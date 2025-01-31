A 11 legjobb munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver felmérésekhez és egyéb feladatokhoz 2025-ben

Üdvözöljük a munkahelyi elkötelezettség jövőjében! Elmúltak azok az idők, amikor az érdektelen munkavállalók bezárkóztak a fülkéikbe, és alig várták, hogy végre péntek legyen. A mai vállalati környezetben a szervezetek megértik a munkavállalói elkötelezettség jelentőségét, mint a siker katalizátorát.
A Gallup tanulmánya megállapította, hogy „az alkalmazottak elkötelezettsége az Egyesült Államokban tíz év után először csökkent éves szinten – a 2020-as 36%-ról 2021-re 34%-ra esett vissza”.
Mit tehet tehát, hogy csapata elkötelezett maradjon?
Szerencsére a technológia hihetetlen lehetőségeket nyitott meg az alkalmazottak elkötelezettségének elősegítésére. Az értékes betekintést nyújtó pulzusfelmérésektől a csapatszellemet felébresztő interaktív platformokig az alkalmazottak elkötelezettségének területe egy digitális lehetőségek kertjévé virágzott.
Ez a cikk a 11 legkiemelkedőbb munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver opciót mutatja be. Kezdjük is!
Milyen funkciókat érdemes keresni egy munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftverben?
A megfelelő munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver kiválasztásakor sok szempontot figyelembe kell venni. De ne aggódjon!
Egy egyszerű ellenőrzőlistával segítünk Önnek, hogy mit kell keresnie. Nincs bonyolult szakzsargon, csak egyszerű útmutatás, amely segít megtalálni a szervezet igényeinek leginkább megfelelő szoftvert.
A következőket érdemes szem előtt tartania:
- Zökkenőmentes integráció: Győződjön meg arról, hogy a választott munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver jól együttműködik a meglévő rendszerekkel és eszközökkel. Olyan szoftvert érdemes választani, amely zökkenőmentesen működik együtt a jelenlegi HR-szoftverrel és kommunikációs csatornákkal.
- Hasznosítható adatok: Az alkalmazottak adatai a legjobb segítséget jelentik az elkötelezettség javításában. Keressen olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket, amelyek megbízható elemzési és jelentéskészítési funkciókat nyújtanak. Az adatok segítségével vizualizálhatja a felmérés eredményeit, feltárhatja a trendeket és adat alapú döntéseket hozhat.
- Felhasználóbarát felület: Ki ne szeretné a könnyű navigációt? Az ideális munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftvernek reszponzív és könnyen használható irányítópulttal kell rendelkeznie. Keressen olyan platformokat, amelyek az egyszerűséget helyezik előtérbe a funkcionalitás rovására.
A 11 legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftver
Akár csapatvezető, akár HR-szakember, aki forradalmasítani szeretné a munkahelyét, ez a lista Önnek szól! Segít kiválasztani a legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftvert, amellyel szervezetét a termelékenység, az együttműködés és – ami a legfontosabb – az alkalmazottak elégedettségének központjává alakíthatja.
1. ClickUp
A ClickUp, amely egyértelműen a legjobb választásunk, az egyik legjobb alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftver, amely kritikus funkciókat kínál az alkalmazottak felvételéhez, beillesztéséhez és fejlesztéséhez. Számos HR-sablont kínál, beleértve az alkalmazotti elkötelezettségi felméréseket, a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), a teljesítményértékeléseket, a cselekvési terveket és még sok mást.
A ClickUp nem csupán kiváló HR- és munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver, hanem egy komplett projektmenedzsment eszköz is, amelynek segítségével bármikor és bárhol kapcsolatba léphet és együttműködhet a csapat többi tagjával.
A ClickUp legjobb funkciói
- All-in-one platform: A ClickUp egy központi hub, amely minden csapatmenedzsment igényét kielégíti. Legyen szó projektmenedzsmentről, feladatkövetésről, dokumentummegosztásról vagy távoli együttműködésről, a ClickUp mindent egy zökkenőmentes és intuitív felületen egyesít – nincs többé ugrálás a különböző eszközök között.
- Cselekvési terv sablon: A ClickUp rendelkezik egy munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó cselekvési terv sablonnal, amely segít azonosítani és kezelni a munkavállalói problémákat, vagy megerősíteni a munkahelyi elkötelezettség javítására irányuló stratégiákat.
- Felmérési sablon: A ClickUp segítségével alkalmazotti elkötelezettségi felméréseket készíthet, és hasznos alkalmazotti visszajelzéseket kaphat, amelyek segíthetnek az általános alkalmazotti élmény javításában.
- Munkaterületek: A ClickUp segítségével több munkaterületet hozhat létre, csatlakozhat hozzájuk, és válthat közöttük egyedi csapat-használati esetek szerint. A munkaterületek a ClickUp tárolási hierarchiájának legmagasabb szintjét jelentik. A munkaterületek olyan terekből állnak, amelyek feladatlistákkal teli mappákat tartalmaznak.
- Nézetek: A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál, például listákat, táblákat, naptárakat és egyebeket, így a feladatok, projektek és munkafolyamatok a kívánt formátumban jeleníthetők meg.
A ClickUp korlátai
- Egyes nézetek mobil eszközökön nem érhetők el.
- Nem minden munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkció elérhető az ingyenes csomagban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak elérhetők – ha olyan szoftverre van szüksége, amely biztosítja az alkalmazottak elkötelezettségét, vegye fel a kapcsolatot a ClickUp értékesítési csapatával, akik segítenek a beállításban, amikor készen áll rá.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. WorkTango
A korábban Kazoo néven ismert WorkTango egy átfogó munkavállalói élményplatform, amelynek célja a munkavállalók elkötelezettségének, motiválásának és megtartásának elősegítése. A platform könnyen kezelhető és a csapat igényeihez igazítható.
A WorkTango segítségével olyan eszközökhöz férhet hozzá, amelyekkel ünnepelheti az alkalmazottak eredményeit, meghallgathatja és kezelheti aggályaikat, valamint egyértelmű csapatprioritásokat állíthat fel.
A WorkTango legjobb funkciói
- Munkavállalói visszajelzési felmérések és betekintés
- Munkavállalói elismerés, ösztönzők és jutalmak eszköze
- Célok és folyamatos visszajelzés az alkalmazottak fejlődése és sikere érdekében
- Integrálható kedvenc HR-platformjaival és együttműködési eszközeivel
A WorkTango korlátai
- A felhasználók a felmérések kitöltése után nagyon szerettek volna egy összefoglaló dokumentumot kapni, amelyben több hasznos információt találhatnak.
- Kissé korlátozott azoknak a HR-csapatoknak, amelyeknek egy robusztusabb teljesítménymenedzsment eszközre van szükségük tudásközpont funkciókkal.
WorkTango árak
Az árakról érdeklődjön a WorkTango-nál.
WorkTango ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 120 értékelés)
3. Nectar
A Nectar egy munkavállalói elismerési platform, amely pénzügyi és társadalmi ösztönzőket használ a munkavállalói megtartás javítására. Az alkalmazás segít a csapatoknak elismerni a dicséretre méltó munkát, elősegíteni a közösségépítést, népszerűsíteni az alapértékeket és beváltani a jutalmakat.
A Nectar célja a munkavállalói morál javítása és egy összetartó távoli csapat felépítése, ami csökkenti a munkavállalói fluktuációt. Emellett gamifikációt is alkalmaz a munkavállalók elkötelezettségének növelése érdekében, arra ösztönözve őket, hogy dicsérjék kollégáikat, és elősegítve az egyéni kihívások, például wellness-tevékenységek, visszajelzési felmérések és egyebek megvalósítását.
A Nectar legjobb funkciói
- Könnyen integrálható a humánerőforrás-információs rendszer (HRIS) megoldásával.
- Az elemzések megmutatják, milyen gyakran kapnak vagy adnak elismerést az alkalmazottak.
- Automatizált munkaviszony-évfordulók a vállalati kultúra és az alkalmazotti élmény fokozása érdekében
- Ünnepi születésnapi üdvözletek a jobb munkavállalói kommunikáció érdekében
- Ingyenes próba elérhető
A Nectar korlátai
- Egyes országokban korlátozottan vagy egyáltalán nem elérhető.
- Alkalmanként lassú jelentéskészítés
- Korlátozott natív integrációk
Nectar árak
- Standard: 2,75 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 4 USD/hó felhasználónként
Nectar ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 280 értékelés)
4. Awardco
A Nectarhoz hasonlóan az Awardco is úgy véli, hogy a munkahelyi jutalmazás boldogabb környezetet teremt a munkavállalók számára, és ösztönzi őket a legjobb teljesítményre. A platform ösztönző programot kínál, amelynek keretében a munkavállalók a kapott jutalompontjaikat bármelyik, az Amazonon található, nekik tetsző ajándéktárgyra beválthatják.
Az Awardco legjobb funkciói
- Elismerés funkció a kollégák dicséretére
- Automatizált munkavállalói mérföldkő-ünneplés a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében
- Életmód-kiadási számlák, hogy az alkalmazottak értékesebb ajándékokkal motiválódjanak
- Munkavállalói elkötelezettségi rendszer integrációk olyan kulcsfontosságú eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Workday és még sok más.
- Offline elismerés beváltható jutalomkódok segítségével
Az Awardco korlátai
- Egyes felhasználók bonyolultnak találták a felhasználói felületet.
- Nincs archív funkció a hasznosítható információk gyűjtéséhez.
- A mozgásban lévő HR-csapatok hiányolni fogják a mobil verziót.
Awardco árak
Az árakról érdeklődjön az Awardco-nál.
Awardco ügyfélértékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 3800 értékelés)
5. 15five
A 15five magát folyamatos teljesítménymenedzsment szoftverként jellemzi. Olyan releváns funkciókkal, mint a 360 fokos teljesítményértékelés, az OKR nyomon követés, az egyéni megbeszélések és a pulzusértékelések, a platform hatékony vezetőket, elkötelezett munkavállalókat és magas teljesítményű vállalkozásokat hoz létre.
Az alkalmazás segítségével pozitív vállalati kultúrát is kialakíthat, ha azt használja az alkalmazottak teljesítményéről szóló őszinte visszajelzések megadására, életciklus-felmérések elvégzésére, elkötelezettségi elemzések elérésére és egyebekre.
A 15five 15 legjobb funkciója
- Teljesítményértékelési sablonok
- Betevészi betekintés az alkalmazotti élménybe
- Munkavállalói felmérések
- 360 fokos munkavállalói visszajelzés
- Slacks, Teams és Google integrációk
- Magas ötös a folyamatos visszajelzésekért járó, egymás közötti elismerésért és megbecsülésért
- OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) teljesítménymenedzsment képzés
A 15five korlátai
- Egyes felhasználók aggályokat vetettek fel az ügyfélszolgálattal kapcsolatban, összehasonlítva más munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftverekkel.
- A véleményezők szerették volna, ha lenne egy mérföldkövek funkció
- Nincs előzmény vagy befejezett feladatok listája.
15five árak
- Engage: 4 USD/hó felhasználónként
- Perform: 8 USD/hó felhasználónként
- Fókusz: 8 USD/hó felhasználónként
- Teljes platform: 14 USD/hó felhasználónként
15five ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (870+ értékelés)
6. Bonusly
A Bonusly egy alkalmazotti elkötelezettséget növelő alkalmazás, amely nyilvános vagy magánjellegű elismeréseket és jutalmakat biztosít az alkalmazottak számára.
A platform csökkenti a csapaton belüli feszültségeket és hozzájárul az egészséges munkahelyi kultúra kialakításához azáltal, hogy az összes vezető és kolléga dicséretét egyetlen egyszerű rendszerbe integrálja az alkalmazottak elismerése érdekében. A Bonusly emellett segít a HR-csapatoknak abban, hogy magas teljesítményű menedzsment szabványt állítsanak fel a többi alkalmazott számára.
A Bonusly legjobb funkciói
- Havi juttatások
- Bónusz feed a jobb munkavállalói élményért
- Értékes munkavállalói jutalmak – ajándékkártyák, készpénz, jótékonysági adományok és még sok más
- Az Interface segít fenntartani az alkalmazottak elkötelezettségét
- Integrációk a Slack, Okta, BambooHR és másokkal
A Bonusly korlátai
- Korlátozott lehetőségek a pontok beváltására
- Nincs ingyenes alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver
- Bonyolult funkciók, amelyek meredek tanulási görbét eredményeznek, és potenciálisan ronthatják az alkalmazottak élményét.
Bonusly árak
- Alapcsomag: 2,70 USD/hó felhasználónként
- Pro csomag: 4,50 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: Az Ön igényeinek megfelelően kialakítható
Bonusly ügyfélértékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)
7. Fond
A Reward Gateway által nemrég felvásárolt Fond kiváló eszköz az alkalmazottak elismerésére és kemény munkájuk jutalmazására. Az alkalmazotti elkötelezettséget növelő megoldás lehetővé teszi a kollégák számára, hogy pozitív visszajelzéseket osszanak meg, exkluzív vállalati kedvezményekhez férjenek hozzá, és nyomon kövessék az alkalmazottak trendjeit.
A Fond segítségével a szolgálati díjakat is felhasználhatja a munkaviszony évfordulók nyomon követésére és az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére.
A legjobb funkciók
- Vállalati kedvezmények
- Teljesítményelemzés
- Társadalmi elismerés
- Szolgáltatási díjak
- Jutalompontok
- Magas fokú testreszabhatóság
- Családi megosztás
- Integrációk és kiterjesztések
Kedvező korlátozások
- A pontok beváltására korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.
- A pontok és a pénz közötti átváltás egyes felhasználók számára nem volt intuitív.
- Az adminisztrátorok szerint a beállítási folyamat elég sok időt vett igénybe.
- Nincs ingyenes verzió, ezért nehéz kipróbálni a vásárlás előtt.
Kedvező árak
Az árakról érdeklődjön a Fondnál.
Kedvező vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
8. Culture Amp
A Culture Amp, a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő platform, olyan egyedi funkciókat kínál, mint az egyéni megbeszélések és az OKR-nyomon követés, amelyek segítségével jobban megértheti a munkavállalók hangulatát, nyomon követheti az előrehaladást és elősegítheti a vállalat számára optimális változásokat.
A Culture Amp segítségével olyan munkavállalói elkötelezettségi programot hozhat létre, amely a csapat jólétét és a személyre szabott tanulást helyezi előtérbe.
A Culture Amp legjobb funkciói
- Munkavállalói fluktuáció előrejelzése
- Kész használatra alkalmas felmérési sablonok
- Cél/OKR nyomon követés
- Készségfejlesztő tréner
- Egyéni beszélgetések a vezetők és a csapatvezetők között
- Hatékony elemzések
- Több forrásból származó visszajelzés – munkatársak visszajelzése, vezető visszajelzése és önreflexió
- Integrációk
A Culture Amp korlátai
- A felhasználók bonyolultnak találták az árstruktúra navigálását.
- A Culture Amp megköveteli a felhasználóktól, hogy minden alkalommal újra bejelentkezzenek, amikor megnyitják az alkalmazást.
- Egyes felhasználók nem voltak elégedettek a vélemények részleg és a képzési modulok felhasználói felületével.
- A Slack Shoutouts funkciója egyesek számára kissé bonyolult volt.
- Néhány értékelő szerint az alkalmazás lassította a weboldal teljesítményét.
Culture Amp árak
Az árakról érdeklődjön a Culture Amp csapatánál.
Culture Amp ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
9. Outback Team Building
Az Outback Team Building egy vállalati csapatépítő és képzési cég, amely virtuális és személyes munkacsoportok számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezet nem egy valódi alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő alkalmazás, de több mint 60 képzési megoldást kínál csapatok számára, és Észak-Amerikában több mint 14 000 csoport ajánlja.
Ha nem tudja, hol kezdje az alkalmazottak elkötelezettségének növelését, az Outback Team Building ingyenes konzultációt kínál, hogy segítsen Önnek a döntésben.
Az Outback Team Building legjobb funkciói
- Virtuális és személyes csapatépítő tevékenységek
- Csoportos képzési és fejlesztési programok
- Ingyenes alkalmazotti elkötelezettségi útmutatók
- Mobilalkalmazás iOS és Android rendszerekhez
- Valós idejű ranglista csapatépítő játékokhoz/kihívásokhoz
Outback Team Building korlátai
- Az árak átláthatóságának hiánya megnehezíti a költség-haszon arány értékelését.
Outback Team Building árak
Az árakról érdeklődjön az Outback Team Buildingnél.
Outback Team Building ügyfélértékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
10. SalesScreen
A SalesScreen az egyik vezető alkalmazotti elkötelezettséget növelő megoldás, amely kifejezetten értékesítési csapatok számára készült. A szoftver gamifikációt és folyamatos visszajelzéseket használ a kemény munkának elismerésére, a felelősségtudat kialakítására és a termelékenység növelésére.
A SalesScreen legjobb funkciói
- Adatvizualizációs eszközök az egyéni és csapat KPI mutatók nyomon követéséhez
- Érmék és jelvények az alkalmazottak jutalmazására
- Automatizált ütemezés, egyéni foglalkozások útmutatói és eredménykártyák
- Üdvözlő üzenetek a sikerek megünneplésére és az elkötelezettség növelésére
- Gamification funkciók, mint például ranglisták és csapatok közötti versenyek
A SalesScreen korlátai
- Nincs ingyenes verzió
- Egyes felhasználók bonyolultnak találták a felhasználói felületet.
- Kifejezetten értékesítési csapatok számára készült, ezért nem biztos, hogy mindenki számára megfelelő alkalmazás.
- Kis könyvtár verseny sablonokkal és képekkel
- Nincs privát csapatcsevegés
SalesScreen árak
Az árakról érdeklődjön a SalesScreen-nél.
SalesScreen értékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
11. Karma bot
A Karma egy népszerű és könnyen használható alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszköz, amely natívan működik a Slackben. A Karma a kollégák elismerésére és jutalmazására összpontosít, elősegítve a pozitív viselkedést és a csapatkultúra kialakítását a munkahelyen.
A Karma legjobb funkciói
- A Karma segítségével könnyű, közvetlen és interaktív módon elismerheti kollégái kemény munkáját. A felhasználók „karma pontokat” adhatnak társaiknak a Slacken végzett jó cselekedeteikért, amelyeket kis jutalmakra lehet beváltani.
- A vezetők hozzáférhetnek az elemzésekhez és jelentésekhez, hogy nyomon követhessék a csapat teljesítményét.
- A Karma segít átlátható munkakultúrát teremteni, nyílt kommunikációval a visszajelzések és javaslatok számára.
- Lehetővé teszi a jutalmazási rendszer és a teljesítményjelentések testreszabását.
- Integrálható más eszközökkel, például a Trello, a Jira és a Github programokkal a zökkenőmentes működés érdekében.
A karma korlátai
- A felhasználói vélemények szerint az eszköz nagymértékben függ a Slack-től, ami korlátozhatja a Karma használatát a Slack-felhasználókra.
- Nem támogatja a valós idejű elkötelezettséget vagy a munkavállalói elégedettségi felméréseket.
Karma árazás
A Karma ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig havi 30 dollártól kezdődik munkaterületenként.
Karma értékelések
- G2: 4,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3 értékelés)
ClickUp – A legjobb eszköz az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez
A ClickUp egy holisztikus alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő megoldás. Főbb funkcióival és felhasználóbarát felületével az alkalmazás az alkalmazottak teljes életciklusát lefedi, átalakítva a csapatok együttműködését, kommunikációját és céljaik elérését.
Emellett zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet, a feladatkövetést, az alkalmazottak közötti kommunikációt, a tehetségmenedzsmentet, az együttműködést és a dokumentummegosztást, így nincs szükség több eszközre.
Készen áll arra, hogy átalakítsa elkötelezettségi stratégiáját és kiaknázza csapata teljes potenciálját? Válassza a ClickUp alkalmazást munkavállalói elkötelezettségi rendszerének még ma!