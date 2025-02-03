A 10 legjobb adatvizualizációs eszköz 2025-ös projektekhez

Az adatok elemzése olyan, mint egy új nyelv tanulása. Minden adatkészletnek megvannak a saját szimbólumai, jelentései és összefüggései.

Ne féljen, mert az adatvizualizációs eszközök személyes fordítóként szolgálnak, áthidalva a rejtélyes adatkészletek és csapata megértése közötti szakadékot azáltal, hogy a homályos adatokat világos, egyszerű táblázatokká, grafikonokká és képekké alakítják.

A nyers adatokat vizuálisan vonzó történetekké alakítva ezek az eszközök segítenek komplex betekintéseket olyan nyelven közölni, amely mindenki számára érthető, függetlenül az adatelemzési ismereteiktől.

Kiválasztottuk a legjobb adatvizualizációs eszközöket, hogy segítsünk Önnek megfejteni az adatokban rejlő tanulságokat és trendeket. Megvitatjuk az egyes eszközök előnyeit és hátrányait, és megadjuk Önnek azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy kiválaszthassa a csapatának egyedi igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

Törjük le együtt ezeket a nyelvi korlátokat!

Az adatvizualizációs eszközök olyan szoftveralkalmazások, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az adatok és információk vizuális ábrázolását. Ezek az eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy komplex adatokat könnyen érthető és vizuálisan vonzó módon mutassanak be.

Az adatvizualizációs eszközök fő célja, hogy megkönnyítsék a felhasználók számára az adatok értelmezését és azokból értelmes következtetések levonását.

Szüksége van egy olyan adatvizualizációs eszközre, amely megérti csapata nyelvét, kapcsolatot teremt a közönséggel, és pontosan közvetíti az adatokban rejlő történetet. Hogy segítsünk a helyes döntés meghozatalában, összeállítottunk egy listát azokról a legfontosabb tényezőkről, amelyeket figyelembe kell venni az adatvizualizációs eszközök értékelésekor:

Könnyű használat: Keressen olyan eszközt, amely minden szintű felhasználó számára egyszerűvé teszi az adatok vizuálisan vonzó és informatív ábrázolását. A felhasználóbarát eszközök segítségével csapata tagjai kiterjedt technikai ismeretek nélkül is adatmesélőkké válhatnak.

Testreszabás: Az adatelemző eszköznek lehetővé kell tennie, hogy a vizuális elemeket a márka identitásához, a közönség preferenciáihoz és a konkrét kommunikációs célokhoz igazítsa. A vizualizációk finomhangolásának képessége biztosítja, hogy azok hatékonyak és vizuálisan vonzóak legyenek.

Integráció: Elengedhetetlen a meglévő adatforrásokkal és platformokkal való zökkenőmentes integráció. Egy sokoldalú adatelemző eszköznek képesnek kell lennie különböző adatformátumok, például CSV, Excel vagy SQL Elengedhetetlen a meglévő adatforrásokkal és platformokkal való zökkenőmentes integráció. Egy sokoldalú adatelemző eszköznek képesnek kell lennie különböző adatformátumok, például CSV, Excel vagy SQL adatbázisok összekapcsolására, valamint integrálódnia kell a népszerű közösségi média platformokhoz és üzleti alkalmazásokhoz, mint például a Salesforce vagy a Google Analytics.

Együttműködés: A hatékony adatvizualizációs eszközöknek lehetővé kell tenniük, hogy több felhasználó valós időben együttműködjön A hatékony adatvizualizációs eszközöknek lehetővé kell tenniük, hogy több felhasználó valós időben együttműködjön a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében. Az olyan funkciók, mint a megjegyzések, a megosztás és a verziókezelés, javítják a csapat munkafolyamatának hatékonyságát és mélyebb betekintést nyújtanak az eredményekbe.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, úgy nőnek az adatai is. Válasszon olyan adatvizualizációs eszközöket, amelyek az Ön igényeinek megfelelően skálázhatók, és nagyobb adathalmazokat és összetettebb adatvizualizációkat kezelnek a teljesítmény vagy a funkcionalitás romlása nélkül.

Támogatás és források: Az új adatvizualizációs eszközök elsajátításához elengedhetetlen egy kiterjedt forráskönyvtár, amely oktatóanyagokat, webináriumokat és ügyfélszolgálatot tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a választott megoldás biztosítja a szükséges támogatást, hogy csapata használni tudja az eszközt és kiaknázhassa annak teljes potenciálját.

Tartsa szem előtt ezeket a kritériumokat, miközben mélyebbre merülünk a 10 legjobb adatvizualizációs eszközünkben, és egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy komplex adatait vizuálisan lenyűgöző, könnyen emészthető betekintéssé alakítsa.

Minden eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei és gyengeségei, amelyek különböző igényeket és preferenciákat elégítenek ki. Ebben a részben áttekintést adunk ezekről az eszközökről, és kiemeljük azok legfontosabb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk Önnek megtalálni a csapatának leginkább megfelelőt.

A legjobb adatvizualizációs eszköz projektmenedzsmenthez

Összesítse munkáját egy magas szintű áttekintésben a Dashboards segítségével.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelynek célja az együttműködés, a szervezés és a kommunikáció egyszerűsítése az érdekelt felek között. A ClickUp átfogó funkciókészletén túlmenően hatékony adatvizualizációs képességekkel is rendelkezik, amelyek új szintre emelhetik az adatelemzést.

A ClickUp intuitív felületének és testreszabható irányítópultjának köszönhetően a felhasználók vizuálisan vonzó és informatív táblázatokat, grafikonokat és stratégiai tervezési jelentéseket hozhatnak létre. A különböző adatforrásokkal és népszerű üzleti alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja zökkenőmentes és hatékony munkafolyamatot eredményez, míg a valós idejű együttműködési funkciók elősegítik a csapatmunkát és mindenki szinkronban tartását.

A ClickUp segítségével egységes platformot kap a projektmenedzsmenthez és az adatok bemutatásához, amelynek köszönhetően csapata megalapozott döntéseket hozhat és sikereket érhet el.

Bónusz: Stratégiai tervező szoftver!

A ClickUp legjobb funkciói:

A Clickup kiemelkedik az automatizálás egyszerű beállításában, ami időt és energiát takarít meg a felhasználóknak. Az all-in-one funkcionalitás és integrációs képességek egyszerűsítik a munkamenedzsmentet, miközben hozzáférést biztosítanak mind az előre elkészített, mind az egyedi jelentésekhez és irányítópultokhoz.

A felhasználóbarát, valós idejű felület gyors döntéshozatalt tesz lehetővé, így proaktív módon kezelheti projektjeit, és elkerülheti a hatókör kiterjedésének növekedését. A ClickUp projektdokumentációs funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy minden sprint utáni értékelés után bővítsék tudásbázisukat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp komplex testreszabási lehetőségei és funkciói miatt egyesek számára kihívást jelenthet. Nem minden nézet elérhető (még) mobil eszközökön, ami nem feltétlenül ideális azoknak az adatelemzőknek, akik útközben szeretnének dolgozni.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (6670+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3640+ értékelés)

2. Google Looker Studio

A legjobb adatvizualizációs eszköz a rugalmasság szempontjából

A Google segítségével

A Google Looker Studio egy csúcstechnológiás adatvizualizációs és elemzési platform, amely páratlan rugalmassággal segíti a vállalkozásokat adataik feltárásában és elemzésében. A Google eszköz a csapat egyedi igényeinek megfelelően lett kialakítva, és széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel néhány kattintással testreszabott vizualizációkat hozhat létre, amelyek az adatokban rejlő történetet közvetítik.

A csapatok interaktív diagramokat, irányítópultokat és jelentéseket készíthetnek, amelyek életre keltenek az adataikat. Emellett könnyedén alkalmazkodik az Ön igényeihez, anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne.

A Google Looker Studio legjobb funkciói:

A Looker Studio egy felhőalapú üzleti intelligencia eszköz a Google-tól, amely távolról is elérhető, így kényelmesen használható az utazó adatelemzők számára. Automatikusan generál adatvizualizációkat, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját vizualizációkat és interaktív irányítópultokat hozzanak létre. A platform egyszerűsíti a jelentések ütemezését, megkönnyítve a fontos adatpontokról való kommunikációt az ügyfelekkel.

A Google Looker Studio korlátai

Hátrányként egyes értékelők a jelentések lassú betöltési idejét és az eszköz korlátozott rugalmasságát emelik ki komplex lekérdezések és elemzések esetén. Más értékelések szerint a dokumentáció nem megfelelő, és az eszköz más BI-eszközökhöz képest nem rendelkezik fejlett diagramkészítési funkciókkal.

A Google Looker Studio árai:

Alkotók és jelentésmegtekintők : Ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Looker Studio értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (193+ értékelés)

3. Microsoft Power BI

A legjobb adatvizualizációs eszköz üzleti intelligencia céljára

A Microsoft Power BI segítségével

A Microsoft Power BI interaktív vizualizációs opcióinak széles skálájával a felhasználók lenyűgöző, könnyen érthető jelentéseket és irányítópultokat hozhatnak létre, amelyek elősegítik az adatokon alapuló döntéshozatalt. Az üzleti intelligencia egyik legjobb adatvizualizációs eszközeként a Power BI kiválóan integrálható számos adatforrással, így könnyen összevonhatók és elemezhetők a szervezet egészéből származó adatok.

A Power BI felhasználóbarát felülete és más Microsoft-alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja ideális választássá teszi azokat a vállalkozásokat, amelyek ki akarják aknázni adataikban rejlő lehetőségeket.

A Microsoft Power BI legjobb funkciói:

A Microsoft Power BI számos adatforráshoz csatlakozik, például a Google Analyticshez, a Facebookhoz, az SQL-hez, adatfájlokhoz és felhőalapú fájlokhoz. Lenyűgöző diagramtípusok közül választhat, és felhasználóbarát drag-and-drop felülettel rendelkezik interaktív jelentések és irányítópultok létrehozásához.

A Microsoft Power BI korlátai:

Egyesek szerint a felhasználói felület nehézkes, és az adatmodell beállítása nem túl intuitív. A felhasználókat korlátozza továbbá, hogy nem tudnak több adatkészletet forrásként használni, kevés az adatforrás-opció, és korlátozottak a vizuális elemek testreszabási lehetőségei.

A Microsoft Power BI árai:

Power BI Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Power BI Premium : 20 USD/hó felhasználónként

Power BI Premium kapacitásonként: 4995 USD/hó áron

Microsoft Power BI értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (920+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1380+ értékelés)

4. Tableau

A legjobb adatvizualizációs eszköz vállalatok számára

A Tableau segítségével

A Tableau egy neves adatvizualizációs és elemzési platform, amely nagyvállalatok egyedi igényeinek kielégítésére szolgál. Robusztus üzleti intelligenciájával és adatkezelési képességeivel a Tableau kiválóan alkalmas hatalmas adatmennyiségek feldolgozására és elemzésére, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy értékes betekintést nyerjenek és trendeket fedezzenek fel.

A platform az adatok vizualizálásának számos módját kínálja, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy lenyűgöző, interaktív vizuális elemeket hozzanak létre, amelyeket könnyen meg lehet osztani és felfedezni. A Tableau a biztonságra és a skálázhatóságra helyezi a hangsúlyt, ezért kiváló választás azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek olyan adatvizualizációs eszközöket szeretnének bevezetni, amelyek az üzleti tevékenységükkel együtt növekedhetnek.

Ha egy nagy szervezet tagja, és olyan hatékony, vállalati szintű adatelemző eszközt keres, amely hatalmas adatmennyiségeket képes kezelni és kifinomult vizualizációkat nyújt, akkor a Tableau-t érdemes előtérbe helyeznie.

A Tableau legjobb funkciói:

A Tableau drag-and-drop felületének köszönhetően hihetetlenül egyszerűvé teszi a komplex adatvizualizációk létrehozását minimális erőfeszítéssel. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és számos adatforráshoz csatlakoztatható. Ezenkívül interaktív irányítópultokkal rendelkezik, amelyek javítják a felhasználói élményt.

A Tableau korlátai

A Tableau fő hátrányai a kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára magas költségekről, a korlátozott testreszabási lehetőségekről, valamint az adatelemzési folyamat egyszerűsítését szolgáló beépített adat tisztítási és előkészítési eszközök hiányáról szóló véleményekből származnak.

Tableau árak:

Egyéni : 70 USD/hó

Duo : 140 USD/hó két alkotó számára

Testreszabás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tableau értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (1590+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

5. Klipfolio

A legjobb adatvizualizációs eszköz komplex képletekhez

Via Klipfolio

A Klipfolio lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlett képletek segítségével manipulálják és átalakítsák adataikat, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek mélyreható adatelemzésre szorulnak. A Klipfolio számos vizualizációs opcióval és intuitív felülettel rendelkezik, amelynek segítségével a felhasználók vizuálisan vonzó és informatív jelentéseket készíthetnek, amelyeket megoszthatnak és beágyazhatnak különböző platformokon.

A Klipfolio komplex számítások kezelésére és számos adatforrás integrálására való képessége megkülönbözteti a versenytársaitól. Ha csapatának olyan adatvizualizációs eszközökre van szüksége, amelyek kiválóan kezelik a bonyolult képleteket és rugalmasságot kínálnak az adatok mélyreható elemzéséhez, akkor a Klipfolio az első számú választás.

A Klipfolio legjobb funkciói:

A Klipfolio felhasználói élvezhetik az egyedi ROI-sablonok és mérőeszközök előnyeit, valamint az olyan általános adatforrások, mint az ATS, a CRM és a Google Analytics egyszerű hozzáadását, ami az adatintegrációt gyerekjátékká teszi.

A Klipfolio korlátai:

Egyes vélemények szerint a beépített riasztások hiánya megnehezíti a formázást az előre definiált adatvizualizációs jelentéseken kívül. Ezenkívül a felhasználói tudásbázis nem jól szervezett, ami zavart okozhat az új felhasználók számára.

Klipfolio árak:

Ingyenes : 0 USD/hó két szerkesztő számára

Go : 49 USD/hó négy szerkesztő számára

Előny : 229 USD/hó 10 szerkesztő számára

Üzleti: 799 USD/hó-tól, a szerkesztők számától függően

Klipfolio értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

6. Infogram

A legjobb adatvizualizációs eszköz kreatív vizualizációkhoz

Példa oszlopdiagramokra az Infogramban

Az Infogram egy dinamikus adatvizualizációs platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuálisan lenyűgöző és kreatív vizualizációkat hozzanak létre. A sablonok, ikonok, grafikák és kördiagramok kiterjedt könyvtárával a felhasználók egyedi, vonzó vizuális elemeket hozhatnak létre, amelyek lekötik a közönség figyelmét.

A platform felhasználóbarát felülete és drag-and-drop szerkesztője megkönnyíti a vizualizációk tervezését és testreszabását, még azok számára is, akik minimális tervezési tapasztalattal rendelkeznek. Az Infogram segítségével lenyűgöző, interaktív vizuális elemeket hozhat létre, amelyek kiemelkednek a többi, itt említett adatvizualizációs eszköz közül. Ideális választás azoknak a csapatoknak, akik kreatív előnyt keresnek az adataik bemutatásában.

Az Infogram legjobb funkciói:

Az Infogram kiválóan alkalmas interaktív diagramok és infográfikák készítésére, valamint vizuálisan vonzó adatvizualizációs jelentések, egyoldalas dokumentumok és infográfikák előállítására, amelyek felkeltik az olvasó figyelmét.

Az Infogram korlátai:

Egyes vélemények szerint ez az eszköz nem ajánlott nagyvállalatok számára. A felhasználóknak nehézséget okozhat az egyéni betűtípusok és adatbázisok integrálása, a vállalati identitás megőrzése, valamint az Enterprise verzióhoz rendelkezésre álló licencszám korlátozottsága.

Infogram árak:

Alapszintű : 0 USD/hó 10 projekt esetén

Előny : 19 USD/hó 100 projektért

Üzleti : 67 USD/hó 1000 projektért

Csapat : 149 USD/hó 3000 projektért

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Infogram értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

7. Datawrapper

A legjobb adatvizualizációs eszköz hírszerkesztőségi vizualizációkhoz

A Datawrapper segítségével

A Datawrapper kifejezetten a szerkesztőségek és újságírók igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tiszta, professzionális megjelenésű vizualizációkat hozzanak létre, amelyek könnyen beágyazhatók cikkekbe és online publikációkba.

Az egyszerűségre és a pontosságra összpontosítva a Datawrapper biztosítja, hogy vizuális elemei világosan és hatékonyan közvetítsék üzenetét. A platform felhasználóbarát felülete és a diagramtípusok széles választéka – a szóródási diagramoktól a földrajzi térképekig – megkönnyíti az újságírók számára, hogy lenyűgöző vizuális elemeket hozzanak létre, amelyek gazdagítják cikkeiket.

A Datawrapper legjobb funkciói:

A Datawrapper segítségével a csapatában a nem technikai háttérrel rendelkező személyek is kódolás nélkül készíthetnek adatvizualizációkat. Ezzel több csapattagja is adatkezelési ismeretekkel rendelkezik, ami gyors és megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé.

A Datawrapper korlátai

A vélemények szerint a Datawrapper egyszerűsége az interaktív adatvizualizációk rovására megy. A felhasználók szerint az alkalmazásból hiányoznak a professzionális elemzők számára szükséges fejlett eszközök, ami megnehezíti a teljes testreszabást.

Datawrapper árak:

Ingyenes : 0 USD/hó egy felhasználó számára

Egyedi : 599 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Datawrapper értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (2+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

8. Databox

A legjobb interaktív adatvizualizációs eszközök KPI-dashboardokhoz

Via Databox

A Databox egy hatékony adatvizualizációs szoftver, amelyet kifejezetten átfogó KPI-dashboardok létrehozására terveztek és fejlesztettek ki üzleti felhasználásra.

A Databox kiterjedt előre elkészített sablonkönyvtárával és a népszerű adatforrásokkal való zökkenőmentes integrációjával lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan összeállítsák és testreszabják KPI-dashboardjaikat, így biztosítva, hogy a legfontosabb mutatók mindig kéznél legyenek. Az adatok elemzése egyszerűen elvégezhető oszlopdiagramok, szóródási diagramok, vonaldiagramok és egyéb vizuális elemzési grafikonok segítségével.

A platform valós idejű adatfrissítései és mobil hozzáférhetősége megkönnyíti a csapatok számára teljesítményük nyomon követését és a tájékozott döntések meghozatalát útközben is.

A Databox legjobb funkciói:

A Databox teljes mértékben testreszabható ellenőrzést kínál a legfontosabb mutatók irányítópultjain, napi teljesítmény-pillanatképeket nyújtva. A felhasználók beállíthatják, hogy a pillanatképek Slackre, e-mailbe és más platformokra kerüljenek elküldésre, a célok funkció pedig segít az adatelemzéseket és mutatókat kontextusba helyezni.

A Databox korlátai:

Egyesek szerint a Databox integrációi elmaradnak más adatvizualizációs eszközöktől, ami potenciálisan pontatlan vagy elavult adatokhoz vezethet. Ennek eredményeként nem használható vitathatatlan forrásként a jelentésekhez.

Databox árak:

Örökre ingyenes csomag : 0 USD/hó egy felhasználó számára

Starter : 72 USD/hó öt felhasználó számára

Professzionális : 135 USD/hó 25 felhasználó számára

Performer: 231 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Databox értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

9. Whatagraph

A legjobb adatelemző eszköz marketinges vizualizációkhoz

A Whatagraph egy kifejezetten marketingcsapatok számára tervezett adatvizualizációs megoldás, amely széles körű eszközöket kínál vizuálisan vonzó és informatív marketingjelentések készítéséhez.

Intuitív felületével és testreszabható sablonjaival a Whatagraph lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vonzó vizuális elemekkel könnyedén bemutassák marketingteljesítményüket és ROI-jukat.

A valódi adatvizualizáció érdekében ez az eszköz integrálható a népszerű marketingplatformokkal, ami biztosítja a hatékony munkafolyamatot és a pontos adatábrázolást.

A Whatagraph legjobb funkciói:

A Whatagraph rendkívül egyszerűen beállítható a jelentésekhez, és gyorsan integrálható a digitális marketing eszközökkel. A Smart Builder funkció néhány perc alatt teljes jelentéseket generálhat a kívánt platformok és jelentési specifikációk alapján.

A Whatagraph korlátai:

A Whatagraph-ról szóló véleményekben említik a lassú adatlekérést, ami frusztráló lehet a felhasználók számára. Ezenkívül időnként megszakad a kapcsolat az adatforrásokkal, ami hiányosságokat vagy pontatlanságokat okozhat a jelentésekben.

Whatagraph árak:

Profi : 223 USD/hó öt felhasználó számára

Prémium : 335 USD/hó 10 felhasználó számára

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whatagraph értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (220 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

10. Salesforce Marketing Cloud Intelligence

A legjobb adatvizualizációs eszközök egyszerű diagramokhoz

A Salesforce Marketing Cloud Intelligence (korábban Datorama) szerepel azon a listán, amely a felhasználóbarát adatvizualizációs eszközöket sorolja fel, amelyek kiválóan alkalmasak egyszerű, de hatékony diagramok készítésére üzleti célokra. Egyszerű felületével és számos könnyen használható diagramtípussal ez az egyik legjobb adatvizualizációs eszköz, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adataikat gyorsan átalakítsák világos, informatív vizuális elemekké.

A platform egyszerűségre és könnyű használatra való összpontosítása kiváló választássá teszi azoknak a csapatoknak, akik egyszerű megoldást keresnek az adatok vizualizálására. Ha az Ön prioritása a fejlett funkciók bonyolultsága nélküli, világos, tömör diagramok létrehozása, akkor a Datorama kiváló választás az adatvizualizációs eszközkészletéhez.

A Salesforce Marketing Cloud Intelligence legjobb funkciói:

A Marketing Cloud Intelligence kiemelkedik az adatok importálása, az adatok vizualizálása és a jelentések készítése terén, amelyek sok vállalkozás számára elengedhetetlenek. Az API-integráción keresztül különböző adatforrások beolvasására való képessége sokoldalúvá és egyedülálló adatigényekhez alkalmazkodóvá teszi.

A Salesforce Marketing Cloud Intelligence korlátai:

Erősségei ellenére egyes felhasználók szerint ez a vizualizációs eszköz bonyolult és időigényes beállítási folyamatot igényel. A felhasználóknak jelentős erőfeszítéseket kell tenniük a platform konfigurálásába, mielőtt teljes mértékben kihasználhatják annak funkcióit.

Salesforce Marketing Cloud Intelligence árak:

Starter : 3000 USD/hó 10 felhasználó számára

Növekedés : 10 000 USD/hó 20 felhasználó számára

Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Salesforce Marketing Cloud Intelligence értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a teljes történetet

Az adatvizualizációs eszközök döntő szerepet játszanak a komplex információk egyszerűsítésében és az adatokon alapuló döntések meghozatalában. A csapatának megfelelő eszköz könnyedén központosítja az összes adatfolyamot, és a legfontosabb információkat az Ön ujjhegyére helyezi.

Ismerje meg, hogyan használják a ClickUp irányítópultjai a testreszabható widgeteket, az egyszerűsített erőforrás-kezelést és az egységes munkaterületet, hogy egyetlen ablakból könnyen kezelhesse a projekteket.