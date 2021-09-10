Victory Omotayo: Hogyan segít a ClickUp az ügyfeleim, a tartalmak és a csapatom kezelésében egy helyen?

Szabadság, hatékonyság, stabilitás, rugalmasság.

Ha vállalkozó és cégtulajdonos, akkor ezek lehetnek azok a célok, amelyekre törekszik, miközben növekszik és bővíti növekvő vállalkozását.

Egy vállalkozó mindennapjai a potenciális ügyfelek toborzásával, az ügyfélnyilvántartás vezetésével, az ügyfelek projektjeinek teljesítésével és még sok mással telhetnek. Ez a napi ciklus, amelyben több feladatot kell egyszerre ellátni és sok szerepet kell betölteni, az egyik oka annak, hogy sokan kiégnek, kevesebb fizetéssel elégednek meg, és kudarcot vallanak vállalkozásuk elindításában.

Hogyan érheted el a szabadságot, a munka és magánélet egyensúlyát és a sikert?

Victory Omotayo elárulja Önnek! Sőt, meg is mutatja, hogyan. 😉

Üzleti coachként és vállalkozóként Victory elsajátította a sikeres vállalkozás indításának lépéseit: a jegyértékesítéstől a szilárd pozicionálási stratégiákig, az egyszerűsített értékesítési rendszeren át az erős közösségi média jelenléthez.

Manapság különböző iparágak szakembereinek segít abban, hogy olyan eredményeket érjenek el, amelyek pénzügyi szabadsághoz vezetnek.

Ehhez egy olyan átfogó projektmenedzsment eszközre támaszkodik, mint a ClickUp, amely CRM- és tartalomkezelési igényeit is kielégíti.

Lehetőségünk nyílt beszélgetni Victory-val arról, hogyan használja a ClickUp alkalmazást, hogy minden munkáját egy helyen kezelje. Kövesse nyomon, hogyan végzi el a feladatait a ClickUp segítségével.

Ideje átadni a mikrofont! Rajta, Victory! 🎤😊

Meséljen nekünk a vállalkozásáról!

Szia, Victory vagyok! 👋

A szakemberek és a szakértők hozzám fordulnak, amikor úgy akarnak megjelenni és fizetést kapni, mint szakemberek.

Egy coaching és tanácsadó céget vezetek, amely segít a szakértőknek kiaknázni tehetségüket, hogy sikeres, magas árú csoportos programokat fejlesszenek ki és indítsanak el.

Ezt a saját, magas árú csoportos programom, a Knowledge to Profit™ keretében teszem, amelynek keretében ügyfeleimnek a következőket segítek:

💎 Tisztázza és érvényesítse a legjövedelmezőbb szakértelmüket (én ezt „pénzkeresőnek” nevezem)

💎 Növelje társadalmi tekintélyüket az én saját fejlesztésű Expedited Expertise Framework™ rendszeremmel.

💎 Tanulja meg, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, hogy magabiztosan tudja kifejezni értékeit álomügyfeleinek.

Mi a kedvenc ClickUp funkciója?

Műszerfalak. Imádom ezt használni ügyfeleim számára műszerfalak létrehozásához!

A ClickUp irányítópultjainak segítségével részletes jelentéseket készíthet fontos ügyféladatairól.

Használjon testreszabható widgeteket, mint például kördiagramok, átfutási idő, munkaidő-nyilvántartás és még sok más, hogy létrehozza saját irányítóközpontját.

A műszerfalak központi helyet biztosítanak a feladatokkal, sprintekkel, projektekkel, emberekkel és még sok mással kapcsolatos értékes információk megtekintéséhez.

Testreszabható widgetek a ClickUp irányítópultjain

Testreszabható widgetek a ClickUp irányítópultjain

Hogyan használja a ClickUp-ot, hogy előre mozdítsa vállalatát és projektjeit?

A ClickUp segítségével kezelhetem ügyfeleim listáját, megtervezhetem a közösségi média tartalmait és irányíthatom a csapatot.

A ClickUp ügyfélbarát funkciói révén egy egész vállalkozás irányítása egyetlen projektmenedzsment platformon gyerekjáték.

Beállíthat egy CRM-et közvetlenül a munkaterületén, és magas szintű nézeteket hozhat létre ügyfelei feladatairól. Váltson a különböző nézetek között, mint például a táblázat, a naptár, a lista nézet és mások, hogy más perspektívából tekintse meg feladatait.

A ClickUp használata CRM-ként és az ügyfélnévjegyzék megtekintése listanézetben

A ClickUp használata CRM-ként és az ügyfélnévjegyzék megtekintése listanézetben

Ahhoz, hogy a ClickUp-ot tartalomkezelésre használja, egyszerűen hozzon létre egy új listát a ClickUp-ban, állítsa be a szakaszokat egyéni állapotokkal, és hozza létre a szükséges feladatokat.

Miután elkészítette a feladatlistáját, elkezdheti a tartalomnaptárának megtervezését!

Tartalomnaptár példa a ClickUp-ban

Tartalomnaptár példa a ClickUp-ban

A tartalomnaptár megtekintése a ClickUp listanézetében

A tartalomnaptár megtekintése a ClickUp listanézetében

Hány órát takarít meg hetente a ClickUp használatával, és mit csinál az így visszanyert idővel?

A ClickUp segítségével hetente körülbelül 5 órát spórolok meg az üzleti tevékenységem szervezésével és kezelésével!

A heti időmegtakarításnak köszönhetően több időt tudok fordítani a bevételt generáló tevékenységekre, hogy több pénzt hozzak a vállalkozásnak.

Hogyan javította a ClickUp a munkáját és az életét?

A ClickUp előtt több alkalmazást használtam a munkám és az ügyfeleim kezelésére.

A ClickUp bevezetése valóban segített időt és pénzt megtakarítani az összes korábban használt eszközön.

A ClickUp rendkívül hasznosnak bizonyult, főleg hogy tudtam, hogy minden megtalálható benne, amire az online coaching és tanácsadói tevékenységemhez szükségem van.

Milyen tanácsot adna azoknak, akik szeretnék hatékonyabbá tenni munkájukat?

Ha egy tanácsot adhatok, akkor azt javaslom, hogy összpontosítson egy platformra, hogy valóban láthassa annak hatását.

Csatlakozzon Victoryhoz a LinkedIn-en, az Instagramon, és látogasson el a weboldalára, hogy többet megtudjon arról, hogyan segíthet vállalkozását a következő szintre emelni. 🚀