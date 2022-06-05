7 kreatív brainstorming technika a legjobb ötletek megtalálásához

Hasznos brainstorming technikákat keresel?

Mindenki legalább egyszer életében már alkalmazott brainstormingot egy probléma megoldására.

Ha nem biztos benne, hogy rendelkezik-e velük, itt van néhány tipp, ami felfrissíti az emlékezetét:

Szóval van egy új projekt. De nem tudja, hogyan fogjon hozzá.

Ön és csapata körbe ülnek, és mindenkit arra ösztönöznek, hogy hangoztassa minden eszébe jutó ötletet.

Nincs olyan ötlet, ami túl őrült lenne.

És minden szokatlan ötlet végül remek ötletnek bizonyul.

Ez a brainstorming ereje!

Ez azonban nem az egyetlen módszer a brainstormingra.

Különböző brainstorming módszerek léteznek, és ki kell választania a Ön és virtuális csapata számára legmegfelelőbbet.

Mi pedig itt vagyunk, hogy segítsünk.

Ez a cikk mindent tartalmaz, amit a brainstormingról és a leghatékonyabb brainstorming technikákról tudni kell.

Kezdődjön a brainstorming!

A 7 legjobb brainstorming technika

1. Gondolattérkép

A gondolattérkép az egyik legjobb brainstorming technika, mert lehetővé teszi, hogy gondolatokat gyűjtsön anélkül, hogy a struktúrára és a sorrendre kellene figyelnie.

A gondolattérkép olyan fogalmakból áll, amelyek egy központi ötlethez kapcsolódnak és azt körülveszik.

Nem is beszélve arról, hogy a gondolattérkép-eszközök szórakoztatóak, mert unalmas információkat színes és emlékezetes diagramokká alakíthat.

Szóval, az a egy nagyszerű ötlet ott van valahol; csak meg kell találnia.

A gondolattérkép pedig elvezeti Önt az ígéret földjére (lehetséges).

A ClickUp Mind Maps segítségével nincs „lehetséges”, csak „biztos”.

Mi az a ClickUp Mind Maps funkció?

A ClickUp Mind Maps segít átalakítani friss ötleteit gyönyörű, jól szervezett gondolattérképekké.

Egy gombnyomással megoszthatja őket a csapatával is. Így a csapat minden tagja láthatja a munkafolyamatot, és közösen dolgozhatnak a szükséges módosításokon.

Akár rendszeres problémamegoldó ülésről van szó, akár a csapat kreativitásának felébresztéséről, a ClickUp Mind Maps funkciójával a legjobb vizuális vázlatot készítheti el.

A ClickUp alkalmazásban a gondolattérkép létrehozásához választhat a Feladat mód vagy az Üres mód közül.

A Feladat móddal megjelenítheti a meglévő ClickUp feladatok struktúráját. Használja a feladat módot a projekt munkafolyamatának megtervezéséhez és a feladatok logikus útvonalakba rendezéséhez. A nézetből közvetlenül létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat is.

Ha még kreatívabb szeretne lenni, akkor válassza a ClickUp Blank módot.

A Blank mode (Üres mód) segítségével teljesen új mind mapeket hozhat létre. A csomópontoknak nem kell kapcsolódniuk semmilyen feladatstruktúrához. Hozzon létre annyi csomópontot, amennyit csak szeretne, és amikor készen áll, alakítsa át őket feladatokká a munkaterületén található bármely feladatlistában!

Nézze meg ezeket a remek példákat a gondolattérképekre! 😍

A ClickUp gondolattérképeivel minden ötletelési ülés valóban a sajátjává válhat!

2. Személyes ötletfüzet négyzet

Erre gondolnak az emberek, amikor azt mondják, hogy „gondolkodj a dobozon kívül”.

Az egymással nem összefüggő fogalmak összekapcsolásával más módon tudsz megközelíteni a problémát.

De hogyan működik a személyes ötletfüzet négyzet?

Mi váltja ki ezeket a független fogalmakat?

Ez az, ami a brainstorming sikerét vagy kudarcát meghatározza.

A kedvenc módszerem ehhez a Todd Henry által az Accidental Creative-nél kifejlesztett Personal Idea Pad.

Henry négy különböző kvadránsra bontja a kihívást, majd arra kéri Önt, hogy kombinálja az egyik kvadránsból származó szavakat és ötleteket a másik kvadránsba.

Ismerje meg a technikai adósság kvadránst!

Ez egy sablon az Accidental Creative weboldalról:

Így működik:

Kezdje egy kihívással: Ez a Ez a probléma leírása

Megoldás: Milyen azonnali megoldások jutottak eszébe, amelyek megoldhatják a kihívást? Ezek a tipikus ötletek, amelyek eszébe jutottak, vagy akár olyanok is, amelyeket már kipróbált a múltban.

Szerep vagy WW( )D? Mit tenne (ÜRES) ebben a helyzetben? Itt lesz érdekes a dolog. Tegye fel magának a következő kérdést: szerinted ki tudná megoldani ezt a konkrét problémát? Tegyük fel, hogy egy új közösségi média platformot szeretne piacra dobni, de kutyatulajdonosoknak. Ki a válasz a kérdésére? Mark Zuckerberg. De Cesar Milan is. Vagy lehet egy általános szerep is, például a legnagyobb helyi állattartók találkozójának elnöke. Érti, mire gondolok. Ezt figurális brainstormingnak vagy szerepbrainstormingnak is nevezik.

Ki a válasz a kérdésére? Mark Zuckerberg. De Cesar Milan is. Vagy lehet egy általános szerep is, például a legnagyobb állattartók találkozójának elnöke a környéken. Érti, mire gondolok. Ezt figurális brainstormingnak vagy szerepbrainstormingnak is nevezik.

Nutshell: Ez egy szó vagy kifejezés, amely új módon foglalja össze a kihívást.

Feltételezés : Sorolja fel az emberek által a problémával és a kihívással kapcsolatban felvetett okokat vagy feltételezéseket. Melyek azok a bonyodalmak vagy tényezők, amelyek tovább nehezítik ezt a kihívást?

Kombináljon!: Kezdje azzal, hogy kiválaszt egy elemet az egyik kvadránsból, és párosítsa egy másik kvadránsból származó szóval. Milyen ötletek jutnak eszébe? Hogyan oldhatják meg ezek a két dolog együtt a problémáját?

Ki a válasz a kérdésére? Mark Zuckerberg. De Cesar Milan is. Vagy lehet egy általános szerep is, például a legnagyobb állattartók találkozójának elnöke a környéken. Érti, mire gondolok. Ezt figurális brainstormingnak vagy szerepbrainstormingnak is nevezik.

Ha tetszik ez a négyzetes elrendezés, nézze meg ezeket a SWOT-elemzési sablonokat!

3. Brainwriting

Ez az egyik leggyakoribb brainstorming technika, amelyet általában csapatokban érdemes alkalmazni. Végül is a csapatmunka teszi lehetővé az álmok megvalósítását, nem igaz?

Így működik a brainwriting :

A csapatvezető vagy a moderátor egy merész ötletet vet fel. A csapat minden tagja leír egy ötletet. Néhány perc múlva a papírt átadják a következő résztvevőnek, aki továbbfejleszti az ötletet, vagy új ötlettel egészíti ki.

Végezze el ezt négy-öt körben egy csoporttal (6–10 fő), és rengeteg ötletet fog kapni.

A moderátor ezután a szünetben áttekinti az ötleteket, kiválasztja a legjobban tetszőket, majd visszatér a csoporthoz, hogy ezek alapján kidolgozzák a tervet.

A Brainwriting technika azért működik, mert:

Senki sem tudja pontosan, ki mit írt és mikor.

Az emberek szabadabban fejezhetik ki ötleteiket

A csapatvezető továbbra is ellenőrzi a folyamatot, kiválasztva a legjobb ötleteket a csoportos megbeszéléshez.

4. Brainwalking

A brainwriting rokon technikája, a brainwalking hasonló koncepció, azzal a különbséggel, hogy itt az emberek mozognak a papír helyett.

Papírdarabokat akasztanak a falra; az emberek felírják az ötleteiket a probléma megoldására, majd továbblépnek a következő papírra. Ez egy remek módszer az ötletek nyilvánosságra hozására és egy újfajta energia generálására az azonnali gondolkodás révén.

Bónusz: Design Thinking eszközök

5. Rácsok

Ez hasonló a 2. ötlethez.

A négy kvadráns és az ottani ötletek kombinálása helyett egy rácsból származó ötleteket kombinál.

Kövesse az alábbi lépéseket a kezdéshez:

Ha Ön a csapat vezetője, töltse ki a felső fejléc sort és az első oszlopot ugyanazzal az ötlettel, majd haladjon tovább a fejléc mentén és az oszlop mentén. Kérje meg a csapat minden tagját, hogy javasoljon egy ötletet, és adja hozzá a táblázathoz. Ezután kezdje el kombinálni az ötleteket, egyet minden sorból, egészen a végéig. Ha 4 ötlettel indul, akkor azok kombinálásával 16 új ötletet kap. Furcsának tűnhet ugyanazokat az ötleteket kombinálni (például az 2. ötletet az 2. ötlettel), de ez garantáltan kreativitást eredményez.

1. ötlet 2. ötlet 3. ötlet 4. ötlet 1. ötlet Ötletek 1 +1 1 +2 1 + 3 1 + 4 2. ötlet Ötletek 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 3. ötlet Ötletek 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 4. ötlet Ötletek 4 + 1 4 + 3 4 + 3 4 + 4

6. Bubbles

Amikor az ötletek valóban pezsegnek, akkor a buborékos brainstorming térképek a legjobb megoldás!

A buborékdiagramok egy egyszerű módszer arra, hogy brainstorming ülés során vizuális keretben rögzítsd és rendszerezd az ötleteket.

Használja ezeket a lépéseket a buborékos brainstorming technikához:

Rajzoljon 9 kört egy oldalra, három-három sorban. Ezek a buborékok. A közepén sorolja fel a megoldani kívánt problémát. Ezután soroljon fel nyolc további kreatív ötletet a fő ötlet köré. Miután ötleteket generált, kezdje elölről a folyamatot. Vegyük az ötödik ötletet, helyezzük a középpontba, és építsünk rá további ötleteket.

Ez a brainstorming technika kiválóan ötvözi a csapatmunkát és az egyéni hozzájárulásokat. Remek brainstorming módszer kreatív problémamegoldáshoz.

A csapat tagjai nyolc ötletet hozhatnak elő, majd Ön minden egyes ötletet kioszthat az egyes tagoknak, akik egyedül dolgozhatnak rajta. Végül mindenki újra összeülhet, hogy megnézze a brainstorming eredményét.

Bónusz: Nézze meg a vizualizáláshoz és brainstorminghoz legalkalmasabb 10 buborékdiagram-sablonunkat

7. Fehér tábla brainstorming

Használjon digitális táblát, hogy minden ötletét egy helyen gyűjthesse össze.

A ClickUp Whiteboard egy remek alternatíva a Mural vagy a Miro programokhoz , amely vizuális és ötletközpontú megközelítést kínál a brainstorminghoz.

A fehér tábla szoftver üres lapja is elősegíti a kreativitást a brainstorming folyamatában, mivel eltávolodik a szövegalapú információs modellektől és a dokumentumokhoz kötött gyakorlatoktól.

Nézze meg ezeket a brainstorming eszközöket!

Hogyan lehet kreatív brainstorming gondolkodásmódba kerülni?

Az egyik dolog leülni és ötletelni, a másik pedig hatékonyan csinálni.

Mielőtt elkezdené a brainstormingot, nyitott gondolkodásmódra van szüksége, szó szerint.

A legjobb brainstorming-ülések még azelőtt kezdődnek, hogy bárki is belépne a terembe.

Például nehéz egy költségvetési megbeszélésről közvetlenül a legnagyszerűbb lehetőségekről gondolkodni. Az elméje korlátozott lesz, és nem fog szabadon áramlani; valószínűleg óvatos és körültekintő lesz.

Íme, hogyan szabadulhat meg néhány gátlástól, hogy a legjobb ötletek felszínre kerülhessenek:

1. Menjen sétálni

Tartson egy rövid szünetet, hogy levezesse a stresszt, és hagyja, hogy Ön és tudatalattija friss levegőt szívjon, hogy tisztázza a dolgokat, és felkészüljön a brainstorming ülésre.

Ráadásul egy kis előzetes brainstorming gyakorlat soha nem árt senkinek! 🕺

2. Fogyasszon különböző információkat

Elakadt az Economistnál? Válassza a Better Homes & Gardens-t.

Mindig a CNN-t nézi? Kapcsoljon át a Travel Channelre.

Próbáljon ki valami mást.

Ha mindig ugyanazokat az információkat olvassa és fogyasztja, akkor érdemes új asszociációkat kialakítania. Segíthet, ha átlapoz egy magazint, egy képeket tartalmazó weboldalt vagy valami teljesen más témájú anyagot, ami nem kapcsolódik a brainstorming témájához, hogy friss gondolkodásmódra tegyen szert.

3. Törje meg a rutinját

Nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent az Ön számára, de találjon rá módot, mielőtt brainstormingot tartana.

Ez lehet egy közös ebéd, egy gyors ügyintézés vagy az irodai pingpongasztal első használata. A rutin megtörése felszabadítja Önt a szokásos kerékvágásból, és megfelelő hangulatba hozza a hatékony, kreatív problémamegoldáshoz. Ha aktívan használja a technológiai eszközöket, lépjen távolabb tőlük. Ezek a kütyük olyan problémákhoz vezethetnek, mint a koncentrációhiány és akár az alvászavarok is.

Melyek a brainstorming két típusa?

Kétféle brainstorming létezik:

Egyéni brainstorming és csoportos brainstorming.

Az előbbi egyszerűbb problémákra és egyszerűbb megoldásokra alkalmasabb, míg az utóbbi komplex problémák megoldására használható.

Zavarban van?

Vessünk egy pillantást rájuk:

Egyéni brainstorming

Az egyéni brainstorming olyan, mintha randizna a gondolataival.

Beszélgetnek egymással véletlenszerű ötleteikről, és hirtelen ezek a szokatlan ötletek kézzelfogható megoldásokká válnak.

Elnézést kérünk, ha ez nem volt olyan romantikus, mint a The Bachelor. 🌹

Az egyéni brainstorming során azonban, ha Ön nem szegi meg a szabályokat a brainstorming ülés során, akkor senki sem fogja. Ön is abba a csapdába esik, hogy mások ötleteit hallgatja, és elkerüli a saját ötleteinek generálását.

Az egyéni brainstorming problémája, hogy az ötleteket nem lehet olyan teljes mértékben kidolgozni, mint egy csoportos brainstorming ülésen.

Csoportos brainstorming

A csoportos brainstorming során a csapat tagjai segíthetnek egymásnak, ha elakadnak egy ötletnél; egy másik, az adott ötlethez jobban értő csapattag javaslatokat tehet.

Végül is, két fej jobb, mint egy, nem igaz?

További előnyök, hogy javítja a csapatépítést, és emlékezteti a csapat tagjait, hogy mindenkinek vannak egyedi ötletei, amelyeket a csapatnak felajánlhat.

Melyek a brainstorming 4 szabálya?

A brainstorming szabályok elengedhetetlenek, mert segítenek irányítani a beszélgetést és biztosítják, hogy mindenki egyenlő eséllyel hallathassa a hangját a brainstorming ülés során.

Íme a négy szabály:

Összpontosítson a mennyiségre, ne a minőségre

Ne kritizáljon egyetlen rossz ötletet sem, amíg el nem jön az ideje a prioritások meghatározásának.

Ösztönözze a nagy ötleteket

Építsen mások ötleteire

Ezek a szabályok garantálják, hogy csapata sikeres brainstorming üléseket tartson.

Oké, oké, nem fogjuk többé szabályoknak nevezni őket, mert senki sem szereti a szabályokat, különösen akkor, ha „kreatívnak” kell lenned és hagyni, hogy a kreatív ötletek szabadon áramoljanak, igaz?

Oké, nincsenek szabályok. Gondoljon rájuk inkább „irányelvekként”.

Hogyan finomítsa és rangsorolja ötleteit

Az egész csapatod remekül érezte magát a brainstorming során.

És mindenki kitalált legalább egy kreatív ötletet.

Hurrá!

Vad, őrült ötleteket kitalálni a könnyű rész.

Most jön a nehezebb rész. Ki kell találnia, mely ötleteket érdemes továbbvinni, és melyeket kell kidobni.

Nem szó szerint.

Ha meg akarja különböztetni a nagyszerű ötleteket a jó ötletektől, akkor finomítania kell az ötleteit.

De hogyan tudná ezt megvalósítani a csapata?

Próbálja ki ezeket a módszereket és kreatív megközelítéseket:

1. lehetőség: Pontok

Írja fel az összes legjobb ötletét egy táblára vagy papírra, és adjon minden csapattagnak egy matricát (vagy használjon pipákat). A csapattagoknak a legjobban tetsző ötlet mellé kell ragasztaniuk a matricát.

2. lehetőség: Előnyök és hátrányok

Minden ötletnél sorolja fel az előnyöket és hátrányokat. Mivel (remélhetőleg) sok ötlete van, korlátozza ezt néhány előnyre és néhány hátrányra.

Sorolja fel azokat az okokat, amelyek miatt az ötlet működni fog vagy nem fog működni.

Ez a módszer segít eldönteni, mi megvalósítható és mi hajtható végre. Mint mindannyian tudjuk, a legjobb ötletek néha a legnehezebben megvalósíthatók. Itt jöhet jól a csapata, hogy eldöntse, melyik ötletek értékesek.

3. lehetőség: Szemtől szembe

Nem, nem itt az ideje megnézni egy giccses, 90-es évekbeli Nic Cage-filmet.

Ehelyett azt szeretné, hogy ötletei „szembeszálljanak” egymással, hogy elnyerjék az első helyet. Mindannyian a legfelső helyért versengenek.

Így működik a módszer.

Tegyük fel, hogy 10 ötlete van. Sorolja fel őket 1-től 10-ig.

Ezután kezdje el párokban rangsorolni őket alulról felfelé. Hasonlítsa össze a 9-est és a 10-est. A 10-es jobb ötlet, mint a 9-es? Akkor emelje feljebb. Mi a helyzet a 7-essel és a 8-assal? Az 5-össel és a 6-ossal?

Minden ötlet a magasabb helyezésért verseng. Legközelebb próbáljon ki két olyan párost, amelyet még nem próbált ki (például a 8-as és a 9-es versengjen egymással, a 9-es és a 10-es helyett, és így tovább). Folytassa ezt a módszert, amíg a legjobb ötlet nem kerül az élre.

Miért érdemes új kreatív brainstorming technikákat alkalmazni?

Valószínűleg már kipróbált néhányat, ha nem az összes technikát, amit megbeszéltünk, amikor csoportos vagy csapatépítő foglalkozáson kénytelen volt alkalmazni őket.

De próbáltad már őket spontán módon?

A rendszeres brainstorming és ötletelés segít új ötleteket kidolgozni, új problémamegoldási módszereket kitalálni, és elősegíti a csapat jobb, valós idejű együttműködését.

Ha még mindig nem vagy meggyőzve, olvasd el ezt a bejegyzést arról, miért érdemes újraértékelned a brainstorming stratégiádat.

De ne vedd túl komolyan az egészet...

Ne feledje, hogy brainstormingot végez.

Ötletek jutnak az eszébe. Az, hogy leírja őket, még nem jelenti azt, hogy véglegesek. Tehát nyugodtan kísérletezzen minden technikával, és legközelebb, amikor valaki azt kéri Öntől, hogy gondolkodjon szabadon, felkészült lesz.

Megjegyzés: Ezek nem a legjobb brainstorming módszerek a rendelkezésre állóak közül. Íme néhány további említésre méltó módszer:

Round Robin brainstorming : A Round Robin egy hagyományos brainstorming módszer, amelynek során a csapat tagjai körbe ülnek, megosztanak egy témát, majd mindenki sorban elmondja az eredeti ötletét.

Gyors ötletelés: ez a brainstorming technika azt jelenti, hogy a csapat tagjai egy meghatározott időn belül ötleteket gyártanak. A gyors ötletelés azért működik, mert az időkorlátok gyorsabb ötletelést eredményezhetnek (nincs idő túlgondolni a dolgokat!).

Asszociatív brainstorming: ez a brainstorming technika a melléknevek és a problémát jelző szó összekapcsolását jelenti. A cél az, hogy a csapat tagjai más perspektívából nézzék a problémát.

Whiteboard : ennél a brainstorming módszernél az ötleteket egy digitális táblára vagy flipchartra tűzik, és kártyákkal és csapokkal dolgozzák ki. A kérdéseket, célokat és feladatokat összevonják, és a csapat minden tagja Post-It-hez hasonló öntapadós cetliket használ, hogy az ötleteket rájuk tűzze.

Starbursting : ez egy brainstorming módszer, amely a kérdésekre, és nem a válaszokra összpontosít.

Hat gondolkodási sapka: a csapat tagjai hat különböző sapkát viselnek, amelyek mindegyike egy-egy nézőpontot képvisel. Ez segít a csapatnak különböző szemszögekből számos ötletet kidolgozni.

Létra-technika: ez egy lépésről lépésre haladó megközelítés, amely arra készteti minden csapattagot, hogy bemutassa saját ötleteit.

Fordított brainstorming: a hagyományos brainstorminggal ellentétben ez a módszer először az összes problémára összpontosít.

Brain Netting: ez egy online brainstorming technika, amelyet általában virtuális csoportos brainstorming üléseken használnak.

Megjegyzés: Mivel ezeknek a technikáknak a legtöbbje azt jelenti, hogy a csapat tagjai feljegyzéseket vagy dokumentumokat készítenek az ötleteikről, próbálja ki ehhez a ClickUp Docs alkalmazást. Ez egy könnyen használható dokumentum-együttműködési megoldás, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy valós időben együttműködjön!

Következtetés

Bár brainstorming módszerek alkalmazása nélkül is tarthat brainstorming megbeszélést, ez nem ad irányt a csapatának, és nem biztosít szervezett teret a kreatív gondolkodáshoz.

A kreatív brainstorming technikákkal azonban ez nem jelent problémát.

Az ötletek kidolgozásában segítő technikáktól a különböző ötletek összehasonlítását lehetővé tevő technikákig, a brainstorming technikák segítenek a csapatoknak a legbonyolultabb problémák megoldásában.

Bár vannak olyan webhelyek, amelyek megfelelő brainstorming és ötletkezelő eszközöket kínálnak, a ClickUp Mind Maps funkciója a brainstorminghoz és az ötleteléshez használható legjobb eszköz.

A ClickUp hatékony funkcióival a gondolattérképek készítéséhez, a csapatmunkához és akár a feladatkezeléshez is, ez az egyetlen eszköz, amire bármely csapatnak szüksége van a hatékony brainstorminghoz.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és nézze meg, hogyan válnak valóra leginnovatívabb ötletei!