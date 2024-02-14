Hogyan lehet pozitív munkakörnyezetet teremteni: átfogó útmutató

Mi a pozitív munkakörnyezet titka?
Hogyan lehet javítani a csapat morálját, különösen akkor, ha a csapat tagjai nem ugyanabban a fizikai irodában dolgoznak?
És milyen stratégiák segítik a csapatmunkát?
Kutatások szerint egy hatékony vezető jelenléte négyszer olyan fontos a csapat elkötelezettségének és jóllétének szempontjából, mint a munkahelyük.
Használja ezt az útmutatót kész kalkulátorként, hogy bevezesse a munka és a magánélet egyensúlyát a szervezeti kultúrájába, és megtanulja, hogyan hozhat létre olyan pozitív munkakörnyezetet, amelyet mások is példaként szeretnének követni.
Mi teszi pozitívvá a munkakörnyezetet?
Amikor „munkakörnyezetről” beszélünk, nem a fizikai teret értjük alatta. A munkakörnyezet túlmutat a fizikai térben – arról szól, hogy az alkalmazottai hogyan érzik magukat, amikor a szervezetében dolgoznak.
Ezen a ponton érdemes feltenni a következő kérdést:
- Érzik-e magukat energikusnak, hogy a napot a legjobb formájukban kezdjék meg?
- Érzelmileg elkötelezettek-e a vállalat víziójának megvalósítása iránt?
- Érzik-e, hogy a vezetők értékelik őket? Megfelelően bánnak velük?
A pozitív munkakörnyezet mindegyik kérdésre határozott igennel válaszol! Elősegíti a munkavállalók boldogságát, jólétét és fejlődését, valamint növeli a termelékenységet.
A pozitív munkakörnyezet 3 fő jellemzője
A vállalati kultúra fontos – meghatározza a munkavállalók munkastílusát, értékeit és a munkahelyen uralkodó légkört.
Az, hogy hogyan bánik az alkalmazottaival, hatással van a termelékenységre, akár jó, akár rossz értelemben.
Tehát a valódi kérdés az: „Hogyan teremtsünk olyan pozitív munkakörnyezetet, amely növeli a munkavállalók megtartását és elismertnek érezteti őket?”
A pozitív munkakörnyezet alapvetően a következő kultúrát meghatározó tényezőkkel kezdődik:
1. Olyan munkahely, amely előtérbe helyezi a munkavállalók közötti együttműködést, nem pedig a munkahelyi káoszt
A csapatdinamika döntő szerepet játszik a munkahelyi környezet kialakításában.
Gondoljon a következőkre:
- Munkatársai könnyedén tudnak szociális kapcsolatokat építeni a munkahelyen?
- Különösen a távmunkások képesek-e előmozdítani az együttműködést minden szinten?
A csapaton belüli együttműködés javítása érdekében próbáljon ki csapatépítő gyakorlatokat, legyenek azok virtuálisak vagy személyesek, és tartson rendszeres megbeszéléseket a jó kapcsolatok és a bizalom kiépítése érdekében.
2. Olyan munkahely, ahol a munkavállalók iránt pozitív magatartást tanúsítanak, és nem negatív hozzáállást
A pozitív gondolkodásmód elfogadása része az egészséges munkakultúra kialakításának. A másik, ugyanolyan fontos része a szervezeti értékek elfogadásának.
De hogyan lehet ezt megvalósítani?
Használja ezeket a kérdéseket egy biztos ellenőrzőlistaként, hogy pozitív gondolkodásmódját bemutassa:
- Világosan megfogalmazott vállalati kultúrája van?
- Van-e mód arra, hogy összekapcsolja vállalati kultúráját az üzleti teljesítménnyel? Képes-e ezt átlátható módon kommunikálni az alkalmazottaknak?
- A szervezeted küldetése prioritásként kezeli az alkalmazottaid mentális egészségét?
- Érzik-e alkalmazottai, hogy támogatják és törődnek velük, és elégedettek-e munkájukkal?
Bár ezek a kérdések bonyolultnak és zavarba ejtőnek tűnhetnek, a vezetői csapatnak fel kell tennie őket, és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a rendbetétel érdekében.
3. A munkavállalókat tiszteletben tartó, nem regresszív gondolkodásmódú munkahely
A munkavállalók nem tudnak szakmai célokat kitűzni maguknak, ha a munkahely nem tiszteli döntéseiket.
A pozitív munkakörnyezet kialakításához elengedhetetlen a felső vezetés és a munkavállalók közötti kölcsönös tisztelet.
Használja ezeket a tippeket, hogy munkatársai érezzék, hogy meghallgatják és értékelik őket:
- A mindennapi viselkedésén és nagyobb kezdeményezésein keresztül mutassa ki tiszteletét minden alkalmazottja iránt.
- Ösztönözze a vezetőket, hogy dolgozzanak a munkavállalók munkahelyi stresszszintjének csökkentésén.
- Tekintse az alkalmazottak termelékenységét közvetlen kapcsolatban a növekedéssel és a mentális jóléttel – ha alkalmazottai természetesen inspiráltnak érzik magukat, akkor hozzájárulnak egy élénkebb, együttműködőbb munkahely kialakításához.
Milyen előnyei vannak a pozitív munkakörnyezet megteremtésének?
A pozitív munkakörnyezet közvetlenül befolyásolja az alkalmazottak elkötelezettségét.
A pozitív munkakörnyezet kialakításának előnyei a következők:
- Jobb munka-magánélet egyensúly, ami nagyobb termelékenységet eredményez: Az a vállalati kultúra, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kiegyensúlyozottabb életet éljenek, termelékenyebb alkalmazottakkal jár. A termelékeny munkavállalók boldogok és elkötelezettek, ezért jobban megértik, hogy szerepük hogyan illeszkedik a vállalat küldetésébe – ez mindenki számára előnyös. A szervezetének pozitív megerősítést is kell nyújtania az alkalmazottaknak, és el kell ismernie a jól végzett munkájukat.
- Boldogabb alkalmazottak és alacsonyabb fluktuáció: A pozitív munkakultúra másik közvetlen előnye a jobb alkalmazotti elégedettségi mutatóknak köszönhető alkalmazotti megtartás javulása. Ha az alkalmazottak boldogok, és ugyanolyan lelkesedéssel törekednek szakmai és személyes céljaik elérésére, akkor a fluktuációs arány csökkenni fog.
- Csökkentett stressz: A kiégés elkerülése minden szervezet legfőbb prioritása kell, hogy legyen, de sajnos, ahogy a Harvard Business Review is írja, a kiégés elsősorban a munkahelyen előforduló pszichológiailag káros tényezők eredménye. A kiégést kiváltó ismert tényezők között szerepel a munkaterhelés kezeléséhez szükséges erőforrások vagy idő hiánya, a kontroll és az autonómia hiánya, és még sok más. A pozitív munkakörnyezet lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a saját időbeosztásuk és tempójuk szerint dolgozzanak, miközben kényelmetlen kérdéseket is feltehetnek, például a stressz kezeléséről vagy a hiányzások minimalizálásáról.
- Jobb munkavállalói morál: A munkavállalói morál magában foglalja a munkavállalók hozzáállását, kilátásait és általános elégedettségét a munkával kapcsolatban. Ha munkavállalói pozitív és együttműködő munkahelyet tapasztalnak, nagyobb önbizalommal és boldogsággal fognak dolgozni.
Az új munkavállalók beillesztésének és képzésének szerepe a pozitív munkakörnyezet kialakításában
A Harvard Business Review legfrissebb becslései szerint:
- A munkavállalók csupán 52%-a elégedett a beilleszkedési tapasztalataival.
- 32% úgy érzi, hogy ez zavaró
- 22% úgy érzi, hogy rendezetlen
Új munkatársakat szeretne gyorsan beilleszteni, anélkül, hogy időt pazarolna vagy túl sok erőfeszítést tenne.
A pozitív munkakörnyezet azt is jelenti, hogy az alkalmazottak beillesztése nem csupán az irodai bemutatkozást jelenti. Egy kész beillesztési sablon, mint például a ClickUp alkalmazotti beillesztési sablon, rengeteg időt takarít meg a humánerőforrás-csapatoknak:
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ebből a sablonból, egészítse ki az szervezetről és a munkahelyi kultúráról szóló informális tanulási forrásokkal, hogy munkatársai minden szükséges információval rendelkezzenek a munkába állás előtt!
Íme néhány további tipp, hogyan integrálhatja a jó beilleszkedést a szervezet alapvető értékeibe és a munkakörnyezetbe általában:
- Összpontosítson az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére, és gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai elkötelezettek legyenek – a kutatások szerint az elkötelezetlen alkalmazottak a vállalkozásoknak a fizetésük 18%-ának megfelelő költséget jelentenek.
- Tegye az új munkavállalók beillesztését vállalati kultúrájának fontos részévé azáltal, hogy a munkavállalóknak világos képet ad a munkakörükkel kapcsolatos feladatokról, bemutatja nekik a fizikai vagy virtuális munkahelyi környezetet stb.
Tervezze meg irodáját tértervező szoftver segítségével!
A sokszínűség és az inklúzió ereje a pozitív munkakörnyezetben
A sikeres vállalkozások tisztában vannak azzal, hogy figyelembe kell venniük a munkahelyen a sokszínűséget biztosító alkalmazottak igényeit.
Minden olyan humánerőforrás-csapat, amely meg akarja tartani a legtehetségesebb munkavállalókat, el kell fogadnia a sokszínűség és az inkluzivitás egyre növekvő szerepét a pozitív munkakörnyezet megteremtésében az alábbiak révén:
- Kérdés: A vállalat felvételi kultúrája minden etnikumú, korú, vallású és nemű embert szívesen fogad?
- Kérdések: A csapatok elég sokszínűek és befogadóak ahhoz, hogy hasznos társadalmi kapcsolatokat építsenek ki?
- Stratégia kidolgozása: Világos utat kínál a munkavállalóknak a vállalati ranglétrán való előrelépéshez?
Ha vállalatának értékei nem támogatják a sokszínűséget és az inkluzivitást, akkor a sokszínűséget képviselő alkalmazottai munkakörülményei már az első naptól kezdve negatívan lesznek befolyásolva.
Hogyan lehet fenntartani a pozitív munkakörnyezetet a munkahelyen?
A munkavállalók megdöbbentő 78%-a olyan okok miatt mond fel, amelyeket a munkáltató megakadályozhatott volna.
Az egészségtelen munkakörnyezet háttérbe szorítja a munkavállalók igényeit, ami végzetes hiba a mai, munkavállaló-központú, összekapcsolt munkakörnyezetben.
Ha szeretné megváltoztatni a szervezetét, használja a ClickUp HR és toborzási menedzsment eszközét.
Ez az univerzális szoftver minden HR-folyamatot támogat, és kulcsfontosságú eszköz a pozitív munkakörnyezet megteremtésében.
Így teheti meg:
Ösztönözze a felelősségvállalást és a tulajdonosi szemléletet, és ápolja a csapatszellemet
Ösztönözze a csapatot, hogy vállaljon felelősséget az eredményekért, hozzon döntéseket és foglalkozzon a problémákkal, ahelyett, hogy „elfoglaltnak tűnne” – ez a probléma ma az alkalmazottak 50%-át sújtja.
Semmi sem növeli jobban az alkalmazottak felelősségérzetét és morálját, mint egy kész teendőlista. A ClickUp Tasks segítségével pedig a teendőlista elkészítése rendkívül egyszerű.
Annak érdekében, hogy távoli munkavállalói ne érezzék magukat kirekesztettnek és elkülönültnek, segítsen nekik a ClickUp együttműködési eszközeinek használatával, hogy ugyanazon a hullámhosszon legyenek csapattársaikkal.
A csapatok például a ClickUp Tasks alkalmazást használhatják a képernyőjük megosztására a Record Screen Feature funkcióval, és javíthatják a távoli csapatok közötti kommunikációt:
Támogassa a átlátható és nyílt kommunikációt
A cél az, hogy mindenki motivált legyen arra, hogy a szavakat tettekkel is alátámassza – ha a szavakat tettekkel is alátámasztja, több bizalmat és megbecsülést fog szerezni alkalmazottaitól.
Kérem, vezessen be nyitott ajtó politikát, amelynek keretében bárki beszélhet a vezetőséggel és közölheti félelmeit vagy aggályait.
Ráadásul nem minden csapat dolgozik fizikai munkahelyen, munkájuk jellegéből adódóan.
Ebben a felállásban a vállalat küldetése a következő legyen:
- Építsen ki pozitív kapcsolatokat az alkalmazottak között
- Tartson megbeszéléseket a csapattal, hogy nyílt kommunikációs csatornákat hozzon létre.
- Biztosítsa a csapatok számára a kommunikációt és az együttműködést támogató szükséges eszközöket.
A ClickUp Docs és a ClickUp Tasks segít a csapatoknak a kommunikációban és a transzparens együttműködésben. A csapatok együtt dolgozhatnak a Docs-ban, valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzésekkel jelölhetik meg másokat, feladatokként rendelhetnek cselekvési elemeket az egyes tulajdonosokhoz, és a szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthatják, hogy mindig kézben tartsák az ötleteket.
A Docs és a Tasks összekapcsolásával a csapatok egy helyen érhetik el az összes munkájukat, és akár egyedi munkafolyamatokat is létrehozhatnak a munka hatékonyságának növelése érdekében.
A vezetők a Docs segítségével irányelveket, SOP-kat és egyéb dokumentumokat hozhatnak létre, és megoszthatják azokat az összes érintett csapattaggal.
Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, de tartsa fenn a munka és a magánélet egyensúlyát is
A mai csapatoknak egyszerre több új projekttel kell foglalkozniuk, és szükségük van egy központi helyre, ahol nyomon követhetik az egyes projektek állását.
Belépés a ClickUp Dashboards-ba.
A ClickUp Dashboards a legjobb módszer a csapat valós idejű előrehaladásának nyomon követésére és arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A projektek eredményeinek és betekintésének megtekintése szintén elősegíti a csapat jobb együttműködését és elégedettségét.
Tekintse úgy, mint a sok alkalmazott és több projekt irányításának központját.
Használja a testreszabott Dashboard funkciót, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben átfogó képet kap munkájáról és elősegíti az együttműködésen alapuló munkakörnyezet kialakítását.
Ha szeretné nyomon követni a függőségeket és kezelni a prioritásokat egy közös vizuális idővonalon a csapatával, fontolja meg a ClickUp Gantt Chart View használatát :
Ha további alternatívákat szeretne, próbálja ki ezeket az ingyenes Gantt-diagram szoftvereket, és vizualizálja az utat a sikerhez!
Profi tipp: A csapat tagjai ne érezzék magukat kiégettnek, ezért olyan juttatásokat is kínáljon, amelyek elősegítik a mentális jólétet, például ingyenes edzőtermi bérletet, meditációs alkalmazások előfizetését, ingyenes tanácsadási üléseket stb.
Kínáljon változatos munkafolyamatokat, hogy a csapat tagjai úgy dolgozhassanak, ahogy szeretnének
A csapat autonómiájának megerősítése nagyszerű dolog, de ugyanolyan fontos, hogy a csapat tagjai úgy dolgozhassanak, ahogyan szeretnének.
A ClickUp Views lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy több mint 15 testreszabható nézet segítségével saját preferenciáikhoz igazítsák a feladatkezelést, a projektkövetést és a munkafolyamatok vizualizálását! Ha távoli munkavállalói vannak, a ClickUp Views funkció segítségével egy pillanat alatt áttekinthetik az új feladatokat.
A nézetek általános beállításai között szerepel a Lista, a Tábla és a Naptár.
Tegye a munkát játékossá egy pozitív munkahelyi kultúrával
A vállalatvezetők gyakran beszélnek a pozitív munkakörnyezet megteremtéséről, de hiányzik belőlük a kezdéshez szükséges tudás vagy erőforrás.
A megfelelő szervezeti értékek, stratégiai HR-eszközök és a egészséges munkakultúra kialakítására való összpontosítás segítségével javíthatja az alkalmazottak általános elégedettségét és boldogságát.
Vegye figyelembe a pozitív munkakörnyezet kialakításának kézzelfogható és nem kézzelfogható aspektusait, és máris készen áll a sikerre.
Adjon lehetőséget csapatainak olyan termelékenységet növelő eszközökkel, mint a ClickUp, és alakítson ki olyan munkakultúrát, amelyben az alkalmazottak boldogulnak. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.
Gyakori kérdések
1. Hogyan hozhatok létre pozitív munkakörnyezetet?
Kövesse az alábbi lépéseket a pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez:
- Helyezze előtérbe a beilleszkedési folyamatot a vállalati kultúrában
- Ösztönözze a nyílt és őszinte kommunikációt
- Növelje az együttműködésen alapuló munkavégzés lehetőségeit
- A vezetőség pozitív megerősítést nyújtson, és ismerje el az alkalmazottak kemény munkáját.
- Biztosítson lehetőségeket alkalmazottai személyes és szakmai fejlődésére.
- Csökkentse a munkahelyi stresszt az alkalmazottak mentális egészségére való összpontosítással
2. Melyek a pozitív munkakörnyezet jellemzői?
A pozitív munkahelyi környezet magában foglalja a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a munkavállalók felelősségvállalásának kialakítását célzó pozitív gondolkodásmódot. Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy társadalmi kapcsolatokat építsenek és ötleteket osszanak meg anélkül, hogy félniük kellene az ítélkezéstől vagy a gúnytól.
3. Hogyan hat a pozitív munkakörnyezet a termelékenységre?
Kutatások kimutatták, hogy a boldog munkavállalók 13%-kal termelékenyebbek, ami egyértelműen bizonyítja a pozitív munkakörnyezet és a termelékenység közötti összefüggést. Minél boldogabbak a munkavállalói, annál hatékonyabban és eredményesebben dolgoznak, ami magasabb termelékenységet eredményez.
4. Hogyan segíthet a ClickUp a pozitív munkakörnyezet kialakításában?
A ClickUp és más eszközök közötti nagy különbség az, hogy a ClickUp lehetővé teszi az alábbiakat:
- Helyezze előtérbe a felelősségvállalás, az együttműködés és az innováció kultúráját a csapatban.
- Hozzon létre egy produktív teret, amely elősegíti a rendszeres ellenőrzések lehetőségét.
- Ösztönözze az együttműködést, növelje a termelékenységet és minimalizálja a hiányzást.
- Ösztönözze az együttműködést és egyesítse a csapatokat közös célok elérése érdekében
- Vonzza a tehetségeket az üzleti siker érdekében