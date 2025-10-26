A 10 legjobb AI-eszköz jegyzeteléshez 2025-ben

⏰ TL;DR Az AI jegyzetelők segítségével a megbeszélések mostantól könnyedén zajlanak, mivel rögzítik az audiót, leírják a jegyzeteket, összefoglalják a tartalmat és meghatározzák a teendőket – így Ön is jelen lehet és produktív maradhat. A ClickUp vezeti a mezőnyt, zökkenőmentes integrációt kínálva a Zoom/Teams/Google Meet alkalmazásokkal, AI-alapú megbeszélés-összefoglalásokkal, automatikusan generált feladatokkal és csapatbarát dokumentumokkal. Íme a teljes kínálat, amely átalakítja a jegyzetelési munkafolyamatát: ClickUp – A legjobb all-in-one értekezlet-jegyzetelő eszköz AI-összefoglalásokkal és feladatkezdeményezéssel Otter. ai – A legjobb élő átíráshoz és beszélőfelismeréshez Laxis – A legjobb megoldás a megbeszélés utáni összefoglalók és intelligens e-mailek készítéséhez. Doodle – A legjobb AI-alapú értekezlet-ütemező a naptárkoordinációhoz Fireflies. ai – A legjobb hangjegyzetek rögzítésére, átírására és rendszerezésére Notes by Dubber – A legjobb az értekezletek legfontosabb pontjainak automatikus rögzítéséhez Timz. Flowers – A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz AI-segítségnyújtással Sembly AI – A legjobb megoldás az értekezleteken elhangzott beszélgetések megvalósítható feladatokká alakításához. Fathom – A legjobb ingyenes Zoom jegyzetelő a fontosabb pontok kiemeléséhez és gyors megosztásához Superpowered – A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetösszefoglalókhoz Mac-felhasználók számára

Nem is olyan régen még a megbeszélések levezetése komoly multitaskingot igényelt. A megbeszélés napirendjének nyomon követése, a beszélgetés irányítása és a jegyzetek kézzel történő készítése között biztosan volt valami, ami elkerülte a figyelmet. Szerencsére az AI-eszközök megjelenésével ezeknek az időknek vége. ?

A mesterséges intelligencia (AI) szoftverek megváltoztatták a munkavégzés módját. Az AI segítségével könnyen rögzítheted a beszélgetést, majd feldolgozhatod és rendszerezheted azt. Így több időd marad arra, hogy a történésekre koncentrálj, tudva, hogy a saját idődben átnézheted az AI-vel készített jegyzeteket, hogy döntéseket hozz és adatokat gyűjts a projekt állapotszolgálatához.

A sokféle AI jegyzetelő eszköz közül melyik lenne a legjobb az Ön vállalkozásának? Csatlakozzon hozzánk, és nézzük át a legfontosabb funkciókat és jellemzőket, valamint a legjobb, idén elérhető AI eszközöket a találkozók jegyzeteléséhez. ✨

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valódi értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő alkalmazás 2025-ben

Összeállítottunk egy listát a legjobb AI eszközökről a megbeszélésekhez és jegyzeteléshez, a kiváló jegyzetelő alkalmazásoktól a leírási alkalmazásokig és még sok másig. A legjobbakat egy rövid videóban is összefoglaltuk:

Nézzük meg, mit tehet az AI technológia azért, hogy az értekezleteid minden szinten produktívabbak legyenek.

Kezdje el a jegyzetelést a ClickUp segítségével Összefoglalja a megbeszélés jegyzeteket, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat az AI segítségével!

A ClickUp az egyik legjobb AI eszköz a startupok és kisvállalkozások számára, amely ma elérhető. Ez egy olyan alkalmazás, amely egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést egy helyen – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében – racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi az együttműködést. Mivel teljesen testreszabható, az egyedi igényeidhez igazíthatod.

A ClickUp AI Meeting Notetaker számos funkcióval rendelkezik , amelyek javítják a folyamat hatékonyságát és fokozzák a kreativitást. Ez a funkció automatikusan létrehoz egy privát dokumentumot, amely tartalmazza a megbeszélés nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét, összefoglalóját, legfontosabb tanulságait, következő lépéseit, témáit és teljes átiratát.

Ezek zökkenőmentesen integrálódnak a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokba, és a megbeszélés vezetőjének nyelvén rögzítik a jegyzeteket. A megbeszélés után könnyedén hozzáférhetsz a jegyzetekhez a Naptár vagy a Docs Hub alkalmazáson keresztül. Készen állsz a teendők létrehozására? Kérd meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp AI-asszisztensét, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzetekből, vagy ossza meg az összefoglalót a ClickUp Chat-en, hogy a csapatod hozzáférjen az összes fontos ponthoz!

A Brain nemcsak összefoglalja az értekezlet jegyzeteket, hanem az alábbiak révén minden értekezletet produktívabbá tesz:

A döntések, határidők és felelősök automatikus kivonása, így egyértelmű következő lépésekkel távozhatsz.

Követő e-mailek és összefoglalók másodpercek alatt elkészülnek, így mindenki azonnal ugyanazon az oldalon áll.

Gyorsan előhívhatja a válaszokat a jegyzetekből, függetlenül attól, hogy azok milyen régiek, így nem kell végigolvasnia a találkozó jegyzetek oldalait.

Összekapcsolja az értekezletekből nyert információkat a projektekkel és dokumentumokkal, hogy teljes kontextust kapjon, mindezt egy helyen.

A ClickUp Brain segítségével minden értekezlet jegyzetét kereshetővé teheti.

Több időt szeretnél megtakarítani? Használd az egyik értekezlet-napirend sablonunkat, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazz meg, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A ClickUp ChatGPT Prompts for Team Meetings funkciójával azonnal bevonhatod a résztvevőket, elindíthatod a brainstorming folyamatot és megvitatható témákat generálhatsz.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy saját magad készíts jegyzeteket, használd a Meeting Note Style Template sablont, vagy indíts el egy egyszerű ClickUp Doc dokumentumot, hogy rögzítsd a legfontosabb pillanatokat és tanulságokat. A ClickUp Notepad jegyzetfüzetben is készíthetsz gyors jegyzeteket vagy ellenőrzőlistákat. Mind a Notepad, mind a Docs beépített ClickUp Brain funkcióval rendelkezik, így gyorsabban, tömörebben és kreatívabban készíthetsz jegyzeteket.

Ötleteket kell rögzítenie a megbeszélésen kívül? Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, az asztali AI-társát, amellyel kéz nélkül diktálhat jegyzeteket – akár telefonálások között sétál, akár a folyosón brainstormingol –, és azok azonnal végrehajtható feladatokká alakulnak át a ClickUp-ban.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg és a dolgokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Ez az all-in-one megközelítés azt jelenti, hogy a találkozó jegyzetek, az ad hoc hangfeljegyzések és az AI-alapú összefoglalók mind ugyanazon a munkaterületen találhatók, készen arra, hogy megossza őket a csapatával.

A ClickUp legjobb funkciói

Az AI jegyzetelővel automatikusan rögzítheted a megbeszélés jegyzetét és generálhatod a teendőket.

Tárolja az összes értekezési dokumentumot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhetőek és kereshetőek legyenek.

A csapatoddal valós időben szerkesztheted a megbeszélés jegyzeteket, ami jelentősen javítja az együttműködést.

Fordítsd le az értekezlet dokumentumait angolról spanyolra, franciára vagy japánra, többek között.

A ClickUp egyéni nézetek segítségével minden feladatot, munkafolyamatot és projektet úgy tekinthet meg, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

A ClickUp webes böngészőből, asztali alkalmazásból, iOS vagy Android mobilalkalmazásból, illetve Chrome-bővítményből érhető el.

Integrálja több mint 1000 munkaalkalmazással, többek között a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet, a Slack, az Outlook, a HubSpot és a Salesforce alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem kínálja az összes nézetet, amit a desktop verzió.

Bár a felhasználói felület rendkívül intuitív, a rengeteg funkció miatt eltarthat egy ideig, amíg megszokja őket ?

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

A ClickUp Brain használatának legfontosabb esetei értekezletek jegyzetelésére Sprint-áttekintéseket vagy standup-megbeszéléseket vezető projektmenedzserek – dokumentálják a blokkolókat, rendeljenek hozzájuk felelősöket, és kövessék nyomon az előrehaladást egy helyen.

Kampányötletek kidolgozásában együttműködő marketingcsapatok – rögzítsd a tartalmi ötleteket, jelöld meg a tervezőket vagy írókat, és azonnal csatlakozz a briefekhez.

Útiterv-megbeszéléseket szervező termékcsapatok – alakítsd át a visszajelzéseket és a technikai jegyzeteket strukturált epikákká és alfeladatokká.

Értékesítési vezetők, akik a folyamatban lévő ügyleteket felülvizsgálják – automatikusan dokumentálják az ügyletekkel kapcsolatos információkat, a következő lépéseket és az ügyfelek ellenvetéseit a csapat hatékonyabb nyomon követése érdekében.

Távoli vagy hibrid csapatok – gondoskodj róla, hogy senki ne maradjon le a fontos frissítésekről az AI által generált összefoglalók segítségével, amelyeket aszinkron módon áttekinthetnek.

A ClickUp Brain segítségével a megbeszélésen készült jegyzetek nem csak dokumentálva vannak, hanem felhasználhatók, kereshetők és azonnal összehangolhatók a munkafolyamatokkal.

2. Otter. ai

Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens és átírási eszköz, amely videóértekezletek vagy hangfájlok hangbeszélgetéseit szöveggé alakítja. Az eszköz képes azonosítani a beszélőket, a szöveget a beszélő nevével ellátni, valamint rögzíteni a megosztott diákat.

Az élő csevegés funkció lehetővé teszi a csapatodnak, hogy a megbeszélés alatt csevegjenek vagy kérdéseket tegyenek fel, és bárki hozzáadhat megjegyzéseket az élő átíráshoz, vagy kiemelhet egy fontos pontot. Ha pedig elterelődik a figyelmed, vagy későn csatlakozol, az AI-jegyzetekből valós időben élő összefoglalót készít, így mindig utolérheted, amit kihagytál.

Otter. ai legjobb funkciói

Az Otter.ai képes azonosítani a kulcsszavakat és kifejezéseket, így azokat hosszú átírásokban is megkeresheted.

Ha összekapcsolja a Microsoft vagy Google naptárával, akkor automatikusan rögzíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseit.

Minden egyes csomaggal több jegyzetet tudsz átírni havonta és beszélgetésenként, valamint több fájlt tudsz feltölteni.

Az Otter.ai webes és mobil platformokon is elérhető, így útközben is használhatja ?

Otter. ai korlátai

Az AI néha összezavarodik, ha több beszélő van.

Ezek kizárólag a megbeszélések leírására szolgálnak, és nem teszik lehetővé, hogy saját jegyzeteket készíts az alkalmazásban.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Ideális: Magas szintű megbeszéléseket lebonyolító ügyvezetői asszisztensek — Részletes, időbélyeggel ellátott feljegyzéseket készíthet a döntésekről, feladatokról és a további teendőkről anélkül, hogy tollat kellene fogni.

3. Laxis

via Laxis

A Laxis célja, hogy támogassa az értékesítési, tartalommarketing, termék- és piackutatási csapatokat, valamint mindenkit, aki ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel beszélget. Jegyzeteket készít a virtuális megbeszélések során, és szó szerint rögzíti az egyes résztvevők szavait, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.

Ezt követően ez az AI-eszköz automatikusan összefoglalót készít, kivonja a legfontosabb információkat és azonosítja az ügyfél igényeit. Kiválasztja a szükséges teendőket és a következő lépéseket, és automatikusan elküldi a követő e-mailt, hogy lezárja a folyamatot. ?

A Laxis legjobb funkciói

Segítenek a tárgyalási jegyzetekben szereplő témák rendezésében és kategorizálásában.

A jegyzetek gyorsan és egyszerűen letölthetők és megoszthatók.

A Laxis-nak kérdéseket tehetsz fel a korábbi beszélgetések alapján.

Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Cisco Webex alkalmazásokkal.

Laxis korlátai

Bár az ingyenes csomagban havonta akár 300 percet is leírhatsz, az AI író – amely követő tartalmakat generál – csak a Premium csomagban és annál magasabb csomagokban érhető el.

Még nincs CRM-integráció, de a tervek szerint bevezetésre kerül.

Laxis árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 13,33 USD/hó

Üzleti: 24,99 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Laxis értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (16 értékelés)

Ideális: Gyakori megbeszéléseket lebonyolító, többfunkciós csapatok — Jegyezze fel a fontos megbeszéléseket, döntéseket és következő lépéseket anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

4. Doodle

via Doodle

Mielőtt megbeszélésjegyzeteket készíthetne, először össze kell hangolnia a résztvevők naptárait, hogy el tudjanak jönni a megbeszélésre. Ehhez jön jól a Doodle. Gyorsan és egyszerűen ütemezhet egyéni és csapatmegbeszéléseket.

Állítsd be a rendelkezésre állásodat, majd oszd meg azt a kiválasztott meghívottakkal egy link elküldésével. Ők kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, amely blokkolja azt az időt a naptárban, így soha többé nem fogsz senkit kétszer lefoglalni. Ha több meghívott van, könnyen megtalálhatod a mindenki számára legmegfelelőbb időpontot.

Ráadásul a Doodle integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. ?️

A Doodle legjobb funkciói

A rendszer emlékeztetőket küld a tervezett megbeszélésekről, így nem kell foglalkoznod a távolmaradókkal.

A testreszabható márkajelzés lehetővé teszi, hogy a rendszert az üzleti márkádhoz igazítsd.

A Doodle segítségével felméréseken vagy szavazásokon keresztül is gyűjthetsz adatokat.

A Doodle mobil eszközökön is működik, így útközben is beoszthatja a megbeszéléseket.

A Doodle korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy nagy csoportok számára több eseményt ütemezni több időt igényel, mint amennyire szükség lenne.

Különböző időzónákban élő meghívottakkal való együttműködés esetén a használata bonyolult lehet.

Doodle árak

Ingyenes: 0 USD

Pro : 6,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Doodle értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (13 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Ideális: Távoli csapatok globális időzónák kezelése — Hatékonyan szervezzen megbeszéléseket a különböző régiókban, majd használjon jegyzetelő eszközt a legfontosabb döntések rögzítéséhez.

5. Fireflies. ai

A Fireflies. ai valós idejű átírást végez audio- vagy videohívások során, illetve átírja a megbeszélések felvételeit. Ezután összefoglalja a megbeszélés legfontosabb pontjait, döntéseit és teendőit. ✍️

Ha a megbeszélés bármely részét újra meg akarja hallgatni, kulcsszavakra kereshet, majd normál sebességgel vagy akár kétszeres sebességgel lejátszhatja. Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatának, hogy megjegyzéseket fűzzön, rögzítsen vagy reagáljon a beszélgetésre, vagy kivonatokat készítsen hangrészletek létrehozásához.

Az ingyenes csomag 800 perc tárolási időt biztosít, a Pro csomag 8000 percet, míg a Business és Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet kínálnak.

Fireflies. ai legjobb funkciói

A Fireflies.ai több mint 40 nyelven működik, különböző akcentusokat és dialektusokat kezel.

Az eszköz felismeri és megjelöli a különböző beszélők hangját.

Több tárgyalási platformmal is integrálható, többek között a Microsoft Teams, a Zoom, a Skype és a Google Meet programokkal.

A találkozó jegyzeteket megoszthatod más platformokon is, például az Asana, a Slack vagy a Notion platformokon.

Fireflies. ai korlátai

Ha az audiofelvétel minősége nem megfelelő, az befolyásolhatja a leírás pontosságát.

A CRM, Zapier és Slack integrációk csak a Pro csomagban és annál magasabb csomagokban érhetők el.

Fireflies. ai árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)

Ideális: Ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok, akik naponta több hívást kezelnek — Teljesen a beszélgetésre koncentrálhat, míg a Fireflies automatikusan leírja és megjelöli a legfontosabb beszélgetési pontokat.

6. Jegyzetek a Dubber segítségével

via Notes by Dubber

A korábban Notiv néven ismert Notes by Dubber azt állítja, hogy segít „okosabb, nem pedig nehezebb” megbeszéléseket tartani. Szinkronizálja az Outlook vagy a Google naptárát, automatikusan csatlakozik a tervezett hívásokhoz és rögzíti azokat. A megbeszélés során jegyzeteket készít, majd utána összefoglalót generál, amelyet megoszthat.

Az AI-eszköz kivonja a követendő intézkedéseket, és automatikusan létrehozza a feladatokat minden résztvevő számára. Az Asana és a Slack alkalmazásokkal való integráció segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és megkönnyíti a kiosztott feladatok nyomon követését. ✅

A Notes by Dubber legjobb funkciói

Feltölthet és leírhat rögzített hang- vagy videofájlokat is.

Ez az AI eszköz a találkozók jegyzetelésére skálázható és illeszkedik a szokásos értékesítési csatornákhoz.

Világszerte több mint 170 mobilhálózaton, valamint videó-, hang- és csevegőszolgáltatóknál elérhető.

A felvételeket, átiratokat vagy jegyzeteket megoszthatod a CRM-en vagy más együttműködési eszközön keresztül.

A Dubber Notes korlátai

Ez az AI-eszköz csak angol nyelvet támogat, ezért nem alkalmas, ha más nyelven szeretnél tárgyalni.

Egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a felhasználói felületet.

Notes by Dubber árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notes by Dubber értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Ideális: Több ügyfélhívást kezelő értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok — Automatikusan készítsen hívás utáni összefoglalókat, és ossza meg a teendőket a belső csapatokkal.

7. Timz. Virágok

A Timz. Flowers egy hibrid konferenciaplatform, amelyet elosztott csapatok számára terveztek, és amely videohívásokat kombinál aszinkron együttműködéssel.

Ezek élőben rögzítik a megbeszéléseket, majd szöveges vagy videós összefoglalót és jegyzőkönyvet készítenek, amelyeket könnyen megoszthatsz azokkal, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Aszinkron megbeszélések esetén a résztvevők rögzített videóüzenetekkel járulhatnak hozzá a megbeszéléshez. ?‍♀️

A rendszer minden megbeszélés után automatikusan elküldi az összefoglalót e-mailben. Ha pedig egy adott szakaszra szeretnél visszatérni, az AI chatbot segít gyorsan megtalálni.

Timz. Flowers legjobb funkciói

A virág alapú folyamatábra hasznos vizuális áttekintést nyújt az összes visszajelzésről és kérdésről.

Még ha az értekezlet aszinkron módon zajlik is, a rendszer élő beszélgetés érzetét kelti.

Időbélyegekkel ellátott jegyzeteket kínál, így mindig tudod, hol tartasz a megbeszélésen.

Bár van ingyenes lehetőség is, a Pro és a Business csomagok több órányi felvételi időt biztosítanak, és az adatok hosszabb ideig maradnak meg.

Timz. Flowers korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a kezdeti beállítás kissé időigényes.

Még nem minden böngésző támogatott, ezért előfordulhat, hogy nem az első választásodnak megfelelő böngészőt kell használnod.

Timz. Virágárak

Alapszintű: Ingyenes

Pro : 6,99 €/hó csapatonként

Üzleti: 13,99 €/hó csapatonként

Timz. Virágok értékelései és vélemények

G2: 4,5/5 (13 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Ideális: Különböző időzónákban dolgozó, elosztott csapatok — Tekintse át a rögzített beszélgetéseket szinkronizált videóval, átirattal és kiemelt részekkel, a saját tempójában.

8. Sembly AI

via Sembly AI

A Sembly AI egy AI eszköz a találkozók jegyzeteléséhez, amely rögzíti a találkozókat és leírja azokat. Ezután összefoglalót és jegyzőkönyvet készít, kiemelve a beszélgetés legfontosabb pontjait. Ha nem tudsz részt venni egy találkozón, elküldheted a Sembly-t helyetted, majd később átnézheted a találkozó jegyzetét. ?‍?

A feladatok automatikusan azonosításra és leírásra kerülnek, majd egy csapattaghoz rendelődnek. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Trello, lehetővé teszi, hogy a feladatokat és a jegyzeteket közvetlenül azokba a munkaterületekbe továbbítsa.

A Sembly AI legjobb funkciói

A találkozó jegyzetek a rendszerben kerülnek mentésre, és bármikor visszatérhetsz hozzájuk, hogy kulcsszavakat vagy résztvevőket keress.

A Sembly AI több mint 35 nyelven működik.

Az eszköz Android és iOS alkalmazásokban, valamint a weben is elérhető.

A Sembly AI korlátai

Előfordul, hogy nem sikerül csatlakozni a megbeszéléshez vagy rögzíteni azt.

A megbeszélés hangulata nem mindig tükrözi a teljes megbeszélést, csak annak egy részére koncentrál.

Sembly AI árak

Személyes: Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (11 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Ideális: Foglalt vezetők, akik egymást követő hívásokkal foglalkoznak — Készítsen automatikusan generált összefoglalókat és teendőket anélkül, hogy megmozdítaná az ujját.

9. Fathom

via Fathom

A Fathom egy AI eszköz a találkozók jegyzetelésére, amely rögzíti, leírja és összefoglalja a találkozókat. A felvétel és a leírás is azonnal elérhető, amikor befejezi a találkozót. Ezután egyszerűen másolhatja és beillesztheti az összefoglalókat és a teendőket a Gmailbe, a Google Docsba vagy egy feladatkezelő eszközbe.

A hívásjegyzetek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-mel, így mindig rendelkezésre állnak az adatbázisban szereplő személyekkel folytatott interakcióid. Az értekezlet legfontosabb pontjait lejátszási listává is összeállíthatod, és megoszthatod más érdekelt felekkel.

A Fathom legjobb funkciói

A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meetings alkalmazásokkal is kompatibilis.

Amikor kiemel egy részt a hívásból, a Fathom összefoglalja azt Önnek.

A rendszer hét nyelvet támogat, köztük az angolt, a spanyolt és a franciát.

A fizetős Team kiadás extra funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezetben bevezethető legyen.

Fathom korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület kissé sötét, és szívesebben választanának egy világosabb változatot.

Bár ez jól működik a tervezett megbeszélések esetében, jelenleg nem támogatja az egyes rögtönzött megbeszéléseket, különösen a Microsoft Teams alkalmazásban.

Fathom árak

Ingyenes

Csapatkiadás: 19 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)

Ideális: Ügyfél-sikermenedzserek, akik az ügyfelek értékeléseit kezelik — Könnyedén nyomon követheted az ügyfelek véleményét, céljait és visszajelzéseit, hogy javítsd a megtartási arányt.

10. Szuperhatású

via Superpowered

A Superpowered leírja a megbeszélést, de nem rögzíti és nem használ botokat – közvetlenül a készülék hangjáról működik. Ezeket a leírásokat hét napig tárolja, hogy legyen ideje jegyzeteket készíteni, mielőtt törlésre kerülnek.

Ez az AI eszköz automatikusan összefoglalja a beszélgetést és meghatározza a teendőket.

Ezekkel a naptárát is kézben tarthatja. A közelgő megbeszélésekre vonatkozó emlékeztetők a menüsoron jelennek meg, és onnan közvetlenül átkattinthat a megbeszélésre. ?️

A legjobb funkciók szuperhatékonysággal

Minden értekezlet-platformmal kompatibilis.

A Superpowered még az érzelmeket is azonosítja és dokumentálja a megbeszélés során.

A fejlesztőcsapat nagyon nyitott és fogékony a visszajelzésekre és javaslatokra.

Szuperhatású korlátozások

Az ingyenes verzió csak e-mailekkel és a Slackkel integrálható, így ha például a Google Drive-val vagy a Salesforce-szal szeretné használni, akkor fizetős csomagot kell választania.

A mobil és a Linux még nem támogatott.

Szuperhatékony árazás

Ingyenes

Alap: 30 USD/hó

Pro : 90 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Szuperhatékony értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Ideális: Gyors tempójú standup-megbeszéléseket vezető termékmenedzserek — Jegyezze fel, mi hangzott el, mi akadályozza a munkát, és mi a következő lépés, anélkül, hogy megzavarná a csapat munkáját.

Az AI-alapú értekezlet-asszisztens növeli a termelékenységet, javítja a pontosságot és támogatja a projekt átláthatóságát. Emellett megkönnyíti az értekezlet-jegyzetek megosztását is. Az AI-eszközök időt is megtakarítanak, így könnyebben elérheted céljaidat a projekt korlátai között. ?️

Egy jó AI jegyzetelő képes lesz ezeket a feladatokat kombinálva elvégezni az Ön számára:

Integrálja videokonferencia-platform okkal, mint például a Teams vagy a Zoom.

Rögzítsd a megbeszélést, majd mentsd el a felvételt.

Biztosíts élő átírást, hogy az összes értekezlet résztvevő könnyen követni tudja a folyamatot.

Könnyítse meg a több csapattag közötti közös jegyzetelést

Használja a fejlett AI funkciókat a legfontosabb pontok összefoglalásához, így könnyebben azonosíthatja a főbb tanulságokat.

Segítsen elkészíteni az értekezlet jegyzőkönyvét az értekezlet jegyzetekből

Azonosítsd a teendőket , és automatizáld a feladatok delegálását az online értekezletek jegyzetéből.

Kiváló felhasználói élményt nyújt, amely racionalizálja a munkafolyamatot.

Biztosítson adatbiztonságot, hogy bizalmas beszélgetései védve legyenek.

Az AI a megbeszélések során segíthet a csapatoddal, ügyfeleiddel vagy potenciális ügyfeleiddel való interakcióid minden aspektusában. A legjobb AI-megbeszéléseszközök egyszerűsíthetik az ütemezést, rögzíthetik és leírhatják a megbeszélés jegyzeteket, vagy AI-írási eszközökkel ellátott sablonokat nyújthatnak, amelyek segítenek a saját jegyzetek készítésében.

Az AI-eszközök segíthetnek az összes értekezlet-jegyzet összefoglalásában is, kiemelve a beszélgetés legfontosabb részeit, és azonosítva a feladatokat és a következő lépéseket. Akár feladatkezelő eszközökkel is integrálhatók, így még több időt takaríthat meg, és minden lépésnél racionalizálhatja a munkafolyamatot. ?

A munkafolyamatok racionalizálásáról szólva, a ClickUp mindenre kiterjed – nemcsak az értekezletek lebonyolítására, hanem a vállalat vezetésére és a csapat irányítására is. Az üzleti tevékenység minden aspektusát lefedő sablonokkal és projektmenedzsment eszközökkel, valamint időt és energiát megtakarító integrációkkal ez az egyetlen hely, ahol minden üzleti igényét kielégítheti. ?

Regisztrálj még ma ingyen, és kezdd el használni a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítsd üzleti tevékenységedet és életedet.