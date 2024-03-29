100 példa a csapat alapvető értékeire, amelyek segítenek egy erős vállalati kultúra kiépítésében

Mit tart fontosnak a vállalat?

Ez egy olyan kérdés, amellyel sok vállalkozó küzd. Nehéz lehet olyan alapértékek listáját összeállítani, amelyek pontosan tükrözik a szervezetet, de fontos, hogy ezt jól csináljuk.

A vállalati értékei a munkahelyi kultúra alapját képezik – ezek révén mások betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen vállalat is Ön, és hatalmas hatással lehetnek a toborzási és felvételi tevékenységekre, a munkavállalók elkötelezettségére és az általános sikerre.

Hogy inspirálja vállalatát és meghatározza munkakultúráját, íme 50 általános alapérték-példa csapatának és 50 alapérték-példa különböző iparágakban sikeres vállalatoktól. Akár most kezdte el vállalkozását, akár már évek óta a piacon van, ez a 100 példa inspirációt adhat ahhoz, hogy meghatározza, mi fontos Önnek és csapatának!

Hogyan segíthetik a vállalati alapértékek a csapatát?

Egyszerűen fogalmazva: az alapértékek a szervezet kollektív és alapvető meggyőződései, víziója, küldetése, személyes és munkahelyi etikai kódexe, valamint alapelvei.

Ez a vállalatod személyisége, a szervezeted DNS-e, a vállalatod létezésének oka és az a vezércsillag, amely folyamatosan irányítja vállalkozásodat a küldetésed és a jövőképed felé. Ahhoz, hogy vállalkozásod a megfelelő irányba haladjon, a különböző részlegek csapataitnak együtt kell működniük, ugyanazokban az értékekben kell hinniük, és azokat következetesen kell alkalmazniuk a munkában.

Ha tehát azt kérdezi magától: „Miért is fontos ez?”, íme néhány ok:

Teljesítmény : A csapatok akkor érzik magukat leginkább teljesítményre képesnek, ha az alapértékek összhangban vannak a vállalati stratégiával és célokkal.

Tehetségszerzés : A szervezeti kultúrája segíthet a leendő alkalmazottaknak eldönteni, hogy vállalata megfelel-e személyes alapértékeiknek, prioritásaiknak és céljaiknak, amikor új állást keresnek.

Versenyképesség : Ha tudja, mit képvisel a vállalat, versenyképesebb lesz a piacon és mint munkáltató.

Üzleti döntések: A vállalati kultúra ismerete segíthet a vezetőknek és a projektmenedzsereknek abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és okosabb, kiszámított kockázatokat vállaljanak.

Nézze meg az alábbi listát, amelyen olyan általános alapértékek találhatók, amelyek közül kiválaszthatja a csapatának legmegfelelőbbeket!

50 alapvető csapatérték-példa az Ön vállalkozásához

1. Tisztelet és integritás 2. Minőség 3. Innováció 4. Csapatmunka 5. Felelősségvállalás 6. Átláthatóság 7. Együttműködés 8. Folyamatos tanulás 9. Pozitív hozzáállás 10. Hűség 11. Empatikus hozzáállás 12. Befogadás 13. Kreativitás 14. Szenvedély 15. Őszinteség 16. Sokszínűség 17. Alkalmazkodóképesség 18. Rugalmasság 19. Nyitottság 20. Kommunikáció 21. Az egyéniség tisztelete 22. Pontosság 23. Szórakozás 24. Hálátlanság 25. Professzionalizmus

26. Proaktivitás 27. Problémamegoldás 28. Önfejlesztés 29. A kiválóság iránti elkötelezettség 30. Objektivitás 31. Pozitív hozzáállás 32. Ambiciózus hozzáállás 33. Szolgáltatás minősége 34. Kiválóság 35. Megbízhatóság 36. A kötelezettségvállalások tiszteletben tartása 37. Növekedési szemlélet38. Munka és magánélet egyensúlya39. A megoldásokra való összpontosítás40. A várakozásokon túllépés41. A magánélet tiszteletben tartása42. Az ügyfelek meghallgatása43. A növekedési lehetőségek kiaknázása44. Találékonyság45. Öntudat46. Együttműködés47. Csapatmunka48. Tanulási hajlandóság49. Szakmai hálózatok kiépítése50. Szakértővé válás a saját területén

Példa vállalati alapértékekről szóló nyilatkozatra

Az alapértékek nyilatkozata azoknak az elveknek a kinyilvánítása, amelyek irányítják a vállalat működését és viselkedését.

Alapértékeink nem csak papíron léteznek; alakítják kultúránkat és meghatározzák, kik vagyunk csapatként. 📌 Példa:

A ClickUpnál elkötelezettek vagyunk a következő alapértékek fenntartása iránt:

Innováció: Hiszünk abban, hogy folyamatosan tágítanunk kell a határokat és új ötleteket kell keresnünk, hogy ügyfeleinknek olyan csúcstechnológiai megoldásokat nyújthassunk, amelyek meghaladják elvárásaikat. Integritás: Az őszinteséget, az átláthatóságot és az etikus magatartást minden üzleti tevékenységünkben nagyra értékeljük, az ügyfelekkel való kapcsolattartástól a belső döntéshozatali folyamatokig. Együttműködés: Hisszük, hogy a csapatmunka és az együttműködés elengedhetetlen a céljaink eléréséhez és egy olyan pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez , ahol mindenki értékesnek és támogatottnak érzi magát. Folyamatos fejlesztés: Elkötelezettek vagyunk a folyamatos tanulás és a készségeink és folyamataink fejlesztése iránt, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb megoldásokat és szolgáltatásokat nyújthassuk. Ügyfélközpontúság: Ügyfeleink igényeit és elégedettségét mindenekelőtt tartjuk szem előtt, és arra törekszünk, hogy személyre szabott, kivételes szolgáltatást nyújtsunk, amely meghaladja elvárásaikat.

Hisszük, hogy ezeknek az értékeknek a munkánkban való következetes megtestesítésével elérhetjük célunkat, hogy vezető technológiai megoldások szolgáltatójává váljunk, miközben pozitív hatást gyakorlunk ügyfeleinkre, alkalmazottainkra és a társadalomra egészére.

Használja ezt az alapértékek nyilatkozat sablont, hogy megfogalmazza vállalatának alapértékeit:

A [Vállalat neve] vállalatnál elkötelezettek vagyunk a következő alapértékek fenntartása iránt:

[Leírás vagy magyarázat arról, hogy ez az érték miért fontos a vállalatunk számára]

[Leírás vagy magyarázat arról, hogy ez az érték miért fontos a vállalatunk számára]

[Leírás vagy magyarázat arról, hogy ez az érték miért fontos a vállalatunk számára]

[Leírás vagy magyarázat arról, hogy ez az érték miért fontos a vállalatunk számára]

[Leírás vagy magyarázat arról, hogy ez az érték miért fontos vállalatunk számára]

Hisszük, hogy ezeknek az értékeknek a munkánkban való következetes megtestesítésével elérhetjük céljainkat, és a lehető legjobb élményt nyújthatjuk ügyfeleinknek, alkalmazottainknak és érdekelt feleinknek.

⭐ Kiemelt sablon Határozza meg, dokumentálja és ossza meg, mi teszi csapatát egyedivé a ClickUp vállalati kultúra sablonjával – ez az Ön útmutatója egy erős, értékek által vezérelt munkahely kialakításához. Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy virágzó vállalati kultúrát, amely megerősíti csapatát és eredményeket hoz.

💡 Profi tipp: A ClickUp vállalati kultúra sablonjával a csapat tagjai könnyedén megismerhetik vállalatának alapértékeit!

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp vállalati értékek sablonját, hogy vizualizálja és összehangolja csapatát a legfontosabb dolgok körül.

50 leginspirálóbb vállalati alapérték példa a csapatod számára

Most itt az ideje, hogy megismerkedjünk a legjobb és leggyakoribb alapértékekkel, amelyek a mai legsikeresebb vállalatokat formálták. Íme 50 vállalat és legfontosabb értékeik!

Alapvető értékek:

A legjobb ügyfélélmény biztosítása

Ügyfeleinkre összpontosítunk, teret adunk a nyílt kommunikációnak és visszajelzéseknek, és felhatalmazzuk magunkat a problémák megoldására és az igent mondásra, szem előtt tartva az ügyfelek kollektív érdekeit. Ez az érték belső szinten is érvényes, amikor más csapatokkal működünk együtt!

Növekedj 1%-kal minden nap

Támogatjuk munkatársaink szakmai fejlődését, és hiszünk a tökéletesség felé vezető fejlődésben. Nem tartjuk vissza magunkat azzal, hogy a tökéletességre törekszünk, amikor a leggyorsabb fejlődés fokozatos, és nem félünk a kudarcoktól, amíg tanulunk belőlük és nem ismételjük meg ugyanazokat a hibákat.

Élvezze, találjon örömöt, és legyen önmaga!

A személyes alapértékek és a jóllét fontosak számunkra, és a nagy célok kemény munkával járnak, de az idő túl értékes ahhoz, hogy ne élvezzük az utat. Csapatépítéssel népszerűsítjük a vidám vállalati kultúrát, ösztönözzük munkatársainkat, hogy törekedjenek a kiválóságra, az átláthatóságra és a tiszteletre, és biztonságos teret teremtünk, ahol megmutathatják magukat, sebezhetőek, merészek, bátrak lehetnek, egyetérthetnek, nem érthetnek egyet, nevethetnek, sírhatnak, kísérletezhetnek és játszhatnak.

via ClickUp

Dolgozz keményen és légy tulajdonos

Élvezzük a munkát, kreatív módon gondolkodunk a problémák megoldásáról, látjuk munkánk gyümölcsét, és közös felelősséget vállalunk a döntésekért, kérdésekért és eredményekért.

A normális szar

Arra törekszünk, hogy olyan szervezetet építsünk, amely ösztönzi a szabadságot és a felelősségvállalást. És bár mindenkinek vannak céljai, arra bátorítjuk munkatársainkat, hogy kreatív szabadsággal rendelkezzenek abban, hogyan érhetik el ezeket a célokat a számukra értelmes módon.

Visszafizesse a jótékonyságot véletlenszerű kedvességi gesztusokkal

Biztonságos és támogató kultúrát teremtünk és fenntartunk, és segítünk, amikor csak tudunk. Arra bátorítjuk munkatársainkat, hogy érdeklődjenek kollégáik iránt, és figyeljék, hogyan mennek a dolgok nemcsak szakmai, hanem személyes téren is, ami nyitott és őszinte kapcsolatokat alakít ki a munkatársak között.

Alapvető értékek:

Támogassa az empátiát

Ösztönzi a vezetőket és a képviselőket, hogy legyenek empatikusak és udvariasak egymással és ügyfeleikkel szemben.

Gyorsítsa fel a szakértelem fejlesztését

Mutasson integritást és vállaljon felelősséget minden cselekedetéért!

Támogassa a sokszínűséget a munkahelyen

Támogassa a harmóniát, biztosítson egyenlő lehetőségeket, és gyakorolja az inkluziót belső programok révén.

Nézze meg a legjobb Slack integrációkat!

Alapvető értékek:

Akadálymentesség

Hisszük, hogy a fogyasztók, kisvállalkozások és más szervezetek számára hozzáférést kell biztosítani a céljaik eléréséhez szükséges hardverekhez, szoftverekhez, szolgáltatásokhoz és technológiákhoz.

Támogassa az oktatást

Az oktatás mindenki számára több lehetőséget kínál a potenciáljának kiaknázására; ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden háttérrel rendelkező emberek számára lehetőséget biztosítsunk a tanulásra több mint 100 országban létrejött partnerségek révén.

Inkluzivitás, faji egyenlőség és igazságosság

Globális vezetőként az Apple elismeri felelősségét az egyenlőség előmozdításában és az igazságtalanságok elleni küzdelemben világszerte.

Alapvető értékek:

Őszinteség

Őszinték, megbízhatóak és megbízhatók vagyunk.

Innovatív

Rendkívül kreatívak vagyunk, és mindig arra törekszünk, hogy az új ötleteket összekapcsoljuk az üzleti valósággal.

Részvétel

Inkluzívak, nyitottak és aktívan együttműködünk ügyfeleinkkel, partnereinkkel, alkalmazottainkkal és a közösségekkel, amelyeknek szolgálatában állunk.

Alapvető értékek:

Bizalom és törődés

Építsen bizalmat az integritás, az együttérzés, az őszinteség és a tisztelet gyakorlásával.

Innováció

Tartsa meg a növekedésorientált gondolkodásmódját, hogy nagy ötleteket hozzon létre, miközben értéket teremt és örömöt talál a mindennapi interakciókban.

A munkaerő értékelése

Helyezze előtérbe az egyes alkalmazottak sikerét, hogy segítse a vezetők és a produktív csapatok fejlődését.

Alapvető értékek:

Innovatív

Gondolkodásunk eredeti és kreatív. Számunkra az innováció alapvető gondolkodásmód – egy velünk született vágy, hogy javítsunk a dolgokon.

Őszinteség

A legjobb kapcsolatok a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülnek. Minden tevékenységünkben tisztességesek és átláthatók akarunk lenni. Nem foglalkozunk apró részletekkel, hanem bízunk egymásban, hogy mindenki kiváló munkát végez.

Játékos

Igen a szórakozásra. Játékos vállalat és játékos márka vagyunk. Mindig is azok voltunk. Soha nem vesszük magunkat túl komolyan.

Alapvető értékek:

Lenyűgözze ügyfeleinket

Mindent megteszünk, hogy másokat magas minőségű termékekkel és megbízható vendégszeretettel szolgáljunk ki. Keményen dolgozunk, hogy ügyfeleink mosolyogva távozzanak.

Teljes körű tulajdonjog

Van bátorságunk. Nincs túl kicsi feladat, sem túl nagy kihívás. Mindannyian benne vagyunk. Hosszú távon gondolkodunk, és mindig a Lyft egészét optimalizáljuk. Soha nem mondjuk, hogy „ez nem az én feladatom”.

Legyen büszke, legyen alázatos

Büszkék vagyunk munkánkra, és bármit is csinálunk, azt jól csináljuk. Kritikus szemmel értékeljük saját munkánkat, elsőként hívjuk fel a figyelmet hiányosságainkra, és folyamatosan ösztönözzük magunkat és másokat a fejlődésre és a magasabb célok elérésére.

Alapvető értékek:

Támogassa a küldetést

Közösségünkkel együtt azon dolgozunk, hogy olyan világot teremtsünk, ahol mindenki bárhol otthonra lelhet.

Fogadja be a kalandot

A kíváncsiság, az optimizmus és az a hit hajt minket, hogy minden ember fejlődhet.

Legyen gabonapehely-vállalkozó!

Elszántak és kreatívak vagyunk, amikor merész ambícióinkat valósággá alakítjuk.

Alapvető értékek:

Őszinteség

Ha az alkalmazottak őszinték, az automatikusan tükröződik a munkánkban is.

Csapatszellem és folyamatos tanulás

Hiszünk a Kaizenben, egy japán koncepcióban, amely szerint a csapat minden tagja hozzájárul a folyamatos fejlődéshez.

Alázatosság

Legyen nyitott a visszajelzésekre és mutasson tiszteletet mások iránt

Oktatás, promóció és globális közösségi tudatosság révén arra törekszünk, hogy inspiráljuk és fejlesszük a nemzeti parkokban található természeti erőforrások megőrzését és védelmét. Ennek elérésében a vállalati kultúra nagy szerepet játszik. Ezek a vállalati értékek segítenek abban, hogy inkluzívabbá váljunk és hozzájáruljunk a vállalat növekedéséhez.

Oktatás, promóció és globális közösségi tudatosság révén arra törekszünk, hogy inspiráljuk és fejlesszük a nemzeti parkokban található természeti erőforrások megőrzését és védelmét.

Ennek elérésében a vállalati kultúra nagy szerepet játszik. Ezek a vállalati értékek segítenek abban, hogy inkluzívabbá váljunk és hozzájáruljunk a vállalat növekedéséhez.

Alapvető értékek:

Melegség kultúrája

Hiszünk a melegség és a tartozás kultúrájának megteremtésében, ahol mindenki szívesen látott.

Felelősségvállalás

Mindent megteszünk, hogy a legjobb eredményeket érjük el, és felelősséget vállalunk az eredményekért.

Legyen jelen

Legyen jelen, építsen kapcsolatokat átláthatósággal, méltósággal és tisztelettel.

Alapvető értékek:

Bizalom

Megbízható tanácsadók vagyunk, és átláthatóságunk, biztonságunk, szabálykövetésünk, adatvédelmünk és teljesítményünk révén elnyerjük ügyfeleink, alkalmazottaink és kiterjedt családunk bizalmát.

Ügyfélsiker

Innovatívak vagyunk és bővítjük üzleti kínálatunkat, hogy minden érdekelt fél számára új lehetőségeket nyújtsunk a még nagyobb siker eléréséhez.

Egyenlőség

A különböző nézőpontok meghallgatása ösztönzi az innovációt, mélyíti az emberek közötti kapcsolatokat és jobb vállalattá tesz minket.

Integrálja a ClickUp-ot a Salesforce-szal!

Alapvető értékek:

Kreatív vezetés

Kutatás és merész cselekvés révén ösztönözzük a fejlődést és az innovációt.

A fejlődés iránti szenvedély

Kiemelt figyelmet fordítunk a kiválóságra és a hatékonyságra.

Felelősség

Tisztességesen, erkölcsösen és figyelmesen viselkedünk.

Alapvető értékek:

Inkluzivitás

Értékeljük a sokszínű véleményeket és megközelítéseket. Hitelesen és tisztelettel járunk el. Mindenki számára egyenlő lehetőségeket teremtünk.

Kapcsolat

Megbízható kapcsolatokat építünk. Az üzleti funkciók között együttműködünk. Elismerjük és ünnepeljük a haladást.

Hajtás

Azt tesszük, ami a Target, a csapatunk és a vendégeink számára a legjobb. Fontos eredményeket érünk el. Folyamatosan tanulunk, mert a tökéletességnél a fejlődést tartjuk fontosabbnak.

Alapvető értékek:

Őszinte és produktív visszajelzés

Értelmes visszajelzést adni vagy elfogadni nehéz lehet. De mint minden új szokás, ez is könnyebbé válik a gyakorlással. Ezért coachinggal és a vállalat egészében elvárt viselkedésminták bemutatásával segítünk az embereknek megtanulni, hogyan adjanak és fogadjanak visszajelzést.

Szabadság és felelősség

Célunk, hogy az embereket inkább inspiráljuk, mint irányítsuk. Azt szeretnénk, hogy csapataink a Netflix számára a legjobbat tegyék. Ez pedig felelősségérzetet, elszámoltathatóságot és önfegyelmet eredményez, ami arra ösztönöz minket, hogy kiváló munkát végezzünk.

Az emberek fontosabbak, mint a folyamatok

Az emberekre fókuszáló megközelítésünk lehetővé teszi számunkra, hogy álomcsapatot építsünk, és minden tevékenységünkben rugalmasabbak, kreatívabbak és sikeresebbek legyünk.

Alapvető értékek:

Adatvezérelt

Döntéseinket adatokra alapozzuk.

Kíváncsi és nyitott gondolkodású

Minden napot új tanulási lehetőségnek tekintünk, és nyílt visszajelzéseket használunk fel önmagunk fejlesztésére.

Vállalkozói szemlélet

Kipróbálunk új dolgokat. Gyorsan haladunk előre.

Alapvető értékek:

Autonómia

A HubSpotnál arra ösztönöznek, hogy gondolkodj úgy, mint egy alapító, és vállalj felelősséget. Hiszünk abban, hogy a kiváló emberekben meg kell bízni, hogy kiváló munkát végezzenek.

Átláthatóság

A HubSpotnál nincs belső kör. Nyíltan és gyakran osztjuk meg az információkat, hogy a munkatársak döntéseket hozhassanak és hatást gyakorolhassanak ügyfeleinkre.

Rugalmaság

Mindig is úgy gondoltuk, hogy az eredmények fontosabbak, mint azok helye vagy ideje. A HubSpot munkatársai rugalmasan dolgozhatnak távolról, korlátlanul vehetnek ki szabadságot, és olyan munka-magánélet egyensúlyt alakíthatnak ki, amely megfelel személyes és szakmai céljaiknak.

Alapvető értékek:

Alázatosság

Mindannyian ugyanabban a csapatban dolgozunk, ugyanazt a célt követjük, és mindenki nyitott arra, hogy tanuljon a többiektől. Ez együttérzés és empátia kultúráját teremti meg.

Átláthatóság

Szeretnénk hallani a jó, a rossz és a csúnya dolgokat is, hogy csapatként tovább tudjunk fejlődni. Ez teszi munkahelyünket biztonságos és bizalomteljes környezetté.

Kitartás

Szenvedélyesen végezzük munkánkat, és kitartunk a nehéz időkben is. Kudarcainkat tanulásra és fejlődésre használjuk fel.

Alapvető értékek:

Adjon és vállaljon felelősséget

Hiszünk az emberek felhatalmazásában. A felelősségvállalás és a felelősségátvétel az egyén fejlődésének és növekedésének egyik módja. Az egymás iránti bizalom, a pozitív hozzáállás és a jövőbe tekintés mindenkit inspirál, hogy hozzájáruljon a fejlődéshez.

Megújulás és fejlődés

Folyamatosan új és jobb megoldásokat keresünk. Bármit is csinálunk ma, holnap még jobbat tudunk csinálni. A szinte lehetetlen kihívásokra adott megoldások megtalálása része a sikerünknek és inspirációt ad a következő kihíváshoz.

Mutasson példát

A vezetést cselekvésnek tekintjük, nem pozíciónak. A kompetenciák és a tapasztalatok előtt a személyes értékeket keressük. Olyan embereket, akik „a szavakat tettekkel is alátámasztják” és példával járnak elöl. Arról szól, hogy a legjobbak legyünk és kihozzuk egymásból a legjobbat.

Alapvető értékek:

Szorgalom

Csapatunk tagjai folyamatosan új módszereket keresnek a fejlődésre és a növekedésre, és mindig a legjobbak akarják lenni.

Kedvesség

Csapatunk tagjai mindig figyelnek egymásra, és szükség esetén gyorsan segítséget nyújtanak.

Kiválóság

Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el, és folyamatosan dolgozunk teljesítményünk javításán.

Alapvető értékek:

Összpontosítson a felhasználóra, és minden más magától jön

A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Akár új internetböngészőt tervezünk, akár a honlap megjelenését módosítjuk, nagy gondot fordítunk arra, hogy azok végső soron Önöket szolgálják, és ne a saját belső céljainkat vagy eredményeinket.

A legjobb, ha egy dolgot nagyon, nagyon jól csinálunk

A világ egyik legnagyobb, kizárólag keresési problémák megoldására összpontosító kutatócsoportjával tudjuk, mit csinálunk jól, és hogyan tehetnénk még jobban.

Öltöny nélkül is lehet komoly

Alapítóink a Google-t arra az elvre építették, hogy a munka legyen kihívás, és a kihívás legyen szórakoztató. Hiszünk abban, hogy a megfelelő vállalati kultúrával nagyobb eséllyel születnek nagyszerű, kreatív dolgok.

Alapvető értékek:

Szeresse a munkáját

Építőknek építünk, és igyekszünk a bonyolult dolgokat egyszerűvé tenni. Addig kérdezzük, hogy miért, amíg el nem jutunk a lényegig, és folyamatosan arra koncentrálunk, hogy a megfelelő problémát oldjuk meg, ne csak a munkát végezzük el.

Növekedjen, ahogy halad előre

Mindenki folyamatosan fejlődik, és mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk egymásnak a növekedésben.

Használja ki!

A Figma építése kezdeményezőkészséget, merészséget és új utak feltérképezését jelenti, nem pedig egy forgatókönyv követését. A Figmates a design jövőjét építi azzal, hogy nagy, ijesztő, izgalmas kihívásokkal szembesül, mintha a Figma jövője függne tőle. Mert valóban függ.

Alapvető értékek:

Tiszteljük az embereket

Bízunk egymásban és tiszteljük egymást azért, akik vagyunk és azért, amit hozzájárulunk. Felelősséggel tartozunk egymásnak, és nyílt, bátor párbeszéd révén minden véleménynek teret adunk, hogy mások is érezzék, hogy meghallgatják őket.

Támogatjuk ügyfeleinket

A kapcsolatok állnak üzleti tevékenységünk középpontjában. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink számára nélkülözhetetlenek legyünk azáltal, hogy minden nap kivételes termékeket, szolgáltatásokat és élményeket nyújtunk nekik – és megígérjük, hogy mindenben támogatjuk őket.

Azt tesszük, ami helyes

Az ügyfelek azért választanak minket, mert bíznak márkánkban és munkatársainkban. Ezt a bizalmat azzal érdemeljük ki, hogy minden tevékenységünk megbízható, következetes és a legmagasabb szintű integritással történik.

Alapvető értékek:

Őszinteség

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy helyesen cselekedjünk és őszinték legyünk, még akkor is, ha ez nem könnyű vagy népszerű. Ez az érték irányítja cselekedeteinket és döntéseinket.

Csapatmunka

Amikor együtt dolgozunk, olyan bizalomra és tiszteletre épülő környezetet teremtünk, amelyben egymást kihívások elé állíthatjuk és egymást ösztönözhetjük a fejlődésre.

Innováció

Hisszük, hogy ahhoz, hogy relevánsak és sikeresek maradjunk, folyamatosan fejlődnünk kell és új módszereket kell találnunk a dolgok elvégzésére.

Az őszinteség alapelveink közé tartozik, és üzleti tevékenységünk sarokköve. Hiszünk abban, hogy az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és egymással szemben őszintének lenni az egyetlen módja az üzleti tevékenységnek. Csapatunk tele van szenvedélyes emberekkel, akik ugyanazt a célt követik: a legjobbak lenni abban, amit csinálunk, nyitottak lenni az új ötletekre, kockázatot vállalni és mindig tanulóként gondolkodni. Ez tart minket frissen, relevánsan és az élen.

Az őszinteség alapelveink közé tartozik, és üzleti tevékenységünk sarokköve. Hiszünk abban, hogy az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és egymással szemben őszintének lenni az egyetlen módja az üzleti tevékenységnek.

Csapatunk tele van szenvedélyes emberekkel, akik ugyanazt a célt követik: a legjobbak lenni abban, amit csinálunk, nyitottak lenni az új ötletekre, kockázatot vállalni és mindig tanulóként gondolkodni.

Ez tart minket frissen, relevánsan és az élen.

Alapvető értékek:

Önzetlen motiváció

Egymást ösztönözzük és egymásnak tartozunk felelősséggel, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket.

Bátor szív

Bátran indulunk új helyekre, tudva, hogy csapatunk támogat minket.

Kíváncsi elme

Megtanuljuk, hogy amikor másokra hallgatunk, akkor fejlesztjük a kíváncsiságot és az empátiát, amelyekkel felszabadíthatjuk az innovációt.

Alapvető értékek:

Tulajdonosi szemlélet

A vezetők tulajdonosok. Hosszú távon gondolkodnak, és nem áldozzák fel a hosszú távú értéket a rövid távú eredményekért. Nemcsak a saját csapatuk, hanem az egész vállalat nevében cselekszenek. Soha nem mondják, hogy „ez nem az én feladatom”.

Tanuljon és legyen kíváncsi

A vezetők soha nem fejezik be a tanulást, és mindig törekszenek önmaguk fejlesztésére. Kíváncsiak az új lehetőségekre, és cselekszenek azok feltárása érdekében.

Találjon ki és egyszerűsítsen

A vezetők innovációt és találékonyságot várnak el és követelnek meg csapataiktól, és mindig keresik a egyszerűsítés lehetőségeit. Külső szemlélők, mindenhonnan új ötleteket keresnek, és nem korlátozza őket az a gondolat, hogy „ezt nem itt találták ki”. Amikor új dolgokat csinálunk, elfogadjuk, hogy hosszú ideig félreérthetnek minket.

Alapvető értékek:

Őszinteség és átláthatóság

Átláthatóságot biztosítunk mind alkalmazottaink, mind ügyfeleink felé, ami bizalmat épít.

Tartós kapcsolatok építése az ügyfelekkel

Hatékony kommunikáció, az aggályok kezelése és megoldások felkínálása a jó kapcsolatok kiépítése és a lojalitás megteremtése érdekében.

Értékeink hangsúlyozzák azt, ami minden egyes alkalmazottunkra jellemző, és azt, ahogyan az irodában és az ügyfelekkel szemben viselkednek. Átláthatóak vagyunk mind az alkalmazottainkkal, mind az ügyfeleinkkel szemben, és ez bizalmat épít. Az általános kultúra az, hogy amíg itt vagyunk, változtatnunk kell a dolgokon, mert az élet, összességében véve, elég rövid.

Értékeink hangsúlyozzák azt, ami minden egyes alkalmazottunkra jellemző, és azt, ahogyan az irodában és az ügyfelekkel szemben viselkednek. Átláthatóak vagyunk mind az alkalmazottainkkal, mind az ügyfeleinkkel szemben, és ez bizalmat épít.

Az általános kultúra az, hogy amíg itt vagyunk, változtatnunk kell a dolgokon, mert az élet, összességében véve, elég rövid.

Alapvető értékek:

Bizalom

Ez az, ami alapértelmezés szerint itt van. Mondja el a véleményét, és legyen önmaga!

Tulajdonosi érzés

Mindannyian osztozunk abban a vágyban, hogy dolgokat mozgásba hozzunk. Hajtsa végre azokat a projekteket, amelyekben értelmet lát, mert nem érdemes időt pazarolni olyanokra, amelyek nem fontosak.

Folyamatos változások

Mindig arra törekszünk, hogy jobbá tegyük a dolgokat. A változás izgalmas, nem kell félni tőle.

Alapvető értékek:

Felelősség

Ez jelenti elkötelezettségünket munkatársaink, ügyfeleink, partnereink és a környezet iránt.

Egyszerűség

Hatékonyságot, egyértelműséget és világos irányvonalat teremt szervezetünkön belül, valamint ügyfeleink számára is.

Következetesség

Komolyan gondoljuk, amit mondunk. Következetesek vagyunk az emberekkel, a termékekkel, az árakkal és a mindennapi szakmai életünk minden más aspektusával kapcsolatban.

Alapvető értékek:

Inkluzivitás

Hibrid, rugalmas munkaidő-beosztásunknak köszönhetően minden alkalmazottunknak lehetősége van kialakítani a saját munka-magánélet egyensúlyát.

Alázatosság

Értékelje azt, amit mindenki a munkájába és a vállalatba hoz.

Innováció

Támogassa a tanulást, hogy lehetővé tegye az innovációt és a szervezet egészének folyamatos növekedését.

Havonta tartunk „ebéd és tanulás” rendezvényeket, ahol egy-egy alkalmazottat kiemelünk, hogy megossza tudását a vállalat többi tagjával. Értékeljük, amit mindenki hoz a munkájába és a vállalatba, és támogatjuk az alázatot, valamint a tanulás és fejlődés iránti hajlandóságot. A rugalmasságunk, amelynek köszönhetően csapattagjaink motiváltak maradnak, és a tanulást és fejlődést támogató kultúránk kombinálásával vállalatunk folyamatosan innovatív maradhat. Nincs növekedés anélkül, hogy elég alázatosak lennénk ahhoz, hogy elsőként változzunk.

Havonta tartunk „ebéd és tanulás” rendezvényeket, ahol egy-egy alkalmazottat kiemelünk, hogy megossza tudását a vállalat többi tagjával. Értékeljük, amit mindenki hoz a munkájába és a vállalatba, és támogatjuk az alázatot, valamint a tanulás és fejlődés iránti hajlandóságot.

A rugalmasságunk, amelynek köszönhetően csapattagjaink motiváltak maradnak, és a tanulást és fejlődést támogató kultúránk kombinálásával vállalatunk folyamatosan innovatív maradhat. Nincs növekedés anélkül, hogy elég alázatosak lennénk ahhoz, hogy elsőként változzunk.

Alapvető értékek:

A közösség iránti törődés

Hosszú évek óta működő Neighborhood Shares Program keretében üzleteink az eladhatatlan, de még fogyasztható termékeket helyi élelmiszer-visszanyerő szervezeteknek adományozzák.

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap munkánkban, mint a környékbeli élelmiszerbolt.

Integritás

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden munkatársunk és ügyfelünk számára biztonságos, barátságos, befogadó és tiszteletteljes környezetet biztosítsunk.

Alapvető értékek:

Értékeljük ügyfeleink idejét

Hatékonyak és átláthatók vagyunk, ami valódi, bizalomra épülő kapcsolatokat teremt ügyfeleinkkel.

Nyújtson őszinte segítséget

Mindenkinek biztosítunk utat a pénzügyi stabilitáshoz.

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinknek pénzügyi termékeket kínáljunk társadalmi felelősségvállalásunknak megfelelően.

Alapértékeink alakítják szervezetünk identitását. Célunk, hogy minden tevékenységünket ügyfeleinkre összpontosítsuk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy valódi segítségnyújtáson alapuló, kulturált csapatot építsünk. Végül, ragaszkodunk ahhoz az elvünkhöz, hogy az ügyfél elégedettsége az első, a profit pedig a második, ami arra késztet minket, hogy minden ügyfélkapcsolatban minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

Alapértékeink alakítják szervezetünk identitását. Célunk, hogy minden tevékenységünket ügyfeleinkre összpontosítsuk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy valódi segítségnyújtáson alapuló, kultúrált csapatot építsünk.

Végül, ragaszkodunk ahhoz az elvünkhöz, hogy az ügyfél elégedettsége az első, a profit pedig a második, ami arra késztet minket, hogy minden ügyfélkapcsolatban minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

Alapvető értékek:

Integritás

Az első érték azt mutatja, hogy a klinika célja az etika, a professzionalizmus és a személyes felelősség magas színvonalának betartása, hogy a betegek megbízzanak az egészségügyi központban.

Gyógyítás

Reményt adunk és gondoskodunk az emberek jólétéről azáltal, hogy tiszteletben tartjuk érzelmi, fizikai és lelki szükségleteiket.

Tisztelet

Hiszünk abban, hogy „tiszteletet kell adni, hogy tiszteletet kapjunk”. Ezért ápoljuk azt az értéket, hogy egy sokszínű közösségben mindenkit tisztelettel és méltósággal kezeljünk. Ez magában foglalja a betegeket, a kollégákat és családtagjaikat is.

Alapvető értékek:

Soha ne hagyja abba az innovációt

Bármit is teszünk, gyorsan és stratégiailag reagálunk, és mindig a jövőre gondolunk – elkötelezettek vagyunk abban, hogy az ügyfelek igényei által vezérelt intelligens megoldásokkal tágítsuk a változás határait.

Cselekedjen integritással

Az integritás az őszinteségről, a tisztességről és a tiszteletről szól, amelyet mindennap megmutatunk, amikor egymással, ügyfeleinkkel, partnereinkkel és a tágabb közösséggel dolgozunk együtt.

Erősítsd munkatársainkat

Szeretnénk, ha minden alkalmazott tudná, hogy az Okta az övék, és hogy részesedésük van közös sikereinkben.

Alapvető értékek:

Elkötelezettség az ügyfelek iránt

Elvárjuk, hogy csapatunk együttműködjön az ügyfelekkel, hogy a számukra legjobb megoldásokat találják meg.

Folyamatos tanulás

A terület, amelyen dolgozunk, folyamatosan fejlődik, és az üzleti tevékenység szempontjából elengedhetetlen, hogy a csapat is fejlődjön vele együtt.

Sokszínűség

Hisszük, hogy a tehetség mindenféle emberben megtalálható.

Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk, a vállalat minden alkalmazottjának naprakésznek kell lennie a legújabb fejleményekkel kapcsolatban. Ez egyúttal segít az alkalmazottaknak is saját készségeik fejlesztésében. Ezenkívül nagyon szigorúan választjuk ki, kit fogadunk be a vállalatunkba, függetlenül faji, etnikai, nemi, életkori vagy fogyatékossági hovatartozástól. Azokat alkalmazzuk, akik szakértelemmel rendelkeznek a munkájukban; ha valaki ezt nem tudja elfogadni, akkor nem szívesen látjuk a vállalatunkban. ”

Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk, a vállalat minden alkalmazottjának naprakésznek kell lennie a legújabb fejleményekkel kapcsolatban. Ez egyúttal segít az alkalmazottaknak is saját készségeik fejlesztésében.

Ezenkívül nagyon szigorúan választjuk ki, kit fogadunk be a vállalatunkba, függetlenül faji, etnikai, nemi, életkori vagy fogyatékossági hovatartozástól. Azokat alkalmazzuk, akik szakértelemmel rendelkeznek a munkájukban; ha valaki ezt nem tudja elfogadni, akkor nem szívesen látjuk a vállalatunkban. ”

Alapvető értékek:

Mi egy közösség vagyunk

Lelkes résztvevői és vezetői vagyunk közösségeinknek. Együttműködünk, hogy olyan menedéket teremtsünk, ahol mindenki megbecsülést kap.

Örömmel fogadjuk a változást

Alkalmazkodunk, fejlesztünk és fejlődünk, miközben növekszünk, örömmel fogadjuk a visszajelzéseket, és minden kihívást nyitott elmével és szívvel fogadunk.

Feltöltődünk

Alkalmazkodunk, fejlesztünk és fejlődünk, ahogy növekszünk. Örömmel fogadjuk a visszajelzéseket, és minden kihívást nyitott gondolkodással és szívvel fogadunk.

Alapvető értékek:

Az embereket helyezze az első helyre

Gondoskodjon munkatársairól, és ők gondoskodni fognak az ügyfelekről.

Cselekedjen integritással

Kompromisszumok nélküli etikai és jogi normákhoz tartjuk magunkat. Ez kiterjed a mindennapi üzleti magatartásunkra, alkalmazotti politikánkra, ellátási láncunkra vonatkozó politikánkra, környezetvédelmi programjainkra és gyakorlatainkra, valamint az emberi jogok és a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünkre.

Fogadja be a változást

Célunk, hogy folyamatosan kihívjuk a status quo-t, és új márkákkal, új globális helyszínekkel és új vendégélményekkel előre lássuk ügyfeleink változó igényeit.

Alapvető értékek:

Remény

Hisszük, hogy a sikeres kisvállalkozások és start-upok reményt adnak az embereknek. Kiváló példák arra, hogy mit lehet elérni koncentrációval és elszántsággal.

Felhatalmazás és közösség

Misszióvezérelt podcastunk segít vállalkozói közösségünknek abban, hogy átalakulással és üzleti tevékenységük átalakításával sikeresek legyenek. Ez a misszió alakítja a podcast mögött álló kis csapat kultúráját.

Vállalkozás tulajdonosának és üzemeltetőjének lenni nehéz feladat. Ehhez alapvető kompetenciákra van szükség. Emellett kreativitás is szükséges, hogy minden nap megoldásokat találjunk az új problémákra. A remény, a közösség, a felhatalmazás és az átalakulás alapértékeinkkel ez a siker sokkal valószínűbbé válik.

Vállalkozás tulajdonosának és üzemeltetőjének lenni nehéz feladat. Ehhez alapvető kompetenciákra van szükség. Emellett kreativitás is szükséges, hogy minden nap megoldásokat találjunk az új problémákra.

A remény, a közösség, a felhatalmazás és az átalakulás alapértékeinkkel ez a siker sokkal valószínűbbé válik.

Alapvető értékek:

Ne csak csináld! Vedd magadévá!

Felelősséget vállalunk munkatársainkért, ügyfeleinkért és saját személyes boldogságunkért. Lehetővé tesszük alkalmazottaink számára, hogy szakértőkké váljanak. Ha megálmodja és meg tudja valósítani, mi együtt fogunk dolgozni Önnel, hogy ez megvalósuljon.

A tehetség fontosabb, mint a földrajzi elhelyezkedés

Bár nagyon szeretnénk, ha csatlakozna egyik irodánkhoz – amelyeket alább láthat –, mindkét esetben szívesen látjuk Önt. A tehetség és a motiváció nem ismer határokat.

Felhatalmazás és oktatás

Akár az analitika terén szeretne előnyt szerezni, akár ügyfélkommunikációs készségein szeretne dolgozni, mi segítünk Önnek a tanulásban. Ez csak egy újabb módja annak, hogy befektessünk munkatársainkba, és ez mindig megéri.

Alapvető értékek:

Átláthatóság

Az átláthatóság azt jelenti, hogy a releváns információk és a kontextus könnyen hozzáférhetőek, így mindenki hatékonyabban és eredményesebben dolgozhat.

Alacsony ego

Bízunk egymásban, hogy a helyes döntéseket hozzuk, és támogatjuk egymást céljaink elérésében. De tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és a dolgok nem mindig alakulnak a terv szerint. Ezért amikor a dolgok rosszul alakulnak, megbeszéljük és tanulunk a hibáinkból.

Befogadás

Elismerjük a különbségeinket, és örömmel fogadjuk az új perspektívákat, amelyeket ezek a különbségek nyújthatnak, és megértjük, hogy mindenkinek vannak előítéletei. Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk őket, igyekszünk megérteni, miért léteznek, és hogyan tudjuk őket leküzdeni.

Nézze meg a legjobb Front integrációkat!

Alapvető értékek:

Ügyfélelégedettség

Minden alkalommal meg akarjuk haladni az elvárásokat, figyelmet fordítva a részletekre és hangsúlyt fektetve a minőségre.

Őrizze meg integritását

Ez azt jelenti, hogy mindig etikus és erkölcsileg helyes módon kell cselekedni.

A GoodHire-nél olyan alapértékek listáját követjük, amelyek vállalati kultúránk alapjait képezik. Úgy találjuk, hogy ezek az értékek mindegyike irányadó elvként szolgál számunkra a kiváló élmények biztosításában és egy valóban támogató vállalati kultúra kialakításában. Összességében ezek tükrözik a kiválóság iránti elkötelezettségünket és azt a küldetésünket, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a világra.

A GoodHire-nél olyan alapértékek listáját követjük, amelyek vállalati kultúránk alapjait képezik.

Úgy találjuk, hogy ezek az értékek mindegyike irányadó elvként szolgál számunkra a kiváló élmények biztosításában és egy valóban támogató vállalati kultúra kialakításában.

Összességében ezek tükrözik a kiválóság iránti elkötelezettségünket és azt a küldetésünket, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a világra.

Alapvető értékek:

Támogassa a befogadás kultúráját

Hozzon létre biztonságos és tiszteletteljes környezetet, hogy mindenki bátran részt vehessen a munkában.

Bővítse a közösséget

Építsen stratégiai kapcsolatokat, amelyek társadalmi és gazdasági határokon átívelő hatást gyakorolnak.

Zárja be a szakadékot

Értékelje és módosítsa toborzási és kiválasztási gyakorlatát.

Alapvető értékek:

Integritás

Minden tevékenységünkben integritással járunk el. Másokkal való kapcsolataikban őszinték, átláthatók és etikusak vagyunk.

Innováció

Folyamatosan új és jobb módszereket keresünk a dolgok elvégzésére. Ösztönözzük a kreativitást és a szokatlan gondolkodásmódot.

Hatás

Arra törekszünk, hogy minden tevékenységünkkel pozitív hatást gyakoroljunk. Szeretnénk változást hozni a világban, és jobbá tenni a dolgokat, mint amilyeneknek találtuk őket.

Ezek az értékek számos módon alakítják kultúránkat. Először is, irányt mutatnak viselkedésünknek és döntéshozatalunknak. Mindig igyekszünk helyesen és a legjobban cselekedni, és folyamatosan keressük a fejlődés lehetőségeit. Másodszor, pozitív és együttműködő környezetet teremtenek. Együttműködünk a problémák megoldásában és céljaink elérésében. Végül pedig inspirálnak minket arra, hogy kiváló munkát végezzünk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy változást hozzunk és pozitív hatást gyakoroljunk a minket körülvevő világra.

Ezek az értékek számos módon alakítják kultúránkat. Először is, irányt mutatnak viselkedésünknek és döntéshozatalunknak. Mindig igyekszünk helyesen és a legjobban cselekedni, és folyamatosan keressük a fejlődés lehetőségeit.

Másodszor, pozitív és együttműködő környezetet teremtenek. Együttműködünk a problémák megoldásában és céljaink elérésében.

Végül pedig inspirálnak minket arra, hogy kiváló munkát végezzünk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy változást hozzunk és pozitív hatást gyakoroljunk a minket körülvevő világra.

Alapvető értékek:

Tulajdonosi szemlélet

Úgy viselkedünk, mint a tulajdonosok. Ügyfeleink vállalkozásait a sajátunkként kezeljük – figyelemmel, gondossággal és az ő érdekeiket előtérbe helyezve.

#BeeBetter

A folyamatos tanulást választjuk, mindig fejlesztjük képességeinket és fejlődünk mint egyének.

Innovvy

Igen, ez egy kitalált szó. Ki mondja, hogy nem tehetjük meg? Ez azt mutatja, hogy innovatívak, kreatívak, digitálisan jártasak és kockázatvállalók vagyunk.

Alapvető értékek:

Átláthatóság

Hiszünk a díjak és az alkalmazási folyamatok őszinte és nyílt bemutatásában, hogy ügyfeleink ne érezzék magukat félrevezetve.

Akadálymentesség

Ingyenes gondozási információk nyújtásával lehetővé tesszük az idősek számára, hogy hozzáférjenek a szükséges segítséghez.

Titoktartás

Ugyanilyen fontos, hogy ilyen helyzetekben tiszteletben tartsuk a magánéletüket; minden pályázónak van egy története, amelyet érdemes megvédeni.

Küldetésünk alapja, hogy másoknak segítsünk, de először is példával járjunk elöl. Egészségügyi marketingcégként büszkék vagyunk arra, hogy átláthatóság, hozzáférhetőség és titoktartás vezérelveink. Ezek az értékek nem csak az ügyfelek felé irányulnak, hanem munkakultúránk részét is képezik.

Küldetésünk alapja, hogy másoknak segítsünk, de először is példával járjunk elöl.

Egészségügyi marketingcégként büszkék vagyunk arra, hogy átláthatóság, hozzáférhetőség és titoktartás vezérelveink.

Ezek az értékek nem csak az ügyfelek felé irányulnak, hanem munkakultúránk részét is képezik.

Alapvető értékek:

Kézművesség

Találjon értelmet abban, amit csinálunk, a kiválóság kialakításán keresztül.

Kitartás

A kitartást a elszántság és a szenvedély hajtja.

Zest

Ami megkülönböztet téged, az minket egyedivé tesz.

Alapvető értékek:

Adatvédelem és online biztonság

Hiszünk az online magánélet és biztonság alapvető emberi jogában. Munkatársaink magánélethez való joga a munkahelyen is fontos, ezért alapértékeink részeként biztosítjuk a munka és a magánélet határainak tiszteletben tartását.

Ügyfélszolgálat

Mi egy emberközpontú vállalat vagyunk, és tudjuk, hogy milyen fontos az emberi támogatás, különösen a technológiai iparban.

Jelentős beruházásokat hajtottunk végre ügyfélszolgálati csapatunkba, és a biztonsági és alkalmazásfrissítéseket mindig az ügyfeleink igényeinek szemszögéből vizsgáljuk, nem pedig csak abból a szempontból, hogy mi szerintünk mire van szükségük. Ez azt is jelenti, hogy alkalmazottaink és alvállalkozóink tisztában vannak saját értékükkel, mint emberek.

Jelentős beruházásokat hajtottunk végre ügyfélszolgálati csapatunkba, és a biztonsági és alkalmazásfrissítéseket mindig az ügyfeleink igényeinek szemszögéből vizsgáljuk, nem pedig csak abból a szempontból, hogy mi szerintünk mire van szükségük.

Ez azt is jelenti, hogy alkalmazottaink és alvállalkozóink tisztában vannak saját értékükkel, mint emberek.

Alapvető értékek:

Találjon megoldást

Soha nem elégszünk meg a „jól működik” vagy „mindig is így csináltuk” érveléssel. Munkatársaink cselekszenek, gyorsan alkalmazkodnak és kitartanak az akadályok ellenére, amíg jelentős előrelépést nem érnek el.

Összpontosítson okosan

Hatékony és eredményes csapatként működünk, de tudjuk, hogy a minőség és a gyorsaság egymást kiegészítő tényezők – egyik sem elegendő önmagában.

Törekedjen a kiválóságra

Önállóan gondolkodó emberek vagyunk, akik a felelősségvállalásra vágynak, aktívan keresik a hatékony lehetőségeket, és kivételes eredmények elérésére törekednek.

Nézze meg a legjobb Calendly integrációkat!

Alapvető értékek:

Elkötelezettség

Mutasson egyenlő elkötelezettséget a folyamatosan magas színvonalú munka biztosítása iránt.

Őszinteség

Bízunk abban, hogy a csapat tagjai pontosan és őszintén rögzítik munkájukat.

Csapatunk teljes mértékben távoli munkavégzéssel működik, és hogy ez működjön, minden csapattagra támaszkodunk, hogy felelősséget vállaljon saját időgazdálkodásáért és munkájának időbeni elvégzéséért. Elfogadjuk, hogy hibák előfordulhatnak, és ez várható is, de feltéve, hogy beismerik, amikor hibáznak, nem csinálunk belőle ügyet. A legfontosabb, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy minden csapattagot tisztelettel kezeljenek életük minden területén. Bármilyen formájú diszkrimináció egyszerűen elfogadhatatlan; nincs mentség.

Csapatunk teljes mértékben távoli munkavégzéssel működik, és hogy ez működjön, minden csapattagra támaszkodunk, hogy felelősséget vállaljon saját időgazdálkodásáért és munkájának időbeni elvégzéséért.

Elfogadjuk, hogy hibák előfordulhatnak, és ez várható is, de feltéve, hogy beismerik, amikor hibáznak, nem csinálunk belőle ügyet.

A legfontosabb, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy minden csapattagot tisztelettel kezeljenek életük minden területén. Bármilyen formájú diszkrimináció egyszerűen elfogadhatatlan; nincs mentség.

Alapvető értékek:

Vállaljon felelősséget

Világos elvárásokat támasztunk, proaktívak és felelősségteljesek vagyunk.

Győzzünk együtt

Egységesek vagyunk, együtt erősebbek vagyunk, és egy csapatként működünk.

Legyen szövetséges

Törekszünk az inkluzivitásra, hallgatunk, tanulunk és cselekedeteinkkel beszélünk.

Alapvető értékek:

Integritás

Értékeljük a becsületességet és felelősséget vállalunk minden cselekedetünkért.

Innováció

Az „Innováció” érték arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy új, növekedést elősegítő ötleteket terjesszenek elő.

Chill Work

Ez azt jelenti, hogy nem támogatjuk a mérgező „kemény munkát” és a „nyüzsgő kultúrát”.

Ehelyett szándékosan nyugodtak és lazaak vagyunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munka az élet része, de nem az egész élet. Ez nem megvitatható – ez alakítja kultúránkat, mivel a csapat tagjai tudják, hogy soha nem kell bűntudatot érezniük azért, mert a hétvégén teljesen kikapcsolnak.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munka az élet része, de nem az egész élet.

Ez nem megvitatható – ez alakítja kultúránkat, mivel a csapat tagjai tudják, hogy soha nem kell bűntudatot érezniük azért, mert a hétvégén teljesen kikapcsolnak.

Határozza meg és éljen a csapata alapértékei szerint!

Az alapértékek meghatározásakor néhány dolgot érdemes szem előtt tartani.

Először is, mi a fontos Önnek, mint vállalkozásnak? Mit képvisel? És ami a legfontosabb: mik az alkalmazottai személyes alapértékei?

Fontos megjegyezni, hogy nem minden érték univerzális vagy egyenlő. Néhányuk akár ütközhet is egymással; Önnek azokat kell kiválasztania, amelyek összhangban állnak a saját alapértékeivel és jövőképével. Használja ezt az alapértékek listáját, hogy olyan erős és hiteles irányelveket hozzon létre, amelyek rezonálnak vállalkozásával, alkalmazottaival és ügyfeleivel.

Miután meghatározta vállalata értékeit, gondoskodjon arról, hogy azokat rendszeresen megossza csapatával, hogy motiváltak maradjanak és összhangban legyenek céljaival. A vállalati kultúra hangulatának megteremtése segít vonzani és megtartani azokat a hasonló gondolkodású embereket, akik osztják értékeit és a siker iránti vágyát, ami hozzájárul ahhoz, hogy vállalkozása évekig virágozzon.