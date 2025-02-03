A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Ki tudná elfelejteni a világjárvány kezdetét, amikor még próbáltuk kitalálni, hogyan kell használni a videokonferencia-alkalmazásokat? Azóta a világ sokat fejlődött, de az egyének, a vállalkozások és az esemény szervezők még mindig a videó- és audiokonferenciákra támaszkodnak, hogy kapcsolatban maradjanak egymással. ?
De lehet, hogy a jelenlegi videokonferencia-eszköz már nem felel meg az Ön igényeinek. Vagy talán biztonsági intézkedéseket hoz, és egy biztonságosabb megoldásra van szüksége. Szerencsére a piacon rengeteg lehetőség közül választhat. Csak ki kell választania az Ön igényeinek leginkább megfelelő webkonferencia-eszközt.
Mit kell tehát keresnie a konferenciahívás-eszközökben? Olvassa el ezt az útmutatót, amelyben megtalálja a kötelező funkciók gyors ellenőrzőlistáját, valamint a 2024-es év 10 kedvenc konferenciahívás-szolgáltatását.
Mit kell figyelni a konferenciahívás-szoftvereknél?
Akár mobilbarát, kiváló hangminőségű konferenciahívás-megoldást keres, akár robusztus online rendezvénykonferencia-megoldásra van szüksége, rengeteg együttműködési eszköz áll rendelkezésre. A konkrét felhasználási esettől függetlenül azt javasoljuk, hogy legalább az alábbi audio-konferencia funkciókkal rendelkező szoftvert válassza:
- Videó- és hangminőség: A kiváló minőségű hang és kép elengedhetetlen. Hiszen ha nem láthatja és nem hallhatja a másik felet, akkor mi értelme van a virtuális találkozónak? Keressen olyan szoftvert, amely HD videót és tiszta hangot biztosít, így a találkozók a lehető leginkább megközelítik a személyes interakciókat.
- Könnyű használat: A legjobb konferencia-hívás szoftvernek rendkívül intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lennie. A megoldásnak egyszerű beállítási folyamattal és egyszerű felhasználói felülettel kell rendelkeznie. Minden csapat tagjának képesnek kell lennie a használatára, függetlenül attól, hogy mennyire jártasak a technológiában.
- Eszközkompatibilitás: A kompatibilitás elengedhetetlen a konferenciahívási szolgáltatásoknál. Mivel csapata valószínűleg asztali számítógépen vagy mobilalkalmazáson keresztül jelentkezik be, a megoldásnak többféle operációs rendszerhez is kompatibilisnek kell lennie. Keressen olyan szoftvert, amely asztali verziót, valamint Android és iOS alkalmazást is tartalmaz.
- Együttműködési funkciók: A konferenciahívások célja, hogy másokkal találkozzon. Válasszon olyan csapatkommunikációs eszközöket, mint a képernyőmegosztás, a táblás brainstorming-ülések, a valós idejű üzenetküldés és a fájlmegosztás. Ha konferenciákat és eseményeket szeretne szervezni ezzel a szoftverrel, keressen olyan funkciókat, mint a kis csoportok számára kialakított szobák és a szavazások, hogy növelje a résztvevők elkötelezettségét.
- Integrációk: A legjobb konferencia-megoldások integrálhatók az Ön által már használt eszközökkel, mint például a ClickUp (ahem), a Slack, a Google Naptár és a Salesforce.
- Biztonság: Emlékszik még a „Zoom-bombázás” napjaira? Nem hiányzik nekünk ez a trend, de jól megmutatta a biztonság fontosságát. Ha érzékeny információkkal dolgozik, válasszon olyan konferenciahívás-szoftvert, amely végpontok közötti titkosítással és biztonságos konferenciavonalakkal rendelkezik.
A 10 legjobb konferenciahívás-szoftver megoldás 2024-ben
Hívóid kristálytiszta hang- és videominőséget várnak. Válassz a 10 ellenőrzött konferencia-hívás eszköz közül, hogy megtaláld a vállalkozásod számára legmegfelelőbbet.
1. Zoom
A legjobb munkahelyi videokonferenciákhoz
A Zoom volt a pandémiás kommunikáció kiemelkedő szereplője, így nem kétséges, hogy megérdemli az első helyet. A videocsevegő eszközként indult alkalmazás mára sokkal többé fejlődött, olyan funkciókkal, mint a táblák, a csapatcsevegések, a videohívások rögzítése és még egy VoIP-telefonszolgáltatás is. ☎️
Zoom legjobb funkciói
- Próbálja ki a Zoom AI Companion eszközt, amellyel értekezletek elemzéseit, összefoglalóit és egyebeket készíthet.
- Tartson egyszeri rendezvényeket vagy webináriumokat a Zoom Events segítségével
- Építsd meg saját ügyfélszolgálati központodat, AI virtuális ügynökökkel kiegészítve!
- Hibrid munkavégzéshez felhőalapú Zoom Workspaces felületet hozhat létre
Zoom korlátai
- Sokan azt mondják, hogy a Zoom kissé drága.
- Más Zoom-ügyfelek szerint több integrációra és jobb dokumentációra van szükség.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 149,90 USD/év felhasználónként
- Üzleti: 219,90 USD/év felhasználónként
- Business Plus: 269,90 USD/év felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 53 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (13 000+ értékelés)
2. GoTo Meeting
A legjobb megoldás a változatos kommunikációs igényekkel rendelkező vállalati csapatok számára
A GoTo Meeting a nagyobb GoTo termékcsomag része, amely telefonhívásokhoz, online eseményekhez, digitális képzésekhez és akár távoli IT-hozzáféréshez is kínál megoldásokat. A GoTo Meeting egy konferenciahívás-eszköz, amely vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, így nagyobb vállalkozások számára is alkalmas.
GoTo Meeting legjobb funkciói
- Hozzon létre egy GoTo adminisztrátori fiókot, hogy az összes GoTo tulajdonságot kezelhesse.
- A GoTo Meeting beépített háttérzajszűréssel és VoIP-hanggal rendelkezik.
- Ossza meg képernyőjét, indítson csevegést a munkamenet során, és hozzon létre különálló tárgyalókat.
- A GoTo Meeting olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az egyszeri bejelentkezés, a titkosítás és a találkozók zárolása.
GoTo Meeting korlátozások
- Számos felhasználó szeretné, ha hatékonyabban integrálódna az Office 365-be.
- Egyes ügyfelek szerint a GoTo Connect rendelkezik a GoTo Meeting összes funkciójával, ezért ez a megoldás kissé felesleges lehet.
GoTo Meeting árak
- Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GoTo Meeting értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 11 500 értékelés)
3. Google Meet
A legjobb csapatok számára Integrálva a Google Suite-tal
Minden adatod a Google felhőben van? Ha igen, akkor a Google Meet a legjobb választás. Ez a konferencia-hívás szoftver integrálódik az összes Google-szolgáltatással – és számos harmadik féltől származó alkalmazással –, hogy kevesebb gonddal jobb értekezleteket tudj lebonyolítani.
A Google Meet legjobb funkciói
- Valós idejű videohívások és telefonhívások ütemezése vagy videóüzenetek rögzítése
- A Google Meet bármilyen eszközről elérhető, és asztali eszközökön telepített szoftver nélkül is működik.
- Minden videohívás 4K videominőségű, és lehetőség van stílusos háttér és stúdióvilágítás hozzáadására.
- Együttműködés a Google Docs, Slides, Sheets és más alkalmazásokban a Meetben
A Google Meet korlátai
- A Google Meet korlátozza a híváson részt vevő személyek számát.
- Ha nem használ más Google-megoldásokat, akkor talán nem érdemes a Meet-et használni.
Google Meet árak
- Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Meet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 600 értékelés)
4. Microsoft Teams
A legjobb csapatok számára Microsoft szoftverrel integrálva
A Microsoft Teams egy rendkívül népszerű csevegő- és videokonferencia-megoldás, különösen a biztonságra törekvő vállalkozások számára. Számos beépített funkcióval rendelkezik, többek között azonnali üzenetküldéssel, képernyőmegosztással, digitális hot deskinggel és virtuális eseményekkel.
A Teams legjobb funkciói
- A Microsoft virtuális értekezleteszközöket, például kihangosítókat biztosít fizikai konferenciatermekhez.
- A Teams akár 1000 fős virtuális konferenciákat és webináriumokat, valamint 10 000 fős közvetítéseket támogat.
- Excel-táblázatok, Word-dokumentumok és egyéb Microsoft-fájlok szerkesztése valós idejű Teams videocsevegés közben
- Használja a Teams online ütemező alkalmazást a következő megbeszélések gyors megtervezéséhez.
A Teams korlátai
- A Teams olyan biztonságos, hogy nehéz lehet külső érdekelt felekkel együttműködni.
- Egyes felhasználók szerint a követő értekezletek ütemezője nem mindig működik megfelelően.
Teams árak
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Csapatok értékelései és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)
5. FreeConferenceCall. com
A legjobb költséghatékony konferencia-hívás megoldás
Ingyenes konferenciahívás-eszközt keres? A neve is mutatja, hogy ingyenes, így nem csoda, hogy a FreeConferenceCall.com népszerű megoldás a piacon. Valójában „fizess, amennyit tudsz” modell alapján működik, így lehetősége van fizetni, ha támogatni szeretné a platformot. A FreeConferenceCall.com olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint az audiokonferencia, a felvételek, a képernyő megosztása és a videokonferencia. Lehet, hogy nincs sok extrája, de ez a letisztult megoldás valószínűleg elég jó a kisvállalkozások számára.
FreeConferenceCall. com legjobb funkciói
- Akár 1000 résztvevőt is befogadhat egy találkozón
- Használja a rajzeszközöket, hogy valós időben együttműködhessen csapatával
- Rögzítse prezentációit, és ossza meg őket élő közvetítésként
- Csevegjen az egész csoporttal vagy a csoporttagokkal egyenként
FreeConferenceCall. com korlátozások
- A felület kissé elavult.
- Mivel „fizessen, amennyit tud” alapon működik, valójában nem ingyenes konferenciahívás-szolgáltatásról van szó.
- Több felhasználó szerint a platform időnként megszakítja a hívásokat.
FreeConferenceCall. com árak
- Fizessen, amennyit tud
- Javasolt összeg: 4 USD/hónap
- Átlagos összeg: 8,21 USD/hó
- Piaci ár: 15 USD/hó
FreeConferenceCall. com értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)
6. Dialpad
A legjobb AI-alapú átíráshoz és távoli együttműködéshez
A Dialpad átalakult egy AI-alapú konferenciahívás-szolgáltatássá, ami egyértelműen megkülönbözteti a versenytársaitól. Élvezze az élő AI-átírást, az egy kattintással elérhető videokonferenciát és a valós idejű együttműködést anélkül, hogy el kellene hagynia a Dialpadot. ??
A Dialpad legjobb funkciói
- Személyre szabhatja a Dialpad háttérképét, várakozási zenét és a találkozók URL-jeit.
- Integrálható a Microsoft 365, a Google Naptár, a Salesforce és más programokkal.
- A Dialpad kiegészítőket kínál a napirendek és erőforrások kezeléséhez.
- Ne haladja túl az időt, állítson be időkorlátot minden értekezletre!
A Dialpad korlátai
- Egyes hívások akadozhatnak
- Egyes ügyfelek szerint a Dialpad hívások vagy nem jönnek át, vagy rendszeresen megszakadnak.
Dialpad árak
- Standard: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Pro: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Dialpad értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)
7. RingCentral
A legjobb megoldás az egységes kommunikációhoz felhőalapú ügyfélszolgálati megoldással
A RingCentral leginkább ügyfélszolgálati megoldásként ismert, de videokonferenciák és telefonhívások lebonyolítására is népszerű. Rendezzen digitális eseményeket és webináriumokat, szerezzen bevételi információkat értékesítési hívásai alapján, és faxoljon dokumentumokat biztonságosan a felhőn keresztül.
A RingCentral legjobb funkciói
- A RingSense for Sales elemzi az értékesítési hívásokat és javaslatokat tesz a fejlesztési lehetőségekre.
- A RingCentral mesterséges intelligenciával működő eszköze automatikusan létrehozza a beszélgetések átiratát, összefoglalóját és egyebeket.
- Használja a RingCentral Enhanced Business SMS szolgáltatást, hogy kapcsolatban maradjon mind alkalmazottaival, mind ügyfeleivel.
- Miért vásárolna faxgépet? A RingCentral segítségével a felhőn keresztül faxolhat dokumentumokat.
RingCentral korlátozások
- Az integrációi nem mindig stabilak.
- Egyes felhasználók szerint a RingCentral minősége elmarad olyan szolgáltatóktól, mint a Zoom és a Microsoft Teams.
RingCentral árak
- Alap: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Haladó: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Ultra: 35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
RingCentral értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (350 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)
8. Nextiva
A legjobb átfogó üzleti kommunikációhoz CRM-integrációval
A Nextiva konferenciahívás-szoftvere mind belső, mind külső beszélgetéseket támogat. Hang-, videó- és üzenetküldő eszközökkel, valamint elemzésekkel, ügyfél-felmérésekkel és munkafolyamat-automatizálással rendelkezik.
A Nextiva legjobb funkciói
- Szüksége van telefonrendszerre a fizikai irodájában? Telepítse gyorsan a Nextiva segítségével!
- A Nextiva egy kommunikációs központ, amely segít kezelni a hírnevét, a közösségi médiát és az ügyfélszolgálati központot.
- A drag-and-drop munkafolyamat-sorozatokkal automatizálhatja a kommunikációt.
- Használja a Call Pop funkciót, hogy gyorsan áttekintse az ügyfél Önnel kapcsolatos előzményeit.
A Nextiva korlátai
- Több felhasználó is említ problémákat a hibaelhárítással és az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.
- Mások szerint az alkalmazás verziója gyakran meghibásodik.
Nextiva árak
- Essential: 20,74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Professzionális: 24,09 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 30,79 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Nextiva értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (510+ értékelés)
9. ClickMeeting
A legjobb online rendezvénytervezőknek és bevételt generáló találkozóknak
A ClickMeeting egy másfajta konferencia-szolgáltatás, amely a bevételt generáló találkozókra összpontosít. Ha rendezvénytervező vagy, akkor ezt a platformot mindenképpen ki kell próbálnod. Készíts marketingbemutatókat, online képzéseket vagy hatalmas virtuális eseményeket, amelyek nem fogják tönkretenni a költségvetésedet.
A ClickMeeting legjobb funkciói
- Használja az automatizált webináriumok funkciót, hogy csökkentse az élő prezentációk okozta nyomást.
- Kínáljon igény szerinti webináriumokat és videotartalmakat potenciális ügyfelek szerzésére szolgáló eszközként
- Könnyen feldolgozhatja a monetizált webináriumokért fizetett összegeket
- Állítson be egy személyre szabott várótermet és értekezlet napirendet
A ClickMeeting korlátai
- A ClickMeeting nem annyira testreszabható, mint más konferenciahívás-szoftverek.
- Egyes felhasználók szerint a videó minősége nem mindig a legjobb.
ClickMeeting árak
- Ingyenes próba
- Élő: 26 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással
- Automatizált: 42 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén, éves számlázással
- Egyedi csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickMeeting értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (130+ értékelés)
10. Vast Conference
A legjobb professzionálisan kezelt videocsevegésekhez és élő közvetítésekhez
A Vast Conference egy felhőalapú megoldás professzionális szintű hívásokhoz, élő közvetítésekhez és videocsevegésekhez. Ha új szintű élményt szeretne nyújtani közönségének, vegye igénybe a Vast Conference professzionális operátorainak szolgáltatásait. Ők gondoskodnak az összes aprólékos technikai részletről és üdvözlik az összes résztvevőt, így Ön szabadon koncentrálhat a hívás lényegére.
A Vast Conference legjobb funkciói
- Élő vagy előre rögzített videókat továbbíthat több száz embernek
- Helyi hozzáférés és bejelentkezés több mint 70 országban
- Csatlakozzon videokonferenciákhoz a böngészőjén keresztül – nincs szükség speciális szoftver letöltésére.
- A Vast Conference integrálható az Outlook, a Google és a Microsoft 365 naptárakkal.
A Vast Conference korlátai
- Nincs sok értékelés róla.
- Egyes felhasználók szerint az időzónák kissé zavarosak.
Vast Conference árak
- Fizetés használat alapján: 2 cent/perc/felhasználó
- Essentials: 13,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Standard: 17,59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Professzionális: 35,19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Vast Conference értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (5+ értékelés)
Egyéb csapatkommunikációs eszközök
A listán szereplő 10 konferencia-hívás szolgáltatás segítségével csapata tagjai bárhol is legyenek, mindig kapcsolatban maradhatnak egymással. De még így is, ez a szoftver nem képes minden szempontból kezelni a csapatmunkát. Ha dokumentumokat, csapatcsevegéseket, eseményprojekteket és adatokat kell kezelnie, válassza a ClickUp-ot. ?
ClickUp
A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazása, de bármely konferenciahívás-szoftverhez kiváló kiegészítőként is szolgál. Számos megoldással integrálható, így nagy eséllyel Ön is integrálhatja a ClickUp-ot a videó- vagy audiokonferencia-megoldásába.
A legtöbb videokonferencia-megoldás lehetővé teszi a felvételek és átiratok készítését, de több száz órányi videót és szöveget kell átlapoznia, hogy megtalálja, amit keres. Ezért támaszkodnak a csapatok a ClickUp-ra a megbeszéléseik egyszerűsítése érdekében. Készítsen jegyzeteket valós időben egy megosztott napirendben, gazdag formázást adjon hozzá a dokumentumaihoz, és jelölje meg a csapat tagjait.
Egyébként nem kell a dokumentumokat a semmiből létrehoznia. Válasszon a több száz ClickUp sablon közül, és pillanatok alatt felkészülhet. A ClickUp konferencia menedzsment sablont ajánljuk a elfoglalt rendezvénytervezőknek, de a ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon is klasszikus választás jegyzeteléshez.
A ClickUp többféle kommunikációs módot támogat, így nem kell minden apróság miatt megbeszélést szerveznie. Szabadítsa fel naptárát a ClickUp Clips segítségével, a képernyőfelvétel-készítő eszközünkkel. Senkinek sincs ideje hatalmas e-maileket olvasni, ezért magyarázza el mindent egy rövid videóban, miközben megosztja a képernyőjét.
Ha többet szeretne kihozni a Clipsből, használja a ClickUp Brain funkciót, amely automatikusan leírja az összes rögzített klipet. A leíráson felül az ASK AI funkcióval bármilyen kérdést feltehet. A Brain ezután átnézi az összes létrehozott klip leiratát, hogy gyorsan megtalálja a videókban elrejtett válaszokat.
A valós idejű ClickUp Chat segítségével pedig könnyedén kapcsolatot tarthat a csapatával. Az összes csapatkommunikációt egy eszközben tárolhatja, és egy nézetben láthatja az összes kommunikációt egy feladattal, projekttel vagy adatponttal kapcsolatban. Ha készen áll a munkára, nem kell többé a megoldások között váltogatnia. Egyszerűen jelölje meg a csapat tagját, és a ClickUp hozzárendeli hozzá a feladatot.
A ClickUp legjobb funkciói
- Minimalizálja a felesleges értekezleteket a ClickUp Clip képernyőfelvevővel
- A ClickUp Chat támogatja a gazdag formázású és beágyazható linkekkel ellátott üzeneteket.
- A ClickUp segítségével mindenről, beleértve a következő lépéseket is, dokumentálhat, így hatékonyabbak lesznek a megbeszélések.
- Dokumentumformázásra van szüksége? Ehhez is van ClickUp sablon.
A ClickUp korlátai
- Bizonyos fejlett funkciók, mint például az AI írási asszisztens, csak a fizetős ClickUp csomagokban érhetők el.
- A platform számos funkcióval rendelkezik, ezért egy kis időbe telhet, mire megismeri a ClickUp összes lehetőségét.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)
ClickUp: Igazán egységes kommunikáció a 21. században
A dedikált konferenciahívási szám és szoftver elengedhetetlen a modern vállalkozások és távoli csapatok számára. Függetlenül attól, hogy Ön egy kisvállalkozás rendezvénytervezője, vagy biztonságos megoldásra van szüksége online találkozókhoz, ezek a konferenciaeszközök biztosítják, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.
Bár ezeknek a szolgáltatóknak mindegyike rendelkezik előnyökkel, nem tudnak mindent megtenni. De tudja, mi tud mindent megtenni? A ClickUp.
Összegyűjtse kommunikációját, dokumentumait, sablonjait és képernyőfelvételeit egyetlen platformon. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.