési folyamatra.

ActivTrak árak

Ingyenes

Alapvető funkciók: 10 USD/felhasználó

Professzionális: 17 USD/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az ActivTraknál.

ActivTrak értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (540+ értékelés)

5. Teramind

A Teramind segítségével

A Teramind egy fejlett alkalmazotti felügyeleti szoftver, amely ötvözi a felhasználói tevékenységek figyelemmel kísérését, a viselkedéselemzést és a belső fenyegetések felismerését. A felhasználók élvezhetik a billentyűleütések naplózását, a fájlok nyomon követését és a valós idejű alkalmazotti felügyeleti megoldásokat. A Teramind robusztus jelentési és elemzési képességei mély betekintést nyújtanak az alkalmazottak viselkedésébe, lehetővé téve a proaktív menedzsmentet és a kockázatok csökkentését.

A Teramind legjobb funkciói

Valós idejű felügyeleti funkciók a problémás tevékenységek korai felismeréséhez

Az iparágának megfelelően testreszabható riasztások

A biztonságos adatkezelés mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára nyugalmat biztosít.

A több monitoros megtekintés nagy előny egy olyan korban, amikor a kettős képernyők már teljesen megszokottak.

A Teramind korlátai

Ez egy nagy teljesítményű szoftver, amely befolyásolhatja az eszköz teljesítményét.

A Teramind beállítása bonyolult

A szoftver drága.

Linux nem támogatott.

A Teramind árai

Starter: 10 USD/felhasználó

UAM: 21 USD/felhasználó

DLP: 25 USD/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Teramindnál.

Teramind értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

6. Interguard

Az Interguard segítségével

Az Interguard egy átfogó alkalmazotti felügyeleti eszköz, amely számos funkciót kínál, többek között tevékenységfigyelést, webes szűrést és időkövetést mobil eszközökön. Segít a szervezeteknek javítani a termelékenységet, megelőzni az adatvesztést, nyomon követni az alkalmazottak tevékenységét és a biztonsági fenyegetések elleni védelmet, valamint biztosítani az iparági előírások betartását. Az Interguard jelentéskészítési funkciói hasznos betekintést nyújtanak az alkalmazottak viselkedésébe és használati szokásaiba.

Az Interguard legjobb funkciói

Aktív/tétlen idő nyomon követése

Rögzítse az alkalmazottak tevékenységét a hálózaton belül és kívül egyaránt.

A kulcsszóalapú riasztások korai figyelmeztetést adnak a potenciális problémákról.

Az Interguard korlátai

Nincs valós idejű felügyelet

A felhasználói felület kissé hiányos.

Számos funkció csak a magasabb fizetési szinteken érhető el.

Interguard árak

Alapcsomag: 25 USD/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az Interguardnál.

Interguard értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (5+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

7. Hubstaff

Műszerfal a Hubstaffban

A Hubstaff egy időkövető és alkalmazott-figyelő eszköz távoli munkavállalók és hibrid munkacsoportok számára. Olyan funkciókat kínál, mint a tevékenységfigyelés, a GPS-követés és az online munkaidő-nyilvántartás. A Hubstaff segítségével nyomon követheti az alkalmazottak termelékenységét, kezelheti a projekteket, nyomon követheti az alkalmazottak munkaidejét, és biztosíthatja a pontos időjelentést a bérszámfejtéshez.

A Hubstaff legjobb funkciói

Az alkalmazottak böngészőjének és alkalmazásainak figyelemmel kísérése ösztönzi a termelékenységet.

Az egérkövetés segít nyomon követni az alkalmazottak tétlen idejét.

Rendszeres képernyőképek az alkalmazottak képernyőjéről a későbbi ellenőrzéshez

A GPS-követés olyan iparágakban hasznos, ahol az alkalmazottak nem csak egy munkahelyen jelentkeznek be.

Az automatizált online munkaidő-nyilvántartás egyszerűsíti az időkövetést, a bérszámfejtést és a számlázást.

Az eszközök közötti időkövetés egyszerűsíti az adatgyűjtést

Az alkalmazotti ütemezési eszközökkel könnyedén módosíthatja a munkaterhelést menet közben.

A bérszámfejtés és a számlák nyomon követése összehangolja az időnyilvántartást és a számlázást.

A Hubstaff korlátai

Hiányoznak a más termékekben alapértelmezett munkafolyamat-nézetek.

A korlátozott együttműködési eszközök megnehezítik a kommunikációt a munkáltató és a munkavállaló között.

Nincs dokumentumszerkesztő, amely korlátozná az eszköz sokoldalúságát.

Néhány alternatívához képest drága

A Hubstaff árai

Időmentes

Time Starter: 5,83 USD/felhasználó

Time Pro: 8,33 USD/felhasználó

Desk Free

Desk Starter: 5,83 USD/felhasználó

Desk Pro: 8,33 USD/felhasználó

Field Pro: 10 USD/felhasználó

Desk Field: 12,50 USD/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Hubstaffnál.

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,6 (91 390+ értékelés)

8. Óradíj

Óránkénti fizetéssel

Az Hourly egy felhasználóbarát alkalmazottfigyelő eszköz, amely az idő és a termelékenység nyomon követésére összpontosít. Az alkalmazás automatikus időkövetéssel, projektkövetéssel és feladatkezeléssel büszkélkedhet. Az Hourly betekintést nyújt az alkalmazottak termelékenységébe, a projekt előrehaladásába és az időkihasználásba, lehetővé téve a munkafolyamat és az erőforrás-elosztás optimalizálását.

Az óradíjas legjobb funkciók

Egyszerűen használható felület

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét projekt és feladat szerint, ami minden projektmenedzser számára elengedhetetlen funkció.

A be- és kijelentkezési rendszer zökkenőmentesen működik a bérszámfejtéssel.

A munkavállalói kompenzációs ellenőrző eszköz biztosítja, hogy a juttatásokat megfelelően használják fel.

A számlázás gyerekjáték

Óradíjas korlátozások

A jelentésekben rendelkezésre álló adatok szűkösek

Az alkalmazottak csak aktív/inaktív állapotba állíthatók, törölni nem lehet őket.

Óradíjas árazás

Gold: 6 USD/felhasználó + 40 USD alapdíj

Platinum: 10 USD/felhasználó + 60 USD alapdíj

Óradíjak és értékelések

G2: 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (80+ értékelés)

9. VeriClock

A VeriClock segítségével

A VeriClock egy felhőalapú alkalmazottfigyelő megoldás, amelyet távoli és mobil csapatok számára terveztek. A VeriClock megvásárlásával GPS-követést, munkaidő- és jelenléti menedzsmentet, valamint geofencinget kap. A VeriClock segít nyomon követni az alkalmazottak tartózkodási helyét, biztosítja a pontos időjelentést és egyszerűsíti a bérszámfejtési folyamatokat.

A VeriClock legjobb funkciói

A felhőalapú időkövetés segítségével bárhonnan könnyedén nyomon követheti a projekteket.

Kiváló integráció a Quickbooks és a Sage50 programokkal

Támogatja az elektronikus aláírásokat

A GPS-követés figyelemmel kíséri az alkalmazottak tartózkodási helyét munkaidőben.

Kezelje az alkalmazottak ütemtervét közvetlenül az alkalmazásból

Könnyen kategorizálhatja az alkalmazottakat szerep vagy osztály szerint.

A VeriClock korlátai

Nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

A felhasználói felület egyszerű

A VeriClock árai

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó + 10 USD fiókdíj

VeriClock értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (3+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

10. iMonitorSoft

Az iMonitorSoft segítségével

Az iMonitorSoft egy alkalmazottfigyelő szoftver, amely valós idejű alkalmazottfigyelő megoldásokat és átfogó felhasználói tevékenységnaplózást kínál. Olyan funkciókat kínál, mint a billentyűleütések nyomon követése, weboldalak blokkolása és alkalmazások figyelése. Az iMonitorSoft segít a szervezeteknek felismerni a belső fenyegetéseket, javítani a munkavállalók termelékenységét és biztosítani a vállalati irányelvek betartását.

Az iMonitorSoft legjobb funkciói

Figyelje és kövesse nyomon a billentyűleütéseket és az online tevékenységeket

A valós idejű riasztások értesítik a vezetőket a potenciálisan jogosulatlan tevékenységekről.

Képernyőképek és videólejátszás az alkalmazottak eszközeiről

Weboldalak szűrése és blokkolása

Távoli felügyelet és ellenőrzés asztali számítógépeken

Az iMonitorSoft korlátai

Kisvállalkozások számára készült, nem nagyvállalatok számára

Az iMonitorSoft árai

Ügynöki licenc: 5,27 USD/felhasználó az első 15 felhasználó számára, nagyobb mennyiség esetén kedvezményekkel.

Menedzser licenc: 125 USD/felhasználó

iMonitorSoft értékelések és vélemények

G2: 2,5/5 (1+ értékelés)

Capterra: N/A

