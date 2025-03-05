A 11 legjobb biztonságos együttműködési szoftver vállalkozások számára

Végre sikerült kialakítania a tökéletes munkafolyamatot: a fájlok megosztásra kerülnek, a határidők egyértelműek, és úgy tűnik, mindenki jól halad (hétfő reggel!).

Most már csak egy együttműködési szoftverre van szüksége, hogy maximalizálja csapata összehangoltságát és termelékenységét. De vajon a szoftver elég biztonságos?

A megfelelő biztonsági protokollok nélkül csapata kemény munkája veszélybe kerül. Ez olyan, mintha biztonsági háló nélkül sétálna a kötélen – egy kis megingás, és onnan már csak lefelé vezet az út!

Itt jönnek képbe a biztonságos együttműködési eszközök.

Ebben a cikkben 10 olyan platformot mutatunk be, amelyek segítségével csapata biztonságos együttműködést valósíthat meg.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Mit kell keresnie egy biztonságos együttműködési szoftverben?

A biztonságos együttműködési platformoknál figyelembe veendő alapvető funkciók között szerepelnek a következők:

Végpontok közötti titkosítás: Biztosítja, hogy adatai minden szakaszban (még átvitel közben is) biztonságban legyenek, és csak a kívánt felhasználók férhessenek hozzájuk és olvashassák el őket.

Hozzáférés-vezérlés: Lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy meghatározzák, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg bizonyos fájlokat vagy adatokat, így az érzékeny információk nem kerülhetnek jogosulatlan személyek kezébe.

Többfaktoros hitelesítés (MFA): Támogatja a 2FA vagy MFA (pl. jelszó és mobil hitelesítés) használatát az azonosítatlan bejelentkezések megakadályozása érdekében.

Privát munkaterület: Lehetővé teszi az érzékeny fájlok és dokumentumok (például projekt pénzügyi jelentések) megosztását csak kiválasztott személyekkel.

Adatvesztés megelőzése: Az adatok tárolása és könnyű visszakeresése váratlan adatvesztés esetén.

Tevékenységnaplók: Lehetővé teszik a változások figyelemmel kísérését és nyomon követését, beleértve azt is, hogy ki, milyen változást hajtott végre, és mikor történt ez.

A 11 legjobb biztonságos együttműködési szoftver

1. ClickUp (A legjobb együttműködési projekt- és feladatkezeléshez)

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, minden méretű vállalat számára biztonságosan tárolja az adatokat, a dokumentációt és a beszélgetéseket. Egy átfogó projektmenedzsment platformban ötvözi a biztonságos üzenetküldést és a fejlett feladatkezelést .

A legtöbbünk számára az együttműködés a csevegéssel kezdődik. A beépített üzenetküldő megoldás, a ClickUp Chat összekapcsolja a beszélgetéseit az összes kapcsolódó elemmel, például feladatokkal, dokumentumokkal, függőségekkel stb. a munkaterületen belül. Hivatalos nyomon követéseket hozhat létre úgy, hogy egy csevegőüzenetet egy adott csapattaghoz rendel, ezzel csökkentve a félreérthetőséget és növelve a csapaton belüli felelősségvállalást.

A ClickUp Chat FollowUps funkciójával soha többé nem marad le a csevegési szálakban szereplő fontos teendőkről.

Mint minden más a ClickUp-ban, a Chat is a ClickUp Brain, a ClickUp saját neurális hálózata által működik. Ez azt jelenti, hogy AI által generált csevegési összefoglalásokat, a csevegési előzmények alapján adott válaszokat és a megtekintett szálhoz kapcsolódó információkat kaphat.

Összegezze a csevegési szálakat, vagy hozzon létre feladatokat az üzenetekből a ClickUp Brain segítségével

Ha egy fontos csevegőüzenetet nyomon követhető feladattá szeretne alakítani, kattintson az „AI-vel feladat létrehozása” gombra, és a ClickUp Brain létrehoz egy feladatot, amelyhez a teljes csevegési szál hozzáadódik a feladat leírásához, így nem kell időt pazarolni a kontextus keresésére.

Gondoskodjon arról, hogy a fontos üzenetek késedelem nélkül rögzítésre és nyomon követésre kerüljenek, azáltal, hogy a ClickUp Chat-en belül feladatokká alakítja őket.

Ugyanakkor a valós idejű együttműködés nem korlátozódik a ClickUp csevegőjére.

Készítsen részletes dokumentumokat, wikiket vagy projektterveket a ClickUp Docs segítségével, és hívja meg csapattagjait, hogy együtt dolgozzanak Önnel. Összekapcsolhatja a dokumentumokat a releváns feladatokkal, így minden információ egy helyen marad. Ha ezt számos kommunikációs terv sablonnal párosítja, akkor könnyebb lesz, mint valaha, hogy csapata tagjai összhangban dolgozzanak!

Valós időben szerkesztheti dokumentumait munkatársaival a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp együttműködés-felismerő funkciója tovább egyszerűsíti az ugyanazon dokumentumon dolgozó csapatok közötti együttműködést. Az élő kurzor egyszerre jeleníti meg az adott helyen aktív összes együttműködőt, és valós időben kiemeli a végzett módosításokat, így könnyen azonosíthatóak a szerkesztések tulajdonosai, és megakadályozható a bizalmas információkhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Ha azonban inkább vizuális tervező típus, akkor a ClickUp Whiteboards pont az Ön számára való. Az intuitív felületen vázlatokat készíthet, rajzolhat és megvalósíthatja elképzeléseit. A beépített AI Image Generator segítségével gyorsan generálhat képeket, hogy több kontextust adjon a tábláinak.

📌Pin It: Szeretne azonnal belevágni? Használja a ClickUp Whiteboard sablonjait, hogy dokumentálja ötleteit vagy készítsen projekt ütemterveket, még akkor is, ha éppen egy csapatértekezleten van.

Valósítsa meg elképzeléseit a ClickUp Whiteboards segítségével

Vegyen részt aszinkron együttműködési kommunikációban a csapat tagjaival a ClickUp Clips segítségével készített képernyőfelvételek révén. Ezeket a klipeket bármely beszélgetéshez hozzáadhatja, beágyazhatja a feladatjegyzetekbe, MP4 fájlként letöltheti vagy nyilvános linkként megoszthatja.

És nem is kell aggódnia a klipek rendszerezése miatt. A ClickUp automatikusan elmenti az Ön által létrehozott összes klipet a személyes klipközpontjába, így azok mindig láthatók.

Ossza meg a képernyőfelvételt a ClickUp Clips segítségével a könnyebb kommunikáció érdekében

Míg Ön a csapat termelékenységének növelésére koncentrál, a ClickUp biztonsági protokolljai 256 bites SSL titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal rendelkező AWS adatközpontokkal, valamint a GDPR és HIPAA előírások folyamatos betartásával biztosítják a felhasználói adatok védelmét.

A ClickUp legjobb funkciói

Végpontok közötti titkosítás: Az Amazon Web Services (AWS) és biztonsági protokolljai segítségével megakadályozhatja az érzékeny adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Kétfaktoros hitelesítés (2FA): Figyelje munkaterületét és akadályozza meg a jogosulatlan hozzáféréseket a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA)

SOC 2 megfelelőség: Használja ki a legalább évente függetlenül ellenőrzött szervezeti és technológiai ellenőrzések előnyeit

Egyéni jogosultságok: Túlmutasson az alapértelmezett beállításokon, és adjon további jogosultságokat a vendég, rendszergazda vagy tag szerepköröknek.

Egyéni szerepkörök: Hozzon létre és rendeljen hozzá egyéni szerepköröket (az adminisztrátor, vendég és tag szerepkörökön kívül), például szuperadminisztrátor, szerkesztő és korlátozott tag szerepköröket.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a ClickUp kiterjedt funkciói miatt meredek tanulási görbe várható.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A RecRamnél a ClickUp elengedhetetlen eszközzé vált a hibák nyomon követésének, a csapatok közötti kommunikációnak és a feladatok nyomon követésének kezelésében. Vizuálisan vonzó felülete és egyszerűsége miatt öröm használni, míg sebessége biztosítja a napi műveletek hatékonyságát.

2. Microsoft Teams (a legjobb videokonferenciákhoz, Microsoft Suite integrációval)

A Microsoft Teams egy népszerű videokonferencia-eszköz a Microsoft Office csomagot használó, többfunkciós csapatok számára. Ez egy biztonságos együttműködési eszköz online értekezletek szervezéséhez és valós idejű beszélgetésekhez a kollégákkal.

Az eszköz SSO és 2FA segítségével védi a jogosulatlan hozzáféréstől. Emellett a Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) segítségével biztosítja a videokommunikációs vonal biztonságát a támadókkal szemben.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Microsoft Defender: Lehetővé teszi a Teamsben található rosszindulatú tartalmak azonosítását és a felhasználók hozzáférésének blokkolását.

Biztonságos mellékletek: Megvédi a kiberfenyegetések ellen azáltal, hogy ellenőrzi és felismeri az esetleges rosszindulatú mellékleteket.

Biztonsági pontszám: Méri a szervezet adatbiztonságát, és javaslatokat tesz a fiók, az alkalmazás és az eszköz biztonságának javítására.

A Microsoft Teams korlátai

Az értesítések elárasztóak lehetnek, különösen akkor, ha több csoport vagy klub tagjaként is részt vesz.

A szervezeten kívüli személyekkel való együttműködéshez további beállítások szükségesek

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft Teams áttekintés és értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)

3. Slack (A legjobb a belső kommunikáció és együttműködés központosításához)

A Slack egy csapatkommunikációs és együttműködési szoftver, amely azonnali üzenetküldést, fájlmegosztást és fejlett keresési funkciókat kínál.

Emellett Enterprise Key Management (EKM) szolgáltatást is kap, amely teljes ellenőrzést biztosít a titkosítási kulcsok felett. Ez azt jelenti, hogy senki, még a Slack sem férhet hozzá az adatokhoz, csak Ön. Ezenkívül könnyű, kevesebb rendszererőforrást igényel, így zökkenőmentes, késleltetésmentes együttműködési munkameneteket biztosít.

A Slack legjobb funkciói

Egyszeri bejelentkezés (SSO): Biztonsági réteget ad hozzá az ADFS, a Google Workspace (SAML) és az Okta partnerségével, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

Auditnaplók : rögzítik a felhasználói tevékenységeket, segítve az ismeretlen bejelentkezések vagy változások felismerését

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC): Lehetővé teszi, hogy a csapat tagjainak hozzáférését az egyes személyek szerepkörének és felelősségi körének megfelelően kezelje.

A Slack korlátai

A fájltárolási korlátozások miatt nem oszthat meg nagy méretű fájlokat

Az ingyenes csomagban a beszélgetések legfeljebb 30 napig tárolhatók.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 8,75 USD felhasználónként/hónap

Business+: 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árak

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

A Slack valóban megkönnyíti a kommunikációt mind a belső, mind a külső érdekelt felekkel. Most már az összes üzenetemet a Slackben tudom kezelni, és rendezett maradhatok, mert a feladatokat elmenthetem későbbre, vagy az üzeneteket csatornákhoz rögzíthetem, így soha nem felejtem el őket.

4. Basecamp (A legjobb egyszerűsített csapatmunkához és munkamenedzsmenthez)

A Basecamp egy projektalapú együttműködési szoftver, amely segít az aszinkron és távoli környezetekben való együttműködésben munkák, üzenetek, ütemtervek, fájlok és egyebek kezelésével.

Beépített dokumentumkezelő eszközével ötleteket gyűjthet, részletes terveket írhat, és megoszthatja azokat csapatával. Minden, amit csinál, titkosítva marad, és HTTPS-kapcsolaton keresztül kerül elküldésre, így biztosítva, hogy semmi ne szivárogjon ki.

A Basecamp legjobb funkciói

Fájl- és adat titkosítás: A fájlokat AES-256 titkosítással tárolja, amely az adatokat kódolja, így csak az engedélyezett rendszerek tudják azokat olvasni és elérni.

PCI (Payment Card Industry) megfelelés: Rendszeres ellenőrzéseket végez önértékelési (SAQ A 3. 2) jelentés benyújtásával, így biztosítva fizetési adatainak biztonságát.

Gyanús tevékenységek figyelése: Beépített rendszerrel figyelemmel kíséri és figyelmezteti Önt a szokatlan viselkedésről, például az ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletekről.

A Basecamp korlátai

A nagy fájlok feltöltése a csevegőbe kissé túl sokáig tart

A hosszú együttműködési munkamenetek után nehéz nyomon követni a szálakba rendezett beszélgetéseket

A Basecamp árai

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro Unlimited: 299 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

5. Trello (a legjobb Kanban táblák használatával történő együttműködéshez)

A Trello egy Kanban-központú együttműködési szoftver, amely a munkáját egy gyönyörű drag-and-drop kártyarendszerbe szervezi. Egy pillantással láthatja, mely projektek vannak folyamatban, melyeket kell felülvizsgálni, és melyek készek a bevezetésre.

Minden adata biztonságban marad a kormány által jóváhagyott, FedRAMP-tanúsítvánnyal rendelkező rendszerben. Bár az eszköz egyszerű és könnyű, biztonsága sokkal komolyabb.

A Trello legjobb funkciói

Biztonságos bejelentkezés: További biztonsági réteget biztosít a natív kétfaktoros hitelesítés vagy a Google Authenticator segítségével.

Automatikus vizsgálatok: Lehetővé teszi heti automatikus ellenőrzések és éves adatvédelmi tesztelések futtatását, amelyek felismerik és megoldják a rendszerben fellelhető potenciális sebezhetőségeket.

Bug Bounty Program: Etikus hackereket hív meg a Bugcrowd segítségével, hogy megtalálják és jelentsék a biztonsági hibákat, így biztosítva, hogy adatait első osztályú kezelésben részesítsék.

A Trello korlátai

A privát elemek vagy személyes jegyzetek nem különböztethetők meg könnyen a megosztott csapat tábláktól

Nagyon nagy projektek esetén hajlamos a rendetlenségre

Trello árak

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Standard : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

6. Notion (A legjobb testreszabható irányítópultokon keresztüli együttműködéshez)

A Notion egy biztonságos együttműködési eszköz, amely a kreativitást és a testreszabhatóságot helyezi előtérbe. Lehetővé teszi a munkafolyamatok tervezését, az ötletek megosztását és a feladatok kezelését, miközben biztosítja az adatok biztonságát.

Az eszköz biztonságát és megfelelőségét éves belső biztonsági ellenőrzésekkel ellenőrizheti. Ezen túlmenően a Notion az adatokat az AWS-en tárolja, adatbázisok kombinációját használva, így azok biztonságban és sértetlenül maradnak.

A Notion legjobb funkciói

Többfaktoros hitelesítés: Lehetővé teszi a bejelentkezés biztonságosabbá tételét több hitelesítési réteg hozzáadásával.

Adatszabadság: Megfelel a GDPR-hez hasonló szabályozásoknak, biztosítva az adatok biztonságos tárolását és kezelését

Kulcskezelés: Digitális zárakat kínál, miközben egy megbízható harmadik fél szolgáltatásán keresztül teljes adatellenőrzést biztosít.

A Notion korlátai

Alkalmi teljesítményproblémák nagy adatbázisok vagy nagy adatmennyiségek kezelése esetén

A mobilalkalmazás nem olyan robusztus, mint asztali változata, és a Notion alternatíváihoz képest korlátozott funkcionalitást kínál a mobilis munkavállalók számára.

Notion árak

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

A Notion segítségével valós időben együttműködhet másokkal, így bárhol is legyen, együtt dolgozhat a csapatával. Akár diák, szabadúszó vagy egy vállalat alkalmazottja, a Notion remek eszköz a munkafolyamatok racionalizálásához és a feladatok elvégzéséhez.

7. Google Workspace (a legjobb a Google Suite-tal való holisztikus együttműködéshez)

A Google Docs (és a Google Workspace) vezető szerepet tölt be az együttműködési munkaterületeken. Valójában a Google Office Suite több mint 44%-os részesedéssel rendelkezett az Office Suite technológiai piacon, míg a Microsoft Office 365 30%-kal.

A Google Workspace kiterjedt alkalmazásválasztékának és kiváló biztonsági funkcióinak köszönhetően ma már egy megbízható együttműködési eszköz. Az AI-alapú védelmi rendszer segítségével a Google megvédi a beérkező leveleket a spamektől, az adathalászoktól és a rosszindulatú programoktól, így Ön hatékonyan böngészhet az interneten.

A Google Workspace legjobb funkciói

Advanced Encryption Standard (AES): 128 bites vagy AES protokollal titkosítja az adatokat, különálló kulcsokkal.

Hozzáférés-vezérlés: Lehetővé teszi, hogy meghatározza, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg az egyes fájlokat, így biztosítva, hogy az érzékeny információkhoz csak az arra jogosult felek férhessenek hozzá.

Mobil eszközök kezelése: Lehetővé teszi a rendszergazdák számára a mobil eszközök kezelését és biztonságát a Google Workspace-hez való hozzáférés érdekében.

A Google Workspace korlátai

A Google Drive keresési funkciója néha frusztráló lehet, mivel nehezen találja meg a régebbi fájlokat vagy általános nevű dokumentumokat.

A különböző alkalmazások és fájlok közötti navigálás és jogosultságok kezelése bonyolult, különösen nagyobb csapatok esetében

A Google Workspace árai

Business Starter: 7 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árajánlat

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

8. Zoom (A legjobb kiváló minőségű videokonferenciák lebonyolításához)

A negyedéves projektfrissítések megosztásától a havi szórakoztató town hall meetingek szervezéséig a Zoom megkönnyíti a nagy csapatok közötti együttműködést. Könnyű használata és valós idejű kapcsolódási lehetőségei hatékony csapatmunkát tesznek lehetővé.

A platform titkosítást használ az összes videó, hang és képernyő megosztás biztonságos védelmére a találkozók során, olyan kriptográfiai kulcsokkal, amelyeket csak a résztvevők ismernek.

A Zoom legjobb funkciói

Várakozószobák: A találkozó résztvevői csak akkor csatlakozhatnak, ha a házigazda már csatlakozott a híváshoz.

Jelszóval védett értekezletek: Az értekezletekhez csak megosztott jelszavakkal lehet hozzáférni.

Hitelesítési integrációk: Csatlakozik olyan hatékony identitáskezelő platformokhoz, mint a Centrify, a Microsoft Active Directory és a OneLogin, hogy megvédje a hívásokat a nem engedélyezett személyektől.

A Zoom korlátai

Előfordul, hogy az audio zavaros lesz, vagy a videó minősége romlik, ami csökkenti a megbeszélések hatékonyságát.

A csoportos találkozók 40 perces időkorlátja az ingyenes csomagban korlátozó lehet

Zoom árak

Alap: 0 dollár egyetlen felhasználó számára

Pro: 13,33 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 18,32 USD felhasználónként/hónap

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

A Zoom felülete tiszta, intuitív és felhasználóbarát, így mind a technológia iránt érdeklődő, mind a kevésbé tapasztalt felhasználók könnyen el tudják kezdeni a használatát. A találkozóra való csatlakozás olyan egyszerű, mint egy linkre kattintani, és a saját találkozó beállítása is csak néhány kattintást igényel.

9. Asana (A legjobb feladatfüggőségek és hatékony automatizálás esetén)

az Asana segítségével.

Az Asana egy intuitív, együttműködési szoftver, amely támogatja a feladatok függőségét, segítve a feladatok és projektek hatékonyabb áramoltatását. Fájlokat tárolhat, automatizált munkafolyamatokat futtathat, és a natív megjegyzés- és @említés funkciók segítségével kapcsolatban maradhat a csapatával.

Ha az Asana mobilalkalmazását használja, ellenőrizheti, hogy csapattagjai mit tölthetnek le, milyen képernyőképeket készíthetnek és mit másolhatnak be a mobilalkalmazásba, így védve adatait.

Az Asana legjobb funkciói

Munkamenet időtartamának korlátozása: Beállítja a munkamenet időtartamát, hogy kezelje az egyes felhasználók bejelentkezési idejét, és lejárat után bejelentkezési kérelmet kérjen.

Adattárolás: Adatait négy országban tároljuk – az Egyesült Államokban, Németországban, Japánban és Ausztráliában – a nagyobb megbízhatóság és teljesítmény érdekében.

Vendégmeghívás-vezérlés: Lehetővé teszi a hozzáféréssel rendelkező személyek számára, hogy csak egy jóváhagyott e-mail domainlistáról hívjanak meg további vendégeket.

Az Asana korlátai

Nem támogatja több személy ugyanazon feladathoz való hozzárendelését

Ahhoz, hogy ez működjön, az egész csapatnak alaposan át kell gondolnia és elfogadnia kell a változást.

Az Asana árai

Személyes 0 USD/felhasználó/hónap

Starter: 10,99 USD felhasználónként/hónap

Haladó: 24,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Az Asana felülete könnyen használható és intuitív, ami megkönnyíti a platformon való navigálást és az egyes feladatok elvégzését. Többek között feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, nyomon követheti a feladatok előrehaladását, együttműködhet csapatokban és kommunikálhat a csapat tagjaival.

10. Toggl (A legjobb távoli csapatok együttműködéséhez)

A Toggl vizuálisan vonzó felülettel rendelkezik a Kanban táblákon és az Idővonal nézetben. Kiváló Asana alternatívaként emelkedik ki, mivel lehetővé teszi, hogy egy feladathoz több felelőst rendeljen, ami több lépésből álló feladatok esetén nagyon hasznos.

És nem kell aggódnia az adatok elvesztése miatt, mivel a Toggl 24 óránként biztonsági másolatot készít róluk.

A Toggl legjobb funkciói

Adattitkosítás: Az adatok nyilvános hálózaton történő továbbításához TLS 1. 2, AES-256 titkosítást és SHA2 aláírásokat használ, hogy biztosítsa a magánélet védelmét és a biztonságos együttműködést.

Többféle tárolási technológia: Adatait több rendszerben tárolja, hogy megvédje azokat a váratlan hardverhibáktól.

Fejlett egyszeri bejelentkezés: Segít minimalizálni a hitelesítő adatok ellopásának kockázatát azáltal, hogy a bejelentkezési ellenőrzéseket az identitásszolgáltató (Google Authenticator, Okta stb.) kezeli.

A Toggl korlátai

Nincs beépített kommunikációs eszköze, mint egyes Toggl alternatíváknak , amelyekbe a munkaterületbe beágyazott csevegő funkció is tartozik.

Lassú betöltési idő vagy késleltetés, különösen nagy mennyiségű feladat és projekt esetén

Toggl árak

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap, maximum 5 felhasználóig

Kapacitás: 5 USD/felhasználó/hónap

Starter: 8 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 13,5 USD/felhasználó/hónap

Toggl értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

11. Wire (A legjobb egységes kommunikációhoz és együttműködéshez)

A Wire egy átfogó munkahelyi együttműködési platform, amely üzenetküldést, fájlmegosztást, dokumentumok közös szerkesztését és csapatkommunikációt kínál egy helyen.

Még érdekesebb, hogy a Wire kódja teljesen nyílt forráskódú és elérhető a GitHubon, így teljes átláthatóságot biztosít arról, hogy a Wire csapata hogyan tárolja és kezeli az adatait.

A Wire legjobb funkciói

ID-Shield: A háttérben identitásellenőrzést futtat, és jelzi, ha a megfelelő személlyel beszélget.

Wire Secure: Biztosítja a korábbi kommunikáció biztonságát biztonsági incidens esetén (Forward Secrecy) és kicseréli a kompromittált kulcsokat, hogy a jövőbeni kulcsok biztonságban legyenek (Post-Compromise Security (PCS)).

Önmagukat törlő üzenetek: Lehetővé teszi egy időzítő beállítását, amely után az üzenetek mindkét résztvevő számára eltűnnek.

A Wire korlátai

Ha problémák merülnek fel az eszközök szinkronizálása során, előfordulhat, hogy új titkosítási kulccsal új szinkronizálást kell végrehajtani.

Nincs 2FA, ami minden biztonságos együttműködési eszköz előfeltétele

Wire árak

Ingyenes

Wire for enterprise: 7,45 € (kb. 7,73 $) személyenként/hónapban

Wire on-premise: Egyedi árak

Wire értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Védje üzleti adatait és beszélgetéseit a ClickUp segítségével

Ha érzékeny információkról van szó – pénzügyi jelentések, ügyfélprojektek részletei és a mindennapi munkával kapcsolatos beszélgetések –, a biztonság nem opcionális.

Ezért van szüksége egy olyan biztonságos együttműködési eszközre, mint a ClickUp, ahol a biztonság nem utólagos gondolat, hanem beépített funkció.

A ClickUp titkosított kulcsok, megfelelőségi előírások és egyedi jogosultságok révén biztosítja a magas szintű adatbiztonságot. Természetesen kiváló együttműködési funkciókat is kap, mint például a Whiteboards, Docs, Chat és Clips, amelyekkel növelheti a termelékenységet és biztosíthatja a tagok közötti szinkronizálást.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes együttműködést anélkül, hogy aggódnia kellene a biztonság miatt!