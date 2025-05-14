A 10 legjobb online együttműködési eszköz diákok számára 2025-ben

A diákok együtt dolgoznak: ez az egyik legjobb módja annak, hogy mindenki tanuljon és fejlődjön – és végső soron ez az oktatás lényege.

Milyen eszközök állnak rendelkezésre a tanulók közötti csapatmunka elősegítésére? Számos ilyen eszköz létezik, és mivel manapság sok minden online történik, a legjobb eszközök olyan online munkaterületet biztosítanak a diákoknak, ahol alkothatnak és kommunikálhatnak, együtt vehetnek részt az órákban, és együttműködhetnek csoportos projektekben a felhőben. ☁️

Számos online oktatási eszköz mindezt megteszi – és még sok minden mást is. Találja meg az osztályának legmegfelelőbb lehetőséget az alábbi online diákok közötti együttműködési eszközök közül.

Az online diákok közötti együttműködési eszközök széles körű platformokat és alkalmazásokat foglalnak magukban, amelyek számos feladat elvégzésére alkalmasak. Egy dolog közös bennük: mindegyikük lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy alkossanak és megosszák alkotásaikat tanáraikkal és társaikkal.

Rendezze jegyzetét, ellenőrzőlistáit és feladatait egy helyen.

Ugyanakkor néhány nagyobb tanulási platform ennél is többet kínál. Egyes platformok általános közönség számára lettek kialakítva, és olyan eszközökkel rendelkeznek, mint a feladatkezelés, a biztonságos együttműködés, a kommunikáció, a dokumentummegosztás stb. Ezek jól illeszkednek az oktatás igényeihez.

Más platformok kifejezetten az oktatásra vannak szabva, ami azt jelenti, hogy bár általános szervezési és kommunikációs eszközöket kínálnak, emellett olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint előre elkészített óravázlatok és elemzések, amelyek segítenek a tanároknak a diákok teljesítményének mérésében.

A diákok és a tanárok igényei sokfélék, és korosztályonként, valamint osztályonként is változnak. Akár egy adott tantárgyat támogató diákok közötti együttműködési eszközre van szüksége, akár egy bizonyos korosztálynak leginkább megfelelő eszközre, minden eszköznek a következőket kell kínálnia:

Zavaró tényezőktől mentes környezet: Kerülje azokat az alkalmazásokat, amelyek nem teszik lehetővé az értesítések testreszabását, és helyette keressen olyan alkalmazásokat és platformokat, amelyek zavaró tényezőktől mentes környezetet biztosítanak a diákoknak, hogy Kerülje azokat az alkalmazásokat, amelyek nem teszik lehetővé az értesítések testreszabását, és helyette keressen olyan alkalmazásokat és platformokat, amelyek zavaró tényezőktől mentes környezetet biztosítanak a diákoknak, hogy javuljon a koncentrációjuk és jobban tudjanak összpontosítani a feladatokra.

Megfizethető árak: Az oktatók, az iskolakerületek és a szülők gyakran szűkös költségvetéssel rendelkeznek, ezért az oktatási eszközöknek megfizethetőnek kell lenniük.

Inkluzivitás: A diákok együttműködési eszközei minden diák igényeit támogatniuk kell, függetlenül azok képességeitől vagy előrehaladási szintjétől.

Integrációk: A diákok számára készült alkalmazásoknak és platformoknak képesnek kell lenniük a népszerű eszközökkel, például a Google Docs és Sheets, a Microsoft alkalmazásokkal és másokkal való együttműködésre is.

Keresési funkciók: Könnyítse meg az oktatók és a tanulók számára a konkrét információk, dokumentumok és egyéb fontos adatok megtalálását a keresési funkciók segítségével.

Felhőalapú tárolás: Akár személyesen, akár távolról történik az együttműködés, ahhoz szükséges, hogy a fájlokat a felhőben tárolni, megosztani és elérni lehessen.

Készen áll arra, hogy megtalálja a tökéletes együttműködési eszközöket diákjai számára? Olvassa el az alábbiakat, és ismerje meg a diákok együttműködését, a feladatokra való koncentrálást és készségeik fejlesztését segítő, gondosan összeválogatott alkalmazások és platformok listáját.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja a dokumentumokat és együttműködhet a csoport többi tagjával anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Ha olyan platformot keres, amely segít együttműködésen alapuló tanulási környezetet létrehozni online tanfolyamokhoz és egyéb feladatokhoz, a ClickUp kiváló választás. A ClickUp, akárcsak a saját digitális tanterme, központi teret hoz létre a diákok számára, ahol megszervezhetik feladataikat, írásos dokumentumaikat, határidőiket, esedékességi dátumaikat és egyebeket.

A kollaboratív tanulási naplóhoz hasonlóan a diákok a ClickUp Docs alkalmazást használhatják esszék megírásához, tananyagok tárolásához, jegyzetek készítéséhez és feladataik elvégzéséhez egy megosztható dokumentumban. Csoportos projektek esetén a Docs kiváló eszköz brainstorminghoz és más osztálytársakkal való közös munkához, mivel élő szerkesztési funkcióival valós időben lehet hozzászólni és megjegyzéseket fűzni a feladatokhoz. A tanárok számára a ClickUp Docs alkalmazáson belüli ClickUp AI használatával másodpercek alatt összefoglalók, kvízkérdések, e-mailek és egyéb dokumentumok készíthetők.

A ClickUp virtuális táblái egy másik remek vizuális együttműködési eszköz a virtuális tanuláshoz és a csoportos munkához. A diákok együtt rajzolhatnak, vizualizálhatnak és megoszthatják ötleteiket post-it cetlik, drag-and-drop kártyák és más vizuális funkciók segítségével. A ClickUp még táblasablonokat is kínál, amelyekkel a diákok könnyebben belekezdhetnek projektjeikbe. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a feladatokat, a határidőket, a projekteket és a dokumentumokat – mindezt egy helyen.

Kérje meg a diákokat, hogy használják a ClickUp diákok számára készült tervezési ellenőrzőlista sablonját a célok kitűzéséhez, a feladatok vagy projektek kisebb lépésekre bontásához, tanulási terv készítéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Hozzon létre együttműködési dokumentumokat és táblákat csoportos oktatáshoz vagy a csapatmunka elősegítéséhez.

Használja a ClickUp-ot személyes oktatáshoz, hibrid tantermekben vagy távoli együttműködési eszközként virtuális tantermekben.

Használja a ClickUp AI-t esszé témák kitalálásához, hosszú tartalmak összefoglalásához vagy tanulási jegyzetek gyors elkészítéséhez.

Használja a Docs szolgáltatást, hogy létrehozza saját tantermi központját, amely tanterveket, wikiket, feladat sablonokat és még sok mást tartalmaz.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp néhány oktatási célra tervezett sablont kínál, más oktatási platformokkal ellentétben nem kínál előre elkészített órákat.

Egyes diákok tanulási görbét tapasztalhatnak, miközben alkalmazkodnak a ClickUp számos hatékony funkciójához.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

2. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

Az üzleti világban a Microsoft Teams az egyik legjobb együttműködési eszköznek számít, a Microsoft Teams for Education pedig a Teams összes funkcióját egyesíti néhány oktatás-specifikus funkcióval, hogy javítsa az online tanulási élményt.

A Teams valós idejű együttműködést biztosít virtuális tantermeken keresztül, ahol megoszthatja, szerkesztheti és közösen dolgozhat dokumentumokon, táblázatokon és egyéb médiákon. Vannak személyre szabott eszközök is, amelyek segítenek a diákoknak az írástudás, a nyilvános beszéd és egyéb készségek fejlesztésében.

Az Educational Insights segítségével a tanárok nyomon követhetik a diákok fejlődését, és a pedagógusok a gyerekek figyelmét felkeltő, érzelmeiket életre keltő funkciók segítségével elősegíthetik a szociális-érzelmi tanulást is. Ráadásul a diákok és a tanárok egyaránt használhatják ezt az ingyenes online platformot a jelenlegi iskolai e-mail címükkel.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Ossza meg és dolgozzon együtt dokumentumokon, táblázatokon és egyéb médiákon

Használja a Teams alkalmazást egyszerű értekezletek és virtuális tantermek létrehozásához.

Az Educational Insights eszközzel nyomon követheti a diákok előrehaladását.

Használja a Teams alkalmazást asztali számítógépen, laptopon vagy mobiltelefonon

Segítsen a diákoknak szociális készségeik, valamint írás-olvasási, nyilvános beszédkészségük és egyéb készségeik fejlesztésében.

A Microsoft Teams korlátai

Legjobban Windows-eszközökön működik; a felhasználók néha nehezen tudnak csatlakozni Mac-en.

A sok értesítés zavaró lehet a diákok számára.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes, aktív iskolai e-mail címmel.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (9300+ értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 14 300 értékelés)

3. Slack

via Slack

A Slack segítségével létrehozhat egy központot, ahol a diákok és a tanárok kommunikálhatnak és együttműködhetnek. A csatornák lehetővé teszik a beszélgetések osztály vagy téma szerinti rendezését, a diákok pedig közvetlen üzenetekkel léphetnek kapcsolatba tanáraikkal és társaikkal. Ez egyben kiváló lehetőség a tanárok számára, hogy azonnali frissítéseket osszanak meg eseményekről, az iskola biztonságáról és egyebekről.

A Slack legjobb funkciói

Használja a Csatornákat, hogy a beszélgetéseket az órákra vagy konkrét témákra összpontosítsa.

Együttműködés vagy táblás munkamenetek szervezése a Canvases segítségével

Ossza meg tartalmait csatornákon vagy közvetlen üzenetküldéssel

Használja a Huddles audiokonferencia-szolgáltatást távoli oktatáshoz, diákok közötti együttműködéshez és egyebekhez.

A Slack korlátai

Előre rögzített hang- és videofájlokat megoszthat, de élő videokonferenciákra nincs lehetőség.

Több tucat csatornával rendelkező munkaterületen való navigálás zavarba ejtő lehet.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap

Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Slack értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 100 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 31 900 értékelés)

4. Kahoot!

Részben együttműködési eszköz, részben elkötelezettséget növelő eszköz, a Kahoot! egy platform, amely játékossá teszi a tanulási folyamatot. Az oktatók ezt az alkalmazást használják olyan tanulási játékok létrehozására, amelyeket aztán megoszthatnak a diákokkal, akik egyénileg vagy csoportban játszhatnak velük. Ez egy remek módszer arra, hogy a kvízeket szórakoztatóbbá tegyük, a tananyagot bővítsük, vagy a diákoknak olyan tevékenységet biztosítsunk, amellyel az órákon kívül is foglalkozhatnak.

Kahoot! legjobb funkciói

Készítsen néhány perc alatt vonzó tanulási játékot, akár a semmiből, akár sablon felhasználásával.

Integrálja a Microsoft Teams alkalmazással, hogy videokonferencia segítségével élő kahoots-okat szervezzen.

Játsszon egyedi kahootokat az élő órákon, vagy adja ki azokat a diákoknak, hogy később megoldják őket.

Szemléltesse diákkal, beágyazott YouTube-videókkal, különböző kérdésformátumokkal és még sok mással ?

Kahoot! korlátai

A játékformátumok száma korlátozott.

A diákok online kereshetnek válaszokat előre megfogalmazott kérdésekre.

A csomagok zavarosak – legalább 15 különböző csomag áll rendelkezésre tanárok, iskolák, munkahelyek, otthoni használatra, tanuláshoz és egyebekhez.

Kahoot! árak

Az árak attól függnek, hogy Ön tanár, szakember, diák vagy család/baráti csoport. Vannak olyan csomagok is, amelyek iskoláknak szólnak. Az alábbiakban bemutatjuk az egyéni tanárok vagy diákok számára érvényes kezdő árakat:

Kahoot !+ Premier: 7,99 USD/hó felhasználónként

Kahoot!+ Max: 9,99 USD/hó felhasználónként

Kahoot! értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

5. Google Classroom

a Google Classroom segítségével

A Google Classroom egy teljes funkcionalitású online tanulási eszköz, amely a Google Workspace for Education része. Segítségével a diákok és a tanárok videokonferencia útján kapcsolódhatnak össze a távoli tanuláshoz, de osztálytermi tanuláshoz és diákok közötti együttműködéshez is hasznos.

Akár személyesen, akár távolról, ez a platform lehetővé teszi, hogy személyre szabott, differenciált oktatással, intuitív feladat sablonokkal és más népszerű oktatási technológiai eszközökkel való integrációval ösztönözze a diákok elkötelezettségét. Az elemzések segítségével mérheti és nyomon követheti a diákok sikereit, és a platform egy robusztus eszközkészletet is kínál a tanárok számára, pl. osztálynaplókat, feladatokra és határidőkre vonatkozó értesítéseket, testreszabható megjegyzésbankot és még sok mást.

A Google Classroom legjobb funkciói

Használjon PDF-eket és egyéb anyagokat, hogy vonzó, interaktív feladatokat hozzon létre.

Segítsen a diákoknak önállóan fejleszteni írás-olvasási készségeiket a Read Along segítségével

Készítsen eredetiségjelentéseket a plágium felismerése és az akadémiai integritás támogatása érdekében.

Egyszerűsítse az osztályozást, az órátervezést és a mindennapi feladatokat időtakarékos funkciókkal.

A Google Classroom korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület túl egyszerű vagy unalmas.

Használhat keresőeszközöket és tervezőpanelt, hogy segítsen a diákoknak a feladatok és a határidők kezelésében.

A Google Classroom árai

Education Fundamentals: Ingyenes verzió a jogosult intézmények számára

Oktatási szabvány: 3 USD/diák/év

Teaching and Learning Upgrade: 4 USD/licenc havonta

Education Plus: 5 USD/diák/év

Google Classroom értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Classcraft

via Classcraft

A Classcraft egy innovatív platform, amely a tanulást játékalapú élménnyé alakítja. A diákok pontokat kapnak a feladatok és feladatok elvégzéséért, a tanárok pedig jó magatartásért és más területeken nyújtott pozitív megerősítésért is pontokat adhatnak.

A Classcraft aktívan ösztönzi a diákok közötti együttműködést, és még kreatív lehetőséget is biztosít számukra, ahol saját profilokat és avatarokat tervezhetnek, ami elősegíti az elkötelezettséget.

A Classcraft legjobb funkciói

Használjon jutalmazási rendszert a tanulás és a pozitív viselkedés ösztönzésére ✨

Készítsen küldetéseket, amelyek a tanterveket magával ragadó tanulási kalandokká alakítják!

Integrálja más népszerű oktatási technológiai eszközökkel, mint például a Google Classroom és a Canvas.

A platform kommunikációs eszközeinek segítségével tartsa a kapcsolatot mind a diákokkal, mind a szülőkkel.

Használjon sablonokat, amelyek megfelelnek a CASEL, ISTE, PBIS és más oktatási szabványoknak.

A Classcraft korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet, mivel nincs lehetőség a kérdések importálására.

Egyes tanárok szerint a fizetős verziók ára drága.

Classcraft árak

Alapvető tanárok számára: Ingyenes

Prémium tanároknak: 120 dollár évente

Iskolák és körzetek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Classcraft értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

G2: 4,6/5 (15+ értékelés)

7. Pear Deck

via Pear Deck

A Pear Deck segítségével a meglévő óravázlatokat multimédiás tanulási élménnyé alakíthatja, amelynek célja a diákok bevonása. Készítsen diákat, interaktív prezentációkat, értékeléseket, tesztkérdéseket és még sok mást.

A Pear Deck egyik legnagyobb vonzereje, hogy nagyon felhasználóbarát alkalmazás, amelyhez az alkalmazáson belül, webböngészőn keresztül vagy számos integráció egyikén keresztül lehet hozzáférni.

A Pear Deck legjobb funkciói

Integrálható a Google Classroommal és más népszerű tanulási platformokkal.

Töltsön fel és osszon meg meglévő órákat zökkenőmentesen a Google Drive vagy a Microsoft OneDrive segítségével.

Vonja be a diákokat az olvasási feladatokba a magával ragadó olvasóval

Készítsen órákat, szavazásokat, kvízeket, értékeléseket és még sok mást!

A Pear Deck korlátai

Az egyéni tanári tervek drágák

Nem mindig könnyű módosítani a prezentációkat és a diákat, miután feltöltötted őket a Pear Deck-re.

Pear Deck árak

Alapszintű: Ingyenes

Egyéni prémium: 149,99 USD/év

Iskolák és körzetek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Pear Deck értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

G2: 4,4/5 (40 értékelés)

8. Seesaw

via Seesaw

Ha olyan diákok számára készült együttműködési eszközt keres, amely a 21. századi készségek tanítására szolgál, miközben megerősíti az alapvető tanulást, akkor a Seesaw lehet az, amit keres. Ez a platform a standard tantervekhez igazodó tanulási élményt nyújt, és beépített értékelési, automatikus osztályozási és egyéb eszközöket is kínál, amelyek segítenek a tanároknak a feladatok racionalizálásában.

A Seesaw segítségével könnyen készíthetőek hang-, videó- és képernyőfelvételek az órákhoz, a diákok pedig képeket használhatnak és könnyedén feltölthetnek fájlokat, hogy bemutassák gyakorlati tudásukat és elsajátított készségeiket.

A Seesaw legjobb funkciói

Hozzon létre diákok által irányított portfóliókat, amelyek évről évre kapcsolatot építenek ki.

Kapcsolja össze az egyes diákok egyéni fejlődésében részt vevő felnőtteket

Integrálja a Google Classroom, a Canvas és más népszerű tanulói eszközökkel.

Írásbeli és hangos visszajelzéseket, valamint egyéni konzultációkat kínálhat a diákoknak.

A Seesaw korlátai

Leginkább fiatalabb diákoknak ajánlott – középiskolásoknak és gimnáziumoknak nem megfelelő.

Egyes felhasználók szerint a Seesaw használata zavaros és nehézkes lehet.

A Seesaw árai

Alap: Örökre ingyenes

Iskolai és körzeti előfizetések: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Seesaw értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

9. Miro

via Miro

Bár a Miro nem kifejezetten oktatási célokra készült eszköz, a pedagógusok mégis hasznosítani tudják innovatív funkcióit. Ez azért van, mert a Miro a vizualizációra összpontosít. A diákok és a tanárok brainstorminghoz, gondolattérképek készítéséhez, projektalapú tanuláshoz, feladatkezeléshez, táblákhoz, hirdetőtáblákhoz és még sok máshoz használhatják.

A Miro legjobb funkciói

Egyszerű, hatékony digitális táblával adhatja át az oktatási anyagot

Ösztönözze a csapatmunkát gondolattérkép- és brainstorming-eszközökkel

Biztosítson a diákoknak vizuális teret, ahol nyomon követhetik a feladatokat, a beadandó munkákat, a határidőket és egyebeket.

Integrálható a Zoom, a Teams, a Google Workspace és más vezető távoli értekezletekhez használt platformokkal.

A Miro korlátai

A rengeteg eszköz és funkció miatt a kezdeti tanulási görbe meredek.

A komplex táblák néha lassan töltődnek be, vagy teljesítményproblémák lépnek fel.

Miro árak

Ingyenes , korlátozott funkciókkal

Kezdő csomag: 8 USD/tag havonta

Üzleti: 16 USD/tag havonta

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Miro értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 5100 értékelés)

10. Nearpod

via Nearpod

A Nearpod egy játékalapú tanulási platform, amelynek célja, hogy segítse a tanárokat abban, hogy vonzó tanulási élményt nyújtsanak a személyes, távoli és hibrid osztálytermekben. A gamifikáció és a csoportos tevékenységek elősegítik a diákok közötti együttműködésen alapuló tanulást, és a tanárok személyre szabhatják a tevékenységeket és az oktatást egyének és kis csoportok számára.

A Nearpod egyik legnagyobb előnye, hogy hatalmas könyvtárral rendelkezik, amelyben szinte minden elképzelhető tantárgyhoz találhatók előre elkészített, a szabványoknak megfelelő tananyagok. ?

A Nearpod legjobb funkciói

Készíts interaktív órákat PowerPoint, Google Slides, PDF vagy más média segítségével!

Válasszon több mint 22 000 testreszabható, kész tananyag közül!

Kövesse nyomon a diákok ismereteinek elsajátítását és fejlődését az elemzések segítségével.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Teams, a Canvas és a Google Classroom.

A Nearpod korlátai

Az árak nem átláthatóak – további információkért regisztrálnia kell egy ingyenes fiókot.

Bár a Nearpod diaszerkesztő eszközöket kínál, könnyebb létrehozni vagy szerkeszteni egy olyan alkalmazás segítségével, mint a PowerPoint vagy a Google Slides.

Nearpod árak

Silver licenc: Ingyenes

Arany licenc: Regisztráljon a részletekért

Platinum licenc: Regisztráljon a részletekért

Premium Plus licenc: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Nearpod értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Az együttműködés elengedhetetlen a mai osztálytermekben, akárcsak a kapcsolódás. Olyan eszközökre van szükség, amelyek nemcsak segítik a diákokat a tanulásban és a fejlődésben, hanem lehetővé teszik számukra az alkotást, a kapcsolatteremtést és az együttműködést is, függetlenül attól, hogy személyesen vagy otthonról vesznek részt az órákban.

A ClickUp, amely az egyik legjobb diákok számára készült együttműködési eszköz a piacon, kiváló teret biztosít a diákoknak az együttműködéshez, a kommunikációhoz, a feladatok megosztásához és tárolásához, a határidők kezeléséhez és még sok máshoz. Regisztráljon ingyenesen, és próbálja ki az osztályteremben!