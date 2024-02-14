Hogyan lehet pozitív munkakörnyezetet teremteni: átfogó útmutató

Mi a pozitív munkakörnyezet titka?

Hogyan lehet javítani a csapat morálját, különösen akkor, ha a csapat tagjai nem ugyanabban a fizikai irodában dolgoznak?

És milyen stratégiák segítik a csapatmunkát?

Kutatások szerint egy hatékony vezető jelenléte négyszer olyan fontos a csapat elkötelezettségének és jóllétének szempontjából, mint a munkahelyük.

Használja ezt az útmutatót kész kalkulátorként, hogy bevezesse a munka és a magánélet egyensúlyát a szervezeti kultúrájába, és megtanulja, hogyan hozhat létre olyan pozitív munkakörnyezetet, amelyet mások is példaként szeretnének követni.

Mi teszi pozitívvá a munkakörnyezetet?

Amikor „munkakörnyezetről” beszélünk, nem a fizikai teret értjük alatta. A munkakörnyezet túlmutat a fizikai térben – arról szól, hogy az alkalmazottai hogyan érzik magukat, amikor a szervezetében dolgoznak.

Ezen a ponton érdemes feltenni a következő kérdést:

Érzik-e magukat energikusnak, hogy a napot a legjobb formájukban kezdjék meg?

Érzelmileg elkötelezettek-e a vállalat víziójának megvalósítása iránt?

Érzik-e, hogy a vezetők értékelik őket? Megfelelően bánnak velük?

A pozitív munkakörnyezet mindegyik kérdésre határozott igennel válaszol! Elősegíti a munkavállalók boldogságát, jólétét és fejlődését, valamint növeli a termelékenységet.

A pozitív munkakörnyezet 3 fő jellemzője

A vállalati kultúra fontos – meghatározza a munkavállalók munkastílusát, értékeit és a munkahelyen uralkodó légkört.

Az, hogy hogyan bánik az alkalmazottaival, hatással van a termelékenységre, akár jó, akár rossz értelemben.

Tehát a valódi kérdés az: „Hogyan teremtsünk olyan pozitív munkakörnyezetet, amely növeli a munkavállalók megtartását és elismertnek érezteti őket?”

A pozitív munkakörnyezet alapvetően a következő kultúrát meghatározó tényezőkkel kezdődik:

1. Olyan munkahely, amely előtérbe helyezi a munkavállalók közötti együttműködést, nem pedig a munkahelyi káoszt

A csapatdinamika döntő szerepet játszik a munkahelyi környezet kialakításában.

Gondoljon a következőkre:

Munkatársai könnyedén tudnak szociális kapcsolatokat építeni a munkahelyen?

Különösen a távmunkások képesek-e előmozdítani az együttműködést minden szinten?

A csapaton belüli együttműködés javítása érdekében próbáljon ki csapatépítő gyakorlatokat, legyenek azok virtuálisak vagy személyesek, és tartson rendszeres megbeszéléseket a jó kapcsolatok és a bizalom kiépítése érdekében.

2. Olyan munkahely, ahol a munkavállalók iránt pozitív magatartást tanúsítanak, és nem negatív hozzáállást

A pozitív gondolkodásmód elfogadása része az egészséges munkakultúra kialakításának. A másik, ugyanolyan fontos része a szervezeti értékek elfogadásának.

De hogyan lehet ezt megvalósítani?

Használja ezeket a kérdéseket egy biztos ellenőrzőlistaként, hogy pozitív gondolkodásmódját bemutassa:

Világosan megfogalmazott vállalati kultúrája van?

Van-e mód arra, hogy összekapcsolja vállalati kultúráját az üzleti teljesítménnyel? Képes-e ezt átlátható módon kommunikálni az alkalmazottaknak?

A szervezeted küldetése prioritásként kezeli az alkalmazottaid mentális egészségét?

Érzik-e alkalmazottai, hogy támogatják és törődnek velük, és elégedettek-e munkájukkal?

Bár ezek a kérdések bonyolultnak és zavarba ejtőnek tűnhetnek, a vezetői csapatnak fel kell tennie őket, és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a rendbetétel érdekében.

3. A munkavállalókat tiszteletben tartó, nem regresszív gondolkodásmódú munkahely

A munkavállalók nem tudnak szakmai célokat kitűzni maguknak, ha a munkahely nem tiszteli döntéseiket.

A pozitív munkakörnyezet kialakításához elengedhetetlen a felső vezetés és a munkavállalók közötti kölcsönös tisztelet.

Használja ezeket a tippeket, hogy munkatársai érezzék, hogy meghallgatják és értékelik őket:

A mindennapi viselkedésén és nagyobb kezdeményezésein keresztül mutassa ki tiszteletét minden alkalmazottja iránt.

Ösztönözze a vezetőket, hogy dolgozzanak a munkavállalók munkahelyi stresszszintjének csökkentésén.

Tekintse az alkalmazottak termelékenységét közvetlen kapcsolatban a növekedéssel és a mentális jóléttel – ha alkalmazottai természetesen inspiráltnak érzik magukat, akkor hozzájárulnak egy élénkebb, együttműködőbb munkahely kialakításához.

Milyen előnyei vannak a pozitív munkakörnyezet megteremtésének?

A pozitív munkakörnyezet közvetlenül befolyásolja az alkalmazottak elkötelezettségét.

A pozitív munkakörnyezet kialakításának előnyei a következők:

Jobb munka-magánélet egyensúly, ami nagyobb termelékenységet eredményez : Az a vállalati kultúra, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kiegyensúlyozottabb életet éljenek, termelékenyebb alkalmazottakkal jár. A termelékeny munkavállalók boldogok és elkötelezettek, ezért jobban megértik, hogy szerepük hogyan illeszkedik a vállalat küldetésébe – ez mindenki számára előnyös. A szervezetének pozitív megerősítést is kell nyújtania az alkalmazottaknak, és el kell ismernie a jól végzett munkájukat.

Boldogabb alkalmazottak és alacsonyabb fluktuáció : A pozitív munkakultúra másik közvetlen előnye a jobb alkalmazotti elégedettségi mutatóknak köszönhető alkalmazotti megtartás javulása. Ha az alkalmazottak boldogok, és ugyanolyan lelkesedéssel törekednek szakmai és személyes céljaik elérésére, akkor a fluktuációs arány csökkenni fog.

Csökkentett stressz : A kiégés elkerülése minden szervezet legfőbb prioritása kell, hogy legyen, de sajnos, ahogy a Harvard Business Review is írja, a kiégés elsősorban : A kiégés elkerülése minden szervezet legfőbb prioritása kell, hogy legyen, de sajnos, ahogy a Harvard Business Review is írja, a kiégés elsősorban a munkahelyen előforduló pszichológiailag káros tényezők eredménye. A kiégést kiváltó ismert tényezők között szerepel a munkaterhelés kezeléséhez szükséges erőforrások vagy idő hiánya, a kontroll és az autonómia hiánya, és még sok más. A pozitív munkakörnyezet lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a saját időbeosztásuk és tempójuk szerint dolgozzanak, miközben kényelmetlen kérdéseket is feltehetnek, például a stressz kezeléséről vagy a hiányzások minimalizálásáról.

Jobb munkavállalói morál: A munkavállalói morál magában foglalja a munkavállalók hozzáállását, kilátásait és általános elégedettségét a munkával kapcsolatban. Ha munkavállalói pozitív és együttműködő munkahelyet tapasztalnak, nagyobb önbizalommal és boldogsággal fognak dolgozni.

Az új munkavállalók beillesztésének és képzésének szerepe a pozitív munkakörnyezet kialakításában

A Harvard Business Review legfrissebb becslései szerint:

A munkavállalók csupán 52%-a elégedett a beilleszkedési tapasztalataival.

32% úgy érzi, hogy ez zavaró

22% úgy érzi, hogy rendezetlen

Új munkatársakat szeretne gyorsan beilleszteni, anélkül, hogy időt pazarolna vagy túl sok erőfeszítést tenne.

A pozitív munkakörnyezet azt is jelenti, hogy az alkalmazottak beillesztése nem csupán az irodai bemutatkozást jelenti. Egy kész beillesztési sablon, mint például a ClickUp alkalmazotti beillesztési sablon, rengeteg időt takarít meg a humánerőforrás-csapatoknak:

Töltse le ezt a sablont Ezzel az egyszerűsített beilleszkedési sablonnal integrálhatja az új alkalmazottakat a munkahelyi kultúrába.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ebből a sablonból, egészítse ki az szervezetről és a munkahelyi kultúráról szóló informális tanulási forrásokkal, hogy munkatársai minden szükséges információval rendelkezzenek a munkába állás előtt!

Íme néhány további tipp, hogyan integrálhatja a jó beilleszkedést a szervezet alapvető értékeibe és a munkakörnyezetbe általában:

Összpontosítson az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére, és gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai elkötelezettek legyenek – a kutatások szerint az elkötelezetlen alkalmazottak a vállalkozásoknak a fizetésük 18%-ának megfelelő költséget jelentenek

Tegye az új munkavállalók beillesztését vállalati kultúrájának fontos részévé azáltal, hogy a munkavállalóknak világos képet ad a munkakörükkel kapcsolatos feladatokról, bemutatja nekik a fizikai vagy virtuális munkahelyi környezetet stb.

Tervezze meg irodáját tértervező szoftver segítségével!

A sokszínűség és az inklúzió ereje a pozitív munkakörnyezetben

A sikeres vállalkozások tisztában vannak azzal, hogy figyelembe kell venniük a munkahelyen a sokszínűséget biztosító alkalmazottak igényeit.

Minden olyan humánerőforrás-csapat, amely meg akarja tartani a legtehetségesebb munkavállalókat, el kell fogadnia a sokszínűség és az inkluzivitás egyre növekvő szerepét a pozitív munkakörnyezet megteremtésében az alábbiak révén:

Kérdés: A vállalat felvételi kultúrája minden etnikumú, korú, vallású és nemű embert szívesen fogad?

Kérdések : A csapatok elég sokszínűek és befogadóak ahhoz, hogy hasznos társadalmi kapcsolatokat építsenek ki?

Stratégia kidolgozása: Világos utat kínál a munkavállalóknak a vállalati ranglétrán való előrelépéshez?

Ha vállalatának értékei nem támogatják a sokszínűséget és az inkluzivitást, akkor a sokszínűséget képviselő alkalmazottai munkakörülményei már az első naptól kezdve negatívan lesznek befolyásolva.

Hogyan lehet fenntartani a pozitív munkakörnyezetet a munkahelyen?

A munkavállalók megdöbbentő 78%-a olyan okok miatt mond fel, amelyeket a munkáltató megakadályozhatott volna.

Az egészségtelen munkakörnyezet háttérbe szorítja a munkavállalók igényeit, ami végzetes hiba a mai, munkavállaló-központú, összekapcsolt munkakörnyezetben.

Ha szeretné megváltoztatni a szervezetét, használja a ClickUp HR és toborzási menedzsment eszközét.

Ez az univerzális szoftver minden HR-folyamatot támogat, és kulcsfontosságú eszköz a pozitív munkakörnyezet megteremtésében.

Így teheti meg:

Ösztönözze a felelősségvállalást és a tulajdonosi szemléletet, és ápolja a csapatszellemet

Ösztönözze a csapatot, hogy vállaljon felelősséget az eredményekért, hozzon döntéseket és foglalkozzon a problémákkal, ahelyett, hogy „elfoglaltnak tűnne” – ez a probléma ma az alkalmazottak 50%-át sújtja.

Semmi sem növeli jobban az alkalmazottak felelősségérzetét és morálját, mint egy kész teendőlista. A ClickUp Tasks segítségével pedig a teendőlista elkészítése rendkívül egyszerű.

Készítsen ellenőrzőlistákat menet közben a ClickUp 3. 0 Task View segítségével

Annak érdekében, hogy távoli munkavállalói ne érezzék magukat kirekesztettnek és elkülönültnek, segítsen nekik a ClickUp együttműködési eszközeinek használatával, hogy ugyanazon a hullámhosszon legyenek csapattársaikkal.

A csapatok például a ClickUp Tasks alkalmazást használhatják a képernyőjük megosztására a Record Screen Feature funkcióval, és javíthatják a távoli csapatok közötti kommunikációt:

Rögzítse a képernyőjét, és ossza meg az alkalmazottakkal a ClickUp Task View segítségével

Támogassa a átlátható és nyílt kommunikációt

A cél az, hogy mindenki motivált legyen arra, hogy a szavakat tettekkel is alátámassza – ha a szavakat tettekkel is alátámasztja, több bizalmat és megbecsülést fog szerezni alkalmazottaitól.

Kérem, vezessen be nyitott ajtó politikát, amelynek keretében bárki beszélhet a vezetőséggel és közölheti félelmeit vagy aggályait.

Ráadásul nem minden csapat dolgozik fizikai munkahelyen, munkájuk jellegéből adódóan.

Ebben a felállásban a vállalat küldetése a következő legyen:

Építsen ki pozitív kapcsolatokat az alkalmazottak között

Tartson megbeszéléseket a csapattal, hogy nyílt kommunikációs csatornákat hozzon létre.

Biztosítsa a csapatok számára a kommunikációt és az együttműködést támogató szükséges eszközöket.

Ösztönözze az együttműködést a ClickUp dokumentumok élő szerkesztésével

A ClickUp Docs és a ClickUp Tasks segít a csapatoknak a kommunikációban és a transzparens együttműködésben. A csapatok együtt dolgozhatnak a Docs-ban, valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzésekkel jelölhetik meg másokat, feladatokként rendelhetnek cselekvési elemeket az egyes tulajdonosokhoz, és a szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthatják, hogy mindig kézben tartsák az ötleteket.

A Docs és a Tasks összekapcsolásával a csapatok egy helyen érhetik el az összes munkájukat, és akár egyedi munkafolyamatokat is létrehozhatnak a munka hatékonyságának növelése érdekében.

A vezetők a Docs segítségével irányelveket, SOP-kat és egyéb dokumentumokat hozhatnak létre, és megoszthatják azokat az összes érintett csapattaggal.

Használja ki a ClickUp Docs gazdag formázási és perjelparancsait

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, de tartsa fenn a munka és a magánélet egyensúlyát is

A mai csapatoknak egyszerre több új projekttel kell foglalkozniuk, és szükségük van egy központi helyre, ahol nyomon követhetik az egyes projektek állását.

Belépés a ClickUp Dashboards-ba.

A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen tekintheti meg a projekt állapotát, a feladatok állapotát és a csapat munkáját.

A ClickUp Dashboards a legjobb módszer a csapat valós idejű előrehaladásának nyomon követésére és arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A projektek eredményeinek és betekintésének megtekintése szintén elősegíti a csapat jobb együttműködését és elégedettségét.

Tekintse úgy, mint a sok alkalmazott és több projekt irányításának központját.

Használja a testreszabott Dashboard funkciót, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben átfogó képet kap munkájáról és elősegíti az együttműködésen alapuló munkakörnyezet kialakítását.

Ha szeretné nyomon követni a függőségeket és kezelni a prioritásokat egy közös vizuális idővonalon a csapatával, fontolja meg a ClickUp Gantt Chart View használatát :

A ClickUp Gantt View segítségével rendezheti prioritásait, javíthatja termelékenységét és javíthatja a munka és a magánélet egyensúlyát.

Ha további alternatívákat szeretne, próbálja ki ezeket az ingyenes Gantt-diagram szoftvereket, és vizualizálja az utat a sikerhez!

Profi tipp: A csapat tagjai ne érezzék magukat kiégettnek, ezért olyan juttatásokat is kínáljon, amelyek elősegítik a mentális jólétet, például ingyenes edzőtermi bérletet, meditációs alkalmazások előfizetését, ingyenes tanácsadási üléseket stb.

Kínáljon változatos munkafolyamatokat, hogy a csapat tagjai úgy dolgozhassanak, ahogy szeretnének

Egyszerűsítse tevékenységeit a ClickUp Views segítségével

A csapat autonómiájának megerősítése nagyszerű dolog, de ugyanolyan fontos, hogy a csapat tagjai úgy dolgozhassanak, ahogyan szeretnének.

A ClickUp Views lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy több mint 15 testreszabható nézet segítségével saját preferenciáikhoz igazítsák a feladatkezelést, a projektkövetést és a munkafolyamatok vizualizálását! Ha távoli munkavállalói vannak, a ClickUp Views funkció segítségével egy pillanat alatt áttekinthetik az új feladatokat.

A nézetek általános beállításai között szerepel a Lista, a Tábla és a Naptár.

A ClickUp segítségével a feladatok megtekintése olyan egyszerű lesz, mint egy naptár megtekintése!

Tegye a munkát játékossá egy pozitív munkahelyi kultúrával

A vállalatvezetők gyakran beszélnek a pozitív munkakörnyezet megteremtéséről, de hiányzik belőlük a kezdéshez szükséges tudás vagy erőforrás.

A megfelelő szervezeti értékek, stratégiai HR-eszközök és a egészséges munkakultúra kialakítására való összpontosítás segítségével javíthatja az alkalmazottak általános elégedettségét és boldogságát.

Vegye figyelembe a pozitív munkakörnyezet kialakításának kézzelfogható és nem kézzelfogható aspektusait, és máris készen áll a sikerre.

Adjon lehetőséget csapatainak olyan termelékenységet növelő eszközökkel, mint a ClickUp, és alakítson ki olyan munkakultúrát, amelyben az alkalmazottak boldogulnak. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.

Gyakori kérdések

1. Hogyan hozhatok létre pozitív munkakörnyezetet?

Kövesse az alábbi lépéseket a pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez:

Helyezze előtérbe a beilleszkedési folyamatot a vállalati kultúrában

Ösztönözze a nyílt és őszinte kommunikációt

Növelje az együttműködésen alapuló munkavégzés lehetőségeit

A vezetőség pozitív megerősítést nyújtson, és ismerje el az alkalmazottak kemény munkáját.

Biztosítson lehetőségeket alkalmazottai személyes és szakmai fejlődésére.

Csökkentse a munkahelyi stresszt az alkalmazottak mentális egészségére való összpontosítással

2. Melyek a pozitív munkakörnyezet jellemzői?

A pozitív munkahelyi környezet magában foglalja a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a munkavállalók felelősségvállalásának kialakítását célzó pozitív gondolkodásmódot. Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy társadalmi kapcsolatokat építsenek és ötleteket osszanak meg anélkül, hogy félniük kellene az ítélkezéstől vagy a gúnytól.

3. Hogyan hat a pozitív munkakörnyezet a termelékenységre?

Kutatások kimutatták, hogy a boldog munkavállalók 13%-kal termelékenyebbek, ami egyértelműen bizonyítja a pozitív munkakörnyezet és a termelékenység közötti összefüggést. Minél boldogabbak a munkavállalói, annál hatékonyabban és eredményesebben dolgoznak, ami magasabb termelékenységet eredményez.

4. Hogyan segíthet a ClickUp a pozitív munkakörnyezet kialakításában?

A ClickUp és más eszközök közötti nagy különbség az, hogy a ClickUp lehetővé teszi az alábbiakat: