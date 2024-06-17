10 ingyenes értekezlet-jegyzet sablon a jobb értekezlet-jegyzetekhez

Nehéz időt szakítani a mozgalmas napodból egy értekezletre – ez az idő soha nem jön vissza! Ezért fontos, hogy minden értekezlet produktív legyen, és semmi fontos ne maradjon ki.

A legjobb módszer erre az, ha jól megtervezi a találkozót , átfogó jegyzeteket készít, majd azokat mindenki számára elérhető jegyzőkönyvvé alakítja. Ez időigényes folyamat lehet – hacsak nem használ jegyzet sablonokat.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan javíthatja a jegyzetelési stratégiáidat egy értekezlet-jegyzet sablon. Ezután megvizsgáljuk a különböző típusú értekezletekhez használható sablonokat. Akár egyéni megbeszélésekhez, csapatértekezletekhez vagy igazgatósági üléseken való használatra keresel sablont, biztosan találsz magadnak valót. 😊

Mi az a találkozó jegyzőkönyv sablon?

Az értekezlet-jegyzőkönyv sablon praktikus helyettesítője a jegyzetelő alkalmazásoknak. Alapvető szerkezetet biztosít az értekezlet-jegyzetek írásához, így időt és energiát takaríthat meg. A sablon formátumának követésével mindenki a témánál maradhat, ami biztosítja a produktív értekezletet és a korai berekesztést.

Az értekezlet-jegyzet sablon különböző típusú információk számára tartalmaz szakaszokat, amelyek segítségével rögzítheti az összes fontos pontot, valamint a meghozott döntéseket és a tervezett következő lépéseket.

Jegyzetek készítése a ClickUp jegyzettömbben Könnyedén készíthetsz jegyzeteket, szerkesztheted őket gazdag formázási lehetőségekkel, és nyomon követhető feladatokká alakíthatod őket, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Ezután egyszerűen szerkesztheti az értekezlet jegyzeteket, és hivatalos jegyzőkönyvvé alakíthatja őket. 📃

Tartsa mindenki naprakészen az eseményeket azáltal, hogy megosztja a hivatalos értekezlet jegyzőkönyvét a résztvevő és a távolmaradó csapattagokkal, valamint más fontos érdekelt felekkel, például ügyfelekkel vagy igazgatósági tagokkal. Az értekezlet jegyzet sablon használata megkönnyíti a korábbi értekezlet jegyzőkönyvek későbbi áttekintését is, ami segíthet a jövőbeli stratégiák vagy döntések meghozatalában.

De mi is pontosan az, ami egy hatékony értekezlet-jegyzet sablont jellemez? Vegyük sorra a szempontokat, hogy tudd, mire kell figyelni. 👀

Mi jellemzi a jó értekezlet-jegyzőkönyv és jegyzet sablont?

Egy hatékony értekezlet-jegyzőkönyv vagy értekezlet-jegyzet sablon az alábbi funkciókat és szolgáltatásokat kínálja:

A sablonok felépítése nagyjából követi az értekezlet napirendjét, így a jegyzetelő könnyen követheti az értekezlet menetét.

Helyet biztosítanak a legfontosabb értekezlet-adatok, például az idő, a dátum és az értekezlet céljának rögzítésére, hogy mindenki tudja, miért van ott.

Szekciók a megbeszélés résztvevőinek és távolmaradóknak, a napirendi pontoknak, a főbb vitapontoknak, a legfontosabb tanulságoknak és döntéseknek, valamint a teendőknek a felsorolásához.

AI eszközök a legfontosabb pontok kiválasztásához és a hosszú szövegek tömör és hasznos dokumentumokká történő összefoglalásához.

Zökkenőmentes integráció a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, például az intézkedési tételek határidővel ellátott feladatokká alakításának lehetősége, amelyeket a csapat tagjaihoz rendelhet a nyomon követéshez, megkönnyítve ezzel a projektmenedzsmentet.

Akár brainstorming megbeszélést tart a csapatával, akár informális megbeszélést a közvetlen felettesével, akár formális üzleti megbeszélést egy ügyféllel, minden perc, amit megtakarít az olyan unalmas feladatokon, mint a megbeszélés jegyzetelése, nyereség. 🏆

10 ingyenes értekezlet-jegyzet és jegyzőkönyv sablon a jobb értekezlet-jegyzetekhez

Ha sablonokat szeretne használni az értekezletek jegyzetéhez, fontos, hogy az igényeinek megfelelő sablonokat válassza. Nézzük meg az online elérhető legjobb értekezlet-jegyzet sablonokat!

1. ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon

A ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon tökéletes csapatértekezletekhez, igazgatósági értekezletek jegyzőkönyvéhez és minden máshoz.

Választhat az opciók közül, hogy több értekezlet jegyzetét egy oldalon rögzítse – ez tökéletes megoldás a gyors állva tartott értekezletekhez –, vagy külön aloldalakon rögzítse a hosszabb értekezleteket, illetve visszatérjen a korábbi értekezletek jegyzőkönyveihez.

Sorolja fel a résztvevőket, és dokumentálja a napirendi pontokat és a megbeszélés témáit. A ClickUp kiterjedt együttműködési funkciói lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy előzetesen hozzáadják személyes előrehaladásukat, így időt takaríthatnak meg. Ezután jegyezze fel azokat a teendőket vagy témákat, amelyeket máshol vagy később kell megoldani. Tartson mindent egy helyen azáltal, hogy összekapcsolja az értekezlet felvételeit, az értekezlet feladatait és a legfontosabb forrásokat.

A ClickUp egyéb eszközöket is kínál, amelyek segítségével a megbeszélések kezdettől végéig hatékonyabbá és eredményesebbé válnak. Kezdje jól a hasznos megbeszélés napirend sablon használatával, és valós időben brainstormingozzon a többi résztvevővel a ClickUp Whiteboardon, gondolatát pedig online jegyzetekkel gyűjtsön össze.

Ezután használja a ClickUp AI funkcióját, hogy összefoglalja az AI által generált kiterjedt értekezletjegyzeteket az értekezlet jegyzőkönyvében, és kivonja belőle a fontos információkat és a teendőket. 🤖

Alkalmazzon ezeket a cselekvési pontokat feladatokként, és kapcsolja őket közvetlenül a munkafolyamatokhoz, így részletes ütemtervvel ellátott útitervet készíthet a jövőre vonatkozóan.

Ez az ingyenes értekezlet-jegyzőkönyv sablon a ClickUp Docs sablonok széles választékának része, amelyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek gyönyörű, hatékony dokumentumokat készíteni anélkül, hogy újra kellene feltalálnia a kereket. Ráadásként a ClickUp integrálható többek között a Google Docs, a Microsoft Teams, a Zoom és a Slack alkalmazásokkal, tovább egyszerűsítve a munkafolyamatot. 🙌

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t, hogy professzionális szinten alkalmazzák azt az értekezleteken, e-mailekben és projektekben. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrálta az AI-t, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy egységesítse a munkafolyamatokat a különböző eszközök között. De mi, a ClickUpnál megfejtettük a titkot! A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott értekezletkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk az értekezletjegyzetekből, leírhatja a felvételeket és még sok mást – mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetelőnkkel és a ClickUp Brain segítségével. Takarítson meg akár 8 órányi értekezletet hetente, akárcsak ügyfeleink a Stanley Securitynél!

2. ClickUp ismétlődő értekezlet-jegyzet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ismétlődő értekezlet-jegyzet sablon

Ha rendszeresen tart hasonló formátumú értekezleteket, például napi stand-upokat vagy heti megbeszéléseket, akkor a ClickUp ismétlődő értekezlet-jegyzet sablonja a legjobb megoldás. Ha minden alkalommal ugyanazt a sablont használja, az egységességet teremt és egyetlen megbízható forráshoz juthat, amelyre szükség esetén hivatkozhat. 💯

Rögzítse az értekezlet dátumát és célját, valamint a résztvevőket, a távolmaradókat és azt, hogy van-e határozatképes létszám. Ezután következik egy javasolt értekezlet-felépítés, amelyet szabadon testreszabhat.

Minden napirendi ponthoz van hely jegyzetek és szavazási eredmények feljegyzésére. Van hely a teendők rögzítésére, azok feladatokhoz való kapcsolására és egyéni státuszokkal való nyomon követésére is. Tartson rendet a dolgokban az értekezlet kezdési és befejezési idejének, valamint a következő értekezlet dátumának rögzítésével.

Ha elkészült, könnyen létrehozhat egy csak olvasható linket, hogy megoszthassa a végleges dokumentumot minden érdekelt féllel. 🔗

3. ClickUp alkalmazott és vezető egyéni megbeszélés jegyzet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Alkalmazott és vezető 1-1 sablon

A csapat teljesítménye a vezető és a csapat tagjai közötti kapcsolaton múlik. A közvetlen beosztottaival folytatott rendszeres egyéni megbeszélések segítségével támogatást nyújthat, optimalizálhatja a termelékenységet és a morált, és segíthet mindenkinek a feladatok elvégzésében. 🤝

A ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template hatékony struktúrát hoz létre az értekezlethez, meghatározza a tartalmas kommunikációval és az együttműködéssel kapcsolatos elvárásokat, és lehetővé teszi, hogy a feladatok elvégzésére koncentrálhass.

Ez egy feladat sablon, így az ismétlődő feladatok segítségével könnyen beállíthatja a rendszeres időközönkénti értekezleteket, legyen az hetente vagy havonta egyszer.

Állítsa be a csapat tagját és a vezetőt is a feladat felelőseinek, hogy a megbeszélés előtt frissítéseket és megbeszélési pontokat adhassanak hozzá a napirendhez. A megbeszélés során követik a javasolt vázlatot, és közösen jegyzeteket készítenek a feladat leírásában.

A teendőlista elemei könnyen feladatokká vagy alfeladatokká alakíthatók a következő lépésekhez. Utána csak be kell másolniuk a jegyzeteket a megjegyzésekbe, hogy azok a jövőben is rendelkezésre álljanak.

4. ClickUp ügyfélmegbeszélés jegyzet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélmegbeszélés jegyzet sablon

Amikor egy ügyfél fizeti a számlákat, különösen fontos, hogy nyomon kövessük a projekt minden aspektusát. Könnyítse meg az életét a ClickUp ügyfélmegbeszélés-jegyzet sablon használatával, amely segítségével rögzítheti az összes fontos információt a megbeszélés előtt, alatt és után. 📝

Ez az ingyenes sablon átfogó struktúrát biztosít a munkához, így szervezett maradhat, és semmi sem kerülhet el vagy maradhat figyelmen kívül. Az egyéni állapotok jelzik, hogy egy értekezlet ütemezett, folyamatban van vagy befejeződött, és könnyen összegyűjtheti az összes szükséges forrást egy helyen.

Ez az ügyfélmegbeszélés-sablon lehetővé teszi a csapat számára, hogy a dokumentumon belül együttműködve előre hozzáadják a frissítéseket vagy a napirendi pontokat. Könnyű valós időben hozzájárulni a megbeszéléshez, és nyomon követni az ügyfelek visszajelzéseit, az új üzleti követelményeket, a döntéseket és a következő lépéseket.

Az értekezlet után küldje el az értekezlet jegyzeteket e-mailben minden érdekelt félnek közvetlenül a ClickUp platformról. Az összes értekezlet jegyzetet egy helyen tárolják, így könnyen hivatkozhat rájuk a jövőbeli értekezleteken.

5. ClickUp nonprofit értekezlet-jegyzet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nonprofit értekezlet-jegyzet sablon

Ha nonprofit szervezetnél dolgozol, akkor a legtöbb idődet és energiádat arra szeretnéd fordítani, hogy változást hozz, nem pedig ülésjegyzetek írására. A ClickUp nonprofit ülésjegyzet-sablonja megkönnyíti, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, legyen az a legújabb adománygyűjtési kezdeményezésed vagy a közösségi kapcsolatok építésére vonatkozó terveid. 🙋

Használja a sablont, hogy együttműködjön csapattagjaival a napirend elkészítésében, a megbeszélések és a teendők dokumentálásában a megbeszélés jegyzetében, majd a feladatok kiosztásában a további lépésekhez.

A döntéseket a Döntésnapló nézetben rögzítheti, hogy könnyen visszakereshesse őket. Ezután az Akciók nézetben nyomon követheti a nyitott feladatokat a Teendő, Folyamatban és Befejezett állapotmezőkkel. Az együttműködés révén biztosíthatja, hogy mindig a jövőbeli elképzelései felé haladjon.

Nézze meg ezeket a pénzgyűjtési sablonokat!

6. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp osztályjegyzet-sablon

Az értekezlet-jegyzet sablonok rendkívül hasznosak az értekezletek tervezéséhez, dokumentálásához és nyomon követéséhez, de a jegyzetkészítő sablonok az iskolában is jól jöhetnek. Nincs többé rendetlenség az asztalodon, és nem felejted el, amit a tanár mondott. 🧑‍🏫

A ClickUp osztályjegyzet-sablon mindent egy helyen tárol, beleértve az előadások jegyzetét, hasznos források linkjeit és a házi feladatokat.

Ez a jegyzet sablon egy ClickUp Doc, amely alapvető szerkezetet biztosít, és testreszabható, hogy az Ön igényeinek megfeleljen. A beépített tartalomjegyzék segítségével gyorsan megtalálhatja és elérheti a szükséges részt. A sablon lehetővé teszi a jegyzetek formázását, linkek vagy táblázatok beágyazását, vagy feladatok létrehozását magának, hogy semmi ne maradjon ki.

7. ClickUp értekezlet-jelentés sablon

További információk ClickUp értekezlet-jelentés sablon

A ClickUp értekezlet-jelentés sablon elsősorban azoknak a szervezeteknek készült, amelyek sokat dolgoznak az ügyfelek visszajelzéseivel, de más típusú értekezletekhez is hasznos lehet.

Helyet biztosít a részletek, például a moderátor, a jegyzetelő és az időmérő neveinek, valamint az értekezlet típusának, helyszínének és időtartamának megadására. A számmezőbe beírhatja a résztvevők teljes számát. Ezután a sablon segítségével dokumentálhatja az értekezleten készült jegyzeteket, és elkészítheti a következő értekezlet napirendjének tervezetét.

A megbeszélés utáni ellenőrzőlista biztosítja, hogy minden résztvevő megkapja a végleges megbeszélési jegyzeteket, és hogy azok biztonságosan tárolva legyenek. Emellett emlékezteti Önt a megbeszélésen felmerült feladatok nyomon követésére, amelyek magukban foglalhatják a visszacsatolási ciklus lezárását a csapattal és a vállalat vezetésével, valamint az ügyféllel. 🔃

8. ClickUp egyéni megbeszélés jegyzet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazott egyéni megbeszélés sablon

A ClickUp alkalmazottal való egyéni megbeszélés sablonja a vezetők és alkalmazottaik közötti kapcsolattartáshoz készült. Ez a folyamat segít biztosítani, hogy minden alkalmazott megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy sikeresen végezhesse feladatait és elérje teljesítménycéljait.

Ez a sablon megkönnyíti a kiváló értekezletjegyzetek készítését, és ösztönzi a vezető és az alkalmazott közötti párbeszédet, hogy elkerülhető legyen, hogy a vezető beszéljen végig.

9. Excel projektértekezlet-jegyzőkönyv sablon a Template Lab-tól

via Template Lab

Töltse le ezt a projektmegbeszélés-jegyzet sablont Excel táblázatként, Word dokumentumként vagy PDF-ként.

Elsőként a projekt neve és a megbeszélés célja, valamint a logisztikai adatok, például a megbeszélés helyszíne, dátuma, kezdési és befejezési ideje kerülnek beírásra. Jegyezze fel a résztvevőket is, valamint az osztályukat vagy vállalatukat és elérhetőségüket.

A sablonok tartalmaznak mezőket, ahol dokumentálhatja a napirenden szereplő különböző témákat, és rövid jegyzeteket készíthet a velük kapcsolatos megbeszélésekről. Emellett tartalmaznak egy teendőlistát is, hogy mindenki tisztában legyen a következő lépésekkel és azok felelőseivel.

Végül, biztosítsa a sikerét magának és csapatának azzal, hogy rögzíti a következő értekezlet dátumát és időpontját, valamint meghatározza annak célját, így a résztvevőknek bőven lesz idejük felkészülni rá. 🗓️

10. Canva értekezlet-jegyzőkönyv sablon

via Canva

Ha egyszerű tervezési és jegyzetelési dokumentumot keresel, munkafolyamat-integráció nélkül, akkor ez a sablon neked való lehet.

A Canva minimalista értekezlet-jegyzet sablonja megkönnyíti a résztvevők és a napirendi pontok felsorolását, a folyamatban lévő projektek rövid összefoglalását és a teendők szervezését. Végül tegye hozzá a végső bejelentéseket, és kész is van.

A sablon tiszta és egyszerű elrendezése a Canva-ban testreszabható, és a dokumentum amerikai levélformátumban készült, hogy könnyen kinyomtatható legyen, ha fizikai másolatra van szüksége. 🖨️

Időt takaríthat meg és növelheti a termelékenységet az értekezlet-jegyzet sablonokkal

Az értekezletek minden szervezet sikeres működésének fontos részét képezik, de ha rosszul szervezik őket, sok időt is elpazarolhatnak. Takarítson meg időt és energiát az értekezlet-jegyzetek vagy értekezlet-jegyzőkönyvek sablonjainak használatával, amelyekbe beírhatja a jegyzeteket. 📰

A sablonok segítségével egyértelművé teheti a napirendet, kiváló jegyzeteket készíthet, és gyorsan dokumentálhatja a döntéseket és a teendőket a későbbi nyomon követéshez.

A ClickUp új szintre emeli az értekezlet-jegyzet sablonokat. Válasszon a számos sablon közül, használja az AI eszközöket az értekezlet-jegyzetek összefoglalásához, majd alakítsa a teendőket kiosztott feladatokká, amelyeket a ClickUp projektmenedzsment eszközeivel nyomon követhet.

De nem kell ennél megállni. A ClickUp egy all-in-one platform, amely segít optimalizálni vállalkozásának minden aspektusát a kezdetektől a végéig. Regisztráljon most ingyen, és nézze, hogyan virágzik vállalkozása. 📈