10 szabály a virtuális értekezletek etikettjéhez: a legjobb gyakorlatok a munkában

Ma a virtuális találkozók ugyanolyan gyakoriak és elfogadottak, mint tíz évvel ezelőtt az ötnapos irodai munkavégzés.

Mivel a munkavállalók 28%-a legalább részben otthonról dolgozik, a távmunka a munka világának szerves részévé vált. Ezzel együtt megjelentek az online találkozók és a formális és informális stílusok közötti furcsa átmenet, amellyel sokan küszködnek.

De ez a fajta kommunikáció szükségessé teszi egy virtuális magatartási kódex kidolgozását. Hogyan lehet biztosítani, hogy a híváson mindenki úgy érezze, hogy meghallgatják, bevonják, és képes részt venni értelmes beszélgetésekben?

A virtuális értekezletek etikettje segít a csapatoknak növelni a termelékenységet, a legjobb formájukat hozni és professzionális kapcsolatokat építeni.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a modern értekezletek alapvető szabályait, beleértve a virtuális értekezletek etikettjét, annak előnyeit és tíz alapvető szabályt, amelyek minden professzionális online környezetben alkalmazandók.

Mi az a virtuális értekezletek etikettje?

A virtuális értekezletek etikettje meghatározza, hogy a csapatok és a vezetők hogyan viselkedjenek és hogyan bánjanak másokkal az online értekezletek során. Gondoljon rá úgy, mint egy szabványosított irányelvekre, amelyekkel minden területen fenntartható a professzionalizmus. 🫱🏼‍🫲🏾

A videohívásokon való más részlegekkel való kapcsolattartás, a projektindító értekezletek vezetése vagy a csapatoddal való ötletelés során elvárt tőled a megfelelő online értekezlet-etikett. A szervezet távoli értekezlet-etikettje visszavezethető alapértékeihez, filozófiájához és céljaihoz. 🎯

Bár egyes szempontok szervezetenként eltérőek lehetnek, vannak néhány általános virtuális találkozó szabály, amelyek segíthetnek abban, hogy tartós és pozitív benyomást keltsen bárkiben, akivel találkozik. ⬇️

Ne feledje, hogy a kölcsönös tisztelet és az általános üzleti etikett nem új keletű dolog! De vannak néhány jelentős különbségek a virtuális és a személyes találkozók között, amelyeket figyelembe kell vennie, hogy a terv szerint haladjon, időben legyen és tájékozott maradjon.

10 szabály a virtuális értekezletek etikettjéhez

Még ha úgy érzi is, hogy általában betartja a virtuális találkozók illemtanának szabályait, a kis részletek jelentik a különbséget. Ezért állítottuk össze ezeket a virtuális találkozók illemtanának szabályait, amelyek bármilyen online üzleti környezetben alkalmazhatók.

Ossza meg őket csapatával, hogy együtt emelhessék az online találkozók színvonalát.

Ráadásul rengeteg forrás, sablon és tipp áll rendelkezésre, hogy még több támogatást nyújtson Önnek ennek az új készségnek az elsajátításában. 😎

1. Ismerje meg a találkozó platformját

Először is fontos, hogy ismerje a virtuális találkozókhoz használt videokonferencia-szoftvert.

Ha Ön a találkozó házigazdája, előzetesen ismerkedjen meg a virtuális találkozó platformjával, hogy magabiztosan tudja használni a szoftvert. Ha olyan eszközt használ, amelyet az emberek nem ismernek, készüljön fel arra, hogy gyorsan válaszoljon a kérdésekre, és segítsen nekik a találkozóra koncentrálni azzal, hogy nem kell a technikai élményre figyelniük.

Ha már itt tartunk... ha Ön választja a találkozó platformját, akkor olyan platformot válasszon, amelyet az emberek valószínűleg már használtak korábban, vagy gyorsan megtanulnak használni. Ez lehet olyan videokonferencia-eszköz, mint a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet, vagy olyan integrált platform, mint a ClickUp, amely ötvözi a csevegést, a munkamenedzsmentet és a projektmenedzsmentet.

💡Profi tipp: Indítson Zoom-találkozót a ClickUp feladaton belül a ClickUp Zoom-integrációjával. Vezesse a megbeszéléseket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét, miközben a ClickUp automatikusan értesíti az összes résztvevőt, hogy minél hamarabb csatlakozzanak.

Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja a kis csoportok számára kialakított szobák létrehozását, a képernyők megosztását vagy a megosztott erőforrásokon való közös munkát, ha az értekezlet ezt megköveteli.

A ClickUp-hoz hasonló dinamikus értekezletkezelő szoftverek használata kiváló módja annak, hogy minden alkalommal zökkenőmentes és produktív élményt biztosítson.

2. Készüljön fel a találkozó napirendjével

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: készülj fel, készülj fel, készülj fel!

Készítsen tervet a találkozó előtt, és állítson össze egy napirendet, hogy a megbeszélésnek kezdettől végéig egyértelmű irányt adjon. A legmagasabb színvonalú virtuális csapatmegbeszélések érdekében ossza meg a napirendet a résztvevőkkel jóval a találkozó előtt, hogy legyen idejük átnézni, tudják, mire számíthatnak, és hozzáadjanak minden szükséges információt.

Ha vannak olyan anyagok, amelyeket a résztvevőknek előzetesen el kell olvasniuk vagy megválaszolniuk a beszélgetésben való részvételhez, azokat is ossza meg velük. Kezelje az online találkozó napirendjét úgy, mint egy útmutatót, és biztosítson a résztvevőknek megfelelő időt és erőforrásokat a felkészüléshez.

A virtuális találkozóra a legjobb felkészülni egy testreszabható találkozó napirend-sablonnal, amely minden alapvető elemet lefed. A ClickUp hatalmas sablonkönyvtára tele van ingyenes forrásokkal minden felhasználási esethez – beleértve ezt is!

Töltse le ezt a sablont Tervezze, fejlessze és kövesse nyomon hatékonyan az online csapatértekezleteket a ClickUp All Hands Meeting Template segítségével.

Használja a ClickUp által készített All Hands Meeting Template (teljes létszámú értekezlet sablon) vagy a Committee Report Template (bizottsági jelentés sablon) sablonokat a célok egyértelmű kommunikálásához.

Mindkét sablon elősegíti a csapat vagy szervezeten belüli átláthatóságot, és összehangolja a tagokat a találkozó legfontosabb céljaival vagy célkitűzéseivel.

3. Legyenek tiszteletteljesek egymás idejével szemben

Először is, legyél pontos. ⏱

Találkozó házigazdaként soha nem illik a virtuális találkozók etikettjének, hogy a csapatot vagy a potenciális ügyfeleket várakoztassa.

Ugyanez a szabály vonatkozik a találkozó résztvevőire is: ne tartsa várakozásban a házigazdát! A házigazda valószínűleg az egyik csapattársa, egy másik osztály tagja vagy egy vezető. Valószínűleg naponta dolgozik velük, vagy akár baráti viszonyban is van velük. Kezelje őket mindenki számára járó tisztelettel, és jelenjen meg a találkozón a tervezett időpontban, készen az indulásra.

Állítson be emlékeztetőket a ClickUp-ban, hogy mindig tisztában legyen a virtuális találkozók etikettjével.

Ha néha nehezen boldogulsz a napi időgazdálkodással, használd a ClickUp alkalmazást, hogy emlékeztetőket állíts be! A jövőbeli éned hálás lesz neked a figyelmeztetésért. 🙌🏼

Ráadásul mindannyian elfoglaltak vagyunk, de olyan eszközök, mint a ClickUp interaktív csapatütemterv-sablonja biztosítják, hogy minden tag tisztában legyen azzal, mikor és milyen találkozókra számíthat a következő hetekben.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp csapatütemterv-sablonjával áttekintheted a csapattagok ütemtervét, így jobban megtervezheted a csapatértekezleteket.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-ában átlagosan 8 vagy több résztvevő vesz részt. Azt is megállapítottuk, hogy egy átlagos találkozó körülbelül 51 percig tart. Ezek a nagy létszámú találkozók hetente legalább 6-8 órányi kollektív találkozási időt jelenthetnek szervezeti szinten. Mi lenne, ha ezt le lehetne csökkenteni? A ClickUp átalakítja a csapatok kommunikációját! A hosszú értekezletek helyett közvetlenül a feladatokon belül együttműködhetnek megjegyzések, mellékletek, hangjegyzetek, videoklipek és egyebek segítségével – egy helyen. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security globális csapatai már több mint 8 órát spóroltak meg hetente az értekezleteken és frissítésekkel a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkkal!

4. Öltözzön a sikerre

Akár az irodában, akár online, a megfelelő öltözködés nagyon fontos. A megfelelő etikett szerint a videokonferenciára ugyanazt kell viselni, mint egy személyes munkakörnyezetben.

De a jó hír az, hogy a virtuális találkozók esetében van némi mozgástér, mivel a képernyő jóval a derék felett van levágva – vagyis igen, viselheted azokat az Uggs cipőket!

A virtuális találkozókra nem csak a megjelenésnek kell megfelelőnek lennie, hanem a ruházatnak is illeszkednie kell a találkozó hangulatához. Kerülje a figyelmet elterelő ékszereket, a videón nem jól megjelenő mintákat vagy a mások számára érthetetlen grafikus pólókat.

5. Kerülje el a figyelemelterelő tényezőket

Koncentráljon a tárgyalásra, és kerülje a többfeladatos munkavégzést. A tárgyalás előtt ne feledje:

Tegye el a telefonját

Kapcsolja ki a tévét vagy a zenét

Némítsa el az értesítéseket

Zárja be a felesleges lapokat

És kérem, minden jó és produktív dolog kedvéért, ne egyen a hívás alatt.

Megosztja a képernyőjét? Mielőtt megosztaná, ellenőrizze, mi látható rajta. 1000 megnyitott lap nem túl jó látvány. Bár nem ez lenne az első eset, hogy valaki véletlenül megosztott volna érzékeny vállalati információkat, privát Slack-beszélgetést vagy Spotify-lejátszási listáját, biztosan nem szeretné, hogy ez Önnel is megtörténjen.

Olvassa el még: Hogyan kommunikáljunk és osszuk meg ötleteinket a csapat tagjaival?

A kaotikus háttér is gyakran zavarja a koncentrációt a virtuális találkozók során. Ha kávézóban tartózkodik, a gyerekeknél van, vagy irodáját megosztja partnerével, válasszon alternatív hátteret, vagy használjon elmosódási effektust, hogy ön és a többi találkozó résztvevő is a találkozóra koncentrálhasson.

Keressen valami letisztult, minimalista és semleges helyet. Ezután összpontosítson arra, hogy megtalálja a házában a legjobb megvilágítású helyet, ahelyett, hogy a legesztétikusabb falat keresné.

De nem kell az internetet átkutatni a tökéletes háttér után!

Kattintson az alábbi képekre, hogy elmentse ezeket az ingyenes háttérképeket, és elkerülje, hogy mások elvonják a figyelmet a nagy prezentációja közben. 📩

via Cadeau Maesto a Pexels-en

Marc Mueller, Pexels

via Max Vakhtbovych a Pexels-en

6. Tudja, mikor kell beszélni és mikor kell hallgatni

Az aktív hallgatás minden egyes személynek lehetőséget ad a megszólalásra, és azt mutatja, hogy törődsz azzal, amit mondani akarnak.

A találkozó házigazdájának és résztvevőinek meg kell találniuk az egyensúlyt a beszéd, a hallgatás és a kérdések feltevése között, hogy megértsék egymást, és ne bántsák meg egymást. A nyitottság és a nyílt kommunikáció segít minden résztvevőnek, hogy többet hozhasson ki a beszélgetésből!

Íme néhány további tipp a virtuális találkozók etikettjével kapcsolatban, a beszélgetések során történő felszólalással kapcsolatban: Beszéljen magabiztosan, de tömören!

Kerülje az ismétléseket és a túlzott hangsúlyozást

Ha nem beszélsz, tartsd mikrofont némítva.

Kérdéseit tartogassa a beszélgetés végére, kivéve, ha a moderátor kéri, hogy tegye fel őket.

Egy másik probléma, amellyel mindannyian szembesültünk már a virtuális találkozók során, az a rettegett hangkésleltetés. 🙄

Bármilyen erős is legyen a wifi-kapcsolatod, az online találkozók során néha mégis megszakad a kapcsolat! Annak érdekében, hogy ne beszélj mások fölé, és ne zavard meg a beszélgetés menetét, ha lehetséges, használd a platformon található „kézfeltartás” funkciót, vagy jelezd a csevegésben, hogy szeretnél hozzászólni. 🙋🏼‍♀️

7. A jegyzetelést minimálisra korlátozza

Még ha jó szándék vezérel is, kerülje a részletes jegyzetek készítését, hacsak nem kap erre utasítást. Inkább tartsa magát a legfontosabb beszélgetési pontokhoz, és később nézze át a jegyzeteket, ha azokból hiányoznak fontos részletek.

A virtuális találkozók egyik fő előnye, hogy lehetőség van a teljes találkozó rögzítésére vagy egy találkozó összefoglalójának elkészítésére. Használja ki ezeket a funkciókat, hogy a találkozó a lehető leghatékonyabb legyen – a beszélgetés gyakori szünetei megszakítják az információáramlást, lassítják a napirendet és értékes időt pazarolnak.

A találkozó házigazdájaként jelölj ki egy csapattagot, aki nyomon követi a találkozó jegyzőkönyvét, és tájékoztasd a résztvevőket, hogy a jegyzőkönyv a találkozó befejezése után azonnal kiosztásra kerül. Ez segít neked és a résztvevőknek a figyelmet fenntartani, és megkímél attól, hogy ismételni kelljen magad!

💡Profi tipp: A ClickUp Docs segítségével a résztvevők közösen készíthetnek jegyzeteket, és azok egyetlen kattintással végrehajthatóvá válnak az integrált feladatkezelő funkcióval.

A találkozók jegyzőkönyvei összefoglalják a fontos találkozók kereteit és legfontosabb tanulságait. Ezeket megosztják minden érintettel, így a résztvevők mindig tisztában vannak az elért eredményekkel, és gyorsabban tudják végrehajtani a követő lépéseket és a teendőket.

Az olyan források, mint az igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyv sablonunk és a ClickUp ülés jegyzőkönyv sablonja, testreszabható, előre elkészített oldalakkal segítik a folyamat szervezettségét és hatékonyságát, hogy a csapatokat, jegyzeteket és részleteket egy együttműködésen alapuló ClickUp Doc-ban kezelhessék!

Töltse le ezt a sablont Készítsen megosztásra alkalmas értekezlet-jegyzőkönyveket és jegyzeteket a Clickup Docs segítségével, amely valós időben frissül és AI-t tartalmaz, hogy írása hibátlan legyen.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan javíthatja a jegyzőkönyvek a találkozók hatékonyságát? Olvassa el ezt az útmutatót, amelyből megtudhatja, hogyan írhat minden alkalommal hatékony találkozói jegyzőkönyvet!

💡Profi tipp: Takarítson meg értékes időt a találkozó után azzal, hogy a ClickUp Brain segítségével összefoglalja a találkozó jegyzeteket, és feladatokkal és alfeladatokkal egészíti ki azokat a ClickUp-ban. Ha rögzítette a találkozót, a Brain leírhatja és lefordíthatja a felvételt is!

Próbálja ki most a ClickUp Brain-t! Összefoglalja a találkozó jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével, és takarítson meg időt!

8. Hosszú találkozó? Tervezzen szüneteket

Ha tudod, hogy a találkozó hosszú lesz, tervezz be egy rövid szünetet a napirendbe.

Engedje meg magának és kollégáinak, hogy egy pillanatra elszakadjanak a képernyőtől, egyenek valamit vagy nyújtózkodjanak egyet. Ez nem fogja akadályozni a beszélgetést, sőt, jelentősen javítani fogja azt! A rövid szünetek segítenek mindenkinek jó hangulatban maradni, anélkül, hogy fáradtsággal vagy fejfájással kellene küzdeniük.

Nem kell hosszú időt szánni rá, csak állítsd be az időzítőt a ClickUp-ban öt percre, és nyisd ki azt a szódavizet, mert megérdemled.

Ha az Ön által látogatott találkozón nem szerepel, hogy szünetek lesznek-e, akkor egyszerűen írjon egy gyors „brb!” üzenetet a csevegőbe, ha szünetre van szüksége. 💬

9. Hagyjon teret a kérdéseknek

Építsd be a találkozó napirendjébe a kérdések és válaszok részét, hogy a kollégáidnak legyen megfelelő idejük felkészülni a kérdésekre, véleményüket elmondani vagy javaslatokat tenni.

Ha mindezeket a virtuális találkozók etikettjének szabályait komolyan vette, akkor valószínűleg épp most fejezte be egy tartalmas és érdekes beszélgetést – számítson rá, hogy az embereknek lesz mit mondaniuk erről. 🙂

💡Profi tipp: Ösztönözze a találkozó résztvevőit, hogy a találkozó befejezése után is tegyenek fel kérdéseket, osszák meg ötleteiket vagy észrevételeiket.

10. Záró megjegyzés

Zárja le virtuális találkozóját jó hangulatban, szánjon rá pár percet, hogy megfelelően lezárja azt.

Mielőtt kollégái kilépnek a találkozóból, röviden ismertesse a következő lépéseket, hogyan és mikor fogja követni a találkozót, milyen eredményeket vár, és mi a további ütemterv.

💡Profi tipp: A ClickUp segítségével delegálhatja a Docs, Whiteboards, megjegyzések és egyéb elemekből származó teendőket, így egy pillanat alatt elvégezheti ezeket a feladatokat! Alakítsa a szöveget, a képernyőfelvételeket és az objektumokat a munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó feladatokká, hogy növelje a hatékonyságot és fenntartsa a találkozó lendületét.

Alakzatokat feladatokká alakíthat a ClickUp Whiteboardon, hogy ötleteit azonnal megvalósíthassa.

Végül – és ami a legfontosabb – köszönje meg csapatának az idejüket! Ma mindannyian remek munkát végeztek. 👏

Miért fontos a virtuális értekezletek etikettje?

A virtuális találkozók etikettje professzionális hangulatot teremt a távoli találkozók során, és erős munkakapcsolatokat ápol. Íme néhány ok, amiért elengedhetetlen a virtuális találkozók szabályainak betartása:

A megfelelő etikett betartása professzionalizmust sugároz , ami segít megteremteni a bizalmat és a hitelességet a kollégák, ügyfelek vagy érdekelt felek körében.

Ha időt, gondolatot és erőfeszítést szentelsz egy találkozónak még annak megkezdése előtt, azzal megmutatod csapatodnak, vezetőidnek és potenciális ügyfeleidnek, hogy tiszteled őket. Ráadásul ezáltal a beszélgetés felépítése és irányítása révén biztosíthatod a találkozók zökkenőmentes lebonyolítását.

A virtuális találkozókon gyakran különböző helyszínekről és időzónákból érkeznek résztvevők. A megfelelő etikett, például a pontosság, a mikrofon elnémítása, amikor nem beszélünk, és a témához való ragaszkodás minimalizálja a zavaró tényezőket, és segít a találkozó koncentrált és hatékony lefolytatásában .

A jó virtuális értekezletek gyakorlatának betartása – például másoknak szót adni, a közbeszólások elkerülése és a kulturális érzékenységek figyelembevétele – elősegíti a kölcsönös tisztelet és együttműködés környezetét.

A megfelelő etikett, például a tiszta hang és kép használata, a szemkontaktus fenntartása (a kamera segítségével) és az aktív részvétel biztosítja, hogy a kommunikáció hatékony legyen , és mindenki zavartalanul követni tudja az eseményeket.

A szervezettség, a többfeladatos munkavégzés elkerülése és a találkozók napirendjének tiszteletben tartása segít a résztvevőknek a koncentrációban. Ez csökkenti a frusztrációt és a stresszt, különösen egymást követő találkozók esetén.

Ezeknek a szabályoknak a betartása nélkül könnyen előfordulhat, hogy a hét értékes perceit, sőt óráit olyan megbeszélésekkel töltjük, amelyekre elég lett volna egy e-mail is. És bár jó látni a csapattagjainkat a képernyőn, mindannyian találhatunk célszerűbb módszereket az időnk eltöltésére. ⏳

A átgondolt virtuális értekezletek etikettje rengeteg időt hagy a hallgatásra, a gondolkodásra és a válaszadásra. Ez nemcsak bizalmat teremt a résztvevők között, hanem mindenki számára elősegíti a sikert, mivel tudatja velük, mit várhatnak Öntől, és mit vár Ön tőlük cserébe.

Gyakran ismételt kérdések és tippek a virtuális értekezletek etikettjéről

Mit szabad és mit nem szabad tenni a virtuális találkozókon?

A virtuális találkozókra gyakran más elvárások vonatkoznak, mint a személyes találkozókra. Annak érdekében, hogy mindenki a témánál maradjon és hozzájáruljon a beszélgetéshez, íme néhány viselkedési szabály, amelyet érdemes betartani:

Mit kell tenni

Legyen pontos. Ha néhány perccel korábban jelentkezik be a virtuális találkozóra, akkor van ideje elvégezni a szükséges technikai beállításokat. Maradjon koncentrált. Figyeljen a beszélőre, mintha személyes találkozón lenne. Ha nem beszél, kapcsolja ki a mikrofont. Ez segít csökkenteni a háttérzajt. Ha lehetséges, használjon videót. Ez segít személyesebb interakciót teremteni. Csendes, jól megvilágított helyiségben tartsa a találkozót. A tiszta, zavaró tényezőktől mentes környezet segít mindenkinek a koncentrációban. Készüljön fel előre. Ha prezentációt tart, győződjön meg arról, hogy minden anyag készen áll a találkozó kezdete előtt.

Mit ne tegyünk

Ne végezzen több feladatot egyszerre. Ez tiszteletlenségnek minősül, és fontos információk elmulasztásához vezethet. Ne szakítsd meg másokat. Hagyd, hogy mások befejezzék a gondolatukat, mielőtt megszólalsz. Ne egyél a találkozó alatt. Ez zavaró és szakszerűtlen lehet. Ne felejtsd el ellenőrizni a technikai eszközöket. Előzetesen győződj meg arról, hogy az internetkapcsolat, a mikrofon és a kamera megfelelően működik. Ne távozzon hirtelen. Ha korábban el kell hagynia a találkozót, előre értesítse erről a házigazdát.

Hogyan kell virtuális találkozót szervezni?

A virtuális találkozó és üdvözlés remek módja annak, hogy jó kapcsolatot alakítson ki kollégáival, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó. Íme néhány tipp a sikeres virtuális találkozók és üdvözlésekhez:

Üdvözölje az embereket egyenként. Minden beszélgetést kezdjen azzal, hogy bemutatkozik, és megkérdezi a másik felet, hogy van. Legyen rövid és lényegre törő. Próbáljon a beszélgetést a témára koncentrálni, és kerülje a kitéréseket. Legyen aktív hallgató. Figyelmesen hallgasson és legyen figyelmes a másik fél megjegyzéseire. Győződjön meg arról, hogy tudja, hogyan kell használni a technológiát, hogy mindenki zavartalanul és technikai nehézségek nélkül tudjon valós időben kommunikálni. Figyeljen a testbeszédre. Annak ellenére, hogy csak egymás arcát láthatják, a testbeszéd továbbra is fontos. Tartson jó testtartást, és figyeljen az arckifejezésekre. Udvariasan zárja le a beszélgetést , megköszönve a másik félnek az idejét, és kifejezve szándékát, hogy a jövőben újra kapcsolatba lép vele. , megköszönve a másik félnek az idejét, és kifejezve szándékát, hogy a jövőben újra kapcsolatba lép vele.

Hogyan lehet jó virtuális értekezlet-etiketttel rendelkezni résztvevőként?

A találkozó résztvevői fontos szerepet játszanak a virtuális találkozók sikerességében. Íme néhány tipp a videokonferenciákon való részvételhez szükséges illemtan szabályok betartásához:

Legyen felkészült. Olvassa el az értekezlet előtt elküldött anyagokat, és készüljön fel kérdésekkel vagy megjegyzésekkel.

Vegyen részt a beszélgetésben. Ne féljen megszólalni és megosztani gondolatait a tárgyalt témáról.

Maradjon koncentrált. Kerülje a többfeladatos munkavégzést, mivel ez elvonhatja a résztvevők figyelmét.

Legyen tiszteletteljes. Figyelmesen hallgasson és legyen udvarias a beszélgetés többi résztvevőjével.

Ossza meg a képernyőjét. Ha megosztásra szoruló anyagokkal rendelkezik, mindenképpen ossza meg a képernyőjét a többiekkel, hogy azok is követni tudják az eseményeket.

Használja a technológiát megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az összes résztvevő tudja, hogyan kell használni a technológiát, mielőtt a találkozó megkezdődik.

Maradjon a témánál, és ne féljen visszaterelni a beszélgetést, ha az túlságosan eltér a tárgyalt témától.

Tegye produktívvá virtuális találkozóit a ClickUp segítségével

Függetlenül attól, hogy mennyire formálisak vagy gyakoriak a találkozói, a virtuális találkozók etikettjének szabályai biztosítják, hogy a megfelelő üzenetet közvetítse. Az Ön erőfeszítései mindenki számára láthatóak lesznek, és függetlenül attól, hogy vendég vagy házigazda, az időt, amit ráfordít, megbecsülik és tízszeresével viszonozzák!

Mindezt egyszerűen csak azzal, hogy tiszteletteljesen viselkedsz társaiddal szemben. 💜

