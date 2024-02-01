Tartalom-ötletelés: technikák az ötletek kidolgozásához és fontossági sorrendbe állításához

A jó tartalom kulcsfontosságú a célközönség eléréséhez; ha meg akarja ragadni és megtartani a figyelmüket, tartalmi stratégiájának pontosnak kell lennie.

Azonban kreativitása vagy marketingcsapatának képességei ellenére is előfordulhat, hogy néha nehezen talál jó ötleteket. Nehéz folyamatosan kreatív ötleteket produkálni, de mindig szükség van friss és vonzó tartalomra – ez valóban nehéz feladat.

A tartalom brainstorming megoldja ezt a kihívást azáltal, hogy különböző perspektívákat és ötleteket hoz össze a tartalom létrehozásához. Ez egy csapatmunka, ahol mindenki megosztja ötleteit, ösztönzi a kreativitást és innovatív tartalmat hoz létre.

Megmutatjuk, hogyan javíthatja tartalmi stratégiáját, és hogyan győzheti le a kreativitás blokkját, mielőtt még észrevenné. Bemutatunk egy praktikus eszközt is, amely segítségére lesz a tartalmi ötletelési üléseken.

A tartalom-ötletelés előnyei

A brainstorming egy kreatív folyamat, amelynek során az emberek összeülnek, és minél több ötletet megosztanak egy adott probléma megoldása érdekében. A tartalom brainstorming során ezt a közös gyakorlatot tartalomötletek generálása céljából végzik. A cél az, hogy ebben a szakaszban sok ötletet generáljanak, anélkül, hogy azokat finomítanák.

A brainstorming ülés lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egy meghatározott időkereten belül szabadon megosszák kreatív ötleteiket, elősegítve a gondolatok szabad áramlását. Ösztönzi a kreatív gondolkodást és az innovatív problémamegoldást. Bár ideális esetben ezt a tevékenységet csapatban kell végezni a legnagyobb hatás elérése érdekében, a tartalom brainstorming egyénileg is elvégezhető.

A tartalmi ötletek brainstorming üléseinek számos előnye lehet:

1. Ötletek generálása

Az új ötletek kitalálása minden brainstorming tevékenység középpontjában áll. Ez összehozza a különböző gondolkodási folyamatokkal rendelkező emberek egyedi ötleteit. Az ilyen üléseken könnyebb ötleteket generálni, mivel ebben a szakaszban még egyetlen ötletet sem utasítanak el, és minden megengedett. Ha rövid idő alatt hosszú ötletlistát állít össze, az segít kiválasztani azokat, amelyeket tovább kell fejleszteni.

2. Jobb együttműködés a csapatával

A kollégákkal vagy az érdekelt felekkel folytatott brainstorming segítségével olyan ötletek listáját kapja, amelyekkel dolgozni lehet. Amikor különböző készségekkel rendelkező emberek, például tartalomkészítők, tervezők vagy marketingesek működnek együtt, olyan izgalmas ötletek születhetnek, amelyekre egy ember egyedül nem tudna rájönni.

3. Fedezze fel a különböző nézőpontokat

Két ember soha nem gondolkodik ugyanúgy egy dologról. Ha teret ad a különböző nézőpontoknak, akkor mindenki legjobb ötleteit kiaknázhatja, ami mélyebb és sokszínűbb tartalomhoz vezet.

4. Lépést tartani a piaccal

A csoportos brainstorming-ülések egyik közvetlen eredménye, hogy értékelheti az összes trendi ötlet jelenlegi piaci helyzetét, és beépítheti azokat tartalmi stratégiájába.

Így mindig naprakész lehet a piaci trendek és a legújabb stratégiai fejlemények terén.

5. Hozzon jobb döntéseket

A alapos konzultációt követően meghozott döntés jobb, mint az egyedül meghozott döntés.

A brainstorming lehetővé teszi, hogy minden szempontból megvizsgáljuk a dolgokat, és különböző perspektívákból gyűjtsünk információkat. Ez olyan, mintha egy tudásbázisra támaszkodnánk, ami megalapozza az okosabb döntéshozatalt.

A brainstorming hatékony eszközzé válik a kiegyensúlyozott, árnyalt és végső soron hatékonyabb döntések meghozatalában, mivel figyelembe veszi az összes lehetséges szempontot.

6. Legyen kreatívabb

A brainstorming – egyedül vagy csoportban – felszabadíthatja kreatív folyamatát azáltal, hogy ösztönzi az összes lehetséges ötlet szabad áramlását. Több innovatív áttörést érhet el, ha nem korlátozza magát „csak a jó ötletekre”, és megengedi magának (és a többi résztvevőnek), hogy a szokásos kereteken kívül gondolkodjanak.

Most már tudja, milyen előnyös a tartalom brainstorming az üzleti életben és az abban részt vevő minden egyes tag számára. A brainstorming gyakorlat egyedülálló gondolatokat hozhat elő és meghatározza a tartalom irányát.

Ne feledje, hogy a stratégia kidolgozása legalább annyira fontos, mint a tartalom létrehozása, ha nem fontosabb. A tartalmi ütemterv kidolgozása lehetővé teszi, hogy szisztematikusan közelítse meg a tartalom létrehozását.

Tartalom-ötletelési módszerek

Hogyan valósíthatja meg a tartalom-ötletelési folyamatot a munkahelyén? Nézzünk meg néhány különböző tartalom-ötletelési ötletet és módszert, amelyeket kipróbálhat:

1. Használjon mesterséges intelligenciát (AI)

A mesterséges intelligencia gyorsabban képes olvasni és elemezni a mintákat, mint az emberek.

Ha kreatív válságban van, az AI-eszközök segíthetnek tartalomvázlatok készítésében, kreatív ötletek felvetésében vagy témák javaslásában. Ha az AI nem elégséges, próbáljon ki különböző ötleteket, amíg el nem indul a kreativitása. A legjobb eredmények érdekében adjon hozzá egyéni kreatív ötleteket az AI által generált ötletekhez.

A ClickUp AI egy rendkívüli mesterséges intelligencia eszköz, amely kiváló minőségű kreatív eredményeket nyújt különböző felhasználási esetekben. Kész tartalmi stratégiákat tud kidolgozni, és segíthet a jelenlegi szövegek javításában azáltal, hogy azokat tömörebbé, egyértelműbbé és vonzóbbá teszi.

Használja a ClickUp AI Writing Assistant szolgáltatást, hogy javítsa írási készségeit

A ClickUp AI a legjobb brainstorming partner, amely segít a következőekben:

Kampánystratégia : Percek alatt kidolgozhat kampánystratégiákat a következő nagy marketingkampányához.

Felmérésírás : Intuitív kérdések pillanatok alatt, hogy gyorsabban elérje céljait.

Marketing szlogenek : Fokozza kreatív gondolkodását egy rendkívül kreatív marketing szlogen eszköz segítségével.

Tartalom témák: Ötletek generálása blogokhoz és videókhoz, hogy gyorsan Ötletek generálása blogokhoz és videókhoz, hogy gyorsan növelhesse a tartalomgyártás mértékét.

Blog vázlatok: Az ötletek generálása mellett még a blog első vázlatának felépítésében is segíthet, értékes időt takaríthat meg, és rövid idő alatt Az ötletek generálása mellett még a blog első vázlatának felépítésében is segíthet, értékes időt takaríthat meg, és rövid idő alatt nagy tartalomadatbázist hozhat létre.

Ezzel a megbízható partnerrel sokkal többet hozhat ki tartalomterveiből.

2. Rajzoljon gondolattérképeket

Feladat alapú gondolattérképek a ClickUp-on

A képek ott beszélnek, ahol a szavak nem. Használjon vizuális elemeket az új tartalmi ötletek kidolgozásához és a pontok jobb összekapcsolásához.

A gondolattérképek segítségével kapcsolatokat hozhat létre a már részben kidolgozott ötletek között, és közelebb viheti őket a megvalósításhoz. Ehhez egy egyszerű papírlapot használhat, amelyre rajzolhat egy gondolattérképet.

Ezt azonban hatékonyabban teheti meg olyan gondolattérkép-eszközökkel, mint a ClickUp Mind Maps, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a drag-and-drop csomópontok, amelyekkel feltérképezheti a munkafolyamatot vagy összekapcsolhatja az ötleteket. Ezek segítenek összekapcsolni a pontokat és kifogástalan stratégiákat kidolgozni.

Igényeinek megfelelően használhatja az üres vagy a feladat módot, és edzheti az agyát.

Próbálja ki a ClickUp Whiteboards szolgáltatást is, amely kiváló lehetőséget kínál ugyanazon tevékenység elvégzésére, miközben együttműködik a csapatával. Válasszon egy meglévő whiteboard sablon közül, vagy hozzon létre sajátot. A ClickUp Docs segítségével képeket, fájlokat stb. adhat hozzá a Whiteboardhoz. Íme egy példa egy ClickUp sablonra, amelyet felhasználhat az összes ötletének feltérképezésére és vizuális bemutatására:

Sablon letöltése A ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template segítségével vizualizálhatja a projekt minden fázisa közötti kapcsolatokat.

3. Kutassa fel versenytársait

Sablon letöltése A ClickUp versenyképességi elemzési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen betekintést nyerni a piaci versenybe.

A versenytársak kutatása segít lépést tartani marketingstratégiáikkal és a legújabb piaci trendekkel. Használjon versenykutatási eszközöket, hogy mindent megtudjon a versenytársak e-mailes marketingjétől a SEO-stratégiákig.

A ClickUp segítségével kihasználhatja a versenyképes kutatásokat a sikeres stratégiák elemzéséhez és a versenytársak előtti előny megőrzéséhez.

A ClickUp versenyképességi elemzési sablonja a következőket segíti:

Versenyzőelemzés : Szerezzen betekintést a versenytársak helyzetébe, és fedezze fel a potenciális fenyegetéseket.

Növekedés és terjeszkedés : Fedezze fel azokat a területeket, amelyek növekedési és terjeszkedési potenciállal rendelkeznek.

Egyedülálló álláspont: Ismerje meg, hogyan különböztetheti meg termékét vagy szolgáltatását a piacon lévő többitől.

4. Használjon brainstorming sablonokat

Néha szükségünk van egy kis segítségre, hogy elindítsuk a brainstorming folyamatot. Ez a segítség brainstorming sablonok formájában érkezhet. A brainstorming sablonok használata olyan, mintha sablont használnánk, hogy jobban rendszerezzük gondolatainkat.

A ClickUp számos brainstorming sablont kínál a tartalomnaptár kitöltéséhez, például:

Ötletek brainstorming sablon : Ez egy egyszerű sablon, amely segít Önnek a brainstormingban és a tartalmi ötletek listájának összeállításában a csapatával együttműködve.

Brainstorming tippek sablon : Az alapvető elvekre összpontosít, hogy megismertesse Önnel a brainstorming és a szervezés legjobb tippjeit.

Üzleti brainstorming: Lehetővé teszi a brainstorming négy kategóriába sorolását: amit szeretsz, amit tudsz, amire a világnak szüksége van, és amiért az emberek hajlandóak fizetni.

Sablon letöltése A brainstorming minden sikeres vállalkozás elengedhetetlen része. Kiváló módszer innovatív ötletek és megoldások kidolgozására.

5. Hozzon létre egy praktikus ötletmappát

A kreatív ötletek folyamatos generálása bárki számára kihívást jelenthet. Vannak napok, amikor nem érezzük magunkat kreatívnak, vagy egyszerűen csak fáradtak vagyunk, és képtelenek vagyunk valami újat kitalálni. Ezért nem mindig segít, ha kizárólag a spontán ötletekre támaszkodunk.

Ehelyett tartson rendszeres brainstorming üléseket a tartalommarketing csapatával. Készítsen egy praktikus mappát, amelyben Ön és csapata összegyűjti a hatékony blogbejegyzéseket és kampányokat, vagy feljegyzi a később felhasználható ötleteket. Tároljon mindent, ami megragadja a figyelmét, ebben a swipe fájlban, függetlenül attól, hogy az éppen releváns-e.

Ezt a mappát referenciaként használhatja, amikor valami újat szeretne létrehozni, és egy kis inspirációra van szüksége. Fontolja meg, hogy az ügyfelek visszajelzéseit és elkötelezettségét is hozzáadja ehhez a fájlhoz.

6. Kutassa fel a vásárlók véleményét

A tartalom létrehozásának célja az, hogy kapcsolatot teremtsen az ügyfelekkel és fellendítse az üzletet. Mivel az ügyfelek véleménye elengedhetetlen a tartalom ötleteléséhez és prioritásainak meghatározásához, miért ne venné figyelembe az ő véleményüket is?

Mielőtt új ötleteket brainstormingolna, jó kiindulási pont, ha megismeri, mit gondolnak az ügyfelek a márkájáról. Böngésszen a legnépszerűbb bejegyzések kommentjei között, nézze át az online értékeléseket, vizsgálja meg az ügyfélszolgálati jegyeket, és végezzen ügyfél-felméréseket.

A kutatás végére jobban meg fogja érteni ügyfelei igényeit, és képes lesz azoknak a tartalmi stratégiájával megfelelni. Ne felejtse el továbbá olyan platformokat is felfedezni, mint a Quora és a Reddit, hogy kulcsszavakat kutathasson, és megtudhassa, miről beszél a célközönsége.

7. Engedje szabadjára a gyors ötletelést

Néha a spontaneitás nem mindig működik. Ezért sok esetben hatékony lehet egy gyors ötletelési technika.

Csak annyit kell tennie, hogy elindít egy időzítőt vagy stoppert, és magának/csapatának egy rövid időtartamot, mondjuk öt percet biztosít. Ezalatt az idő alatt gondoljon ki minél több ötletet, és jegyezze le őket anélkül, hogy aggódna azok kidolgozása miatt. Meg fog lepődni, mit tud elérni ezzel a gyakorlattal.

Csoportos feladatként ugyanaz a tevékenység körökben is működhet, ahol mindenki gyorsan, egymás után ötleteket vet fel. Kövesse az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányt, és minden résztvevő spontán módon hozzájáruljon, így perceken belül hosszú listákkal rendelkezik majd izgalmas gondolatokról.

8. Építsenek egymás ötleteire

Néha csak egy kis segítségre van szükség valaki mástól, hogy befejezze azt a zseniális gondolatot, amin dolgozott. Minden megvan, kivéve azt az egy apró dolgot, ami hiányzik, és valaki más jön, hogy segítsen befejezni.

Ennél a technikánál mindenkit meg kell kérnie, hogy írja le ötleteit papírra vagy egy megosztott Google Doc dokumentumba. Ezeket az ötleteket egymás után továbbítják egy személynek, aki mindegyikhez hozzáad valamit, hogy továbbfejlessze az eredeti ötletet.

Folytassa addig, amíg a csapat minden tagja hozzá nem tett valamit a dokumentumhoz. Mi az eredmény? Olyan ötletek és hozzájárulások hálózata, amelyet egyedül nehéz lenne létrehozni.

9. Nézze meg korábbi teljesítményét

Mi a legjobb módszer a teljesítmény javítására? A múltból tanulni.

Mielőtt új tartalmat hozna nyilvánosságra, szánjon egy percet arra, hogy átgondolja, mi talált visszhangra a közönségében, és mi nem volt teljesen sikeres.

Találd ki, miért. Egy konkrét téma, az írás stílusa vagy valami más keltette fel az érdeklődésüket? Ez a felismerés irányt ad az új projekt megközelítéséhez.

10. Kérdezze meg a közönségét

Mivel a közönségének készít tartalmat, mi lehetne jobb, mint közvetlenül tőlük szerezni tartalomötleteket?

Bár az ügyfelek visszajelzéseinek és értékeléseinek tanulmányozása jó dolog, semmi sem ér fel azzal, ha közvetlenül kommunikál az ügyfeleivel, hogy betekintést nyerjen. Nem mindig lehetséges beszélni az ügyfelekkel, de felveheti velük a kapcsolatot, és megkérdezheti őket, mit szeretnének legközelebb látni. Ehhez jó módszer, ha blogbejegyzés, videó vagy közösségi média bejegyzés végén tartalomra vonatkozó javaslatokat kér.

Egy másik módszer az, hogy a közzétett tartalmakban keresi a közönség kommentjeit és kérdéseit. Ez a módszer garantáltan jó eredményeket hoz, mivel így a közönség tényleges visszajelzéseit ismerheti meg.

Hogyan rangsoroljon és értékeljen tartalmi ötleteket

Kemény munkát végzett és sikeresen brainstormingolt. Most, hogy megvannak az ötletek, itt az ideje, hogy rangsorolja és pontozza őket.

Ne feledje, hogy bár minden ötlet vonzónak tűnhet, csak azokat válassza ki, amelyek tökéletesen illeszkednek. Hagyjon helyet a jobb ötleteknek, és hagyjon ki azokat, amelyek nem illeszkednek jól a márkájához.

Ezekkel az egyszerű, proaktív lépésekkel rangsorolhatja ötleteit:

1. Határozza meg céljait

Kezdje azzal, hogy világos célokat tűz ki a tartalom-ötleteléshez. Határozza meg, mit szeretne elérni, és hogyan segíthet ebben a tartalommarketing-stratégiája.

Miközben ezt teszi, állapítson meg sikerkritériumokat, hogy felmérje, elért-e céljait. Ez segít kiszűrni azokat a rossz ötleteket, amelyek nem szolgálják azonnali céljait.

2. Értékelje az ötleteket

Ez egy objektív módszer a tökéletes ötlet kiválasztására. Határozzon meg kritériumokat, amelyek alapján pontszámot adhat az egyes ötleteknek a relevancia, a költséghatékonyság, a megvalósíthatóság, a potenciál, a szükséges erőfeszítés, az eredetiség, a sürgősség és egyéb tényezők alapján.

Ez a gyakorlat elvezet a trükkös szubjektív értelmezéstől, és szilárd alapot ad ahhoz, hogy eldöntse, érdemes-e egy ötletet továbbvinni.

3. Elemezze a keresletet és a versenyt

Miután összeállította a preferált tartalmi ötletek listáját, rangsorolja azokat a várható hatások szerint.

Ahhoz, hogy ezt jól meg tudd csinálni, elemeznie kell:

Az azonosított témák keresési volumene és az azokhoz tartozó tartalmak rangsorolása

Mit tesznek a versenytársak ezekkel a témákkal kapcsolatban, és hogyan teljesítenek a tartalmaik?

Melyik tartalomformátumok találnak leginkább visszhangra a közönséged körében?

Mely témák generálnak már organikus keresési forgalmat az Ön számára?

Az egyes tartalmi témák relevanciája a célközönség számára

Egyéb piaci trendek vagy ötletek, amelyek szerepet játszhatnak

A végső prioritási lista a KPI-ktől is függ – a tartalomnak potenciális ügyfeleket kell generálnia, elkötelezettséget kell építenie vagy vásárlásokat kell ösztönöznie? A forgalom vagy a konverziók növelése a cél?

Most, hogy megvan a tartalom prioritása, itt az ideje kipróbálni. Összeállítások, kampányok, prototípusok, tartalmi elemek, interjúk és kísérletek segítségével ellenőrizheti ötleteit. Ezzel gyorsan felmérheti az ötlet potenciálját, mielőtt értékes erőforrásokat fektetne annak megvalósításába – különösen, ha erőforrásigényes elemről van szó, például egy videosorozatról.

A kevésbé igényes tartalmak, mint a blogok, a közösségi média bejegyzések, az e-mailek stb. esetében, folyamatosan elemezze azok teljesítményét, hogy megtudja, mi működik jól, és többet tudjon abból csinálni.

