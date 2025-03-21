11 üzleti megállapodás sablon és szerződésminta (+letöltés)

Bármennyire is kicsi vagy nagy, minden vállalatnak (sajnos) papírmunkát kell végeznie. Gyakran ez hegyekben álló szerződéseket és megállapodásokat jelent azokkal a beszállítókkal és partnerekkel, akikkel együtt dolgozik.

Szerencsére nincs ok arra, hogy minden szerződést kézzel írjon meg. Ehelyett egyszerűen támaszkodhat az előre elkészített üzleti szerződés sablonokra, amelyek elvégzik a munka nagy részét Ön helyett.

Hogy segítsünk Önnek, összeállítottuk ezt a listát a 11 legjobb üzleti szerződés sablonról. Ezek a sablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek, mivel egyszerű, előre elkészített szerződéseket kínálnak, amelyek a legtöbb üzleti tranzakció alapját képezik.

Így csapata több időt fordíthat arra, ami vállalkozását sikeressé teszi, és kevesebbet a modern üzleti élethez szükséges jogi szerződésekre.

Mi az üzleti megállapodás sablon?

Az üzleti megállapodás sablon egy speciális sablon, amelynek célja, hogy bármilyen méretű vállalatok könnyedén megfogalmazhassák szerződéseiket számos üzleti ügyletükhöz. Ezek a sablonok sokféle megállapodásra kiterjedhetnek, beleértve a szolgáltatási megállapodásokat, a szerződés felmondásokat és a partnerségi megállapodásokat.

Az üzleti megállapodás sablonok különösen hasznosak azoknak a vállalatoknak, amelyek nem rendelkeznek a szerződések megfogalmazásához szükséges belső szakértelemmel. A sablonok nemcsak időt takarítanak meg, hanem biztosítják azt is, hogy ne felejtsen el olyan standard záradékokat, amelyek hosszú távon pénzbe kerülhetnek.

Mi jellemzi egy jó üzleti megállapodás sablont?

Üzleti megállapodás sablon kiválasztásakor fontos, hogy az alapos legyen és minden alapvető szempontot lefedjen. Nem szeretne olyan hibákat vagy kihagyásokat, amelyeket később megbánna.

Az üzleti megállapodásoknak minden érintett számára egyértelműnek kell lenniük. Az egyszerű nyelv és a logikus elrendezés megkönnyíti az emberek számára, hogy megértsék, mi a felelősségük. Ha most gondoskodik arról, hogy a megállapodások egyértelműek legyenek, akkor kisebb az esélye, hogy később félreértések adódnak.

Könnyedén hozzáadhatja egyéni táblázati nézetét a ClickUp Docs-hoz, így elkerülheti a nézet és a dokumentum közötti oda-vissza váltást.

Végül, egy jó üzleti megállapodás sablonnak professzionálisnak és jól megalkotottnak kell lennie. Testreszabhatónak és könnyen a saját feltételeihez igazíthatónak kell lennie, hogy a saját márkájához illeszkedjen.

Az üzleti szerződéseinek jól kell kinézniük, mert ezek a szerződések a márkáját képviselik, és mindent tükröznek, amit csinál. Ezért fontos, hogy a vállalata által létrehozott és aláírt szolgáltatási szerződések ugyanolyan minőségűek legyenek, mint a termékei vagy szolgáltatásai.

11 üzleti megállapodás sablon, amelyek felgyorsítják a szervezeti működést

Ahelyett, hogy több ezer sablonunk között kellene válogatnia, összeállítottunk egy listát 11 üzleti megállapodás sablonról a ClickUp-ban, amelyek jelentősen megkönnyítik az életét. A szerződéskezeléstől és a munkaszerződésektől a munkaszerződésekig minden virágzó vállalkozás számára találhat itt valamit.

1. ClickUp üzleti megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp üzleti szerződés sablon

A ClickUp üzleti szerződés sablonjával zökkenőmentesen készítheti el és kezelheti összes üzleti szerződését. Nem tudja, hol kezdje a jogi szerződésekkel? Ez az átfogó sablon végigvezeti a folyamaton, biztosítva, hogy minden fontos részletet lefedjen, a szolgáltatási szerződésektől a szerződés felmondásáig és a partnerségi megállapodásokig.

A testreszabható elrendezésnek köszönhetően a sablont könnyedén hozzáigazíthatja márkájához, miközben megőrzi a professzionális megjelenést. A kényelmet szolgálva közvetlenül a ClickUp Docs-ban található ez az üzleti megállapodás sablon, amely egykomponensű megoldást kínál a hibamentes, egyértelmű és átfogó üzleti megállapodások megfogalmazásához. Fedezze fel még ma az üzleti megállapodások kezelésének egyszerűbb, okosabb módját!

2. ClickUp üzleti szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti szerződés sablon

Akár egy kisvállalkozás vagy, amely a legújabb kütyüket árulja, akár egy hatalmas vállalat, amely a legkifinomultabb szolgáltatásokat nyújtja, minden alkalommal, amikor egy másik vállalatnak adsz el valamit, üzleti szerződés sablonokra lesz szükséged.

A ClickUp üzleti szerződés sablonját úgy tervezték, hogy ezeknek a szerződéseknek a megírása a lehető legkönnyebb legyen. Ez a sablon előre kitöltve tartalmazza a leggyakoribb szakaszokat, így könnyedén felvázolhatja a szolgáltatási szerződést és megtervezheti a releváns projekt hatókörét.

Ebbe a dokumentumba felveheti a kínált szolgáltatásokat, az árakat, a lemondási feltételeket, a garanciákat és egyéb kapcsolódó kérdéseket. Csak annyit kell tennie, hogy kitölti a sablon üres mezőit.

Ennél egyszerűbb már nem is lehetne.

Ne hagyja, hogy az utolsó értékesítése elhúzódjon, mert meg kell fogalmaznia a szerződést. Használja még ma ezt a sablont, és készüljön fel arra, hogy pezsgőt bontson a vállalat legújabb sikerére.

3. ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon

A partnerségi megállapodásokat gyakran figyelmen kívül hagyják, de soha nem szabad alábecsülni őket. A siker kulcsa, hogy a partnerség feltételeinek meghatározásával megvédje mind vállalkozását, mind magát a jövőbeli vitáktól.

A ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon segít Önnek egy olyan megállapodás megfogalmazásában, amely pontosan ezt a célt szolgálja. Ez a sablon olyan témákat fed le, mint:

Mi történik, ha az egyik fél vissza akar lépni a megállapodástól?

Hogyan fog működni a partnerek közötti választottbíráskodás?

Mi történik, ha valamelyik feltétel megsértésre kerül?

A partnerségi megállapodás sablonunk már előre meg van írva. Tehát ha csak egy szabványos 50/50 partnerségi megállapodásra van szüksége, amelyet azonnal meg kell írni, akkor a munka nagy része már el van végezve. Ráadásul, ha szeretné egy kicsit személyre szabottabbá tenni, ez egy remek kiindulási pont és példa, amelyből kiindulhat, amikor a sajátját megfogalmazza.

Ha mindezt előre elrendezi, akkor később sok fejfájástól kímélheti meg magát, ezért ne habozzon, és még ma kezdjen el egy jól kidolgozott partnerségi megállapodás elkészítésébe.

4. ClickUp 50/50 LLC működési jogi megállapodás sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 50/50 LLC működési jogi megállapodás sablon

Az 50/50 korlátolt felelősségű társaság (LLC) működési megállapodása két vagy több fél közötti közös vállalkozás működtetésére vonatkozó megállapodás. Ez a típusú megállapodás az üzleti kapcsolat minden aspektusát meghatároz, beleértve a nyereség és veszteség megosztását, a jogi megállapodásból fakadó jogokat és még sok mást.

A ClickUp 50/50 LLC működési megállapodás sablonjának célja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a megfogalmazását a lehető legegyszerűbbé tegye. Ezzel a sablonnal gyorsan megfogalmazhat egy megállapodást, amely felvázolja az üzleti folyamatokat, valamint az Ön kötelezettségeit és jogait, mint érdekelt fél.

Ez a sablon nagyon kezdőbarát, így nem kell aggódnia, még akkor sem, ha még nem jártas az LLC-megállapodások megfogalmazásában. Már előre kitöltött szakaszok találhatók benne a hozzájárulásokról, a vezetői felelősségekről, valamint arról, hogy mi történik, ha az egyik partner visszavonul vagy ki akarja vásárolni a másik partnert.

Ha ezeket a szabályokat előre lefekteti, az minden érintett számára megkönnyíti a közös vállalkozás működését, ha valami váratlan helyzet adódik. Ezért gondoskodjon arról, hogy az LLC működési megállapodása a lehető legrészletesebb és legátfogóbb legyen, így a jövőben nem kell aggódnia semmilyen problémával kapcsolatban.

Kezdje el megvalósítani új 50/50 LLC partnerségét az alábbi sablon segítségével.

5. ClickUp szerződéskezelési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szerződéskezelési sablon

A szerződéskezelés minden vállalkozás számára hatalmas kihívást jelent. Éppen ezért egész iparágak épültek fel olyan üzleti menedzsment szoftverek fejlesztésére, amelyek képesek rendszerezni az üzleti működéshez szükséges összes adatot.

A szerződések és dokumentumok elengedhetetlenek egy vállalkozás számára. Miért?

Ezek biztosítják, hogy csapata pontosan tudja, mit kell tennie, és hogyan kell elkészíteni és leszállítani az Ön által nyújtott szolgáltatásokat vagy termékeket. Ha azonban az írásbeli megállapodások számtalan fájlban és adatbázisban vannak szétszórva, az gyorsan elviselhetetlen káosszá válhat, ami megakadályozza Önt a legsürgetőbb üzleti célok elérésében.

Egy nemrégiben készült felmérés szerint az emberek átlagosan 45 percet töltenek azzal, hogy megtalálják a vállalatuk adatbázisában egy adott szerződést. Ez 45 perc, amelyet szinte bármilyen más tevékenységre jobban lehetett volna fordítani.

Szerencsére a ClickUp szerződéskezelési sablon segítségével mindent egy helyen rendszerezhet. Ez a sablon lényegében lehetővé teszi, hogy egy valódi főlistát hozzon létre az összes vállalati szerződésről és megállapodásról. Így néhány kattintással gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az összes szerződését.

A fő listát is tetszés szerint testreszabhatja. Például megadhatja az egyes dokumentumok típusát, így ha egy bizonyos projekt chartát kell megtalálnia, az sokkal könnyebb lesz.

Ennyi szervezéssel a szerződéseit a korábbi idő töredékében elkészítheti. Szóval, szervezze meg még ma az életét ezzel a sablonnal, és ne hagyjon többé egyetlen szerződést sem elszalasztani.

6. ClickUp munkaszerződés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaszerződés-sablon

Bármely szervezet számára elengedhetetlen, hogy biztonságos, nyitott teret teremtsen a csapatok munkájához és együttműködéséhez. Ehhez azonban gyakran szükség van egy megállapodásra, amelyben meghatározzák, hogyan kell a csoportoknak együtt dolgozniuk, milyen munkakörnyezetet preferálnak, és mit várnak egymástól.

A ClickUp munkaszerződés-sablonja megkönnyíti az ilyen típusú szerződések létrehozását, mivel egy táblát biztosít, amelyen a csapatok megfogalmazhatják saját munkakörülményeiket. Így mindenki egyetért abban, hogy hogyan szeretnének együttműködni.

Például lehet, hogy Sammy nem szereti, ha reggel üzenetet kap. Vagy talán Dora inkább e-mailben szeretne kommunikálni, mint SMS-ben. Ezeket a preferenciákat meg kell ismerni és figyelembe kell venni, hogy a csapat minden tagjától a lehető legjobbat hozhassuk ki.

Ráadásul a táblasablont tetszés szerint testreszabhatja. Például hozzáadhat egy javaslatok részt, hogy mindenki megoszthassa ötleteit és hozzájárulhasson üzleti tevékenységének sikeréhez.

Ez lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy elmondják véleményüket a BPM-eszközök optimalizálásáról, ami hosszú távon előnyös lehet Önnek. Kezdje el még ma használni ezt a táblasablont, és készüljön fel arra, hogy együttműködési szintje és egyéb üzleti mutatói az egekbe szöknek.

7. ClickUp munkaszerződés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaszerződés-sablon

Mindenkinek valahol el kell kezdenie; az új alkalmazottak esetében ez általában egy munkavállalói szerződés. Lehet, hogy ez nem egy túl izgalmas feladat, de valójában rendkívül fontos ahhoz, hogy a munkaviszony jó alapokon induljon.

Minden új alkalmazott számára elengedhetetlen egy szilárd munkaszerződés. Ez egy jogi szerződés, amely meghatározza a munkavállaló jogait és feladatait, valamint a vállalat felelősségét a munkavállaló iránt, cserébe a munkavállaló szolgáltatásaiért és szakértelméért.

A ClickUp munkaszerződés-sablon megkönnyíti az írásbeli dokumentum elkészítését, mivel előre kitöltött sablont biztosít, amely tartalmazza a szükséges információkat, például a felmondás, a fizetés és a juttatások részleteit. Emellett tartalmaz szakaszokat is, ahol felvázolhatja az elvárásokat, a kulturális értékeket és mindazt, ami az Ön vállalkozását különlegessé teszi.

Tehát nézze meg az alábbi sablont, és gondoskodjon arról, hogy új alkalmazottai az első naptól kezdve megfelelő ellátásban részesüljenek.

8. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Mindig izgalmas, amikor új megrendelést kap a termékére. De a szóbeli megállapodás és a határozott digitális kézfogás nem feltétlenül jelenti azt, hogy „a feladat teljesítve”. Szüksége van egy szilárd szolgáltatási szerződésre, hogy valóban megkötse az üzletet.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablon segítségével perceken belül professzionális, átfogó szolgáltatási szerződést állíthat össze. Ez a kiváló minőségű sablon előre meg van írva, és tartalmaz mindent, amire szükség van egy kötelező érvényű szerződés megírásához, például a fizetési részleteket (az átlátható fizetési megállapodások érdekében) és a létrehozott munkák tulajdonjogát.

A lista más gyakori területeket is lefed, például a garanciákat és a felelősségeket, így a potenciális viták még mielőtt kialakulnának, elkerülhetők.

Ráadásul tetszés szerint testreszabhatja őket. Ha tehát valami konkrétumot kell belefoglalnia a szolgáltatási szerződésébe, ez a sablon remek példát ad arra, hogyan kell ezt megfelelően megtenni.

9. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Nem minden munka és szakértelem létezhet házon belül. Ha egy kis külső segítségre van szüksége, a szabadúszók vagy tanácsadók pontosan azt nyújthatják, amire szüksége van.

Ilyen esetekben kulcsfontosságú egy tanácsadói szerződés és projektjavaslat elkészítése, ha biztosítani szeretné, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen. A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja megkönnyíti egy jogi szerződés megfogalmazását, amelyben meghatározásra kerül, hogyan fizetik a tanácsadókat, ki a tulajdonosa a létrehozott szellemi tulajdonnak, és milyen szolgáltatásokat nyújtanak.

Ezekhez könnyedén hozzáadhatja az adott szerződéshez szükséges információkat. Például helyet biztosítunk a kártérítéssel, a munka terjedelmével és az NDA szükségességével kapcsolatos kérdések leírására.

Gondoskodjon arról, hogy Ön és tanácsadója a projekt egész ideje alatt védelmet élvezzenek. Ne kockáztasson, amikor tanácsadót alkalmaz – a ClickUp tanácsadói szerződéssel mindenre kiterjedő védelmet biztosíthat, még mielőtt partnerségük megkezdődne.

Bónusz: Tanácsadói időkövető szoftver!

10. ClickUp üzleti bérleti szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti bérleti szerződés sablon

Ingatlan bérbeadása az üzleti tevékenységéhez izgalmas és jövedelmező vállalkozás lehet – ha jól csinálja.

Ezért is olyan fontos, hogy szilárd bérleti szerződésed legyen. Gondoskodj arról, hogy minden bérleti feltétel írásban szerepeljen, hogy mindkét fél pontosan tudja, mi a felelőssége.

A ClickUp üzleti bérleti szerződés sablonja egy mindenre kiterjedő dokumentumot biztosít bármilyen típusú kereskedelmi bérleti szerződés kezeléséhez. Olyan szakaszokkal rendelkezik, mint a bérleti díj, a biztonsági letét és a biztosítás, így nem kell attól tartania, hogy valamit kihagy.

Ne halassza el terjeszkedési terveit csak azért, hogy elintézze a bérleti papírmunkát. Használja inkább üzleti bérleti szerződés sablonunkat, hogy belekezdjen vállalkozásának bővítésébe.

11. ClickUp felmondási szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felmondási szerződés sablon

Sajnálatos, de néha még a legígéretesebb partnerségek sem működnek. Ilyen esetekben nem kell csak szenvednie. Ehelyett használjon felmondási szerződés sablont, hogy ez a partnerség valóban a múlté legyen.

A ClickUp felmondási szerződés sablonjával gyorsan és egyszerűen elkészítheti a szinte bármilyen szerződés felmondásához szükséges levelet. Ráadásul a sablon már szinte teljesen készen van – csak a felmondás dátumát és a partnerség felmondásának okát kell még megadnia.

Így tudhatod, hogy a megállapodás hivatalosan is véget ért, és nem kell aggódnod a korábbi partnerrel kapcsolatos fennmaradó kötelezettségek vagy félreértések miatt.

Ne pazarolja az idejét egy olyan partnerségre, amely nem működik az Ön számára – készítsen felmondási levelet, tegye rá az elektronikus aláírását, és lépjen tovább jobb dolgok felé.

Egy hely minden üzleti megállapodási igényének kielégítésére

Bármilyen típusú megállapodást is szeretne megfogalmazni, a ClickUp sablonjai segítenek Önnek. Előre megírt és testreszabható dokumentumsablonjaink segítségével gyorsan elkészítheti azokat a jogi szerződéseket, amelyek mind az Ön vállalkozását, mind az érintett partnereket védik.

Ne várjon tovább – regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdje el megfogalmazni minden apró megállapodást és szerződést, amelyre vállalkozásának szüksége van a sikerhez.