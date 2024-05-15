11 brainstorming sablon és technika

A brainstorming egyszerűnek tűnik, igaz? Csak annyit kell tenned, hogy ötleteket dobálsz, és megnézed, melyik marad meg. De néha egy kis struktúra hozzáadása a brainstorming üléshez segíthet a projekt tervezésében és a csapat együttműködésében.

A brainstorming sablonok segítenek Önnek és csapattagjainak a feladatok nyomon követésében és az ötletek írásbeli rögzítésében. ?

Tegye félre a post-it cetliket, és nézze meg 11 ingyenes brainstorming sablonunkat Word, Google Docs és ClickUp formátumban.

Mi az a brainstorming sablon?

A brainstorming sablon egy dokumentum, amely segít ötleteket generálni, jegyzeteket készíteni és elősegíti a csapatmunkát a brainstorming ülés során. Segíthet az ötletek fontossági sorrendjének megállapításában is, hogy először a legfontosabb dolgokra koncentrálhass.

A brainstorming sablon lehet folyamatábra, gondolattérkép, digitális tábla vagy bármilyen más formátum, a felhasználási esettől függően. Miután megtalálta a kedvére való brainstorming technikát, testreszabhatja a munkafolyamatához.

A brainstorming sablonoknak rengeteg üres helyet kell tartalmazniuk a jegyzetekhez, de nem lehetnek teljesen üresek. A színek, formák és szimbólumok segíthetnek az ötletek rendezésében és abban, hogy lássuk, hogyan illeszkednek egymáshoz. ?️

Mi jellemzi a jó brainstorming sablont?

A jó brainstorming sablon egy adott brainstorming technikára összpontosít. Végül is egy új termékhez ötleteket kitalálni másfajta kreatív gondolkodási technikákat igényel, mint technikai problémák megoldása vagy egy design sprint lebonyolítása.

A brainstorming és ötletelés gyakori technikái a következők:

Brainwriting: Ahelyett, hogy hangosan kiabálnák az ötleteket, és egy moderátor írná le őket, ez a kreatív gondolkodási technika azt jelenti, hogy körbeadnak egy papírt vagy digitális dokumentumot, és minden csapattag leírja a saját ötleteit – beleértve azokat is, amelyeket esetleg kínos lenne hangosan megosztani az egész csapat előtt.

Körbejárás: A körbejárás kreatív technika hasonló a brainstorminghoz, azzal a különbséggel, hogy minden alkalommal, amikor a dokumentum körbejár, a következő csapattag hozzáadja a visszajelzését, így sokféle perspektíva alakul ki. ?

Crazy eights: A crazy eights sablon egy brainstorming technikát alkalmaz, amelynek során a csapat tagjai nyolc négyzetet töltenek ki egymás után. Minden négyzetre csak egy perc áll rendelkezésre, hogy ösztönözze a gyors gondolkodást és a koncepcióalkotást a nyolc ötlethelyen belül.

Fordított brainstorming: A fordított brainstorming megfordítja a forgatókönyvet. Ahelyett, hogy nagyszerű ötleteket próbálna kitalálni, gondoljon olyan dolgokra, amelyek rontanák a helyzetet. Ez segíthet A fordított brainstorming megfordítja a forgatókönyvet. Ahelyett, hogy nagyszerű ötleteket próbálna kitalálni, gondoljon olyan dolgokra, amelyek rontanák a helyzetet. Ez segíthet azonosítani egy problémás helyzet kiváltó okát

A brainstorming üléseken a vizuális együttműködés a legfontosabb, ezért olyan sablonokat használj, amelyek könnyen testreszabhatók és integrálhatók más projektmenedzsment eszközökkel és brainstorming szoftverekkel. Távoli csapatok esetében érdemes virtuális táblát vagy koncepciótérképet használni, amelyet a csapat tagjai valós időben szerkeszthetnek.

Ha olyan brainstorming technikát alkalmaz, amely összhangban áll a céljaival, akkor produktívabb és sikeresebb brainstorming ülésre számíthat.

11 brainstorming sablon, amit érdemes használni

Akár problémamegoldásra, ötletelésre vagy átfogó gondolkodásra van szükséged, ez a 11 sablon 2024-re segít a csapatodnak gondolkodó sapkát felvenni, hogy a terv szerint haladhassatok.

1. ClickUp brainstorming sablon

ClickUp brainstorming sablon

Ez a ClickUp brainstorming sablon a struktúrára és a szervezettségre összpontosít. Hat egyéni mezővel rendelkezik, köztük a „Probléma leírása”, „Erőforrások” és „Nyertes megoldás” mezőkkel, így nyomon követheted, melyik fő ötlet melyik kategóriába tartozik.

Hat különböző nézet típus közül választhatsz, beleértve az Idővonal, Osztály és Prioritások nézeteket, így a sablonok sokféle projekthez alkalmasak, és a lehető legtöbb ötletet képesek kezelni.

Ez egy kezdőbarát sablon, amely automatizálást támogat, amikor új feladatot hozol létre, megjegyzést írsz vagy egyéni mezőt állítasz be – így mindenki átlátja a teljes képet.

2. ClickUp ötletgyűjtő sablon

ClickUp ötletgyűjtő sablon

A ClickUp Brainstorm Ideas Template egy egyszerű és egyértelmű sablon, amelynek segítségével új ötleteket gyűjthetsz a csapat tagjaitól és más érdekelt felektől. Használhatod marketing, műveletek, projektmenedzsment és egyéb területeken az ötletek gyors generálásához.

Egyszerűen ossza meg a sablont a csapatával, és nézze meg, milyen kreatív ötletekkel állnak elő. Ez a sablon arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy a SMART kritériumok alapján határozzák meg a legjobb ötleteiket, és helyet biztosít a nagy ötletek részletesebb leírására is.

3. ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template (ClickUp Sprint Retrospektív Brainstorming Sablon)

ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

A ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template egy középhaladó brainstorming sablon, amely kompatibilis a ClickUp virtuális táblájával. Célja, hogy a tervezési sprint után használható legyen, így azonosíthatod, mi sikerült jól és mi nem.

Ez a sablon színekkel jelölt oszlopokkal rendelkezik, amelyekkel elkülönítheti a teendőket, a visszatekintő célokat és más kategóriákat, és tartalmazza a használatára vonatkozó egyértelmű utasításokat is.

Kiválóan alkalmas startupok, agilis csapatok és más szervezetek számára, amelyek javítani szeretnék projektmenedzsmentjüket és projektdokumentációjukat.

4. ClickUp 5 miért fehér tábla sablon

ClickUp 5 miért fehér tábla sablon

A ClickUp 5 Whys Whiteboard Template egy kezdőknek szóló brainstorming tevékenység sablon, amelynek célja a problémamegoldás. Az egyes problémákra adott „Miért?” kérdések ismételt megválaszolásával végigmehetsz a táblázaton, amíg el nem jutsz a probléma kiváltó okáig.

Ez az 5 miért sablon a ClickUp Whiteboard funkcióját is magában foglalja, így kiválóan alkalmas távoli csapatok, webináriumok és virtuális brainstorming üléseken a legjobb ötletek kidolgozásához.

Használj ilyen sablonokat, hogy a tipikus brainstorming technikákkal megoldhatatlan problémák mélyére áss.

5. ClickUp Squad Brainstorm sablon

ClickUp Squad Brainstorm sablon

A ClickUp Squad Brainstorm Template segít nyomon követni az egyes csapattagok ötleteit, ami kiválóan alkalmas távoli csapatok vezetéséhez. Olyan kategóriákat tartalmaz, mint a csapat egészségi állapota, a csapat ritmusa és a csapat konszenzusa, így láthatja, hogy ezek az ötletek hogyan illeszkednek a csapat általános céljaihoz.

Használj ilyen sablonokat az értékesítéssel, kreatív és tervezési projektekkel, projektvégrehajtással és egyebekkel kapcsolatos csapatértekezletekhez.

6. ClickUp üzleti brainstorming sablon

ClickUp üzleti brainstorming sablon

A ClickUp Business Brainstorming Template egy szórakoztató és vonzó sablon a vizuális együttműködéshez, amely négy fő területre összpontosít:

Amit szeretsz

Amit tudsz

Amire a világnak szüksége van

Mit hajlandóak az emberek fizetni?

Csapatának minden tagja leírhatja ötleteit az egyes kategóriákba, így ez a kreatív brainstorming tevékenység segít azonosítani a csapat erősségeit, érdeklődési területeit és új üzleti ötleteket.

7. ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

Használja a ClickUp innovációs ötletkezelő sablont, hogy nyomon követhesse a projektötleteket a fejlesztés különböző szakaszaiban, hat fő oszlopba sorolva őket:

Jóváhagyva

Értékelés

Új ötlet

Felfüggesztve

Elutasítva

Kutatás

Minden ötlethez nyolc egyéni mező tartozik, ahol olyan részleteket adhat meg, mint az ötlet típusa, költsége, megvalósíthatósága és hatása. Ez felhasználható tervezési tevékenységekhez vagy olyan folyamatok kidolgozásához, amelyekkel a koncepciók megvalósíthatók.

Rendezze projektötleteit állapot, indítási dátum és egyéb nézetek szerint, hogy nyomon követhesse azok előrehaladását és fejlődését. ?

8. ClickUp projekttervezési sablon

ClickUp projekttervezési sablon

A ClickUp projekttervezési sablon egyfajta gondolattérkép, amely a projekt korai szakaszában hasznos, amikor meg kell nézni, hogyan illeszkedik össze az egész folyamat.

A projekt elemeit kategóriákba sorolhatja, például „Teljesítendő feladatok”, „Mérőszámok” és „Műveletek”, és olyan állapotokat használhat, mint „Törölve”, „Befejezve” vagy „Folyamatban”, hogy meghatározza, mely feladatoknak kell prioritást élvezniük a folyamatban, és melyek már el lettek végezve.

Az ötleteket színes vonalak kötik össze, így természetes módon mutathatja be, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Használja ezt a brainstorming sablont a projekt ütemtervével együtt, hogy elindítson egy új projektet, és egyeztesse a többi érdekelt felet és résztvevőt.

Bónusz: Bubble Map sablonok vizualizáláshoz és brainstorminghoz

ClickUp affinitási diagram sablon

A ClickUp Affinity Diagram Template sablonja strukturált megközelítést kínál az ötletek és betekintések szervezéséhez, elősegítve a mélyreható megbeszéléseket és brainstorming üléseket.

A ClickUp Whiteboard funkciójával a csapatok valós időben vizualizálhatják a kapcsolatokat, kategorizálhatják a gondolatokat és hatékonyan rangsorolhatják a teendőket. Ez a robusztus kombináció különösen hatékony azoknak a távoli csapatoknak, amelyek közös problémamegoldásra és ötletelésre törekednek, biztosítva, hogy minden véleményt meghallgassanak és az ötleteket alaposan megvizsgálják.

10. Google Docs Mind Map Brainstorm Template by GDOC

GDOC-on keresztül

A GDOC által készített Google Docs Mind Map Brainstorm Template sablon „minimalista” elrendezéssel rendelkezik, amelyet brainstorming üléseinek irányításához használhat. Ez a formátum segít mindenkinek gondolkodó sapkát felvenni, hogy a brainstorming ülésen koncepciókat alkossanak.

Az olyan lépéseket tartalmazza, mint „Ötletek keresése” és „Témák kezelése” – bár lehet, hogy további helyre lesz szüksége, hogy ötleteit részletesebben leírhassa és mélyebb koncepciókat dolgozhasson ki.

Mivel a Google Docs-ban készült, Ön vagy bármelyik résztvevő testreszabhatja a méretet, alakot, betűtípusokat és egyéb jellemzőket, majd exportálhatja PowerPoint és Keynote formátumba. Ez egy remek megoldás a G Suite-ban dolgozó csapatok számára ötletek kidolgozásához.

11. Microsoft Word egyszerű üzleti gondolattérkép-sablon a Template.net webhelyről

Forrás: Template.net

Ez a Template.net által készített egyszerű üzleti gondolattérkép-sablon Microsoft Word formátumban készült, és olyan területekre összpontosít, mint a pénzügyek, a termékek, valamint az értékesítés és a marketing.

Minden fő kategória alkategóriákat tartalmaz, amelyek segítségével ötleteket gyűjthetsz finanszírozási lehetőségekről, üzleti tervekről, digitális marketingről és egyebekről.

Ez a sablon nem csak a Microsoft Word programhoz használható. Letöltheted PowerPoint, Google Docs, Apple Pages formátumban vagy PDF-ként is, hogy a következő brainstorming ülésen felhasználhasd és ösztönözd a kreativitást.

Technikák és példák brainstorming üléseken

A brainstorming technikák remek módszerek arra, hogy a legjobb ötleteket hozza ki csapatából, és segítsen nekik a szokásos kereteken túl gondolkodni. A ClickUp hatékony funkcióival ezeket a sablonokat jól felhasználhatja a következő brainstorming ülésén!

Ötletek generálása AI segítségével

Az AI forradalmasítja a csapatok brainstorming módszereit azáltal, hogy olyan egyedülálló előnyöket kínál, mint az azonnali adatelemzés, a minták felismerése és innovatív ötletek generálása hatalmas információtárak alapján.

Az AI kihasználásával a csapatok leküzdhetik a brainstorming során gyakran előforduló akadályokat, mint például a kreativitás blokkolását és a csoportgondolkodást, így az ötletek sokszínűbb és átfogóbb feltárása válik lehetővé. Az AI eszközök olyan új perspektívákat és megoldásokat javasolhatnak, amelyekre az emberi résztvevők nem gondolnának, így kreatívabb és produktívabb brainstorming üléseket lehet tartani.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense segíti a csapatokat az ötletek kidolgozásában, a projektadatok alapján értékes javaslatokat ad, és segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, így felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi minden brainstorming ülésen.

Jobb brainstorming a ClickUp AI asszisztensével

Ötletek rendszerezése gondolattérképekkel

A gondolattérképek kiválóan alkalmasak az ötletek vizuális rendszerezésére és összekapcsolására. Használja a ClickUp gondolattérképeket, hogy vizuális ábrázolást készítsen brainstorming üléséről. Húzhat és elhelyezhet csomópontokat, hozzáadhat leírásokat, és akár új feladatokat is létrehozhat közvetlenül a térképről.

Készítsen gondolattérképeket a ClickUp-ban, hogy lebontsa a főbb ötleteket.

Használj fehér táblákat az agytornához

A ClickUp Whiteboard funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy virtuálisan brainstormingozzanak, akárcsak egy hagyományos tárgyalóteremben. Ez a vizuális együttműködési eszköz ösztönzi a szabadon áramló ötleteket, és gyorsabb módszert kínál a koncepciók közötti kapcsolatok vizualizálására.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

Fedezze fel az új ötleteket ezekkel az ingyenes brainstorming sablonokkal

Az új ötletek kreatív kidolgozása csak egy része a folyamatnak. A legjobb brainstorming sablonok olyan szervezési eszközök, amelyek segítenek Önnek vagy kollégáinak új ötleteket kidolgozni és leírni. Így később visszatérhet hozzájuk, és nyomon követheti az előrehaladást.

Ezeket a sablonokat felhasználhatja problémák megoldására, az együttműködés elősegítésére, vagy egyszerűen csak egy adott projekttel kapcsolatos összes ötletének rögzítésére.

Próbálja ki az egyik fenti 11 ingyenes sablont, vagy látogasson el a ClickUp Template Centerbe további megoldásokért.