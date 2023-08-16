10 márkairányelv-példa, amelyek segítenek inspiráló márka építésében

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mik azok a márkairányelvek?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A márkairányelvek olyan dokumentumok, amelyek meghatározzák, hogyan kell kommunikálni a márkát a különböző csatornákon. Nemcsak a vizuális, hanem a verbális és írásbeli kommunikációs szabályokat is meghatározzák." } } ] }

A márkairányelvek minden erős márka alapját képezik a piacon. Fontos szerepet játszanak az ügyfelek bizalmának megszerzésében és a márka konzisztenciájának biztosításában.

Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert a márka üzeneteinek sikere a következetességtől függ. Ez az egyik olyan tényező, amely a célközönséget arra ösztönzi, hogy újra és újra vásároljon Öntől.

Emellett a modern marketingkommunikáció egyértelműen nagymértékben támaszkodik a többféle kommunikációs csatornára. A márka konzisztenciája pedig összeköti ezeket a csatornákat.

Ebben a cikkben megtudhatja, mit tartalmaznak a márkairányelvek. De ami a legfontosabb: változatos márkairányelv-példákat és néhány márkaépítési sablont talál, amelyek segítenek saját irányelveinek kidolgozásában.

Mik azok a márkairányelvek?

A márkairányelvek olyan dokumentumok, amelyek meghatározzák, hogyan kell kommunikálni a márkát a különböző csatornákon. Nemcsak a vizuális, hanem a verbális és írásbeli kommunikációs szabályokat is meghatározzák.

Szilárd márkairányelvekkel üzeneteinek hangvétele következetesen kifejezi márkáját. Ez befolyásolja ügyfelei véleményét termékeiről. Ennek eredményeként segít meghatározni, hogy az ügyfelek hogyan értékelik termékeinek értékét.

Az ügyfelek felismerik az erős márkairányelvekkel rendelkező márkákat. Ráadásul ezek az irányelvek a márka identitásának részét képezik. Nélkülük nem lenne olyan márkája, amely egyedülálló módon szólítja meg ügyfeleit. És minden bizonnyal nem tudna versenyezni versenytársaival.

A márka egységes imázsának kialakításával is problémákba ütközhet. Mivel a csatornái és a csapattagjai – marketingesek, tervezők és webfejlesztők – mindenfelé szétszóródhatnak.

Miért fontos az egységes márkaimázs? A koherens megjelenésű és hangzású márka biztonságérzetet és megbízhatóságot sugároz, és mindkét érzelem ösztönzi az értékesítést.

10 márkairányelv-példa, amelyek segítenek inspirálódni

Most, hogy már tudja, hol találhat hasznos sablonokat, érdemes megnéznie néhány kiváló márkairányelv-példát is. Íme 10 márkairányelv-példa, amelyek inspirálhatják Önt, miközben sablonjaink segítségével összeállítja saját márkairányelveit.

Látogasson el márkánk oldalára, és töltse le márkánk összes eszközét!

A ClickUp márkaeszközei mind letölthetők a márkaoldalunkról. A logótól és ikonoktól kezdve az alkalmazásunk képernyőképeinek válogatásáig mind megtalálhatóak ebben a teljes márkastílus-útmutatóban.

Szintén felvettük a ClickUp logójának, színpalettájának és betűtípusainak használatára vonatkozó szabályokat. Ha további információra van szüksége logónk használatáról és védjegyeink feltüntetéséről, olvassa el védjegyirányelveinket.

Forrás: Spotify

A Spotify tervezési irányelvei azzal kezdődnek, hogy meghatározzák, hogyan kell a platform metadatáit – például az album nevét vagy borítóját – a márkával kísérni. Az irányelvek azt is előírják, hogyan kell beágyazni, linkelni és lejátszani a Spotify tartalmait.

Ezek a szabályok logikusak, mivel a Spotify üzleti tevékenysége nagymértékben függ a szerzői jogok tiszteletben tartásától. A márka tervezési irányelvei azonban további utasításokat is tartalmaznak – a Spotify logójának használatáról és változatáról, a színpalettáról és a betűtípusokról.

A Spotify márka stílusú útmutatója számos teendőt és tilos dolgot tartalmaz. Letölthető a márka logója és ikonjai, ami garantálja azok egységességét, bárhol is jelennek meg.

Forrás: Netflix

A Netflix márkaeszközei közül néhány csak a márka platformjára való bejelentkezés után érhető el. De ezek közül néhány eszköz és irányelv mindenki számára elérhető – például a logó elhelyezésével és a szóvédjeggyel kapcsolatosak.

Ezért a Netflix nyilvános márkastílus-útmutatója olyan vizuális aspektusokra összpontosít, mint a szín és a térköz. Az irányelvek különböző teendőket, tiltott dolgokat és példákat is bemutatnak, ami javítja azok érthetőségét és gyors áttekinthetőségét.

Via Slack

A Slack a médiakészletében tette közzé márkastílus-útmutatóját. Ez utóbbi letölthető termékekről készült képernyőképekből, logókból, valamint a Slack vezetői csapatának tagjairól, más alkalmazottairól és irodáiról készült fotókból áll.

De könnyen érvelhetünk azzal, hogy a Slack médiakészlete is része a márkairányelveknek. Végül is, mint bármely más márkairányelv-példa, mindkettő a Slack márkaimázsának kialakításának szükségességéből született, nem igaz?

A Slack letölthető márkairányelvei meglehetősen átfogóak. Ugyanakkor tiszták, jól szervezettek és könnyen olvashatók. A szöveg jól kiegyensúlyozott, megfelelő mennyiségű fehér teret és képet tartalmaz, ami a választott betűtípusokkal együtt nagyon vonzóvá teszi.

Via Zendesk

A Zendesk márkázási csapata „Brandland” névre keresztelte márkairányelveit. Ezek ugyanolyan széles körűek, mint a nevük kreatív.

Az irányelvek tartalmaznak az ilyen források leghagyományosabb elemeit. De tartalmaznak még sok más elemet is, mint például filmforgatás, marketingtervezés, irodatervezés és márkás termékekre vonatkozó szabályok, amelyek ritkán szerepelnek a márkairányelvekben.

Via Conklin Media

A Conklin márkairányelvek egyik legjellegzetesebb eleme a márka személyisége. Ez az, ami a márka lenne, ha személy lenne, és a Conklin esetében ez egy kétgyerekes Pókember.

A Conklin márkaépítési szakemberei a márka értékeit melléknevekre bontva alakították ki a személyiséget. Ezután kiválasztottak egy karaktert, akinek a személyisége illett ezekhez a melléknevekhez: Pókembert.

Végül a szakemberek tapasztalatot és bölcsességet adtak a karakter tulajdonságaihoz, hogy érettebbé tegyék. Most pedig Conklin írói úgy készítik a weboldal szövegét, hogy elképzelik, mit mondana Spiderman apa.

Forrás: Checkr

A Checkr márkairányelvekben először a „alapvető kreatív koncepcióját” határozza meg, amely „egyértelmű”. Ez a koncepció az, amely a vállalat teljes márkaélményét alátámasztja.

Az irányelvek meghatározzák a márka tulajdonságait – vagy értékeit – és a következőket tartalmazzák:

Letölthető logócsomag

A logó használatára vonatkozó utasítások

Magyarázat arra, hogy milyen hatást kell kelteniük az általuk használt fényképeknek

Letölthető színpaletta

A márka betűtípusai

Forrás: PartnerStack

A logó, a szín és a betűtípus specifikációi mellett a PartnerStack márkairányelvei a márka hangjára és hangvételére koncentrálnak. Így, bár a márka személyiségét nem vették fel az irányelvekbe, a PartnerStack csapattagjai mégis tudják, hogyan kell kommunikálni a márkát.

Csak annyit kell tenniük, hogy szem előtt tartják a márkairányelvekben leírt hangnem jellemzőit.

Forrás: SEO London

SEO. London egy kis, kétfős SEO ügynökség, de teljes mértékben tisztában vannak a márkaépítés fontosságával. Ezért bízták meg egy tervezőirodát weboldaluk és logójuk teljes márkaépítésével.

A tervezőiroda első lépése az volt, hogy meghatározza a SEO. London márkairányelveit. Ennek eredményeként a SEO. London weboldala kiemelkedik a versenytársai közül, akik kész grafikai megoldásokat használtak a saját márkairányelvek kidolgozása helyett.

Via Fashion League

A Fashion League nem készített külön dokumentumot a márkairányelveiről. De a küldetésnyilatkozata és alapszíne olyan erőteljes, hogy azokból meg lehet érteni a márka merész hangvételét.

A lila szín a Fashion League tartalmaiban szembetűnő. Erőt sugároz, és teljes mértékben összhangban áll a márka küldetésével.

A márkairányelvek alapvető ellenőrzőlistája

Néhány kiváló márka hangnem-útmutató példa ihlette, hogy összeállítsuk ezt a ellenőrzőlistát az Ön számára. Ez pontosan meghatározza a márka útmutatóba felveendő elemeket, ezért használja azt a dokumentum összeállításakor vagy áttekintésekor.

1. Küldetésnyilatkozat

Miért hozta létre a vállalatát? Mi a vállalkozása célja? És milyen változást szeretne elérni a márkája az ügyfelei életében?

A küldetésed egyedi és időben állandó. Éppen ezért kell azt beépítened a márkairányelvekbe. Magyarázd el világosan és objektíven, egyszerű szavakkal, hogy a csapatod minden tagja megértse.

A márkastílus-útmutató dokumentumban szereplő többi elemet pedig hangolja össze a küldetésében megfogalmazott közös céllal.

2. Márkaértékek

Melyek a vállalatod alapelvei, etikai kódexe és hitvallása? Melyek a szervezeted működésének alappilléreit képező elvek? És mit képvisel a csapatod az üzleti életben?

Például az egyik márkaértéked lehet a fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy olyan ügyfeleket szeretnél vonzani, akik azonosulnak a teédhez hasonló fenntartható vállalkozásokkal. Tehát üzeneteidnek tükrözniük kell a fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségedet.

Fordítsa le márkaértékeit a marketingkommunikációjában használt vizuális elemekre és szavakra. Ugyanis az, amit ügyfelei látnak, és az, amit hallanak és olvasnak a márkájáról, egyformán fontos. Ráadásul értékei irányítják csapata döntéseit és tevékenységeit a márka minden elemével kapcsolatban.

3. Célközönség

Kik az Ön tartalmának olvasói vagy hallgatói? Hány évesek? Mivel foglalkoznak? És milyen problémákkal küzdenek – különösen azok, amelyeket Ön termékével megoldhat?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek kialakítani a vevői személyiséget vagy a célközönséget. Ez a személyiség pedig segít a csapatnak hatékonyan kommunikálni a márka identitását a potenciális és a jelenlegi ügyfelekkel.

PRO TIPHatározza meg vásárlói személyiségét a marketingtervezési folyamat során, és dokumentálja a meghatározást a márkairányelvekben.

4. Márka hangja

Vegye fel szerkesztői irányelveit a márkairányelvekbe. Ez az a nyelv – vizuális, írásbeli vagy beszélt –, amelyet csapattagjainak használniuk kell. Ez az a nyelv is, amely a célközönségben a márkája érzelmeit és hangulatát kelti.

Például egyes márkák kifinomultak vagy formálisak, míg mások alkalmiak, néha akár viccesek is. Egyesek közvetlenek, merészek vagy provokatívak, míg mások semlegesek. A márka identitása lehet oktató jellegű, míg mások szórakoztatóak.

De bármilyen márkairányelv-példát is ír le, tegye azt két szempontból. Például tisztázza, hogy csapata hogyan kell hivatkozzon termékének előnyeire és különösen korlátaira. Határozza meg, mely kifejezéseket és kifejezéseket szabad használni, és melyeket nem, valamint tisztázza az írásjelek használatát is.

Összességében a szerkesztői irányelvek azt a benyomást keltik, hogy az összes tartalmat egy személy írta. Ez az egységesség.

5. Színpaletta

A színeknek jelentésük van, és a jelentések üzenetet közvetítenek a célközönségnek. Ezért gondosan és okosan válassza ki a színpalettát. Ezután magyarázza el a márka stílusú útmutatójában, miért hozta ezt a döntést, mert az alapjául szolgáló ok az az üzenet, amelyet kommunikációjában terjeszteni szeretne.

Ráadásul a márka színpalettája hatással van a weboldalad kialakítására és minden olyan vizuális elemre, amelyet a csapatod készít. De segít nekik abban is, hogy a márka vizuális egységességét megteremtsék és fenntartsák az összes csatornán.

6. Images

Tartalmazhat-e a tartalom fényképeket, illusztrációkat vagy mindkettőt? Mi a helyzet a videókkal és animációkkal? Tartalmazhat-e a tartalom ilyeneket is?

Tegye mindezt egyértelművé a márka stílusú útmutatójában, mert a képek támogatják az üzenetét. A csapatának pedig tudnia kell, hogy milyen esztétikával kell rendelkezniük ezeknek az erőforrásoknak, hol találhatók meg és mikor kell őket használni.

7. Betűtípusok, logó és szlogen

A használni kívánt szavak mellett a márka stílusú útmutatónak meg kell határoznia, hogy ezek a szavak grafikailag hogyan jelennek meg. Itt azokról a betűtípusokról van szó, amelyeket a csapatnak különböző kommunikációs csatornákon, akár online, akár offline használnia kell.

Itt a betűszínekről, méretekről és betűközökről beszélünk. Ezenkívül a betűkészletre vonatkozó irányelveknek meg kell határoznia a csapat tagjai számára, hogy mikor kell vastag és dőlt betűket használni.

Végül vegye fel logóját (és annak használatát), annak variációit, valamint szlogenjének vizuális megjelenését a márkairányelvekbe. Gondoskodjon arról, hogy mindegyik vizuálisan vonzó, könnyen olvasható és hozzáférhető legyen.

PRO TIPNe felejtsd el linkelni a márkairányelveket a grafikai tervezési munkafolyamatod kreatív briefjeiből!

Márkairányelv-sablonok, amelyekkel azonnal elindulhat

Mielőtt bemutatnánk a márkairányelv-példák válogatásunkat, nézzünk meg néhány márkairányelv-sablont, amelyek felgyorsíthatják a folyamatot.

1. ClickUp márkairányelvek (dokumentumok) sablon

Dokumentálja világosan márkája megjelenését és hangulatát ezzel az átfogó sablonnal.

Ez a márkastílus-útmutató sablon nyomtatott dokumentumszerű megjelenést kölcsönöz a márkairányelveknek. Kiválóan alkalmas egy vállalat első márkairányelveinek elkészítéséhez. Mivel kezdő szintű sablonról van szó, rengeteg utasítást tartalmaz a kitöltéshez és a márka összes elemének beillesztéséhez.

2. ClickUp márkairányelvek fehér tábla sablon

A márkairányelveket a Whiteboard nézetben vizualizálhatja, hogy könnyen láthassa a színeket, szövegeket, logókat és egyebeket.

Válassza ezt a sablont, ha csapata szívesen dolgozik táblaszerű dokumentumokkal. Vizuálisan vonzó, és ha csapattagjai jó vizuális memóriával rendelkeznek, könnyedén felidézik majd a márkairányelveket.

Kezdje azzal, hogy kedvenc szervezeteinek márkairányelv-példáit használja, vagy vegye fel a sajátjait ebbe a könnyen használható sablonba.

3. ClickUp márkairányelv-sablon

Szervezze meg márkaépítési kezdeményezéseit, és alakítson ki egy egyszerű folyamatot, hogy a belső és külső erőforrások is naprakészek legyenek.

Használja ezt a sablont a márkairányelvek kidolgozási projektjének szervezéséhez. Megkönnyíti a feladatok, a márkastílus-útmutató dokumentum, egyéb eredmények és a projekt előrehaladásának kezelését.

A sablon több projektnézetet tartalmaz, például feladatlistát, naptárat, ütemtervet és idővonalat. Váltson közöttük, hogy meghatározza a projekt szakaszait és prioritásait, az ütemterveket, és akár feladatokat is hozzárendeljen.

A sablon ügyfelei számára készített márkaépítési projektek kidolgozásához is alkalmas. Lehetővé teszi, hogy ügyfeleit folyamatosan tájékoztassa a projekt előrehaladásáról, valamint kérje jóváhagyásukat a projekt eredményeivel kapcsolatban.

Kezdje el márka stílusú útmutatójának elkészítését ezzel a hasznos sablonnal!

Kezdje el még ma egy inspiráló márka építését!

Nem fogja megbánni, ha időt és pénzt fektet egy erős, világos és jól szervezett márkairányelv kidolgozásába. Nézze meg közelebbről a márkairányelvek példáit, amelyeket megosztottunk Önnel.

Ha segítségre van szüksége a márkairányelvek stratégiájának megszervezésében vagy dokumentálásában, mi segítünk. Látogasson el a ClickUp sablonközpontba, és próbálja ki a több száz marketing sablon egyikét, amelyeket ingyenesen használhat!