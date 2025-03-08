ClickUp blog

8 lépés az ügyfelek bevonásához, amely csökkenti az ügyfélvesztést (sablonokkal)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2025. március 8.

Új ügyfelet szerzett az ügynökségének. Most pedig készen áll arra, hogy megmutassa nekik, miért hoztak a legjobb döntést, amikor a csapatába fektettek be.

Annak ellenére, hogy aláíratták velük a szerződést, még nem nyerte meg teljesen ezeket az új ügyfeleket. A papírmunka után gondoskodnia kell arról, hogy az új ügyfelek bevezetési folyamata egy lépéssel tovább menjen, és bizalmat keltsen ügynökségében azáltal, hogy megmutatja nekik mindent (és minden lépést), amit várhatnak.

A Wyzowl felmérése szerint a válaszadók 88%-a azt állítja, hogy hűségesebb lesz azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek prioritásként kezelik az ügyfél-bevezetést és az oktatási tartalmakat.

Bár az ügynökségek számtalan órát fektetnek a bevezetés előtti kezdeményezésekbe, ugyanolyan fontos az ügyfélkapcsolatok ápolása a bevezetés után is, teljes körű ügyfélbevezetési élmény biztosításával.

Mi az ügyfél-bevezetés?

Az ügyfél-bevezetés az új ügyfelek beillesztésének folyamata egy vállalkozásba, valamint egy erős és produktív munkakapcsolat kialakítása. Ez egy kulcsfontosságú lépés az ügyfél-vállalkozás kapcsolatban, mivel meghatározza a jövőbeli interakciók hangnemét, és segít a bizalom és a kölcsönös megértés kiépítésében.

Ez a folyamat segít az ügyfeleknek megismerni a termék összes funkcióját és előnyét, így teljes mértékben kihasználhatják annak értékeit, ami csökkenti az ügyfélvesztés esélyét.

Az ügyfelekkel való hosszú távú siker érdekében fektessen be ugyanannyit az ügyfelek bevonásába, mint a potenciális ügyfelek megszerzésébe.

Az első benyomás fontos. A jó bevezetési folyamat meghatározza az elvárásokat, megakadályozza a hatókör kiterjedését, és pozitív ügyfélélményt teremt, ami erősíti márkáját és növeli a jövedelmezőséget.

Ügyfél-bevezetési példák

Az ügyfél igényeitől és az Ön által nyújtott szolgáltatások jellegétől függően háromféle ügyfél-bevezetési folyamat közül választhat:

  • Virtuális bevezetés: Ebben a típusú ügyfél-bevezetési munkafolyamatban minden távoli módon, online dokumentumok, videokonferenciák és digitális ügyfél-bevezetési szoftverek segítségével történik.
  • Személyes bevezetés: Ha a termék vagy szolgáltatás összetett jellegű, vagy fizikai hardverrel jár, az ügyfél előnyben részesítheti a személyes bevezetési folyamatot. Ebben az esetben személyesen, az irodában vagy egy előre megbeszélt helyszínen végigvezeti őket és csapatukat mindazon, amit tudniuk kell.
  • Hibrid bevezetés: Ez a fajta bevezetési folyamat a virtuális és a személyes interakció keveréke. A keverék az ügyfél igényeitől függően változhat.
ClickUp ügyfél-bevezetési sablon
Ingyenes sablon letöltése
Könnyedén üdvözölheti új ügyfeleit a ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével.

Akár új ügyfeleket szeretne bevonni, akár a meglévőket átalakítani, akár egyszerűen csak az egész ügyfél-bevonási rendszerét felújítani, a ClickUp ügyfél-bevonási sablonja minden szükséges elemet tartalmaz! Segít megérteni az ügyfelek igényeit, és személyre szabott bevonási élményt nyújtani nekik.

Miért fontos az ügyfelek bevonása?

Az ügyfelek bevonása a vevő-vállalat kapcsolatban elengedhetetlen lépés, amely segít a kölcsönös megértés kialakításában, az ügyfél-elégedettség javításában, a hatékonyság növelésében és a kapcsolat megerősítésében a sikeres és hosszú távú partnerség érdekében.

Íme néhány fontos ok, amiért fontos az ügyfelek bevonása:

  1. Jobb megértés: Az ügyfél-bevezetés segít a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik igényeit, elvárásait és céljait. Ez az információ elengedhetetlen ahhoz, hogy a kapcsolat produktív és sikeres legyen.
  2. Jobb ügyfél-elégedettség: Ha az ügyfelek úgy érzik, hogy szívesen látják őket és értékelik őket, akkor nagyobb valószínűséggel lesznek elégedettek a kapott szolgáltatásokkal és hűségesek maradnak a vállalkozáshoz. A bevezetés segít pozitív első benyomást kelteni és elősegíti a tartozás érzését.
  3. Fokozott hatékonyság: A jól felépített bevezetési folyamat egyszerűsítheti az új ügyfelek üzleti integrációját, csökkentve a zavart és minimalizálva a hibák kockázatát.
  4. Erősebb kapcsolatok: A bevezetés segít megteremteni a bizalmat és erős, tartós kapcsolatokat kialakítani az ügyfelek és a vállalkozások között. Ez pedig növelheti az ügyfelek hűségét és az ismételt vásárlások számát.
  5. Több értékesítés: A vállalkozások gyakran az alapján döntenek, hogy kivel dolgoznak együtt, hogy milyen bevezetési támogatást várhatnak. Egy robusztus ügyfél-bevezetési tervvel az értékesítési csapat több üzletet fog kötni.

8 lépéses ügyfél-bevezetési folyamat

Annak érdekében, hogy javítsa vagy bővítse ügyfél-bevezetési folyamatát, összeállítottuk azokat a lépéseket – néhány hasznos sablonnal együtt –, amelyek biztosan lenyűgözik új ügyfeleit már az első pillanattól kezdve.

Kezdjük el!

1. Határozza meg egyértelműen az ügynökségével kapcsolatos elvárásokat és a szolgáltatások tartalmát.

Sikerült! Ideje megünnepelni azokat a heteket vagy hónapokat, amelyeket egy potenciális ügyféllel való kapcsolatépítéssel töltött, aki végül ügyfél lett. Ők is érezték, Ön is érezte, és ez egy ragyogó új lehetőség arra, hogy elnyerje a tetszésüket.

A megfelelő bevezetési élménynek két dolgot kell elérnie:

  • Erősítse meg ügyfeleinek, hogy jó döntést hoztak, amikor az Ön ügynökségét választották.
  • Távolítsa el minden bizonytalanságot azzal, hogy világosan felvázolja, mit várhat az ügyfél a kapcsolatból.

Az előbbi a szórakoztató rész, amelyet hagyományosan úgy végeznek, hogy az új ügyfélnek üdvözlő levelet vagy e-mailt küldenek, valamint egy kis ajándékot, amellyel kifejezik hálájukat. Az ügynökség által megadni kívánt hangnemtől függően ez lehet egy csomag márkás ajándéktárgy vagy néhány apró figyelmesség.

Ezek a jóindulatú gesztusok emelik ügynökségét, hogy új ügyfelei számára partnerként tekintsék, és ne csak egy újabb beszállítóként. Ezek a kis figyelmességek csodákat tesznek a Net Promoter Score (NPS) javításában is.

A második rész – az elvárások meghatározása – legjobban egy bemutatkozó e-mailben valósítható meg, amelyben világosan felvázolja, mit várhat az ügyfél Öntől. Meg kell határoznia az ügyfél-bevezetési folyamatot, bemutatnia kell a kapcsolattartókat, tartalmaznia kell a következő lépések világos ütemtervét, és meg kell adnia egy ügyfél-bevezetési ellenőrzőlistát.

Ez a átláthatóság megerősíti új ügyfeleit abban, hogy jó befektetést tettek, és áthidalja a konverzió és a bevezetési folyamat közötti szakadékot, így nem érzik úgy, hogy bizonytalanságban maradtak.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy nyomon kövesse az ügyfelek bevezetési folyamatának előrehaladását, ünnepelje a mérföldköveket, és ösztönözze őket a további előrelépésre. Például, amikor egy potenciális ügyfél státuszát „potenciális ügyfélről” „új ügyfélre” változtatja, automatikusan jelölje meg ügyfélszolgálati csapatát, hogy emlékeztesse őket az üdvözlő ajándék elküldésére.

ClickUp automatizálások
Automatizálja a feladatokat a ClickUp segítségével, és koncentráljon az igazán fontos dolgokra – nincs szükség programozásra!

2. Tervezzen és küldjön ki egy ügyfél-bevezetési kérdőívet

Valószínűleg az értékesítési folyamat során előzetes értékelést végzett az ügyfélről, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól illenek egymáshoz. Most, hogy az ügyfél aláírta a szerződést, itt az ideje, hogy mélyebbre ásson, és megismerje, mit is keres pontosan. Itt az ideje egy ügyfél-bevezetési kérdőívnek.

A bevezetési kérdőív egy jó ügyfél-bevezetési folyamat fontos lépése. Segít megérteni az ügyfél elvárásait és azt, hogy mely meglévő eszközök segíthetnek azok megvalósításában.

Például az ügyfél-bevezetési kérdőívek az Ön által nyújtott termék vagy szolgáltatás alapján változnak, de néhány kérdés, amelyet felvehet:

  • Hogyan reméli, hogy termékünk/szolgáltatásunk segít Önnek az ICP-jét ügyfelekké konvertálni?
  • Milyen általános célokat szeretne elérni termékünkkel/szolgáltatásunkkal?
  • Milyen KPI-ket tűz ki célul a következő hat hónapra vagy egy évre?
  • Hogyan szeretné elosztani a költségvetését?
  • Van már olyan erőforrása vagy eszköze, amelyet felhasználhatunk, hogy segítsünk Önnek céljai elérésében?
  • Melyek azok a [szolgáltatási terület beillesztése] példák, amelyek tetszenek Önnek?
  • Ki lesz a csapatából a fő kapcsolattartónk, és kik a legfontosabb érdekelt felek?
  • Mi az Ön ideális ügyfélprofilja (ICP)?

Ezek a kérdések segítenek meghatározni, hogyan mutathatja meg gyorsan az értéket az ügyfél konkrét igényei és céljai alapján a legjobb ügyfél-bevezetési folyamat érdekében.

💡 Profi tipp: A ClickUp Forms segítségével a felmérésre adott válaszokat közvetlenül feladatokká alakíthatja, vagy egyszerűen összegyűjtheti a szükséges információkat az ügyfélkérdőívből.

3. Készítsen szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást (SLA)

Ha a szerződés nem határozza meg a felelős feleket és a munka határidejét, fontolja meg egy szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) létrehozását. Az SLA az onboarding kérdőívből megszerzett összes információt felhasználja, és alkalmazza az ügyféllel kötött szerződés feltételeire.

Ha a szerződés a „mi” kérdést, azaz a jövőbeli kapcsolatot magyarázza, akkor az SLA a „ki”, „mikor” és „hogyan” kérdéseket válaszolja meg.

Például a szerződésében megállapodnak abban, hogy egy bizonyos árért marketingstratégiát biztosítanak. Az SLA meghatározza, hogyan fogják kidolgozni és megvalósítani ezt a stratégiát, beleértve a feladatok felelőseit, az ütemtervet és a csapat tagjainak konkrét feladatait.

Ez biztosítja, hogy Ön és ügyfelei egyaránt tisztában legyenek az elvárásokkal, és felelősséget vállaljanak, ha a megállapodás bármely része nem a tervek szerint alakul az ügyfél-bevezetési folyamat során.

ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja
Ingyenes sablon letöltése
Indítsa el és tartsa fenn az átláthatóságot és a következetességet az összes SLA-jában a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja minden szükséges információt tartalmaz, amire szükség van egy SLA gyors elkészítéséhez, beleértve:

  • A nyújtott szolgáltatások átfogó áttekintése
  • A szolgáltatások fizetési követelményei
  • A projekt befejezésével kapcsolatos egyértelmű elvárások

4. Hozzon létre ügyfélfiókokat

Ezen a ponton el kell kezdenie az ügyfél fiókjainak beállítását a különböző platformokon vagy szoftverekben, amelyeket használni fog. Ez magában foglalja a fiókok és az adminisztrációs szabályok beállítását, a fizetések beállítását, valamint a bejelentkezési adatok és a képzési anyagok megosztását.

Ha ügyfélportállal rendelkezik, akkor be kell állítania őket a portálon, és meg kell adnia nekik a szükséges útmutatást.

💡 Profi tipp: Készítsen egy közös listát a teendőkről a ClickUp Docs segítségével, vagy akár egy egyszerű teendőlistával.

5. Szervezzen projektindító megbeszélést

A kezdő megbeszélés megszilárdítja a munkakapcsolatot. Természetesen előtte is eltöltöttetek egy kis időt egymás megismerésével, de az ügyfél-bevezetési folyamat lehetőséget kínál arra, hogy meghatározzátok, hogyan fogtok együtt dolgozni. Az ügyfél-bevezetési megbeszélés során a következőket kell tenned:

  • Mutassa be csapatát
  • Határozza meg, hogy mindenki hogyan szeretne kommunikálni és hogyan szeretné megkapni a terméket vagy szolgáltatást, például Slacken vagy e-mailen keresztül.
  • Határozza meg a projekt hatókörét és céljait
  • Vázolja fel, hogyan fog együttműködni, beleértve a szállítások ritmusát és a visszajelzések fogadásának módját.
  • Mutassa be SLA-ját
  • Biztosítson olyan forrásokat, mint a csapata elérhetőségei, a projektmenedzsment eszközhöz való hozzáférés és egyéb információk, amelyeket az új ügyfeleknek tudniuk kell.

A kezdeti megbeszélésnek meg kell erősítenie a szerződéskötés és az ügyfél-bevezetési folyamat során kialakult elvárásokat, hogy jó alapokkal indulhasson. Ez lehetőséget teremt arra, hogy megerősítse, mindkét csapat egyetért a stratégiával és a szolgáltatási célokkal, mielőtt belevágna a projektekbe.

ClickUp napirend-sablon
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa kézben a találkozók napirendjét a ClickUp Agenda Template segítségével.

Tervezze meg hatékonyan ügyfélmegbeszéléseit a ClickUp Meeting Agenda Template segítségével. Ez a megbeszélés-sablon segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és felelősséget vállaljon a munkájáért, így minden megbeszélés sikeres és produktív lesz.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker segítségével nem kell többé aggódnia a találkozók jegyzetelése miatt, és teljes figyelmét a megbeszélésre összpontosíthatja. Próbálja ki még ma!

6. Tervezzen meg egy belső értekezletet a projekt elindítása után

A projektindítás utáni belső megbeszélés segít feltárni a projektindító megbeszélésen elhangzottakat, átgondolni a várható akadályokat és megválaszolni a kérdéseket. Ahogy a projektindító megbeszélés összehangolja a csapatát az ügyfél csapatával, úgy a projektindítás utáni belső megbeszélés összehangolja a projektben részt vevő különböző belső csapatokat.

Használja ezt a megbeszélést arra, hogy tájékoztassa belső csapatát az SLA-ról és a projekt hatóköréről, és ossza ki az egyes feladatokat. Határozza meg a belső elvárásokat és szerepeket, hogy következetesen és hatékonyan tudjon teljesíteni ügyfeleinek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp táblázatos nézet funkcióját az ügyfelek igényeinek rögzítéséhez, és kapcsolja össze azokat a ClickUp feladatokkal.

Az ügyfél-bevezetési folyamatnak kettős erőfeszítésnek kell lennie. Az összehangolt csapat tagjai, akiknek egyértelműek a feladataik és elvárásaik, a lehető legjobb eredményeket érik el, és ezt az energiát pozitív ügyfélélményre fordítják.

A csapatok összehangolásának legegyszerűbb módja egy központi termelékenységi platform, például a ClickUp használata. A csapatok könnyedén együttműködhetnek a projekt minden aspektusában, anélkül, hogy eszközök és platformok között kellene váltogatniuk.

munkafolyamat-nézet clickup
Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen áthúzhatja a feladatokat az erőforrások újraelosztásához.

💡 Profi tipp: A ClickUp Workload View funkciója segít nyomon követni az egyes csapattagok munkaterhelését, és szükség esetén átrendezni a tevékenységeket.

7. Tervezzen rendszeres utánkövetéseket

A rendszeres ügyfélkommunikáció egy egészséges és produktív kapcsolat része – különösen az ügyfél-bevezetési folyamatban. Azonban ezeknek a kommunikációknak egyértelmű célnak kell szolgálniuk: vagy megkönnyíteni az ügyfél életét, vagy növelni a projekt értékét.

A bevezetési folyamat részeként rendszeres havi ügyfélmegbeszélések ütemezésével csapata előre kezelheti az esetleges problémákat, miközben együtt dolgoznak.

Ezeken a találkozókon tájékoztassa az ügyfeleket a stratégiai fejlesztésekről és számoljon be a szolgáltatás eredményeiről, hogy megerősítse értékét. Ez segít abban, hogy ügyfelei számára elsődleges fontosságú maradjon, növelje az ajánlások számát, több lehetőséget biztosítson az upsell-hez, és végső soron több nyereséget termeljen.

A ClickUp professzionális szolgáltatások projektfrissítési sablonja segítségével gyorsan és egyszerűen készíthet átfogó projektfrissítéseket, amelyekkel ügyfelei mindig naprakészek maradnak.

Küldjön követő e-mailt, amely összefoglalja a megbeszélést és az egyes csapatok teendőit, hogy az ügyfél konkrét eredményekkel távozzon a bevezetési folyamat során tartott megbeszélésről.

Gyorsan készítsen e-maileket és üzeneteket a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét és e-maileket írhat a kívánt hangnemben.

A havi megbeszéléseken kívül heti írásbeli frissítéseket is küldjön a Slacken, e-mailben vagy az ügyfél által preferált csatornán keresztül. Ezeknek a frissítéseknek tartalmazniuk kell a tervezett projekt eredményeket és az előző héten elvégzendő feladatokat.

Például egy tartalommarketing-cég a kezdeti bevezetési folyamatot követően a következő elemeket veheti fel heti frissítésébe:

  • Saját adatok vagy szakértők, akikhez hozzáférésre van szüksége a közelgő projektekhez
  • A múlt héten az ügyfél számára közzétett közösségi média- és blogbejegyzések listája
  • Milyen bejegyzéseket várhat az ügyfél a jelenlegi héten?
  • Az ügyféltől szükséges kiemelkedő tartalomjóváhagyások

Ezek a frissítések lehetőséget nyújtanak arra, hogy figyeljen az ügyfelek kérdéseire, megelőzze a következő hétben felmerülő esetleges akadályokat, valamint megerősítse értékét.

ClickUp Chat
Egyszerűsítse a csapat kommunikációját, és alakítsa a csevegéseket cselekvéssé a ClickUp Chat segítségével.

💡 Profi tipp: A ClickUp Chat csatornái segítenek Önnek és csapatának kapcsolatban maradni minden ügyféllel a ClickUp-on belül; nem kell többé váltogatni a feladatkezelő eszközök, az e-mail, a csevegőszoftver és az összes többi eszköz között!

8. Optimalizálja az ügyfél-bevezetési élményt

A vállalatok növekedésével számítani lehet bizonyos hiányosságokra az ügyfél-bevezetési folyamatban. Fontos, hogy ezeket a hiányosságokat proaktívan azonosítsa és megfelelően optimalizálja. Az ügyfél-bevezetés optimalizálásának két lépése van: visszajelzések gyűjtése és belső együttműködés a visszajelzések kezelése érdekében.

Kezdje azzal, hogy formálisan és informálisan is összegyűjti az új ügyfelek visszajelzéseit. A sikeres ügyfél-bevezetési folyamat során minden követő találkozón megkérdezik az ügyfeleket, hogy van-e kérdésük vagy aggályuk, és feljegyzik, hogy milyen típusú kérdések merülnek fel rendszeresen.

Gyűjtse össze ezeket a jegyzeteket egy közös munkaterületen, ahol csapata később rendezheti és elemezheti őket.

A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén szervezheti a találkozók részleteit, nyomon követheti a legfontosabb tanulságokat és hozzárendelheti a teendőket.
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén szervezheti a találkozók részleteit, nyomon követheti a legfontosabb tanulságokat és hozzárendelheti a teendőket.

A ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablonja egyszerű, előre elkészített oldalakat tartalmaz a csapatok szervezéséhez, egyéni értekezletjegyzetekhez és utasításokat tartalmaz a visszajelzési üléseken való maximális eredmény eléréséhez. Ez a kollaboratív sablon egy ClickUp Doc, amelyet úgy terveztek, hogy tökéletes vázlatot nyújtson a sikeres értekezletek összefoglalásához.

Ezután kérjen közvetlen visszajelzést azáltal, hogy minden ügyfél bevezetése után (általában 120 nappal az aláírás után) kiküldi az új ügyfelek bevezetési élményéről szóló kérdőívet.

Ez a kétféle visszajelzés segít feltárni, mire van szüksége az új ügyfelének, és hol nem felel meg a jelenlegi ügyfél-siker munkafolyamatának.

Ne felejtse el a belső együttműködést!

Az ügyfelek visszajelzései megmutatják, hol vannak a problémák, de most a csapatának kell megoldást találnia. A legegyszerűbb módja ennek, ha a csapatával együtt ötleteket gyűjt a ClickUp Whiteboardon.

Dolgozzon együtt belső bevezetési csapatával, hogy csoportosítsák a válaszokat és azonosítsák a témákat. A témák azonosítása után gondolja át, hogy az ügyfélút mely szakaszában tud megoldásokat kínálni ezekre a hiányosságokra.

gyógyszertári mentor táblapélda
Példa Lewis Norwood gyógyszertári mentorának táblájára

Lewis Norwood, a Pharmacy Mentor ügyfélkapcsolatokért felelős vezetője elmagyarázta, hogyan használta csapata a ClickUp Whiteboards szolgáltatást az ügyfél-bevezetés hiányosságainak sikeres azonosítására és megoldására.

Szó szerint végigbeszéltük, minden egyes szakaszát megvitattuk. A végén megegyezésre jutottunk az ügyfélútvonalat illetően, és még egy nagy hiányosságot is azonosítottunk, amelyet eddig nem vettünk észre.

Szó szerint végigbeszéltük, minden egyes szakaszát megvitattuk. A végén megegyezésre jutottunk az ügyfélútvonalat illetően, és még egy nagy hiányosságot is azonosítottunk, amelyet eddig nem vettünk észre.

A zökkenőmentes új ügyfél-bevezetési folyamat legjobb gyakorlata

A hatékony ügyfél-bevezetés elengedhetetlen a szilárd, hosszú távú kapcsolat megteremtéséhez. Íme a zökkenőmentes és sikeres bevezetési folyamat legjobb gyakorlata:

  • Határozza meg előre a várakozásokat: Határozza meg a hatókört, a teljesítendő feladatokat és a kommunikációs folyamatot. Tisztázza mindkét fél szerepét és felelősségét, és határozza meg a legfontosabb mérföldköveket.
  • Személyre szabott bevezetési élmény: Testreszabhatja a bevezetést az ügyfél egyedi igényei és iparága alapján. Kijelölhet egy dedikált ügyfélmenedzsert, és személyre szabott erőforrásokat és képzéseket kínálhat.
  • Automatizálja és egyszerűsítse a folyamatot: Biztosítson könnyen hozzáférhető ügyfélportált a dokumentációk és frissítések számára. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az üdvözlő e-maileket, és használjon ügyfél-bevezetési szoftvert vagy CRM-rendszereket a folyamat nyomon követéséhez.
  • Biztosítsa a zökkenőmentes tudásátadást: Gyűjtse össze az ügyféltől az összes szükséges információt strukturált felvételi űrlapok segítségével. Ossza meg a releváns vállalati irányelveket, termékismertetőket vagy képzési anyagokat.
  • Összpontosítson a kommunikációra és az elkötelezettségre: Határozza meg a preferált kommunikációs csatornákat és a frissítések és bejelentkezések gyakoriságát. Ösztönözze a visszajelzéseket, és haladéktalanul foglalkozzon az aggályokkal.
  • Gyors eredményeket érjen el a bizalom építése érdekében: Azonnali értéket nyújtson egy kulcsfontosságú funkció vagy szolgáltatás bemutatásával. Azonosítsa és mutassa be a korai sikermutatókat vagy a kisebb mérföldkövek elérését.
  • Mérje a sikert és folyamatosan javítson: Állítson be mérhető bevezetési KPI-ket, például az első érték elérésének idejét (TTFV). Gyűjtse össze a visszajelzéseket, ismételje meg és finomítsa a bevezetési folyamatot.

ClickUp: Az egyetlen megoldás az ügyfelek bevonásának kezeléséhez

Képzelje el azt a világot, ahol már nem kell több platform között váltogatnia a CRM, a projektmenedzsment, a kapcsolódó dokumentumok és a csapatkommunikáció miatt. A ClickUp ezt lehetővé teszi.

Kezelje ügyfeleit, teljesítményeit és csapatait könnyedén, egy helyen. A ClickUp az egész munkafolyamatot egy AI-alapú CRM- és projektmenedzsment- platformba központosítja, az ügyfelek bevonásától a projekt befejezéséig.

Úgy véljük, hogy a leghatékonyabb ügyfél-bevezetési szoftver és értékesítési folyamat az, amely csapatok között működik és az ügyfél teljes útját lefedi. A ClickUp alapkoncepciója a csapatok termelékenységének javítása, ezért tettük teljesen testreszabhatóvá.

Mert egy olyan platform, amely nem felel meg az Ön egyedi igényeinek, csak gátolja a termelékenységet. Tapasztalja meg még ma a kontextusváltás nélküli szabadságot.

Regisztráljon még ma ingyenesen.

