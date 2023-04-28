Kezdők útmutatója a ClickUp Whiteboards használatához, használati példákkal

Ha még nem hallottál róla, a digitális táblák a projektmenedzsment új „it girl”-jei. 💅🏼

Ne tévessze meg a ragyogó színek, a whiteboard sokkal több, mint egy egyszerű rajzoló alkalmazás – ez az a hely, ahol a csapatok összeülnek, hogy értelmes együttműködést folytassanak és valami újat alkossanak.

Ha hozzáférése van a ClickUp-hoz, akkor a digitális whiteboard szoftver minden előnyét kihasználhatja, integráció nélkül, mert a ClickUp az egyik kevés projektmenedzsment platform, amely natívan támogatja a Whiteboardokat. Ez hatalmas előny azoknak a szervezeten belüli, elosztott csapatoknak, akik:

Brainstorming ott, ahol már elvégezte a munkát

Tartsa ügyfeleit a folyamatban és tájékoztassa őket

Javítsa a kommunikációt

A lehető leghamarabb valósítsa meg ötleteiket, és még sok mást!

Komolyan, ezek mindent meg tudnak csinálni! Talán ezért választotta a G2 a ClickUp Whiteboards-ot a 2023 tavaszának legjobb együttműködési whiteboard eszközének!

De a nagy hatalommal nagy felelősség is jár, ezért mielőtt Picasso módjára nekilátna a vászonnak, először hadd mutassuk meg Önnek a programot. 🎨

Ha több funkcióra van szüksége, mint amit a jelenlegi whiteboard eszköz kínál, vagy teljesen új a területen, ez az útmutató rengeteg tippel, whiteboard sablonnal és felhasználási példával segít optimalizálni a munkafolyamatokat ezzel a rendkívül vizuális eszközzel. Tehát tegye félre a DM-eket, nyisson ki egy üdítőt, és ismerkedjen meg a ClickUp eddigi leginkább együttműködésre épülő funkciójával: a Whiteboards-szal. 💜

Üdvözöljük a ClickUp leginkább együttműködési funkciójában!

A Whiteboards ugyanolyan hatékony, mint vizuális, de nem csupán egy hely, ahol megmutathatja 1991-es Microsoft Paint-tudását. 👀

A ClickUp Whiteboards mindenki számára inkluzívabb munkakörnyezetet teremt, különösen azoknak az ügyfeleknek és érdekelt feleknek, akik a lehető leggyorsabban szeretnék átlátni a teljes képet. Ráadásul a Whiteboards teljes átláthatóságot biztosít, ami a ClickUp alapvető célja.

Rajzoljon kapcsolatokat és kapcsolja össze az objektumokat, hogy ötleteiből útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre csapatával együtt a ClickUp Whiteboards segítségével.

Azáltal, hogy valós időben láthatja, ki nézi és ki járul hozzá a táblájához, a csapattal együtt dolgozhat anélkül, hogy átfedések vagy zavarok keletkeznének. Amikor pedig készen áll az ügyfelek vagy külső érdekelt felek jóváhagyására, csak egy nyilvános linket kell elküldenie a megtekintési hozzáférés megadásához. Ezért érdemes minden projektmegbeszéléshez mindig kéznél tartani egy whiteboardot – egyszerűen ossza meg a whiteboard URL-jét, és kezdjen el együttműködni, mintha személyesen lenne ott.

Az ötödik osztályos osztálytermi smartboardtól fényévekre lévő ClickUp Whiteboards úgy lett kialakítva, hogy rögzítse ötleteit abban a pillanatban, amikor azok felmerülnek, és gyorsabban kapcsolódjon a munkafolyamataihoz, mint valaha. Ezt a whiteboard menükben található funkciók, billentyűparancsok és több száz sablon segítségével lehet megvalósítani, amelyek célja, hogy brainstorming ülései hatékonyabbak legyenek.

Hozza ki a legtöbbet a tábláiból

Bár lehetősége van egy teljesen üres vászonnal kezdeni, a ClickUp sablonközpontja mindig az első lépésünk lesz minden whiteboard-használati esetben.

A sablonok struktúrát adnak az egyébként ijesztő üres térnek, és katalizátorként működnek a termékfejlesztési folyamatban. Ezek az előre elkészített diagramok, táblázatok és keretrendszerek pontosan az Ön felhasználási esetéhez vannak szabva, de tovább testreszabhatók, hogy megfeleljenek a szervezetének sajátos igényeinek.

Ezek nem csak „kezdőknek” valók. A sablonok használata minden esetben jelentős időmegtakarítást jelent a tervezés és a végrehajtás korai szakaszában. Később pedig minden projekt döntésének hivatalos dokumentációjaként szolgálnak a kezdetektől a befejezésig.

Akár prioritási mátrixot mutat be, márkairányelveket ír vagy koncepciót térképez fel, a ClickUp több száz testreszabható sablont fejlesztett ki a Whiteboards minden lehetséges felhasználási módjához és kényelmi szintjéhez.

A virtuális Whiteboards segítségével hatékonyabban együttműködhet ügyfeleivel vagy belső csapataival, és ösztönözheti az innovációt.

De a sablon nem az egyetlen eszköz, amely segít a projekt befejezésében – a ClickUp Whiteboards különlegessége, hogy a táblán lévő szinte bármit néhány kattintással feladattá alakíthat.

Még egyszer azoknak, akik nem hallották: azonnal összekapcsolhatja a Whiteboards alkalmazást a meglévő folyamataival.

Amikor azt mondjuk, hogy „valósítsa meg ötleteit”, akkor komolyan gondoljuk. És bárki, aki már kipróbált más digitális táblaszoftvereket, tanúsíthatja, hogy ez egy forradalmian új termék. 🏆

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Az alakzatok, objektumok és szövegek feladatokká alakítása a kulcs ahhoz, hogy a táblát az ötletelési fázison túl is használhassa, és hogy a fejlesztés első szakaszától az utolsóig végrehajthassa stratégiáját. Képzelje el, hogy egy produktív megbeszélés után nem kell újra leírnia a következő lépéseket nyomon követhető feladatokként! Szinte túl szép, hogy igaz legyen. 😎

A szerkesztő eszköztár egy másik funkció, amelynek célja, hogy az ötleteit a lehető leggyorsabban rögzíthesse. Egérkattintással vagy billentyűleütéssel színekkel jelölt alakzatokat adhat hozzá, szabadkézzel rajzolhat, szöveget formázhat, jegyzeteket készíthet, meglévő feladatokhoz kapcsolódhat, és még sok minden mást!

A képernyő alján található menü segítségével teljes mértékben kihasználhatja a ClickUp beágyazási funkcióit, és web-, Doc- és feladatlapokat adhat hozzá a táblájához. Ezek a lapok élőben jelennek meg a tábláján, vagyis a minimalizált ClickUp Doc-on szerkesztheti a szöveget, frissítheti a feladatok állapotát, és együttműködhet harmadik féltől származó munkaeszközökkel – mindezt a táblájáról!

Ágyazza be a ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboardsba, hogy fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextusokhoz férhessen hozzá anélkül, hogy el kellene hagynia a tábláját.

De nem feledkeztünk meg a whiteboard alapjairól sem, amelyeket Ön is ismer és szeret! Használja a rich text formázást, tegyen megjegyzéseket a csapatának, és adjon hozzá összekötőket az objektumok között, ahogy a munkafolyamat alakul.

De hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Vessünk rá egy pillantást! 🙂

A Whiteboards használata (esettanulmány)

A Whiteboards biztosan jól hangzik, de mi azért vagyunk itt, hogy megválaszoljuk a legégetőbb kérdését: mi haszna van nekem?

A különböző iparágakban működő csapatok különböző módon használják a whiteboardokat. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy ezek a csoportok hogyan tudják bevezetni őket a jelenlegi folyamataikba, és hogyan tudják maximalizálni az előnyöket.

A Whiteboard szoftver hatalmas változást hoz az mérnöki, termékfejlesztési vagy tervezési (EPD) területen dolgozó csapatok számára.

Ezek a csapatok nagyra értékelik a sebességet, a megbízhatóságot és a zökkenőmentes együttműködést, hogy gyorsabban tudjanak tervezni, fejleszteni és végül szállítani. Vagyis mindazt, amire a Whiteboards-ot tervezték.

A ClickUp Whiteboards lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhol a táblán megemlítsék egymást, így gyorsan felismerhetik az új teendőket és lerövidíthetik a feldolgozási időt. Mivel pedig soha nem fog elfogyni a hely, a csapatok több gondolattérképet és vázlatot is tárolhatnak ugyanazon a helyen, miközben tökéletesítik a felhasználói folyamatokat. 🙌🏼

Ez a felhasználói leképezési sablon lehetővé teszi komplex ötletek, például felhasználói folyamatok, vázlatok és műszaki diagramok vizuális ábrázolását.

Ráadásul a ClickUp User Flow Whiteboard Template (Felhasználói áramlás táblasablon) és más kész sablonok elvégzik a bonyolult diagramok elkészítésével járó nehéz munkát, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: termékére és ügyfelei elégedettségére.

Ez a sablon önmagában arra ösztönzi Önt, hogy térképezze fel, hogyan fognak a felhasználók interakcióba lépni a termékével, képek, médiaelemek, objektumok és összekötők hozzáadásával, hogy vizuális ábrázolást készítsen a felhasználói felületről. Lehetősége van arra is, hogy ezt a sablont egy lépéssel továbbfejlessze, ha más dokumentumokat, adatokat és feladatokat is elhelyez a táblán a kontextus bővítése érdekében – anélkül, hogy ehhez új lapot kellene megnyitnia.

De a lehetőségek valóban végtelenek! Ezek a funkciók a fejlesztési folyamatok minden egyes lépésében hasznosak lehetnek, ezért a szoftverfejlesztő csapatok a Whiteboards-ot használják kiindulási pontként más projektigényekhez is, például:

A projektmenedzserek a Whiteboards segítségével hatékonyabbá teszik brainstorming üléseiket, prezentációra alkalmas diagramokat készítenek és felügyelik a projektek előrehaladását. A Whiteboards strukturált, de skálázható alapot biztosít a műveletek kezdeti szakaszban történő racionalizálásához, ami gyorsabb projektkivitelezéshez és elégedettebb érdekelt felekhez vezet.

A sebesség mellett a Whiteboards segít a csapatoknak elszakadni a tipikus dokumentumalapú folyamatoktól, és kreatívabban gondolkodni olyan vizuálisan vonzó ötletelési technikákkal, mint a design thinking, a mind mapping, a bubble mapping és a brainwriting. 🧠

Bónusz: Nézze meg a brainstorminghoz használható 10 buborékos térkép sablont

Miután elkészítette a munkafolyamat-diagramot, itt az ideje, hogy megvalósítsa terveit, és az Akcióterv-sablon pontosan ezt segíti a projektmenedzsereknek.

Váltsa át terveit cselekvéssé azáltal, hogy a ClickUp Whiteboards cselekvési terv sablonját használva a jegyzeteket közvetlenül feladatokká alakítja.

Ez a sablon könnyen alkalmazható és még könnyebb használni, mivel beállítható a felülvizsgálat gyakorisága, hogy meg lehessen határozni, mely feladatok vannak még hátra, melyek folyamatban vannak, és melyek már elkészültek.

Ebben az esetben minden egyes jegyzetlap vagy alakzat egy-egy konkrét teendőt jelölhet. De hogy ez a sablon még értékesebb legyen, javasoljuk, hogy a ClickUp feladatait és mérföldköveit közvetlenül a táblába ágyazza be, hogy könnyebben hozzáférhessen azokhoz.

Ahogyan ez a sablon is sugallja negyedéves, havi, heti és napi felülvizsgálati ciklusaival, a whiteboard a projekt teljes életciklusa alatt és azon túl is Önnel marad. 🪐

A Whiteboards vizuális jellege segít a kreatív csapatoknak megfelelően meghatározni munkájuk hatókörét, és olyan kampányokat megvalósítani, amelyek pozitív hatással vannak a bevételekre, elősegítik a márka ismertségét és vonzzák a magas minőségű potenciális ügyfeleket.

Ezek a csapatok egy új ügyféllel tartandó workshop előkészítése során kezdhetik el használni a whiteboardot, ahol képeket, médiát, jegyzeteket és maketteket tárolnak. A megbeszélés során a mozgatható vászon segítségével könnyedén navigálhat a táblán, hogy konkrét területekre koncentrálhasson, miközben potenciális ötleteket vagy korábbi munkákat mutat be. Innen azonnal elkezdheti a whiteboard szerkesztését az ügyfél visszajelzései alapján, valós időben.

Ezután itt az ideje alkalmazni a ClickUp Project Scope Whiteboard Template sablonját. 🙂

Könnyedén testreszabhatja a Project Scope Whiteboard Template sablont dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

Használja a sablon előre formázott szerkezetét, valamint a beágyazott médiákat, kutatásokat és dokumentumokat, hogy vizuálisan megszilárdítsa projektje OKR-jeit, eredményeit és természetesen a hatókörét!

A projekt előrehaladtával a táblája a csapat és az ügyfelek közötti találkozási pontként szolgál. Az egész kreatív folyamat történetét tárolja, beleértve a korábbi beszélgetéseket, iterációkat és tervezési döntéseket. Ez a szintű szervezettség és következetesség elősegíti a minden kulcsszereplővel való értelmes kapcsolatok kialakítását.

És bár nem csak a whiteboard extrái számítanak, azok semmiképp sem ártanak! A ClickUp Whiteboards színei, formái, méretei, stílusa és formázási lehetőségei ideálisak ahhoz, hogy gondolatait vizuálisan közölje, és új alkotásait gyorsan bemutatható műalkotásokká alakítsa.

A ClickUp Whiteboards segítségével az együttműködés újra szórakoztatóvá válik

A ClickUp táblái ugyanolyan hatékonyak, mint amennyire költséghatékonyak, olyan eszközökkel, sablonokkal és funkciókkal, amelyekkel bármilyen folyamatot egyszerűsíthet és új funkciókat hozhat létre anélkül, hogy egy centet is költenie kellene.

De ez még nem minden!

A Whiteboards útvonalterve tele van új kiegészítésekkel és frissítésekkel, mivel bevezetjük a ClickUp 3. 0-t – tehát ha még nem látja kedvenc whiteboard funkcióját, bízzon bennünk, hamarosan megjelenik. Alig várjuk!

Akár aszinkron csevegést folytat , akár egy konferenciaasztal körül ül, a Whiteboards az a kollaboratív megoldás, amelyet keresett. Ha pedig még mindig más munkaalkalmazásokra támaszkodik a feladat elvégzéséhez, semmi gond, a ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, hogy a lehető legzökkenőmentesebb élményt nyújtsa.

Minden árazási csomagban ingyenesen hozzáférhet az első három Whiteboardjához, és csatlakozhat hozzánk, miközben további produktív, hatékony és szórakoztató funkciókkal bővítjük ezt a forradalmian új eszközt.