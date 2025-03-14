A 11 legjobb fehér tábla szoftver az együttműködéshez 2025-ben

Az osztálytermektől a tárgyalókig, a kreativitás akkor áramlik a legjobban, ha az ötleteknek van helyük kibontakozni. De legyünk őszinték: a fizikai táblák kissé... korlátozottak. Túl gyorsan törlődnek, tele vannak firkákkal, és a távoli csapatokról nem is beszélve.
Ismerje meg a digitális táblaszoftvert, a brainstorming, a tervezés és a tanítás szuperhősét – a rendetlenség nélkül!
Végtelen tárhellyel, valós idejű együttműködéssel és minden szükséges eszközzel, amellyel megvalósíthatja ötleteit, nem csoda, hogy egyre több oktató, csapat és kreatív szakember tér át a digitális megoldásokra.
A megfelelő online táblaszerszám kiválasztása azonban a sok lehetőség miatt kihívást jelent. Ez az útmutató a legjobb online táblaszerszámokat tartalmazza, amelyek segítségével könnyedén együttműködhet másokkal.
🧠 Főbb megállapítás: A globális interaktív táblák piaca 2032-re eléri a 7,6 milliárd dollárt.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legnagyobb hatást gyakorló legjobb online fehér tábla szoftverek áttekintése:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú vizuális együttműködéshez és ötleteléshez
- Miro: A legjobb interaktív gondolattérképek készítéséhez
- Microsoft Whiteboard: A legjobb megoldás a Microsoft eszközöket használó csapatok számára
- Zoom Whiteboard: A legjobb videóalapú együttműködéshez beépített fehér táblával
- FigJam: A legjobb tervezőcsapatok és diákok számára
- Stormboard: A legjobb az agilis csapatok számára
- Conceptboard: A legjobb hibrid és távoli csapatok együttműködéséhez
- Lucidspark: A legjobb munkafolyamatok kidolgozásához
- Collaboard: A legjobb biztonságos táblázatokhoz
- Ayoa: A legjobb feladatkezeléshez
- Bluescape: A legjobb prezentációkhoz és videokonferenciákhoz
Mit kell keresnie a fehér tábla szoftverben?
Nem minden online fehér tábla egyforma! Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell venni a legjobb digitális fehér tábla kiválasztásakor az együttműködéshez:
- Könnyű használat és hozzáférhetőség: Keressen olyan fehér tábla alkalmazást, amely felhasználóbarát UX-tervezéssel, egyszerű navigációval és asztali számítógépeken, táblagépeken és mobil eszközökön való hozzáférhetőséggel rendelkezik.
- Végtelen vászon és intelligens szervezés: A rugalmas, korlátlan virtuális fehér tábla vászon lehetővé teszi, hogy nagy ötleteket vázoljon fel anélkül, hogy elfogyna a hely. Az olyan funkciók, mint az online jegyzetek, alakzatok és gondolattérképek segítenek a gondolatok strukturálásában és a dolgok szervezésében.
- Valós idejű együttműködés: Egy kiváló whiteboard együttműködési szoftvernek lehetővé kell tennie több felhasználó számára, hogy egyszerre szerkesszenek, rajzoljanak és jegyzeteket adjanak hozzá; ez tökéletes megoldás a munkahelyi együttműködéshez, az online tantermekhez és a csoportos brainstorminghoz.
- Integrációk: A legjobb online táblák zökkenőmentesen integrálhatók olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Zoom vagy a Microsoft Teams, így biztosítva a gördülékeny munkafolyamatot. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy a táblákat több formátumban (PDF, PNG stb.) is exportálni lehessen.
- Multimédiás támogatás: A legjobb ingyenes online táblás alkalmazás támogatja a képeket, videókat, GIF-eket és hangfájlokat. Ezáltal a tanórák vonzóbbá válnak a diákok számára, a táblák pedig dinamikusabbá a kreatív ügynökségek számára.
- Biztonság és jogosultságok: üzleti vagy oktatási célokra keressen biztonságos felhőalapú tárolót, felhasználói jogosultságokat és jelszóval védett online táblákat, hogy az érzékeny információk biztonságban legyenek.
🧠 Érdekesség: A fehér táblát véletlenül találták fel!
Az 1950-es évek végén Martin Heit fotós a sötétkamrájában dolgozott, amikor véletlenül egy filmenegatívot jelölt meg filctollal. Amikor megpróbálta eltávolítani a jelölést, rájött, hogy a filctoll könnyen letörölhető – és így született meg a törölhető tábla. Ez aztán a szerencsés véletlen!
A 11 legjobb fehér tábla szoftver
Készen áll a legjobb digitális fehér tábla szoftver megtekintésére? Induljunk!
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú vizuális együttműködéshez és ötleteléshez)
Az ötletek nem csak úgy jönnek, hanem fejlődnek. A rendezetlen vázlatoktól a strukturált tervekig, a megfelelő eszközökkel a szétszórt gondolatok megvalósítható stratégiákká alakulnak. De az alkalmazások között ugrálni a brainstorming, a feladatok szervezése és az ötletek megvalósítása érdekében? Ez a termelékenység rémálma.
Itt jön képbe a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Az összes feladatot, dokumentumot és projektet egy helyen gyűjti össze. A vizuális együttműködés terén pedig ingyenes online táblája forradalmi változást hoz.
A ClickUp Whiteboards egy végtelen vászon, ahol valós időben rögzítheti ötleteit post-it cetlikkel, diagramokkal és folyamatábrákkal. Lehetővé teszi, hogy terveit megvalósítható feladatokká alakítsa, és összekapcsolja őket a többi munkájával.
A beépített mesterséges intelligencia, a ClickUp Brain segítségével tervezhet projekteket és tarthat megbeszéléseket, hogy kreativitását új szintre emelje.
Whiteboard-elrendezést kell létrehoznia? A ClickUp Brain segít dinamikus whiteboardok készítésében, így koncepcióit vizuálisan vonzó prezentációkká alakíthatja.
Ráadásul a ClickUp Automations segítségével könnyedén optimalizálhatja folyamatait. Állítson be automatizált feladatokat és emlékeztetőket, hogy csapata manuális feladatok nélkül is a terv szerint haladjon. Mintha egy soha nem alvó személyi asszisztens lenne!
A ClickUp legjobb funkciói
- Beágyazhatja és összekapcsolhatja a feladatokat közvetlenül a táblákról.
- Használja az AI-t munkafolyamatok és képek létrehozásához a whiteboardokon.
- Használja ki a több száz fehér tábla sablon előnyeit brainstorminghoz és projektek tervezéséhez.
- Ossza meg tábláit nyilvános vagy privát linkekkel
- Adjon hozzá elemeket, például alakzatokat, összekötőket, képeket stb., valamint feladatokat és dokumentumokat közvetlenül a táblákra a termelékenység növelése érdekében.
- Exportálja tábláit PNG, SVG és JSON formátumokban.
- Szabaduljon meg az ismétlődő feladatoktól azáltal, hogy automatizált munkafolyamatokat hoz létre mindenhez.
A ClickUp korlátai
- Széles körű funkciókkal rendelkezik, ami némi tanulási időt igényel a technológiailag kevésbé jártas felhasználók számára.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
Íme, mit mond Briettny Curtner, a Utah Valley University programmenedzsere a ClickUp-ról:
A ClickUp központosította napi működésünket, az SOP-kat, és elősegítette az együttműködést az egész részlegen. Az egyes munkaterületek adatvédelmi beállításainak szabályozási lehetősége megkönnyítette a csapat számára a releváns információk megosztását. A fehér tábla funkció? Imádjuk. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb megvitatásához.
➡️ További információ: Ismerje meg, hogyan készíthet világszínvonalú SaaS termékeket a ClickUp Whiteboards segítségével!
2. Miro (a legjobb interaktív gondolattérképek készítéséhez)
A Miro egy interaktív online táblaszólam, amely kiváló gondolattérkép-készítő és ötletgyűjtő funkciókkal rendelkezik. A testreszabható sablonok, a több mint 160 integráció és az intelligens vászon színt visznek a fizikai tanterembe és lendületet adnak a megbeszéléseknek.
A Miro Intelligent Canvas mesterséges intelligenciát használ, hogy ötleteit bemutatható eredményekké alakítsa, beleértve termékismertetőket, jegyzőkönyveket és összefoglalókat. Ezenkívül olyan funkciókkal, mint a szavazások, a pontszavazás és a becslések, még érdekesebbé teheti brainstorming üléseit.
A Miro legjobb funkciói
- Használja a beépített videókat, csevegést és @mention funkciókat a könnyű kommunikációhoz.
- Használja a Catch Up (Beta) funkciót, hogy megtekintse az utolsó látogatás óta történt összes változást.
- Mutassa be tábláját az értekezleteken, és kövesse nyomon a magánjegyzeteket.
- Állítson be időkorlátokat a tevékenységekhez, rögzítsen vizuális jegyzeteket, és engedélyezze a privát módot.
A Miro korlátai
- A nagy tábláknál a navigáció nehéz
- Hierarchia-kezelési funkciók hiánya
- Lassul, ha nagy számú fájlt és táblát kezel.
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/hó/tag
- Üzleti: 16 USD/hó/tag
- Vállalati: Egyedi árak
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 7400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)
3. Microsoft Whiteboard (a legjobb Microsoft eszközöket használó csapatok számára)
Olyan whiteboard szoftvert keres, amely zökkenőmentesen illeszkedik a Microsoft eszközeihez? Ismerje meg a Microsoft Whiteboardot – egy kiváló eszközt csapatok és tanárok számára, valamint a Microsoft együttműködési központját.
Lényegében egy virtuális vászon, amelyen Ön és csapata valós időben ötletelhet, vázlatokat készíthet és tervezhet. Könnyen használható felületének köszönhetően több időt fordíthat az alkotásra, és kevesebbet a technika megértésére.
A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói
- Használja a Copilotot a whiteboardok szervezéséhez, megértéséhez és összefoglalásához.
- Használja a lézerpointert, hogy felhívja a figyelmet az online fehér tábla bizonyos részeire.
- Az intelligens felismerés segítségével alakítsa át a durva ötleteket bemutatható diagrampéldákká és alakzatokká.
A Microsoft Whiteboard korlátai
- Korlátozott sablonok és testreszabási lehetőségek
- Sok felhasználó panaszkodott a hibákra, amikor egynél több személy szerkesztett.
A Microsoft Whiteboard árai
Otthoni használatra:
- Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó
- Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó
Üzleti felhasználóknak:
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként
Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)
Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Microsoft Whiteboardról:
Megtalálom benne a marketingterveimhez szükséges diagramok elkészítéséhez szükséges eszközöket. Emellett MS 365-öt használó felhőalapú, így nem kell letölteni az alkalmazást. A fájljaimat is elmenthetem a felhőbe.
➡️ További információ: Brainstorming sablonok és technikák
4. Zoom Whiteboard (A legjobb videóalapú együttműködéshez beépített táblával)
A Zoom nem csak értekezletekhez használható; beépített fehér táblával is rendelkezik, amely segít a csapatoknak a brainstormingban, a tervezésben és a vizuális együttműködésben. A fehér tábla teljes mértékben integrálva van a Zoom videokonferencia-szolgáltatásába, így ötleteket gyűjthet, miközben kapcsolatban marad a csapatával.
A táblák a megbeszélések után is elérhetők maradnak, így bármikor visszatérhet hozzájuk és finomíthatja munkáját.
A Zoom Whiteboard funkciói
- Használja az olyan funkciókat, mint az érintéses támogatás, a képek hozzáadása és a kiterjeszthető vászon a kényelem érdekében.
- Adjon a felhasználóknak különböző szintű hozzáférést a Zoom-értekezletek során
- Sablonok létrehozása és személyre szabása a gyors ötleteléshez
A Zoom Whiteboard korlátai
- Más eszközökhöz képest korlátozott funkciók
Zoom Whiteboard árak
- Whiteboard: 2,49 USD/hó/felhasználó
- Whiteboard Plus: 7 dollár havonta felhasználónként
Zoom Whiteboard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 14 100 értékelés)
💡 Profi tipp: Brainstorming technikákat keres? Ez a hét bevált brainstorming stratégia hatékonyabbá és élvezetesebbé teszi a brainstorming üléseit.
5. FigJam (A legjobb tervezőcsapatok és diákok számára)
A FigJam egy interaktív online táblászoftver, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amire az oktatóknak, vállalati ügyfeleknek és csapatoknak szükségük van, például rajzeszközök, jegyzetlapok és sablonok. Segít gyorsan rendszerezni az ötleteket és megtervezni a projekteket.
A legjobb rész? A FigJam zökkenőmentesen integrálódik a Figma-ba, lehetővé téve a tervezőcsapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és finomítsanak. Ezenkívül bélyegekkel, pacsival és hangulatjelekkel reagálhat a vásznon megjelenő ötletekre, vagy audio- és élő csevegéssel vitathatja meg a dolgokat.
A FigJam legjobb funkciói
- Válasszon több mint 300 sablon közül, hogy megtalálja a munkafolyamatához leginkább illeszkedőket.
- Integrálja olyan eszközökkel, mint az Asana és a Jira, hogy ötleteit tettekre válthassa.
- Hívjon meg a vállalatán kívüli személyeket, hogy bejelentkezés nélkül is hozzájárulhassanak a tábláihoz.
A FigJam korlátai
- Korlátozott fehér tábla projektmenedzsment funkciók
- Egyes felhasználók panaszkodtak a magas költségekre.
FigJam árak
- Ingyenes
- Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó
- Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó
FigJam értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (440+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
Tudja meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a Figjamet olyan nagyszerűnek:
Néhány remek funkcióval rendelkezik, például szekciók a jegyzetlapokhoz, sok sablon a gyakori whiteboard-feladatokhoz, a jegyzetlapok AI-összefoglalói, valamint sok szórakoztató funkció, például a Polaroid widget és más interaktív játékok és widgetek.
6. Stormboard (a legjobb agilis csapatok számára)
A Stormboard egy együttműködésen alapuló fehér tábla eszköz, amely adat-elsőbbségi megközelítésével tűnik ki.
Kiválóan alkalmas agilis programokon dolgozó csapatok számára, és élő, kétirányú integrációt kínál olyan eszközökkel, mint a Jira, a Rally és az Azure DevOps. Így a Stormboardban végzett változtatások közvetlenül megjelennek a vizuális projektmenedzsment eszközökben.
Az egyik kiemelkedő funkciója a StormAI, egy mesterséges intelligenciával működő együttműködő eszköz, amely elősegíti a brainstormingot, az ötletek generálását és a cselekvési tervek kidolgozását.
A Stormboard legjobb funkciói
- Részletes feladatjelentéseket, elemzéseket és prezentációkat exportálhat többféle formátumban.
- Válasszon több mint 250 sablon közül, beleértve a brainstorming és a munkafolyamat sablonokat is.
- Három megosztási lehetőség segítségével szabályozhatja a hozzáférést, és biztosíthatja, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák a Storms-ot.
A Stormboard korlátai
- Nagy adatmennyiségek feldolgozása esetén a teljesítmény romolhat.
- Korlátozott integrációk és színpaletták a kártyákhoz
Stormboard árak
- Személyes: Ingyenes
- Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Stormboard értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
Íme, miért szereti a G2 felhasználó a Stormboard használatát:
Annyi előnye van, hogy nehéz csak egyet kiválasztani. Azonban az, hogy kevesebb mint egy perc alatt eljuthatunk a „Hé, ezt meg kell oldanunk!” gondolatától oda, hogy több mint 100 ember ötleteket, képeket és fájlokat ad hozzá egy eredményorientált oldalformátumhoz, egyszerűen aranyat ér.
📮 ClickUp Insight: A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta egy-három embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. Használja a ClickUp Brain AI Knowledge Manager funkcióját, hogy csökkentse a kontextusváltást és a frusztrációt. Tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről!
7. Conceptboard (A legjobb hibrid és távoli csapatok együttműködéséhez)
A Conceptboard olyan csapatok számára készült, amelyeknek biztonságos, strukturált együttműködési módra van szükségük, különösen a távoli csapatok számára. A könnyen megosztható fehér tábla egy valós idejű munkaterület, ahol a csapatok brainstormingot tartanak, terveznek és workshopokat szerveznek, anélkül, hogy lemaradnának valamiről.
Mi teszi kiemelkedővé? GDPR-kompatibilis biztonság, moderációs ellenőrzések a szervezett beszélgetésekhez, fájlimport, szerepkörök kezelése és bizonyos projektmenedzsment funkciók.
Akár brainstormingot tart, akár tervezési sprintet szervez, a Conceptboard minden strukturált és interaktív marad.
A Conceptboard legjobb funkciói
- Csatlakozzon videohívások, képernyőmegosztás és élő kurzorok segítségével.
- Készítsen wireframe-eket webhelyéhez vagy alkalmazásaihoz együttműködésben
- Közösen alkossanak műalkotásokat, és osszák meg terveiket az érdekelt felekkel!
A Conceptboard korlátai
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók
- Lassú betöltési idő
A Conceptboard árai
- Ingyenes
- Prémium: 6 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 16 dollártól
- Közszféra: 18 dollár
- Adatközponti kiadás: Egyedi árak
Conceptboard értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
8. Lucidspark (A legjobb munkafolyamatok kidolgozásához)
A Lucidspark segítségével a zavaros ötletek strukturált tervekké alakulnak. Végtelen vászonja tökéletes az ötletek összegyűjtéséhez és rendezett rendszerezéséhez.
Minden résztvevő kap egy élő kurzort a nevével, így nem kell találgatni, hogy ki mit csinál. Koncentrálnia kell? A Breakout Boards segítségével a csapatok feloszthatják a munkát szakaszokra, és később szinkronizálhatják azokat.
Workshopot szervez? Állítson be időzítőt, hogy minden a terv szerint haladjon, és amikor ideje újracsoportosulni, a „Call Others to Me” funkcióval azonnal mindenki ugyanoda kerülhet.
A Lucidspark legjobb funkciói
- A Breakout Boards segítségével oszd fel a találkozókat kisebb csoportokra a jobb együttműködés érdekében.
- Szavazások segítségével alakítsa ötleteit projektekbe, és vizualizálja az eredményeket!
- Használja a Dinamikus táblázatot az alakzatok és a Lucid kártyák vizuális szervezéséhez.
A Lucidspark korlátai
- A ingyenes verzió funkciói korlátozottak
- Meredek tanulási görbe
Lucidspark árak
- Ingyenes
- Egyéni: 9 USD
- Csapat: 10 dollár felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Lucidspark értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)
Íme, miért a Lucidspark a G2 felhasználó számára a brainstorming és az ötletek térképezésének első számú eszköze:
Imádom, hogy milyen könnyű diagramokat készíteni és munkafolyamatokat megtervezni – különösen olyan ügyfélprojektek esetében, ahol látnom kell, hogy az összes elem hogyan illeszkedik egymáshoz. A valós idejű együttműködési funkciók is fantasztikusak. A csapatom és az ügyfeleim bekapcsolódhatnak, megjegyzéseket fűzhetnek és ötleteket oszthatnak meg közvetlenül a táblán, ami sokkal zökkenőmentesebbé tette a brainstorming üléseket.
9. Collaboard (A legjobb biztonságos táblázatokhoz)
A Collaboard multimédiás támogatással, interaktív eszközökkel és biztonsági funkciókkal teszi szórakoztatóbbá az online együttműködést. Akár post-it cetlikkel brainstormingol, ötleteket vázol fel, vagy teljes képernyős módban tart prezentációt, a Collaboard biztosítja a zökkenőmentes és vonzó munkavégzést.
Szeretné, hogy a csapat a terv szerint haladjon? Használja a szavazási funkciót, vagy állítson be időzítőt, hogy a megbeszélések hatékonyak legyenek. Ráadásul a digitális változat tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek biztonságos munkaterületre van szükségük – választhat a felhőalapú vagy a helyszíni tárolás között.
A Collaboard legjobb funkciói
- Használja az időzítőt, a prezentációs módot és a gyors linkeket a munkavégzés megkönnyítéséhez.
- Hívjon meg ingyenes vendégfelhasználókat szerkesztési jogokkal
- Használjon gondolattérképeket, munkafolyamatokat és folyamatábrákat a jobb szervezés érdekében.
A Collaboard korlátai
- Más online táblaszofverekhez képest korlátozott funkciók
Collaboard árak
- Ingyenes
- Haladó: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árak
Collaboard értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
➡️ További információ: 14 ötlet az irodai táblák használatához
10. Ayoa (A legjobb feladatkezeléshez)
Az Ayoa egy sokoldalú digitális táblászoftver, amely mindmappinget, feladatkezelést és kollaboratív táblászoftvert egyesít egy helyen.
Az Ayoa különlegessége a feladatkezelés integrációja. Miután ötleteket gyűjtött a táblára, kapcsolja össze azokat a feladat táblákkal, és alakítsa őket megvalósítható lépésekké, így a projektmenedzsment zökkenőmentessé és szervezetté válik.
Az Ayoa legjobb funkciói
- Gyorsan készítsen gondolattérképeket az Ayoa mesterséges intelligenciájával
- Rendezze ötleteit és gondolattérképeit lineáris struktúrában az Outline és a Document View segítségével.
- Használja a Kanban és a Gantt nézetet a projektmenedzsmenthez.
Ayoa korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodtak a nagy projektek kezelésére szolgáló funkciók korlátozottságára.
- Korlátozott testreszabási funkciók
Ayoa árak
- Ayoa Free
- Ayoa Ultimate: 17 dollár felhasználónként havonta
Ayoa értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
Íme, miért szereti a G2 felhasználó az Ayoa-t:
A fehér táblák akkor jönnek jól, ha olyan emberekkel dolgozik, akik értékelik ezt a stílust. A nézetek közötti váltás felbecsülhetetlen értékű, akárcsak az azonnali exportálás vagy prezentálás lehetősége. Nincs várakozás.
11. Bluescape (A legjobb prezentációkhoz és videokonferenciákhoz)
A Bluescape egy biztonságos, valós idejű digitális táblás szoftver, amely helytől függetlenül összehozza a csapatokat. Interaktív tábláival kiválóan alkalmas brainstormingra és szervezésre. Írhat, rajzolhat és bármilyen típusú tartalmat hozzáadhat – képeket, videókat, PDF-eket stb.
Ezen felül integrálja a videohívásokat, a képernyőmegosztást és a valós idejű megjegyzéseket, hogy a kommunikáció és a visszajelzések zökkenőmentesebbek legyenek. Az érzékeny információkat kezelő csapatok számára pedig FedRAMP és DoD jóváhagyással rendelkezik, ami a legmagasabb szintű biztonságot garantálja. 🔐
A Bluescape legjobb funkciói
- Hozzáférjen a tartalmakhoz, és tegyen hozzá megjegyzéseket, hogy gyorsan visszajelzést adhasson és elkerülje a félreértéseket.
- Használjon nagy felbontású képeket a prezentációk javításához
- Használja az élő videó közvetítéseket, beleértve a képernyőmegosztást, az élő eseményeket és a kamera közvetítéseket, interaktív élmény érdekében.
A Bluescape korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodtak a lassú és nehézkes felületre.
- Korlátozott feladatkezelési funkciók
A Bluescape árai
- Go tervezet: Ingyenes
- Csapatcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: Egyedi árak
Bluescape értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100 értékelés)
Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Bluescape-ről:
Imádom, hogy a Bluescape nagyon hatékonyan működik a munkacsoportunk számára, és olyan eszközöket is kínál, mint konferenciák, csevegés, hívások, valamint dokumentumok és fájlok küldése a munkához, vagyis megfigyelhetjük, mit csinál a csapat minden egyes tagja.
Külön említésre méltó
Íme néhány további kiváló táblaszámítógép-eszköz:
- Mural: Segít az ötletek rendszerezésében és a könnyű együttműködésben brainstorming sablonok, téma csoportosítás és a Mural AI segítségével.
- Explain Everything: Interaktív táblák és videofelvételek segítségével vonzó prezentációkat hozhat létre.
Zökkenőmentes együttműködés a ClickUp Whiteboard segítségével
A megfelelő fehér tábla alkalmazás jelentősen befolyásolja, hogy csapata hogyan működik együtt, hogyan tart brainstormingot és hogyan valósítja meg ötleteit.
Akár zökkenőmentes valós idejű együttműködést, más eszközökkel való egyszerű integrációt, akár érzékeny információk kezelésére alkalmas biztonságos teret keres, biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.
Ha készen áll arra, hogy csapatának együttműködését új szintre emelje, fontolja meg a ClickUp használatát!
Ez a munkahelyi alkalmazás mindent egy helyen egyesít: fehér táblákat, feladatkezelést és munkafolyamat-automatizálást.
Regisztráljon még ma ingyenesen!