A 14 legjobb Zoom-alternatíva 2025-re

Bár a virtuális konferenciák lehetővé teszik a csapatával való kommunikációt, nem lehet mindent videohíváson keresztül elintézni. A videotalálkozókkal szinkronizált kiegészítő funkciók, mint például a csevegés, a videocsevegés, a fájlmegosztás, az audiohívások, a naptárak és egyebek, fontosak a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolításához.

A munkám során többnyire különböző részlegek csapataival dolgozom együtt. A folyamat zökkenőmentesebbé tétele érdekében kipróbáltam és teszteltem különböző videokonferencia-szoftvereket.

Akár megbízható, de ingyenes videokonferencia-megoldást, akár vállalati szintű titánt, akár alapvető videocsevegő alkalmazást keres, én segíthetek!

Ebben a cikkben megosztom a 14 legmegbízhatóbb Zoom-alternatívát.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha Zoom alternatívát keres, vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a könnyű használat, a biztonság, az együttműködési funkciók és az integrációs lehetőségek. Google Meet (a legjobb a Google Workspace-en való együttműködéshez)

Microsoft Teams (a legjobb AI-képességekkel rendelkező értekezletekhez)

GoTo Meeting (A legjobb egyszerű felület fejlett funkciókkal)

Cisco Webex (A legjobb a biztonságos, egységes kommunikációhoz)

Discord (a legjobb interaktív csoportos kommunikációhoz)

TeamViewer (a legjobb távoli hozzáféréshez)

Slack (a legjobb azonnali értekezletekhez)

RingCentral Video (legalkalmasabb értékesítési megbeszélésekhez és hívásokhoz)

Lark (A legjobb webináriumokhoz és testreszabási lehetőségekhez)

Jitsi Meet (a legjobb ingyenes videokonferenciákhoz)

Skype (a legjobb audio-/videohívásokhoz)

Zoho Meeting (legalkalmasabb webináriumokhoz és képernyőmegosztáshoz)

Livestorm (A legjobb interaktív videokonferenciákhoz és rendezvényekhez)

Chanty (a legjobb belső csapatkommunikációhoz)

Mit kell keresnie a Zoom alternatíváiban?

Mielőtt belekezdenénk a legjobb Zoom alternatív alkalmazások listájába, nézzük meg gyorsan azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre szüksége lehet, ha Zoom-fiókjától bármely más népszerű videokonferencia-eszközre vált.

Hosszabb időtartam: A megszakítás nélküli csoportos videokonferencia a legjobb megoldás, ha a hívások nem szakadnak meg a 40 perces időkorlát után.

Jobb videominőség: A Zoom videokonferenciák videominősége átlagos, de más eszközökkel jobb videominőséget érhet el.

Egyéb funkciók, például üzenetküldés és fájlmegosztás: Ezek a videotalálkozókon kívüli kiegészítő funkciók segítik a fontos kommunikáció szinkronizálását.

Biztonságos tárgyalótermek: Nem szeretné, ha kellemetlen pillanatok adódnának, amikor nem kívánt személyek érkeznek a tárgyalótermekbe, és meg kell várnia, amíg elmennek, mielőtt folytathatná a megbeszélést.

Elég a tippekből, térjünk rá a listára.

A 14 legjobb Zoom-alternatíva

Ha úgy gondolja, hogy a Zoom korlátozott funkciói nem nyújtanak elég lehetőséget a virtuális találkozókhoz, itt talál néhány érdekes alternatívát.

1. Google Meet (a legjobb a Google Workspace-en való együttműködéshez)

via GoogleWorkspace

A Google Meet egyszerűsíti a távmunkát, különösen, ha munkájának nagy része a Google Workspace-en történik. Mivel más Google-alkalmazások is szinkronizálva vannak, ez a legproduktívabb módja a megbeszélések lebonyolításának. Például közvetlenül a Google Doc-ból indíthat megbeszélést, amelyen éppen dolgozik. Ráadásul biztonságos is, mivel senki sem csatlakozhat a megbeszéléshez meghívó vagy belépési engedély nélkül.

A Google Meet legjobb funkciói

Néhány kattintással ütemezzen online találkozókat a csapatokkal, és hívjon meg vendégeket.

Integrálja a találkozókat a Google Naptárba, hogy soha ne maradjon le róluk!

Fontos megjegyzéseket dokumentálhat automatikus élő feliratokkal.

Maradjon kapcsolatban hosszabb ideig tartó megbeszélések esetén. A Zoom-mal ellentétben a Google Meet ingyenes verziója akár 60 perces megbeszéléseket is lehetővé tesz.

Használja mobilalkalmazását, hogy útközben is kapcsolatban maradjon a csapattal.

A Google Meet korlátai

A találkozók rögzítésének funkciója az ingyenes csomagban nem elérhető.

A találkozók/események szerkesztése néha bonyolult lehet.

A Google Meet árai

Örökre ingyenes: Személyes fiók esetén

Üzleti kezdőcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

További információ: A 10 legjobb Google Meet alternatíva videokonferenciákhoz

2. Microsoft Teams (a legjobb AI-képességekkel rendelkező értekezletekhez)

via Microsoft

A Microsoft Teams egy all-in-one eszköz videokonferenciákhoz, csapatcsevegéshez, telefonhívásokhoz, fájlmegosztáshoz és minden más fontos funkcióhoz, amire a mindennapi munkakommunikációhoz szüksége van. Az AI által generált értekezletjegyzetek, válaszjavaslatok és egyéb kiegészítők még gyorsabbá teszik a munkát.

A Microsoft Teams kiváló alkalmazás távoli csapatok számára, mert lehetővé teszi az azonnali értekezletek megtartását, ahelyett, hogy meg kellene várni, amíg a másik fél elfogadja a naptárba felvett meghívást. A Teams-ben leginkább az izgat, hogy avatárokat és magával ragadó tereket lehet használni az értekezleteken.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Fájlok egyszerű megosztása a csapatok között

Készítsen találkozók legfontosabb pontjairól és összefoglalójáról referenciaként

Rögzítse a találkozókat, mentse el őket, és ossza meg őket könnyedén a csapatával.

Csökkentse a csevegésekben a rendetlenséget úgy, hogy külön csatornákat hoz létre a különböző témákhoz.

Rendezze fájljait gond nélkül, hiszen több mint elegendő felhőalapú tárhely áll rendelkezésére.

A Microsoft Teams korlátai

Egyes Microsoft Teams versenytársaival ellentétben a Google-hoz hasonló más munkaterületeken dolgozó külső felekkel való együttműködés nem zökkenőmentes a korlátozott integrációk miatt.

A kezdő csomagok nem tartalmaznak olyan fontos funkciókat, mint a breakout szobák.

A Microsoft Teams árai

Örökre ingyenes: Személyes fiók esetén

Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12,50 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

További információ: 10 egyéni megbeszélés sablon menedzserek számára Excelben és Wordben

3. GoTo Meeting (A legjobb egyszerű felület fejlett funkciókkal)

via GoTo

A GoTo Meeting már régóta az egyik legmegbízhatóbb megoldás a videokonferenciák és a vállalati kommunikáció terén, köszönhetően konzisztens, egyszerű felhasználói felületének, gyors, biztonságos hozzáférésének és integrációs lehetőségeinek. Az összes GoTo termék egységes felügyeletével a felhasználók tárolása, kezelése, figyelemmel kísérése és támogatása egyszerűbbé válik.

Ha szereti az egyszerűséget, mert több időt kell fordítania a munkájára, mint az eszközök használatának megtanulására, akkor a GoTo Meeting lehet a megfelelő választás az Ön számára.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Csatlakozzon a legjobb hang- és videominőséggel

Készítsen táblákat, hogy megvitathassa a megbeszélések fontos pontjait

Képernyők bemutatása és váltása a felhasználókkal való egyszerű interakció érdekében

Biztonságos értekezletek, csevegések, hívások és fájlok adat titkosítással, spam és rosszindulatú szoftverek szűrésével.

Gyakran működjön együtt csapatokkal, és rendezzen korlátlan számú értekezletet

A találkozók felvételeit a korlátlan felhőalapú felvételi funkcióval tárolhatja, majd később újra megtekintheti.

A GoTo Meeting korlátai

A GoTo eszközcsomaghoz letöltés szükséges a hozzáféréshez.

GoTo Meeting árak

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

4. Cisco Webex (A legjobb a biztonságos, egységes kommunikációhoz)

via Webex

A Webex nyolc különálló szoftvercsomaggal rendelkezik, amelyek minden kommunikációs igényét kielégítik, a csevegésektől, hívásoktól és értekezletektől a webináriumokig és még sok másig. A hibrid csapatok számára egyenlő hozzáférést biztosít a közös munkamenetekhez, hogy optimális részvételt biztosítson.

Az árak kisvállalkozások számára magasnak tűnhetnek, de ha átfogó és biztonságos megoldást keres, akkor megéri a befektetést.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Csatlakozzon egyszerre több csapattaghoz, mert a Webex lehetővé teszi, hogy nagyobb számú résztvevőt hívjon meg.

Jobb interakció olyan funkciókkal, mint a fejlett feliratok, élő szavazások, AI asszisztens, hangparancsok, fordítások.

Szerezzen be üzleti hívási funkciót és telefonszámot a prémium verziókban.

Biztosítsa kommunikációjának biztonságát a legkorszerűbb biztonsági funkciókkal.

Könnyedén oszthatja meg képernyőjét a találkozókon, függetlenül attól, hogy mobil vagy webes verziót használ.

A Cisco Webex korlátai

A felhasználói felület nehezen érthető, a fontos funkciók nem könnyen elérhetők a képernyőn.

A platform jelentős sávszélességet is igényel, ami befolyásolja az audio vagy videó minőségét.

Cisco Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 14,50 USD/hó licencenként

Webex Suite: 25 USD/hó licencenként

Webex Enterprise: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Cisco Webex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)

5. Discord (a legjobb interaktív csoportos kommunikációhoz)

via Discord

Ha a munka bármely csatornán a legszórakoztatóbb lehet, akkor az a Discord. Kiváló lehetőség informális beszélgetésekhez konkrét témákról, kapcsolatépítéshez az iparágban dolgozó társaikkal, játékhoz vagy világméretű közösség építéséhez.

Minden elismerés azoknak a funkcióknak jár, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi hangulatjelekkel, matricákkal, hanghatásokkal és egyebekkel kommunikáljon a közösségekben. Csapatommal együtt élveztük az egyedi profilokat, amelyeket saját avatarokkal és egyedi státuszokkal hozhattunk létre. A videohívás funkció segítségével kapcsolatba léphet másokkal, megbeszélheti ötleteit, vagy egyszerűen csak beszélgethet velük.

A Discord legjobb funkciói

Rendeljen szerepeket a résztvevőknek, és korlátozza a hozzáférést a beszélgetések moderálása érdekében.

Integráljon botokat bizonyos feladatokhoz, hogy elkerülje a spameket vagy a nem kívánt üzeneteket a csoportban.

Határozza meg, hogy a felhasználók hány üzenetet küldhetnek

Próbálja ki a videomegosztás különböző módjait

Könnyedén streamelje vagy ossza meg képernyőjét

A Discord korlátai

Nem minden üzleti kommunikációs célra alkalmas.

A navigáció túlterheltté válik a sok csatorna és üzenet miatt

Egyszerre csak korlátozott számú személy csatlakozhat

A Discordon más funkciók használata korlátozott, amíg videohíváson van.

Discord árak

Örökre ingyenes: Személyes fiók esetén

Alap: 2,99 USD/hó felhasználónként

Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

6. TeamViewer (a legjobb távoli hozzáféréshez)

via TeamViewer

Gondoljon a távoli csapatokkal való együttműködésre úgy, mintha fizikailag is ott lenne velük; ezt teszi a TeamViewer. A TeamViewer Remote segítségével biztonságosan csatlakoztathatja eszközét, hogy máshol található számítógépet, például a központi irodában található számítógépet működtesse.

A szoftver két eszköz között hidat képez, lehetővé téve, hogy úgy kommunikáljon velük, mintha fizikailag is ott lenne. Ez különösen hasznos a technikai támogatás, az együttműködés és a távmunka esetében.

Ez az egyik legrégebbi szereplő a távoli hozzáférés és vezérlés szoftverek piacán, és bár funkciói az idők folyamán frissültek és bővültek, a távoli hozzáférés továbbra is az egyik fő funkciója.

A TeamViewer legjobb funkciói

Egyetlen kattintással távolról is hozzáférhet több eszközhöz

A csatlakoztatott eszközök közötti fájlátvitel rendkívül egyszerű.

Képernyő megosztása akár mobil eszközről is

Jelszavakkal védje meg értekezletek során történő kommunikációját

A TeamViewer korlátai

Az új eszközre való áttérés nehézkes lehet

Kapcsolatproblémák, ha Ön és csapattagjai az alkalmazás különböző verzióit használják

TeamViewer árak

Távoli hozzáférés: 24,90 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50,90 USD/hó felhasználónként

Prémium: 112,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 229,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

TeamViewer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

7. Slack (a legjobb azonnali értekezletekhez)

via Slack

Ahogy a Slack állítja, „ez egy eszköz, ahol a munka zajlik”. Ha már egy ideje vagy hosszabb ideje használja a Slacket, akkor biztosan egyetért ezzel. A Slack Huddles az egyik legjobb funkció az egyéni találkozókhoz. A Huddlesben találkozói jegyzeteket is készíthet, hogy minden rendezett legyen.

Ez az eszköz valóban segít abban, hogy a csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, köszönhetően a csapatcsevegés, a fájlmegosztás, az audiohívások és egyéb funkcióknak.

📮ClickUp Insight: 42% a csapat tagjai még mindig nagymértékben támaszkodnak az e-mailre a kommunikációban, annak ellenére, hogy az elszigetelt jellegű. A ClickUp kutatása szerint a kommunikáció gyakran elszigetelt és elkülönül a tényleges munkafolyamatoktól. A kommunikáció megszakadásának elkerülése érdekében integrálja az üzenetküldést a munkafolyamatokba egy központi platform segítségével, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, az együttműködést és a kommunikációt. Próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását*.

A Slack legjobb funkciói

Szervezzen beszélgetéseket külön csatornákkal a különböző csapatok számára, és kezelje a projekteket.

Csatlakoztassa fontos munkaeszközeit egy helyen, és dolgozzon anélkül, hogy a lapok közötti váltás miatt aggódnia kellene.

Hívjon meg külső személyeket a szervezetén kívülről, hogy együttműködjenek a Slacken

Hozzon létre Huddle linkeket, és csatlakozzon bárhonnan

A képernyőmegosztási funkció segítségével részletesen megbeszélheti a tartalmat.

A Slack korlátai

A találkozókra csak korlátozott számú résztvevő csatlakozhat, ezért nagyobb csapatok számára Slack versenytársakat kell keresnie.

A régebbi üzenetek megtalálása kihívást jelenthet, a fizetési tervétől függően.

Slack árak

Örökre ingyenes : Személyes fiók esetén

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Slack Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. RingCentral Video (legalkalmasabb értékesítési megbeszélésekhez és hívásokhoz)

via RingCentral

A RingCentral egy felhőalapú üzleti kommunikációs platform, amelyet a csapatok közötti belső kommunikációra, valamint a potenciális és meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásra terveztek.

Robusztus VoIP telefonrendszere lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén kezdeményezzenek és fogadjanak hívásokat az interneten keresztül, gyakran felváltva a hagyományos vezetékes telefonokat.

Fejlett funkciói, beleértve a kapcsolattartó központ funkciót, tökéletes választássá teszik azok számára, akik ügyfélszolgálati vagy értékesítési tevékenységet végeznek, és mindig úton vannak.

A RingCentral Video legjobb funkciói

Használja telefonját a webalkalmazás összes funkciójával, például képernyőmegosztással, táblákkal és egyebekkel történő értekezletek lebonyolításához.

Kövesse nyomon online találkozói és hívásai legfontosabb teljesítménymutatóit adatelemzéssel.

Hívja fel potenciális ügyfeleit virtuális számokkal

Könnyedén lépjen kapcsolatba ügyfeleivel, partnereivel és csapataival

A RingCentral Video korlátai

Eddig nagyon kevéssé terjedt el a vállalati piacon, és nehéz vele együttműködni harmadik felekkel.

A közvetlen vásárlás bizonyos országokra korlátozódik.

Korlátozott funkciók a névjegyek kezeléséhez

RingCentral Video árak

Alap: 30 USD/hó felhasználónként

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként

RingCentral Video értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

9. Lark (A legjobb webináriumokhoz és testreszabási lehetőségekhez)

via Lark

A Lark a piacon elérhető egyéb eszközökhöz képest a videokonferenciákhoz a legjobb testreszabási lehetőségeket kínálja.

A központosított kommunikáció, a digitális munkafolyamatok, a projektmenedzsment és az elemzés terén nyújtott fejlett funkciói jelentősen segíthetnek a működés méretének növelésében. Engem leginkább az érdekel, hogy csevegések, dokumentumok, értekezletek és egyebek fordításával megkönnyíti a világszintű kommunikációt.

A Lark legjobb funkciói

Kezelje projektjeit és kövesse nyomon azok előrehaladását telefonjáról

Vegyen fel több résztvevőt a találkozóiba és videokonferenciáiba

Automatikus fordítás más nyelvekre

Tárolja könnyedén a találkozók adatait egy jó felhőalapú tárhelyen

Központosítsa az e-mailes kommunikációt és a hívásokat egy platformon belül

A Lark korlátai

Nehéz kommunikálni a Larkot nem használó külső felekkel

Számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre egyszerű videokonferenciák lebonyolításához, amelyek kezelése és irányítása azonban nehéz lehet.

Lark árak

Starter: 0 USD/hó felhasználónként

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Lark értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Jitsi Meet (A legjobb ingyenes videokonferenciákhoz)

via Jitsi

Az egyik teljesen ingyenes videokonferencia-szoftver a piacon a Jitsi. Ez egy nyílt forráskódú eszköz, amely lehetővé teszi, hogy online kapcsolatba lépjen másokkal.

A Jitsi legfontosabb funkcióinak használatához támogató alkalmazásokra van szükség. A legszórakoztatóbb része az integrált csevegés , amely lehetővé teszi üzenetek és hangulatjelek cseréjét videokonferenciák során.

A Jitsi legjobb funkciói

Biztonságos tárgyalóterem és jelszóval védett beszélgetések

Képernyő megosztása megbeszéléseken nagy bonyodalmak nélkül

Egyszerű, egyedi URL-en keresztül hívhatja meg a felhasználókat a konferenciára.

Dokumentumok közös szerkesztése az Etherpad segítségével

A Jitsi korlátai

Az adminisztrátorok korlátozottan ellenőrizhetik a hívásokat

A találkozók rögzítésének lehetősége nem könnyen elérhető, ezért képernyőfelvevő eszközökre kell támaszkodnia.

Nem ideális nagy csapatok számára, 50 résztvevőre korlátozott.

Jitsi árak

Örökre ingyenes: Személyes fiók esetén

JaaS Basic : 99 USD havonta 300 MAU-ért

JaaS Standard: 499 USD havonta 1500 MAU-ért

JaaS Business: 999 USD havonta 3000 MAU-ért

JaaS Enterprise: Egyedi tervezet több felhasználóval rendelkező vállalkozások számára

Jitsi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

11. Skype (a legjobb audio-/videohívásokhoz)

A Skype már körülbelül két évtizede létezik. Ha egyszerű eszközt részesít előnyben a Zoom alternatívájaként audio- és videohívásokhoz, akkor a Skype az Ön számára ideális választás.

Az új Skype kamera több tucat vonzó és szórakoztató lencsével rendelkezik, amelyek a Snap kiterjesztett valóság (AR) technológiáján alapulnak. Ezenkívül a hangszínválasztási funkció segítségével pontosan, szórakoztatóan és egyértelműen állíthatja be üzeneteinek hangvételét.

A Skype legjobb funkciói

Hívja fel és lépjen kapcsolatba olyanokkal, akik nem használják a Skype-ot, nemzetközi hívásokkal.

Videohívások szervezése ügyfelekkel és csapatokkal

Feliratok beállítása videohívásokhoz

Fájlok és szövegek küldése a találkozók alatt és után

Hangüzenetek küldése egyéneknek

A Skype korlátai

Csak legfeljebb három évnyi csevegési előzményeket tud tárolni.

Erős internetkapcsolat szükséges.

Új funkciók hiánya évek óta

Skype árak

Amerikai előfizetés: Havi 2,54 dollártól

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

12. Zoho Meeting (A legjobb webináriumokhoz és képernyőmegosztáshoz)

via Zoho Meeting

A Zoho Meeting a projektmenedzsment szoftvercsomag része. Ha nagy csapatokkal dolgozik, vagy Zoho-t használ, ez az eszköz kiváló kiegészítője lehet munkájához.

Ez egy biztonságos online találkozó- és webinárium-platform , amely segít Önnek a világ bármely pontjáról csatlakozni, együttműködni és hatékonyan dolgozni. Olyan funkciói, mint a képernyő megosztás, táblák és fájlmegosztás megkönnyítik az együttműködést és az ötletek kidolgozását.

A Zoho Meeting legjobb funkciói

Népszerűsítse márkáját egyedi márkajelzési lehetőségekkel

Csatlakozzon a találkozókhoz helyi telefonszámokon keresztül

Egyszerűsítse a találkozókat megjegyzésekkel és képernyőmegosztással

A rögzített jegyzetek segítségével könnyedén készíthet jegyzeteket a találkozók után.

A Zoho Meeting korlátai

A találkozók során nem áll rendelkezésre fájlmegosztási lehetőség.

A Zoom-mal ellentétben nem állíthat be határozatlan idejű értekezlet linket.

Adminisztrátorként külön erőfeszítést kell tennie, és vagy megnyitnia kell az alkalmazást a találkozó elindításához, vagy el kell mennie az e-mailhez, amely tartalmazza a hívás elindításához szükséges linket, mert a csatlakozási link és a találkozó elindításához szükséges linkek különbözőek.

Zoho Meeting árak

Örökre ingyenes

Meeting Standard: 2 dollártól havonta

Meeting Professional: havi 3 dollártól

Webinárium Standard Webinárium: 9 USD/hó áron

Webinar Professional Webinar: 19 dollártól/hónap

Webinar Enterprise: 79 USD/hó áron

Zoho Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

13. Livestorm (A legjobb interaktív videokonferenciákhoz és rendezvényekhez)

via Livestorm

A Livestorm ötvözi a hagyományos videokonferenciákat olyan interaktív funkciókkal, mint a szavazás, a kérdések és válaszok, valamint a táblák. Intuitív funkciókkal segíti csapatát, hogy perceken belül bármilyen eseményt lebonyolíthasson.

Ráadásul rendkívül testreszabható, így egyedi márkaidentitást hozhat létre. Ha szereti a szervezést és a videokonferenciákon túlmutató tevékenységeket, a Livestorm pontosan az Ön számára kínál megoldásokat.

A Livestorm legjobb funkciói

Tervezze meg tárgyalótermeit

Néhány kattintással küldjön meghívó emlékeztetőket minden névjegyének, és érje el a maximális részvételi arányt.

Automatizálja az értekezletekhez kapcsolódó feladatokat, például a leirat készítését, hogy csökkentse a manuális munkát.

Elemezze az elkötelezettségi arányokat és a találkozók adatait

A Livestorm korlátai

Az e-mailes meghívók és emlékeztetők néha a spam mappába kerülhetnek.

Korlátozott személyre szabási lehetőségek a találkozóra szóló meghívó e-mailekben

Livestorm árak

Starter : 0 USD/hó felhasználónként

Pro : 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Livestorm értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

14. Chanty (A legjobb belső csapatkommunikációhoz)

via Chanty

Ha különálló távoli csapatok irányítják az első vonalbeli és háttérműveleteket, a Chanty segíthet a zökkenőmentes koordinációban.

Egy gombnyomással válthat az üzenetek írásáról a videohívásokra. És a legjobb az egészben? Nem függ az internetkapcsolattól, így zavartalanul folytathatja a munkát.

A Chanty legjobb funkciói

Bármely üzenetet feladattá alakíthat az intelligens együttműködés érdekében

A feladatok előrehaladásának elemzése Kanban nézetben

Zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásokkal

Kommunikáljon világosan, nagy felbontású videóminőségű hívásokkal

A Határidő funkcióval értesítést kaphat a feladatok határidejéről.

A Chanty korlátai

A felhasználói felület javítható, mivel a képernyő megosztása közben néha lefagy a képernyő.

Chanty árak

Chanty Starter: 0 USD/hó felhasználónként

Chanty Business: 3 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Integrálja a Zoomot és alternatíváit a munkafolyamatokba a ClickUp segítségével

Az e-mailen és naptáron keresztül történő találkozók ütemezése addig jó, amíg rá nem jön, hogy a projektmenedzsment szoftvere nem tudja nyomon követni őket.

A munkafolyamatokat megbeszélések jegyzetekkel és értekezletek tervével kell nyomon követnie, hogy bővíthesse tevékenységét.

A ClickUp segítségével előnyt szerezhet.

A piacon elérhető egyik legjobb projektmenedzsment szoftver, a ClickUp, egyszerű együttműködésekkel és integrációkkal teheti gördülékenyebbé a munkafolyamatokat, és könnyedén lehetővé teszi a produktív értekezletek lebonyol ítását.

Képzelje el, hogy egyetlen gombnyomással csatlakozhat egy videotalálkozóhoz közvetlenül a projektmenedzsment alkalmazásából. A ClickUp ezt és még többet is megtesz Önért.

A ClickUp Zoom-integrációja segítségével hozzáadhat találkozókat a feladatokhoz, amelyekhez az emberek közvetlenül csatlakozhatnak. Ha rendelkezik Zoom előfizetéssel, a találkozó videofelvétele automatikusan megosztásra kerül kommentként a feladat szálában.

Hatékonyabb értekezletek a ClickUp Zoom-integrációjával Indítson és csatlakozzon megbeszélésekhez közvetlenül a feladataiból a ClickUp Zoom integrációjával.

Ha a Slack az Ön elsődleges platformja a csapatkommunikációhoz, és a Slack-csevegésekben a feladatok és frissítések nyomon követése az őrületbe kergeti, akkor a ClickUp Slack integráció Önnek való.

Ezzel az egyszerű integrációval feladatokat hozhat létre a Slack csevegésekben, kioszthatja azokat a csapattagoknak, prioritásokat állíthat be, valamint kihasználhatja az „Akciók” és „Értesítések” funkciókat. Könnyedén kezelheti és szerkesztheti az olyan részleteket, mint a feladat dátuma és állapota, hozzáadhat megjegyzéseket, és értesítést kaphat, amikor a kijelölt csapattagok befejeznek egy szakaszt vagy frissítenek bármilyen részletet.

Feladatok létrehozása és kezelése a ClickUp-on a Slack integrációval

Hasonlóképpen, a Microsoft Workspace-hez értő felhasználók is profitálhatnak a ClickUp Teams integrációból. Ez segít egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet, és biztosítja, hogy minden résztvevő ugyanazon az oldalon álljon a végrehajtható feladatok tekintetében.

A composer task parancsával gyorsan létrehozhat új feladatot bármely Microsoft Teams csatornáról. A kibontakozó ClickUp linkek mindenki számára láthatóvá teszik, hogy melyik feladatot vitatják meg, így elkerülhető a félreértés.

Minden új megjegyzés, melléklet, állapotváltozás és megbízott frissítés közvetlenül a Microsoft Teams csatornájára kerül, így mindig naprakész maradhat.

Ezekhez az integrációkhoz hozzáadva a ClickUp Meetings lehetővé teszi, hogy a ClickUp egyetlen munkaterületén belül meghatározza a találkozók napirendjét, tájékoztassa a résztvevőket, kiosztja a szerepeket, jegyzeteket készítsen, cselekvési pontokat állítson be és még sok mást.

A kiterjedt szerkesztő opció segítségével kiemelheti a legfontosabb elemeket, és egyúttal kreatív és szervezett módon készítheti el a találkozó jegyzeteket. Ráadásul, amikor megjegyzéseket rendel egy csapattaghoz, a ClickUp Meetings azokat a feladat elvégzéséhez szükséges cselekvési idővé alakítja át.

Készíthet saját ellenőrzőlistát a találkozó napirendjéhez, és az ismétlődő feladatok segítségével ellenőrzőlistákat hozhat létre hasonló találkozókhoz.

További információ: 16 példa tárgyalási napirendre és ingyenes sablonok

A ClickUp Meeting Template tökéletesen bemutatja, hogyan nézhetnének ki a csapatértekezletek a munkafolyamatokkal szinkronizálva. Lehetővé teszi az értekezlet napirendjén szereplő tételek kezelését, szervezését és nyomon követését közvetlenül az értekezlet jegyzőkönyvében.

Töltse le ezt a sablont Kezelje munkaértekezleteit gond nélkül a ClickUp Meeting Template segítségével.

Ha pedig videokonferenciákat szeretne szervezni, akkor ez a ClickUp konferencia-kezelési sablon lehet a kiindulási pontja.

Valójában a ClickUp új funkciójával a csoportos videohívások nagy része mostantól egyszerű szöveges üzenet formájában is lebonyolítható. Nem érted?

A ClickUp Clips képernyőfelvételi funkciói segítségével nincs szükség videokonferenciákra. Ha bemutatókat szeretne tartani, folyamatokat szeretne bemutatni a képernyőn, és azokat megosztani a csapataival, egyszerűen rögzítheti a képernyőt, és megoszthatja a klipet a csapatokkal.

Ez egy praktikus funkció hibák jelentésére, termékbemutatók, projektfrissítések vagy tervezési visszajelzések megosztására anélkül, hogy értekezletet kellene tartani.

Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, használja a ClickUp Brain alkalmazást a klipek automatikus átírásához. Ez az AI eszköz segít könnyedén áttekinteni a klipek legfontosabb részeit, az időbélyegekre kattintva navigálni a videóban, és szükség szerint másolni a részleteket. Ha további információkra van szüksége, vagy fontos részleteket szeretne megtudni a klipek felvételéből, a ClickUp Brain átkutatja a klipek átírásait, és pontosan megadja a választ.

És a legjobb rész? Beágyazhat egy klipet a ClickUp-ba, megoszthat egy nyilvános linket, vagy letöltheti a videofájlt, hogy azt tegyen vele, amit csak akar! És mindig megtalálhatja őket a ClickUp munkaterületén belül a Klipek központban.

A ClickUp Chat kiegészíti az értekezleteket, lehetővé téve a csapat és a projekt megbeszéléseinek központosítását, így átfogó kommunikációs és együttműködési megoldást kínál.

Akár egy adott csevegési szálat szeretne egy feladathoz kapcsolni, akár megjegyzéseket szeretne osztályozni és nyomon követhető feladatokká alakítani, akár csevegéseket szeretne konkrét projektterületekbe rendezni, mi segítünk!

Szerezzen teljes áttekintést munkájáról a ClickUp Chat segítségével.

ClickUp árak

További információ: 10 ingyenes jegyzet sablon a jobb jegyzeteléshez

Frissítse videokonferenciáit a ClickUp segítségével

A videokonferencia-alkalmazások a modern távoli csapatok egyik legfontosabb követelménye. Bár a Zoom továbbra is hasznos eszköz, a hibrid vagy távoli projektmenedzsmenthez egyszerű videokonferencia-platformnál többre van szükség.

Míg más videokonferencia-alkalmazások egy adott területen jeleskednek, például jobb titkosítással vagy interaktív funkciókkal, a ClickUp mindezeket a funkciókat és még többet integrál egy platformba. A projektek és a csapat tagjainak kezelésétől a feladatok létrehozásáig és a haladás távoli nyomon követéséig mindenre gondoltunk, amire szüksége lehet!

Legközelebb ne csak videotalálkozóra csatlakozzon, hanem készüljön fel arra, hogy a ClickUp kiegészítő integrációival és funkcióival hatékonyabbá tegye munkafolyamatát. Gyűjtse össze mindenkit és mindent egy helyen, és kevesebb idő alatt többet végezzen el! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen.