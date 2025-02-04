10 ingyenes adománygyűjtési sablon rendezvényekhez és jótékonysági célokra 2025-ben

Az adománygyűjtés megszervezése sokkal többet jelent, mint egyszerűen megkérni az embereket, hogy nyissák meg pénztárcájukat. Általában mindenféle promóciós eseményt és tevékenységet magában foglal, hogy a potenciális támogatók megismerjék az ügyét. És komoly tervezést igényel – ha elhamarkodja, túl lelkesnek tűnhet, vagy félreérthetővé válhatnak a motivációi.

Ezért kell gondolkodó sapkát felvennie, és olyan kiváló anyagokat és stratégiákat kidolgoznia, amelyek arra késztetik az embereket, hogy azt mondják: „Számítson rám. ” 💳

Szerencsére nem kell ezt egyedül megtennie, hiszen adománygyűjtési sablonok állnak a rendelkezésére! Ezek segítségével megtervezheti kampányának minden lépését, hogy hatékonyan terjessze az üzenetet és vonzza a nagylelkű adományozókat.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb adománygyűjtési sablont, amelyekkel kampányát felpörgetheti és céljait elérheti.

Mi az adománygyűjtési sablon?

Az adománygyűjtés olyan tevékenység, amelynek során rendezvények, vacsorák, koncertek és kampányok segítségével pénzügyi támogatást keresnek jótékonysági célokra vagy üzleti vállalkozásokhoz. Az adománygyűjtés általában nem csak pénzgyűjtést jelent, hanem egy adott kérdés vagy ötlet iránti tudatosság növelését is.

Az adománygyűjtési sablon alapot nyújt a tevékenységek szervezéséhez , hogy az emberek beszéljenek az ügyéről, és végül hozzájáruljanak ahhoz. Előre elkészített szerkezete megteremti a feltételeket informatív és könnyen érthető szórólapok, poszterek, prezentációk, rendezvénytervek és marketingkampányok készítéséhez.

Mi jellemzi a jó adománygyűjtési sablont?

Egy jó adománygyűjtési sablonnak a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Könnyű használat : A sablonnak jól szervezett szakaszokkal kell rendelkeznie, amelyeket a projektben részt vevő mindenki könnyen megérthet és követhet.

Testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie a szakaszok és elemek módosítását, hogy személyre szabott anyagokat hozhasson létre, amelyek pontosan közvetítik a kívánt üzenetet ✉️

Több csapattag egyszerre szerkesztheti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban

Együttműködési funkciók : Olyan opciókkal kell rendelkeznie, mint a valós idejű szerkesztés, az egyszerű megosztás és a feladatok kezelése. Lehetőséget kell biztosítania arra, hogy munkatársaival vagy más, az adománygyűjtésben részt vevő személyekkel együtt dolgozhasson rajta.

Sokoldalúság: A sablonnak képesnek kell lennie különböző adománygyűjtési célokhoz való alkalmazkodásra.

10 adománygyűjtési sablon

Több száz adománygyűjtési sablont vizsgáltunk meg, és a ClickUp, Template.net, Adobe és Slidesgo legjobb 10 sablonját választottuk ki. Ezek a sablonok tökéletes egyensúlyt teremtenek a praktikum és az esztétika között, így a tervezés és a csapatmunka gyerekjáték lesz.

Kezdjük el, és indítsuk el kampányát a siker felé! 💪

1. ClickUp adománygyűjtési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adománygyűjtési terv sablon

A ClickUp adománygyűjtési terv sablonja elengedhetetlen eszköz az adománygyűjtési kampány egyszerű megszervezéséhez. Ez az innovatív Doc sablon átfogó útmutatóként szolgál egy kiváló adománygyűjtési stratégia kidolgozásához, segítve Önt a világos célok kitűzésében, az adománygyűjtési események vagy tevékenységek részletezésében és a potenciális adományozók nyomon követésében. Testreszabható tulajdonságai biztosítják, hogy tökéletesen illeszkedjen kampányának speciális igényeihez, lehetővé téve minden részlet módosítását az Ön elképzeléseinek megfelelően.

A sablonok az Ön igényeinek megfelelően lettek kialakítva, hogy tökéletesen lefedjék a célközönségre vonatkozó információkat, a promóciós anyagok tervét és egyebeket – mindezt felhasználóbarát formátumban, rendszerezett módon.

2. ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervezési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervezési sablon

Rendezvényt tervez, hogy felhívja a figyelmet egy adott ügyre és adományokat gyűjtsön? Akár nagyszabású koncertet, aukciót vagy szomszédsági barbecue-partit szervez, a ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervező sablonja a személyes tervezési asszisztense lehet! ✅

Ez a sablon lényegében egy teendőlista, amely tartalmazza az összes feladatot és tevékenységet, amelyet el kell végeznie a fundraising esemény sikerének biztosítása érdekében. A lista előtt láthatja a fundraising esemény összefoglalóját, beleértve annak célját, a várható bevételt, a dátumot és az eddigi eredményeket.

Alapértelmezés szerint a sablon 15 alfeladatot tartalmaz, amelyek az eseménytervezés minden aspektusát lefedik, a segítséget nyújtó csapat összeállításától az esemény utáni jelentés elkészítéséig. Ezek csupán iránymutatások – szabhatja, bővítheti, törölheti és új alfeladatokat adhat hozzá, hogy személyre szabott, céljainak megfelelő teendőlistát állítson össze.

A sablon varázsa a feladatok közötti kapcsolatok hozzáadásában rejlik. Feladatfüggőségeket hozhat létre, és biztosíthatja, hogy a tervezési és szervezési folyamat zökkenőmentesen zajlik, és semmi sem marad ki.

A sablonhoz mellékleteket is csatolhat, vagy konkrét alfeladatokat kapcsolhat a ClickUp Docs-hoz az információk központosítása érdekében. Delegálja a felelősségeket és kommunikálja a terveket a feladatok csapat tagjainak kiosztásával. Akár nonprofit szervezetről, akár jótékonysági aukcióról van szó, folyamatosan kapcsolatban maradhat a csapatával.

3. ClickUp adománygyűjtési cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adománygyűjtési cselekvési terv sablon

Világos terv és gondos szervezés nélkül az adománygyűjtési folyamat gyorsan káoszba torkollhat. Szerencsére a ClickUp adománygyűjtési cselekvési terv sablonjával megelőzheti az ilyen helyzeteket!

A sablon olyan, mint egy világítótorony, amely a megfelelő irányba tereli adománygyűjtő hajóját. Segít meghatározni az adománygyűjtési célokat, a célközönséget és a költségvetést, valamint kidolgozni a végrehajtási terveket.

Egy ilyen sablon használata hatalmas különbséget jelent, amikor a részvételre vágyó igazgatósági tagok vagy közösségi tagok között összehangolni szeretné az adománygyűjtési erőfeszítéseket.

A sablon használatának megkezdéséhez lépjen az Action Steps View (Tevékenységek nézet) oldalra, és adja meg feladatait és tevékenységeit. Beállíthat prioritásokat és státuszt, hozzáadhat megbízottakat, meghatározhat kezdési és befejezési dátumokat, megadhat osztályokat, felmérheti a feladatok összetettségét és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. A ClickUp automatikusan rendezni fogja a feladatokat a befejezési dátum szerint, így világos áttekintést kap arról, hogy mit kell először elvégeznie.

A Célok nézet egy Kanban tábla, amely a feladatokat kártyákként jeleníti meg, és a felelős osztályok szerint csoportosítja őket.

Az Idővonal nézet egy Gantt-diagram, amely a naptárban a tervezett tevékenységeket és feladatokat mutatja, lehetővé téve a munkaterhelés felülvizsgálatát és optimalizálását, valamint az átfedések elkerülését. Ez a nézet kiválóan alkalmas a feladatok függőségének létrehozására és felülvizsgálatára is.

A sablon egy ajándékprogram szervezésének példájával együtt érkezik. Használja illusztrációként, hogy hogyan lehet a sablon teljes potenciálját kihasználni és a tökéletes adománygyűjtési cselekvési tervet kidolgozni. 🎁

4. ClickUp adománygyűjtési projektterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adománygyűjtési projektterv-sablon

A méretüktől függetlenül az adománygyűjtési projektek gyakran nagy stresszel járnak. Egy szilárd terv enyhítheti a feszültséget és segíthet abban, hogy szem előtt tartsa a célt, biztosítva a kampány zökkenőmentes lebonyolítását.

Itt jön jól a ClickUp adománygyűjtési projektterv-sablon. Ezzel a következőket teheti:

A sablon több nézetet tartalmaz, amelyek segítségével különböző szemszögekből tekinthet rá adománygyűjtő projektjére. A kiindulási pont a Projektterv sablon nézet. Itt adja hozzá adománygyűjtő projektjének leírását, és hozza létre a cél eléréséhez szükséges feladatokat és tevékenységeket. 🏁

A feladatnevek megadása mellett részletes információkat is megadhat (és meg is kell adnia) róluk, beleértve a határidőt, az állapotot, a szekciót, az osztályt, a hatásszintet és a mellékletet. Ha egy projekten csapatban dolgozik, akkor konkrét feladatokat rendelhet hozzájuk, amelyeket a ClickUp a kijelölt szekciójuk szerint csoportosít (ha megadta azokat).

Ezek a szakaszok meghatározzák azokat a tevékenységeket, amelyeket Önnek és csapatának el kell végeznie a projekt minden egyes szakaszában.

A Tervezési előrehaladás nézet egy Kanban tábla, ahol az előző nézet összes feladata státuszuk szerint csoportosítva jelenik meg. Kattintson egy kártyára, hogy további információkat kapjon egy adott feladatról, és az intuitív drag-and-drop szerkesztővel mozgathatja a kártyákat.

5. ClickUp jótékonysági projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jótékonysági projektterv-sablon

Várjunk csak, ez nem valami hiba? Ez a sablon ugyanaz, mint az előző! Igaz, de egy sablon több célra is felhasználható. Ebben az esetben jótékonysági projekt megtervezéséhez, szervezéséhez és végrehajtásához használhatja.

A ClickUp jótékonysági projektterv-sablon megkönnyíti a folyamatot azáltal, hogy a projektet kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontja. Lehetővé teszi a jótékonysági projekt céljainak meghatározását és biztosítja, hogy a csapat tagjai ugyanazt a célt kövessék.

A sablon két gondosan megtervezett nézet minden szükséges funkciót biztosít minden típusú és méretű jótékonysági projekt kezeléséhez.

Az első lépés a projekt tevékenységekre bontása és azok hozzáadása a Projektterv-sablon nézethez. Ez a lista nézet számos előre definiált mezővel rendelkezik, mint például az állapot, a határidő és a felelős személy, így nincs helye bizonytalanságoknak vagy feltételes mondatoknak.

A Tervezési előrehaladás nézet a Projektterv sablon nézet feladatait kártyákká alakítja, és azok állapotának megfelelően rendezi őket. Alapértelmezés szerint három állapot létezik: Teendő, Folyamatban és Befejezett. Ezeket azonban testreszabhatja, hogy illeszkedjenek jótékonysági projektjének sajátosságaihoz.

6. ClickUp eseménymarketing-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp rendezvénymarketing-sablon

Adománygyűjtő rendezvény szervezésekor számtalan részletre kell figyelni, a tökéletes helyszín megtalálásától a vendégek meghívásán át a vendéglátás megszervezéséig. A helyzet még bonyolultabbá válik, ha több rendezvényt kell egyszerre szervezni, és még rosszabbá válhat, ha ezek egy időben zajlanak.

Szerencsére van egy titkos fegyvere: a ClickUp eseménymarketing-sablon. Ezzel a következőket teheti:

Figyelje minden eseményhez kapcsolódó feladatot és tevékenységet Egységesítse csapatát, és dolgozzanak együtt! Időt takaríthat meg A munkaterhelés ellenőrzése

A sablon két részből áll: Eseménymarketing és Eseménykövetés. Kezdje azzal, hogy az Eseménymarketing rész Eseménynézetében megadja az eseményekkel kapcsolatos információkat. Itt megadhatja az események nevét, fontos dátumait, felelőseit, típusait, fázisait és helyszíneit. Az Eseménynaptár nézet segít megtervezni az időbeosztását és elkerülni az ütközéseket, míg a Táblázat nézet az eseményeket státuszuk szerint csoportosított kártyákként jeleníti meg (Nyitott, Folyamatban és Zárt).

A sablon Eseménykövetés része lehetővé teszi, hogy minden esemény részleteibe belemerüljön. Használja az esemény előrehaladásának nyomon követésére, a vezető célok meghatározására és figyelemmel kísérésére, valamint a költségvetés tervezésére. Csatolhat számlákat és nyugtákat is, és létrehozhat egy központi hubot, ahol Ön és csapattagjai minden, az eseményhez kapcsolódó információt megtalálhatnak.

7. ClickUp eseményszervezési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp eseményszervezési sablon

Legyen szó egy kis vacsoráról, amelyen csak néhány vendég vesz részt, vagy egy nagyszabású exkluzív partiról, egy rendezvény megtervezése egész falut igényelhet. 🏘️

A ClickUp rendezvénytervezési sablon pontosan az, amire szüksége van ahhoz, hogy a hajója zökkenőmentesen haladjon a cél felé – biztosítva, hogy a vendégek elégedettek legyenek és a rendezvény sikeres legyen. 🚢

A sablon négy szakaszra oszlik:

Általános információk Beállítási részletek Meghívott lista Szállítói lista

Az Általános információk rész az esemény dátumára, időpontjára és helyszínére összpontosít. Ha szeretné, felveheti az esemény helyszínére vezető útvonalat is.

A Beállítási részletek szakasz három alszakaszt tartalmaz: Regisztráció beállítása, Koktélóra beállítása és Fogadás beállítása, és mindegyik tartalmaz egy listát azokról a dolgokról, amelyekkel foglalkoznia kell. Természetesen az alszakaszokat és listákat saját céljaihoz igazíthatja.

Például, ha adománygyűjtő aukciót szervez, el kell döntenie, hogy hányan vesznek részt, hány tárgyat árvereznek el, aukciós vezetőt kell felvennie, és írásos anyagokat kell készítenie. Ezeket a tevékenységeket alfeladatokra oszthatja, hogy könnyebben nyomon követhesse és kezelhesse őket.

A Meghívottak listája szakaszban található táblázatban szerepelnek az összes vendég és a postacímeik. Az RSVP szakaszban bejelölheti azokat, akik visszaigazolták részvételüket.

A Szállítói lista részben felsorolhatja azokat a cégeket, amelyeket catering, dekoráció és szórakoztatás céljából bérelt fel.

8. ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon

Egy nonprofit rendezvény csak akkor lehet sikeres, ha minden részletét a legapróbb részletekig megtervezi. Egyetlen figyelmetlenség, és rendezvénye könnyen hatalmas kudarcba fulladhat. ❌

A ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon segít lebontani a rendezvényhez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket, nyomon követni a határidőket, és biztosítani, hogy minden a terv szerint haladjon.

A sablon fő előnye az egyszerűsége. Első ránézésre nem más, mint egy rövid eseményleírás és egy teendőlista. Ha azonban jobban megnézi, felfedezheti a sablon igazi varázsát.

Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen és határidőket állítson be a teendőlistáján szereplő minden feladathoz, ami jelentősen megkönnyíti az együttműködést és a csapatmunkát. Sürgős vagy fontos feladatokat rangsorolhat, és nyomon követheti azok előrehaladását, hogy minimalizálja a problémákat és a bonyodalmakat.

A sablon egy másik figyelemre méltó funkciója a feladatok közötti kapcsolatok létrehozása. Két vagy több feladatot összekapcsolhat, és létrehozhat egy ütemtervet, amely egyszerűbbé teszi a tevékenységek végrehajtását, és segít a csapatának a helyes úton maradni.

A sablon lehetővé teszi mellékletek hozzáadását, vagyis az eseményhez kapcsolódó összes dokumentumot, például számlákat, nyugtákat és beszállítói szerződéseket egy helyen tárolhat.

9. Google Docs adománygyűjtési sablon a Template.net webhelyről

Használja a Template.net Google Docs Fundraising Fest sablonját, hogy lenyűgöző meghívókat készítsen rendezvényéhez.

Nem kell tervezőnek lennie ahhoz, hogy vonzó meghívókat készítsen adománygyűjtő rendezvényéhez! A Template.net Google Docs Fundraising Fest sablonja minden, amire szüksége van ahhoz, hogy rendezvényét a legjobb fényben mutassa be, már az első pillanattól lenyűgözze a vendégeket, és ösztönözze őket a részvételre.

Egy dolgot azonnal tisztázzunk: bár a sablon neve Google Docs-ot tartalmaz, más formátumokban is elmentheti, például Word, Illustrator és PSD formátumban. A sablont online is szerkesztheti a Template.net szerkesztőjében.

Ne tévessze meg a névben szereplő „Fundraising Fest” (adománygyűjtő fesztivál) kifejezés. Igen, a példa egy adománygyűjtő fesztiválra szóló meghívó. De módosíthatja úgy, hogy az az Ön eseményéhez illeszkedjen, legyen az csendes aukció, vacsora vagy karnevál. 🎎

A sablon legnagyobb előnye a testreszabhatósága. Minden elem mérete megváltoztatható, törölhető vagy szerkeszthető. Megváltoztathatja a színeket, háttérképet adhat hozzá, táblázatokat illeszthet be, videókat és fájlokat tölthet fel, valamint animációkat készíthet (ha digitális meghívót készít). A példa csupán azt mutatja meg, mire képes a sablon – ne habozzon kibontakoztatni kreativitását, és alkosson meghívó remekművet.

10. Slidesgo közösségi média adománygyűjtési prezentációs sablonja

Használja a Slidesgo közösségi média adománygyűjtési prezentációs sablonját, hogy felvázolja adománygyűjtési kampányának minden részletét.

Az interneten ( közösségi médián ) történő adománygyűjtés napról napra egyre népszerűbbé válik. De hogyan lehet rávenni az embereket, hogy adományozzanak az Ön ügyének, amikor olyan sok online adománygyűjtő kampány létezik? Meggyőző és vonzó módszert kell kitalálnia, hogy bemutassa szándékait.

Ahelyett, hogy a prezentációt a semmiből építené fel, próbálja ki a Slidesgo közösségi média adománygyűjtési prezentációs sablonját.

Ez az ingyenes adománygyűjtési sablon 56 diát tartalmaz, amelyeket elmenthet és szerkeszthet Google Slides vagy PowerPoint formátumban. Minden dia részletes utasításokat tartalmaz arról, hogy milyen információkat kell beletenni. Például a harmadik dia a tartalomjegyzékre összpontosít, és olyan lehetséges szakaszokat javasol, mint „Rólunk”, „Célok és stratégia” és „Költségvetés”.

Céljától függően frissítheti a szakaszokat, törölheti a diákat, újakat adhat hozzá, valamint beilleszthet képeket, grafikonokat és táblázatokat.

Tegyük fel, hogy pénzt gyűjt egy helyi állatmenhely számára. Beilleszthet képeket a menhely lakóiról, és leírhatja viselkedésüket és sajátosságaikat, ami megérinti az olvasókat. Ismertetheti azt is, hogyan fogja felhasználni az összegyűjtött pénzt, és megmutathatja az embereknek, hogy jó döntés az Ön ügyének támogatása.

Adománygyűjtési sablonok: könnyedén elérheti céljait

Akár rendezvényre szóló meghívók készítéséért, adománygyűjtő kampány bemutatásáért, akár a teljes projekt tervezéséért és koordinálásáért felel, az adománygyűjtési sablonok segítségére lehetnek. 🤝

Ezek a sablonok minden szükséges támogatást megadnak ahhoz, hogy adománygyűjtési álmait lépésről lépésre valóra válthassa!