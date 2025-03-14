A 11 legjobb fehér tábla szoftver az együttműködéshez 2025-ben

Az osztálytermektől a tárgyalókig, a kreativitás akkor áramlik a legjobban, ha az ötleteknek van helyük kibontakozni. De legyünk őszinték: a fizikai táblák kissé... korlátozottak. Túl gyorsan törlődnek, tele vannak firkákkal, és a távoli csapatokról nem is beszélve.

Ismerje meg a digitális táblaszoftvert, a brainstorming, a tervezés és a tanítás szuperhősét – a rendetlenség nélkül!

Végtelen tárhellyel, valós idejű együttműködéssel és minden szükséges eszközzel, amellyel megvalósíthatja ötleteit, nem csoda, hogy egyre több oktató, csapat és kreatív szakember tér át a digitális megoldásokra.

A megfelelő online táblaszerszám kiválasztása azonban a sok lehetőség miatt kihívást jelent. Ez az útmutató a legjobb online táblaszerszámokat tartalmazza, amelyek segítségével könnyedén együttműködhet másokkal.

🧠 Főbb megállapítás: A globális interaktív táblák piaca 2032-re eléri a 7,6 milliárd dollárt.

Mit kell keresnie a fehér tábla szoftverben?

Nem minden online fehér tábla egyforma! Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell venni a legjobb digitális fehér tábla kiválasztásakor az együttműködéshez:

Könnyű használat és hozzáférhetőség: Keressen olyan fehér tábla alkalmazást, amely felhasználóbarát UX-tervezéssel, egyszerű navigációval és asztali számítógépeken, táblagépeken és mobil eszközökön való hozzáférhetőséggel rendelkezik.

Végtelen vászon és intelligens szervezés: A rugalmas, korlátlan virtuális fehér tábla vászon lehetővé teszi, hogy nagy ötleteket vázoljon fel anélkül, hogy elfogyna a hely. Az olyan funkciók, mint A rugalmas, korlátlan virtuális fehér tábla vászon lehetővé teszi, hogy nagy ötleteket vázoljon fel anélkül, hogy elfogyna a hely. Az olyan funkciók, mint az online jegyzetek , alakzatok és gondolattérképek segítenek a gondolatok strukturálásában és a dolgok szervezésében.

Valós idejű együttműködés: Egy kiváló whiteboard együttműködési szoftvernek lehetővé kell tennie több felhasználó számára, hogy egyszerre szerkesszenek, rajzoljanak és jegyzeteket adjanak hozzá; ez tökéletes megoldás Egy kiváló whiteboard együttműködési szoftvernek lehetővé kell tennie több felhasználó számára, hogy egyszerre szerkesszenek, rajzoljanak és jegyzeteket adjanak hozzá; ez tökéletes megoldás a munkahelyi együttműködéshez , az online tantermekhez és a csoportos brainstorminghoz.

Integrációk: A legjobb online táblák zökkenőmentesen integrálhatók olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Zoom vagy a Microsoft Teams, így biztosítva a gördülékeny munkafolyamatot. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy a táblákat több formátumban (PDF, PNG stb.) is exportálni lehessen.

Multimédiás támogatás: A legjobb ingyenes online táblás alkalmazás támogatja a képeket, videókat, GIF-eket és hangfájlokat. Ezáltal a tanórák vonzóbbá válnak a diákok számára, A legjobb ingyenes online táblás alkalmazás támogatja a képeket, videókat, GIF-eket és hangfájlokat. Ezáltal a tanórák vonzóbbá válnak a diákok számára, a táblák pedig dinamikusabbá a kreatív ügynökségek számára

Biztonság és jogosultságok: üzleti vagy oktatási célokra keressen biztonságos felhőalapú tárolót, felhasználói jogosultságokat és jelszóval védett online táblákat, hogy az érzékeny információk biztonságban legyenek.

🧠 Érdekesség: A fehér táblát véletlenül találták fel! Az 1950-es évek végén Martin Heit fotós a sötétkamrájában dolgozott, amikor véletlenül egy filmenegatívot jelölt meg filctollal. Amikor megpróbálta eltávolítani a jelölést, rájött, hogy a filctoll könnyen letörölhető – és így született meg a törölhető tábla. Ez aztán a szerencsés véletlen!

A 11 legjobb fehér tábla szoftver

Készen áll a legjobb digitális fehér tábla szoftver megtekintésére? Induljunk!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú vizuális együttműködéshez és ötleteléshez)

Az ötletek nem csak úgy jönnek, hanem fejlődnek. A rendezetlen vázlatoktól a strukturált tervekig, a megfelelő eszközökkel a szétszórt gondolatok megvalósítható stratégiákká alakulnak. De az alkalmazások között ugrálni a brainstorming, a feladatok szervezése és az ötletek megvalósítása érdekében? Ez a termelékenység rémálma.

Itt jön képbe a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Az összes feladatot, dokumentumot és projektet egy helyen gyűjti össze. A vizuális együttműködés terén pedig ingyenes online táblája forradalmi változást hoz.

Köss össze ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy végtelen vászon, ahol valós időben rögzítheti ötleteit post-it cetlikkel, diagramokkal és folyamatábrákkal. Lehetővé teszi, hogy terveit megvalósítható feladatokká alakítsa, és összekapcsolja őket a többi munkájával.

A beépített mesterséges intelligencia, a ClickUp Brain segítségével tervezhet projekteket és tarthat megbeszéléseket, hogy kreativitását új szintre emelje.

Whiteboard-elrendezést kell létrehoznia? A ClickUp Brain segít dinamikus whiteboardok készítésében, így koncepcióit vizuálisan vonzó prezentációkká alakíthatja.

Ráadásul a ClickUp Automations segítségével könnyedén optimalizálhatja folyamatait. Állítson be automatizált feladatokat és emlékeztetőket, hogy csapata manuális feladatok nélkül is a terv szerint haladjon. Mintha egy soha nem alvó személyi asszisztens lenne!

A ClickUp legjobb funkciói

Beágyazhatja és összekapcsolhatja a feladatokat közvetlenül a táblákról.

Használja az AI-t munkafolyamatok és képek létrehozásához a whiteboardokon.

Használja ki a több száz fehér tábla sablon előnyeit brainstorminghoz és projektek tervezéséhez.

Ossza meg tábláit nyilvános vagy privát linkekkel

Adjon hozzá elemeket, például alakzatokat, összekötőket, képeket stb., valamint feladatokat és dokumentumokat közvetlenül a táblákra a termelékenység növelése érdekében.

Exportálja tábláit PNG, SVG és JSON formátumokban.

Szabaduljon meg az ismétlődő feladatoktól azáltal, hogy automatizált munkafolyamatokat hoz létre mindenhez.

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciókkal rendelkezik, ami némi tanulási időt igényel a technológiailag kevésbé jártas felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Briettny Curtner, a Utah Valley University programmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp központosította napi működésünket, az SOP-kat, és elősegítette az együttműködést az egész részlegen. Az egyes munkaterületek adatvédelmi beállításainak szabályozási lehetősége megkönnyítette a csapat számára a releváns információk megosztását. A fehér tábla funkció? Imádjuk. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb megvitatásához.

2. Miro (a legjobb interaktív gondolattérképek készítéséhez)

via Miro

A Miro egy interaktív online táblaszólam, amely kiváló gondolattérkép-készítő és ötletgyűjtő funkciókkal rendelkezik. A testreszabható sablonok, a több mint 160 integráció és az intelligens vászon színt visznek a fizikai tanterembe és lendületet adnak a megbeszéléseknek.

A Miro Intelligent Canvas mesterséges intelligenciát használ, hogy ötleteit bemutatható eredményekké alakítsa, beleértve termékismertetőket, jegyzőkönyveket és összefoglalókat. Ezenkívül olyan funkciókkal, mint a szavazások, a pontszavazás és a becslések, még érdekesebbé teheti brainstorming üléseit.

A Miro legjobb funkciói

Használja a beépített videókat, csevegést és @mention funkciókat a könnyű kommunikációhoz.

Használja a Catch Up (Beta) funkciót, hogy megtekintse az utolsó látogatás óta történt összes változást.

Mutassa be tábláját az értekezleteken, és kövesse nyomon a magánjegyzeteket.

Állítson be időkorlátokat a tevékenységekhez, rögzítsen vizuális jegyzeteket, és engedélyezze a privát módot.

A Miro korlátai

A nagy tábláknál a navigáció nehéz

Hierarchia-kezelési funkciók hiánya

Lassul, ha nagy számú fájlt és táblát kezel.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 16 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 7400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

via Microsoft Whiteboard

Olyan whiteboard szoftvert keres, amely zökkenőmentesen illeszkedik a Microsoft eszközeihez? Ismerje meg a Microsoft Whiteboardot – egy kiváló eszközt csapatok és tanárok számára, valamint a Microsoft együttműködési központját.

Lényegében egy virtuális vászon, amelyen Ön és csapata valós időben ötletelhet, vázlatokat készíthet és tervezhet. Könnyen használható felületének köszönhetően több időt fordíthat az alkotásra, és kevesebbet a technika megértésére.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

Használja a Copilotot a whiteboardok szervezéséhez, megértéséhez és összefoglalásához.

Használja a lézerpointert, hogy felhívja a figyelmet az online fehér tábla bizonyos részeire.

Az intelligens felismerés segítségével alakítsa át a durva ötleteket bemutatható diagrampéldákká és alakzatokká.

A Microsoft Whiteboard korlátai

Korlátozott sablonok és testreszabási lehetőségek

Sok felhasználó panaszkodott a hibákra, amikor egynél több személy szerkesztett.

A Microsoft Whiteboard árai

Otthoni használatra:

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó

Üzleti felhasználóknak:

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Microsoft Whiteboardról:

Megtalálom benne a marketingterveimhez szükséges diagramok elkészítéséhez szükséges eszközöket. Emellett MS 365-öt használó felhőalapú, így nem kell letölteni az alkalmazást. A fájljaimat is elmenthetem a felhőbe.

Megtalálom benne a marketingterveimhez szükséges diagramok elkészítéséhez szükséges eszközöket. Emellett MS 365-öt használó felhőalapú, így nem kell letölteni az alkalmazást. A fájljaimat is elmenthetem a felhőbe.

4. Zoom Whiteboard (A legjobb videóalapú együttműködéshez beépített táblával)

via Zoom

A Zoom nem csak értekezletekhez használható; beépített fehér táblával is rendelkezik, amely segít a csapatoknak a brainstormingban, a tervezésben és a vizuális együttműködésben. A fehér tábla teljes mértékben integrálva van a Zoom videokonferencia-szolgáltatásába, így ötleteket gyűjthet, miközben kapcsolatban marad a csapatával.

A táblák a megbeszélések után is elérhetők maradnak, így bármikor visszatérhet hozzájuk és finomíthatja munkáját.

A Zoom Whiteboard funkciói

Használja az olyan funkciókat, mint az érintéses támogatás, a képek hozzáadása és a kiterjeszthető vászon a kényelem érdekében.

Adjon a felhasználóknak különböző szintű hozzáférést a Zoom-értekezletek során

Sablonok létrehozása és személyre szabása a gyors ötleteléshez

A Zoom Whiteboard korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott funkciók

Zoom Whiteboard árak

Whiteboard: 2,49 USD/hó/felhasználó

Whiteboard Plus: 7 dollár havonta felhasználónként

Zoom Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 100 értékelés)

5. FigJam (A legjobb tervezőcsapatok és diákok számára)

via FigJam

A FigJam egy interaktív online táblászoftver, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amire az oktatóknak, vállalati ügyfeleknek és csapatoknak szükségük van, például rajzeszközök, jegyzetlapok és sablonok. Segít gyorsan rendszerezni az ötleteket és megtervezni a projekteket.

A legjobb rész? A FigJam zökkenőmentesen integrálódik a Figma-ba, lehetővé téve a tervezőcsapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és finomítsanak. Ezenkívül bélyegekkel, pacsival és hangulatjelekkel reagálhat a vásznon megjelenő ötletekre, vagy audio- és élő csevegéssel vitathatja meg a dolgokat.

A FigJam legjobb funkciói

Válasszon több mint 300 sablon közül, hogy megtalálja a munkafolyamatához leginkább illeszkedőket.

Integrálja olyan eszközökkel, mint az Asana és a Jira, hogy ötleteit tettekre válthassa.

Hívjon meg a vállalatán kívüli személyeket, hogy bejelentkezés nélkül is hozzájárulhassanak a tábláihoz.

A FigJam korlátai

Korlátozott fehér tábla projektmenedzsment funkciók

Egyes felhasználók panaszkodtak a magas költségekre.

FigJam árak

Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Tudja meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a Figjamet olyan nagyszerűnek:

Néhány remek funkcióval rendelkezik, például szekciók a jegyzetlapokhoz, sok sablon a gyakori whiteboard-feladatokhoz, a jegyzetlapok AI-összefoglalói, valamint sok szórakoztató funkció, például a Polaroid widget és más interaktív játékok és widgetek.

Néhány remek funkcióval rendelkezik, például szekciók a jegyzetlapokhoz, sok sablon a gyakori whiteboard-feladatokhoz, a jegyzetlapok AI-összefoglalói, valamint sok szórakoztató funkció, például a Polaroid widget és más interaktív játékok és widgetek.

6. Stormboard (a legjobb agilis csapatok számára)

via Stormboard

A Stormboard egy együttműködésen alapuló fehér tábla eszköz, amely adat-elsőbbségi megközelítésével tűnik ki.

Kiválóan alkalmas agilis programokon dolgozó csapatok számára, és élő, kétirányú integrációt kínál olyan eszközökkel, mint a Jira, a Rally és az Azure DevOps. Így a Stormboardban végzett változtatások közvetlenül megjelennek a vizuális projektmenedzsment eszközökben.

Az egyik kiemelkedő funkciója a StormAI, egy mesterséges intelligenciával működő együttműködő eszköz, amely elősegíti a brainstormingot, az ötletek generálását és a cselekvési tervek kidolgozását.

A Stormboard legjobb funkciói

Részletes feladatjelentéseket, elemzéseket és prezentációkat exportálhat többféle formátumban.

Válasszon több mint 250 sablon közül, beleértve a brainstorming és a munkafolyamat sablonokat is.

Három megosztási lehetőség segítségével szabályozhatja a hozzáférést, és biztosíthatja, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák a Storms-ot.

A Stormboard korlátai

Nagy adatmennyiségek feldolgozása esetén a teljesítmény romolhat.

Korlátozott integrációk és színpaletták a kártyákhoz

Stormboard árak

Személyes : Ingyenes

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Íme, miért szereti a G2 felhasználó a Stormboard használatát:

Annyi előnye van, hogy nehéz csak egyet kiválasztani. Azonban az, hogy kevesebb mint egy perc alatt eljuthatunk a „Hé, ezt meg kell oldanunk!” gondolatától oda, hogy több mint 100 ember ötleteket, képeket és fájlokat ad hozzá egy eredményorientált oldalformátumhoz, egyszerűen aranyat ér.

Annyi előnye van, hogy nehéz csak egyet kiválasztani. Azonban az, hogy kevesebb mint egy perc alatt eljuthatunk a „Hé, ezt meg kell oldanunk!” gondolatától oda, hogy több mint 100 ember ötleteket, képeket és fájlokat ad hozzá egy eredményorientált oldalformátumhoz, egyszerűen aranyat ér.

📮 ClickUp Insight: A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta egy-három embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. Használja a ClickUp Brain AI Knowledge Manager funkcióját, hogy csökkentse a kontextusváltást és a frusztrációt. Tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről!

7. Conceptboard (A legjobb hibrid és távoli csapatok együttműködéséhez)

via Conceptboard

A Conceptboard olyan csapatok számára készült, amelyeknek biztonságos, strukturált együttműködési módra van szükségük, különösen a távoli csapatok számára. A könnyen megosztható fehér tábla egy valós idejű munkaterület, ahol a csapatok brainstormingot tartanak, terveznek és workshopokat szerveznek, anélkül, hogy lemaradnának valamiről.

Mi teszi kiemelkedővé? GDPR-kompatibilis biztonság, moderációs ellenőrzések a szervezett beszélgetésekhez, fájlimport, szerepkörök kezelése és bizonyos projektmenedzsment funkciók.

Akár brainstormingot tart, akár tervezési sprintet szervez, a Conceptboard minden strukturált és interaktív marad.

A Conceptboard legjobb funkciói

Csatlakozzon videohívások, képernyőmegosztás és élő kurzorok segítségével.

Készítsen wireframe-eket webhelyéhez vagy alkalmazásaihoz együttműködésben

Közösen alkossanak műalkotásokat, és osszák meg terveiket az érdekelt felekkel!

A Conceptboard korlátai

Korlátozott projektmenedzsment funkciók

Lassú betöltési idő

A Conceptboard árai

Ingyenes

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 16 dollártól

Közszféra : 18 dollár

Adatközponti kiadás: Egyedi árak

Conceptboard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

8. Lucidspark (A legjobb munkafolyamatok kidolgozásához)

via Lucidspark

A Lucidspark segítségével a zavaros ötletek strukturált tervekké alakulnak. Végtelen vászonja tökéletes az ötletek összegyűjtéséhez és rendezett rendszerezéséhez.

Minden résztvevő kap egy élő kurzort a nevével, így nem kell találgatni, hogy ki mit csinál. Koncentrálnia kell? A Breakout Boards segítségével a csapatok feloszthatják a munkát szakaszokra, és később szinkronizálhatják azokat.

Workshopot szervez? Állítson be időzítőt, hogy minden a terv szerint haladjon, és amikor ideje újracsoportosulni, a „Call Others to Me” funkcióval azonnal mindenki ugyanoda kerülhet.

A Lucidspark legjobb funkciói

A Breakout Boards segítségével oszd fel a találkozókat kisebb csoportokra a jobb együttműködés érdekében.

Szavazások segítségével alakítsa ötleteit projektekbe, és vizualizálja az eredményeket!

Használja a Dinamikus táblázatot az alakzatok és a Lucid kártyák vizuális szervezéséhez.

A Lucidspark korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Meredek tanulási görbe

Lucidspark árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD

Csapat: 10 dollár felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Lucidspark értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

Íme, miért a Lucidspark a G2 felhasználó számára a brainstorming és az ötletek térképezésének első számú eszköze:

Imádom, hogy milyen könnyű diagramokat készíteni és munkafolyamatokat megtervezni – különösen olyan ügyfélprojektek esetében, ahol látnom kell, hogy az összes elem hogyan illeszkedik egymáshoz. A valós idejű együttműködési funkciók is fantasztikusak. A csapatom és az ügyfeleim bekapcsolódhatnak, megjegyzéseket fűzhetnek és ötleteket oszthatnak meg közvetlenül a táblán, ami sokkal zökkenőmentesebbé tette a brainstorming üléseket.

Imádom, hogy milyen könnyű diagramokat készíteni és munkafolyamatokat megtervezni – különösen olyan ügyfélprojektek esetében, ahol látnom kell, hogy az összes elem hogyan illeszkedik egymáshoz. A valós idejű együttműködési funkciók is fantasztikusak. A csapatom és az ügyfeleim bekapcsolódhatnak, megjegyzéseket fűzhetnek és ötleteket oszthatnak meg közvetlenül a táblán, ami sokkal zökkenőmentesebbé tette a brainstorming üléseket.

9. Collaboard (A legjobb biztonságos táblázatokhoz)

via Collaboard

A Collaboard multimédiás támogatással, interaktív eszközökkel és biztonsági funkciókkal teszi szórakoztatóbbá az online együttműködést. Akár post-it cetlikkel brainstormingol, ötleteket vázol fel, vagy teljes képernyős módban tart prezentációt, a Collaboard biztosítja a zökkenőmentes és vonzó munkavégzést.

Szeretné, hogy a csapat a terv szerint haladjon? Használja a szavazási funkciót, vagy állítson be időzítőt, hogy a megbeszélések hatékonyak legyenek. Ráadásul a digitális változat tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek biztonságos munkaterületre van szükségük – választhat a felhőalapú vagy a helyszíni tárolás között.

A Collaboard legjobb funkciói

Használja az időzítőt, a prezentációs módot és a gyors linkeket a munkavégzés megkönnyítéséhez.

Hívjon meg ingyenes vendégfelhasználókat szerkesztési jogokkal

Használjon gondolattérképeket, munkafolyamatokat és folyamatábrákat a jobb szervezés érdekében.

A Collaboard korlátai

Más online táblaszofverekhez képest korlátozott funkciók

Collaboard árak

Ingyenes

Haladó: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Collaboard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

10. Ayoa (A legjobb feladatkezeléshez)

via Ayoa Support

Az Ayoa egy sokoldalú digitális táblászoftver, amely mindmappinget, feladatkezelést és kollaboratív táblászoftvert egyesít egy helyen.

Az Ayoa különlegessége a feladatkezelés integrációja. Miután ötleteket gyűjtött a táblára, kapcsolja össze azokat a feladat táblákkal, és alakítsa őket megvalósítható lépésekké, így a projektmenedzsment zökkenőmentessé és szervezetté válik.

Az Ayoa legjobb funkciói

Gyorsan készítsen gondolattérképeket az Ayoa mesterséges intelligenciájával

Rendezze ötleteit és gondolattérképeit lineáris struktúrában az Outline és a Document View segítségével.

Használja a Kanban és a Gantt nézetet a projektmenedzsmenthez.

Ayoa korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a nagy projektek kezelésére szolgáló funkciók korlátozottságára.

Korlátozott testreszabási funkciók

Ayoa árak

Ayoa Free

Ayoa Ultimate: 17 dollár felhasználónként havonta

Ayoa értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Íme, miért szereti a G2 felhasználó az Ayoa-t:

A fehér táblák akkor jönnek jól, ha olyan emberekkel dolgozik, akik értékelik ezt a stílust. A nézetek közötti váltás felbecsülhetetlen értékű, akárcsak az azonnali exportálás vagy prezentálás lehetősége. Nincs várakozás.

A fehér táblák akkor jönnek jól, ha olyan emberekkel dolgozik, akik értékelik ezt a stílust. A nézetek közötti váltás felbecsülhetetlen értékű, akárcsak az azonnali exportálás vagy prezentálás lehetősége. Nincs várakozás.

11. Bluescape (A legjobb prezentációkhoz és videokonferenciákhoz)

via Bluescape

A Bluescape egy biztonságos, valós idejű digitális táblás szoftver, amely helytől függetlenül összehozza a csapatokat. Interaktív tábláival kiválóan alkalmas brainstormingra és szervezésre. Írhat, rajzolhat és bármilyen típusú tartalmat hozzáadhat – képeket, videókat, PDF-eket stb.

Ezen felül integrálja a videohívásokat, a képernyőmegosztást és a valós idejű megjegyzéseket, hogy a kommunikáció és a visszajelzések zökkenőmentesebbek legyenek. Az érzékeny információkat kezelő csapatok számára pedig FedRAMP és DoD jóváhagyással rendelkezik, ami a legmagasabb szintű biztonságot garantálja. 🔐

A Bluescape legjobb funkciói

Hozzáférjen a tartalmakhoz, és tegyen hozzá megjegyzéseket, hogy gyorsan visszajelzést adhasson és elkerülje a félreértéseket.

Használjon nagy felbontású képeket a prezentációk javításához

Használja az élő videó közvetítéseket, beleértve a képernyőmegosztást, az élő eseményeket és a kamera közvetítéseket, interaktív élmény érdekében.

A Bluescape korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a lassú és nehézkes felületre.

Korlátozott feladatkezelési funkciók

A Bluescape árai

Go tervezet: Ingyenes

Csapatcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árak

Bluescape értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100 értékelés)

Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Bluescape-ről:

Imádom, hogy a Bluescape nagyon hatékonyan működik a munkacsoportunk számára, és olyan eszközöket is kínál, mint konferenciák, csevegés, hívások, valamint dokumentumok és fájlok küldése a munkához, vagyis megfigyelhetjük, mit csinál a csapat minden egyes tagja.

Imádom, hogy a Bluescape nagyon hatékonyan működik a munkacsoportunk számára, és olyan eszközöket is kínál, mint konferenciák, csevegés, hívások, valamint dokumentumok és fájlok küldése a munkához, vagyis megfigyelhetjük, mit csinál a csapat minden egyes tagja.

Külön említésre méltó Íme néhány további kiváló táblaszámítógép-eszköz: Mural : Segít az ötletek rendszerezésében és a könnyű együttműködésben brainstorming sablonok, téma csoportosítás és a Mural AI segítségével.

Explain Everything: Interaktív táblák és videofelvételek segítségével vonzó prezentációkat hozhat létre.

