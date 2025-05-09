A 11 legjobb brainstorming szoftver az együttműködéshez és az ötletek feltérképezéséhez

Egy remek ötlet bármikor felmerülhet, de annak rögzítése, finomítása és csapatban való továbbfejlesztése bonyolult lehet.

A post-it cetlik halmozódnak, a táblák törlődnek, az e-mailek pedig szétszórt gondolatokká válnak. Ezért sok csapat fordul brainstorming szoftverekhez – olyan digitális eszközökhöz, amelyek kreatív ötletek szervezésére, az együttműködés ösztönzésére és a szétszórt gondolatok megvalósítható tervekké alakítására szolgálnak.

Vessünk egy pillantást a ma elérhető legjobb lehetőségekre. 📝

Mit kell keresni egy brainstorming szoftverben?

A megfelelő brainstorming szoftver segít az ötletek zökkenőmentes rögzítésében, strukturálásában és fejlesztésében. Íme, mire kell figyelni:

Intuitív felület: Ötletek egyszerű hozzáadása és rendszerezése, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Együttműködési eszközök: Brainstormingozzon csapatával valós időben megosztott terek, megjegyzések és élő szerkesztések segítségével.

Többféle vizualizációs lehetőség: Szervezze ötleteit gondolattérképek, Kanban táblák, fehér táblák vagy listák segítségével, a munkafolyamatának megfelelően.

AI-alapú javaslatok: Ötleteket, automatikusan generált kapcsolatokat vagy tartalomkiegészítéseket kaphat, hogy leküzdje a kreatív blokkokat.

Ötletek rendszerezése és feladatkezelés: Kategorizálja, címkézze, csoportosítsa vagy kapcsolja össze a kapcsolódó ötleteket a könnyű visszakeresés és finomítás érdekében.

Előre elkészített sablonok: Gyorsabban kezdhessék el a brainstormingot Gyorsabban kezdhessék el a brainstormingot a gondolattérképek , SWOT-elemzések, tervezési gondolkodás és egyéb sablonok segítségével.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon projektmenedzsment, felhőalapú tároló és kommunikációs eszközökhöz a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Testreszabható munkafolyamatok: A platformot különböző A platformot különböző brainstorming technikákhoz lehet igazítani, a szabad formájú ötleteléstől a strukturált folyamatokig.

Exportálási és megosztási lehetőségek: A brainstorming-üléseket különböző formátumokban mentheti és megoszthatja, hogy az ötletek hozzáférhetők maradjanak.

📮 ClickUp Insight: Az AI már nem futurisztikus koncepció – már beépült a mindennapi munkafolyamatokba. Valójában a felmérésben résztvevők 88%-a valamilyen formában használja az AI-t. Még figyelemre méltóbb az emberek hajlandósága, hogy elfogadják ezt a technológiát – a válaszadók 55%-a naponta többször is használja az AI-t brainstorminghoz, tartalomkészítéshez és egyebekhez. Ha pedig a tökéletes, AI-alapú teret keresi, ahol ezeket az ötleteket megvalósíthatja, a ClickUp a legjobb választás. Itt találkozik a szabad formájú brainstorming az intelligens szervezéssel, az AI segítségével, amely segít ötleteket generálni, gondolatokat strukturálni és a rendezetlen firkálmányokat valódi tervekké alakítani.

A legjobb brainstorming szoftverek

A nagy ötleteknek megfelelő térre van szükségük, hogy megvalósulhassanak. A legjobb brainstorming szoftverek segítenek megragadni a gondolatokat, könnyedén rendszerezni őket, és a szétszórt ötleteket valódi tervekké alakítani.

Íme a legjobb eszközök, amelyekkel a kreativitás folyamatos marad, és az együttműködés zökkenőmentes. 🫱🏼‍🫲🏽

1. ClickUp (A legjobb all-in-one brainstorming és projektvégrehajtáshoz)

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely mindenre kiterjed a munkában: projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-val támogatva, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni. Tele van olyan eszközökkel, amelyek a brainstormingot támogatják, megkönnyítve az ötletek kidolgozását, a valós idejű együttműködést és a megbeszélések megvalósítható tervekké alakítását.

ClickUp Whiteboards

Vizuálisan brainstormingoljon ötleteket, és tartson mindent rendezett állapotban a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kiváló kiindulási pont a ClickUp Whiteboards, egy digitális tér, ahol a csapatok együtt vázolhatják fel koncepcióikat, összekapcsolhatják ötleteiket és megtervezhetik munkafolyamataikat. A fizikai táblákkal ellentétben, amelyek könnyen összezavarodnak vagy kitörölhetők, a ClickUp minden szerkeszthető és rendezett marad.

A termékbevezetést tervező marketingcsapat a Whiteboards segítségével ötleteket gyűjthet a kampányhoz, azokat kategóriákba sorolhatja, és visszajelzéseket tartalmazó jegyzeteket fűzhet hozzájuk. Minden ötlet látható marad, így könnyebb finomítani és továbbfejleszteni őket anélkül, hogy bármi is elveszne.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájú eszközeit a Dokumentumokban íráshoz, ötletek generálásához, összefoglaláshoz, fordításhoz, szerkesztéshez és még sok máshoz.

A ClickUp Brain még tovább megy, és AI-alapú javaslatokat és képalkotást kínál.

Amikor a csapatok kreatív blokkba ütköznek, a szoftver elemzi a beszélgetést és releváns ötleteket kínál. Emellett vizuális elemeket is generálhat, hogy az absztrakt fogalmak életre keljenek.

Tegyük fel, hogy egy termékfejlesztő csapat egy új alkalmazásfunkciót tervez. A ClickUp Brain a csapat által megadott információk alapján javaslatokat tesz a lehetséges felhasználási esetekre, és gyorsan elkészíti a felhasználói felület vizuális ábrázolását. Ez dinamikussá teszi a munkamenetet, és segít a csapatoknak, hogy a durva ötletekből gyorsabban alakítsanak ki világos terveket.

ClickUp Mind Maps

A ClickUp Mind Maps segítségével zökkenőmentesen szervezheti és összekapcsolhatja ötleteit.

Ha inkább a strukturáltabb megközelítést részesíti előnyben, a ClickUp Mind Maps segít a gondolatok logikus rendezésében.

Egy központi koncepcióból kiindulva bővítheti ötleteit, feltérképezheti a kapcsolatokat és vizuálisan strukturálhatja a brainstorming üléseket. A tantervet tervező oktatók gondolattérképeket készíthetnek a legfontosabb témák felvázolásához, azokat leckékre bontva és kiegészítő forrásokkal összekapcsolva.

Minden strukturált marad, így könnyebb navigálni és finomítani, ahogy a terv formát ölt.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével alakítsa át a brainstorming üléseket strukturált tervekké.

Miután az ötletek felvázolásra kerültek, a ClickUp Docs segítségével könnyedén megvalósítható tervekké alakíthatja a brainstorming üléseket. A jegyzetek, kutatások és legfontosabb tanulságok egy helyen maradnak, és mivel a Docs közvetlenül kapcsolódik a ClickUp Tasks és Whiteboards alkalmazásokhoz, a csapatok zökkenőmentesen haladhatnak az ötletelésről a megvalósításra.

A ClickUp legjobb funkciói

A brainstorming eredményeit valósítsa meg: Az ötleteket közvetlenül a táblákról, gondolattérképekről vagy dokumentumokról feladatokká alakíthatja, így semmi sem vész el a megbeszélés utáni káoszban.

Szabadon rajzoljon és vázoljon: Használja az intuitív érintéses gesztusokat a Whiteboards-on, hogy életre kelthesse ötleteit, legyen szó koncepciók kidolgozásáról vagy részletek finomításáról.

Valós idejű együttműködés: Adjon hozzá, szerkesszen és finomítson ötleteket együtt a Whiteboards és a Docs alkalmazásokban, anélkül, hogy frissítésekre kellene várnia vagy később össze kellene egyesítenie a jegyzeteket.

Projektek létrehozása egy kattintással: Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a Whiteboard ötleteit azonnal strukturált feladatokká és cselekvési tervekké alakítsa.

Csevegés az ötletek elhagyása nélkül: Indítson megbeszéléseket közvetlenül a Whiteboardon belül, vagy ágyazza be a Whiteboardokat Indítson megbeszéléseket közvetlenül a Whiteboardon belül, vagy ágyazza be a Whiteboardokat a ClickUp Chatbe , hogy a beszélgetések és a vizuális elemek összekapcsolva maradjanak.

A ClickUp korlátai

Támogatja az érintéses beviteleket a vázlatok készítéséhez, de a kézzel írt jegyzeteket nem konvertálja automatikusan szöveggé.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Tapasztalatom szerint egyetlen olyan multifunkciós szoftver sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amelyik a projektmenedzsment terén minden más szoftvert felváltana... kivéve a ClickUp-ot. […] A ClickUp folyamatosan fejlődik: többéves felhasználóként és rendszergazdaként tanúja lehettem annak, hogy dokumentumaik egyre robusztusabbá váltak, és felvették a versenyt a Notion oldalakkal és a Google Docs-szal, bevezették a közös brainstorminghoz szükséges táblákat, és egyszerűen megváltoztatták a rendszer betűtípusát a széles és vékony Gothamról az olvashatóbb Segoe UI betűtípusra. Az alkalmazás fejlesztése során egyértelműen figyelmet fordítottak a részletekre, és ez arra késztet, hogy alig várjam, mit tartogat számomra a ClickUp 3. 0.

Tapasztalatom szerint egyetlen olyan multifunkciós szoftver sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amelyik a projektmenedzsment terén minden más szoftvert felváltana... kivéve a ClickUp-ot. […] A ClickUp folyamatosan fejlődik: többéves felhasználóként és rendszergazdaként tanúja lehettem annak, hogy dokumentumaik egyre robusztusabbá váltak, és felvették a versenyt a Notion oldalakkal és a Google Docs-szal, bevezették a közös brainstorminghoz szükséges táblákat, és egyszerűen megváltoztatták a rendszer betűtípusát a széles és vékony Gothamról az olvashatóbb Segoe UI betűtípusra. Az alkalmazás fejlesztése során egyértelműen figyelmet fordítottak a részletekre, és ez arra késztet, hogy alig várjam, mit tartogat számomra a ClickUp 3. 0.

🧠 Érdekesség: Alex Osborn reklámügynök találta ki a „brainstorming” kifejezést, amikor kreatív problémamegoldási módszereket próbált kidolgozni ügynökségében. Később erről írt 1953-ban megjelent Applied Imagination című könyvében.

2. Miro (A legjobb vizuális együttműködés távoli csapatok között)

via Miro

A Miro a távoli együttműködést dinamikus vizuális élménnyé alakítja, amely utánozza a fizikai táblák körül álló emberek energiáját. A végtelen vászon az ötletek áramlásával együtt bővül, így a csapatoknak rengeteg helyük van a koncepciók korlátok nélküli felfedezésére.

Digitális jegyzetek, diagramok és gondolattérképek együtt léteznek ugyanazon a táblán, alkalmazkodva a csapaton belüli különböző gondolkodási stílusokhoz.

Sok felhasználó szerint a Miro rendkívül jól áthidalja a távolságot – szó szerint láthatja, ahogy csapattársai kurzorai mozognak, miközben valós időben építik fel ötleteiket. A táblaszámítógép-szoftver zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamat-eszközökkel, így biztosítva, hogy a remek ötletek valóban megvalósuljanak, és ne merüljenek feledésbe.

A Miro legjobb funkciói

Az AI segítségével a vászonon megfogalmazott ötleteket azonnal interaktív prototípusokká alakíthatja, így könnyebben gyűjthet visszajelzéseket és finomíthatja a koncepciókat.

Közvetlenül a vásznon kezdeményezhet élő hívásokat, így a megbeszélések és az együttműködés ugyanazon a felületen zajlik, ahol az ötletek formát öltenek.

Hozzáférés több mint 300 brainstorming sablonhoz az ügyfélút térképek és a tervezési sprintekhez, hogy időt takarítson meg a beállításkor.

Ossza meg könnyedén az ötleteit rögzített videókkal vagy hangfelvételekkel, amelyekhez a csapat tagjai bármikor hozzáférhetnek.

A Miro korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a táblák és az együttműködési funkciók számát.

A visszavonási funkció nem túl robusztus, ami problémát jelenthet, ha véletlenül jelentős változtatásokat hajtanak végre a táblán, és azokat nem lehet visszavonni.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7685+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1620 értékelés)

🔍 Tudta? Bár a csoportos brainstorming segítségével gyorsan lehet ötleteket generálni, tanulmányok kimutatták, hogy az egyének gyakran eredetibb ötletekkel állnak elő, ha egyedül gondolkodnak, ami a termelési blokkolásnak nevezett jelenségnek köszönhető, amelynek során az emberek haboznak megszólalni, vagy elfelejtik az ötleteiket, amíg sorra várnak.

3. Lucidchart (A legjobb komplex rendszerek és folyamatok ábrázolásához)

via Lucidchart

A Lucidchart kiválóan alkalmas arra, hogy absztrakt fogalmakat mindenki számára azonnal érthető, strukturált vizuális diagramokká alakítson. A drag-and-drop felületnek köszönhetően a folyamatábrák, folyamatdiagramok és szervezeti ábrák létrehozása meglepően intuitív.

A csapatok különösen értékelik, hogy a szoftver még akkor is megőrzi a pontosságot, ha a diagramok egyre bonyolultabbá válnak, mivel az elemek közötti kapcsolatok világosak és rendezettek maradnak. Ha logikát, rendszereket vagy hierarchiákat kell vizualizálnia, ahelyett, hogy szabadon társítaná az ötleteket, a Lucidchart tökéletes egyensúlyt biztosít a rugalmasság és a struktúra között.

A Lucidchart legjobb funkciói

Automatikusan generáljon diagramokat meglévő adatforrásokból, importáljon táblázatos adatokat vagy adatbázis-struktúrákat a vizualizációk létrehozásához.

Hozzáférés kiterjedt alakzatkönyvtárakhoz különböző iparágak és felhasználási esetek számára, beleértve speciális szimbólumokat hálózati diagramokhoz, UML modellekhez, AWS architektúrához és még sok máshoz.

Dolgozzon együtt megjegyzésekkel és csevegési funkciókkal a diagramokon belül, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy megvitassák a konkrét elemeket anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

A kész diagramokat több fájlformátumban is exportálhatja, többek között PDF, PNG, Visio és HTML formátumban, így biztosítva, hogy munkája hozzáférhető maradjon.

A Lucidchart korlátai

Az alkalmazás strukturális fókusza néha korlátozza a szabad formájú ötletelést.

A Lucidchart teljes egészében online működik, nincs dedikált asztali alkalmazása Windows vagy macOS rendszerekhez.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6190+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak a Lucidchartról a valós felhasználók?

Bármennyire is szeretem a Lucidsparkot, van néhány dolog, ami jobb lehetne. A mobil verzió például kissé korlátozottnak tűnik a desktop alkalmazáshoz képest. Ha úton vagyok és gyors szerkesztéseket kell végrehajtanom, az nem megy olyan simán, ahogy szeretném. Emellett a nagyon nagy diagramok szerkesztése kissé nehézkes lehet régebbi eszközökön.

Bármennyire is szeretem a Lucidsparkot, van néhány dolog, ami jobb lehetne. A mobil verzió például kissé korlátozottnak tűnik a desktop alkalmazáshoz képest. Ha úton vagyok és gyors szerkesztéseket kell végrehajtanom, az nem olyan zökkenőmentes, mint szeretném. Emellett a nagyon nagy diagramok szerkesztése kissé nehézkes lehet régebbi eszközökön.

🧠 Érdekes tény: Steve Jobs úgy vélte, hogy a mozgás elősegíti a kreativitást. Gyakran tartott brainstorming-találkozókat, miközben az Apple székházában sétált, és ezt a gyakorlatot ma is sok technológiai vezető követi.

4. Coggle (A legjobb színes gondolattérképek gyors létrehozásához)

via Coggle

A Coggle eltávolítja a komplexitást, hogy a villámgyors gondolattérképezésre összpontosítson, amely rögzíti a gondolatokat, amint azok felmerülnek.

A felület azonnal reagál a bevitelre – csak írjon, és egyszerű billentyűleütésekkel vagy kattintásokkal ágazhat el. Minden új ág automatikusan más színnel jelenik meg, vizuális megkülönböztetést teremtve, amely segít az agynak természetesen felismerni a kapcsolatokat és kategóriákat.

A megosztás másodpercek alatt megtörténik, így a Coggle tökéletes választás azokhoz az improvizált brainstorming üléseken, amelyeket nem szabad technikai beállításokkal megnehezíteni. A markdown támogatás új dimenziót ad a térképekhez, lehetővé téve a fontos pontok kiemelését anélkül, hogy a formázási vezérlőkkel elrontanák a vizuális teret.

A Coggle legjobb funkciói

Kattintással vagy billentyűparancsokkal hozhat létre ágakat, követve természetes gondolkodási mintáját, anélkül, hogy bonyolult menük vagy parancsok megzavarnák a munkamenetét.

Képeket közvetlenül a gondolattérkép csomópontjaihoz adhat hozzá az asztalról való húzással és elhelyezéssel vagy URL-ek beillesztésével, javítva ezzel a vizuális kommunikációt.

Térképeket PDF-ként vagy képfájlként tölthet le testreszabható felbontási beállításokkal, így azok prezentációkhoz, dokumentációhoz vagy nyomtatáshoz is alkalmasak, anélkül, hogy minőségük romlana.

Kövesse nyomon a változásokat a történeti nézet segítségével, amely időrendben mutatja az összes szerkesztést, így visszatérhet a korábbi verziókhoz, vagy megértheti, hogyan alakultak az ötletek a folyamat során.

A Coggle korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott számú whiteboard sablon áll rendelkezésre.

Ingyenes verziója maximum három privát diagramot engedélyez a felhasználóknak, ezért további privát projektekhez az Awesome fizetős csomagra kell áttérni.

A folyamatábrák tervezése csak a fizetős csomagokban elérhető, ami korlátozza a funkcionalitást az ingyenes felhasználók számára.

Coggle árak

Ingyenes

Awesome: 5 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Coggle értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

🔍 Tudta? Az inkubációs hatás szerint a brainstorming ülésről való eltávolodás jobb ötletekhez vezethet. Ezért sokan a zuhany alatt vagy lefekvés előtt élnek át „eureka” pillanatokat.

5. MindMeister (A legjobb intuitív gondolattérkép-készítő kezdőknek)

via MindMeister

A MindMeister a vizuális projektmenedzsmentet elérhetővé teszi azoknak a csapat tagoknak is, akik általában kerülik a diagramkészítő eszközöket. A könnyű tanulási görbe inkább az ötletek rögzítését hangsúlyozza, mint a szoftver funkcióinak elsajátítását.

Sok csapat értékeli, hogy a térképek milyen zökkenőmentesen alakíthatók át prezentációs diákká – így brainstormingozhat és bemutathatja koncepcióit anélkül, hogy külön prezentációs eszközben újra kellene építenie munkáját. Ráadásul a szavazási funkció az egyéni brainstormingot csoportos döntéshozatalba alakítja, segítve a csapatokat abban, hogy rangsorolják, mely ötleteket érdemes továbbfejleszteni.

A MindMeister legjobb funkciói

Adjon hozzá feladatokat, beleértve a prioritásokat, a határidőket és a befejezési állapotot, hogy összekapcsolja a csomópontokat, és áthidalja a tervezés és a végrehajtás közötti szakadékot.

Helyezzen el médiafájlokat, például videókat, dokumentumokat és linkeket a csomópontokban, hogy gazdag, többrétegű gondolattérképeket hozzon létre, amelyek több információt közvetítenek, mint a szöveg önmagában.

Használja az emoji reakciókat, hogy közösen szavazzanak az ötletekre, és egy intuitív vizuális szavazási rendszer segítségével gyűjtsék össze a csapat véleményét arról, mely koncepciókat érdemes továbbfejleszteni.

Hozzáférjen a térképekhez minden eszközön, egységes felhasználói élmény mellett, így bármikor rögzítheti az inspirációt, amikor az megérkezik.

A MindMeister korlátai

Bár a platform technikailag akár 10 000 témát is támogat egy gondolattérképben, 500 téma felett a teljesítmény romolhat, ami lassabb válaszidőket és potenciális használhatósági problémákat eredményezhet.

A mellékletek tárolási kapacitása az előfizetési szinttől függ, a Pro fiók maximum 1 GB-ot engedélyez.

MindMeister árak

Ingyenes

Személyes: 4,50 USD/hó felhasználónként (félévenkénti számlázás)

Pro: 6,50 USD/hó felhasználónként (félévenkénti számlázás)

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a MindMeisterről a valódi felhasználók?

A MindMeister jelenleg valamilyen okból nagyon korlátozottan működik Mac számítógépeken. A telefonos alkalmazás nem rendelkezik a szükséges funkciókkal, a MindMeister webes verziója pedig jelenleg szinte mindig összeomlik. Az integrációs lehetőségek is nagyon korlátozottak, és bár rendelkeznek MeisterTask alkalmazással, az integráció csak a webes verzión keresztül lehetséges, ami azt jelenti, hogy nem tudom használni, mert folyamatosan összeomlik.

A MindMeister jelenleg valamilyen okból nagyon korlátozottan működik Mac számítógépeken. A telefonos alkalmazás nem rendelkezik a szükséges funkciókkal, a MindMeister webes verziója pedig jelenleg szinte mindig összeomlik. Az integrációs lehetőségek is nagyon korlátozottak, és bár rendelkeznek MeisterTask alkalmazással, az integráció csak a webes verzión keresztül lehetséges, ami azt jelenti, hogy nem tudom használni, mert folyamatosan összeomlik.

🧠 Érdekesség: Albert Einstein kreatív folyamata kombinatorikus játékot tartalmazott, amelynek során egymással össze nem függő ötleteket kevert össze, például hegedült, miközben a fizikáról gondolkodott, hogy új ötleteket szüljön.

6. Ayoa (A legjobb a gondolattérképek és a feladatkezelés kombinálásához)

via Ayoa

Az Ayoa kiemelkedik azzal, hogy áthidalja a kreatív brainstorming technikák és a gyakorlati megvalósítás közötti szakadékot.

A szoftver a feladatkezelést közvetlenül a vizuális térképbe szövi, így kiküszöböli az ötletek kidolgozása és megvalósítása közötti tipikus szakadékot. A jellegzetes radiális gondolattérképek új perspektívát nyújtanak a hagyományos ágszerkezetekhez képest, és gyakran váratlan kapcsolatokat tárnak fel a fogalmak között.

Az Ayoa különböző gondolkodási stílusokat támogat – a vizuális gondolkodók térképeken fedezhetik fel ötleteiket, míg a lineáris gondolkodók ugyanazokat az információkat tartalmazó feladat táblákra válthatnak. Ez a rugalmasság segít a funkciók közötti csapatoknak az együttműködésben anélkül, hogy mindenkit ugyanarra a gondolkodási mintára kényszerítenének.

Az Ayoa legjobb funkciói

Váltson zökkenőmentesen a gondolattérkép nézet és a feladatlap nézet között, így a csapat tagjai a számukra legkényelmesebb formátumban dolgozhatnak, miközben ugyanazon a tartalmon együttműködnek.

Állítson be feladat határidőket a gondolattérkép ágain belül, így felelősséget és időkereteket adva a kreatív koncepciókhoz anélkül, hogy külön projektmenedzsment eszközökre kellene átállnia.

Szűrők alkalmazásával összpontosíthat bizonyos kategóriákra vagy csapattagokra, ideiglenesen leegyszerűsítve a komplex térképeket, hogy kiemelje a munka különböző fázisaihoz releváns információkat.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását az első ötlettől a befejezésig vizuális jelzőkkel, amelyek a fejlesztés szakaszait mutatják, és így a brainstormingot megvalósítható projektütemtervvé alakítják.

Ayoa korlátai

A felület kezdetben zavarba ejtheti a hagyományos gondolattérkép-példákhoz szokott felhasználókat.

A platform egyedi kör alakú felépítése a feladatkezeléshez nem feltétlenül felel meg mindenki igényeinek, ami használhatósági problémákhoz vezethet.

Egyes felhasználók elégedetlenségüket fejezték ki az ügyfélszolgálat reagálóképességével és hatékonyságával kapcsolatban.

Ayoa árak

Ingyenes

Ayoa Ultimate: 17 USD/hó felhasználónként

Ayoa értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

🔍 Tudta? A 100 ötlet módszer nevű brainstorming technika arra készteti a résztvevőket, hogy gyorsan 100 új ötletet generáljanak. Az első 30 általában kézenfekvő, de az igazi kreativitás az későbbi ötleteknél jelentkezik, amikor a résztvevők leküzdik a mentális blokkokat.

7. MindNode (A legjobb tiszta, zavaró tényezőktől mentes gondolattérkép-készítéshez Apple eszközökön)

via MindNode

A MindNode az Apple tervezési filozófiáját követi, elegáns felületével eltávolítva minden akadályt Ön és ötletei között. A szoftver gyönyörűen egyszerűen indul – egy üres vászon és egyetlen csomópont –, majd gondolatai áramlásával organikusan bővül.

Vizuális címkéző rendszere egyszerűsíti a felületet, így a térképek áttekinthetők és informatívak maradnak.

Az Apple rajongói különösen értékelik, hogy a MindNode milyen zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között, lehetővé téve a gyors gondolatok iPhone-on történ ő rögzítésétől azok Mac-en vagy iPad-en történő továbbfejlesztéséig való zökkenőmentes átmenetet.

A MindNode legjobb funkciói

Összpontosítson az egyes csomópontokra egy figyelemelterelő funkcióval, amely ideiglenesen elhalványítja a gondolattérkép többi részét, segítve ezzel a koncentráció fenntartását bizonyos gondolatokra.

Hajtsa be az ágakat, hogy ideiglenesen egyszerűsítse a komplex gondolattérképeket, így a jelenleg nem releváns szakaszokat összehúzhatja, hogy csökkentsék a vizuális zajt.

Exportálja Markdown, szöveg vagy kép formátumba a formázás megőrzésével, így brainstorming eredményei azonnal felhasználhatók más alkalmazásokban is.

A MindNode korlátai

Kizárólag az Apple ökoszisztéma felhasználói számára elérhető, ami azt jelenti, hogy Windows vagy Android rendszerekkel nem kompatibilis.

A webes alternatívákhoz képest korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

A felhasználók nem hozhatnak létre és menthetnek el egyéni munkafolyamat-sablonokat , ami potenciálisan ronthatja a hatékonyságot.

MindNode árak

Ingyenes

Plusz: 2,99 USD/hó

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Az agy alapértelmezett hálózata (DMN) felelős az álmodozásért és a szabad asszociációért. A brainstorming ezt a hálózatot használja ki, lehetővé téve váratlan kapcsolatok kialakulását.

8. XMind (A legjobb strukturált brainstorminghoz, többféle diagramtípussal)

via Xmind

Az XMind a hagyományos gondolattérképeken túlmutató, különböző diagramstruktúrákat kínálva alkalmazkodik a különböző gondolkodási mintákhoz. Az AI gondolattérkép-készítő eszköz kiválóan segít a felhasználóknak az ötletek logikai kapcsolatok, és nem csupán asszociációk alapján történő rendszerezésében.

Tartalmaz Gantt-diagramokat, logikai fákat, halcsontdiagramokat és standard gondolattérképeket. A zen mód ideiglenesen elrejti az összes eszköztárat és opciót, így zavartalan környezetet teremt, ahol az ötletek zavartalanul áramolhatnak.

Az XMind legjobb funkciói

Alkalmazzon előre megtervezett témákat, összehangolt színekkel, betűtípusokkal és stílusokkal, amelyek átalakítják az egész diagram megjelenését.

Használja a Pitch Mode módot, hogy gondolattérképeit vonzó prezentációkká alakítsa, megkönnyítve koncepciói egyértelmű kommunikációját.

Adjon hozzá kapcsolati vonalakat a különböző ágak csomópontjai között, illusztrálva az elkülönült ötlethierarchiák közötti kapcsolatokat, amelyek egyébként rejtve maradnának a hagyományos fa szerkezetekben.

Az XMind korlátai

A felület technikai szempontból fejlettebbnek tűnik, mint egyes alternatívák.

Az összes exportált fájl vízjelet tartalmaz, ami korlátozza azok professzionális használatát.

Az Xmind néha lassú lehet, és nagy fájlok kezelésekor teljesítményproblémák léphetnek fel.

Xmind árak

Ingyenes

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Xmind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak az Xmindről a valódi felhasználók?

Az Xmind jelentősen elmarad más gyártóktól az adatkezelés terén; viszonylag gyenge a fájlformátumok támogatása, és úgy tűnik, nem támogatja az OPML vagy Markdown exportot, ami elengedhetetlen a gondolattérképek kifinomult dokumentumszerkesztési munkafolyamat részeként történő használatához.

Az Xmind jelentősen elmarad más gyártóktól az adatkezelés terén; viszonylag gyenge a fájlformátumok támogatása, és úgy tűnik, nem támogatja az OPML vagy Markdown exportot, ami elengedhetetlen a gondolattérképek kifinomult dokumentumkészítési munkafolyamat részeként történő használatához.

🔍 Tudta? Japánban a Chindōgu (szó szerint „szokatlan eszközök”) kifejezés olyan brainstormingot jelent, amelynek során nem praktikus, de vicces találmányokat hoznak létre. Bár a legtöbbjük szándékosan haszontalan, inspirálják a kreatív problémamegoldást és a friss gondolkodást.

9. Zoom (a legjobb audiovizuális brainstorminghoz azonnali visszajelzéssel)

a Zoom segítségével

A Zoom az egyszerű videokonferenciákon túl egy képességes brainstorming platformmá fejlődött, fehér táblával és breakout room funkciókkal. Az arcok kifejezéseinek látása és a közös vizuális térben való együttműködés kombinációja egyedülállóan produktív ötletelési üléseket eredményez.

A breakout room funkció lehetővé teszi nagyobb csoportok felosztását kisebb, koncentrált brainstorming munkacsoportokra, majd a csoportok újra összevonását a felfedezések megosztása céljából. A megszokott felület csökkenti a technikai nehézségeket, mivel a legtöbb csapattag már tudja, hogyan kell használni a Zoomot.

Azoknak a csapatoknak, akiknek a beszélgetés jobban megy, mint a gépelés, a Zoom tökéletes interaktív környezetet biztosít.

A Zoom legjobb funkciói

Rögzítse a brainstorming üléseket automatikus felhőalapú tárolással, megőrizve mind az audiobeszélgetéseket, mind a vizuális táblák fejlesztését.

Ossza meg képernyőjét, hogy az ötletelés során áttekintse a referenciaanyagokat, és így fontos kontextust hozhat a brainstorming üléseibe anélkül, hogy a beszélgetés lendülete megszakadna.

Közvetlenül a megosztott dokumentumokra vagy képekre írhat megjegyzéseket, lehetővé téve a munkahelyi együttműködést , miközben megvitatják a lehetséges fejlesztéseket.

A Zoom korlátai

A Basic (ingyenes) Zoom licenccel rendelkező felhasználók csak három szerkeszthető táblát használhatnak.

A 120 napnál hosszabb ideig nem módosított táblák automatikusan a Kuka mappába kerülnek.

A Zoom ingyenes verziója 40 percre korlátozza a találkozók időtartamát.

Zoom árak

Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (56 130+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (14 220 értékelés)

🧠 Érdekesség: A LEGO egy LEGO Serious Play nevű módszert alkalmaz, amelynek során a résztvevők építőelemek segítségével fizikailag modellezik ötleteiket. Ez a gyakorlati megközelítés új gondolkodásmódok kialakulását segíti elő.

10. ConceptDraw (A legjobb professzionális szintű diagramkészítéshez)

via ConceptDraw

A ConceptDraw vállalati szintű diagramkészítési lehetőségeket kínál, figyelemre méltó pontossággal és mélységűvel. Az adatvizualizációs eszköz akkor jön igazán jól, amikor a brainstorming üléseken nem csak ötleteket kell rögzíteni, hanem professzionális minőségű vizuális dokumentációt is készíteni.

Sok technikai csapat nagyra értékeli az iparág-specifikus formák és szimbólumok kiterjedt könyvtárait, amelyek segítségével a diagramok azonnal felismerhetőek a érdekelt felek számára. És ami még jobb? Az intelligens összekötők tökéletes kapcsolatot tartanak fenn az objektumok között, még akkor is, ha a diagramok többszöri átdolgozáson mennek keresztül.

A ConceptDraw legjobb funkciói

Készítsen tökéletes összekötő vonalakat, amelyek az objektumok áthelyezése után is azokhoz kapcsolódnak, így a szerkesztési folyamat során megmaradnak a logikai kapcsolatok.

Konvertáljon különböző diagramtípusok között az adatok közötti kapcsolatok megőrzése mellett, lehetővé téve a csapatok számára, hogy ugyanazokat az információkat különböző strukturális keretekben vizualizálják.

Integrálja a ConceptDraw Office csomaggal a kibővített funkcionalitás érdekében, összekapcsolva a brainstorming eredményeit közvetlenül a projektmenedzsment és prezentációs eszközökkel.

A ConceptDraw korlátai

Egyes versenytársaival ellentétben a ConceptDraw DIAGRAM nem rendelkezik fejlett valós idejű együttműködési funkciókkal, ami akadályozhatja a csapatalapú diagramkészítési munkát.

Ez az egyik drágább lehetőség, ami egyes felhasználók számára akadályt jelenthet.

A felhasználói felület elavultnak tűnik az újabb szoftverekhez képest.

ConceptDraw árak

ConceptDrawOFFICE 11: 499 USD licencenként

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 USD licencenként

ConceptDraw PROJECT 15: 299 dollár licencenként

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 dollár licencenként

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 USD licencenként

ConceptDraw értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a ConceptDraw-ról a valódi felhasználók?

A szoftver összességében nagyon erőforrás-igényes, és lassítja a számítógépét, ha több feladatot próbál egyszerre végrehajtani. Ráadásul a szoftverben számos hiba található, amelyek miatt a szoftverben található grafikák nem jelennek meg megfelelően a képernyőn. […] A grafikák/alakzatok nagyon tiszták és élesek, de néha kissé bonyolult összehangolni őket.

A szoftver összességében nagyon erőforrás-igényes, és lassítja a számítógépét, ha több feladatot próbál egyszerre végrehajtani. Ráadásul a szoftverben számos hiba található, amelyek miatt a szoftverben található grafikák nem jelennek meg megfelelően a képernyőn. […] A grafikák/alakzatok nagyon tiszták és élesek, de néha kissé bonyolult összehangolni őket.

🔍 Tudta? Néhány brainstorming ülés a lehető legrosszabb ötletek felsorolásával kezdődik. Ez csökkenti az ítélkezéstől való félelmet, és gyakran meglepően hasznos ötletekhez vezet, amikor a rossz ötleteket átdolgozzák.

11. Stormboard (A legjobb a brainstorming eredményeinek megvalósítható tervekké történő szervezéséhez)

via Stormboard

A Stormboard a kaotikus gondolattérkép-jegyzetelést szervezett cselekvési tervekké alakítja át a post-it cetlik és a storm szakaszok egyedülálló kombinációjával.

A szavazási mechanizmus segít a nagy csoportoknak végtelen viták nélkül konszenzust elérni – a résztvevők egyszerűen vizuálisan jelzik preferenciáikat. Sok moderátor értékeli, hogy a Stormboard kifejezetten különböző brainstorming módszerekhez, például SWOT-elemzéshez vagy design thinking workshopokhoz tervezett sablonokat kínál.

Azok számára, akik az ötletek kidolgozása után a „most mi legyen?” kérdéssel küzdenek, a Stormboard természetes utat teremt a kreatív gondolkodástól a gyakorlati megvalósításig.

A Stormboard legjobb funkciói

Rendezze a jegyzeteket testreszabható szakaszokba, amelyek a kezdeti brainstorming-csoportokból strukturált kategóriákká, munkafolyamatokká vagy prioritási csoportokká alakulnak át.

Szavazzon az ötletekre egy rugalmas rendszer segítségével, amely lehetővé teszi különböző pontértékek hozzárendelését a különböző prioritások jelölésére, segítve a csapatokat a konszenzus kialakításában.

Készítsen jelentéseket, amelyek összefoglalják a brainstorming eredményeit, beleértve az összes ötletet, a szavazási eredményeket és a kijelölt feladatokat, így átfogó dokumentációt kap, amelyet azonnal terjeszthet.

A Stormboard korlátai

A szoftver felülete kevésbé intuitív, mint egyes versenytársaié.

Az ingyenes verzió funkciói és résztvevői számát tekintve jelentősen korlátozott.

A mobil élmény korlátozottabb, mint a desktop verzióé.

Egyes felhasználók aktív együttműködés közben alkalmi szinkronizálási késleltetésekről számolnak be.

Stormboard árak

Ingyenes

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40 értékelés)

Mit mondanak a Stormboardról a valódi felhasználók?

Ha szeretnéd irányítani a megbeszéléseidet, mindenkit bevonni a feladatokba és követni az előrehaladást, akkor a Stormboard nagy segítségedre lesz. A SalesForce és a ZenDesk integrációjának hiánya miatt minden beszállító vagy ügyfél adatait manuálisan kell hozzáadnod, ahelyett, hogy a rendszer automatikusan lekérné azokat a többi általunk használt rendszerből.

Ha szeretnéd irányítani a megbeszéléseidet, mindenkit bevonni a feladatokba és követni az előrehaladást, akkor a Stormboard nagy segítségedre lesz. A SalesForce és a ZenDesk integrációjának hiánya miatt minden beszállító vagy ügyfél adatait manuálisan kell hozzáadnod, ahelyett, hogy a rendszer automatikusan lekérdezné azokat a többi rendszerből.

A nagy ötletek egy kattintással (fel) indulnak!

A nagyszerű ötleteknek megfelelő térre van szükségük a kibontakozáshoz.

A megfelelő brainstorming szoftver segít fenntartani a kreativitást, rendszerezni az ötleteket és megkönnyíti az együttműködést. Ahelyett, hogy elveszítené az inspirációt, alakítsa át a durva gondolatokat világos, megvalósítható tervekké.

A ClickUp segítségével könnyedén brainstormingozhat, szervezhet és végrehajthat – mindezt egy helyen. Vázolja fel ötleteit a Whiteboards-on, kapcsolja össze a koncepciókat a Mind Maps-szel, és alakítsa a megbeszéléseket feladatokká anélkül, hogy eszközt kellene váltania. Az AI-alapú funkciók segítségével gyorsabban finomíthatja ötleteit, így semmi sem vész el a kavarodásban.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és valósítsa meg legjobb ötleteit! ✅