A 10 legjobb aszinkron kommunikációs eszköz 2025-re

Az elmúlt néhány évben jelentős változás történt a munkavégzés módjában. Egyre inkább elfogadjuk a rugalmasságot, hogy bárhonnan dolgozhassunk, ahol csak akarunk. 💻

A hibrid munkakultúra azonban azt jelenti, hogy a csapatoknak bárhonnan képesnek kell lenniük a hatékony együttműködésre. Emellett egyszerűsíteniük kell a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatokat, valamint nyomon kell követniük a felelősségvállalást.

A távoli csapatoknak virtuális találkozókon is össze kell tudniuk jönni a produktív ötletelés és brainstorming érdekében.

A válasz?

Aszinkron kommunikációs eszközök. Manapság rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, de a technológiai háttérhez megfelelő eszközök kiválasztása bonyolult lehet, különösen a funkciók, integrációk és árazási tervek széles választéka miatt. Az aszinkron kommunikáció előnyei azonban megérik a fáradságot.

Hogy megkönnyítsük a dolgát, csapatommal együtt alaposan kutattunk és teszteltünk néhányat a legjobb aszinkron kommunikációs eszközök közül, hogy jobban megértsük azok funkcióit.

Ha aszinkron kommunikációs eszközöket szeretne hozzáadni termelékenységi eszköztárához, olvassa el a cikket, és ismerje meg a legjobb lehetőségeket. 👇

Mit kell keresnie egy aszinkron kommunikációs eszközben?

A megfelelő aszinkron kommunikációs eszközök segítségével a távoli munkavállalók zökkenőmentesen együttműködhetnek egymással, még akkor is, ha különböző időzónákban tartózkodnak. Ezek az eszközök javíthatják a csapat termelékenységét és hatékonyságát anélkül, hogy személyes találkozókra vagy telefonhívásokra lenne szükség. Az aszinkron kommunikációs platformok lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy a saját ütemtervük szerint és a saját tempójukban dolgozzanak, így jobban tudnak koncentrálni a munkára. Ezenkívül rugalmasabban alkalmazkodnak a különböző kommunikációs stílusokhoz.

Ha aszinkron kommunikációs eszközt szeretne választani vállalkozásához, itt talál néhány figyelemre méltó funkciót.

Dokumentumok közös szerkesztése : Lehetővé kell tennie a fontos dokumentumok valós idejű és aszinkron szerkesztését, hogy a csapatok konfliktusok nélkül tudjanak együtt dolgozni.

Feladatkezelés : A választott eszköznek segítenie kell a határidővel rendelkező feladatok létrehozásában és kiosztásában, hogy egyértelmű legyen a felelősség és átlátható, hogy mit kell elvégezni.

Fájlmegosztás : Válasszon olyan megoldást, amely lehetővé teszi a csapatok számára a fájlok és dokumentumok egyszerű megosztását, hogy az alkalmazottak könnyen hozzáférhessenek a fontos információkhoz.

Megjegyzések és visszajelzések : A szoftvernek lehetővé kell tennie a csapatok számára, hogy megjegyzéseket és értékeléseket hagyjanak a feladatokhoz, így nem szükséges folyamatos megbeszéléseket tartani a változások megvitatására.

Testreszabható irányítópultok: Az ideális aszinkron kommunikációs eszköz betekintést nyújt az Ön számára fontos mutatókba is, így pontosan tudhatja, hogyan halad a projekt és a kapcsolódó feladatok.

Hosszú kísérletezés és kutatás után a csapatommal összeállítottam egy listát a piacon elérhető legjobb aszinkron kommunikációs eszközökről. Bemutatom az egyes eszközök funkcióit, árait, előnyeit és hátrányait, hogy alaposan megismerhesse őket, és tájékozott döntést hozhasson, amikor kiválasztja a csapatának legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb aszinkron kommunikációhoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

Ha egy all-in-one eszközt keres az aszinkron kommunikációhoz és a projektmenedzsmenthez, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp segít a távoli csapatoknak a projektek és feladatok szervezésében és kiosztásában.

Csapatommal a ClickUp Chat View funkcióját használjuk a csapattagokkal való kapcsolattartáshoz, a ClickUp Clips funkciót az aszinkron munkavégzéshez, a ClickUp Docs funkciót a tartalomszerkesztéshez, a Proofing funkciót a médiafájlok megosztásához és ellenőrzéséhez, valamint a ClickUp Whiteboards funkciót a távoli tervezéshez, ötleteléshez és megbeszélésekhez. A platform kiváló funkciókat kínál az együttműködéshez, a távoli munkavégzéshez és a feladatkezeléshez, emellett könnyen és rendkívül intuitív módon használható.

Pontos kommunikációs protokollokat hozhatunk létre az időzónákon átívelő együttműködést folytató csapatok számára. Ez segít a távoli csapatoknak szinkronban maradni, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon az információk megosztása, a problémák kezelése és a változások közlése során.

A kommunikációs protokollok beállíthatók a használt csatorna típusának és a találkozók gyakoriságának függvényében. Például e-mailben küldhetünk hivatalos frissítéseket, bejelentéseket és jelentéseket, ami 24 órás átfutási időt tesz lehetővé.

A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon nagyon hasznos a csapatunk számára produktív kommunikációs terv készítéséhez és kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablont a távoli csapat tagok közötti értekezletek és csapataktivitások szervezéséhez.

Ez a sablon Találkozók ütemezése nézetével lehetővé teszi a találkozók tervezését, míg a Találkozók állapota nézet információkat nyújt a tervezett ellenőrzések állapotáról. Ez segít hatékony kommunikációs és találkozói ütemtervet kialakítani a csapatunk számára.

Hasonlóképpen, a ClickUp Whiteboards lehetővé teszi távoli csapataink számára, hogy ötleteket generáljanak és témákat vizuálisan magyarázzanak el. Vázlatokat készíthetünk, munkafolyamatokat térképezhetünk fel és ötleteket kapcsolhatunk össze, így minden brainstorming ülés eredményes és hatékony lesz. Emellett segít standardizálni a kommunikációs terveket és protokollokat anélkül, hogy kereteket kellene létrehoznunk a semmiből.

Például a ClickUp kommunikációs terv táblasablonját használhatjuk az ügyfeleknek vagy az érdekelt feleknek történő hatékony információátadáshoz.

Töltse le ezt a sablont Vázolja fel kommunikációs stratégiáit, céljait, csatornáit és gyakoriságát a ClickUp kommunikációs terv táblasablonjával.

Ez a sablon segít meghatározni kommunikációs céljainkat, célközönségünket és a megfelelő médiumot üzenetünk közvetítéséhez.

Hogy a ClickUp-ot aszinkron munkához a legjobban kihasználhassa, nézzük meg a legfontosabb funkcióit:

A ClickUp legjobb funkciói

Erőteljes mesterséges intelligencia: Használja : Használja a ClickUp Brain alkalmazást , hogy segítsen Önnek olyan triviális (de időigényes) feladatokban, mint a találkozók jegyzetének és a projekt frissítéseinek összefoglalása, e-mail válaszok megírása és sablonok létrehozása. Ezzel a praktikus funkcióval akár azonnali válaszokat is kaphat munkájával kapcsolatos kérdéseire. A mesterséges intelligencia algoritmusa átnézi a munkaterületét, hogy releváns információkat gyűjtsön a feladataiból, dokumentumaiból és csevegéseiből, és megválaszolja kérdéseit.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Célok megvalósítása a jobb elszámoltathatóság érdekében : A ClickUp Goals segítségével mérhető célokat állíthat fel, így mindenki a csapatában elszámoltathatóvá válik a feladataival kapcsolatban, függetlenül a földrajzi elhelyezkedésétől. Kezdje azzal, hogy egyéni és csapatcélokat állít fel, majd bontsa azokat pénzügyi, számszerű vagy feladat típusú célokra, hogy nyomon követhesse, mennyire közel állnak a célok eléréséhez.

Kövesse nyomon a csapat előrehaladását: A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen helyen kaphat világos és tömör áttekintést a munkáról, az előrehaladásról és a teljesítményről. Ossza meg a műszerfalakat a csapat tagjaival, hogy mindenki koncentrált maradjon és összhangban legyen a munkájával. Csökkentse az állandó megbeszélések és frissítések szükségességét. A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen helyen kaphat világos és tömör áttekintést a munkáról, az előrehaladásról és a teljesítményről. Ossza meg a műszerfalakat a csapat tagjaival, hogy mindenki koncentrált maradjon és összhangban legyen a munkájával. Csökkentse az állandó megbeszélések és frissítések szükségességét.

Kövesse nyomon a kritikus projekt- és teljesítménymutatókat a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

Könnyedén ossza ki a feladatokat: A ClickUp Tasks segítségével bármely projektben feladatokkal láthatja el csapattagjait. Adjon meg határidőket, feladatleírásokat, prioritási szinteket és feladatállapotokat, hogy nyomon követhesse csapata munkájának előrehaladását.

Együttműködés a dokumentáció terén : A ClickUp Docs segítségével rendezett formátumú dokumentumokban gyűjtheti össze az információkat. Hívja meg a csapat tagjait, hogy közösen dolgozzanak, és valós időben szerkesszék a dokumentumot. Hozzon létre egy egységes információforrást a kritikus frissítésekhez, hogy elkerülje a félreértéseket és a kommunikációs zavarokat.

Frissítések megosztása csevegésben : Ossza meg a frissítéseket, működjön együtt és egyszerűsítse a csapat kommunikációját a : Ossza meg a frissítéseket, működjön együtt és egyszerűsítse a csapat kommunikációját a ClickUp Chat View segítségével. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy kényelmük szerint válthassanak az aszinkron kommunikáció és a valós idejű beszélgetések között.

Fogalmazzon világosan: magyarázza el bármilyen fogalmat világosan : magyarázza el bármilyen fogalmat világosan a ClickUp Clips segítségével rögzített képernyőfelvételekkel. Készítsen klipeket bármilyen beszélgetéshez, és adja hozzá őket a ClickUp Hubhoz, hogy Ön és csapata később hozzáférhessenek azokhoz.

A ClickUp korlátai

A funkciók megismerése és testreszabása enyhe tanulási görbét igényel.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollár/fő áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Használjon kommunikációs terv sablonokat a folyamat meghatározásához és a belső és külső érdekelt felek kommunikációs céljainak felvázolásához.

2. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz)

a Slack segítségével

A Slack egy felhőalapú aszinkron kommunikációs platform. Telepítheti telefonjára vagy asztali számítógépére, és praktikus eszköz az azonnali üzenetekhez és a gyors megbeszélések koordinálásához. A koncentrált beszélgetések érdekében létrehozhat dedikált csatornákat is konkrét projektekhez vagy osztályokhoz.

A Slack és a ClickUp integrációja lehetővé teszi, hogy csatornákból vagy közvetlen üzenetekből feladatokat hozzon létre, és csatornaspecifikus szinkronizálásokat állítson be, hogy minden érintett fél valós időben láthassa a frissítéseket. Ezenkívül a Slackhez készült Zoom alkalmazással csatlakozhat a Slackből a megbeszélésekhez, és azokat onnan is kezelheti.

Bár egyetértek azzal, hogy a Slack csapatmunkát támogató szoftvere kiváló választás a valós idejű kommunikációhoz és a távoli csapatokhoz, a platform nem rendelkezik a mélyreható távoli projektmenedzsmenthez szükséges funkciókkal.

A Slack legjobb funkciói

Csapatcsevegés: Kezdeményezzen egyéni beszélgetéseket a csapat tagjaival. Kommunikáljon szöveggel, hanggal vagy videóval, biztonsági vagy adatvédelmi aggályok nélkül.

Huddles : Egy gombnyomással hívja össze csapattagjait gyors megbeszélésekre. Ossza meg dokumentumokat vagy linkeket a huddle során. A huddle befejezése után ezek automatikusan el lesznek mentve a beszélgetési előzmények közé.

Slack Connect : Azonnali és zökkenőmentes kapcsolat a szervezeten kívüli érdekelt felekkel és partnerekkel, így nincs szükség végtelen e-mail-váltásokra.

Klipek : Ossza meg a kontextus információkat a csapatokkal audio-, video- vagy képernyőfelvétel-klipek feltöltésével a Slackben.

Slack AI: Tegyen fel bármilyen munkával kapcsolatos kérdést a Slack AI-jának, és az átkutatja a Slack-területét, hogy releváns válaszokat adjon Önnek. Gyors összefoglalót kaphat az elmulasztott üzeneteiről, így mindig naprakész lehet a legújabb beszélgetésekkel kapcsolatban.

A Slack korlátai

Több értesítés kezelése bonyolult és megterhelő feladat, különösen nagyobb csapatok vagy rendkívül forgalmas csatornák esetében.

A Slack sok tárhelyet igényel a rendszerén, és előfordulhat, hogy nem kap üzenetértesítéseket, ha a számítógép memóriája elfogy.

A Slack árai

Örökre ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+ : 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid : Egyedi árazás

Slack AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 10 dollár/fő áron.

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

💡Profi tipp: Válassza ki a megfelelő találkozók gyakoriságát — napi, heti, kétheti találkozók vagy bármely más formátum, hogy eldöntse, hogyan lehet a legjobban lépést tartani távoli csapataival.

3. Loom (A legjobb képernyőfelvételekhez és videószerkesztéshez)

via Loom

A Loom az egyik legnépszerűbb képernyőfelvevő eszköz a piacon. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy rögzítsék a képernyőjüket, webkamerájukat és hangjukat, miközben a képernyőn magyarázzák a fogalmakat és folyamatokat. A felvétel befejezése után egy link generálódik, amelyet a felhasználók bárkivel megoszthatnak. A nézők közvetlenül a videóra is hagyhatnak visszajelzéseket és megjegyzéseket.

A Loom azonban nem lehet az egyetlen eszköz az aszinkron kommunikációs eszköztárában, mivel nem használható valós idejű együttműködéshez és szinkron kommunikációhoz.

A Loom legjobb funkciói

Rajzeszközök : Jelölje ki az egérkattintásokat és rajzoljon a képernyőre, hogy az információkat világosan és hatékonyan átadja.

Gazdag reakciók : Lehetővé teszi a nézők számára, hogy emojikkal reagáljanak a videójára.

Felhívás cselekvésre : Helyezzen el linkeket a videóban a fontos forrásokhoz, hogy a nézők szükség esetén további információkat találhassanak.

Érdeklődésről szóló betekintés: Ismerje meg, kik nézték meg videóit, mennyi ideig, és hány kattintást kapott a CTA-k.

Loom AI: Automatikusan javítsa videóit, és alakítsa át a forgatókönyvét könnyen olvasható dokumentummá. Kapjon automatikusan generált üzeneteket, amelyeket videóival együtt megoszthat, hogy a nézőknek elegendő kontextust nyújtson a beszélgetéshez.

A Loom korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy a desktop alkalmazás gyakran összeomlik.

A Loom asztali alkalmazása és Chrome-bővítménye nem rendelkezik tükrözött funkciókkal, és a kettő között nehéz váltani.

A szerkesztő felület nehézkes és nem intuitív lehet.

Loom árak

Starter : Ingyenes

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Loom AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 4 dollár/fő áron.

Loom értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

💡Profi tipp: Határozza meg a virtuális értekezletek etikettjét , amely meghatározza a virtuális értekezletek konkrét protokollját. Így megadhatja az értekezlet hangvételét, irányíthatja a beszélgetéseket, és biztosíthatja, hogy az értekezletek eredményesek és hatékonyak legyenek.

4. Google Workspace (A legjobb biztonságos e-mail kommunikációhoz és dokumentumkezeléshez)

a Google Workspace segítségével

A G Suite néven is ismert Google Workspace számos alapvető funkciót kínál az aszinkron kommunikáció hoz és a csapat tagjainak termelékenységének növeléséhez.

A felhőalapú termékek bárhonnan, bármilyen eszközről elérhetők, így a csapatok egyszerűsíthetik távoli munkafolyamataikat, és a hibrid munkahelyi kommunikáció rendkívül egyszerűvé válik.

A Google Workspace legjobb funkciói

Kommunikáció : Használja a Gmail robusztus funkcióit az aszinkron kommunikációhoz a csapat tagjai között. Kezelje és szervezze a beérkező leveleket olyan funkciók segítségével, mint a címkék, szűrők és jelölők.

Valós idejű együttműködés : Dolgozzon együtt kollégáival prezentációkon, dokumentumokon és táblázatokon. Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, és megjegyzésekkel és @említésekkel visszajelzést adhat.

Ütemezés : A Google Naptár segítségével könnyedén ütemezheti meg a találkozókat a szervezet külső és belső érdekelt feleivel. Koordinálja az eseményeket, állítsa be a találkozókat és tervezze meg a projekteket anélkül, hogy aggódnia kellene az ütemterv ütközései miatt.

Csevegés : Indítson gyors beszélgetéseket közvetlen üzenetküldéssel a Google Csevegésen. Használja a csevegőszobákat, hogy megbeszéléseket folytasson konkrét témákról vagy projektekről.

Találkozók: Tartson kapcsolatot kollégáival és csapattársaival videokonferenciák segítségével. Rögzítse a találkozókat, és ossza meg azokat a legfontosabb tagokkal, hogy mindenki tájékozott legyen a legfontosabb megbeszélési pontokról.

A Google Workspace korlátai

A dokumentumok, diák vagy táblázatok szerkesztése a Google Workspace mobilalkalmazásban nem kényelmes.

Bár a Google Workspace általában költséghatékony, a felhasználók tapasztalhatják, hogy a fejlett funkciók és a további tárhely miatt a költségek fokozatosan emelkednek.

A Google Workspace árai

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Google Workspace értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

5. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez)

via Miro

A következő aszinkron kommunikációs eszköz a Miro, egy mesterséges intelligenciával működő munkaterület, amely lehetővé teszi a csapatok számára a vizuális együttműködést és a gyors munkavégzést.

Az eszköz intelligens felületet kínál tartalom létrehozásához és szervezéséhez, munkafolyamatok feltérképezéséhez, jegyzetek hozzáadásához és ötletek vázlatos megrajzolásához. A Miro intuitív otthoni munkavégzéshez készült eszköze támogatja az aszinkron munkavégzést, és bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető.

A Miro legjobb funkciói

Intelligens vászon : Tekintse át csapata munkáját egyetlen felületen, a feladatok, tartalmak, dokumentumok és adatok között. Ossza meg a vásznat csapattársaival, hogy tisztában legyenek mindennel, amin dolgozniuk kell, és hatékonyan tudják feldolgozni az információkat.

Ügyfélút-térképező eszközök : Tervezzen átfogó ügyfélutakat és térképezze fel a kritikus érintési pontokat, hogy kivételes felhasználói élményt teremtsen. Készítsen áttekintéseket a folyamatról a Miro táblájának rögzítésével. Más együttműködők kényelmes időpontban visszatérhetnek a táblához, és hivatkozhatnak ezekre a felvételekre a kontextus megértése érdekében.

Wireframe eszközkészlet: Készítsen wireframe-eket legújabb mobilalkalmazásához vagy weboldalához a Miro wireframing eszközével.

Miro AI: Készítsen diagramokat, folyamatábrákat és vázlatokat pillanatok alatt az AI segítségével, amely ötleteket generál. Összefoglalja a jelentéseket, készítsen átfogó projektfrissítéseket, és szerezzen visszajelzéseket stratégiájáról a Miro mesterséges intelligenciájának segítségével.

Vállalati védelem: Adjon hozzá egy biztonsági réteget a Miro tartalmának kezeléséhez. Ez különösen nagyvállalatok és vállalkozások számára alkalmazható.

A Miro korlátai

A weboldal időnként nem reagál, különösen nagyobb táblák esetén.

A tervezők gyakran küszködnek a megfelelő formák és képek megtalálásával, miközben a felhasználói utakat, folyamatokat és vázlatokat tervezik.

Miro árak

Örökre ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

6. Jira (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a szoftverfejlesztés nyomon követéséhez)

az Atlassian JIRA segítségével

A Jira egy probléma- és projektkövető szoftver, amely a csapatok együttműködését elősegítő funkciókat kínál.

A platform emellett feladatok szervezésére és nyomon követésére, kérések kezelésére, valamint különböző projektek előrehaladásának figyelemmel kísérésére szolgáló funkciókkal is rendelkezik.

Azonban olyan funkciók nélkül, mint a táblák, a közös munkaterületek és a csevegések, csapatának több alkalmazás között kell váltania a munka elvégzéséhez.

A Jira legjobb funkciói

Projekt táblák : Kezelje csapata feladatait egy projekt táblán. Lássa, ki felelős miért, és kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását a projekt munkafolyamatának különböző szakaszaiban.

Függőségkezelés: Kövesse nyomon, mely feladatok függnek egymástól, hogy azok prioritást kapjanak és befejeződjenek, mielőtt más tevékenységeket akadályoznának.

Célkövetés : Határozza meg a projekt céljait, és könnyedén mérje azok előrehaladását. Ossza meg a célokat az érdekelt felekkel, hogy mindenki tisztában legyen a elérendő célokkal.

Műszerfalak : Személyre szabható műszerfalak segítségével áttekintheti a legfontosabb mutatókat.

Naptár: A naptár nézetben megtekintheti a közelgő feladatokat, határidőket és kritikus tevékenységeket. Koordinálja munkáját, tartsa rendben a dolgait, és kövesse nyomon az ütemtervet anélkül, hogy folyamatosan valós időben kellene kommunikálnia.

A Jira korlátai

A felület nem túl intuitív, és egyes felhasználók szerint nagyon bonyolult a használata.

Az ügyfélszolgálat néha nem reagál

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció nem egyszerű

Jira árak

Örökre ingyenes

Standard : 7,16 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,48 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

7. Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez)

via Trello

A Trello egy Kanban-stílusú feladat- és projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen helyről szervezze munkáját és kezelje projektjeit.

A platform kiváló otthoni munkavégzési eszköz távoli csapatok számára, mert lehetővé teszi a közös táblák és kártyák használatával történő együttműködést. A csapat tagjai megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyhatnak a különböző teendőkhöz, és feladatok leírásait is hozzáadhatják, ami megkönnyíti az aszinkron kommunikációt.

A Trello legjobb funkciói

Vizualizáció : Tekintse meg a projekt különböző feladat típusait és tevékenységeit egyetlen, könnyen használható feladat táblán.

Feladatkezelés : Szervezze a feladatokat több listába, hogy azok a projekt különböző szakaszait tükrözzék. Csoportosítsa a feladatokat „Teendők”, „Folyamatban lévő munkák” vagy „Felülvizsgálat alatt” kategóriákba, vagy hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, amelyek a csapata igényeihez és preferenciáihoz igazodnak.

Ellenőrzőlisták : Ossza fel a komplex feladatokat kisebb, kezelhetőbb alfeladatokra. Jelölje be az egyes feladatokat, amint befejezte őket, hogy semmi ne maradjon ki.

Haladás nyomon követése : kövesse nyomon az összes feladatot egy rugalmas ütemterv mentén, hogy csapata mindig tudja, mi a következő teendő.

Automatizálás: Konfigurálja a Trello beépített automatizálási funkcióját, hogy az elvégezze az apróbb feladatokat, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

A Trello korlátai

A létrehozott kártyák nem törölhetők. Csak archiválhatók.

A Trello táblák testreszabási lehetőségei nagyon korlátozottak.

Konkrét kártyák vagy feladatok keresése nehéz lehet

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

8. GitHub (A legjobb a kollaboratív kódtároláshoz)

a GitHubon keresztül

A GitHub egy mesterséges intelligenciával működő platform szoftverfejlesztők számára, amelynek segítségével kódot hozhatnak létre, oszthatnak meg és kezelhetnek.

A platform alapvető együttműködési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy közösen dolgozzanak a projektekben, felülvizsgálják a kódot és megjegyzéseket fűzzenek hozzá.

A GitHub legjobb funkciói

Fejlesztés és tesztelés : Készítse el és tesztelje kódjait biztonságosan a GitHub átfogó fejlesztői környezetében. Ossza meg a teret más programozókkal, hogy meghallgassa véleményüket és visszajelzéseiket.

Sebezhetőségi értékelés : Értékelje kódját a sebezhetőségek szempontjából, és javítsa ki azokat pillanatok alatt a Dependabot segítségével. Kapjon értesítést, amint új sebezhetőséget észlelnek, hogy kódja zavartalanul futhasson.

Együttműködés : Tegye lehetővé a csapat tagjai közötti produktív megbeszéléseket egy együttműködési munkaterületen belül. Tegyen fel kérdéseket, szervezzen megbeszéléseket, és mérje fel az érdeklődést a funkciók iránt szavazások segítségével.

Mesterséges intelligencia : Készítsen jobb kódot egy AI-alapú kódolási asszisztens segítségével. Kérje meg a Copilotot, hogy bármikor, amikor elakad a kód írásában, javaslatokkal segítse Önt.

Biztonság: Az AI-alapú biztonsági ellenőrzésekkel gyorsabban felülvizsgálhatja kódját és azonosíthatja a problémákat.

A GitHub korlátai

A platform kiterjedt funkciókkal rendelkezik, amelyekhez a kezdőknek nagyon nehéz lehet hozzászokni.

A további funkciók igénybevétele nagyobb csapatok esetében drágává válhat.

Egy adott időszakban felmerült problémák nem szűrhetők ki.

Ez nem egy felhasználóbarát eszköz a nem technikai csapatok számára.

GitHub árak

Örökre ingyenes

Csapat : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

9. HubSpot (A legjobb bejövő marketinghez és ügyfél-elkötelezettséghez)

via HubSpot

A HubSpot egy olyan termékcsalád, amelynek célja az inbound marketing, az ügyfélszolgálat és az értékesítés racionalizálása. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen platformról állítsanak be marketingkampányokat, kezeljék értékesítési folyamatukat és automatizálják az ismétlődő feladatokat.

A HubSpot elsősorban ügyfélszolgálati és CRM platform, ami azt jelenti, hogy nem alkalmas komplex projektmenedzsment és csapatmunka igényeinek kielégítésére.

A HubSpot legjobb funkciói

Marketing automatizálás: Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a potenciális ügyfelek ápolása, az e-mailes nyomon követés és az ügyfelek szegmentálása, hogy aktívan bevonja a potenciális és meglévő ügyfeleket.

Közösségi média menedzsment : Tervezze meg a közösségi média bejegyzéseit több platformon, és figyelje, hogyan reagál a közönség a tartalmára.

Kapcsolatkezelés: Szervezze és kezelje a potenciális ügyfelek adatait és interakciós előzményeit egy helyen.

Jegykezelő rendszer: A beérkező kérdéseket jegyekké alakítsa át, és rendelje hozzájuk ügyfélszolgálati munkatársait.

Találkozók ütemezése : Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek számára az ütemezést úgy, hogy megosztja velük a naptár linkjét, így közvetlenül lefoglalhatják a találkozókat.

Chatbotok: Biztosítson éjjel-nappali támogatást és azonnali választ az ügyfelek kérdéseire. Állítson be automatikus válaszokat, hogy az ügyfelek tudják, ha az ügyintézők elfoglaltak vagy nem elérhetőek.

A HubSpot korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a magánélet védelme korlátozott, mivel a hozzáférés-vezérlés és a jogosultságok korlátozásához kiterjedt konfigurációra van szükség.

A jegyek szervezése túlterhelővé válhat, és a lekérdezések gyakran elveszhetnek, ha túl sok nyitott jegy van.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Profi : 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként

Hubspot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Figma (A legjobb együttműködésen alapuló interfésztervezéshez)

via Figma

A Figma egy felülettervező eszköz, amelyet tervező és fejlesztő csapatok használnak weboldalak, mobilalkalmazások és termékfelületek prototípusainak létrehozásához.

A felhasználók megoszthatják a Figma fájlt több csapattaggal, hogy együtt dolgozhassanak és finomíthassák a tervezési maketteket. A véglegesítés után a terveket könnyen kóddá lehet alakítani a fejlesztők számára kifejezetten kialakított munkafolyamatok segítségével.

A Figma legjobb funkciói

Tervezés : Kiterjedt tervezőeszközök segítségével készítsen valósághű prototípusokat a felhasználói felületekről.

Együttműködés : Tegye lehetővé elosztott csapatainak, hogy együttműködjenek a tervezésben, jobb termékeket fejlesszenek, és visszajelzéseket hagyjanak az interaktív táblán, a FigJam-en.

Fejlesztés : Hatékony fejlesztői funkciók segítségével alakítsa ötleteit tesztelhető prototípusokká.

Mesterséges intelligencia: A Figma mesterséges intelligenciájának segítségével alakítsa statikus tervezési maketteket interaktív elemekké. Hozzon létre releváns tartalmakat, amelyek illeszkednek a prototípusához, és egyszerű diagramokkal szemléltesse a komplex koncepciókat.

Interaktív prezentációk: Készítsen prezentációkat csapatának tagjaival közösen, hogy sablonok, témák és AI-írási funkciók segítségével szemléltesse ötleteit és koncepcióit.

A Figma korlátai

A Figma betöltése böngészőkben némi időt vehet igénybe, különösen komplex, sok elemet tartalmazó tervek esetén.

A magasabb árú csomagokban elérhető kiegészítő funkciók nem mindig indokolják a magasabb költségeket.

Nehéz megtekinteni a prototípusokat a Figma mobilalkalmazásán.

Figma árak

Ingyenes

Professzionális csapat: 15 USD/hó felhasználónként

Szervezet : 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

Kezelje az aszinkron kommunikációt a ClickUp segítségével

Mivel egyre több vállalkozás tér át a távoli munkavégzésre, a szinkron és aszinkron kommunikációs eszközök kombinációja fontos ahhoz, hogy a különböző időzónákban és földrajzi helyeken dolgozó alkalmazottak igényeit kielégítsék.

Bár a kezdetek nehéznek tűnhetnek, a megfelelő aszinkron kommunikációs eszközök használata segíthet a csapatoknak a feladatok és projektek hatékony együttműködésében.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment szoftver tökéletes kiegészítője a termelékenységi csomagnak. A kommunikáció, a feladatkezelés, a haladás nyomon követése és egyebek egyszerűsítését szolgáló hatékony funkcióival ez az egyik legjobb aszinkron kommunikációs és együttműködési eszköz, amely ma elérhető.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, és javítsa csapata hatékonyságát, miközben projektjei szervezettek és a terv szerint haladnak.