A 10 legjobb online értekezleteszköz csapatok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Sok vállalat ma már hibrid vagy teljesen távoli csapatokkal dolgozik, és a virtuális találkozók a normák. Bizonyos szempontból ez megnehezíti a csapatok irányítását és az együttműködést – pedig a csapatok az együttműködésen alapulnak.
Szerencsére a technológia is lépést tartott a fejlődéssel, és ma már számos eszköz áll rendelkezésre egyéni találkozók, csoportos megbeszélések, webináriumok és egyéb virtuális események szervezéséhez.
De a rengeteg videokonferencia-eszköz közül hogyan tudhatja, melyik a legjobb az Ön vállalkozásának?
Határozzuk meg, mi teszi jóvá egy online értekezlet-eszközt, nézzük meg a csapat termelékenységét növelő lehetőségeket, és vigyük vállalkozását a következő szintre! ?
Mit kell keresni az online értekezletekhez használt eszközökben?
A találkozóplatformok keményen dolgoznak azon, hogy az online találkozók során is megteremtsék a személyes találkozók varázsát, túllépve a hagyományos konferencia-szolgáltatásokon, ösztönözve a részvételt és egyszerűsítve a munkafolyamatot. És sokuknak ez sikerül is.
Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelnie kell, amikor online értekezleteszközöket keres a csapatának:
- Kiváló minőségű audio- és videokonferencia-szoftverek
- Fájlmegosztási funkció, hogy mindenki hozzájárulhasson a videotalálkozókhoz – vagy bármikor máskor.
- Videokonferencia-szoftver, amely ugyanolyan jól működik teljes létszámú értekezletek hez, mint egyéni megbeszélésekhez.
- Felhőalapú webkonferencia, így nincs szükség letöltésre.
- Üzenetküldő funkció, amely lehetővé teszi a csapat élő csevegését, valamint a privát csevegéseket is.
- Aszinkron kommunikációs eszközök, amelyek támogatják az időzónák közötti együttműködést, például értesítések és megjegyzések nyomon követése
- Találkozó-rögzítő eszközök, hogy semmi ne vesszen el
- Képernyőmegosztási és diavetítési funkciók, így bárki tarthat prezentációt
- Integrációs képesség a munkafolyamat megkönnyítésére
- Biztonsági funkciók, amelyek megvédik vállalata adatait, és lehetővé teszik, hogy Ön döntse el, ki férhet hozzá mely tartalmakhoz.
- Mobil támogatás, így csapata tagjai útközben is csatlakozhatnak a találkozóhoz a telefonjukról.
A 10 legjobb online értekezleteszköz videohívásokhoz
Most, hogy már tudja, mit keres, nézzük meg a legjobb videokonferencia-platformokat!
Egyes szolgáltatók teljesen ingyenes online értekezlet-eszközöket kínálnak, és bár sokuknak vannak bizonyos korlátai, kis csapatok és egyszerű felhasználási esetek esetén jól működhetnek. Másokért a kezdetektől fogva fizetnie kell, de gyakran hasznos együttműködési eszközökkel és fejlettebb funkciókkal rendelkeznek. ?
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely hatékony együttműködési eszközöket kínál a találkozókhoz. A ClickUp hasznos találkozó sablonja is rendelkezésre áll, amelyen láthatja a tervezett, folyamatban lévő és befejezett találkozók összes részletét. Használhatja prezentációs diáinak tárolására és jegyzetek készítésére is. A ClickUp találkozókövető sablonja segít minden találkozót nyomon követni, így mindig felkészült lehet, és a követő feladatokat is nyomon követheti, ami egyszerűbbé teszi a projektmenedzsmentet.
Készíts jegyzeteket a ClickUp Doc -ban a találkozó előtt vagy alatt, és onnan gyorsan és egyszerűen használhatod a feladatütemező szoftverünket, hogy ezeket a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítsd. ?
Próbálja ki a virtuális táblát, hogy fokozza csapata kreativitását, és közvetlenül a tábláról hozzon létre feladatokat. Ezután használja a videoklipek funkciót, hogy megossza a képernyőfelvételt azokkal, akik nem voltak ott.
A ClickUp legjobb funkciói
- A Zoom meeting integrációval ingyenes videokonferenciákhoz férhet hozzá közvetlenül a ClickUp feladatokból.
- Állítson be ismétlődő feladatokat, hogy ne kelljen minden alkalommal a nulláról kezdenie, amikor konferenciahívást szervez.
- Az AI funkció segít összefoglalni a találkozók jegyzőkönyveit, így időt és energiát takaríthat meg. A platformot találkozók jegyzőkönyveinek nyomon követésére is használhatja.
- Egyszerűsítse munkafolyamatát úgy, hogy a Notepad, a Whiteboard vagy a hozzárendelt megjegyzések segítségével a csapatértekezlet jegyzetéből cselekvési tételeket hoz létre, közvetlenül az értekezlet során.
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail, az Outlook, a Google Naptár és az Asana, hogy platformok között zökkenőmentesen kezelhesse találkozóit és projektjeit.
A ClickUp korlátai
- Mivel nagyon sok funkció van, időbe és figyelembe telik, mire mindet elsajátítja.
- A Pages néha kissé lassan töltődik be, amikor dokumentumot oszt meg a találkozók során.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Standuply
A Standuply egy agilis fejlesztési asszisztens, amely segít automatizálni a napi standup találkozókat, valamint a retrospektív találkozókat, miután egy projekt befejeződött. Ideális scrum mesterek és távoli csapatokat irányító projektmenedzserek számára, és használható a Slackben vagy a Teamsben.
Segít más agilis folyamatokban is, például a hátralékos feladatok áttekintésében és prioritásainak meghatározásában, a feladatokhoz szükséges idő becslésében, valamint felmérések végzésében, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a sprint alatt vagy után. ?️
A Standuply legjobb funkciói
- Aszinkron találkozókat szervezhet szöveges, hang- vagy videóüzenetekkel, és hang- vagy videóüzeneteket csatolhat a találkozó jelentéseihez.
- Készítsen szavazásokat vagy felméréseket, hogy felmérje a csapat hangulatát.
- A Standup tudásbázist hoz létre a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok mentésével, így a csapat tagjai bármikor hozzáférhetnek a tárolt tudáshoz.
- Olyan eszközökkel működik együtt, mint a Jira és a Github, hogy agilis diagramokat készítsen.
A Standuply korlátai
- Az integrációk a Teams vagy a Slack alkalmazásokra korlátozódnak, és egyes felhasználók több lehetőséget szeretnének.
Standuply árak
- 30 napos ingyenes próba
- Starter: 3 felhasználóig ingyenes
- Csapat: 1,50 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 3,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Standuply értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (23+ értékelés)
3. Google Meet
A Google Meet korábban Google Hangouts Meet néven volt ismert, és a Google Workspace (korábban G Suite) része. A Google Meet videokonferencia-szoftver egyszerűen használható, és kényelmes, ha már használja a Google Workspace-t.
A csomagjától függően egyszerű egyéni találkozót szervezhet, vagy akár élőben közvetíthet webináriumokat vagy videokonferenciákat a YouTube-on. A Google Meet ingyenes online találkozóeszköze legfeljebb 100 résztvevőt engedélyez videohívásokon, míg a prémium fizetős csomag legfeljebb 250 résztvevőt támogat.
A Google Meet tartalmazza a szokásos videocsevegési funkciókat, mint például a kamera és a mikrofon be- és kikapcsolása, a figyelem felkeltése kézfeltartással, valamint a képernyő megosztása – akár egyetlen ablakról, akár az egész asztalról van szó.
A Google Meet legjobb funkciói
- A videokonferencia során valós időben feliratozhat, így mindenki követni tudja a történéseket.
- Csatlakozzon a hívásokhoz közvetlenül a Google Naptárból vagy a Gmailből, és használja a Google Chat szolgáltatást a többi résztvevővel való kommunikációhoz.
- Adatait és interakcióit végpontok közötti titkosítás védi.
- A mobilalkalmazás lehetővé teszi a Google Meet használatát bármilyen mobil eszközön.
- A prémium csomag háttérzajszűrést kínál.
A Google Meet korlátai
- Ez nem a legjobb videokonferencia-szoftver nagy létszámú találkozókhoz, mivel nem kínál olyan funkciókat, mint a kis csoportok számára kialakított szobák, táblák vagy szavazások.
- Találkozókat csak akkor rögzíthet, ha prémium csomagot választott.
A Google Meet árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként
- Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Meet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 500 értékelés)
4. Calendly
A Calendly egy automatizálási platform, amely segít a találkozók gyors és egyszerű ütemezésében. Ideális értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok, valamint toborzók, tanárok és informatikai szakemberek számára. ?️
Miután beállította a rendelkezésre állását a rendszerben, megjelenítheti az opciókat a weboldalán, e-mailben vagy SMS-ben, így az ügyfelek, potenciális ügyfelek vagy új munkatársak könnyen lefoglalhatnak Önnel egy találkozót. Ezután a valódi munkájára koncentrálhat: az értékesítésre, a legjobb emberek felvételére és beillesztésére, vagy a diákok és ügyfelek támogatására.
A Calendly legjobb funkciói
- Nem kell időt pazarolnia a találkozók megszervezésére, e-mailek küldözgetésével.
- Kínáljon különböző típusú találkozókat – például bemutatkozó hívást vagy célzott egyéni megbeszélést –, hogy a meghívottak kiválaszthassák, melyiket preferálják.
- A Calendly e-mailes emlékeztetőket küld a találkozók visszaigazolásához, így kisebb az esélye, hogy valaki nem jelenik meg.
- Használja közös találkozók szervezésére, figyelembe véve az összes házigazda naptárát.
A Calendly korlátai
- Az ingyenes verzióban csak egy naptárat lehet összekapcsolni és egy típusú találkozót lehet ütemezni.
- Egyes felhasználók a fizetős változatokat kissé drágának tartják, tekintve, hogy azok funkcionalitása a találkozók ütemezésére korlátozódik.
Calendly árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Essentials: 8 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként
- Teams: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Calendly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)
5. Loom
Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a Loom egy aszinkron videóüzenetküldő eszköz, amelynek segítségével Ön és csapata megszabadulhat az időpazarló találkozóktól.
Ehelyett rögzítheti magát és a számítógép képernyőjét a készülék kamerájával és mikrofonjával. Ezután ossza meg a linket a kiválasztott címzettekkel, hogy azok akkor nézhessék meg, amikor nekik megfelel.
A Loom ideális állapotfrissítésekhez, képzésekhez és egyértelmű, konstruktív visszajelzések adásához. Az interaktív funkciók, mint például a megjegyzések és az emojik, segítenek Önnek és csapatának kapcsolatban maradni, még akkor is, ha nem tartanak találkozót. ?♀️
A Loom legjobb funkciói
- A címzetteknek nem kell saját Loom-fiókkal rendelkezniük – egyszerűen megnézhetik a videót online.
- Hozzáadhat linkeket a videóban hivatkozott fájlokhoz és egyéb forrásokhoz.
- A jelszóvédelem és az e-mailes engedélyezés segít szabályozni a videóhoz való hozzáférést.
- Nyomon követheti, ki nézte meg a videóját, és figyelemmel kísérheti annak teljesítményét.
A Loom korlátai
- Az ingyenes verzióban videónként 5 perc, összesen 25 videó a korlát.
- Ez nem egy élő webkonferencia-alkalmazás, ezért csak előre rögzíthető felvételeket lehet használni.
Loom árak
- 14 napos ingyenes próba
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Loom értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (380 értékelés)
6. Grain
A Grain egy mesterséges intelligencia rendszer, amely automatikusan rögzíti a találkozók jegyzetét és tanulságait, így Ön teljes mértékben a résztvevőkkel foglalkozhat. Elemezi és összefoglalja a találkozó beszélgetéseit, majd elkészíti az összefoglalót, amelyet elmenthet a találkozó jegyzeteként, majd kivághat belőle részeket, hogy megossza másokkal.
Ideális ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel vagy lehetséges új munkatársakkal folytatott beszélgetésekhez, valamint távoli csapatával tartott találkozókhoz. A Grain-t a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet alkalmazásokban is használhatja. Akár a szoftver is készíthet jegyzeteket Ön helyett, ha Ön nem vesz részt a találkozón. ?
A Grain legjobb funkciói
- A Grain kivonja a találkozó legfontosabb pontjait, így nem kell időt pazarolnia a többi rész újbóli elolvasására.
- Integrálható a Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce és más platformokkal, így könnyedén megoszthatja a találkozó klipjeit bármelyik platformon.
- A biztonság kiemelt fontosságú, ezért az adatok titkosítva vannak és SOC 2 Type 1 tanúsítvánnyal védettek.
- A Grain fejlesztőcsapata nyitott az ügyfelek javaslataira, és tanul belőlük.
Grain korlátozások
- Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy az AI által generált értekezlet-összefoglaló nem mindig teljesen pontos.
- A felhasználói felület mobil eszközön nem olyan könnyen kezelhető, mint asztali számítógépen.
Gabonaárak
- Starter: 5 felhasználóig ingyenes
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)
7. TeamViewer
A TeamViewer elsősorban IT-szakemberek számára készült, akik távoli támogatást nyújtanak a felhasználóknak. Segít figyelemmel kísérni és kezelni az Ön gondozásában lévő eszközöket, és ha probléma adódik, a felhasználók távoli hozzáférést adhatnak Önnek a számítógépükhöz, hogy megtalálja és kijavítsa a hibát. ?
A TeamViewer bármilyen eszközön használható, és bármilyen más eszközhöz csatlakoztatható, fejlett biztonsági funkciói pedig garantálják üzleti adatainak biztonságát.
Az egymást követő csomagok egyre több felhasználót és eszközt támogatnak, és további lehetőségeket kínálnak az Ön által felügyelt eszközök ökoszisztémájának figyelemmel kísérésére.
A TeamViewer legjobb funkciói
- A rendszer proaktív módon riasztásokat küldhet, ha figyelmet igénylő probléma merül fel.
- Kompatibilis minden asztali és mobil platformmal, beleértve a Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS és Chrome OS rendszereket.
- Több monitor egyidejű használatát is támogatja.
- Adatai 2FA és továbbfejlesztett engedélyezéssel vannak védve.
A TeamViewer korlátai
- A biztonsági funkciók néha túlzásba eshetnek, és inkább bosszantóak, mint hasznosak.
- A felhasználói felület nem mindig könnyen kezelhető, ezért néha nehéz lehet megtalálni, amit keres.
TeamViewer árak
- TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 USD/hó felhasználónként
- TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 USD/hó felhasználónként
- TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 USD/hó felhasználónként
- TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 USD/hó felhasználónként
- TeamViewer Tensor: Árakért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
TeamViewer értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 11 100 értékelés)
8. Skype
A Skype az egyik legnagyobb ingyenes online találkozóeszköz, amely ma elérhető. Használhatja családi csevegésre, csapatértekezletek tartására vagy videokonferencia-megoldásként az üzleti életben.
HD videóminőséget és képernyőmegosztást kínál, hogy könnyebben átadhassa üzenetét, valamint élő feliratokat és feliratozást biztosít a találkozó során. Videókat, fényképeket vagy bármilyen más fájlt, amelyet meg szeretne osztani, egyszerűen áthúzhat a beszélgetési ablakba. ?
A Skype legjobb funkciói
- A Skype-ot letöltheti minden eszközére, és bármelyikről bejelentkezhet.
- Valós idejű fordítást kínál 10 különböző nyelven hangfelvételekhez és több mint 60 nyelven szövegekhez.
- Az intelligens üzenetküldés és az emojik ösztönzik az interakciót a találkozók során.
- A Skype támogatja a videofelvételt, és értesíti a résztvevőket, amikor az aktiválva van.
A Skype korlátai
- Ez az ingyenes webkonferencia-funkció leginkább kisvállalkozások számára ideális, mivel a találkozó-szoftver egyszerre legfeljebb 100 videohívás-résztvevőt támogat.
- A Skype együttműködési eszközei meglehetősen alapszintűek, és nem teszik lehetővé, hogy több résztvevő egyszerre dolgozzon egy dokumentumon.
Skype árak
- Ingyenes: Skype-Skype hívások
- Skype Credit: 5 dollártól kezdődik, ami 165 perc mobil- vagy vezetékes telefonhívást jelent.
- Amerikai előfizetés: 2,99 USD/hó korlátlan percekért amerikai mobiltelefonokra vagy vezetékes telefonokra történő hívásokhoz
Skype értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 22 700 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)
9. Otter. ai
Az Otter. ai egy átírási eszköz, amely automatikusan rögzíti a találkozó során elhangzott beszélgetéseket, összefoglalja a legfontosabb pontokat, majd e-mailben elküldi Önnek az összefoglalót. Minden megosztott diát rögzít, és a megfelelő ponton hozzáad a találkozó napirendjéhez.
A találkozó résztvevői interaktív módon reagálhatnak a tartalomra: kiemelhetik a fontos pontokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, vagy feladatok létrehozásával és kiosztásával is hozzájárulhatnak a munkához. Az új élő csevegési funkció pedig biztosítja, hogy mindenki kapcsolatban maradjon egymással.
Bónuszként előre rögzített tartalmakat is feltölthetsz, és azok is ugyanolyan hatékonyan működnek majd. ?
Otter. ai legjobb funkciói
- A rendszer könnyen beállítható és használatba vehető.
- Integrálható a Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal.
- Ha összekapcsolja az Otter.ai alkalmazást a Microsoft vagy Google naptárával, az automatikusan csatlakozik az értekezletekhez.
- A fizetős verzió lehetővé teszi, hogy keresést végezzen, majd exportálja és lejátszassa a találkozó meghatározott részeit.
Otter. ai korlátai
- Az ingyenes verzió havonta csak 300 perc átírást és találkozónként 30 percet engedélyez.
- Könnyű véletlenül bekapcsolva hagyni az Ottert a találkozó befejezése után, és ezáltal érzékeny beszélgetések is rögzítésre kerülhetnek.
Otter. ai árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 8,33 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
10. Zoom
A Zoom Meetings ideális videokonferencia-eszköz kis- és nagyvállalatok számára, amelyek távoli csapatokkal dolgoznak. Gyorsan és egyszerűen lehet találkozókat szervezni – egyszeri vagy ismétlődő – úgy, hogy létrehoz egy privát találkozó linket, és megosztja azt a csapat tagjaival. A link megnyit egy dedikált videokonferencia-termet, amelybe jelszóval lehet belépni. ?
Miután belépett a konferenciaterembe, hozzáférhet a találkozó közbeni csevegéshez, és ha szeretné, aktiválhatja az automatikus feliratokat. Bárki megoszthatja a képernyőjét, akár egyszerre is, és a HD videó- és hangminőség biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.
A Zoom legjobb funkciói
- Ossza fel a találkozó résztvevőit kisebb vitacsoportokra, akár 50 különteremmel.
- Feltölthet .doc, .pdf és .ppt fájlokat.
- Hívásrögzítés is rendelkezésre áll, és egy értesítés jelenik meg, amely tájékoztatja a résztvevőket a rögzítés folyamatáról.
A Zoom korlátai
- Az ingyenes csomag csak 100 résztvevőt engedélyez, és 40 perces időkorlátot szab a találkozókra, valamint korlátozott felhőalapú tárhelyet biztosít.
- Ha Önök egy nagyon együttműködő csapat, akkor a Zoom nem feltétlenül ideális, mivel más online értekezlet-platformokkal összehasonlítva nem teszi lehetővé az egymás mellett történő együttműködést.
Zoom árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 149,90 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 199,90 USD/hó felhasználónként
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 53 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)
Maradjon kapcsolatban a legjobb online értekezlet-eszközökkel
Akár webkonferencia-szoftvert, átírási és összefoglaló eszközt, akár ütemezési platformot keres, biztosan talál magának megfelelő online értekezlet-eszközt. Az Ön vállalkozásának megfelelő eszköznek olyan funkciókat kell kínálnia, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot, támogatják az együttműködést, és mindenki számára könnyen használhatók.
A ClickUp mindezeket és még többet is teljesít. Ez egy all-in-one megoldás, amely segít kezelni a találkozókat, az embereket, a feladatokat és az üzletet – és mindezt a lehető legnagyobb mértékben automatizálni.
Válasszon a széles körű, testreszabható sablonok közül, amelyek végigvezetik Önt vállalkozása minden aspektusán, időt, pénzt és energiát takarítva meg Önnek, és így Önnek több ideje marad a valódi munkájára. ?
Regisztráljon ingyenesen, és kezdje el használni a ClickUp-ot még ma, hogy felkészülhessen a következő találkozóra!