A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Engineering Team
2025. február 3.

Ki tudná elfelejteni a világjárvány kezdetét, amikor még próbáltuk kitalálni, hogyan kell használni a videokonferencia-alkalmazásokat? Azóta a világ sokat fejlődött, de az egyének, a vállalkozások és az esemény szervezők még mindig a videó- és audiokonferenciákra támaszkodnak, hogy kapcsolatban maradjanak egymással. ?

De lehet, hogy a jelenlegi videokonferencia-eszköz már nem felel meg az Ön igényeinek. Vagy talán biztonsági intézkedéseket hoz, és egy biztonságosabb megoldásra van szüksége. Szerencsére a piacon rengeteg lehetőség közül választhat. Csak ki kell választania az Ön igényeinek leginkább megfelelő webkonferencia-eszközt.

Mit kell tehát keresnie a konferenciahívás-eszközökben? Olvassa el ezt az útmutatót, amelyben megtalálja a kötelező funkciók gyors ellenőrzőlistáját, valamint a 2024-es év 10 kedvenc konferenciahívás-szolgáltatását.

Mit kell figyelni a konferenciahívás-szoftvereknél?

Akár mobilbarát, kiváló hangminőségű konferenciahívás-megoldást keres, akár robusztus online rendezvénykonferencia-megoldásra van szüksége, rengeteg együttműködési eszköz áll rendelkezésre. A konkrét felhasználási esettől függetlenül azt javasoljuk, hogy legalább az alábbi audio-konferencia funkciókkal rendelkező szoftvert válassza:

  • Videó- és hangminőség: A kiváló minőségű hang és kép elengedhetetlen. Hiszen ha nem láthatja és nem hallhatja a másik felet, akkor mi értelme van a virtuális találkozónak? Keressen olyan szoftvert, amely HD videót és tiszta hangot biztosít, így a találkozók a lehető leginkább megközelítik a személyes interakciókat.
  • Könnyű használat: A legjobb konferencia-hívás szoftvernek rendkívül intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lennie. A megoldásnak egyszerű beállítási folyamattal és egyszerű felhasználói felülettel kell rendelkeznie. Minden csapat tagjának képesnek kell lennie a használatára, függetlenül attól, hogy mennyire jártasak a technológiában.
  • Eszközkompatibilitás: A kompatibilitás elengedhetetlen a konferenciahívási szolgáltatásoknál. Mivel csapata valószínűleg asztali számítógépen vagy mobilalkalmazáson keresztül jelentkezik be, a megoldásnak többféle operációs rendszerhez is kompatibilisnek kell lennie. Keressen olyan szoftvert, amely asztali verziót, valamint Android és iOS alkalmazást is tartalmaz.
  • Együttműködési funkciók: A konferenciahívások célja, hogy másokkal találkozzon. Válasszon olyan csapatkommunikációs eszközöket, mint a képernyőmegosztás, a táblás brainstorming-ülések, a valós idejű üzenetküldés és a fájlmegosztás. Ha konferenciákat és eseményeket szeretne szervezni ezzel a szoftverrel, keressen olyan funkciókat, mint a kis csoportok számára kialakított szobák és a szavazások, hogy növelje a résztvevők elkötelezettségét.
  • Integrációk: A legjobb konferencia-megoldások integrálhatók az Ön által már használt eszközökkel, mint például a ClickUp (ahem), a Slack, a Google Naptár és a Salesforce.
  • Biztonság: Emlékszik még a „Zoom-bombázás” napjaira? Nem hiányzik nekünk ez a trend, de jól megmutatta a biztonság fontosságát. Ha érzékeny információkkal dolgozik, válasszon olyan konferenciahívás-szoftvert, amely végpontok közötti titkosítással és biztonságos konferenciavonalakkal rendelkezik.

A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver megoldás 2024-ben

Hívóid kristálytiszta hang- és videominőséget várnak. Válassz a 10 ellenőrzött konferencia-hívás eszköz közül, hogy megtaláld a vállalkozásod számára legmegfelelőbbet.

1. Zoom

A legjobb munkahelyi videokonferenciákhoz

Konferenciahívás-szoftver: Valós időben együttműködhet csapatokkal és ügyfelekkel a Zoom alkalmazással
a Zoom segítségével

A Zoom volt a pandémiás kommunikáció kiemelkedő szereplője, így nem kétséges, hogy megérdemli az első helyet. A videocsevegő eszközként indult alkalmazás mára sokkal többé fejlődött, olyan funkciókkal, mint a táblák, a csapatcsevegések, a videohívások rögzítése és még egy VoIP-telefonszolgáltatás is. ☎️

Zoom legjobb funkciói

  • Próbálja ki a Zoom AI Companion eszközt, amellyel értekezletek elemzéseit, összefoglalóit és egyebeket készíthet.
  • Tartson egyszeri rendezvényeket vagy webináriumokat a Zoom Events segítségével
  • Építsd meg saját ügyfélszolgálati központodat, AI virtuális ügynökökkel kiegészítve!
  • Hibrid munkavégzéshez felhőalapú Zoom Workspaces felületet hozhat létre

Zoom korlátai

  • Sokan azt mondják, hogy a Zoom kissé drága.
  • Más Zoom-ügyfelek szerint több integrációra és jobb dokumentációra van szükség.

Zoom árak

  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 149,90 USD/év felhasználónként
  • Üzleti: 219,90 USD/év felhasználónként
  • Business Plus: 269,90 USD/év felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 53 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (13 000+ értékelés)

2. GoTo Meeting

A legjobb megoldás a változatos kommunikációs igényekkel rendelkező vállalati csapatok számára

GoTo Meeting a GoTo alkalmazásban
via GoTo Meeting

A GoTo Meeting a nagyobb GoTo termékcsomag része, amely telefonhívásokhoz, online eseményekhez, digitális képzésekhez és akár távoli IT-hozzáféréshez is kínál megoldásokat. A GoTo Meeting egy konferenciahívás-eszköz, amely vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, így nagyobb vállalkozások számára is alkalmas.

GoTo Meeting legjobb funkciói

  • Hozzon létre egy GoTo adminisztrátori fiókot, hogy az összes GoTo tulajdonságot kezelhesse.
  • A GoTo Meeting beépített háttérzajszűréssel és VoIP-hanggal rendelkezik.
  • Ossza meg képernyőjét, indítson csevegést a munkamenet során, és hozzon létre különálló tárgyalókat.
  • A GoTo Meeting olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az egyszeri bejelentkezés, a titkosítás és a találkozók zárolása.

GoTo Meeting korlátozások

  • Számos felhasználó szeretné, ha hatékonyabban integrálódna az Office 365-be.
  • Egyes ügyfelek szerint a GoTo Connect rendelkezik a GoTo Meeting összes funkciójával, ezért ez a megoldás kissé felesleges lehet.

GoTo Meeting árak

  • Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GoTo Meeting értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 11 500 értékelés)

3. Google Meet

A legjobb csapatok számára Integrálva a Google Suite-tal

Konferenciahívás-szoftver: A Google Meet irányítópultjának képernyőképe
a Google-on keresztül

Minden adatod a Google felhőben van? Ha igen, akkor a Google Meet a legjobb választás. Ez a konferencia-hívás szoftver integrálódik az összes Google-szolgáltatással – és számos harmadik féltől származó alkalmazással –, hogy kevesebb gonddal jobb értekezleteket tudj lebonyolítani.

A Google Meet legjobb funkciói

  • Valós idejű videohívások és telefonhívások ütemezése vagy videóüzenetek rögzítése
  • A Google Meet bármilyen eszközről elérhető, és asztali eszközökön telepített szoftver nélkül is működik.
  • Minden videohívás 4K videominőségű, és lehetőség van stílusos háttér és stúdióvilágítás hozzáadására.
  • Együttműködés a Google Docs, Slides, Sheets és más alkalmazásokban a Meetben

A Google Meet korlátai

  • A Google Meet korlátozza a híváson részt vevő személyek számát.
  • Ha nem használ más Google-megoldásokat, akkor talán nem érdemes a Meet-et használni.

Google Meet árak

  • Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 11 600 értékelés)

4. Microsoft Teams

A legjobb csapatok számára Microsoft szoftverrel integrálva

Microsoft Teams videokonferenciát használó csoport
a Microsofton keresztül

A Microsoft Teams egy rendkívül népszerű csevegő- és videokonferencia-megoldás, különösen a biztonságra törekvő vállalkozások számára. Számos beépített funkcióval rendelkezik, többek között azonnali üzenetküldéssel, képernyőmegosztással, digitális hot deskinggel és virtuális eseményekkel.

A Teams legjobb funkciói

  • A Microsoft virtuális értekezleteszközöket, például kihangosítókat biztosít fizikai konferenciatermekhez.
  • A Teams akár 1000 fős virtuális konferenciákat és webináriumokat, valamint 10 000 fős közvetítéseket támogat.
  • Excel-táblázatok, Word-dokumentumok és egyéb Microsoft-fájlok szerkesztése valós idejű Teams videocsevegés közben
  • Használja a Teams online ütemező alkalmazást a következő megbeszélések gyors megtervezéséhez.

A Teams korlátai

  • A Teams olyan biztonságos, hogy nehéz lehet külső érdekelt felekkel együttműködni.
  • Egyes felhasználók szerint a követő értekezletek ütemezője nem mindig működik megfelelően.

Teams árak

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapatok értékelései és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)

5. FreeConferenceCall. com

A legjobb költséghatékony konferencia-hívás megoldás

Konferenciahívás-szoftver: FreeConferenceCall Host vagy Join választási lehetőségek
via FreeConferenceCall.com

Ingyenes konferenciahívás-eszközt keres? A neve is mutatja, hogy ingyenes, így nem csoda, hogy a FreeConferenceCall.com népszerű megoldás a piacon. Valójában „fizess, amennyit tudsz” modell alapján működik, így lehetősége van fizetni, ha támogatni szeretné a platformot. A FreeConferenceCall.com olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint az audiokonferencia, a felvételek, a képernyő megosztása és a videokonferencia. Lehet, hogy nincs sok extrája, de ez a letisztult megoldás valószínűleg elég jó a kisvállalkozások számára.

FreeConferenceCall. com legjobb funkciói

  • Akár 1000 résztvevőt is befogadhat egy találkozón
  • Használja a rajzeszközöket, hogy valós időben együttműködhessen csapatával
  • Rögzítse prezentációit, és ossza meg őket élő közvetítésként
  • Csevegjen az egész csoporttal vagy a csoporttagokkal egyenként

FreeConferenceCall. com korlátozások

  • A felület kissé elavult.
  • Mivel „fizessen, amennyit tud” alapon működik, valójában nem ingyenes konferenciahívás-szolgáltatásról van szó.
  • Több felhasználó szerint a platform időnként megszakítja a hívásokat.

FreeConferenceCall. com árak

  • Fizessen, amennyit tud
  • Javasolt összeg: 4 USD/hónap
  • Átlagos összeg: 8,21 USD/hó
  • Piaci ár: 15 USD/hó

FreeConferenceCall. com értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

6. Dialpad

A legjobb AI-alapú átíráshoz és távoli együttműködéshez

A Dialpad Meetings segítségével bárhonnan videokonferenciákat kezdeményezhet csapattársaival, ügyfeleivel és másokkal.
via Dialpad

A Dialpad átalakult egy AI-alapú konferenciahívás-szolgáltatássá, ami egyértelműen megkülönbözteti a versenytársaitól. Élvezze az élő AI-átírást, az egy kattintással elérhető videokonferenciát és a valós idejű együttműködést anélkül, hogy el kellene hagynia a Dialpadot. ?‍?

A Dialpad legjobb funkciói

  • Személyre szabhatja a Dialpad háttérképét, várakozási zenét és a találkozók URL-jeit.
  • Integrálható a Microsoft 365, a Google Naptár, a Salesforce és más programokkal.
  • A Dialpad kiegészítőket kínál a napirendek és erőforrások kezeléséhez.
  • Ne haladja túl az időt, állítson be időkorlátot minden értekezletre!

A Dialpad korlátai

  • Egyes hívások akadozhatnak
  • Egyes ügyfelek szerint a Dialpad hívások vagy nem jönnek át, vagy rendszeresen megszakadnak.

Dialpad árak

  • Standard: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Pro: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dialpad értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)

7. RingCentral

A legjobb megoldás az egységes kommunikációhoz felhőalapú ügyfélszolgálati megoldással

Konferenciahívás-szoftver: RingCentral legutóbbi hívásainak listája
via RingCentral

A RingCentral leginkább ügyfélszolgálati megoldásként ismert, de videokonferenciák és telefonhívások lebonyolítására is népszerű. Rendezzen digitális eseményeket és webináriumokat, szerezzen bevételi információkat értékesítési hívásai alapján, és faxoljon dokumentumokat biztonságosan a felhőn keresztül.

A RingCentral legjobb funkciói

  • A RingSense for Sales elemzi az értékesítési hívásokat és javaslatokat tesz a fejlesztési lehetőségekre.
  • A RingCentral mesterséges intelligenciával működő eszköze automatikusan létrehozza a beszélgetések átiratát, összefoglalóját és egyebeket.
  • Használja a RingCentral Enhanced Business SMS szolgáltatást, hogy kapcsolatban maradjon mind alkalmazottaival, mind ügyfeleivel.
  • Miért vásárolna faxgépet? A RingCentral segítségével a felhőn keresztül faxolhat dokumentumokat.

RingCentral korlátozások

  • Az integrációi nem mindig stabilak.
  • Egyes felhasználók szerint a RingCentral minősége elmarad olyan szolgáltatóktól, mint a Zoom és a Microsoft Teams.

RingCentral árak

  • Alap: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Haladó: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Ultra: 35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

RingCentral értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (350 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

8. Nextiva

A legjobb átfogó üzleti kommunikációhoz CRM-integrációval

Nextiva összes üzenet oldala
via Nextiva

A Nextiva konferenciahívás-szoftvere mind belső, mind külső beszélgetéseket támogat. Hang-, videó- és üzenetküldő eszközökkel, valamint elemzésekkel, ügyfél-felmérésekkel és munkafolyamat-automatizálással rendelkezik.

A Nextiva legjobb funkciói

  • Szüksége van telefonrendszerre a fizikai irodájában? Telepítse gyorsan a Nextiva segítségével!
  • A Nextiva egy kommunikációs központ, amely segít kezelni a hírnevét, a közösségi médiát és az ügyfélszolgálati központot.
  • A drag-and-drop munkafolyamat-sorozatokkal automatizálhatja a kommunikációt.
  • Használja a Call Pop funkciót, hogy gyorsan áttekintse az ügyfél Önnel kapcsolatos előzményeit.

A Nextiva korlátai

  • Több felhasználó is említ problémákat a hibaelhárítással és az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
  • Mások szerint az alkalmazás verziója gyakran meghibásodik.

Nextiva árak

  • Essential: 20,74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Professzionális: 24,09 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: 30,79 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Nextiva értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (510+ értékelés)

9. ClickMeeting

A legjobb online rendezvénytervezőknek és bevételt generáló találkozóknak

Konferenciahívás-szoftver: Számos ember egy Clickmeeting videohívásban
via ClickMeeting

A ClickMeeting egy másfajta konferencia-szolgáltatás, amely a bevételt generáló találkozókra összpontosít. Ha rendezvénytervező vagy, akkor ezt a platformot mindenképpen ki kell próbálnod. Készíts marketingbemutatókat, online képzéseket vagy hatalmas virtuális eseményeket, amelyek nem fogják tönkretenni a költségvetésedet.

A ClickMeeting legjobb funkciói

  • Használja az automatizált webináriumok funkciót, hogy csökkentse az élő prezentációk okozta nyomást.
  • Kínáljon igény szerinti webináriumokat és videotartalmakat potenciális ügyfelek szerzésére szolgáló eszközként
  • Könnyen feldolgozhatja a monetizált webináriumokért fizetett összegeket
  • Állítson be egy személyre szabott várótermet és értekezlet napirendet

A ClickMeeting korlátai

  • A ClickMeeting nem annyira testreszabható, mint más konferenciahívás-szoftverek.
  • Egyes felhasználók szerint a videó minősége nem mindig a legjobb.

ClickMeeting árak

  • Ingyenes próba
  • Élő: 26 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással
  • Automatizált: 42 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással
  • Egyedi csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickMeeting értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 220 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (130+ értékelés)

10. Vast Conference

A legjobb professzionálisan kezelt videocsevegésekhez és élő közvetítésekhez

A Vast Conference értekezlet-összefoglaló nézet
via Vast Conference

A Vast Conference egy felhőalapú megoldás professzionális szintű hívásokhoz, élő közvetítésekhez és videocsevegésekhez. Ha új szintű élményt szeretne nyújtani közönségének, vegye igénybe a Vast Conference professzionális operátorainak szolgáltatásait. Ők gondoskodnak az összes aprólékos technikai részletről és üdvözlik az összes résztvevőt, így Ön szabadon koncentrálhat a hívás lényegére.

A Vast Conference legjobb funkciói

  • Élő vagy előre rögzített videókat továbbíthat több száz embernek
  • Helyi hozzáférés és bejelentkezés több mint 70 országban
  • Csatlakozzon videokonferenciákhoz a böngészőjén keresztül – nincs szükség speciális szoftver letöltésére.
  • A Vast Conference integrálható az Outlook, a Google és a Microsoft 365 naptárakkal.

A Vast Conference korlátai

  • Nincs sok értékelés róla.
  • Egyes felhasználók szerint az időzónák kissé zavarosak.

Vast Conference árak

  • Fizetés használat alapján: 2 cent/perc/felhasználó
  • Essentials: 13,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Standard: 17,59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Professzionális: 35,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vast Conference értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,5/5 (5+ értékelés)

Egyéb csapatkommunikációs eszközök

A listán szereplő 10 konferencia-hívás szolgáltatás segítségével csapata tagjai bárhol is legyenek, mindig kapcsolatban maradhatnak egymással. De még így is, ez a szoftver nem képes minden szempontból kezelni a csapatmunkát. Ha dokumentumokat, csapatcsevegéseket, eseményprojekteket és adatokat kell kezelnie, válassza a ClickUp-ot. ?

ClickUp

Konferenciahívás-szoftver: Ossza meg képernyőfelvételeit a Clip by ClickUp segítségével
Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazása, de bármely konferenciahívás-szoftverhez kiváló kiegészítőként is szolgál. Számos megoldással integrálható, így nagy eséllyel Ön is integrálhatja a ClickUp-ot a videó- vagy audiokonferencia-megoldásába.

A legtöbb videokonferencia-megoldás lehetővé teszi a felvételek és átiratok készítését, de több száz órányi videót és szöveget kell átlapoznia, hogy megtalálja, amit keres. Ezért támaszkodnak a csapatok a ClickUp-ra a megbeszéléseik egyszerűsítése érdekében. Készítsen jegyzeteket valós időben egy megosztott napirendben, gazdag formázást adjon hozzá a dokumentumaihoz, és jelölje meg a csapat tagjait.

Egyébként nem kell a dokumentumokat a semmiből létrehoznia. Válasszon a több száz ClickUp sablon közül, és pillanatok alatt felkészülhet. A ClickUp konferencia menedzsment sablont ajánljuk a elfoglalt rendezvénytervezőknek, de a ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon is klasszikus választás jegyzeteléshez.

A ClickUp többféle kommunikációs módot támogat, így nem kell minden apróság miatt megbeszélést szerveznie. Szabadítsa fel naptárát a ClickUp Clips segítségével, a képernyőfelvétel-készítő eszközünkkel. Senkinek sincs ideje hatalmas e-maileket olvasni, ezért magyarázza el mindent egy rövid videóban, miközben megosztja a képernyőjét.

Ha többet szeretne kihozni a Clipsből, használja a ClickUp Brain funkciót, amely automatikusan leírja az összes rögzített klipet. A leíráson felül az ASK AI funkcióval bármilyen kérdést feltehet. A Brain ezután átnézi az összes létrehozott klip leiratát, hogy gyorsan megtalálja a videókban elrejtett válaszokat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a képernyőfelvételek átírásához
Próbálja ki a ClickUp Clips-et
Használja a ClickUp Brain alkalmazást a képernyőfelvételek átírásához

A valós idejű ClickUp Chat segítségével pedig könnyedén kapcsolatot tarthat a csapatával. Az összes csapatkommunikációt egy eszközben tárolhatja, és egy nézetben láthatja az összes kommunikációt egy feladattal, projekttel vagy adatponttal kapcsolatban. Ha készen áll a munkára, nem kell többé a megoldások között váltogatnia. Egyszerűen jelölje meg a csapat tagját, és a ClickUp hozzárendeli hozzá a feladatot.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Minimalizálja a felesleges értekezleteket a ClickUp Clip képernyőfelvevővel
  • A ClickUp Chat támogatja a gazdag formázású és beágyazható linkekkel ellátott üzeneteket.
  • A ClickUp segítségével mindenről, beleértve a következő lépéseket is, dokumentálhat, így hatékonyabbak lesznek a megbeszélések.
  • Dokumentumformázásra van szüksége? Ehhez is van ClickUp sablon.

A ClickUp korlátai

  • Bizonyos fejlett funkciók, mint például az AI írási asszisztens, csak a fizetős ClickUp csomagokban érhetők el.
  • A platform számos funkcióval rendelkezik, ezért egy kis időbe telhet, mire megismeri a ClickUp összes lehetőségét.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

ClickUp: Igazán egységes kommunikáció a 21. században

A dedikált konferenciahívási szám és szoftver elengedhetetlen a modern vállalkozások és távoli csapatok számára. Függetlenül attól, hogy Ön egy kisvállalkozás rendezvénytervezője, vagy biztonságos megoldásra van szüksége online találkozókhoz, ezek a konferenciaeszközök biztosítják, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

Bár ezeknek a szolgáltatóknak mindegyike rendelkezik előnyökkel, nem tudnak mindent megtenni. De tudja, mi tud mindent megtenni? A ClickUp.

Összegyűjtse kommunikációját, dokumentumait, sablonjait és képernyőfelvételeit egyetlen platformon. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.

