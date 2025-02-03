A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Ki tudná elfelejteni a világjárvány kezdetét, amikor még próbáltuk kitalálni, hogyan kell használni a videokonferencia-alkalmazásokat? Azóta a világ sokat fejlődött, de az egyének, a vállalkozások és az esemény szervezők még mindig a videó- és audiokonferenciákra támaszkodnak, hogy kapcsolatban maradjanak egymással. ?

De lehet, hogy a jelenlegi videokonferencia-eszköz már nem felel meg az Ön igényeinek. Vagy talán biztonsági intézkedéseket hoz, és egy biztonságosabb megoldásra van szüksége. Szerencsére a piacon rengeteg lehetőség közül választhat. Csak ki kell választania az Ön igényeinek leginkább megfelelő webkonferencia-eszközt.

Mit kell tehát keresnie a konferenciahívás-eszközökben? Olvassa el ezt az útmutatót, amelyben megtalálja a kötelező funkciók gyors ellenőrzőlistáját, valamint a 2024-es év 10 kedvenc konferenciahívás-szolgáltatását.

Mit kell figyelni a konferenciahívás-szoftvereknél?

Akár mobilbarát, kiváló hangminőségű konferenciahívás-megoldást keres, akár robusztus online rendezvénykonferencia-megoldásra van szüksége, rengeteg együttműködési eszköz áll rendelkezésre. A konkrét felhasználási esettől függetlenül azt javasoljuk, hogy legalább az alábbi audio-konferencia funkciókkal rendelkező szoftvert válassza:

Videó- és hangminőség : A kiváló minőségű hang és kép elengedhetetlen. Hiszen ha nem láthatja és nem hallhatja a másik felet, akkor mi értelme van a virtuális találkozónak? Keressen olyan szoftvert, amely HD videót és tiszta hangot biztosít, így a találkozók a lehető leginkább megközelítik a személyes interakciókat.

Könnyű használat: A legjobb konferencia-hívás szoftvernek rendkívül intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lennie. A megoldásnak egyszerű beállítási folyamattal és egyszerű felhasználói felülettel kell rendelkeznie. Minden csapat tagjának képesnek kell lennie a használatára, függetlenül attól, hogy mennyire jártasak a technológiában.

Eszközkompatibilitás: A kompatibilitás elengedhetetlen a konferenciahívási szolgáltatásoknál. Mivel csapata valószínűleg asztali számítógépen vagy mobilalkalmazáson keresztül jelentkezik be, a megoldásnak többféle operációs rendszerhez is kompatibilisnek kell lennie. Keressen olyan szoftvert, amely asztali verziót, valamint Android és iOS alkalmazást is tartalmaz.

Együttműködési funkciók: A konferenciahívások célja, hogy másokkal találkozzon. Válasszon A konferenciahívások célja, hogy másokkal találkozzon. Válasszon olyan csapatkommunikációs eszközöket , mint a képernyőmegosztás, a táblás brainstorming-ülések, a valós idejű üzenetküldés és a fájlmegosztás. Ha konferenciákat és eseményeket szeretne szervezni ezzel a szoftverrel, keressen olyan funkciókat, mint a kis csoportok számára kialakított szobák és a szavazások, hogy növelje a résztvevők elkötelezettségét.

Integrációk : A legjobb konferencia-megoldások integrálhatók az Ön által már használt eszközökkel, mint például a ClickUp (ahem), a Slack, a Google Naptár és a Salesforce.

Biztonság: Emlékszik még a „Zoom-bombázás” napjaira? Nem hiányzik nekünk ez a trend, de jól megmutatta a biztonság fontosságát. Ha érzékeny információkkal dolgozik, válasszon olyan konferenciahívás-szoftvert, amely végpontok közötti titkosítással és biztonságos konferenciavonalakkal rendelkezik.

A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver megoldás 2024-ben

Hívóid kristálytiszta hang- és videominőséget várnak. Válassz a 10 ellenőrzött konferencia-hívás eszköz közül, hogy megtaláld a vállalkozásod számára legmegfelelőbbet.

1. Zoom

A legjobb munkahelyi videokonferenciákhoz

a Zoom segítségével

A Zoom volt a pandémiás kommunikáció kiemelkedő szereplője, így nem kétséges, hogy megérdemli az első helyet. A videocsevegő eszközként indult alkalmazás mára sokkal többé fejlődött, olyan funkciókkal, mint a táblák, a csapatcsevegések, a videohívások rögzítése és még egy VoIP-telefonszolgáltatás is. ☎️

Zoom legjobb funkciói

Próbálja ki a Zoom AI Companion eszközt, amellyel értekezletek elemzéseit , összefoglalóit és egyebeket készíthet

Tartson egyszeri rendezvényeket vagy webináriumokat a Zoom Events segítségével

Építsd meg saját ügyfélszolgálati központodat, AI virtuális ügynökökkel kiegészítve!

Hibrid munkavégzéshez felhőalapú Zoom Workspaces felületet hozhat létre

Zoom korlátai

Sokan azt mondják, hogy a Zoom kissé drága.

Más Zoom-ügyfelek szerint több integrációra és jobb dokumentációra van szükség.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 149,90 USD/év felhasználónként

Üzleti: 219,90 USD/év felhasználónként

Business Plus: 269,90 USD/év felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 53 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 000+ értékelés)

2. GoTo Meeting

A legjobb megoldás a változatos kommunikációs igényekkel rendelkező vállalati csapatok számára

via GoTo Meeting

A GoTo Meeting a nagyobb GoTo termékcsomag része, amely telefonhívásokhoz, online eseményekhez, digitális képzésekhez és akár távoli IT-hozzáféréshez is kínál megoldásokat. A GoTo Meeting egy konferenciahívás-eszköz, amely vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, így nagyobb vállalkozások számára is alkalmas.

GoTo Meeting legjobb funkciói

Hozzon létre egy GoTo adminisztrátori fiókot, hogy az összes GoTo tulajdonságot kezelhesse.

A GoTo Meeting beépített háttérzajszűréssel és VoIP-hanggal rendelkezik.

Ossza meg képernyőjét, indítson csevegést a munkamenet során, és hozzon létre különálló tárgyalókat.

A GoTo Meeting olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az egyszeri bejelentkezés, a titkosítás és a találkozók zárolása.

GoTo Meeting korlátozások

Számos felhasználó szeretné, ha hatékonyabban integrálódna az Office 365-be.

Egyes ügyfelek szerint a GoTo Connect rendelkezik a GoTo Meeting összes funkciójával, ezért ez a megoldás kissé felesleges lehet.

GoTo Meeting árak

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 500 értékelés)

3. Google Meet

A legjobb csapatok számára Integrálva a Google Suite-tal

Minden adatod a Google felhőben van? Ha igen, akkor a Google Meet a legjobb választás. Ez a konferencia-hívás szoftver integrálódik az összes Google-szolgáltatással – és számos harmadik féltől származó alkalmazással –, hogy kevesebb gonddal jobb értekezleteket tudj lebonyolítani.

A Google Meet legjobb funkciói

Valós idejű videohívások és telefonhívások ütemezése vagy videóüzenetek rögzítése

A Google Meet bármilyen eszközről elérhető, és asztali eszközökön telepített szoftver nélkül is működik.

Minden videohívás 4K videominőségű, és lehetőség van stílusos háttér és stúdióvilágítás hozzáadására.

Együttműködés a Google Docs, Slides, Sheets és más alkalmazásokban a Meetben

A Google Meet korlátai

A Google Meet korlátozza a híváson részt vevő személyek számát.

Ha nem használ más Google-megoldásokat, akkor talán nem érdemes a Meet-et használni.

Google Meet árak

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 600 értékelés)

4. Microsoft Teams

A legjobb csapatok számára Microsoft szoftverrel integrálva

a Microsofton keresztül

A Microsoft Teams egy rendkívül népszerű csevegő- és videokonferencia-megoldás, különösen a biztonságra törekvő vállalkozások számára. Számos beépített funkcióval rendelkezik, többek között azonnali üzenetküldéssel, képernyőmegosztással, digitális hot deskinggel és virtuális eseményekkel.

A Teams legjobb funkciói

A Microsoft virtuális értekezleteszközöket , például kihangosítókat biztosít fizikai konferenciatermekhez.

A Teams akár 1000 fős virtuális konferenciákat és webináriumokat, valamint 10 000 fős közvetítéseket támogat.

Excel-táblázatok, Word-dokumentumok és egyéb Microsoft-fájlok szerkesztése valós idejű Teams videocsevegés közben

Használja a Teams online ütemező alkalmazást a következő megbeszélések gyors megtervezéséhez.

A Teams korlátai

A Teams olyan biztonságos, hogy nehéz lehet külső érdekelt felekkel együttműködni.

Egyes felhasználók szerint a követő értekezletek ütemezője nem mindig működik megfelelően.

Teams árak

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapatok értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)

5. FreeConferenceCall. com

A legjobb költséghatékony konferencia-hívás megoldás

Ingyenes konferenciahívás-eszközt keres? A neve is mutatja, hogy ingyenes, így nem csoda, hogy a FreeConferenceCall.com népszerű megoldás a piacon. Valójában „fizess, amennyit tudsz” modell alapján működik, így lehetősége van fizetni, ha támogatni szeretné a platformot. A FreeConferenceCall.com olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint az audiokonferencia, a felvételek, a képernyő megosztása és a videokonferencia. Lehet, hogy nincs sok extrája, de ez a letisztult megoldás valószínűleg elég jó a kisvállalkozások számára.

FreeConferenceCall. com legjobb funkciói

Akár 1000 résztvevőt is befogadhat egy találkozón

Használja a rajzeszközöket, hogy valós időben együttműködhessen csapatával

Rögzítse prezentációit, és ossza meg őket élő közvetítésként

Csevegjen az egész csoporttal vagy a csoporttagokkal egyenként

FreeConferenceCall. com korlátozások

A felület kissé elavult.

Mivel „fizessen, amennyit tud” alapon működik, valójában nem ingyenes konferenciahívás-szolgáltatásról van szó.

Több felhasználó szerint a platform időnként megszakítja a hívásokat.

FreeConferenceCall. com árak

Fizessen, amennyit tud

Javasolt összeg: 4 USD/hónap

Átlagos összeg: 8,21 USD/hó

Piaci ár: 15 USD/hó

FreeConferenceCall. com értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

6. Dialpad

A legjobb AI-alapú átíráshoz és távoli együttműködéshez

via Dialpad

A Dialpad átalakult egy AI-alapú konferenciahívás-szolgáltatássá, ami egyértelműen megkülönbözteti a versenytársaitól. Élvezze az élő AI-átírást, az egy kattintással elérhető videokonferenciát és a valós idejű együttműködést anélkül, hogy el kellene hagynia a Dialpadot. ?‍?

A Dialpad legjobb funkciói

Személyre szabhatja a Dialpad háttérképét, várakozási zenét és a találkozók URL-jeit.

Integrálható a Microsoft 365, a Google Naptár, a Salesforce és más programokkal.

A Dialpad kiegészítőket kínál a napirendek és erőforrások kezeléséhez.

Ne haladja túl az időt, állítson be időkorlátot minden értekezletre!

A Dialpad korlátai

Egyes hívások akadozhatnak

Egyes ügyfelek szerint a Dialpad hívások vagy nem jönnek át, vagy rendszeresen megszakadnak.

Dialpad árak

Standard: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)

7. RingCentral

via RingCentral

A RingCentral leginkább ügyfélszolgálati megoldásként ismert, de videokonferenciák és telefonhívások lebonyolítására is népszerű. Rendezzen digitális eseményeket és webináriumokat, szerezzen bevételi információkat értékesítési hívásai alapján, és faxoljon dokumentumokat biztonságosan a felhőn keresztül.

A RingCentral legjobb funkciói

A RingSense for Sales elemzi az értékesítési hívásokat és javaslatokat tesz a fejlesztési lehetőségekre.

A RingCentral mesterséges intelligenciával működő eszköze automatikusan létrehozza a beszélgetések átiratát, összefoglalóját és egyebeket.

Használja a RingCentral Enhanced Business SMS szolgáltatást, hogy kapcsolatban maradjon mind alkalmazottaival, mind ügyfeleivel.

Miért vásárolna faxgépet? A RingCentral segítségével a felhőn keresztül faxolhat dokumentumokat.

RingCentral korlátozások

Az integrációi nem mindig stabilak.

Egyes felhasználók szerint a RingCentral minősége elmarad olyan szolgáltatóktól, mint a Zoom és a Microsoft Teams.

RingCentral árak

Alap: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Haladó: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Ultra: 35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (350 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

8. Nextiva

A legjobb átfogó üzleti kommunikációhoz CRM-integrációval

via Nextiva

A Nextiva konferenciahívás-szoftvere mind belső, mind külső beszélgetéseket támogat. Hang-, videó- és üzenetküldő eszközökkel, valamint elemzésekkel, ügyfél-felmérésekkel és munkafolyamat-automatizálással rendelkezik.

A Nextiva legjobb funkciói

Szüksége van telefonrendszerre a fizikai irodájában? Telepítse gyorsan a Nextiva segítségével!

A Nextiva egy kommunikációs központ , amely segít kezelni a hírnevét, a közösségi médiát és az ügyfélszolgálati központot.

A drag-and-drop munkafolyamat-sorozatokkal automatizálhatja a kommunikációt.

Használja a Call Pop funkciót, hogy gyorsan áttekintse az ügyfél Önnel kapcsolatos előzményeit.

A Nextiva korlátai

Több felhasználó is említ problémákat a hibaelhárítással és az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Mások szerint az alkalmazás verziója gyakran meghibásodik.

Nextiva árak

Essential: 20,74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 24,09 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 30,79 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Nextiva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (510+ értékelés)

9. ClickMeeting

A legjobb online rendezvénytervezőknek és bevételt generáló találkozóknak

via ClickMeeting

A ClickMeeting egy másfajta konferencia-szolgáltatás, amely a bevételt generáló találkozókra összpontosít. Ha rendezvénytervező vagy, akkor ezt a platformot mindenképpen ki kell próbálnod. Készíts marketingbemutatókat, online képzéseket vagy hatalmas virtuális eseményeket, amelyek nem fogják tönkretenni a költségvetésedet.

A ClickMeeting legjobb funkciói

Használja az automatizált webináriumok funkciót, hogy csökkentse az élő prezentációk okozta nyomást.

Kínáljon igény szerinti webináriumokat és videotartalmakat potenciális ügyfelek szerzésére szolgáló eszközként

Könnyen feldolgozhatja a monetizált webináriumokért fizetett összegeket

Állítson be egy személyre szabott várótermet és értekezlet napirendet

A ClickMeeting korlátai

A ClickMeeting nem annyira testreszabható, mint más konferenciahívás-szoftverek.

Egyes felhasználók szerint a videó minősége nem mindig a legjobb.

ClickMeeting árak

Ingyenes próba

Élő: 26 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással

Automatizált: 42 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással

Egyedi csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickMeeting értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (130+ értékelés)

10. Vast Conference

A legjobb professzionálisan kezelt videocsevegésekhez és élő közvetítésekhez

via Vast Conference

A Vast Conference egy felhőalapú megoldás professzionális szintű hívásokhoz, élő közvetítésekhez és videocsevegésekhez. Ha új szintű élményt szeretne nyújtani közönségének, vegye igénybe a Vast Conference professzionális operátorainak szolgáltatásait. Ők gondoskodnak az összes aprólékos technikai részletről és üdvözlik az összes résztvevőt, így Ön szabadon koncentrálhat a hívás lényegére.

A Vast Conference legjobb funkciói

Élő vagy előre rögzített videókat továbbíthat több száz embernek

Helyi hozzáférés és bejelentkezés több mint 70 országban

Csatlakozzon videokonferenciákhoz a böngészőjén keresztül – nincs szükség speciális szoftver letöltésére.

A Vast Conference integrálható az Outlook, a Google és a Microsoft 365 naptárakkal.

A Vast Conference korlátai

Nincs sok értékelés róla.

Egyes felhasználók szerint az időzónák kissé zavarosak.

Vast Conference árak

Fizetés használat alapján: 2 cent/perc/felhasználó

Essentials: 13,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Standard: 17,59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 35,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vast Conference értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (5+ értékelés)

A listán szereplő 10 konferencia-hívás szolgáltatás segítségével csapata tagjai bárhol is legyenek, mindig kapcsolatban maradhatnak egymással. De még így is, ez a szoftver nem képes minden szempontból kezelni a csapatmunkát. Ha dokumentumokat, csapatcsevegéseket, eseményprojekteket és adatokat kell kezelnie, válassza a ClickUp-ot. ?

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazása, de bármely konferenciahívás-szoftverhez kiváló kiegészítőként is szolgál. Számos megoldással integrálható, így nagy eséllyel Ön is integrálhatja a ClickUp-ot a videó- vagy audiokonferencia-megoldásába.

A legtöbb videokonferencia-megoldás lehetővé teszi a felvételek és átiratok készítését, de több száz órányi videót és szöveget kell átlapoznia, hogy megtalálja, amit keres. Ezért támaszkodnak a csapatok a ClickUp-ra a megbeszéléseik egyszerűsítése érdekében. Készítsen jegyzeteket valós időben egy megosztott napirendben, gazdag formázást adjon hozzá a dokumentumaihoz, és jelölje meg a csapat tagjait.

Egyébként nem kell a dokumentumokat a semmiből létrehoznia. Válasszon a több száz ClickUp sablon közül, és pillanatok alatt felkészülhet. A ClickUp konferencia menedzsment sablont ajánljuk a elfoglalt rendezvénytervezőknek, de a ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon is klasszikus választás jegyzeteléshez.

A ClickUp többféle kommunikációs módot támogat, így nem kell minden apróság miatt megbeszélést szerveznie. Szabadítsa fel naptárát a ClickUp Clips segítségével, a képernyőfelvétel-készítő eszközünkkel. Senkinek sincs ideje hatalmas e-maileket olvasni, ezért magyarázza el mindent egy rövid videóban, miközben megosztja a képernyőjét.

Ha többet szeretne kihozni a Clipsből, használja a ClickUp Brain funkciót, amely automatikusan leírja az összes rögzített klipet. A leíráson felül az ASK AI funkcióval bármilyen kérdést feltehet. A Brain ezután átnézi az összes létrehozott klip leiratát, hogy gyorsan megtalálja a videókban elrejtett válaszokat.

Próbálja ki a ClickUp Clips-et Használja a ClickUp Brain alkalmazást a képernyőfelvételek átírásához

A valós idejű ClickUp Chat segítségével pedig könnyedén kapcsolatot tarthat a csapatával. Az összes csapatkommunikációt egy eszközben tárolhatja, és egy nézetben láthatja az összes kommunikációt egy feladattal, projekttel vagy adatponttal kapcsolatban. Ha készen áll a munkára, nem kell többé a megoldások között váltogatnia. Egyszerűen jelölje meg a csapat tagját, és a ClickUp hozzárendeli hozzá a feladatot.

A ClickUp legjobb funkciói

Minimalizálja a felesleges értekezleteket a ClickUp Clip képernyőfelvevővel

A ClickUp Chat támogatja a gazdag formázású és beágyazható linkekkel ellátott üzeneteket.

A ClickUp segítségével mindenről, beleértve a következő lépéseket is, dokumentálhat, így hatékonyabbak lesznek a megbeszélések.

Dokumentumformázásra van szüksége? Ehhez is van ClickUp sablon.

A ClickUp korlátai

Bizonyos fejlett funkciók, mint például az AI írási asszisztens, csak a fizetős ClickUp csomagokban érhetők el.

A platform számos funkcióval rendelkezik, ezért egy kis időbe telhet, mire megismeri a ClickUp összes lehetőségét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

ClickUp: Igazán egységes kommunikáció a 21. században

A dedikált konferenciahívási szám és szoftver elengedhetetlen a modern vállalkozások és távoli csapatok számára. Függetlenül attól, hogy Ön egy kisvállalkozás rendezvénytervezője, vagy biztonságos megoldásra van szüksége online találkozókhoz, ezek a konferenciaeszközök biztosítják, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

Bár ezeknek a szolgáltatóknak mindegyike rendelkezik előnyökkel, nem tudnak mindent megtenni. De tudja, mi tud mindent megtenni? A ClickUp.

Összegyűjtse kommunikációját, dokumentumait, sablonjait és képernyőfelvételeit egyetlen platformon. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.