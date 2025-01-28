A 10 legjobb online értekezleteszköz csapatok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Sok vállalat ma már hibrid vagy teljesen távoli csapatokkal dolgozik, és a virtuális találkozók a normák. Bizonyos szempontból ez megnehezíti a csapatok irányítását és az együttműködést – pedig a csapatok az együttműködésen alapulnak.

Szerencsére a technológia is lépést tartott a fejlődéssel, és ma már számos eszköz áll rendelkezésre egyéni találkozók, csoportos megbeszélések, webináriumok és egyéb virtuális események szervezéséhez.

De a rengeteg videokonferencia-eszköz közül hogyan tudhatja, melyik a legjobb az Ön vállalkozásának?

Határozzuk meg, mi teszi jóvá egy online értekezlet-eszközt, nézzük meg a csapat termelékenységét növelő lehetőségeket, és vigyük vállalkozását a következő szintre! ?

A találkozóplatformok keményen dolgoznak azon, hogy az online találkozók során is megteremtsék a személyes találkozók varázsát, túllépve a hagyományos konferencia-szolgáltatásokon, ösztönözve a részvételt és egyszerűsítve a munkafolyamatot. És sokuknak ez sikerül is.

Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelnie kell, amikor online értekezleteszközöket keres a csapatának:

Kiváló minőségű audio- és videokonferencia-szoftverek

Fájlmegosztási funkció, hogy mindenki hozzájárulhasson a videotalálkozókhoz – vagy bármikor máskor.

Videokonferencia-szoftver, amely ugyanolyan jól működik teljes létszámú értekezletek hez, mint egyéni megbeszélésekhez

Felhőalapú webkonferencia, így nincs szükség letöltésre.

Üzenetküldő funkció, amely lehetővé teszi a csapat élő csevegését, valamint a privát csevegéseket is.

Aszinkron kommunikációs eszközök , amelyek támogatják az időzónák közötti együttműködést, például értesítések és megjegyzések nyomon követése

Találkozó-rögzítő eszközök, hogy semmi ne vesszen el

Képernyőmegosztási és diavetítési funkciók, így bárki tarthat prezentációt

Integrációs képesség a munkafolyamat megkönnyítésére

Biztonsági funkciók, amelyek megvédik vállalata adatait, és lehetővé teszik, hogy Ön döntse el, ki férhet hozzá mely tartalmakhoz.

Mobil támogatás, így csapata tagjai útközben is csatlakozhatnak a találkozóhoz a telefonjukról.

Most, hogy már tudja, mit keres, nézzük meg a legjobb videokonferencia-platformokat!

Egyes szolgáltatók teljesen ingyenes online értekezlet-eszközöket kínálnak, és bár sokuknak vannak bizonyos korlátai, kis csapatok és egyszerű felhasználási esetek esetén jól működhetnek. Másokért a kezdetektől fogva fizetnie kell, de gyakran hasznos együttműködési eszközökkel és fejlettebb funkciókkal rendelkeznek. ?

Tekintse meg a ClickUp 15+ nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely hatékony együttműködési eszközöket kínál a találkozókhoz. A ClickUp hasznos találkozó sablonja is rendelkezésre áll, amelyen láthatja a tervezett, folyamatban lévő és befejezett találkozók összes részletét. Használhatja prezentációs diáinak tárolására és jegyzetek készítésére is. A ClickUp találkozókövető sablonja segít minden találkozót nyomon követni, így mindig felkészült lehet, és a követő feladatokat is nyomon követheti, ami egyszerűbbé teszi a projektmenedzsmentet.

Készíts jegyzeteket a ClickUp Doc -ban a találkozó előtt vagy alatt, és onnan gyorsan és egyszerűen használhatod a feladatütemező szoftverünket, hogy ezeket a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítsd. ?

Próbálja ki a virtuális táblát, hogy fokozza csapata kreativitását, és közvetlenül a tábláról hozzon létre feladatokat. Ezután használja a videoklipek funkciót, hogy megossza a képernyőfelvételt azokkal, akik nem voltak ott.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Mivel nagyon sok funkció van, időbe és figyelembe telik, mire mindet elsajátítja.

A Pages néha kissé lassan töltődik be, amikor dokumentumot oszt meg a találkozók során.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Standuply

via Standuply

A Standuply egy agilis fejlesztési asszisztens, amely segít automatizálni a napi standup találkozókat, valamint a retrospektív találkozókat, miután egy projekt befejeződött. Ideális scrum mesterek és távoli csapatokat irányító projektmenedzserek számára, és használható a Slackben vagy a Teamsben.

Segít más agilis folyamatokban is, például a hátralékos feladatok áttekintésében és prioritásainak meghatározásában, a feladatokhoz szükséges idő becslésében, valamint felmérések végzésében, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a sprint alatt vagy után. ?️

A Standuply legjobb funkciói

Aszinkron találkozókat szervezhet szöveges, hang- vagy videóüzenetekkel, és hang- vagy videóüzeneteket csatolhat a találkozó jelentéseihez.

Készítsen szavazásokat vagy felméréseket, hogy felmérje a csapat hangulatát.

A Standup tudásbázist hoz létre a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok mentésével, így a csapat tagjai bármikor hozzáférhetnek a tárolt tudáshoz.

Olyan eszközökkel működik együtt, mint a Jira és a Github, hogy agilis diagramokat készítsen.

A Standuply korlátai

Az integrációk a Teams vagy a Slack alkalmazásokra korlátozódnak, és egyes felhasználók több lehetőséget szeretnének.

Standuply árak

30 napos ingyenes próba

Starter: 3 felhasználóig ingyenes

Csapat: 1,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 3,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Standuply értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23+ értékelés)

3. Google Meet

via Google Meet

A Google Meet korábban Google Hangouts Meet néven volt ismert, és a Google Workspace (korábban G Suite) része. A Google Meet videokonferencia-szoftver egyszerűen használható, és kényelmes, ha már használja a Google Workspace-t.

A csomagjától függően egyszerű egyéni találkozót szervezhet, vagy akár élőben közvetíthet webináriumokat vagy videokonferenciákat a YouTube-on. A Google Meet ingyenes online találkozóeszköze legfeljebb 100 résztvevőt engedélyez videohívásokon, míg a prémium fizetős csomag legfeljebb 250 résztvevőt támogat.

A Google Meet tartalmazza a szokásos videocsevegési funkciókat, mint például a kamera és a mikrofon be- és kikapcsolása, a figyelem felkeltése kézfeltartással, valamint a képernyő megosztása – akár egyetlen ablakról, akár az egész asztalról van szó.

A Google Meet legjobb funkciói

A videokonferencia során valós időben feliratozhat, így mindenki követni tudja a történéseket.

Csatlakozzon a hívásokhoz közvetlenül a Google Naptárból vagy a Gmailből, és használja a Google Chat szolgáltatást a többi résztvevővel való kommunikációhoz.

Adatait és interakcióit végpontok közötti titkosítás védi.

A mobilalkalmazás lehetővé teszi a Google Meet használatát bármilyen mobil eszközön.

A prémium csomag háttérzajszűrést kínál.

A Google Meet korlátai

Ez nem a legjobb videokonferencia-szoftver nagy létszámú találkozókhoz, mivel nem kínál olyan funkciókat, mint a kis csoportok számára kialakított szobák, táblák vagy szavazások.

Találkozókat csak akkor rögzíthet, ha prémium csomagot választott.

A Google Meet árai

Alapszintű: Ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 500 értékelés)

4. Calendly

via Calendly

A Calendly egy automatizálási platform, amely segít a találkozók gyors és egyszerű ütemezésében. Ideális értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok, valamint toborzók, tanárok és informatikai szakemberek számára. ?️

Miután beállította a rendelkezésre állását a rendszerben, megjelenítheti az opciókat a weboldalán, e-mailben vagy SMS-ben, így az ügyfelek, potenciális ügyfelek vagy új munkatársak könnyen lefoglalhatnak Önnel egy találkozót. Ezután a valódi munkájára koncentrálhat: az értékesítésre, a legjobb emberek felvételére és beillesztésére, vagy a diákok és ügyfelek támogatására.

A Calendly legjobb funkciói

Nem kell időt pazarolnia a találkozók megszervezésére, e-mailek küldözgetésével.

Kínáljon különböző típusú találkozókat – például bemutatkozó hívást vagy célzott egyéni megbeszélést –, hogy a meghívottak kiválaszthassák, melyiket preferálják.

A Calendly e-mailes emlékeztetőket küld a találkozók visszaigazolásához, így kisebb az esélye, hogy valaki nem jelenik meg.

Használja közös találkozók szervezésére, figyelembe véve az összes házigazda naptárát.

A Calendly korlátai

Az ingyenes verzióban csak egy naptárat lehet összekapcsolni és egy típusú találkozót lehet ütemezni.

Egyes felhasználók a fizetős változatokat kissé drágának tartják, tekintve, hogy azok funkcionalitása a találkozók ütemezésére korlátozódik.

Calendly árak

Alapszintű: Ingyenes

Essentials: 8 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Teams: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

5. Loom

via Loom

Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a Loom egy aszinkron videóüzenetküldő eszköz, amelynek segítségével Ön és csapata megszabadulhat az időpazarló találkozóktól.

Ehelyett rögzítheti magát és a számítógép képernyőjét a készülék kamerájával és mikrofonjával. Ezután ossza meg a linket a kiválasztott címzettekkel, hogy azok akkor nézhessék meg, amikor nekik megfelel.

A Loom ideális állapotfrissítésekhez, képzésekhez és egyértelmű, konstruktív visszajelzések adásához. Az interaktív funkciók, mint például a megjegyzések és az emojik, segítenek Önnek és csapatának kapcsolatban maradni, még akkor is, ha nem tartanak találkozót. ?‍♀️

A Loom legjobb funkciói

A címzetteknek nem kell saját Loom-fiókkal rendelkezniük – egyszerűen megnézhetik a videót online.

Hozzáadhat linkeket a videóban hivatkozott fájlokhoz és egyéb forrásokhoz.

A jelszóvédelem és az e-mailes engedélyezés segít szabályozni a videóhoz való hozzáférést.

Nyomon követheti, ki nézte meg a videóját, és figyelemmel kísérheti annak teljesítményét.

A Loom korlátai

Az ingyenes verzióban videónként 5 perc, összesen 25 videó a korlát.

Ez nem egy élő webkonferencia-alkalmazás, ezért csak előre rögzíthető felvételeket lehet használni.

Loom árak

14 napos ingyenes próba

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (380 értékelés)

6. Grain

via Grain

A Grain egy mesterséges intelligencia rendszer, amely automatikusan rögzíti a találkozók jegyzetét és tanulságait, így Ön teljes mértékben a résztvevőkkel foglalkozhat. Elemezi és összefoglalja a találkozó beszélgetéseit, majd elkészíti az összefoglalót, amelyet elmenthet a találkozó jegyzeteként, majd kivághat belőle részeket, hogy megossza másokkal.

Ideális ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel vagy lehetséges új munkatársakkal folytatott beszélgetésekhez, valamint távoli csapatával tartott találkozókhoz. A Grain-t a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet alkalmazásokban is használhatja. Akár a szoftver is készíthet jegyzeteket Ön helyett, ha Ön nem vesz részt a találkozón. ?

A Grain legjobb funkciói

A Grain kivonja a találkozó legfontosabb pontjait, így nem kell időt pazarolnia a többi rész újbóli elolvasására.

Integrálható a Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce és más platformokkal, így könnyedén megoszthatja a találkozó klipjeit bármelyik platformon.

A biztonság kiemelt fontosságú, ezért az adatok titkosítva vannak és SOC 2 Type 1 tanúsítvánnyal védettek.

A Grain fejlesztőcsapata nyitott az ügyfelek javaslataira, és tanul belőlük.

Grain korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy az AI által generált értekezlet-összefoglaló nem mindig teljesen pontos.

A felhasználói felület mobil eszközön nem olyan könnyen kezelhető, mint asztali számítógépen.

Gabonaárak

Starter: 5 felhasználóig ingyenes

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

7. TeamViewer

via TeamViewer

A TeamViewer elsősorban IT-szakemberek számára készült, akik távoli támogatást nyújtanak a felhasználóknak. Segít figyelemmel kísérni és kezelni az Ön gondozásában lévő eszközöket, és ha probléma adódik, a felhasználók távoli hozzáférést adhatnak Önnek a számítógépükhöz, hogy megtalálja és kijavítsa a hibát. ?

A TeamViewer bármilyen eszközön használható, és bármilyen más eszközhöz csatlakoztatható, fejlett biztonsági funkciói pedig garantálják üzleti adatainak biztonságát.

Az egymást követő csomagok egyre több felhasználót és eszközt támogatnak, és további lehetőségeket kínálnak az Ön által felügyelt eszközök ökoszisztémájának figyelemmel kísérésére.

A TeamViewer legjobb funkciói

A rendszer proaktív módon riasztásokat küldhet, ha figyelmet igénylő probléma merül fel.

Kompatibilis minden asztali és mobil platformmal, beleértve a Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS és Chrome OS rendszereket.

Több monitor egyidejű használatát is támogatja.

Adatai 2FA és továbbfejlesztett engedélyezéssel vannak védve.

A TeamViewer korlátai

A biztonsági funkciók néha túlzásba eshetnek, és inkább bosszantóak, mint hasznosak.

A felhasználói felület nem mindig könnyen kezelhető, ezért néha nehéz lehet megtalálni, amit keres.

TeamViewer árak

TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 USD/hó felhasználónként

TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 USD/hó felhasználónként

TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 USD/hó felhasználónként

TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 USD/hó felhasználónként

TeamViewer Tensor: Árakért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

TeamViewer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 100 értékelés)

8. Skype

A Skype az egyik legnagyobb ingyenes online találkozóeszköz, amely ma elérhető. Használhatja családi csevegésre, csapatértekezletek tartására vagy videokonferencia-megoldásként az üzleti életben.

HD videóminőséget és képernyőmegosztást kínál, hogy könnyebben átadhassa üzenetét, valamint élő feliratokat és feliratozást biztosít a találkozó során. Videókat, fényképeket vagy bármilyen más fájlt, amelyet meg szeretne osztani, egyszerűen áthúzhat a beszélgetési ablakba. ?

A Skype legjobb funkciói

A Skype-ot letöltheti minden eszközére, és bármelyikről bejelentkezhet.

Valós idejű fordítást kínál 10 különböző nyelven hangfelvételekhez és több mint 60 nyelven szövegekhez.

Az intelligens üzenetküldés és az emojik ösztönzik az interakciót a találkozók során.

A Skype támogatja a videofelvételt, és értesíti a résztvevőket, amikor az aktiválva van.

A Skype korlátai

Ez az ingyenes webkonferencia-funkció leginkább kisvállalkozások számára ideális, mivel a találkozó-szoftver egyszerre legfeljebb 100 videohívás-résztvevőt támogat.

A Skype együttműködési eszközei meglehetősen alapszintűek, és nem teszik lehetővé, hogy több résztvevő egyszerre dolgozzon egy dokumentumon.

Skype árak

Ingyenes: Skype-Skype hívások

Skype Credit: 5 dollártól kezdődik, ami 165 perc mobil- vagy vezetékes telefonhívást jelent.

Amerikai előfizetés: 2,99 USD/hó korlátlan percekért amerikai mobiltelefonokra vagy vezetékes telefonokra történő hívásokhoz

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 22 700 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

9. Otter. ai

Az Otter. ai egy átírási eszköz, amely automatikusan rögzíti a találkozó során elhangzott beszélgetéseket, összefoglalja a legfontosabb pontokat, majd e-mailben elküldi Önnek az összefoglalót. Minden megosztott diát rögzít, és a megfelelő ponton hozzáad a találkozó napirendjéhez.

A találkozó résztvevői interaktív módon reagálhatnak a tartalomra: kiemelhetik a fontos pontokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, vagy feladatok létrehozásával és kiosztásával is hozzájárulhatnak a munkához. Az új élő csevegési funkció pedig biztosítja, hogy mindenki kapcsolatban maradjon egymással.

Bónuszként előre rögzített tartalmakat is feltölthetsz, és azok is ugyanolyan hatékonyan működnek majd. ?

Otter. ai legjobb funkciói

A rendszer könnyen beállítható és használatba vehető.

Integrálható a Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal.

Ha összekapcsolja az Otter.ai alkalmazást a Microsoft vagy Google naptárával, az automatikusan csatlakozik az értekezletekhez.

A fizetős verzió lehetővé teszi, hogy keresést végezzen, majd exportálja és lejátszassa a találkozó meghatározott részeit.

Otter. ai korlátai

Az ingyenes verzió havonta csak 300 perc átírást és találkozónként 30 percet engedélyez.

Könnyű véletlenül bekapcsolva hagyni az Ottert a találkozó befejezése után, és ezáltal érzékeny beszélgetések is rögzítésre kerülhetnek.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

10. Zoom

via Zoom

A Zoom Meetings ideális videokonferencia-eszköz kis- és nagyvállalatok számára, amelyek távoli csapatokkal dolgoznak. Gyorsan és egyszerűen lehet találkozókat szervezni – egyszeri vagy ismétlődő – úgy, hogy létrehoz egy privát találkozó linket, és megosztja azt a csapat tagjaival. A link megnyit egy dedikált videokonferencia-termet, amelybe jelszóval lehet belépni. ?

Miután belépett a konferenciaterembe, hozzáférhet a találkozó közbeni csevegéshez, és ha szeretné, aktiválhatja az automatikus feliratokat. Bárki megoszthatja a képernyőjét, akár egyszerre is, és a HD videó- és hangminőség biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

A Zoom legjobb funkciói

Ossza fel a találkozó résztvevőit kisebb vitacsoportokra, akár 50 különteremmel.

Feltölthet .doc, .pdf és .ppt fájlokat.

Hívásrögzítés is rendelkezésre áll, és egy értesítés jelenik meg, amely tájékoztatja a résztvevőket a rögzítés folyamatáról.

A Zoom korlátai

Az ingyenes csomag csak 100 résztvevőt engedélyez, és 40 perces időkorlátot szab a találkozókra, valamint korlátozott felhőalapú tárhelyet biztosít.

Ha Önök egy nagyon együttműködő csapat, akkor a Zoom nem feltétlenül ideális, mivel más online értekezlet-platformokkal összehasonlítva nem teszi lehetővé az egymás mellett történő együttműködést.

Zoom árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro : 149,90 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 199,90 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 53 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)

Akár webkonferencia-szoftvert, átírási és összefoglaló eszközt, akár ütemezési platformot keres, biztosan talál magának megfelelő online értekezlet-eszközt. Az Ön vállalkozásának megfelelő eszköznek olyan funkciókat kell kínálnia, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot, támogatják az együttműködést, és mindenki számára könnyen használhatók.

A ClickUp mindezeket és még többet is teljesít. Ez egy all-in-one megoldás, amely segít kezelni a találkozókat, az embereket, a feladatokat és az üzletet – és mindezt a lehető legnagyobb mértékben automatizálni.

Válasszon a széles körű, testreszabható sablonok közül, amelyek végigvezetik Önt vállalkozása minden aspektusán, időt, pénzt és energiát takarítva meg Önnek, és így Önnek több ideje marad a valódi munkájára. ?

Regisztráljon ingyenesen, és kezdje el használni a ClickUp-ot még ma, hogy felkészülhessen a következő találkozóra!