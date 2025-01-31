A 11 legjobb munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver felmérésekhez és egyéb feladatokhoz 2025-ben

Üdvözöljük a munkahelyi elkötelezettség jövőjében! Elmúltak azok az idők, amikor az érdektelen munkavállalók bezárkóztak a fülkéikbe, és alig várták, hogy végre péntek legyen. A mai vállalati környezetben a szervezetek megértik a munkavállalói elkötelezettség jelentőségét, mint a siker katalizátorát.

A Gallup tanulmánya megállapította, hogy „az alkalmazottak elkötelezettsége az Egyesült Államokban tíz év után először csökkent éves szinten – a 2020-as 36%-ról 2021-re 34%-ra esett vissza”.

Mit tehet tehát, hogy csapata elkötelezett maradjon?

Szerencsére a technológia hihetetlen lehetőségeket nyitott meg az alkalmazottak elkötelezettségének elősegítésére. Az értékes betekintést nyújtó pulzusfelmérésektől a csapatszellemet felébresztő interaktív platformokig az alkalmazottak elkötelezettségének területe egy digitális lehetőségek kertjévé virágzott.

Ez a cikk a 11 legkiemelkedőbb munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver opciót mutatja be. Kezdjük is!

Milyen funkciókat érdemes keresni egy munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftverben?

A megfelelő munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver kiválasztásakor sok szempontot figyelembe kell venni. De ne aggódjon!

Egy egyszerű ellenőrzőlistával segítünk Önnek, hogy mit kell keresnie. Nincs bonyolult szakzsargon, csak egyszerű útmutatás, amely segít megtalálni a szervezet igényeinek leginkább megfelelő szoftvert.

A következőket érdemes szem előtt tartania:

Zökkenőmentes integráció : Győződjön meg arról, hogy a választott munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver jól együttműködik a meglévő rendszerekkel és eszközökkel. Olyan szoftvert érdemes választani, amely zökkenőmentesen működik együtt a jelenlegi HR-szoftverrel és : Győződjön meg arról, hogy a választott munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver jól együttműködik a meglévő rendszerekkel és eszközökkel. Olyan szoftvert érdemes választani, amely zökkenőmentesen működik együtt a jelenlegi HR-szoftverrel és kommunikációs csatornákkal.

Hasznosítható adatok : Az alkalmazottak adatai a legjobb segítséget jelentik az elkötelezettség javításában. Keressen olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket, amelyek megbízható elemzési és jelentéskészítési funkciókat nyújtanak. Az adatok segítségével vizualizálhatja a felmérés eredményeit, feltárhatja a trendeket és adat alapú döntéseket hozhat.

Felhasználóbarát felület: Ki ne szeretné a könnyű navigációt? Az ideális munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftvernek reszponzív és könnyen használható irányítópulttal kell rendelkeznie. Keressen olyan platformokat, amelyek az egyszerűséget helyezik előtérbe a funkcionalitás rovására.

A 11 legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftver

Akár csapatvezető, akár HR-szakember, aki forradalmasítani szeretné a munkahelyét, ez a lista Önnek szól! Segít kiválasztani a legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftvert, amellyel szervezetét a termelékenység, az együttműködés és – ami a legfontosabb – az alkalmazottak elégedettségének központjává alakíthatja.

Üdvözölje az új munkavállalókat stílusosan a ClickUp által készített általános munkavállalói beilleszkedési sablon segítségével.

A ClickUp, amely egyértelműen a legjobb választásunk, az egyik legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftver, amely kritikus funkciókat kínál az alkalmazottak felvételéhez, beillesztéséhez és fejlesztéséhez. Számos HR-sablont kínál, beleértve az alkalmazotti elkötelezettségi felméréseket, a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), a teljesítményértékeléseket, a cselekvési terveket és még sok mást.

A ClickUp nem csupán kiváló HR- és munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver, hanem egy komplett projektmenedzsment eszköz is, amelynek segítségével bármikor és bárhol kapcsolatba léphet és együttműködhet a csapat többi tagjával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes nézetek mobil eszközökön nem érhetők el.

Nem minden munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkció elérhető az ingyenes csomagban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak elérhetők – ha olyan szoftverre van szüksége, amely biztosítja az alkalmazottak elkötelezettségét, vegye fel a kapcsolatot Egyedi árak elérhetők – ha olyan szoftverre van szüksége, amely biztosítja az alkalmazottak elkötelezettségét, vegye fel a kapcsolatot a ClickUp értékesítési csapatával , akik segítenek a beállításban, amikor készen áll rá.

ClickUp ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. WorkTango

via WorkTango

A korábban Kazoo néven ismert WorkTango egy átfogó munkavállalói élményplatform, amelynek célja a munkavállalók elkötelezettségének, motiválásának és megtartásának elősegítése. A platform könnyen kezelhető és a csapat igényeihez igazítható.

A WorkTango segítségével olyan eszközökhöz férhet hozzá, amelyekkel ünnepelheti az alkalmazottak eredményeit, meghallgathatja és kezelheti aggályaikat, valamint egyértelmű csapatprioritásokat állíthat fel.

A WorkTango legjobb funkciói

Munkavállalói visszajelzési felmérések és betekintés

Munkavállalói elismerés, ösztönzők és jutalmak eszköze

Célok és folyamatos visszajelzés az alkalmazottak fejlődése és sikere érdekében

Integrálható kedvenc HR-platformjaival és együttműködési eszközeivel

A WorkTango korlátai

A felhasználók a felmérések kitöltése után nagyon szerettek volna egy összefoglaló dokumentumot kapni, amelyben több hasznos információt találhatnak.

Kissé korlátozott azoknak a HR-csapatoknak, amelyeknek egy robusztusabb teljesítménymenedzsment eszközre van szükségük tudásközpont funkciókkal.

WorkTango árak

Az árakról érdeklődjön a WorkTango-nál.

WorkTango ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 120 értékelés)

3. Nectar

via Nectar

A Nectar egy munkavállalói elismerési platform, amely pénzügyi és társadalmi ösztönzőket használ a munkavállalói megtartás javítására. Az alkalmazás segít a csapatoknak elismerni a dicséretre méltó munkát, elősegíteni a közösségépítést, népszerűsíteni az alapértékeket és beváltani a jutalmakat.

A Nectar célja a munkavállalói morál javítása és egy összetartó távoli csapat felépítése, ami csökkenti a munkavállalói fluktuációt. Emellett gamifikációt is alkalmaz a munkavállalók elkötelezettségének növelése érdekében, arra ösztönözve őket, hogy dicsérjék kollégáikat, és elősegítve az egyéni kihívások, például wellness-tevékenységek, visszajelzési felmérések és egyebek megvalósítását.

A Nectar legjobb funkciói

Könnyen integrálható a humánerőforrás-információs rendszer (HRIS) megoldásával.

Az elemzések megmutatják, milyen gyakran kapnak vagy adnak elismerést az alkalmazottak.

Automatizált munkaviszony-évfordulók a vállalati kultúra és az alkalmazotti élmény fokozása érdekében

Ünnepi születésnapi üdvözletek a jobb munkavállalói kommunikáció érdekében

Ingyenes próba elérhető

A Nectar korlátai

Egyes országokban korlátozottan vagy egyáltalán nem elérhető.

Alkalmanként lassú jelentéskészítés

Korlátozott natív integrációk

Nectar árak

Standard : 2,75 USD/hó felhasználónként

Plusz: 4 USD/hó felhasználónként

Nectar ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 280 értékelés)

4. Awardco

via Awardco

A Nectarhoz hasonlóan az Awardco is úgy véli, hogy a munkahelyi jutalmazás boldogabb környezetet teremt a munkavállalók számára, és ösztönzi őket a legjobb teljesítményre. A platform ösztönző programot kínál, amelynek keretében a munkavállalók a kapott jutalompontjaikat bármelyik, az Amazonon található, nekik tetsző ajándéktárgyra beválthatják.

Az Awardco legjobb funkciói

Elismerés funkció a kollégák dicséretére

Automatizált munkavállalói mérföldkő-ünneplés a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében

Életmód-kiadási számlák, hogy az alkalmazottak értékesebb ajándékokkal motiválódjanak

Munkavállalói elkötelezettségi rendszer integrációk olyan kulcsfontosságú eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Workday és még sok más.

Offline elismerés beváltható jutalomkódok segítségével

Az Awardco korlátai

Egyes felhasználók bonyolultnak találták a felhasználói felületet.

Nincs archív funkció a hasznosítható információk gyűjtéséhez.

A mozgásban lévő HR-csapatok hiányolni fogják a mobil verziót.

Awardco árak

Az árakról érdeklődjön az Awardco-nál.

Awardco ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3800 értékelés)

5. 15five

via 15Five

A 15five magát folyamatos teljesítménymenedzsment szoftverként jellemzi. Olyan releváns funkciókkal, mint a 360 fokos teljesítményértékelés, az OKR nyomon követés, az egyéni megbeszélések és a pulzusértékelések, a platform hatékony vezetőket, elkötelezett munkavállalókat és magas teljesítményű vállalkozásokat hoz létre.

Az alkalmazás segítségével pozitív vállalati kultúrát is kialakíthat, ha azt használja az alkalmazottak teljesítményéről szóló őszinte visszajelzések megadására, életciklus-felmérések elvégzésére, elkötelezettségi elemzések elérésére és egyebekre.

A 15five 15 legjobb funkciója

Teljesítményértékelési sablonok

Betevészi betekintés az alkalmazotti élménybe

Munkavállalói felmérések

360 fokos munkavállalói visszajelzés

Slacks, Teams és Google integrációk

Magas ötös a folyamatos visszajelzésekért járó, egymás közötti elismerésért és megbecsülésért

OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) teljesítménymenedzsment képzés

A 15five korlátai

Egyes felhasználók aggályokat vetettek fel az ügyfélszolgálattal kapcsolatban, összehasonlítva más munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftverekkel.

A véleményezők szerették volna, ha lenne egy mérföldkövek funkció

Nincs előzmény vagy befejezett feladatok listája.

15five árak

Engage: 4 USD/hó felhasználónként

Perform: 8 USD/hó felhasználónként

Fókusz: 8 USD/hó felhasználónként

Teljes platform: 14 USD/hó felhasználónként

15five ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (870+ értékelés)

6. Bonusly

via Bonusly

A Bonusly egy alkalmazotti elkötelezettséget növelő alkalmazás, amely nyilvános vagy magánjellegű elismeréseket és jutalmakat biztosít az alkalmazottak számára.

A platform csökkenti a csapaton belüli feszültségeket és hozzájárul az egészséges munkahelyi kultúra kialakításához azáltal, hogy az összes vezető és kolléga dicséretét egyetlen egyszerű rendszerbe integrálja az alkalmazottak elismerése érdekében. A Bonusly emellett segít a HR-csapatoknak abban, hogy magas teljesítményű menedzsment szabványt állítsanak fel a többi alkalmazott számára.

A Bonusly legjobb funkciói

Havi juttatások

Bónusz feed a jobb munkavállalói élményért

Értékes munkavállalói jutalmak – ajándékkártyák, készpénz, jótékonysági adományok és még sok más

Az Interface segít fenntartani az alkalmazottak elkötelezettségét

Integrációk a Slack , Okta, BambooHR és másokkal

A Bonusly korlátai

Korlátozott lehetőségek a pontok beváltására

Nincs ingyenes alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver

Bonyolult funkciók, amelyek meredek tanulási görbét eredményeznek, és potenciálisan ronthatják az alkalmazottak élményét.

Bonusly árak

Alapcsomag : 2,70 USD/hó felhasználónként

Pro csomag : 4,50 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Az Ön igényeinek megfelelően kialakítható

Bonusly ügyfélértékelések

G2 : 4,8/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

7. Fond

via Fond

A Reward Gateway által nemrég felvásárolt Fond kiváló eszköz az alkalmazottak elismerésére és kemény munkájuk jutalmazására. Az alkalmazotti elkötelezettséget növelő megoldás lehetővé teszi a kollégák számára, hogy pozitív visszajelzéseket osszanak meg, exkluzív vállalati kedvezményekhez férjenek hozzá, és nyomon kövessék az alkalmazottak trendjeit.

A Fond segítségével a szolgálati díjakat is felhasználhatja a munkaviszony évfordulók nyomon követésére és az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére.

A legjobb funkciók

Vállalati kedvezmények

Teljesítményelemzés

Társadalmi elismerés

Szolgáltatási díjak

Jutalompontok

Magas fokú testreszabhatóság

Családi megosztás

Integrációk és kiterjesztések

Kedvező korlátozások

A pontok beváltására korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

A pontok és a pénz közötti átváltás egyes felhasználók számára nem volt intuitív.

Az adminisztrátorok szerint a beállítási folyamat elég sok időt vett igénybe.

Nincs ingyenes verzió, ezért nehéz kipróbálni a vásárlás előtt.

Kedvező árak

Az árakról érdeklődjön a Fondnál.

Kedvező vásárlói értékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Culture Amp

via Culture Amp

A Culture Amp, a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő platform, olyan egyedi funkciókat kínál, mint az egyéni megbeszélések és az OKR-nyomon követés, amelyek segítségével jobban megértheti a munkavállalók hangulatát, nyomon követheti az előrehaladást és elősegítheti a vállalat számára optimális változásokat.

A Culture Amp segítségével olyan munkavállalói elkötelezettségi programot hozhat létre, amely a csapat jólétét és a személyre szabott tanulást helyezi előtérbe.

A Culture Amp legjobb funkciói

Munkavállalói fluktuáció előrejelzése

Kész használatra alkalmas felmérési sablonok

Cél/OKR nyomon követés

Készségfejlesztő tréner

Egyéni beszélgetések a vezetők és a csapatvezetők között

Hatékony elemzések

Több forrásból származó visszajelzés – munkatársak visszajelzése, vezető visszajelzése és önreflexió

Integrációk

A Culture Amp korlátai

A felhasználók bonyolultnak találták az árstruktúra navigálását.

A Culture Amp megköveteli a felhasználóktól, hogy minden alkalommal újra bejelentkezzenek, amikor megnyitják az alkalmazást.

Egyes felhasználók nem voltak elégedettek a vélemények részleg és a képzési modulok felhasználói felületével.

A Slack Shoutouts funkciója egyesek számára kissé bonyolult volt.

Néhány értékelő szerint az alkalmazás lassította a weboldal teljesítményét.

Culture Amp árak

Az árakról érdeklődjön a Culture Amp csapatánál.

Culture Amp ügyfélértékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

9. Outback Team Building

via Outback Team Building

Az Outback Team Building egy vállalati csapatépítő és képzési cég, amely virtuális és személyes munkacsoportok számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezet nem egy valódi alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő alkalmazás, de több mint 60 képzési megoldást kínál csapatok számára, és Észak-Amerikában több mint 14 000 csoport ajánlja.

Ha nem tudja, hol kezdje az alkalmazottak elkötelezettségének növelését, az Outback Team Building ingyenes konzultációt kínál, hogy segítsen Önnek a döntésben.

Az Outback Team Building legjobb funkciói

Virtuális és személyes csapatépítő tevékenységek

Csoportos képzési és fejlesztési programok

Ingyenes alkalmazotti elkötelezettségi útmutatók

Mobilalkalmazás iOS és Android rendszerekhez

Valós idejű ranglista csapatépítő játékokhoz/kihívásokhoz

Outback Team Building korlátai

Az árak átláthatóságának hiánya megnehezíti a költség-haszon arány értékelését.

Outback Team Building árak

Az árakról érdeklődjön az Outback Team Buildingnél.

Outback Team Building ügyfélértékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

10. SalesScreen

via SalesScreen

A SalesScreen az egyik vezető alkalmazotti elkötelezettséget növelő megoldás, amely kifejezetten értékesítési csapatok számára készült. A szoftver gamifikációt és folyamatos visszajelzéseket használ a kemény munkának elismerésére, a felelősségtudat kialakítására és a termelékenység növelésére.

A SalesScreen legjobb funkciói

Adatvizualizációs eszközök az egyéni és csapat KPI mutatók nyomon követéséhez

Érmék és jelvények az alkalmazottak jutalmazására

Automatizált ütemezés, egyéni foglalkozások útmutatói és eredménykártyák

Üdvözlő üzenetek a sikerek megünneplésére és az elkötelezettség növelésére

Gamification funkciók, mint például ranglisták és csapatok közötti versenyek

A SalesScreen korlátai

Nincs ingyenes verzió

Egyes felhasználók bonyolultnak találták a felhasználói felületet.

Kifejezetten értékesítési csapatok számára készült, ezért nem biztos, hogy mindenki számára megfelelő alkalmazás.

Kis könyvtár verseny sablonokkal és képekkel

Nincs privát csapatcsevegés

SalesScreen árak

Az árakról érdeklődjön a SalesScreen-nél.

SalesScreen értékelések

G2 : 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

11. Karma bot

via Karma bot

A Karma egy népszerű és könnyen használható alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszköz, amely natívan működik a Slackben. A Karma a kollégák elismerésére és jutalmazására összpontosít, elősegítve a pozitív viselkedést és a csapatkultúra kialakítását a munkahelyen.

A Karma legjobb funkciói

A Karma segítségével könnyű, közvetlen és interaktív módon elismerheti kollégái kemény munkáját. A felhasználók „karma pontokat” adhatnak társaiknak a Slacken végzett jó cselekedeteikért, amelyeket kis jutalmakra lehet beváltani.

A vezetők hozzáférhetnek az elemzésekhez és jelentésekhez, hogy nyomon követhessék a csapat teljesítményét.

A Karma segít átlátható munkakultúrát teremteni, nyílt kommunikációval a visszajelzések és javaslatok számára.

Lehetővé teszi a jutalmazási rendszer és a teljesítményjelentések testreszabását.

Integrálható más eszközökkel, például a Trello, a Jira és a Github programokkal a zökkenőmentes működés érdekében.

A karma korlátai

A felhasználói vélemények szerint az eszköz nagymértékben függ a Slack-től, ami korlátozhatja a Karma használatát a Slack-felhasználókra.

Nem támogatja a valós idejű elkötelezettséget vagy a munkavállalói elégedettségi felméréseket.

Karma árazás

A Karma ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig havi 30 dollártól kezdődik munkaterületenként.

Karma értékelések

G2 : 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3 értékelés)

ClickUp – A legjobb eszköz az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez

A ClickUp egy holisztikus alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő megoldás. Főbb funkcióival és felhasználóbarát felületével az alkalmazás az alkalmazottak teljes életciklusát lefedi, átalakítva a csapatok együttműködését, kommunikációját és céljaik elérését.

Emellett zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet, a feladatkövetést, az alkalmazottak közötti kommunikációt, a tehetségmenedzsmentet, az együttműködést és a dokumentummegosztást, így nincs szükség több eszközre.

Készen áll arra, hogy átalakítsa elkötelezettségi stratégiáját és kiaknázza csapata teljes potenciálját? Válassza a ClickUp alkalmazást munkavállalói elkötelezettségi rendszerének még ma!