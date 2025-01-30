A 25 legjobb termelékenységi eszköz és szoftveralkalmazás 2025-ben

Nehéz mindent elvégezni? Nincs elég idő? Túl sok a zavaró tényező? Nem kompatibilis rendszerek?
Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: belegabalyodtunk a korlátozott időn belül elvégzendő feladatok hálójába, bonyolult vagy rendezetlen munkafolyamatokba, és mindehhez még a figyelemelterelő tényezők is hozzáadódtak.
Bár lehetetlen klónozni magát és megállítani az időt, a termelékenységi eszközök segítségével hatékonyabban használhatja ki az idejét, és kevesebb idő alatt többet tud elvégezni! 👩💻⚡️
De megértem. A rengeteg rendelkezésre álló termelékenységi eszköz közül megtalálni a saját igényeinek megfelelőt ugyanolyan nehéz lehet, mint termelékenynek maradni! Akár a feladatokra való koncentrálást és az idő hatékony kezelését szeretné elérni, akár távoli csapatokkal szeretne együttműködni – biztosan van erre alkalmas alkalmazás.
Hogy megkíméljem Önt a drága percektől (amelyek könnyen összeadódhatnak), kutattam egy kicsit, és leszűkítettem a választékot a jelenleg elérhető 25 legjobb termelékenységi eszközre, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. A feladatkezelő alkalmazásoktól az időkövetőkig és még sok másig, biztosak vagyunk benne, hogy ebben az összeállításban megtalálja, amit keres!
De először is nézzük meg, mire kell figyelni a következő termelékenységi eszközök kiválasztásakor. 👀
Mik azok a termelékenységi eszközök?
A termelékenységi eszközök olyan platformok, amelyek célja, hogy segítsék az alkalmazottakat és a csapatokat a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzésben. A termelékenységi eszközök segítségével a felhasználók kezelhetik feladataikat, szervezettek maradhatnak, együttműködhetnek másokkal, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat és racionalizálhatják a munkafolyamatokat.
A 25 legjobb termelékenységi eszköz
Rengeteg termelékenységi eszköz létezik – egyesek az időgazdálkodás, a zavaró tényezők csökkentése, a feladatok szervezése és a projektmenedzsment területén nyújtanak segítséget, míg mások a együttműködés javítását, a távoli csapatok összekapcsolását és a részlegek és csapatok közötti kommunikáció felgyorsítását célozzák. (És vannak olyanok is, amelyek mindezt megteszik! 😉)
Nézd meg alaposan mindegyiket, hogy megtudd, hogyan használhatod ezeket az eszközöket a termelékenységed maximalizálására, a motivációd fenntartására és a jelenlegi helyzeted és a céljaid közötti szakadék áthidalására!
1. ClickUp
A legjobb all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz
Az első a ClickUp – az új segéded, egy all-in-one projektmenedzsment eszköz és a legjobb termelékenységi alkalmazás, amely mindent megcsinál. Az egyszerű teendőlisták kezelésétől a komplex projektekig, a személyes és üzleti feladatokig, és minden másig, ez az alkalmazás mindenre kiterjed. 👏
A ClickUp, amely leginkább fejlett projektmenedzsment funkcióiról, valamint termelékenységi és együttműködési eszközeiről ismert, ösztönözheti Önt arra, hogy többet végezzen el, kezelje munkaterhelését és elérje céljait.
Hozzáférhetsz a termelékenységet növelő funkciókhoz, mint például az időkövetés, a feladatkezelés és az egyéni automatizálás, hogy rendet teremts a munkafolyamatodban, valamint egy eszközcsomaghoz, amely tartalmazza a ClickUp Mind Maps brainstorminghoz, a ClickUp Docs dokumentáláshoz és a Workload view kapacitásod figyelemmel kíséréséhez.
A legjobb az egészben, hogy a platform teljesen testreszabható. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot úgy alakíthatod ki, ahogyan az a legjobban támogatja a munkafolyamatodat, projektjeidet és preferenciáidat, és akár a változó igényeidhez is igazíthatod, így ez az eszköz az egyik legrugalmasabb termelékenységi alkalmazás és funkcionális projektmenedzsment eszköz a piacon.
Alig érintettük a felszínt annak, amit ez az eszköz a szakmai és személyes termelékenységedért tehet. Íme néhány további fontos termelékenységnövelő funkció, amelyet a ClickUp kínál. Nézd meg!
A legjobb funkciók
- Egyedi ClickUp nézetek : Válassz több mint 15 egyedi nézet közül, hogy megtekintsd a munkádat (lista, táblázat, Gantt, idővonal, naptár, munkaterhelés és még sok más).
- ClickUp AI: Használja a ClickUp AI-t, hogy időt takarítson meg a jegyzetelés, a tartalomkészítés és egyéb feladatok során.
- Globális időkövető: Kövesd nyomon a feladatokra fordított időt, jelöld meg a számlázható időt, és jegyzetelj a bejegyzéseidhez.
- Egyedi és előre elkészített automatizálás: Állítsd munkádat automatikus pilóta üzemmódba – csökkentsd a manuális és ismétlődő feladatokat, gyorsítsd fel a munkafolyamatot, és hozz létre konzisztens és skálázható folyamatokat.
- Egyedi irányítópultok: Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot, amely egy pillanat alatt áttekintést ad munkájáról.
- Közös használatú táblák : Készítsd el és vizualizáld a munkafolyamatokat, stratégiákat és egyebeket, majd oszd meg őket könnyedén, vagy dolgozz együtt ötleteken a csapatoddal és ügyfeleiddel.
- ClickUp Docs: Hozzon létre wikiket, SOP-kat, blogokat, tudásbázisokat és egyebeket, és használja a Docs fókusz funkcióját, hogy a munkájára koncentrálhasson.
- Emlékeztetők : Mindig tisztában legyél a teendőiddel az Emlékeztetők segítségével, amelyeket böngésződből, asztali számítógépedről vagy mobil eszközödről kezelhetsz.
- Integrációs lehetőségek: Csatlakoztasd a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatodat.
- Mobilalkalmazás: Bármilyen eszközről, akár mobilról is elérheted a ClickUp alkalmazást.
- Egyedi és előre elkészített sablonok : Készítsd el a saját sablonjaidat, vagy használd a ClickUp termelékenységi sablonjait, beleértve a ClickUp személyes termelékenységi sablonját, amely segít gyorsabban elkezdeni a munkát.
Jelenlegi korlátozások
- A ClickUp nézetek még nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.
Árak
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (több mint 5720 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (3553+ értékelés)
2. Calendly
A legjobb ütemezési szoftver
A Calendly egy termelékenységi eszköz, amely automatizálja a megbeszélések és találkozók ütemezését ügyfelekkel, kliensekkel és csapattagokkal.
Integrálódik a naptárával, hogy ellenőrizze a rendelkezésre állását, és lehetővé teszi mások számára, hogy a beállított rendelkezésre állás alapján időpontot egyeztessenek Önnel. Ez csökkenti az időpontok egyeztetéséhez szükséges e-mailek és telefonhívások számát, így több idő marad más feladatokra, és nő a termelékenység.
A Calendly integrálható a listán szereplő egyéb termelékenységi eszközökkel is, többek között a ClickUp-pal. Csatlakoztasd a ClickUp-ot a Calendly-hez, hogy egyszerűsítsd a termelékenységi tervezést, nyomon követést, valamint a találkozók és munkarendek szervezését a ClickUp-on belül.
A legjobb funkciók
- Testreszabhatod a rendelkezésre állásodat, és könnyedén letilthatod a napokat és az időpontokat, hogy elkerüld a kettős foglalásokat.
- A naptárkapcsolatok lehetővé teszik, hogy több naptárban is valós időben szinkronizáld a menetrendjeidet.
- A továbbítási űrlapok segítségével Ön és a megbeszélés résztvevői információkat kérhetnek a webhely látogatóitól vagy a meghívottaktól, és továbbíthatják azokat a megfelelő személynek vagy forrásnak.
- Gyorsan küldhetsz ki szavazásokat a megbeszélésekről, megtalálhatod a legnépszerűbb időpontokat, és egy helyen lefoglalhatod a megbeszéléseket.
Jelenlegi korlátozások
- A Calendly nem képes kezelni az ismétlődő eseményeket, amelyeknek különböző hetekben különböző ütemezésük van.
Árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Essentials: 8 dollár/felhasználó/hónap
- Professzionális: 12 dollár/felhasználó/hónap
- Teams: 16 dollár/felhasználó/hónap
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (1581+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (2617+ értékelés)
3. Slack
A legjobb csapatkommunikációs szoftver
A Slack egy csapatok számára tervezett együttműködési és kommunikációs platform. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző projektekhez vagy témákhoz csatornákat hozzanak létre, és elősegíti a valós idejű üzenetküldést, a fájlmegosztást és még sok mást.
Azáltal, hogy ezeket az eszközöket egy helyen gyűjti össze, a Slack segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában, lehetővé téve számukra, hogy produktívabbak legyenek és kevesebb idő alatt többet végezzenek el.
A legjobb funkciók
- Az azonnali üzenetküldés segítségével a csapatok gyorsabban megbeszélhetik a témákat és megoldhatják a problémákat.
- A robusztus keresési és archiválási funkciók megkönnyítik a korábbi beszélgetések vagy információk visszakeresését.
- Az egyéni csatornák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a beszélgetéseket témák szerint szervezzék, így azok fókuszáltak maradnak.
- Az egyéb eszközökkel való integrációval egyszerűsítheti csapata munkáját.
Jelenlegi korlátozások
- Az ingyenes csomagok korlátozott mennyiségű fájltárolási helyet biztosítanak, amely fizetős csomagra való áttéréssel növelhető.
- A Slack értesítések és beszélgetések zavaróak lehetnek, ha nem kezeled őket megfelelően.
Árak
- Pro: 8,25 USD/fő/hónap, havi számlázással
- Business+: 15 dollár/fő/hónap, havi számlázással
- Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (30 927+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (22 828+ értékelés)
4. Brain. fm
A legjobb koncentrációt fokozó alkalmazás
A Brain.fm egy zene- és hangalapú termelékenységi eszköz, amelynek célja a kognitív funkciók és az általános termelékenység javítása.
Zene, hangtájképek és ritmikus minták kombinációját használja, amelyeket kifejezetten az agyhullámok befolyásolására hoztak létre, segítve a felhasználókat abban, hogy éberek, koncentráltak és produktívak maradjanak.
A Brain.fm lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják audioélményüket, és számos mód és műfaj közül válasszanak, így segítve őket abban, hogy egész nap koncentráltak és produktívak maradjanak, függetlenül attól, hogy éppen milyen feladaton dolgoznak.
A legjobb funkciók
- A tudományon alapuló zene és hangtájképek célja, hogy segítsék a felhasználókat a koncentrációban.
- A testreszabható zenelejátszási idő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a zene lejátszási idejét ennek megfelelően állítsák be.
- A mobilalkalmazás segítségével a felhasználók útközben is hozzáférhetnek zenéhez és hangkulisszákhoz.
- Rendszeresen frissített zenei könyvtár, hogy a felhasználók számára változatos zenei kínálat álljon rendelkezésre
Jelenlegi korlátozások
- A hatékonyság a felhasználótól függ.
Árak
- Havi: 6,99 dollár havonta
- Éves: 49,99 dollár évente
Vásárlói értékelések és vélemények
- Product Hunt: 5 az 5-ből (98+ értékelés)
5. Hubspot
A legjobb CRM szoftverek
A Hubspot egy all-in-one bejövő marketing, értékesítési és ügyfélszolgálati platform, amely segít a vállalkozásoknak vonzani, lekötni és elégedetté tenni az ügyfeleket.
Olyan eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével a vállalkozások egy helyen kezelhetik marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységeiket, így könnyebben szervezettek maradhatnak és növelhetik termelékenységüket.
Mindezeket az eszközöket egy helyen összegyűjtve a Hubspot segít a vállalkozásoknak racionalizálni folyamataikat, időt megtakarítani és arra koncentrálni, amiben a legjobbak: kivételes ügyfélélményt nyújtani.
A legjobb funkciók
- A marketing automatizálási eszközök segítenek a csapatoknak a marketingtevékenységek racionalizálásában és méretezésében.
- A testreszabás és a személyre szabás rugalmas megoldást kínál a csapatoknak, hogy az egyedi igényeiknek megfelelően alakíthassák a rendszert.
- A jelentések és elemzések lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék és nyomon kövessék a marketing és az értékesítés teljesítményét.
- A Hubspot integrálható számos más eszközzel és rendszerrel, többek között a ClickUp, a Slack és a Zapier alkalmazásokkal.
Jelenlegi korlátozások
- A túl sok lehetőség túlterhelő lehet, és gátolhatja a termelékenységet.
Árak
- Marketing Professional: havi 800 dollártól Enterprise: havi 3600 dollártól
- A Professional csomag ára havi 800 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 3600 dollártól kezdődik.
- Értékesítés Professional: havi 450 dollártól Enterprise: havi 1200 dollártól
- A Professional csomag ára havi 450 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.
- Ügyfélszolgálat A Professional csomag ára havi 450 dollártól, az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.
- A Professional csomag ára havi 450 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.
- A Professional csomag ára havi 800 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 3600 dollártól kezdődik.
- A Professional csomag ára havi 450 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.
- A Professional csomag ára havi 450 dollártól kezdődik.
- Az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (9191+ értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 5360 értékelés)
6. Loom
A legjobb képernyőfelvevő szoftverek
A Loom egy videokommunikációs eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak hatékonyabban kommunikálni és növelni termelékenységüket.
A Loom segítségével a felhasználók videóüzeneteket rögzíthetnek, amelyek a webkamerájuk felvételeit kombinálják a képernyőjük felvételeivel. Ez megkönnyíti az ötletek közlését, a visszajelzések megadását, a tudás megosztását, a vizuális kommunikációt, valamint csökkenti a hosszú e-mail láncokat és a személyes találkozókat.
A legjobb funkciók
- Videóüzeneteket és képernyőfelvételeket rögzíthetsz, és könnyedén megoszthatod őket a csapataiddal vagy bárkivel.
- Az élő feliratok valós időben jelennek meg, ami különösen hasznos lehet hallássérült személyek számára.
- Lehetőség a felvételek rövidítésére és szerkesztésére, mielőtt másokkal megosztanád őket
- A adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférési szinteket állítsanak be, így biztosítva a személyes adatok védelmét és biztonságát.
Jelenlegi korlátozások
- Az ingyenes verzióban korlátozott számú videó található.
Árak
- Kezdőknek: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/alkotó/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (987+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (338+ értékelés)
7. Shift
A legjobb a böngésző szervezéséhez
A Shift egy e-mailkezelő alkalmazás, amelynek célja, hogy a felhasználók egy központi helyről több e-mail fiókot kezelve növeljék termelékenységüket.
Ez az alkalmazás segít a felhasználóknak csökkenteni az időt, amelyet különböző e-mail fiókok közötti váltással, konkrét e-mailek keresésével és a beérkező levelek rendezésével töltenek. A felhasználók egy helyen érhetik el az összes e-mail fiókjukat, gyorsan kereshetnek konkrét e-maileket, és testreszabható címkékkel, mappákkal és szűrőkkel rendezhetik a beérkező leveleiket.
A legjobb funkciók
- A több fiók kezelése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-mail és naptár fiókjaikat egy helyen kezeljék.
- A fejlett e-mail funkciók, mint például a szundi, a nyomon követési emlékeztetők és a későbbi elküldés, segítenek a felhasználóknak jobban kezelni a beérkező leveleiket.
- Az egyéni billentyűparancsok segítségével a csapatok felgyorsíthatják a folyamatokat és gyorsabban hozzáférhetnek az alkalmazásokhoz.
- Az integrációs funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Shiftet más munkaeszközökhöz kapcsolják, így racionalizálva munkafolyamatukat.
Jelenlegi korlátozások
- Az alkalmazás nem érhető el mobil eszközökön.
Árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Haladó: 149 dollár/év
- Teams: 149 dollár/év (felhasználónként)
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 3,6 az 5-ből (62+ értékelés)
- Capterra: 4,3 az 5-ből (296+ értékelés)
8. Habitica
A legjobb szokáskövető alkalmazás
A Habitica egy játékosított termelékenységi és szokáskövető alkalmazás, amely segít a felhasználóknak jó szokások kialakításában és fenntartásában, céljaik elérésében és általános jólétük javításában azáltal, hogy a hétköznapi feladatokat kalandjátékokká alakítja.
A Habitica szórakoztató és vonzó megközelítésével a felhasználók jutalmakat szerezhetnek, szintet léphetnek és új funkciókat nyithatnak meg, hogy motiváltak maradjanak és értelmes változásokat hozzanak életükbe, ami növeli a termelékenységet és az elégedettség érzését.
A legjobb funkciók
- Játékossá teszi a szokások kialakításának és a feladatok elvégzésének folyamatát, hogy a felhasználók motiváltak és elkötelezettek maradjanak.
- A küldetések és kihívások szórakoztató és motiváló környezetet biztosítanak a célok eléréséhez.
- A szokások nyomon követése, a visszajelzések és a jutalmak vonzó módszert kínálnak a felhasználóknak, hogy mérjék az előrehaladásukat, a pályán maradjanak és ünnepeljék sikereiket.
- Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy más felhasználókkal, például csapattársaikkal, barátaikkal és családtagjaikkal együtt használják a platformot.
Jelenlegi korlátozások
- Nincs ingyenes csomag
- Mivel a játékban büntetések vannak, a felhasználók félhetnek a kudarctól, és visszatérhetnek a csaláshoz.
Árak
- Általános előfizetés: 5 dollár havonta
- Csoportos terv: 9 dollár havonta és 3 dollár tagonként
Vásárlói értékelések és vélemények
- App Store: 4,1 az 5-ből (több mint 1000 értékelés)
- Google Play 4. 2 az 5-ből (több mint 19 000 értékelés)
9. Zapier
A legjobb a technológiai eszközök összekapcsolásához
A Zapier egy online automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összekapcsolják kedvenc webszolgáltatásaikat és automatizálják az ismétlődő feladatokat, ezzel időt takarítva meg és növelve a termelékenységet.
A Zapier segítségével a felhasználók több ezer alkalmazást integrálhatnak egymással, és létrehozhatnak „Zaps” nevű automatizált munkafolyamatokat különböző alkalmazások között, hogy egyszerűtől a bonyolultig mindenféle munkafolyamatot automatizálhassanak.
Az eszközök Zapierhez való csatlakoztatásával és a manuális, ismétlődő feladatok automatizálásával a Zapier felhasználói magasabb értékű munkákra koncentrálhatnak, így több időt és energiát fordíthatnak kreatívabb és stratégiai munkákra, és fenntarthatják az egyének és a csapatok termelékenységét.
A legjobb funkciók
- A munkafolyamat-automatizálás lehetővé teszi a felhasználók számára a rutin feladatok automatizálását.
- Hozzon létre több lépésből álló munkafolyamatokat a bonyolultabb feladatok elvégzéséhez
- Megkönnyíti az adatok átvitelét a különböző alkalmazások között
- 5000 remek alkalmazással integrálható, többek között a ClickUp, a Gmail és a Slack alkalmazásokkal.
Jelenlegi korlátozások
- Egyes felhasználók számára a Zapier árazási struktúrája drágának tűnhet a szükségleteikhez képest.
Árak
- Ingyenes
- Starter: 19,99 USD havonta, éves számlázással
- Professional: 49 dollár havonta, éves számlázással
- Team: 399 dollár havonta, éves számlázással
- Vállalat: 799 dollár havonta, éves számlázással
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (1044+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (2481+ értékelés)
10. Weekdone
A legjobb OKR-követéshez
A Weekdone egy OKR szoftver és csapatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a termelékenységük növelésében azáltal, hogy összehangolja a céljaikat, nyomon követi az előrehaladást és rendszeres visszajelzéseket ad.
A csapatok feladatok létrehozására és kiosztására, célok és célkitűzések meghatározására, valamint az előrehaladás nyomon követésére is lehetőséget kapnak. Az alkalmazás rendszeres bejelentkezési lehetőséget is biztosít, ahol a csapat tagjai beszámolhatnak az előrehaladásukról és megoszthatják a legfrissebb információkat kollégáikkal. Ez a rendszeres visszacsatolási ciklus segít a csapatoknak tájékozottnak és összehangoltnak maradni, és jobb együttműködéshez, kommunikációhoz és termelékenységhez vezethet.
A legjobb funkciók
- Célkitűző és nyomonkövető eszközök a haladás méréséhez és a fejlesztendő területek azonosításához
- A testreszabható sablonok segítségével a csapatok a céljaiknak megfelelő előrehaladási jelentéseket készíthetnek.
- Az együttműködési eszközök, mint például a megjegyzések és a csapatfrissítések, segítenek mindenkit tájékoztatni.
- A csapat teljesítményének elemzése lehetővé teszi a vezetők és a csapatok számára, hogy egy egyszerű irányítópulton keresztül megtekintsék a teljesítményt.
Jelenlegi korlátozások
- Az ingyenes csomagban csak három felhasználó támogatása lehetséges.
- Az alkalmazás beállítása és a csapatok létrehozása új felhasználók számára kihívást jelenthet.
- Nincsenek havi előrehaladási jelentések (csak heti jelentések).
Árak
- Az ár a felhasználók számától függ.
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,1 az 5-ből (24+ értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (57+ értékelés)
11. Pocket
A legjobb könyvjelző alkalmazás
A Pocket egy tartalommentő és -kereső alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy cikkeket, videókat és egyéb webes tartalmakat mentessenek el későbbi olvasásra vagy megtekintésre, így csökkentve a különböző alkalmazások közötti váltás és a munka közbeni zavaró tényezők szükségességét.
Az alkalmazás emellett egy sor eszközt is kínál a tartalom szervezéséhez és kategorizálásához, beleértve a címkéket, mappákat és keresést, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára, hogy megtalálják, amire szükségük van, amikor szükségük van rá.
A legjobb funkciók
- A „későbbre mentés” funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy cikkeket, videókat és egyéb tartalmakat menthessenek későbbi megtekintés céljából.
- Könnyedén kategorizálhatja és címkézheti a mentett tartalmakat, hogy megkönnyítse a keresést.
- Különböző platformokon elérhető, többek között iOS, Android és webböngészőkön.
- Gép tanulási algoritmusokat használ, hogy olyan tartalmakat ajánljon, amelyek érdekesek lehetnek a felhasználók számára.
Jelenlegi korlátozások
- A felület és a kereső funkció javításra szorul a jobb használhatóság érdekében.
Árak
- Prémium havi díj: 4,99 USD/hó
- Prémium éves előfizetés: 44,99 USD/év
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (26+ értékelés)
- Capterra: N/A
12. Toggl
A legjobb időkövető szoftverek
A Toggl egy időkövető eszköz, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek növelni termelékenységüket azáltal, hogy nyomon követi a feladatokra fordított időt, szervezi a projekteket, és értékes betekintést nyújt munkaszokásaikba és teljesítményükbe.
A Toggl pontosan nyomon követi az időt és értékes betekintést nyújt a munkaszokásokba, így segítve a felhasználókat a termelékenység növelésében azáltal, hogy csökkenti a kézi időkövetésre fordított időt, optimalizálja a munkafolyamatokat, valamint javítja a kommunikációt és az együttműködést.
Ezenkívül a Toggl számos más termelékenységi eszközzel is integrálható, például projektmenedzsment alkalmazásokkal, számlázási eszközökkel és még sok mással.
A legjobb funkciók
- Kövesse nyomon a különböző feladatokra és projektekre fordított időt, és testreszabhatja az időzítőt az egyedi projektigényeknek megfelelően.
- Számos jelentést kaphat, például heti és havi összefoglalókat, amelyekből kiderül, hogyan osztja be az idejét a feladatok között.
- Az integrációs képességek lehetővé teszik a Toggl számára, hogy más munkaeszközökkel, például a ClickUp, a Zapier, az Evernote, a Slack és másokkal is összekapcsolódjon.
- Kapj emlékeztetőket, hogy mikor kell elindítani vagy leállítani az időzítőt
Jelenlegi korlátozások
- Az időkövetés, a projektmenedzsment és a toborzás különálló tervei miatt drágább, mint más Toggl alternatívák.
Árak
- Ingyenes
- Starter: 9 dollár felhasználónként/hónap
- Prémium: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (1514+ értékelés)
- Capterra: 4,7 (2137+ értékelés)
13. 1password
A legjobb jelszókezelő
Az 1Password egy jelszókezelő eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak erős jelszavak létrehozásában, az alkalmazásokba való egyszerű bejelentkezésben anélkül, hogy több jelszót kellene megjegyezniük, valamint a jelszavak biztonságos megosztásában.
Ez az alkalmazás csökkenti a jelszóval kapcsolatos biztonsági rések kockázatát és egyszerűsíti a jelszavak kezelését.
A legjobb funkciók
- Tárolja biztonságosan felhasználónevét, jelszavát és egyéb érzékeny adatait
- A bejelentkezési adatok automatikus kitöltése a gyorsabb és egyszerűbb bejelentkezés érdekében
- Erős és egyedi jelszavak létrehozása a bejelentkezési adatok biztonságának növelése érdekében
- Rendszeres biztonsági ellenőrzések, amelyek figyelmeztetik Önt, ha bármelyik jelszava kompromittálódott vagy felhasználásra került.
Jelenlegi korlátozások
- A felhasználók problémákat tapasztaltak a böngészőbővítmény és az integrált asztali kliensalkalmazás között.
Árak
- Személyes: 2,99 USD havonta, éves számlázással
- Család: 4,99 dollár havonta öt családtag számára, éves számlázással
- Üzleti: 7,99 USD/felhasználó/hónap
- Csapat indítócsomag: 19,95 USD havonta, éves számlázással
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (1217+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (1904+ értékelés)
14. Jasper AI
A legjobb AI írási asszisztens
A Jasper egy olyan platform, amelynek célja, hogy a vállalkozások és csapatok számára mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztenst biztosítson, amely automatizálja a rutin feladatokat és javítja a termelékenységet.
A platform fejlett természetes nyelvfeldolgozási (NLP) és gépi tanulási technológiákat használ a felhasználói kérések megértéséhez és megválaszolásához, így több időt szabadít fel stratégiai és kreatív munkára.
A legjobb funkciók
- Készítsen magával ragadó bekezdéseket a bekezdésgenerátor segítségével
- Szerezzen be egy értékes keretrendszert új marketing szövegek készítéséhez a Probléma-Felkavarás-Megoldás (PAS) keretrendszerrel.
- Írd át a tartalmat és javítsd az írás minőségét a Content Improver funkcióval!
- A Quora Answers funkcióval választ kaphat a nehéz kérdésekre.
Jelenlegi korlátozások
- Az árképzési modell egyes felhasználók számára drága lehet.
Árak
- Boss Mode: havi 99 dollár (becsült ár)
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (761+ értékelés)
- Capterra: 4,8 az 5-ből (1589+ értékelés)
15. Pomofocus
A legjobb időkövető és pomodoro alkalmazás
A Pomofocus egy időgazdálkodási eszköz, amely a Pomodoro technikán alapul, egy népszerű módszeren a termelékenység növelésére.
A Pomofocushoz hasonló termelékenységi alkalmazások javíthatják a termelékenységet azáltal, hogy a munkát kezelhető részekre bontják, és rendszeres szüneteket tartanak az újratöltődés és az újrafókuszálás érdekében. Ez a pomodoro szoftver segít csökkenteni a zavaró tényezőket, javítani az időgazdálkodási készségeket és növelni a koncentrációt, ami jobb munkaminőséget és a feladatok teljesítését eredményezi.
A legjobb funkciók
- Időzítőt biztosít, amely segít a felhasználóknak 25 perces intervallumokban koncentrálni, 5 perces szünetekkel.
- Lehetőség a koncentrációs idő, a rövid és hosszú szünetek testreszabására, hogy minden igénynek megfeleljen
- Számos munkaeszközzel integrálható, például feladatkezelő alkalmazásokkal, naptárakkal, termelékenységi eszközökkel és még sok mással, így zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít.
- Részletes statisztikákat nyújt arról, hogy az időt milyen feladatokra fordítják, így segítve a felhasználókat a minták és a fejlesztendő területek azonosításában.
Jelenlegi korlátozások
- Nincsenek fejlett feladatkezelési funkciók
- Más, magasra értékelt Pomodoro alkalmazásokhoz képest korlátozott időkövetési lehetőségek
Árak
- A Pomofocus ingyenes és fizetős csomagokat kínál. Az árakról érdeklődjön a Pomofocusnál.
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
16. Strides
A legjobb célkövető alkalmazás
A Strides egy szokásformáló és célkövető alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat a termelékenység javításában és céljaik elérésében. Az alkalmazás egyszerű és intuitív felületet biztosít a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez, valamint emlékeztetőket és a haladás nyomon követését is kínálja, hogy a felhasználók ne térjenek le a kijelölt útról.
A felhasználók növelhetik termelékenységüket azáltal, hogy célokat tűznek ki és nyomon követik azokat a munkájukkal és magánéletükkel kapcsolatban. Ez egyértelmű képet ad az elért eredményekről, így könnyen látható, mi működik és mi nem, és szükség szerint módosításokat lehet végrehajtani.
A legjobb funkciók
- Számos elemzési és jelentési funkcióval rendelkezik, amelyekkel nyomon követheted az időbeli előrehaladást, és azonosíthatod, mely szokások és rutinok működnek jól.
- Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosszák egymással céljaikat és előrehaladásukat, ami növeli a felelősségvállalást és a motivációt.
- Rugalmas feladatkezelő rendszert biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatok és teendőlisták létrehozását, szervezését és fontossági sorrendbe állítását.
- Más munkaeszközökkel integrálható, így hatékonyabb és zökkenőmentesebb élményt biztosít.
Jelenlegi korlátozások
- A teendőlista formátum túl egyszerű lehet más, összetett célokkal rendelkező felhasználók számára.
Árak
- Ingyenes alkalmazásként elérhető.
- Az alkalmazáson belüli vásárlásokkal támogatott, amelyek ára 4,99 és 79,99 dollár között mozog egy életre szóló tagságért.
Vásárlói értékelések és vélemények
- Apple Store: 4,8 az 5-ből (194+ értékelés)
17. 15five
A legjobb teljesítménymenedzsment szoftverek
A 15Five egy teljesítménymenedzsment platform, amely segít a csapatoknak javítani a termelékenységet azáltal, hogy összehangolja a munkavállalók céljait, nyomon követi az előrehaladást és rendszeres visszajelzéseket ad.
Ezenkívül az alkalmazás segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, lehetővé téve számukra, hogy adat alapú döntéseket hozzanak az erőforrások elosztásáról és a teljesítmény optimalizálásáról.
A legjobb funkciók
- Számos elemzési és jelentéskészítő eszközt kínál, amelyek segítségével a vezetők megérthetik csapataik teljesítményét, azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket, és nyomon követhetik az időbeli előrehaladást.
- Heti jelentkezési folyamat, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megosszák előrehaladásukat és céljaikat
Jelenlegi korlátozások
- Bár a szoftver általában könnyen használható, némi zavart okozhatnak a különböző típusú visszajelzések és a beállítható célok.
Árak
- Engage: 4 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással
- Perform: 8 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással
- Focus: 8 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással
- Teljes platform: 14 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (1736+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (870+ értékelés)
18. Hootsuite
A legjobb közösségi média ütemező szoftverek
A Hootsuite egy közösségi média menedzsment platform, amely segít a csapatoknak racionalizálni közösségi média jelenlétüket és javítani termelékenységüket.
Ez az alkalmazás javíthatja a termelékenységet azáltal, hogy csökkenti a több közösségi média fiók kezeléséhez szükséges időt és erőfeszítést. Tervezze meg és tegye közzé előre a bejegyzéseket, figyelje a megemlítéseket és üzeneteket, kövesse nyomon a közösségi média elemzéseket, és működjön együtt a csapattagokkal, mindezt egy központi helyről.
A legjobb funkciók
- Kezelje a több közösségi csatornáról beérkező üzeneteket
- Figyeld a tevékenységeket, és maradj naprakész a piaci trendekről és a versenytársakról
- Organikus tartalmak népszerűsítése és fizetett hirdetések kezelése
- Elemzd és mérd az eredményeket az összes közösségi hálózaton
Jelenlegi korlátozások
- Drága árképzési modell
Árak
- Professzionális: 99 dollár havonta
- Csapat: 249 dollár havonta (három felhasználó)
- Üzleti: 739 dollár havonta (öt felhasználó)
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,1 az 5-ből (3786+ értékelés)
- Capterra: 4,4 az 5-ből (3371+ értékelés)
19. Evernote
A legjobb jegyzetelő alkalmazás
Az Evernote egy jegyzetelési és szervezési alkalmazás, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy központi helyet biztosít az információk tárolásához és szervezéséhez.
Készíts jegyzeteket, beleértve szöveget, képeket, hangfelvételeket és egyebeket, majd rendszerezd ezeket a jegyzeteket jegyzetfüzetekbe. Emellett számos eszközt kínál a jegyzetek kereséséhez és rendszerezéséhez, így könnyedén megtalálhatod a szükséges információkat, amikor szükséged van rájuk.
A legjobb funkciók
- Szinkronizáld és rendszerezd a jegyzeteidet
- Hozzon létre teendőket a jegyzetekben, és alakítsa azokat feladatokká
- A dokumentumszkenner segítségével fontos iratait magával viheti, és elmentheti a jegyzetekbe.
- Cikkeket, weboldalakat és képernyőfelvételeket közvetlenül az alkalmazásban menthet el.
Jelenlegi korlátozások
- Korlátozott számú fájltípust támogat
- Más Evernote-alternatívákhoz képest hiányoznak belőle a termelékenységet növelő funkciók.
Árak
- Profi: 10,99 dollár havonta
- Teams: 14,99 USD/felhasználó/hónap
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (1978+ értékelés)
- Capterra: 4,4 az 5-ből (7735+ értékelés)
20. Zoom
A legjobb webkonferencia-szoftverek
A Zoom egy videokonferencia- és együttműködési platform, amely segít a távoli csapatoknak javítani a termelékenységüket, lehetővé téve számukra, hogy bárhonnan könnyedén kezdeményezzenek audio- és videohívásokat.
Ezenkívül ez az alkalmazás különféle eszközöket kínál a képernyő megosztásához, rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához, így a csapatok könnyedén bemutathatják és közösen dolgozhatnak a dokumentumokon, prezentációkon és egyéb anyagokon.
A legjobb funkciók
- Engedélyezd a képernyő megosztását a megbeszélések során, hogy a résztvevők könnyedén láthassák a képernyődet, miközben prezentálsz.
- Fordított feliratok a nyelvi korlátok leküzdéséhez
- Egységesítsd rendszereidet a Zoom integrációkkal
- Egyszerűsítse és szervezze meg a kommunikációt a Zoom Chat oldalsáv eszközeivel
Jelenlegi korlátozások
- Az ingyenes csomagban az egyes találkozók időtartama korlátozott.
Árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 149,90 USD felhasználónként/évente
- Üzleti: 199,90 USD felhasználónként/évente
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (52 532+ értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (13 455+ értékelés)
21. Superhuman
A legjobb e-mail optimalizáló szoftverek
A Superhuman egy termelékenységi és e-mailkezelő eszköz, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket az e-mailek ütemezéséhez és nyomon követéséhez szükséges eszközök biztosításával.
A platform gyorsabb és hatékonyabb módszert kínál az e-mailek kezelésére, csökkentve a nagy mennyiségű e-mailek átnézéséhez és a szükséges információk megtalálásához szükséges időt és erőfeszítést.
Ezenkívül segít a felhasználóknak nyomon követni a fontos feladatokat és a követendő tételeket, csökkentve ezzel a határidők elmulasztásának vagy a feladatok elfelejtésének kockázatát.
A legjobb funkciók
- Billentyűparancsok az e-mailek kezelésének felgyorsításához
- Ossza fel a beérkező leveleket, hogy egyszerre csak egy e-mail fiókra kelljen koncentrálnia
- A ütemezett nyomon követés segítségével a felhasználók mindig naprakészek maradnak a válaszokkal kapcsolatban.
Jelenlegi korlátozások
- Nincs általános keresési funkció; a felhasználóknak e-mail fiókot kell váltaniuk az üzenetek megtekintéséhez.
Árak
- Growth: 30–45 dollár felhasználónként/hónapban
- Starter: 30 dollár felhasználónként/hónapban
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (61+ értékelés)
- Capterra: 4,9 az 5-ből (15+ értékelés)
22. Todoist
A legjobb egyszerű teendőlista-alkalmazás
A Todoist egy feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás, amely segít a felhasználóknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy központi helyet biztosít a feladatok és projektek szervezéséhez és nyomon követéséhez. Emellett segít csökkenteni a több lista és teendő nyomon követéséhez szükséges időt és erőfeszítést.
Ezenkívül az együttműködést és a feladatátadást segítő eszközök megkönnyítik a csapatok közös munkáját, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását, valamint biztosítják, hogy a feladatok időben és magas színvonalon legyenek elvégezve.
A legjobb funkciók
- A gyors hozzáadás funkcióval azonnal rögzítheti és rendszerezheti a feladatokat.
- Az ismétlődő határidők segítenek emlékezni a fontos határidőkre és jobb munkamódszereket kialakítani.
- Rendezze feladatait és projektjeit szakaszokba és alfeladatokba
- Adj hozzá prioritási szinteket, hogy megjelöld, mely feladatok fontosak és/vagy sürgősek.
Jelenlegi korlátozások
- Bár a felület egyszerű és könnyen használható, néha kissé korlátozottnak tűnhet.
Árak
- Ingyenes: Legfeljebb öt aktív projekt
- Pro: 4 dollár havonta, éves számlázással
- Üzleti: 6 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (743+)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (2081+ értékelés)
23. OpenPhone
A legjobb üzleti telefonos szoftverek
Az OpenPhone egy üzleti kommunikációs eszköz, amely segít a vállalkozásoknak és a csapatoknak a kommunikáció racionalizálásában.
A platform virtuális üzleti telefonszámot biztosít, amelyet a csapatok minden szakmai kommunikációjukhoz használhatnak, így csökkentve a több telefonszám és eszköz kezeléséhez szükséges időt és erőfeszítést.
A legjobb funkciók
- Szerezzen virtuális telefonszámokat anélkül, hogy új telefonrendszerre lenne szüksége
- Személyre szabhatja az üzenetrögzítő üdvözlő üzeneteit minden üzleti telefonszámhoz
- Szöveges üzenetek küldése és fogadása virtuális telefonszámokról
- Integráld a Zapierrel, hogy több mint 4000 másik alkalmazáshoz férhess hozzá.
Jelenlegi korlátozások
- Egyes felhasználók rossz hívásminőséget tapasztaltak.
Árak
- Standard: 17 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 25 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,8 az 5-ből (1274+ értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (46+ értékelés)
24. Userguiding
A legjobb bevezető szoftver
A UserGuiding egy felhasználói bevezetési és termékbevezetési platform, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy egyszerű és hatékony módszert kínál a felhasználók oktatására és képzésére, csökkentve ezzel a személyes képzéshez vagy írásos dokumentációhoz szükséges időt és erőfeszítést.
Ezenkívül a UserGuiding alkalmazáson belüli termékbemutatói és interaktív útmutatói segíthetnek a felhasználóknak az új termékek és funkciók gyors és hatékony elsajátításában, csökkentve ezzel a problémák megoldásához és a kérdések megválaszolásához szükséges időt és erőfeszítést.
A legjobb funkciók
- Részletes elemzések, amelyek segítenek hatékony termékbemutatók készítésében
- Személyre szabott bevezető élményeket hozhatsz létre a szegmentációs funkcióval
- Fontos felhasználói információkat gyűjtsön a Net Promoter Surveys (NPS) segítségével
Jelenlegi korlátozások
- Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe
Árak
- Alap: 69 dollár havonta, éves számlázással
- Professional: 299 dollár havonta, éves számlázással
- Vállalati: 499 USD+ havonta, éves számlázással
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (112+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (51+ értékelés)
25. Canva
A legjobb grafikai tervező szoftverek
A Canva egy grafikai tervező eszköz, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy könnyen használható platformot biztosít különféle vizuális tartalmak, például prezentációk, közösségi média bejegyzések, szórólapok és egyebek létrehozásához, így nincs szükség speciális tervezői ismeretekre vagy több tervező eszköz használatára.
Az alkalmazás sablonokat és tervezési elemeket is kínál, amelyek segítenek biztosítani, hogy a tervek vizuálisan konzisztensek legyenek és összhangban álljanak a márka irányelveivel, csökkentve ezzel a hibák és az újramunka kockázatát.
A legjobb funkciók
- Könnyedén szerkesztheti és konvertálhatja a PDF-fájlokat online tervekké
- A drag and drop szerkesztő segítségével minden felhasználó kényelmesen létrehozhat és szerkeszthet terveket.
- Válasszon a sablonok, képek és egyéb eszközök könyvtárából!
- Töltsd le a terveket, és oszd meg őket bárkivel egy link segítségével!
Jelenlegi korlátozások
- A fejlett funkciók és eszközök csak fizetett előfizetéssel érhetők el.
Árak
- Ingyenes
- Pro: 12,99 dollár havonta egy személy számára
- Teams: 14,99 dollár havonta az első öt felhasználó számára
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (3844+ értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (10 973+ értékelés)
Mit kell keresni a termelékenységi eszközökben?
Jó tudni, hogy pontosan milyen elemeket kell keresni, hogy biztosan megtalálja a hosszú távon megfelelő eszközt. ☝️
Íme néhány alapvető kritérium, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor áttekinted ezeket az eszközöket:
✅ Funkcionális és könnyen használható
Könnyen használható, és technikai ismeretek nélkül is meg lehet tanulni a használatát?
Ha egy eszköz fenntartása több időt, energiát és akár pénzt is igényel, mint amennyi értéket hoz neked, akkor nem érdemes használni.
Az általad választott eszközöknek intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lenniük. A legfontosabb azonban, hogy funkcionálisak legyenek. Ezeknek az eszközöknek hozzáadott értéket kell jelentenie az életedben, segítve a hiányosságok pótlásában, a munkafolyamatok összekapcsolásában és a mindennapok egyszerűsítésében.
✅ Rugalmas és skálázható
Mindenkinek megvan a maga egyedi munkamódszere és tanulási preferenciája. A választott termelékenységi eszközöknek rugalmasságot kell biztosítaniuk, hogy alkalmazkodjanak a munkastílusodhoz és igényeidhez, és lehetővé tegyék, hogy a legjobb formádban dolgozz.
Ráadásul egy jó eszköznek kompatibilisnek kell lennie a jelenlegi igényeiddel, és elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a változó igényeidhez, ahogy haladsz előre a munkádban.
✅ Biztonságos, megbízható és hozzáférhető
Könnyen és bármikor elmentheti, szerkesztheti és elérheti munkáit? Biztonságosak-e ezek az eszközök – védve vannak-e fájljai, beszélgetései és személyes adatai?
Ha a célja a termelékenység növelése, akkor az eszközeinek megbízhatónak és hozzáférhetőnek kell lenniük, és ami a legfontosabb, biztonságosnak kell lenniük, és védeniük kell az Ön magánéletét.
✅ Javítja az együttműködést
Akár egyedül dolgozol, akár távoli csapatokkal és ügyfelekkel, a valós időben történő egyszerű kommunikációt és együttműködést lehetővé tevő termelékenységi alkalmazások kulcsfontosságúak a munkád hatékonyságának javításában.
Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített kommunikációs és együttműködési funkciókkal rendelkeznek, hogy csökkenthesse a oda-vissza beszélgetésekkel töltött időt, felgyorsítsa a visszacsatolási ciklust, gyorsabban megoldja a problémákat és azonnal tisztázhassa a kérdéseket.
Optimalizáld a munkafolyamatodat termelékenységi alkalmazásokkal
Akár az irodában, akár otthonról dolgozik, a megfelelő eszközök és termelékenységi trükkök segíthetnek abban, hogy szervezett és motivált maradjon, és többet tudjon elvégezni.
Szerencséjére rengeteg lehetőség közül választhat, amelyek segítenek megtalálni a számára legmegfelelőbbet. A lényeg, hogy szánjon időt a kutatásra és értékelje, melyik eszközök felelnek meg leginkább az Ön egyedi igényeinek, munkamenetének, tanulási stílusának és céljainak.
Egyes termelékenységi eszközök segítenek a koncentrációban, mások a célok elérésében, míg megint mások a munkafolyamatok racionalizálásában – a ClickUp segítségével mindezt megteheti. 😉
Több száz testreszabható funkcióval és hatékony integrációkkal a ClickUp lehetővé teszi, hogy a saját módszered szerint dolgozz és tökéletesen irányítsd a munkafolyamatokat.
Ideje felszabadítani a benned rejlő termelékenységi gurut. A ClickUp segítségével egyetlen helyen gyűjtheted össze az összes projektedet és munkádat. 👌