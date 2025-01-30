A 25 legjobb termelékenységi eszköz és szoftveralkalmazás 2025-ben

Nehéz mindent elvégezni? Nincs elég idő? Túl sok a zavaró tényező? Nem kompatibilis rendszerek?

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: belegabalyodtunk a korlátozott időn belül elvégzendő feladatok hálójába, bonyolult vagy rendezetlen munkafolyamatokba, és mindehhez még a figyelemelterelő tényezők is hozzáadódtak.

Bár lehetetlen klónozni magát és megállítani az időt, a termelékenységi eszközök segítségével hatékonyabban használhatja ki az idejét, és kevesebb idő alatt többet tud elvégezni! 👩‍💻⚡️

De megértem. A rengeteg rendelkezésre álló termelékenységi eszköz közül megtalálni a saját igényeinek megfelelőt ugyanolyan nehéz lehet, mint termelékenynek maradni! Akár a feladatokra való koncentrálást és az idő hatékony kezelését szeretné elérni, akár távoli csapatokkal szeretne együttműködni – biztosan van erre alkalmas alkalmazás.

Hogy megkíméljem Önt a drága percektől (amelyek könnyen összeadódhatnak), kutattam egy kicsit, és leszűkítettem a választékot a jelenleg elérhető 25 legjobb termelékenységi eszközre, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. A feladatkezelő alkalmazásoktól az időkövetőkig és még sok másig, biztosak vagyunk benne, hogy ebben az összeállításban megtalálja, amit keres!

De először is nézzük meg, mire kell figyelni a következő termelékenységi eszközök kiválasztásakor. 👀

⏰ 60 másodperces összefoglaló Szeretne többet elérni kevesebb idő alatt? Íme a 10 legjobb termelékenységi eszköz, amelyekkel okosabban, nem pedig keményebben dolgozhat. ClickUp (A legjobb all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz)

Calendly (a legalkalmasabb a találkozók egyszerű ütemezéséhez)

Slack (a legjobb valós idejű csapatkommunikációhoz)

Brain. fm (A legjobb a koncentráció javításához termelékenységet növelő hangokkal)

HubSpot (a legjobb CRM szoftver az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez)

Loom (a legjobb gyors videóüzenetek és képernyőfelvételek készítéséhez)

Shift (a legjobb több e-mail- és alkalmazásfiók kezeléséhez)

Habitica (a legjobb a szokások nyomon követésének és a termelékenységnek a játékosításához)

Zapier (a legjobb az alkalmazások közötti munkafolyamatok automatizálásához)

Weekdone (a legjobb az OKR-ek és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez)

A termelékenységi eszközök olyan platformok, amelyek célja, hogy segítsék az alkalmazottakat és a csapatokat a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzésben. A termelékenységi eszközök segítségével a felhasználók kezelhetik feladataikat, szervezettek maradhatnak, együttműködhetnek másokkal, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat és racionalizálhatják a munkafolyamatokat.

Rengeteg termelékenységi eszköz létezik – egyesek az időgazdálkodás, a zavaró tényezők csökkentése, a feladatok szervezése és a projektmenedzsment területén nyújtanak segítséget, míg mások a együttműködés javítását, a távoli csapatok összekapcsolását és a részlegek és csapatok közötti kommunikáció felgyorsítását célozzák. (És vannak olyanok is, amelyek mindezt megteszik! 😉)

Nézd meg alaposan mindegyiket, hogy megtudd, hogyan használhatod ezeket az eszközöket a termelékenységed maximalizálására, a motivációd fenntartására és a jelenlegi helyzeted és a céljaid közötti szakadék áthidalására!

1. ClickUp

A legjobb all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz

Kezdje el a ClickUp használatát! A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, így jobban előre láthatja és szervezheti napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

Az első a ClickUp – az új segéded, egy all-in-one projektmenedzsment eszköz és a legjobb termelékenységi alkalmazás, amely mindent megcsinál. Az egyszerű teendőlisták kezelésétől a komplex projektekig, a személyes és üzleti feladatokig, és minden másig, ez az alkalmazás mindenre kiterjed. 👏

A ClickUp, amely leginkább fejlett projektmenedzsment funkcióiról, valamint termelékenységi és együttműködési eszközeiről ismert, ösztönözheti Önt arra, hogy többet végezzen el, kezelje munkaterhelését és elérje céljait.

Hozzáférhetsz a termelékenységet növelő funkciókhoz, mint például az időkövetés, a feladatkezelés és az egyéni automatizálás, hogy rendet teremts a munkafolyamatodban, valamint egy eszközcsomaghoz, amely tartalmazza a ClickUp Mind Maps brainstorminghoz, a ClickUp Docs dokumentáláshoz és a Workload view kapacitásod figyelemmel kíséréséhez.

A legjobb az egészben, hogy a platform teljesen testreszabható. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot úgy alakíthatod ki, ahogyan az a legjobban támogatja a munkafolyamatodat, projektjeidet és preferenciáidat, és akár a változó igényeidhez is igazíthatod, így ez az eszköz az egyik legrugalmasabb termelékenységi alkalmazás és funkcionális projektmenedzsment eszköz a piacon.

Alig érintettük a felszínt annak, amit ez az eszköz a szakmai és személyes termelékenységedért tehet. Íme néhány további fontos termelékenységnövelő funkció, amelyet a ClickUp kínál. Nézd meg!

A legjobb funkciók

Egyedi ClickUp nézetek : Válassz több mint 15 egyedi nézet közül, hogy megtekintsd a munkádat (lista, táblázat, Gantt, idővonal, naptár, munkaterhelés és még sok más). : Válassz több mint 15 egyedi nézet közül, hogy megtekintsd a munkádat (lista, táblázat, Gantt, idővonal, naptár, munkaterhelés és még sok más).

ClickUp AI: Használja a ClickUp AI-t, hogy Használja a ClickUp AI-t, hogy időt takarítson meg a jegyzetelés, a tartalomkészítés és egyéb feladatok során.

Globális időkövető : Kövesd nyomon a feladatokra fordított időt, jelöld meg a számlázható időt, és jegyzetelj a bejegyzéseidhez.

Egyedi és előre elkészített automatizálás : Állítsd munkádat automatikus pilóta üzemmódba – csökkentsd a manuális és ismétlődő feladatokat, gyorsítsd fel a munkafolyamatot, és hozz létre konzisztens és skálázható folyamatokat.

Egyedi irányítópultok : Hozzon létre egy : Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot , amely egy pillanat alatt áttekintést ad munkájáról.

Közös használatú táblák : Készítsd el és vizualizáld a munkafolyamatokat, stratégiákat és egyebeket, majd oszd meg őket könnyedén, vagy dolgozz együtt ötleteken a csapatoddal és ügyfeleiddel. : Készítsd el és vizualizáld a munkafolyamatokat, stratégiákat és egyebeket, majd oszd meg őket könnyedén, vagy dolgozz együtt ötleteken a csapatoddal és ügyfeleiddel.

ClickUp Docs : Hozzon létre wikiket, SOP-kat, blogokat, tudásbázisokat és egyebeket, és használja a Docs fókusz funkcióját, hogy a munkájára koncentrálhasson.

Emlékeztetők : Mindig tisztában legyél a teendőiddel az Emlékeztetők segítségével, amelyeket böngésződből, asztali számítógépedről vagy mobil eszközödről kezelhetsz. : Mindig tisztában legyél a teendőiddel az Emlékeztetők segítségével, amelyeket böngésződből, asztali számítógépedről vagy mobil eszközödről kezelhetsz.

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztasd a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatodat.

Mobilalkalmazás : Bármilyen eszközről, akár mobilról is elérheted a ClickUp alkalmazást.

Egyedi és előre elkészített sablonok : Készítsd el a saját sablonjaidat, vagy használd a ClickUp : Készítsd el a saját sablonjaidat, vagy használd a ClickUp termelékenységi sablonjait , beleértve a ClickUp személyes termelékenységi sablonját , amely segít gyorsabban elkezdeni a munkát.

Töltse le ezt a sablont Személyes termelékenységi sablon a ClickUp-tól

Jelenlegi korlátozások

A ClickUp nézetek még nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.

Árak

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 5720 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3553+ értékelés)

2. Calendly

Találkozók ütemezése a Calendly segítségével

A Calendly egy termelékenységi eszköz, amely automatizálja a megbeszélések és találkozók ütemezését ügyfelekkel, kliensekkel és csapattagokkal.

Integrálódik a naptárával, hogy ellenőrizze a rendelkezésre állását, és lehetővé teszi mások számára, hogy a beállított rendelkezésre állás alapján időpontot egyeztessenek Önnel. Ez csökkenti az időpontok egyeztetéséhez szükséges e-mailek és telefonhívások számát, így több idő marad más feladatokra, és nő a termelékenység.

A Calendly integrálható a listán szereplő egyéb termelékenységi eszközökkel is, többek között a ClickUp-pal. Csatlakoztasd a ClickUp-ot a Calendly-hez, hogy egyszerűsítsd a termelékenységi tervezést, nyomon követést, valamint a találkozók és munkarendek szervezését a ClickUp-on belül.

A legjobb funkciók

Testreszabhatod a rendelkezésre állásodat, és könnyedén letilthatod a napokat és az időpontokat, hogy elkerüld a kettős foglalásokat.

A naptárkapcsolatok lehetővé teszik, hogy több naptárban is valós időben szinkronizáld a menetrendjeidet.

A továbbítási űrlapok segítségével Ön és a megbeszélés résztvevői információkat kérhetnek a webhely látogatóitól vagy a meghívottaktól, és továbbíthatják azokat a megfelelő személynek vagy forrásnak.

Gyorsan küldhetsz ki szavazásokat a megbeszélésekről, megtalálhatod a legnépszerűbb időpontokat, és egy helyen lefoglalhatod a megbeszéléseket.

Jelenlegi korlátozások

A Calendly nem képes kezelni az ismétlődő eseményeket, amelyeknek különböző hetekben különböző ütemezésük van.

Árak

Alapszintű : Ingyenes

Essentials : 8 dollár/felhasználó/hónap

Professzionális : 12 dollár/felhasználó/hónap

Teams: 16 dollár/felhasználó/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (1581+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (2617+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Calendly alternatívákat!

3. Slack

A legjobb csapatkommunikációs szoftver

Küldjön azonnali üzeneteket, osszon meg fájlokat, és egyszerűsítse csapata kommunikációját a Slack segítségével.

A Slack egy csapatok számára tervezett együttműködési és kommunikációs platform. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző projektekhez vagy témákhoz csatornákat hozzanak létre, és elősegíti a valós idejű üzenetküldést, a fájlmegosztást és még sok mást.

Azáltal, hogy ezeket az eszközöket egy helyen gyűjti össze, a Slack segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában, lehetővé téve számukra, hogy produktívabbak legyenek és kevesebb idő alatt többet végezzenek el.

A legjobb funkciók

Az azonnali üzenetküldés segítségével a csapatok gyorsabban megbeszélhetik a témákat és megoldhatják a problémákat.

A robusztus keresési és archiválási funkciók megkönnyítik a korábbi beszélgetések vagy információk visszakeresését.

Az egyéni csatornák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a beszélgetéseket témák szerint szervezzék, így azok fókuszáltak maradnak.

Az egyéb eszközökkel való integrációval egyszerűsítheti csapata munkáját.

Jelenlegi korlátozások

Az ingyenes csomagok korlátozott mennyiségű fájltárolási helyet biztosítanak, amely fizetős csomagra való áttéréssel növelhető.

A Slack értesítések és beszélgetések zavaróak lehetnek, ha nem kezeled őket megfelelően.

Árak

Pro : 8,25 USD/fő/hónap, havi számlázással

Business+ : 15 dollár/fő/hónap, havi számlázással

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (30 927+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (22 828+ értékelés)

Hasonlítsd össze a Slacket és az Asanát!

4. Brain. fm

A legjobb koncentrációt fokozó alkalmazás

Javítsd a koncentrációdat a Brain.fm segítségével!

A Brain.fm egy zene- és hangalapú termelékenységi eszköz, amelynek célja a kognitív funkciók és az általános termelékenység javítása.

Zene, hangtájképek és ritmikus minták kombinációját használja, amelyeket kifejezetten az agyhullámok befolyásolására hoztak létre, segítve a felhasználókat abban, hogy éberek, koncentráltak és produktívak maradjanak.

A Brain.fm lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják audioélményüket, és számos mód és műfaj közül válasszanak, így segítve őket abban, hogy egész nap koncentráltak és produktívak maradjanak, függetlenül attól, hogy éppen milyen feladaton dolgoznak.

A legjobb funkciók

A tudományon alapuló zene és hangtájképek célja, hogy segítsék a felhasználókat a koncentrációban.

A testreszabható zenelejátszási idő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a zene lejátszási idejét ennek megfelelően állítsák be.

A mobilalkalmazás segítségével a felhasználók útközben is hozzáférhetnek zenéhez és hangkulisszákhoz.

Rendszeresen frissített zenei könyvtár, hogy a felhasználók számára változatos zenei kínálat álljon rendelkezésre

Jelenlegi korlátozások

A hatékonyság a felhasználótól függ.

Árak

Havi : 6,99 dollár havonta

Éves: 49,99 dollár évente

Vásárlói értékelések és vélemények

Product Hunt: 5 az 5-ből (98+ értékelés)

5. Hubspot

A legjobb CRM szoftverek

Feladatok kezelése a HubSpot segítségével

A Hubspot egy all-in-one bejövő marketing, értékesítési és ügyfélszolgálati platform, amely segít a vállalkozásoknak vonzani, lekötni és elégedetté tenni az ügyfeleket.

Olyan eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével a vállalkozások egy helyen kezelhetik marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységeiket, így könnyebben szervezettek maradhatnak és növelhetik termelékenységüket.

Mindezeket az eszközöket egy helyen összegyűjtve a Hubspot segít a vállalkozásoknak racionalizálni folyamataikat, időt megtakarítani és arra koncentrálni, amiben a legjobbak: kivételes ügyfélélményt nyújtani.

A legjobb funkciók

A marketing automatizálási eszközök segítenek a csapatoknak a marketingtevékenységek racionalizálásában és méretezésében.

A testreszabás és a személyre szabás rugalmas megoldást kínál a csapatoknak, hogy az egyedi igényeiknek megfelelően alakíthassák a rendszert.

A jelentések és elemzések lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék és nyomon kövessék a marketing és az értékesítés teljesítményét.

A Hubspot integrálható számos más eszközzel és rendszerrel , többek között a ClickUp, a Slack és a Zapier alkalmazásokkal.

Jelenlegi korlátozások

A túl sok lehetőség túlterhelő lehet, és gátolhatja a termelékenységet.

Árak

Marketing Professional: havi 800 dollártól Enterprise: havi 3600 dollártól

Értékesítés Professional: havi 450 dollártól Enterprise: havi 1200 dollártól

Ügyfélszolgálat A Professional csomag ára havi 450 dollártól, az Enterprise csomag ára havi 1200 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (9191+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 5360 értékelés)

Nézd meg ezeket a Hubspot alternatívákat!

6. Loom

A legjobb képernyőfelvevő szoftverek

Videóüzenetek és képernyőfelvételek rögzítése

A Loom egy videokommunikációs eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak hatékonyabban kommunikálni és növelni termelékenységüket.

A Loom segítségével a felhasználók videóüzeneteket rögzíthetnek, amelyek a webkamerájuk felvételeit kombinálják a képernyőjük felvételeivel. Ez megkönnyíti az ötletek közlését, a visszajelzések megadását, a tudás megosztását, a vizuális kommunikációt, valamint csökkenti a hosszú e-mail láncokat és a személyes találkozókat.

A legjobb funkciók

Videóüzeneteket és képernyőfelvételeket rögzíthetsz, és könnyedén megoszthatod őket a csapataiddal vagy bárkivel.

Az élő feliratok valós időben jelennek meg, ami különösen hasznos lehet hallássérült személyek számára.

Lehetőség a felvételek rövidítésére és szerkesztésére, mielőtt másokkal megosztanád őket

A adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférési szinteket állítsanak be, így biztosítva a személyes adatok védelmét és biztonságát.

Jelenlegi korlátozások

Az ingyenes verzióban korlátozott számú videó található.

Árak

Kezdőknek : Ingyenes

Üzleti : 12,50 USD/alkotó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (987+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (338+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Loom alternatívákat!

7. Shift

A legjobb a böngésző szervezéséhez

Kezelje e-mailjeit és naptárát egy helyen

A Shift egy e-mailkezelő alkalmazás, amelynek célja, hogy a felhasználók egy központi helyről több e-mail fiókot kezelve növeljék termelékenységüket.

Ez az alkalmazás segít a felhasználóknak csökkenteni az időt, amelyet különböző e-mail fiókok közötti váltással, konkrét e-mailek keresésével és a beérkező levelek rendezésével töltenek. A felhasználók egy helyen érhetik el az összes e-mail fiókjukat, gyorsan kereshetnek konkrét e-maileket, és testreszabható címkékkel, mappákkal és szűrőkkel rendezhetik a beérkező leveleiket.

A legjobb funkciók

A több fiók kezelése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-mail és naptár fiókjaikat egy helyen kezeljék.

A fejlett e-mail funkciók, mint például a szundi, a nyomon követési emlékeztetők és a későbbi elküldés, segítenek a felhasználóknak jobban kezelni a beérkező leveleiket.

Az egyéni billentyűparancsok segítségével a csapatok felgyorsíthatják a folyamatokat és gyorsabban hozzáférhetnek az alkalmazásokhoz.

Az integrációs funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Shiftet más munkaeszközökhöz kapcsolják, így racionalizálva munkafolyamatukat.

Jelenlegi korlátozások

Az alkalmazás nem érhető el mobil eszközökön.

Árak

Alapszintű: Ingyenes

Haladó : 149 dollár/év

Teams: 149 dollár/év (felhasználónként)

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 3,6 az 5-ből (62+ értékelés)

Capterra: 4,3 az 5-ből (296+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Shift alternatívákat!

8. Habitica

A legjobb szokáskövető alkalmazás

Alakíts ki jobb munkaszokásokat a Habitica segítségével

A Habitica egy játékosított termelékenységi és szokáskövető alkalmazás, amely segít a felhasználóknak jó szokások kialakításában és fenntartásában, céljaik elérésében és általános jólétük javításában azáltal, hogy a hétköznapi feladatokat kalandjátékokká alakítja.

A Habitica szórakoztató és vonzó megközelítésével a felhasználók jutalmakat szerezhetnek, szintet léphetnek és új funkciókat nyithatnak meg, hogy motiváltak maradjanak és értelmes változásokat hozzanak életükbe, ami növeli a termelékenységet és az elégedettség érzését.

A legjobb funkciók

Játékossá teszi a szokások kialakításának és a feladatok elvégzésének folyamatát, hogy a felhasználók motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

A küldetések és kihívások szórakoztató és motiváló környezetet biztosítanak a célok eléréséhez.

A szokások nyomon követése , a visszajelzések és a jutalmak vonzó módszert kínálnak a felhasználóknak, hogy mérjék az előrehaladásukat, a pályán maradjanak és ünnepeljék sikereiket.

Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy más felhasználókkal, például csapattársaikkal, barátaikkal és családtagjaikkal együtt használják a platformot.

Jelenlegi korlátozások

Nincs ingyenes csomag

Mivel a játékban büntetések vannak, a felhasználók félhetnek a kudarctól, és visszatérhetnek a csaláshoz.

Árak

Általános előfizetés : 5 dollár havonta

Csoportos terv: 9 dollár havonta és 3 dollár tagonként

Vásárlói értékelések és vélemények

App Store : 4,1 az 5-ből (több mint 1000 értékelés)

Google Play 4. 2 az 5-ből (több mint 19 000 értékelés)

Nézd meg ezeket a Habitica alternatívákat!

9. Zapier

A legjobb a technológiai eszközök összekapcsolásához

Csatlakoztasd a webes szolgáltatásokat és automatizáld az ismétlődő feladatokat a Zapier segítségével

A Zapier egy online automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összekapcsolják kedvenc webszolgáltatásaikat és automatizálják az ismétlődő feladatokat, ezzel időt takarítva meg és növelve a termelékenységet.

A Zapier segítségével a felhasználók több ezer alkalmazást integrálhatnak egymással, és létrehozhatnak „Zaps” nevű automatizált munkafolyamatokat különböző alkalmazások között, hogy egyszerűtől a bonyolultig mindenféle munkafolyamatot automatizálhassanak.

Az eszközök Zapierhez való csatlakoztatásával és a manuális, ismétlődő feladatok automatizálásával a Zapier felhasználói magasabb értékű munkákra koncentrálhatnak, így több időt és energiát fordíthatnak kreatívabb és stratégiai munkákra, és fenntarthatják az egyének és a csapatok termelékenységét.

A legjobb funkciók

A munkafolyamat-automatizálás lehetővé teszi a felhasználók számára a rutin feladatok automatizálását.

Hozzon létre több lépésből álló munkafolyamatokat a bonyolultabb feladatok elvégzéséhez

Megkönnyíti az adatok átvitelét a különböző alkalmazások között

5000 remek alkalmazással integrálható, többek között a ClickUp, a Gmail és a Slack alkalmazásokkal.

Jelenlegi korlátozások

Egyes felhasználók számára a Zapier árazási struktúrája drágának tűnhet a szükségleteikhez képest.

Árak

Ingyenes

Starter : 19,99 USD havonta, éves számlázással

Professional : 49 dollár havonta, éves számlázással

Team : 399 dollár havonta, éves számlázással

Vállalat: 799 dollár havonta, éves számlázással

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (1044+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (2481+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Zapier alternatívákat!

10. Weekdone

A legjobb OKR-követéshez

Kövesse nyomon céljait és mérje az előrehaladást a Weekdone segítségével

A Weekdone egy OKR szoftver és csapatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a termelékenységük növelésében azáltal, hogy összehangolja a céljaikat, nyomon követi az előrehaladást és rendszeres visszajelzéseket ad.

A csapatok feladatok létrehozására és kiosztására, célok és célkitűzések meghatározására, valamint az előrehaladás nyomon követésére is lehetőséget kapnak. Az alkalmazás rendszeres bejelentkezési lehetőséget is biztosít, ahol a csapat tagjai beszámolhatnak az előrehaladásukról és megoszthatják a legfrissebb információkat kollégáikkal. Ez a rendszeres visszacsatolási ciklus segít a csapatoknak tájékozottnak és összehangoltnak maradni, és jobb együttműködéshez, kommunikációhoz és termelékenységhez vezethet.

A legjobb funkciók

Célkitűző és nyomonkövető eszközök a haladás méréséhez és a fejlesztendő területek azonosításához

A testreszabható sablonok segítségével a csapatok a céljaiknak megfelelő előrehaladási jelentéseket készíthetnek.

Az együttműködési eszközök, mint például a megjegyzések és a csapatfrissítések, segítenek mindenkit tájékoztatni.

A csapat teljesítményének elemzése lehetővé teszi a vezetők és a csapatok számára, hogy egy egyszerű irányítópulton keresztül megtekintsék a teljesítményt.

Jelenlegi korlátozások

Az ingyenes csomagban csak három felhasználó támogatása lehetséges.

Az alkalmazás beállítása és a csapatok létrehozása új felhasználók számára kihívást jelenthet.

Nincsenek havi előrehaladási jelentések (csak heti jelentések).

Árak

Az ár a felhasználók számától függ.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,1 az 5-ből (24+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (57+ értékelés)

11. Pocket

A legjobb könyvjelző alkalmazás

Cikkeket, videókat és egyéb webes tartalmakat menthetsz el a Pocket segítségével, hogy később elolvashasd vagy megnézhesd őket.

A Pocket egy tartalommentő és -kereső alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy cikkeket, videókat és egyéb webes tartalmakat mentessenek el későbbi olvasásra vagy megtekintésre, így csökkentve a különböző alkalmazások közötti váltás és a munka közbeni zavaró tényezők szükségességét.

Az alkalmazás emellett egy sor eszközt is kínál a tartalom szervezéséhez és kategorizálásához, beleértve a címkéket, mappákat és keresést, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára, hogy megtalálják, amire szükségük van, amikor szükségük van rá.

A legjobb funkciók

A „későbbre mentés” funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy cikkeket, videókat és egyéb tartalmakat menthessenek későbbi megtekintés céljából.

Könnyedén kategorizálhatja és címkézheti a mentett tartalmakat, hogy megkönnyítse a keresést.

Különböző platformokon elérhető, többek között iOS, Android és webböngészőkön.

Gép tanulási algoritmusokat használ, hogy olyan tartalmakat ajánljon, amelyek érdekesek lehetnek a felhasználók számára.

Jelenlegi korlátozások

A felület és a kereső funkció javításra szorul a jobb használhatóság érdekében.

Árak

Prémium havi díj : 4,99 USD/hó

Prémium éves előfizetés: 44,99 USD/év

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (26+ értékelés)

Capterra: N/A

12. Toggl

A legjobb időkövető szoftverek

Kövesse nyomon az időt és szerezzen betekintést a munkavégzési szokásokba a Toggl segítségével

A Toggl egy időkövető eszköz, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek növelni termelékenységüket azáltal, hogy nyomon követi a feladatokra fordított időt, szervezi a projekteket, és értékes betekintést nyújt munkaszokásaikba és teljesítményükbe.

A Toggl pontosan nyomon követi az időt és értékes betekintést nyújt a munkaszokásokba, így segítve a felhasználókat a termelékenység növelésében azáltal, hogy csökkenti a kézi időkövetésre fordított időt, optimalizálja a munkafolyamatokat, valamint javítja a kommunikációt és az együttműködést.

Ezenkívül a Toggl számos más termelékenységi eszközzel is integrálható, például projektmenedzsment alkalmazásokkal, számlázási eszközökkel és még sok mással.

A legjobb funkciók

Kövesse nyomon a különböző feladatokra és projektekre fordított időt, és testreszabhatja az időzítőt az egyedi projektigényeknek megfelelően.

Számos jelentést kaphat, például heti és havi összefoglalókat, amelyekből kiderül, hogyan osztja be az idejét a feladatok között.

Az integrációs képességek lehetővé teszik a Toggl számára, hogy más munkaeszközökkel, például a ClickUp, a Zapier, az Evernote, a Slack és másokkal is összekapcsolódjon.

Kapj emlékeztetőket, hogy mikor kell elindítani vagy leállítani az időzítőt

Jelenlegi korlátozások

Az időkövetés, a projektmenedzsment és a toborzás különálló tervei miatt drágább, mint más Toggl alternatívák.

Árak

Ingyenes

Starter : 9 dollár felhasználónként/hónap

Prémium : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (1514+ értékelés)

Capterra: 4,7 (2137+ értékelés)

13. 1password

A legjobb jelszókezelő

Hozzon létre erős jelszavakat, és könnyedén jelentkezzen be az alkalmazásokba a 1Password segítségével.

Az 1Password egy jelszókezelő eszköz, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak erős jelszavak létrehozásában, az alkalmazásokba való egyszerű bejelentkezésben anélkül, hogy több jelszót kellene megjegyezniük, valamint a jelszavak biztonságos megosztásában.

Ez az alkalmazás csökkenti a jelszóval kapcsolatos biztonsági rések kockázatát és egyszerűsíti a jelszavak kezelését.

A legjobb funkciók

Tárolja biztonságosan felhasználónevét, jelszavát és egyéb érzékeny adatait

A bejelentkezési adatok automatikus kitöltése a gyorsabb és egyszerűbb bejelentkezés érdekében

Erős és egyedi jelszavak létrehozása a bejelentkezési adatok biztonságának növelése érdekében

Rendszeres biztonsági ellenőrzések, amelyek figyelmeztetik Önt, ha bármelyik jelszava kompromittálódott vagy felhasználásra került.

Jelenlegi korlátozások

A felhasználók problémákat tapasztaltak a böngészőbővítmény és az integrált asztali kliensalkalmazás között.

Árak

Személyes : 2,99 USD havonta, éves számlázással

Család : 4,99 dollár havonta öt családtag számára, éves számlázással

Üzleti : 7,99 USD/felhasználó/hónap

Csapat indítócsomag: 19,95 USD havonta, éves számlázással

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (1217+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (1904+ értékelés)

14. Jasper AI

A legjobb AI írási asszisztens

Szerezzen be mesterséges intelligenciával generált szövegeket a Jasper segítségével

A Jasper egy olyan platform, amelynek célja, hogy a vállalkozások és csapatok számára mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztenst biztosítson, amely automatizálja a rutin feladatokat és javítja a termelékenységet.

A platform fejlett természetes nyelvfeldolgozási (NLP) és gépi tanulási technológiákat használ a felhasználói kérések megértéséhez és megválaszolásához, így több időt szabadít fel stratégiai és kreatív munkára.

A legjobb funkciók

Készítsen magával ragadó bekezdéseket a bekezdésgenerátor segítségével

Szerezzen be egy értékes keretrendszert új marketing szövegek készítéséhez a Probléma-Felkavarás-Megoldás (PAS) keretrendszerrel.

Írd át a tartalmat és javítsd az írás minőségét a Content Improver funkcióval!

A Quora Answers funkcióval választ kaphat a nehéz kérdésekre.

Jelenlegi korlátozások

Az árképzési modell egyes felhasználók számára drága lehet.

Árak

Boss Mode : havi 99 dollár (becsült ár)

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (761+ értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (1589+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Jasper alternatívákat!

15. Pomofocus

A legjobb időkövető és pomodoro alkalmazás

Kövesse nyomon az időt, csökkentse a zavaró tényezőket és növelje a koncentrációt a PomoFocus alkalmazással.

A Pomofocus egy időgazdálkodási eszköz, amely a Pomodoro technikán alapul, egy népszerű módszeren a termelékenység növelésére.

A Pomofocushoz hasonló termelékenységi alkalmazások javíthatják a termelékenységet azáltal, hogy a munkát kezelhető részekre bontják, és rendszeres szüneteket tartanak az újratöltődés és az újrafókuszálás érdekében. Ez a pomodoro szoftver segít csökkenteni a zavaró tényezőket, javítani az időgazdálkodási készségeket és növelni a koncentrációt, ami jobb munkaminőséget és a feladatok teljesítését eredményezi.

A legjobb funkciók

Időzítőt biztosít, amely segít a felhasználóknak 25 perces intervallumokban koncentrálni, 5 perces szünetekkel.

Lehetőség a koncentrációs idő, a rövid és hosszú szünetek testreszabására, hogy minden igénynek megfeleljen

Számos munkaeszközzel integrálható, például feladatkezelő alkalmazásokkal, naptárakkal, termelékenységi eszközökkel és még sok mással, így zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít.

Részletes statisztikákat nyújt arról, hogy az időt milyen feladatokra fordítják, így segítve a felhasználókat a minták és a fejlesztendő területek azonosításában.

Jelenlegi korlátozások

Nincsenek fejlett feladatkezelési funkciók

Más, magasra értékelt Pomodoro alkalmazásokhoz képest korlátozott időkövetési lehetőségek

Árak

A Pomofocus ingyenes és fizetős csomagokat kínál. Az árakról érdeklődjön a Pomofocusnál.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

16. Strides

A legjobb célkövető alkalmazás

Kövesse nyomon céljait és alakítson ki jobb munkamódszereket a Strides segítségével

A Strides egy szokásformáló és célkövető alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat a termelékenység javításában és céljaik elérésében. Az alkalmazás egyszerű és intuitív felületet biztosít a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez, valamint emlékeztetőket és a haladás nyomon követését is kínálja, hogy a felhasználók ne térjenek le a kijelölt útról.

A felhasználók növelhetik termelékenységüket azáltal, hogy célokat tűznek ki és nyomon követik azokat a munkájukkal és magánéletükkel kapcsolatban. Ez egyértelmű képet ad az elért eredményekről, így könnyen látható, mi működik és mi nem, és szükség szerint módosításokat lehet végrehajtani.

A legjobb funkciók

Számos elemzési és jelentési funkcióval rendelkezik, amelyekkel nyomon követheted az időbeli előrehaladást, és azonosíthatod, mely szokások és rutinok működnek jól.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosszák egymással céljaikat és előrehaladásukat, ami növeli a felelősségvállalást és a motivációt.

Rugalmas feladatkezelő rendszert biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatok és teendőlisták létrehozását, szervezését és fontossági sorrendbe állítását

Más munkaeszközökkel integrálható, így hatékonyabb és zökkenőmentesebb élményt biztosít.

Jelenlegi korlátozások

A teendőlista formátum túl egyszerű lehet más, összetett célokkal rendelkező felhasználók számára.

Árak

Ingyenes alkalmazásként elérhető.

Az alkalmazáson belüli vásárlásokkal támogatott, amelyek ára 4,99 és 79,99 dollár között mozog egy életre szóló tagságért.

Vásárlói értékelések és vélemények

Apple Store: 4,8 az 5-ből (194+ értékelés)

17. 15five

A legjobb teljesítménymenedzsment szoftverek

A 15Five segítségével összehangolhatja a célokat és nyomon követheti a teljesítményt.

A 15Five egy teljesítménymenedzsment platform, amely segít a csapatoknak javítani a termelékenységet azáltal, hogy összehangolja a munkavállalók céljait, nyomon követi az előrehaladást és rendszeres visszajelzéseket ad.

Ezenkívül az alkalmazás segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, lehetővé téve számukra, hogy adat alapú döntéseket hozzanak az erőforrások elosztásáról és a teljesítmény optimalizálásáról.

A legjobb funkciók

Számos elemzési és jelentéskészítő eszközt kínál, amelyek segítségével a vezetők megérthetik csapataik teljesítményét, azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket, és nyomon követhetik az időbeli előrehaladást.

Heti jelentkezési folyamat, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megosszák előrehaladásukat és céljaikat

Jelenlegi korlátozások

Bár a szoftver általában könnyen használható, némi zavart okozhatnak a különböző típusú visszajelzések és a beállítható célok.

Árak

Engage : 4 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással

Perform : 8 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással

Focus : 8 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással

Teljes platform: 14 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (1736+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (870+ értékelés)

18. Hootsuite

A legjobb közösségi média ütemező szoftverek

A Hootsuite segítségével nyomon követheted a legfontosabb témákról folyó beszélgetéseket, nyomon követheted a bejegyzéseid és a márkád említéseinek teljesítményét, valamint figyelemmel kísérheted a versenytársak tevékenységét.

A Hootsuite egy közösségi média menedzsment platform, amely segít a csapatoknak racionalizálni közösségi média jelenlétüket és javítani termelékenységüket.

Ez az alkalmazás javíthatja a termelékenységet azáltal, hogy csökkenti a több közösségi média fiók kezeléséhez szükséges időt és erőfeszítést. Tervezze meg és tegye közzé előre a bejegyzéseket, figyelje a megemlítéseket és üzeneteket, kövesse nyomon a közösségi média elemzéseket, és működjön együtt a csapattagokkal, mindezt egy központi helyről.

A legjobb funkciók

Kezelje a több közösségi csatornáról beérkező üzeneteket

Figyeld a tevékenységeket, és maradj naprakész a piaci trendekről és a versenytársakról

Organikus tartalmak népszerűsítése és fizetett hirdetések kezelése

Elemzd és mérd az eredményeket az összes közösségi hálózaton

Jelenlegi korlátozások

Drága árképzési modell

Árak

Professzionális : 99 dollár havonta

Csapat : 249 dollár havonta (három felhasználó)

Üzleti : 739 dollár havonta (öt felhasználó)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,1 az 5-ből (3786+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3371+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Hootsuite alternatívákat!

19. Evernote

A legjobb jegyzetelő alkalmazás

Az Evernote segítségével egy központi helyen szervezheti és tárolhatja a jegyzeteket

Az Evernote egy jegyzetelési és szervezési alkalmazás, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy központi helyet biztosít az információk tárolásához és szervezéséhez.

Készíts jegyzeteket, beleértve szöveget, képeket, hangfelvételeket és egyebeket, majd rendszerezd ezeket a jegyzeteket jegyzetfüzetekbe. Emellett számos eszközt kínál a jegyzetek kereséséhez és rendszerezéséhez, így könnyedén megtalálhatod a szükséges információkat, amikor szükséged van rájuk.

A legjobb funkciók

Szinkronizáld és rendszerezd a jegyzeteidet

Hozzon létre teendőket a jegyzetekben, és alakítsa azokat feladatokká

A dokumentumszkenner segítségével fontos iratait magával viheti, és elmentheti a jegyzetekbe.

Cikkeket, weboldalakat és képernyőfelvételeket közvetlenül az alkalmazásban menthet el.

Jelenlegi korlátozások

Korlátozott számú fájltípust támogat

Más Evernote-alternatívákhoz képest hiányoznak belőle a termelékenységet növelő funkciók.

Árak

Profi : 10,99 dollár havonta

Teams: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (1978+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (7735+ értékelés)

20. Zoom

A legjobb webkonferencia-szoftverek

Valós időben együttműködhetsz csapatokkal és ügyfelekkel a Zoom segítségével.

A Zoom egy videokonferencia- és együttműködési platform, amely segít a távoli csapatoknak javítani a termelékenységüket, lehetővé téve számukra, hogy bárhonnan könnyedén kezdeményezzenek audio- és videohívásokat.

Ezenkívül ez az alkalmazás különféle eszközöket kínál a képernyő megosztásához, rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához, így a csapatok könnyedén bemutathatják és közösen dolgozhatnak a dokumentumokon, prezentációkon és egyéb anyagokon.

A legjobb funkciók

Engedélyezd a képernyő megosztását a megbeszélések során, hogy a résztvevők könnyedén láthassák a képernyődet, miközben prezentálsz.

Fordított feliratok a nyelvi korlátok leküzdéséhez

Egységesítsd rendszereidet a Zoom integrációkkal

Egyszerűsítse és szervezze meg a kommunikációt a Zoom Chat oldalsáv eszközeivel

Jelenlegi korlátozások

Az ingyenes csomagban az egyes találkozók időtartama korlátozott.

Árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 149,90 USD felhasználónként/évente

Üzleti: 199,90 USD felhasználónként/évente

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (52 532+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (13 455+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Zoom alternatívákat!

21. Superhuman

A legjobb e-mail optimalizáló szoftverek

Az e-mailes kommunikáció egyszerűsítése a Superhuman segítségével

A Superhuman egy termelékenységi és e-mailkezelő eszköz, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket az e-mailek ütemezéséhez és nyomon követéséhez szükséges eszközök biztosításával.

A platform gyorsabb és hatékonyabb módszert kínál az e-mailek kezelésére, csökkentve a nagy mennyiségű e-mailek átnézéséhez és a szükséges információk megtalálásához szükséges időt és erőfeszítést.

Ezenkívül segít a felhasználóknak nyomon követni a fontos feladatokat és a követendő tételeket, csökkentve ezzel a határidők elmulasztásának vagy a feladatok elfelejtésének kockázatát.

A legjobb funkciók

Billentyűparancsok az e-mailek kezelésének felgyorsításához

Ossza fel a beérkező leveleket, hogy egyszerre csak egy e-mail fiókra kelljen koncentrálnia

A ütemezett nyomon követés segítségével a felhasználók mindig naprakészek maradnak a válaszokkal kapcsolatban.

Jelenlegi korlátozások

Nincs általános keresési funkció; a felhasználóknak e-mail fiókot kell váltaniuk az üzenetek megtekintéséhez.

Árak

Growth : 30–45 dollár felhasználónként/hónapban

Starter : 30 dollár felhasználónként/hónapban

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (61+ értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (15+ értékelés)

22. Todoist

A legjobb egyszerű teendőlista-alkalmazás

Kezelje feladatait és teendőlistáit a Todoist segítségével

A Todoist egy feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás, amely segít a felhasználóknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy központi helyet biztosít a feladatok és projektek szervezéséhez és nyomon követéséhez. Emellett segít csökkenteni a több lista és teendő nyomon követéséhez szükséges időt és erőfeszítést.

Ezenkívül az együttműködést és a feladatátadást segítő eszközök megkönnyítik a csapatok közös munkáját, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását, valamint biztosítják, hogy a feladatok időben és magas színvonalon legyenek elvégezve.

A legjobb funkciók

A gyors hozzáadás funkcióval azonnal rögzítheti és rendszerezheti a feladatokat.

Az ismétlődő határidők segítenek emlékezni a fontos határidőkre és jobb munkamódszereket kialakítani.

Rendezze feladatait és projektjeit szakaszokba és alfeladatokba

Adj hozzá prioritási szinteket, hogy megjelöld, mely feladatok fontosak és/vagy sürgősek.

Jelenlegi korlátozások

Bár a felület egyszerű és könnyen használható, néha kissé korlátozottnak tűnhet.

Árak

Ingyenes : Legfeljebb öt aktív projekt

Pro : 4 dollár havonta, éves számlázással

Üzleti: 6 dollár felhasználónként/hónapban, éves számlázással

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (743+)

Capterra: 4,6 az 5-ből (2081+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Todoist alternatívákat!

23. OpenPhone

A legjobb üzleti telefonos szoftverek

Egyszerűsítse üzleti kommunikációját az OpenPhone segítségével

Az OpenPhone egy üzleti kommunikációs eszköz, amely segít a vállalkozásoknak és a csapatoknak a kommunikáció racionalizálásában.

A platform virtuális üzleti telefonszámot biztosít, amelyet a csapatok minden szakmai kommunikációjukhoz használhatnak, így csökkentve a több telefonszám és eszköz kezeléséhez szükséges időt és erőfeszítést.

A legjobb funkciók

Szerezzen virtuális telefonszámokat anélkül, hogy új telefonrendszerre lenne szüksége

Személyre szabhatja az üzenetrögzítő üdvözlő üzeneteit minden üzleti telefonszámhoz

Szöveges üzenetek küldése és fogadása virtuális telefonszámokról

Integráld a Zapierrel, hogy több mint 4000 másik alkalmazáshoz férhess hozzá.

Jelenlegi korlátozások

Egyes felhasználók rossz hívásminőséget tapasztaltak.

Árak

Standard : 17 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,8 az 5-ből (1274+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (46+ értékelés)

24. Userguiding

A legjobb bevezető szoftver

A felhasználók bevezetésének és képzésének egyszerűsítése a UserGuiding segítségével

A UserGuiding egy felhasználói bevezetési és termékbevezetési platform, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy egyszerű és hatékony módszert kínál a felhasználók oktatására és képzésére, csökkentve ezzel a személyes képzéshez vagy írásos dokumentációhoz szükséges időt és erőfeszítést.

Ezenkívül a UserGuiding alkalmazáson belüli termékbemutatói és interaktív útmutatói segíthetnek a felhasználóknak az új termékek és funkciók gyors és hatékony elsajátításában, csökkentve ezzel a problémák megoldásához és a kérdések megválaszolásához szükséges időt és erőfeszítést.

A legjobb funkciók

Részletes elemzések, amelyek segítenek hatékony termékbemutatók készítésében

Személyre szabott bevezető élményeket hozhatsz létre a szegmentációs funkcióval

Fontos felhasználói információkat gyűjtsön a Net Promoter Surveys (NPS) segítségével

Jelenlegi korlátozások

Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe

Árak

Alap : 69 dollár havonta, éves számlázással

Professional : 299 dollár havonta, éves számlázással

Vállalati: 499 USD+ havonta, éves számlázással

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (112+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (51+ értékelés)

25. Canva

A legjobb grafikai tervező szoftverek

Készítsen könnyedén terveket, marketinganyagokat és még sok mást a Canva segítségével!

A Canva egy grafikai tervező eszköz, amely segít a csapatoknak javítani termelékenységüket azáltal, hogy könnyen használható platformot biztosít különféle vizuális tartalmak, például prezentációk, közösségi média bejegyzések, szórólapok és egyebek létrehozásához, így nincs szükség speciális tervezői ismeretekre vagy több tervező eszköz használatára.

Az alkalmazás sablonokat és tervezési elemeket is kínál, amelyek segítenek biztosítani, hogy a tervek vizuálisan konzisztensek legyenek és összhangban álljanak a márka irányelveivel, csökkentve ezzel a hibák és az újramunka kockázatát.

A legjobb funkciók

Könnyedén szerkesztheti és konvertálhatja a PDF-fájlokat online tervekké

A drag and drop szerkesztő segítségével minden felhasználó kényelmesen létrehozhat és szerkeszthet terveket.

Válasszon a sablonok, képek és egyéb eszközök könyvtárából!

Töltsd le a terveket, és oszd meg őket bárkivel egy link segítségével!

Jelenlegi korlátozások

A fejlett funkciók és eszközök csak fizetett előfizetéssel érhetők el.

Árak

Ingyenes

Pro : 12,99 dollár havonta egy személy számára

Teams: 14,99 dollár havonta az első öt felhasználó számára

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (3844+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (10 973+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Canva alternatívákat!

Jó tudni, hogy pontosan milyen elemeket kell keresni, hogy biztosan megtalálja a hosszú távon megfelelő eszközt. ☝️

Íme néhány alapvető kritérium, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor áttekinted ezeket az eszközöket:

✅ Funkcionális és könnyen használható

Könnyen használható, és technikai ismeretek nélkül is meg lehet tanulni a használatát?

Ha egy eszköz fenntartása több időt, energiát és akár pénzt is igényel, mint amennyi értéket hoz neked, akkor nem érdemes használni.

Az általad választott eszközöknek intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lenniük. A legfontosabb azonban, hogy funkcionálisak legyenek. Ezeknek az eszközöknek hozzáadott értéket kell jelentenie az életedben, segítve a hiányosságok pótlásában, a munkafolyamatok összekapcsolásában és a mindennapok egyszerűsítésében.

✅ Rugalmas és skálázható

Mindenkinek megvan a maga egyedi munkamódszere és tanulási preferenciája. A választott termelékenységi eszközöknek rugalmasságot kell biztosítaniuk, hogy alkalmazkodjanak a munkastílusodhoz és igényeidhez, és lehetővé tegyék, hogy a legjobb formádban dolgozz.

Ráadásul egy jó eszköznek kompatibilisnek kell lennie a jelenlegi igényeiddel, és elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a változó igényeidhez, ahogy haladsz előre a munkádban.

✅ Biztonságos, megbízható és hozzáférhető

Könnyen és bármikor elmentheti, szerkesztheti és elérheti munkáit? Biztonságosak-e ezek az eszközök – védve vannak-e fájljai, beszélgetései és személyes adatai?

Ha a célja a termelékenység növelése, akkor az eszközeinek megbízhatónak és hozzáférhetőnek kell lenniük, és ami a legfontosabb, biztonságosnak kell lenniük, és védeniük kell az Ön magánéletét.

✅ Javítja az együttműködést

Akár egyedül dolgozol, akár távoli csapatokkal és ügyfelekkel, a valós időben történő egyszerű kommunikációt és együttműködést lehetővé tevő termelékenységi alkalmazások kulcsfontosságúak a munkád hatékonyságának javításában.

Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített kommunikációs és együttműködési funkciókkal rendelkeznek, hogy csökkenthesse a oda-vissza beszélgetésekkel töltött időt, felgyorsítsa a visszacsatolási ciklust, gyorsabban megoldja a problémákat és azonnal tisztázhassa a kérdéseket.

Optimalizáld a munkafolyamatodat termelékenységi alkalmazásokkal

Akár az irodában, akár otthonról dolgozik, a megfelelő eszközök és termelékenységi trükkök segíthetnek abban, hogy szervezett és motivált maradjon, és többet tudjon elvégezni.

Szerencséjére rengeteg lehetőség közül választhat, amelyek segítenek megtalálni a számára legmegfelelőbbet. A lényeg, hogy szánjon időt a kutatásra és értékelje, melyik eszközök felelnek meg leginkább az Ön egyedi igényeinek, munkamenetének, tanulási stílusának és céljainak.

Egyes termelékenységi eszközök segítenek a koncentrációban, mások a célok elérésében, míg megint mások a munkafolyamatok racionalizálásában – a ClickUp segítségével mindezt megteheti. 😉

Több száz testreszabható funkcióval és hatékony integrációkkal a ClickUp lehetővé teszi, hogy a saját módszered szerint dolgozz és tökéletesen irányítsd a munkafolyamatokat.

Ideje felszabadítani a benned rejlő termelékenységi gurut. A ClickUp segítségével egyetlen helyen gyűjtheted össze az összes projektedet és munkádat. 👌