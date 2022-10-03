ClickUp blog
Hogyan készítsünk cselekvési tételek listáját (cselekvési tételek sablonja)

Hogyan készítsünk cselekvési tételek listáját (cselekvési tételek sablonja)

Erica Chappell
Erica ChappellManaging Editor
2022. október 3.

Az üzleti világban végtelenül sok szakzsargonnal bombázhatják Önt – „indítsuk el a folyamatot, és mélyedjünk el a csapat kihasználásában, hogy szinergiát teremtsünk és megerősítsük az alapvető kompetenciákat, mielőtt később visszatérünk a kiindulási pontra” –, ami túlságosan zavarossá teszi az életet.

A szakzsargon helyett inkább a teendőket vegye figyelembe. Ezek nem hangzanak olyan lenyűgözően vagy forradalmian, de sokkal hatékonyabbak a feladatok elvégzésében, mint a hagyományos teendőlista, legyen szó az irodáról vagy a konyháról.

A teendők kulcsa, hogy jelzik, mit kell tenni. Ha a feladatokat a szükséges cselekvés, és nem a kívánt eredmény szempontjából fogalmazza meg, az jelentősen növelheti a termelékenységet, és közelebb viheti Önt hosszú távú céljaihoz.

Mi az a teendő?

Bár a teendő úgy tűnhet, mint egy feladat vállalati beceneve, valójában különböző dolgokról van szó. A feladatok általában rövid, egyszerű pontokként jelennek meg a teendőlistán. Általában nincs bennük lényeges információ, csak a mi*.

A teendők viszont átfogóbbak, de mégis viszonylag tömörek, és leírással rendelkeznek, amely ki, mit, hogyan és mikor szempontjából vázolja fel a feladatot. Így bárki, aki megkapja, azonnal megismerheti a feladatot.

Ugyanakkor a munkahelyen a feladat ilyen módon történő bemutatása egyértelműbbé teheti, hogy melyik alkalmazott lenne a legalkalmasabb a feladat elvégzésére. Ez az akcióterved része.

Ez lehetővé teszi a vezető számára, hogy könnyebben delegáljon, anélkül, hogy lassítania kellene és kétszer kellene elmagyarázni a dolgokat. A teendők magukért beszélnek.

5 tipp a teendőlistához

Íme öt fő tippünk fantasztikus cselekvési pontok létrehozásához, amelyek segítenek fenntartani a koncentrációt, elvégezni a feladatokat és megvalósítani a célokat:

1. Legyenek a teendői konkrétak, ne absztraktak

Mint korábban említettük, a feladatok általában immateriális, elvont eredményekként vannak megfogalmazva, például „prezentáció készítése”, míg a teendőknek értékelhető, konkrét cselekvéseknek kell lenniük, például „együttműködés a marketinggel egy 20 perces prezentáció elkészítésében, kéziszöveggel, hétfőre”. A kiváló teendők megfogalmazásához le kell szállnod a felhőkből, és a földre kell térned.

2. Ossza fel a teendőket úgy, hogy egy sorba beférjenek, DE feltétlenül adjon hozzájuk leírást is.

Ha az olvasás ugyanannyi időt vesz igénybe, mint a végrehajtás, akkor rosszul csinálod a dolgokat. A hosszú cselekvési tételek ugyan informatívabbnak tűnhetnek, de gyakran inkább zavarosak és nem produktívak. Nem kell olyan viccesnek lenniük, mint egy szellemes, egysoros poén a komédiaklubban, de ugyanolyan rövidnek kell lenniük! Ezzel együtt, ha az a megbízott személy megértéséhez elengedhetetlen, feltétlenül adj hozzá kiegészítő információkat. Ha magának ír, előfordulhat, hogy elfelejti a részleteket, ezért biztonsági okokból adjon hozzá egy rövid leírást.

3. Használjon egységes formátumot

Ahogyan a művészettörténészek meg tudják különböztetni Rembrandtot Caravaggiótól, úgy a te cselekvési pontjaid is nevet szerezhetnek maguknak, ha következetesek és hatékonyak. A következetesség jobb megértést eredményez, és azzal a további előnnyel jár, hogy ugyanazt a formátumot alkalmazva hatékonyabban tudod előkészíteni a cselekvési pontokat.

4. Osztályozza a teendőket kontextus, cselekvés és erőforrás szerint.

Fontos, nem utolsósorban a hatékonyság szempontjából, hogy ahol lehetséges, rendszerezd és kategorizáld a feladatokat. A cselekvési tételeket feltétlenül rendezd el a kontextusuk (melyik projekt, munkatípus, üzleti terület), maguk a cselekvések ( kreatív, kommunikatív, adminisztratív) és a szükséges erőforrások ( személyzet, anyagok, idő, kiszervezés ) szerint. Még ha csak a szervezettség fenntartásának egyik módszere is, hatalmas előnyöket fogsz tapasztalni, ha a teendőidet ilyen módon rendezed.

5. Adja tovább az információkat, miközben együttműködik

Ha a függőben lévő cselekvési tételek több ember együttműködését igénylik, akkor ezt különösen egyértelműen kell megfogalmaznia, és gondoskodnia kell arról, hogy mindenki tisztában legyen a feladatában betöltött szerepével. Azokban az esetekben, amikor a teendőt továbbadják és másoknak is átadják, mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy átvegye és végrehajtsa. A teendő teljesítése után egy új tételt kell létrehozni, amely mindenkit tájékoztat. A közös munkában különösen fontos újraértékelni a továbbadandó információkat, és hogy ugyanaz az együttműködés továbbra is szükséges-e.

Bónusz: Tájékoztató lap sablonok!

Mi jellemzi a jó teendőt?

Először vegyük figyelembe a feladatot: „Keress nagykereskedőket az új termékekhez. ” Melyek a korlátok? Nos, ez valójában csak a végeredmény, ami nyilvánvalóan releváns, de önmagában nem sokat jelent.

Nincs jelölve, hogy ki a feladat felelőse, hogyan kell elvégezni, vagy mikor kell befejezni. Ez tényleg nem túl hasznos.

A teendőknek a következőket kell tartalmazniuk:

  • Ki felelős a munka elvégzéséért?
  • Milyen cselekvéseket kell végrehajtani?
  • Hogyan végezhető el a feladat?
  • Mikor van a határidő?

Ezzel a modellel a teendő a következőképpen fogalmazható meg: „Az operációs osztály felhívja a potenciális nagykereskedőket (lásd a címjegyzéket), hogy biztosítsa az új konyhai eszközök értékesítését – határidő: március 10.”.

Ennek számos előnye van.

Van egy egyértelmű feladatfelelős, egy világos vázlat a teendőkről és egy határidő.

Van néhány releváns információ is, amely szintén felgyorsíthatja a folyamatot.

Ne őrüljön meg a felesleges részletektől, mert az kontraproduktív lehet. A teendők nem útmutatók idegenek számára: „hívja fel a nagykereskedőket úgy, hogy a domináns kezével felveszi a távközlési eszközt, és beüt a megfelelő 11 számjegyű számot. ”

Ha további információkat szeretnél hozzáadni, győződj meg róla, hogy azok értékesek és relevánsak.

Ahogyan egy nagyobb célhoz sok kisebb cél tartozik, úgy egy-egy kisebb célhoz is sok teendő tartozhat. Összefoglalva:

  • A feladatok a kívánt eredményeket (célokat) fejezik ki.
  • A teendők a teljesítésükhöz szükséges konkrét cselekvéseket mutatják.

Hogyan írjon cselekvési tételeket?

Mint tudjuk, a teendők listája arra szolgál, hogy meghatározza a feladat vagy munka elvégzéséhez szükséges lépéseket. Úgy mondhatnánk, hogy „a majom látja, a majom utánozza”. Ezért, amikor teendőt állít össze, kérdezze meg magától, hogy mit kell tenni, és hogyan tudja megtenni.

Próbálja meg egy-két mondatban leírni a teendőt.

Ha a teendő túl sok lépést tartalmaz, bontsa kisebb feladatokra.

A legfontosabb, hogy a teendőt azonnal leírja, amint eszébe jut. Ha világos, tömör és közérthető, és úgy van megfogalmazva, hogy a feladatot kevés lépésben elvégezheti, akkor teendőnek nevezheti, és nekiláthat a munkának!

A jó példák azonnal végrehajthatók, miután meghatározták őket. Ha ez nem így van, akkor valószínűleg túl bonyolult vagy túl homályos cselekvési tételt állított össze.

Feladatpéldák

  • Értékesítés: kapcsolatfelvétel a Springleaf ügyféllel a szállítási késedelmek miatt
  • IT és ügynökség megbeszélés a jövő heti weboldal frissítések véglegesítéséről – csütörtökig el kell végezni
  • HR: teljesítményjelentés elküldése (határidő: július 25.) az asszisztens igazgatónak – papír alapú másolat.
  • Kövesse nyomon a projektmenedzserrel a költségvetést és a további költségeket (februártól áprilisig) szerdáig.

Még ha magának is írja a teendőket, akkor is jó gyakorlat az összes részt belevenni. Remélhetőleg meg fogja érteni, miről van szó.

Lehet, hogy bizonyos részletek kihagyásával is megúszhatja, de ha egy vállalat a teendőket a munkavállalók napi jelentéseihez vagy teljesítményértékeléseihez használja, akkor ezeknek az információknak a feltüntetése jobb megoldás a munkájának nyilvántartásához.

Következtetés

Ezeknek a tippeknek a követése a teendőlistád és a teendők tekintetében egyáltalán nem igényel sok időt, de teljesen megváltoztathatja a teendők megírásának és felsorolásának módját.

A ClickUp segítségével a megfelelő termelékenységi eszközök és funkciók állnak rendelkezésére, amelyekkel javíthatja a teendőket és a teendőlistákat. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp