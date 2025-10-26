A 10 legjobb AI-eszköz jegyzeteléshez 2025-ben

⏰ TL;DR
Az AI jegyzetelők segítségével a megbeszélések mostantól könnyedén zajlanak, mivel rögzítik az audiót, leírják a jegyzeteket, összefoglalják a tartalmat és meghatározzák a teendőket – így Ön is jelen lehet és produktív maradhat. A ClickUp vezeti a mezőnyt, zökkenőmentes integrációt kínálva a Zoom/Teams/Google Meet alkalmazásokkal, AI-alapú megbeszélés-összefoglalásokkal, automatikusan generált feladatokkal és csapatbarát dokumentumokkal. Íme a teljes kínálat, amely átalakítja a jegyzetelési munkafolyamatát:
- ClickUp – A legjobb all-in-one értekezlet-jegyzetelő eszköz AI-összefoglalásokkal és feladatkezdeményezéssel
- Otter. ai – A legjobb élő átíráshoz és beszélőfelismeréshez
- Laxis – A legjobb megoldás a megbeszélés utáni összefoglalók és intelligens e-mailek készítéséhez.
- Doodle – A legjobb AI-alapú értekezlet-ütemező a naptárkoordinációhoz
- Fireflies. ai – A legjobb hangjegyzetek rögzítésére, átírására és rendszerezésére
- Notes by Dubber – A legjobb az értekezletek legfontosabb pontjainak automatikus rögzítéséhez
- Timz. Flowers – A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz AI-segítségnyújtással
- Sembly AI – A legjobb megoldás az értekezleteken elhangzott beszélgetések megvalósítható feladatokká alakításához.
- Fathom – A legjobb ingyenes Zoom jegyzetelő a fontosabb pontok kiemeléséhez és gyors megosztásához
- Superpowered – A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetösszefoglalókhoz Mac-felhasználók számára
Nem is olyan régen még a megbeszélések levezetése komoly multitaskingot igényelt. A megbeszélés napirendjének nyomon követése, a beszélgetés irányítása és a jegyzetek kézzel történő készítése között biztosan volt valami, ami elkerülte a figyelmet. Szerencsére az AI-eszközök megjelenésével ezeknek az időknek vége. ?
A mesterséges intelligencia (AI) szoftverek megváltoztatták a munkavégzés módját. Az AI segítségével könnyen rögzítheted a beszélgetést, majd feldolgozhatod és rendszerezheted azt. Így több időd marad arra, hogy a történésekre koncentrálj, tudva, hogy a saját idődben átnézheted az AI-vel készített jegyzeteket, hogy döntéseket hozz és adatokat gyűjts a projekt állapotszolgálatához.
A sokféle AI jegyzetelő eszköz közül melyik lenne a legjobb az Ön vállalkozásának? Csatlakozzon hozzánk, és nézzük át a legfontosabb funkciókat és jellemzőket, valamint a legjobb, idén elérhető AI eszközöket a találkozók jegyzeteléséhez. ✨
A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő alkalmazás 2025-ben
Összeállítottunk egy listát a legjobb AI eszközökről a megbeszélésekhez és jegyzeteléshez, a kiváló jegyzetelő alkalmazásoktól a leírási alkalmazásokig és még sok másig. A legjobbakat egy rövid videóban is összefoglaltuk:
Nézzük meg, mit tehet az AI technológia azért, hogy az értekezleteid minden szinten produktívabbak legyenek.
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobb AI eszköz a startupok és kisvállalkozások számára, amely ma elérhető. Ez egy olyan alkalmazás, amely egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést egy helyen – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében – racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi az együttműködést. Mivel teljesen testreszabható, az egyedi igényeidhez igazíthatod.
A ClickUp AI Meeting Notetaker számos funkcióval rendelkezik , amelyek javítják a folyamat hatékonyságát és fokozzák a kreativitást. Ez a funkció automatikusan létrehoz egy privát dokumentumot, amely tartalmazza a megbeszélés nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét, összefoglalóját, legfontosabb tanulságait, következő lépéseit, témáit és teljes átiratát.
Ezek zökkenőmentesen integrálódnak a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokba, és a megbeszélés vezetőjének nyelvén rögzítik a jegyzeteket. A megbeszélés után könnyedén hozzáférhetsz a jegyzetekhez a Naptár vagy a Docs Hub alkalmazáson keresztül. Készen állsz a teendők létrehozására? Kérd meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp AI-asszisztensét, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzetekből, vagy ossza meg az összefoglalót a ClickUp Chat-en, hogy a csapatod hozzáférjen az összes fontos ponthoz!
A Brain nemcsak összefoglalja az értekezlet jegyzeteket, hanem az alábbiak révén minden értekezletet produktívabbá tesz:
- A döntések, határidők és felelősök automatikus kivonása, így egyértelmű következő lépésekkel távozhatsz.
- Követő e-mailek és összefoglalók másodpercek alatt elkészülnek, így mindenki azonnal ugyanazon az oldalon áll.
- Gyorsan előhívhatja a válaszokat a jegyzetekből, függetlenül attól, hogy azok milyen régiek, így nem kell végigolvasnia a találkozó jegyzetek oldalait.
- Összekapcsolja az értekezletekből nyert információkat a projektekkel és dokumentumokkal, hogy teljes kontextust kapjon, mindezt egy helyen.
Több időt szeretnél megtakarítani? Használd az egyik értekezlet-napirend sablonunkat, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazz meg, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A ClickUp ChatGPT Prompts for Team Meetings funkciójával azonnal bevonhatod a résztvevőket, elindíthatod a brainstorming folyamatot és megvitatható témákat generálhatsz.
Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy saját magad készíts jegyzeteket, használd a Meeting Note Style Template sablont, vagy indíts el egy egyszerű ClickUp Doc dokumentumot, hogy rögzítsd a legfontosabb pillanatokat és tanulságokat. A ClickUp Notepad jegyzetfüzetben is készíthetsz gyors jegyzeteket vagy ellenőrzőlistákat. Mind a Notepad, mind a Docs beépített ClickUp Brain funkcióval rendelkezik, így gyorsabban, tömörebben és kreatívabban készíthetsz jegyzeteket.
Ötleteket kell rögzítenie a megbeszélésen kívül? Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, az asztali AI-társát, amellyel kéz nélkül diktálhat jegyzeteket – akár telefonálások között sétál, akár a folyosón brainstormingol –, és azok azonnal végrehajtható feladatokká alakulnak át a ClickUp-ban.
Ez az all-in-one megközelítés azt jelenti, hogy a találkozó jegyzetek, az ad hoc hangfeljegyzések és az AI-alapú összefoglalók mind ugyanazon a munkaterületen találhatók, készen arra, hogy megossza őket a csapatával.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az AI jegyzetelővel automatikusan rögzítheted a megbeszélés jegyzetét és generálhatod a teendőket.
- Tárolja az összes értekezési dokumentumot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhetőek és kereshetőek legyenek.
- A csapatoddal valós időben szerkesztheted a megbeszélés jegyzeteket, ami jelentősen javítja az együttműködést.
- Fordítsd le az értekezlet dokumentumait angolról spanyolra, franciára vagy japánra, többek között.
- A ClickUp egyéni nézetek segítségével minden feladatot, munkafolyamatot és projektet úgy tekinthet meg, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.
- A ClickUp webes böngészőből, asztali alkalmazásból, iOS vagy Android mobilalkalmazásból, illetve Chrome-bővítményből érhető el.
- Integrálja több mint 1000 munkaalkalmazással, többek között a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet, a Slack, az Outlook, a HubSpot és a Salesforce alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás még nem kínálja az összes nézetet, amit a desktop verzió.
- Bár a felhasználói felület rendkívül intuitív, a rengeteg funkció miatt eltarthat egy ideig, amíg megszokja őket ?
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
A ClickUp Brain használatának legfontosabb esetei értekezletek jegyzetelésére
- Sprint-áttekintéseket vagy standup-megbeszéléseket vezető projektmenedzserek – dokumentálják a blokkolókat, rendeljenek hozzájuk felelősöket, és kövessék nyomon az előrehaladást egy helyen.
- Kampányötletek kidolgozásában együttműködő marketingcsapatok – rögzítsd a tartalmi ötleteket, jelöld meg a tervezőket vagy írókat, és azonnal csatlakozz a briefekhez.
- Útiterv-megbeszéléseket szervező termékcsapatok – alakítsd át a visszajelzéseket és a technikai jegyzeteket strukturált epikákká és alfeladatokká.
- Értékesítési vezetők, akik a folyamatban lévő ügyleteket felülvizsgálják – automatikusan dokumentálják az ügyletekkel kapcsolatos információkat, a következő lépéseket és az ügyfelek ellenvetéseit a csapat hatékonyabb nyomon követése érdekében.
- Távoli vagy hibrid csapatok – gondoskodj róla, hogy senki ne maradjon le a fontos frissítésekről az AI által generált összefoglalók segítségével, amelyeket aszinkron módon áttekinthetnek.
A ClickUp Brain segítségével a megbeszélésen készült jegyzetek nem csak dokumentálva vannak, hanem felhasználhatók, kereshetők és azonnal összehangolhatók a munkafolyamatokkal.
2. Otter. ai
Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens és átírási eszköz, amely videóértekezletek vagy hangfájlok hangbeszélgetéseit szöveggé alakítja. Az eszköz képes azonosítani a beszélőket, a szöveget a beszélő nevével ellátni, valamint rögzíteni a megosztott diákat.
Az élő csevegés funkció lehetővé teszi a csapatodnak, hogy a megbeszélés alatt csevegjenek vagy kérdéseket tegyenek fel, és bárki hozzáadhat megjegyzéseket az élő átíráshoz, vagy kiemelhet egy fontos pontot. Ha pedig elterelődik a figyelmed, vagy későn csatlakozol, az AI-jegyzetekből valós időben élő összefoglalót készít, így mindig utolérheted, amit kihagytál.
Otter. ai legjobb funkciói
- Az Otter.ai képes azonosítani a kulcsszavakat és kifejezéseket, így azokat hosszú átírásokban is megkeresheted.
- Ha összekapcsolja a Microsoft vagy Google naptárával, akkor automatikusan rögzíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseit.
- Minden egyes csomaggal több jegyzetet tudsz átírni havonta és beszélgetésenként, valamint több fájlt tudsz feltölteni.
- Az Otter.ai webes és mobil platformokon is elérhető, így útközben is használhatja ?
Otter. ai korlátai
- Az AI néha összezavarodik, ha több beszélő van.
- Ezek kizárólag a megbeszélések leírására szolgálnak, és nem teszik lehetővé, hogy saját jegyzeteket készíts az alkalmazásban.
Otter. ai árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
Ideális:
- Magas szintű megbeszéléseket lebonyolító ügyvezetői asszisztensek — Részletes, időbélyeggel ellátott feljegyzéseket készíthet a döntésekről, feladatokról és a további teendőkről anélkül, hogy tollat kellene fogni.
3. Laxis
A Laxis célja, hogy támogassa az értékesítési, tartalommarketing, termék- és piackutatási csapatokat, valamint mindenkit, aki ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel beszélget. Jegyzeteket készít a virtuális megbeszélések során, és szó szerint rögzíti az egyes résztvevők szavait, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.
Ezt követően ez az AI-eszköz automatikusan összefoglalót készít, kivonja a legfontosabb információkat és azonosítja az ügyfél igényeit. Kiválasztja a szükséges teendőket és a következő lépéseket, és automatikusan elküldi a követő e-mailt, hogy lezárja a folyamatot. ?
A Laxis legjobb funkciói
- Segítenek a tárgyalási jegyzetekben szereplő témák rendezésében és kategorizálásában.
- A jegyzetek gyorsan és egyszerűen letölthetők és megoszthatók.
- A Laxis-nak kérdéseket tehetsz fel a korábbi beszélgetések alapján.
- Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Cisco Webex alkalmazásokkal.
Laxis korlátai
- Bár az ingyenes csomagban havonta akár 300 percet is leírhatsz, az AI író – amely követő tartalmakat generál – csak a Premium csomagban és annál magasabb csomagokban érhető el.
- Még nincs CRM-integráció, de a tervek szerint bevezetésre kerül.
Laxis árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 13,33 USD/hó
- Üzleti: 24,99 USD/hó
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Laxis értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (16 értékelés)
Ideális:
- Gyakori megbeszéléseket lebonyolító, többfunkciós csapatok — Jegyezze fel a fontos megbeszéléseket, döntéseket és következő lépéseket anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.
4. Doodle
Mielőtt megbeszélésjegyzeteket készíthetne, először össze kell hangolnia a résztvevők naptárait, hogy el tudjanak jönni a megbeszélésre. Ehhez jön jól a Doodle. Gyorsan és egyszerűen ütemezhet egyéni és csapatmegbeszéléseket.
Állítsd be a rendelkezésre állásodat, majd oszd meg azt a kiválasztott meghívottakkal egy link elküldésével. Ők kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, amely blokkolja azt az időt a naptárban, így soha többé nem fogsz senkit kétszer lefoglalni. Ha több meghívott van, könnyen megtalálhatod a mindenki számára legmegfelelőbb időpontot.
Ráadásul a Doodle integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. ?️
A Doodle legjobb funkciói
- A rendszer emlékeztetőket küld a tervezett megbeszélésekről, így nem kell foglalkoznod a távolmaradókkal.
- A testreszabható márkajelzés lehetővé teszi, hogy a rendszert az üzleti márkádhoz igazítsd.
- A Doodle segítségével felméréseken vagy szavazásokon keresztül is gyűjthetsz adatokat.
- A Doodle mobil eszközökön is működik, így útközben is beoszthatja a megbeszéléseket.
A Doodle korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy nagy csoportok számára több eseményt ütemezni több időt igényel, mint amennyire szükség lenne.
- Különböző időzónákban élő meghívottakkal való együttműködés esetén a használata bonyolult lehet.
Doodle árak
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 6,95 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Doodle értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (13 értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
Ideális:
- Távoli csapatok globális időzónák kezelése — Hatékonyan szervezzen megbeszéléseket a különböző régiókban, majd használjon jegyzetelő eszközt a legfontosabb döntések rögzítéséhez.
5. Fireflies. ai
A Fireflies. ai valós idejű átírást végez audio- vagy videohívások során, illetve átírja a megbeszélések felvételeit. Ezután összefoglalja a megbeszélés legfontosabb pontjait, döntéseit és teendőit. ✍️
Ha a megbeszélés bármely részét újra meg akarja hallgatni, kulcsszavakra kereshet, majd normál sebességgel vagy akár kétszeres sebességgel lejátszhatja. Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatának, hogy megjegyzéseket fűzzön, rögzítsen vagy reagáljon a beszélgetésre, vagy kivonatokat készítsen hangrészletek létrehozásához.
Az ingyenes csomag 800 perc tárolási időt biztosít, a Pro csomag 8000 percet, míg a Business és Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet kínálnak.
Fireflies. ai legjobb funkciói
- A Fireflies.ai több mint 40 nyelven működik, különböző akcentusokat és dialektusokat kezel.
- Az eszköz felismeri és megjelöli a különböző beszélők hangját.
- Több tárgyalási platformmal is integrálható, többek között a Microsoft Teams, a Zoom, a Skype és a Google Meet programokkal.
- A találkozó jegyzeteket megoszthatod más platformokon is, például az Asana, a Slack vagy a Notion platformokon.
Fireflies. ai korlátai
- Ha az audiofelvétel minősége nem megfelelő, az befolyásolhatja a leírás pontosságát.
- A CRM, Zapier és Slack integrációk csak a Pro csomagban és annál magasabb csomagokban érhetők el.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes: Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)
Ideális:
- Ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok, akik naponta több hívást kezelnek — Teljesen a beszélgetésre koncentrálhat, míg a Fireflies automatikusan leírja és megjelöli a legfontosabb beszélgetési pontokat.
6. Jegyzetek a Dubber segítségével
A korábban Notiv néven ismert Notes by Dubber azt állítja, hogy segít „okosabb, nem pedig nehezebb” megbeszéléseket tartani. Szinkronizálja az Outlook vagy a Google naptárát, automatikusan csatlakozik a tervezett hívásokhoz és rögzíti azokat. A megbeszélés során jegyzeteket készít, majd utána összefoglalót generál, amelyet megoszthat.
Az AI-eszköz kivonja a követendő intézkedéseket, és automatikusan létrehozza a feladatokat minden résztvevő számára. Az Asana és a Slack alkalmazásokkal való integráció segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és megkönnyíti a kiosztott feladatok nyomon követését. ✅
A Notes by Dubber legjobb funkciói
- Feltölthet és leírhat rögzített hang- vagy videofájlokat is.
- Ez az AI eszköz a találkozók jegyzetelésére skálázható és illeszkedik a szokásos értékesítési csatornákhoz.
- Világszerte több mint 170 mobilhálózaton, valamint videó-, hang- és csevegőszolgáltatóknál elérhető.
- A felvételeket, átiratokat vagy jegyzeteket megoszthatod a CRM-en vagy más együttműködési eszközön keresztül.
A Dubber Notes korlátai
- Ez az AI-eszköz csak angol nyelvet támogat, ezért nem alkalmas, ha más nyelven szeretnél tárgyalni.
- Egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a felhasználói felületet.
Notes by Dubber árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Notes by Dubber értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
Ideális:
- Több ügyfélhívást kezelő értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok — Automatikusan készítsen hívás utáni összefoglalókat, és ossza meg a teendőket a belső csapatokkal.
7. Timz. Virágok
A Timz. Flowers egy hibrid konferenciaplatform, amelyet elosztott csapatok számára terveztek, és amely videohívásokat kombinál aszinkron együttműködéssel.
Ezek élőben rögzítik a megbeszéléseket, majd szöveges vagy videós összefoglalót és jegyzőkönyvet készítenek, amelyeket könnyen megoszthatsz azokkal, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Aszinkron megbeszélések esetén a résztvevők rögzített videóüzenetekkel járulhatnak hozzá a megbeszéléshez. ?♀️
A rendszer minden megbeszélés után automatikusan elküldi az összefoglalót e-mailben. Ha pedig egy adott szakaszra szeretnél visszatérni, az AI chatbot segít gyorsan megtalálni.
Timz. Flowers legjobb funkciói
- A virág alapú folyamatábra hasznos vizuális áttekintést nyújt az összes visszajelzésről és kérdésről.
- Még ha az értekezlet aszinkron módon zajlik is, a rendszer élő beszélgetés érzetét kelti.
- Időbélyegekkel ellátott jegyzeteket kínál, így mindig tudod, hol tartasz a megbeszélésen.
- Bár van ingyenes lehetőség is, a Pro és a Business csomagok több órányi felvételi időt biztosítanak, és az adatok hosszabb ideig maradnak meg.
Timz. Flowers korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a kezdeti beállítás kissé időigényes.
- Még nem minden böngésző támogatott, ezért előfordulhat, hogy nem az első választásodnak megfelelő böngészőt kell használnod.
Timz. Virágárak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 6,99 €/hó csapatonként
- Üzleti: 13,99 €/hó csapatonként
Timz. Virágok értékelései és vélemények
- G2: 4,5/5 (13 értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
Ideális:
- Különböző időzónákban dolgozó, elosztott csapatok — Tekintse át a rögzített beszélgetéseket szinkronizált videóval, átirattal és kiemelt részekkel, a saját tempójában.
8. Sembly AI
A Sembly AI egy AI eszköz a találkozók jegyzeteléséhez, amely rögzíti a találkozókat és leírja azokat. Ezután összefoglalót és jegyzőkönyvet készít, kiemelve a beszélgetés legfontosabb pontjait. Ha nem tudsz részt venni egy találkozón, elküldheted a Sembly-t helyetted, majd később átnézheted a találkozó jegyzetét. ??
A feladatok automatikusan azonosításra és leírásra kerülnek, majd egy csapattaghoz rendelődnek. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Trello, lehetővé teszi, hogy a feladatokat és a jegyzeteket közvetlenül azokba a munkaterületekbe továbbítsa.
A Sembly AI legjobb funkciói
- A találkozó jegyzetek a rendszerben kerülnek mentésre, és bármikor visszatérhetsz hozzájuk, hogy kulcsszavakat vagy résztvevőket keress.
- A Sembly AI több mint 35 nyelven működik.
- Az eszköz Android és iOS alkalmazásokban, valamint a weben is elérhető.
A Sembly AI korlátai
- Előfordul, hogy nem sikerül csatlakozni a megbeszéléshez vagy rögzíteni azt.
- A megbeszélés hangulata nem mindig tükrözi a teljes megbeszélést, csak annak egy részére koncentrál.
Sembly AI árak
- Személyes: Ingyenes
- Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sembly AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (11 értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
Ideális:
- Foglalt vezetők, akik egymást követő hívásokkal foglalkoznak — Készítsen automatikusan generált összefoglalókat és teendőket anélkül, hogy megmozdítaná az ujját.
9. Fathom
A Fathom egy AI eszköz a találkozók jegyzetelésére, amely rögzíti, leírja és összefoglalja a találkozókat. A felvétel és a leírás is azonnal elérhető, amikor befejezi a találkozót. Ezután egyszerűen másolhatja és beillesztheti az összefoglalókat és a teendőket a Gmailbe, a Google Docsba vagy egy feladatkezelő eszközbe.
A hívásjegyzetek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-mel, így mindig rendelkezésre állnak az adatbázisban szereplő személyekkel folytatott interakcióid. Az értekezlet legfontosabb pontjait lejátszási listává is összeállíthatod, és megoszthatod más érdekelt felekkel.
A Fathom legjobb funkciói
- A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meetings alkalmazásokkal is kompatibilis.
- Amikor kiemel egy részt a hívásból, a Fathom összefoglalja azt Önnek.
- A rendszer hét nyelvet támogat, köztük az angolt, a spanyolt és a franciát.
- A fizetős Team kiadás extra funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezetben bevezethető legyen.
Fathom korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület kissé sötét, és szívesebben választanának egy világosabb változatot.
- Bár ez jól működik a tervezett megbeszélések esetében, jelenleg nem támogatja az egyes rögtönzött megbeszéléseket, különösen a Microsoft Teams alkalmazásban.
Fathom árak
- Ingyenes
- Csapatkiadás: 19 USD/hó felhasználónként
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)
Ideális:
- Ügyfél-sikermenedzserek, akik az ügyfelek értékeléseit kezelik — Könnyedén nyomon követheted az ügyfelek véleményét, céljait és visszajelzéseit, hogy javítsd a megtartási arányt.
10. Szuperhatású
A Superpowered leírja a megbeszélést, de nem rögzíti és nem használ botokat – közvetlenül a készülék hangjáról működik. Ezeket a leírásokat hét napig tárolja, hogy legyen ideje jegyzeteket készíteni, mielőtt törlésre kerülnek.
Ez az AI eszköz automatikusan összefoglalja a beszélgetést és meghatározza a teendőket.
Ezekkel a naptárát is kézben tarthatja. A közelgő megbeszélésekre vonatkozó emlékeztetők a menüsoron jelennek meg, és onnan közvetlenül átkattinthat a megbeszélésre. ?️
A legjobb funkciók szuperhatékonysággal
- Minden értekezlet-platformmal kompatibilis.
- A Superpowered még az érzelmeket is azonosítja és dokumentálja a megbeszélés során.
- A fejlesztőcsapat nagyon nyitott és fogékony a visszajelzésekre és javaslatokra.
Szuperhatású korlátozások
- Az ingyenes verzió csak e-mailekkel és a Slackkel integrálható, így ha például a Google Drive-val vagy a Salesforce-szal szeretné használni, akkor fizetős csomagot kell választania.
- A mobil és a Linux még nem támogatott.
Szuperhatékony árazás
- Ingyenes
- Alap: 30 USD/hó
- Pro: 90 USD/hó
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Szuperhatékony értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Ideális:
- Gyors tempójú standup-megbeszéléseket vezető termékmenedzserek — Jegyezze fel, mi hangzott el, mi akadályozza a munkát, és mi a következő lépés, anélkül, hogy megzavarná a csapat munkáját.
Mit kell keresni az AI-alapú jegyzetelő eszközökben?
Az AI-alapú értekezlet-asszisztens növeli a termelékenységet, javítja a pontosságot és támogatja a projekt átláthatóságát. Emellett megkönnyíti az értekezlet-jegyzetek megosztását is. Az AI-eszközök időt is megtakarítanak, így könnyebben elérheted céljaidat a projekt korlátai között. ?️
Egy jó AI jegyzetelő képes lesz ezeket a feladatokat kombinálva elvégezni az Ön számára:
- Integrálja videokonferencia-platform okkal, mint például a Teams vagy a Zoom.
- Rögzítsd a megbeszélést, majd mentsd el a felvételt.
- Biztosíts élő átírást, hogy az összes értekezlet résztvevő könnyen követni tudja a folyamatot.
- Könnyítse meg a több csapattag közötti közös jegyzetelést
- Használja a fejlett AI funkciókat a legfontosabb pontok összefoglalásához, így könnyebben azonosíthatja a főbb tanulságokat.
- Segítsen elkészíteni az értekezlet jegyzőkönyvét az értekezlet jegyzetekből
- Azonosítsd a teendőket, és automatizáld a feladatok delegálását az online értekezletek jegyzetéből.
- Kiváló felhasználói élményt nyújt, amely racionalizálja a munkafolyamatot.
- Biztosítson adatbiztonságot, hogy bizalmas beszélgetései védve legyenek.
Időt takaríts meg és növeld a termelékenységet a találkozók jegyzetelésére szolgáló AI eszközökkel
Az AI a megbeszélések során segíthet a csapatoddal, ügyfeleiddel vagy potenciális ügyfeleiddel való interakcióid minden aspektusában. A legjobb AI-megbeszéléseszközök egyszerűsíthetik az ütemezést, rögzíthetik és leírhatják a megbeszélés jegyzeteket, vagy AI-írási eszközökkel ellátott sablonokat nyújthatnak, amelyek segítenek a saját jegyzetek készítésében.
Az AI-eszközök segíthetnek az összes értekezlet-jegyzet összefoglalásában is, kiemelve a beszélgetés legfontosabb részeit, és azonosítva a feladatokat és a következő lépéseket. Akár feladatkezelő eszközökkel is integrálhatók, így még több időt takaríthat meg, és minden lépésnél racionalizálhatja a munkafolyamatot. ?
A munkafolyamatok racionalizálásáról szólva, a ClickUp mindenre kiterjed – nemcsak az értekezletek lebonyolítására, hanem a vállalat vezetésére és a csapat irányítására is. Az üzleti tevékenység minden aspektusát lefedő sablonokkal és projektmenedzsment eszközökkel, valamint időt és energiát megtakarító integrációkkal ez az egyetlen hely, ahol minden üzleti igényét kielégítheti. ?
