10 ingyenes adatlap-sablon Wordben és ClickUpban

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a vállalkozások szembesülnek, a legfontosabb irányelvek, termékadatok és bejelentések közlése alkalmazottaikkal, ügyfele ikkel vagy a nagyközönséggel. De rengeteg információ feldolgozása és bonyolulttá tétel nélkül történő átadása nem könnyű feladat.

Mielőtt észbe kapna, máris elmerülhet az adatok tengerében. ??

Az adatlap-sablonok megmenthetik Önt az információtúlterhelés helyzetében. Segítenek megragadni a mondanivaló lényegét – legyen az a vállalata, termékei vagy projektjei –, és azt a közönségének bemutatni, anélkül, hogy bármit is kihagyná! ?

Megvizsgáljuk a 10 legjobb ingyenes adatlap-sablont, amelyekkel különböző típusú információkat lehet egyszerűsíteni és különböző közönségeknek bemutatni. Nézze meg azok jellemzőit, hogy melyik opció felel meg leginkább kommunikációs céljainak.

Mi az a tájékoztató sablon?

Az adatlap egy tömör dokumentum, amely a szervezetével, termékével, projektjével, alkalmazottaival vagy vállalati irányelveivel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Ahhoz, hogy hatékony legyen, megfelelő szerkezetre van szükség, de egy adatlap elkészítése a semmiből általában időigényes mentális feladat. ?‍?

Az adatlapok olyan alapvető keretrendszerek, amelyek segítségével azonosíthatja és összefoglalhatja a legfontosabb információkat néhány oldalra, vagy megértheti a legfontosabb mutatókat. Általában egy adott célközönség számára készülnek, például potenciális befektetők, partnerek, ügyfelek vagy alkalmazottak számára.

Például egyes termékek vagy szolgáltatások bemutatására szolgáló adatlapok segítenek átadni minden olyan részletet, amelyet a potenciális ügyfélnek tudnia kell a vásárlás előtt.

Mi jellemzi a jó adatlap-sablont?

Egy jó adatlap-sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Rövid és egyszerű: Az adatlapok nem lehetnek túl hosszúak, hogy megőrizzék az olvasók figyelmét.

Vizuálisan vonzó : Lehetővé teszi vizuális elemek, például képek, táblázatok, grafikonok és diagramok beépítését, hogy az információk rendezettek, vonzóak és érthetőek legyenek.

Világos felépítés : Meghatározott szakaszokkal és informatív címsorokkal rendelkezik, amelyek kiemelik a figyelmet érdemlő területeket.

Rugalmas: Testreszabható funkciókkal rendelkezik (például állítható fejléc és szakaszok), így az Ön egyedi igényeihez vagy márkaépítési követelményeihez igazíthatja.

10 ingyenes adatlap-sablon, amelyet felhasználhat

A megfelelő adatlap-sablon kiválasztása a közönségétől és a céljától függ, amely lehet új termék bemutatása vagy a vállalati politika változásainak bejelentése.

Nézze meg a 10 legjobb sablonunkat a ClickUp és a Word programokban, és válassza ki azt, amelyik legjobban közvetíti az üzenetét. ?

1. ClickUp adatlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adatlap sablon

A termékkel kapcsolatos fontos információk ügyes bemutatása elengedhetetlen a bevételek növeléséhez. Itt jön jól a ClickUp adatlap sablon , amely segít hidat építeni a termék és a célközönség között. ?

Ez a kezdőknek is könnyen használható adatlap-sablon minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy bemutassa termékét, és biztosítsa, hogy az olvasó egy helyen megtaláljon minden releváns információt róla.

Készítsen átfogó termékáttekintést a rendezett szövegblokkok és vonzó vizuális elemek kombinálásával. Mutassa be termékének specifikációit, tényeit és jellemzőit az alábbi előre beállított szakaszokba sorolva:

Termék neve Szlogen A termék használatának rövid leírása Főbb jellemzők Termékfotók Kínált változatok és/vagy testreszabási lehetőségek Termék mérföldkövek Kapcsolattartási adatok Partnerek Közösségi média profilok

Szükség szerint testreszabhatja, hozzáadhat vagy eltávolíthat szakaszokat, hogy népszerűsítse termékének értékeit, és a tájékoztató olvasóit vásárlókká alakítsa.

A Beállítások menüben szabályozhatja a ténylap megjelenését: megváltoztathatja a betűtípust, a sorközöket, az oldal szélességét és egyéb tipográfiai elemeket, hogy a dokumentum illeszkedjen márkájához és céljaihoz. A menüben nyomon követheti a szavak választását és az olvasási időt, így biztosítva, hogy a ténylap tömör és könnyen érthető legyen a közönség számára.

A ténylap-sablonon belül egyszerűen és gyorsan hozhat létre és rendelhet hozzá feladatokat, ami segít csapatának zökkenőmentesen együttműködni. A sablonon belül önálló feladatokat állíthat be, vagy összekapcsolhatja más feladatokkal vagy dokumentumokkal.

2. ClickUp infografika sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp infografika sablon

Ha sokoldalúbb keretet keres az adatlapjához, a ClickUp Infographic Template (más néven Infographic Whiteboard) kiváló választás. Mivel ez egy fehér tábla, tekints rá úgy, mint egy üres vászonra, amelyen rendezni tudod gondolataidat, és grafikák segítségével könnyebben érthetővé teheted az információkat. ?

A sablon segíthet az ötletelés folyamatában, segítve Önt ötleteinek formálásban, mielőtt azokat egy magasan személyre szabott, vizuálisan vonzó adatlapká alakítaná. A legtöbb ClickUp Whiteboardhoz hasonlóan ideális minden olyan célhoz, amely kiterjedt brainstormingot és döntéshozatalt igényel.

Használja a sablont adatlapok készítéséhez márkairányelvekhez, marketingtervekhez, prototípusokhoz – gyakorlatilag bármilyen célra, ami csak eszébe jut! ?

A sablon rugalmassága ellenére Önnek és csapattársainak nem kell művészeknek vagy kreatív guruknak lenniük ahhoz, hogy használni tudják. Fantasztikus funkcióinak és eszközeinek köszönhetően bárki könnyedén vizualizálhatja ötleteit és megvalósíthatja koncepcióit. ?

Használjon színeket, szabadkézi formákat, fényképeket és egyéb stíluselemeket, hogy a ténylapot a saját ízlésének megfelelően alakítsa! Íme néhány példaelem, amelyet hozzáadhat vagy módosíthat:

Projekt- vagy termékadatok Céglogó Weboldal-kártyák Alakzatok Öntapadós jegyzetek Szöveg Gondolattérképek Képek Linkek Táblázatok Grafikonok

Ez a sablon a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez is hasznos, és infografikákkal, például vállalati ütemtervekkel, szervezeti ábrákkal és projektfázisokkal illusztrálható. A projekt állapotának vizualizálása csökkenti az új csapattagok beilleszkedési idejét és javítja a termelékenységet minden területen.

3. ClickUp márkairányelvek sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp márkairányelvek sablon

Ha rövid és lényegre törő módszert keres a márkájának bemutatására az érdekelt felek számára, a ClickUp márkairányelvek sablonja tökéletesen megfelel erre a célra. Segít összefoglaló és vizuálisan vonzó módon bemutatni a vállalatát vagy termékét .

Ezzel a típusú adatlapmal eldobhatja azokat a hosszú kézikönyveket és iratgyűjtőket, amelyeket úgyis senki sem olvas. ?‍?

Ez a sablon belső útmutatóként is szolgál, így új és meglévő alkalmazottai egyértelmű képet kapnak arról, hogyan működik a vállalkozás, és hogyan mutatja be a vállalatot a nyilvánosságnak. Felvázolja a márkaépítési stratégiát, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, így értékes részévé válik az irodai menedzsment eszközkészletének. ⚒️

A sablont alkalmazotti kézikönyvként is felhasználhatja – nyomtassa ki és tartsa az irodában, vagy ossza meg digitálisan.

Az adatlap sablon gondosan megtervezett szakaszokból áll, amelyek nem hagynak teret a „mi lenne, ha” és a bizonytalanságok számára. Minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, hogy egyértelmű irányelveket állítson fel márkája történetéhez, küldetéséhez és tervezési döntéseihez. A sablon néhány alapvető eleme:

Céged

A küldetése

Márka logó

Logóhasználati gyakorlatok

Mit tegyünk és mit ne tegyünk

Színpaletta

Tipográfia

Minden elemet testreszabhat és módosíthat, hogy egyedi márka megjelenést hozzon létre. Ha egy régebbi márkát szeretne megújítani, a sablon értékes forrásként szolgálhat a múltbeli eredmények összegyűjtéséhez és azok felhasználásához egy friss, megújult identitás kialakításához.

4. ClickUp irányelv-memó sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp irányelv-memo sablon

A vállalaton belüli szabályzatváltozások súlyos következményekkel járhatnak, ha rosszul hajtják végre őket. ?

Szerencsére a ClickUp Policy Memo Template segítségével megakadályozhatja, hogy az alkalmazottak elveszetteknek vagy túlterhelteknek érezzék magukat. Ez a praktikus adatlap-sablon végigvezeti Önt a tökéletes memo elkészítésén, amellyel bemutathatja és végrehajthatja a változásokat a szervezetében anélkül, hogy zavart és káoszt okozna. ?

A sablon univerzális, és gyakorlatilag bármilyen irányelvhez alkalmazható. Tegyük fel, hogy azt szeretné, hogy alkalmazottai otthon helyett az irodában dolgozzanak. A sablon öt szakasza a következőképpen segíti elő a zökkenőmentes átállást:

Fejléc: Ide írja be az adminisztratív adatokat és a dokumentum fő témáját. Összefoglalás: Összefoglalja, miért jelent problémát az otthoni munkavégzés, és bemutatja az irodába való visszatérés mögötti fő gondolatot. Háttér: Ez a szakasz segít abban, hogy több kontextust nyújtson a kérdés okáról és jelentőségéről, és alátámassza állításait bizonyítékokkal, például : Ez a szakasz segít abban, hogy több kontextust nyújtson a kérdés okáról és jelentőségéről, és alátámassza állításait bizonyítékokkal, például alacsony termelékenységgel vagy csökkenő bevételi adatokkal. Ajánlás: Mutassa be a megoldást és annak megvalósításának részletes lépéseit. Például megkérheti alkalmazottait, hogy fokozatosan hajtsák végre a változást, hogy minimalizálják az ellenállást. Felhívás cselekvésre: Dolgozza ki azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a munkavállalónak a memo elolvasása után meg kell tennie a szabályok betartása érdekében.

5. ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon

Nem minden alkalmazotti kommunikáció idegőrlő szabályzatváltozásról szól. A ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon segít tájékoztatni és frissíteni alkalmazottait általános kérdésekben, beleértve a stratégiákat, a csapatépítő tevékenységeket, a teendőlistákat és a szabályzatokat.

Az adatlap sablon egy bevált formátumot követ, amelyről ismert, hogy támogatja a hierarchikus és osztályok közötti kommunikációt. ☎️

A sablon tökéletes kezdőknek, mivel nem tartalmaz bonyolult opciókat, és segít koncentrálni a célra. A következő hat standard mező kitöltésével perceken belül professzionális emlékeztetőt készíthet:

Osztály Tovább Forrás: Tárgy Memo szövege Kategória

A Kategória mezőben megjelölheti a jegyzetét, például Sürgős, Bejelentés, Kért intézkedés és Figyelemre méltó. Lehetőség van PDF-fájl hozzáadására is a szöveg helyett.

A feljegyzés alapján néhány kattintással feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták hozhatók létre, amelyek állapotát nyomon lehet követni. Ezek a feljegyzések kiváló önfegyelmezési eszközök lehetnek, és arra ösztönözhetik az alkalmazottakat, hogy szervezettek és következetesek maradjanak.

6. ClickUp vezetői emlékeztető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp vezetői emlékeztető sablon

A ClickUp Executive Memo Template ideális fontos stratégiák , tervek és események közlésére az alkalmazottaknak anélkül, hogy megijesztené őket – ahogyan az executive memók gyakran teszik! ☢️

Az egész sablon alapértelmezés szerint három szakaszra van felosztva. Az első kettő táblázat, amelyben helyet kapnak az adminisztratív adatok, mint például a tárgy, a rendelési szám és a címzett(ek). Az utolsó szakasz a közölni kívánt üzenetnek van fenntartva, amely a sablon lényegét képezi. ?

Mint minden ClickUp sablon, ez is nagymértékben testreszabható. Szerkesztheti a táblázatokat, törölhet vagy hozzáadhat elemeket, megjegyzéseket és ikonokat, sőt dokumentumokhoz vagy feladatokhoz is hivatkozhat.

A betűtípust is módosíthatja, hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön által preferált tipográfiához.

Bár a sablon lehetőséget ad hosszú és érdekes feljegyzések készítésére, próbálja meg azokat egy-két oldalra korlátozni. Legyen világos és tömör – az optimális átadás érdekében legfeljebb néhány bekezdés.

7. ClickUp fotókönyvtár sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp fotókönyvtár sablon

Szeretné megadni alkalmazottainak a megérdemelt elismerést a weboldalán? A ClickUp fotókönyvtár sablon segíthet ebben. Ezzel az egyszerű, kezdőbarát sablonnal bemutathatja alkalmazottait a nyilvánosságnak, vagy könnyen hozzáférhetővé teheti az adataikat a jövőbeni felhasználáshoz.

A sablon segítségével létrehozhat egy áttekinthető adatlapot, amely tartalmazza alkalmazottai adatait, szerepkörét és fényképét. Alapértelmezés szerint minden csapattaghoz hozzáadhatja a következő információkat:

Fotó Név Pozíció Osztály Kapcsolat E-mail cím

A sablon jellegéből adódóan nem kell ragaszkodnia a sima, unalmas tényekhez! Ha vállalata kultúrája ösztönzi az egyéniséget, új mezőket adhat hozzá, és érdekes tényeket fedhet fel alkalmazottairól, hogy minden bejegyzésnek személyes hangulatot adjon.

Az egyes tagok adatlapját illusztrálhatja megfelelő hangulatú hangulatjelekkel is, hogy megőrizze a játékos hangulatot! ?

Játszhat az alakzatokkal, betűtípusokkal és színekkel, hogy egyedi legyen a könyvtára, és illeszkedjen webhelye kialakításához. Új csapattagok hozzáadása a könyvtárhoz gyerekjáték – csak annyit kell tennie, hogy a sablon bal oldalán található üres mezőt használja, és elkezdi a szerkesztést!

8. ClickUp hírlevél sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp hírlevél sablon

A hírlevél kiváló eszköz a vállalatáról szóló információk terjesztésére, valamint a hírek és a közelgő tevékenységek megosztására az alkalmazottaival, befektetőivel vagy ügyfeleivel. Bármilyen is legyen a célja, a ClickUp hírlevél sablon segíthet abban, hogy elérje azt.

Ez a testreszabható adatlap-sablon alapot nyújt informatív, vonzó és esztétikus hírlevél készítéséhez. A sablon segítségével a ClickUp Whiteboarddal kezdheti el hírlevelének koncepcióját kidolgozni. Élő feladatokat és dokumentumokat adhat hozzá a táblához, és figyelheti, ahogy a végtermék darabról darabra életre kel! ?

Ezzel a sablonnal a hírlevelek egyszerre lehetnek professzionálisak és kreatívak! Ön dönti el, mely elemeket szeretné hozzáadni vagy kiemelni, kiválaszthatja a színpalettát, kísérletezhet az alakzatokkal, és hozzáadhat linkeket, fotókat és videókat. Mindent, ami a hírlevelet vonzóvá teszi a célközönség számára!

A Whiteboard eszköztár mindig elérhető a képernyőn, de a sablon számos billentyűparancsot is kínál, amelyek megkönnyítik a nagyszabású hírlevélprojektek kidolgozását. Emlékeztetőket adhat hozzá, klipeket rögzíthet és nyomon követheti a sablonon töltött időt a hatékony időgazdálkodás érdekében. ⏲️

9. Microsoft Word vállalati adatlap sablon a TemplateLab-tól

A TemplateLab Microsoft Word Company Fact Sheet Template sablonjával a vállalatával kapcsolatos legfontosabb információkat egy helyen tárolhatja.

A TemplateLab által készített Microsoft Word Company Fact Sheet Template sablon tiszta megjelenést biztosít, és csak a legfontosabb információkat tartalmazza, így az olvasó pillanatok alatt megismerheti vállalatának lényegét. Testreszabható, hogy tartalmazza az új alkalmazottak képzéséhez vagy vállalatának új befektetőknek és partnereknek történő bemutatásához szükséges információkat.

Ez a Word adatlap sablon lehetővé teszi, hogy vállalatának adatait különböző kategóriákba sorolja, többek között:

Gyors tények

Menedzsment

Elsődleges

Főoldal

Alapvető értékek

A sablon alapszintű, de ismerős érzést kelt, mivel sokan szoktak Wordben dolgozni. A legtöbb felhasználó tudja, hogyan kell navigálni a rendelkezésre álló igazítások, színsémák és betűtípusok között, és hogyan lehet őket felhasználni bizonyos adatok kiemelésére. A sablon nemcsak könnyen szerkeszthető, hanem több platformon is elérhető, és PDF- és PowerPoint-formátumba is konvertálható.

10. Microsoft Word projektmenedzsment sablon a Sample Templates-től

Kövesse nyomon projektjeit, és biztosítsa a kiváló együttműködést a Sample Templates Microsoft Word projektmenedzsment sablonjával.

Több projekt kezelése megterhelő lehet. Ha nem figyel, könnyen lemaradhat vagy elmulaszthat egy fontos részletet, amely hatással lehet vállalatának bevételeire, hírnevére vagy ügyfélkapcsolataira. Ez a Microsoft Word projektmenedzsment adatlap sablon a Sample Templates-től megkönnyíti a projektmenedzsment folyamatot, mivel lehetővé teszi, hogy különböző nézetek segítségével nyomon kövesse projektjeit. ?

Ez a tájékoztató sablon elsősorban SharePoint-felhasználók számára készült. Használatához be kell szereznie a Project Web App alkalmazást (az alkalmazás nem minden böngészővel kompatibilis). Miután beállította a kapcsolatot a projektkiszolgálóval, létrehozhat egy Projektközpontot, amely projekt-tájékoztatóként funkcionál.

Ezzel a sablonnal nyomon követheti a projekt állapotát, feladatokat hozhat létre, és biztosíthatja, hogy a csapat minden tagja ugyanazon a véleményen legyen a munkafolyamatot illetően. Alapértelmezés szerint táblázatos nézetet kap, de átválthat Gantt-diagramra vagy más nézetekre is. A legtöbb nézet segít nyomon követni a projekt előrehaladását (százalékban) és ellenőrizni, hogy az alapvető ütemterv szerint halad-e.

Tájékoztató sablonok – könnyedén összekapcsolhatja a pontokat!

Használja a listán szereplő ingyenes adatlap-sablonokat, hogy praktikus adatlapokat készítsen, amelyek tökéletes egyensúlyt teremtenek a funkcionalitás és az esztétika között. Akár munkaterületi dokumentumot, akár belső emlékeztetőt készít, ezek a sablonok minden alkalommal tökéletes segítséget nyújtanak abban, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő közönségnek közvetítse!