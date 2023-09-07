A marketingtervezési folyamat: lépésről lépésre

Szeretné megismerni a marketingtervezési folyamat különböző lépéseit? A marketingprojekt menedzselése kicsit olyan, mint egy gyorsétterem vezetése.

Nagyon kevés időd van a termék (kampány) előkészítésére. És össze kell hangolnod a teljesen más feladatokat ellátó munkatársakat. Ha jól csinálod, rengeteg hűséges (és éhes) ügyfelet vonzol majd.

Ebben a cikkben áttekintjük a stratégiai marketingtervezési folyamatot, hogyan valósíthatja meg azt a vállalkozásában, és bemutatjuk a legjobb eszközt, amely segít az egész folyamatban.

Rendeljünk! Induljunk!

Mi az a marketingterv?

A marketingterv egy dokumentum, amely bemutatja vállalatának marketingstratégiáját a következő hónapra, negyedévre vagy évre vonatkozóan.

A marketing akcióterv a következőket tartalmazza:

Jelenlegi marketingtevékenysége és pozíciója

Részletes áttekintés marketingcéljairól és üzleti céljairól

A vevői igények leírása

A nyomon követendő mutatók (ROI, potenciális ügyfelek száma stb.)

És mi történik, ha elképesztő marketingtervet készítesz? Akkor továbbra is a marketingcélodra koncentrálhatsz, és egy ugyanolyan elképesztő marketingstratégiát is kidolgozhatsz. Íme, hogyan hozhatsz létre olyan marketingkampányt, amelyre még a profik is irigyek lesznek!

A marketingtervezési folyamat előnyei

A marketingtevékenységek, ha jól végzik őket, jelentős pozitív hatásokkal járhatnak, amelyek elindíthatják vállalkozása sikerét. Íme néhány előnye a proaktív marketingtervezésnek.

Benchmarkokat és elszámoltathatóságot biztosít

A tervezési folyamat során referenciaértékeket állíthat be és útitervet készíthet marketingstratégiájához, hogy elérje üzleti céljait. Ezáltal az egész csapat felelősséget vállalhat tetteiért és feladataikért. Emellett biztosítja a zökkenőmentes működést, mivel mindenki tudja, mi történik és hogyan kell együttműködniük.

Ösztönzi a csapatmunkát

Mivel a marketingtervezési folyamat valószínűleg több részlegen átívelő lesz és jelentős mértékű együttműködést igényel, elősegíti a részlegek közötti kommunikációt és egységesíti a szervezetet. Emellett a csapat korai bevonása lehetővé teszi, hogy a tervezés reális legyen.

A ClickUp Docs segítségével egyszerre szerkesztheti a tartalmat másokkal.

Csökkenti a kockázatot

Most már van marketingstratégiája. A tervezési folyamat bevezetésével most már rendelkezik egy keretrendszerrel, amely segítségével áttekintést kaphat a célpiacról, a versenyelőnyről és a piaci szegmentációról. Ez lehetővé teszi, hogy jobban felkészüljön azokra a kockázati tényezőkre, amelyeket előre nem láthatott.

Kihívások a meggyőződéseid és feltételezéseid számára

Mivel az üzleti élet folyamatosan változik, a marketingtervezési folyamat lehetővé teszi, hogy hatékonyabb stratégiákat alkalmazzon. A marketingtevékenységek folyamatos fejlesztésével új eszközökkel és technikákkal találkozhat, beépítheti a különböző csapattagok új ötleteit, és kihívást jelenthet a szokásos működési eljárásoknak.

Melyek a marketingtervezési folyamat lépései?

Első alkalommal marketingtervet készíteni bonyolultnak tűnhet, de valójában nagyon egyszerű. A tervezési folyamat 100-szor könnyebbé válik, ha a következő hat lépésre bontja:

Dokumentáld üzleti céljaidat

Végezz piackutatást

Határozza meg vevője /ügyfele személyiségét

Határozza meg a marketing költségvetést

Határozza meg a marketingstratégiát

marketingkampány ütemezése

Vessünk egy közelebbi pillantást az egyes lépésekre.

1. Dokumentálja üzleti céljait

A marketingstratégia megtervezése előtt Önnek és marketingcsapatának meg kell kérniük a felső vezetést, hogy határozza meg a vállalati célokat.

Ideális esetben minden nagyszabású üzleti cél és feladat 18-24 hónapra kell, hogy kiterjedjen. Ez elegendő időt biztosít ahhoz, hogy olyan marketingkezdeményezéseket dolgozzon ki, amelyek összhangban állnak ezekkel az általános üzleti célokkal.

Használja a Célmappákat, hogy könnyedén rendszerezze céljait a ClickUp-ban.

Tegyük fel, hogy Ön a Breaking Bad című sorozatból ismert Los Pollos Hermanos étterem marketingmenedzsere. A vállalkozás tulajdonosának, Gus Fringnek az üzleti célja lehet, hogy az étterem bevételét a következő évben 3 millió dollárra növelje.

Ki kell dolgoznia egy SMART marketingcélt, amely hozzájárulhat az üzleti célok eléréséhez. Például:

20%-kal több visszatérő ügyfél

Növelje a forró csirkés szendvics eladásait 35%-kal

Növelje más termékek szállítási és forgalmazási bevételeit 😉

Miután meghatároztad a célt, a ClickUp és hasonló marketingprojekt-kezelő eszközök segíthetnek azok dokumentálásában és nyomon követésében. A ClickUpban a célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb célokra, úgynevezett célértékekre bonthatók . A célértékek számokkal, pénzösszegekkel, igaz/hamis jelöléssel és feladatlistákkal mérhetők.

Ha eléri a céljait, akkor a marketing céljait is eléri. A ClickUp automatikusan frissíti a haladás százalékát, amint valós időben eléri a céljait. Ez motiválhatja az értékesítési és marketing csapatokat, mivel naponta láthatják a számok emelkedését!

A ClickUp Dashboards segítségével gyorsan előhívhatja a fontos adatokat egyetlen képernyőn.

Több marketingmutatót szeretne nyomon követni?

A ClickUp tele van olyan funkciókkal, amelyekre csapatainak szüksége van a projekt vagy marketingprogram kezeléséhez . A Dashboards (Műszerfalak) a legjobb megoldás. Minden egyedi műszerfal számos egyedi widgetet kínál, amelyekkel nyomon követheti a marketing KPI-ket és minden marketingcélt.

Kövesse nyomon az értékesítést, a konverziós arányokat, a közösségi média aktivitást és egyebeket vonaldiagrammal, oszlopdiagrammal, kördiagrammal, akkumulátor-diagrammal vagy bármilyen más, az adatok vizualizálására legalkalmasabb módszerrel!

2. Végezz marketingauditot és kutatást

Ideje egy komoly visszatekintésre. Át kell nézned az elmúlt néhány évben hozott összes marketing döntést és kezdeményezést. Ezenkívül át kell nézned a régi jelentéseket is, hogy megnézd, mely marketing taktikák működtek és melyek nem.

De miért?

A marketing audit segítségével elkerülheted azokat a problémákat, amelyekkel marketingosztályod a múltban szembesült. Gus tanácsát megfogadva: a ClickUp Docs segítségével csapatod valós időben együttműködhet az audit, a marketingkutatás és az éves marketingterv dokumentumain; olyan , mint a Google Docs, csak sokkal jobb!

Nemcsak listákat, táblázatokat, képeket és videókat ágyazhatsz be, hanem közvetlenül a ClickUp Doc-ban is hozzárendelhetsz végrehajtható feladatokat. És hogy még könnyebbé tegye a munkádat, a ClickUp lehetővé teszi, hogy munkádat marketingterv-sablonként mentsd el, amelyet később felhasználhatsz!

Az audit után meg kell határoznia, hogy jelenleg hol áll a piacon, és milyenek a piaci trendek. Kérdezze meg csapatát:

Érzékenyek az ügyfelei az árakra?

Az új versenytársak lassították vállalkozása növekedését?

Van versenyelőnye más vállalkozásokkal szemben?

De miért korlátozná a visszajelzéseket csak a vállalatára? Az ügyfelei és partnerei véleménye is fontos.

Végül is ők fogják használni a termékeit vagy szolgáltatásait. A Form nézet segítségével gyorsabban készíthet részletes ügyfél-felmérési űrlapokat, mint amennyi idő alatt kimondja a „Heisenberg” szót.

Készítsen űrlapokat az információk gyűjtéséhez és a feladatok létrehozásának egyszerűsítéséhez a ClickUp alkalmazásban.

Válasszon a különböző szövegmezők, címkék, kérdések és egyéb elemek közül. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket az űrlapokat nyilvánosan megossza, majd az eszközön belül összegyűjti a válaszokat. Így közvetlenül reagálhat a válaszokra, és beépítheti azokat a marketingtervbe.

3. Határozza meg a vevői profilját

Mennyire ismeri valójában ügyfeleit? Ebben a fázisban meg kell ismernie a piaci szegmentációt. Mi is az?

Lényegében meg kell határoznia a célpiacán jelen lévő különböző típusú ügyfeleket. Ezután be kell szűkítenie a fókuszt egy konkrét célközönségre. Ezt követően létre kell hoznia egy vevői személyiségprofilt. Ez egy fiktív ábrázolása az ideális ügyfélnek a célpiacán. Kérdezze meg csapatát:

Ki ez a személy?

Melyek az igényeik és prioritásaik?

Hogyan hozzák meg a döntéseket?

Hol dolgoznak?

Mennyit keresnek?

Mit szeretnek, és mit utálnak?

Milyen médiát fogyasztanak?

Meg kell értened a gondolkodásmódjukat, hogy olyan marketingstratégiát tudj kidolgozni, amely a leginkább vonzza őket. Például a Los Pollos Hermanos egy Walt nevű vásárlói személyiséget választott, aki egy középkorú középiskolai kémia tanár.

Most, hogy már van elképzelése arról, ki ő, hogyan viselkedik és mit akar, jobban tud majd hozzá igazítani a marketingjét! De hogyan lehet létrehozni egy vevői személyiségprofilt? Két szó: Gondolattérképek.

Könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg folyamatábrákat olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Mind Maps.

A ClickUp alkalmazásban készített gondolattérképek segíthetnek marketingcsapatának a gondolatok és ötletek rendszerezésében a személyiségprofilok létrehozásakor. Csak helyezze el a központi gondolatot, és adja hozzá a releváns gondolatokat, amikor azok felmerülnek.

Ne feledd, minél részletesebb a személyiségtérkép, annál jobb. Ha jól ismered ügyfeleidet, személyre szabott, mégis stratégiai marketingtervet készíthetsz, amely eléri a célközönségedet.

4. Határozza meg a költségvetést

Lehet, hogy rengeteg remek stratégiai marketingötlete van, de ha azok nem férnek bele a marketingköltségvetésébe, akkor szinte lehetetlen lesz megvalósítani őket. És még ha meg is kockáztatja a vagyonát, hogy megvalósítsa őket, akkor sem garantált, hogy végül meggazdagszik.

Mennyit kell költenie stratégiai marketingtervére? Ideális esetben a vállalat bevételének 7–15%-át kell a marketingrészlegre fordítani, de ez nem általános szabály.

Ne feledje azonban, hogy minden kezdeti marketingtevékenység drága lehet. Ide tartozik a logó megtervezése, a márkaépítés és a kampány nulláról történő létrehozása. Hogyan követi nyomon az összes marketingköltségét?

A ClickUp-ban minden feladathoz további részletek, úgynevezett egyéni mezők rendelhetők. Ezekkel a mezőkkel olyan adatokat rögzíthetsz, mint telefonszámok, címkék, jelölőnégyzetek és még sok más.

Meglévő egyéni mező hozzáadása, elrejtése vagy megjelenítése a ClickUp listanézetéből

Ebben az esetben a „Pénz” mezővel nyomon követheti az egyes marketingtevékenységek és feladatok költségvetését és költségeit. Ráadásul az oszlopszámítások segítségével automatikusan összeadhatja kiadásait, hogy megnézze, azok összhangban vannak-e a költségvetéssel.

Így többé nem kell félmegoldásokkal beérned, amikor stratégiai marketingtervedet készíted!

5. Határozza meg a marketingstratégiát

Most, hogy már pontosan tudja, milyenek az ügyfelei, itt az ideje kiválasztani azokat a megfelelő terjesztési csatornákat, ahol ők a legtöbb időt töltik. Végül is a célközönségének látnia kell a hirdetését, nem igaz?

Vegyünk néhány platformot, ahol megvalósíthatod stratégiai tervedet, és az egyes platformokhoz leginkább megfelelő taktikákat:

Vessünk egy pillantást Walt személyiségére. Mivel megállapítottuk, hogy minden hírt a tévéből szerzi be, marketingtevékenységünknek egy remek reklámfilm elkészítésére kell összpontosítania:

Ne feledje, hogy stratégiai marketingkampányának üzenete tükröznie kell a vásárlók igényeit. Ebben az esetben a reklámnak meg kell győznie a célközönséget arról, hogy az ételek kiváló minőségűek és frissek – 99,99%-ban frissek.

Ugyanakkor nem kell minden taktikáját egyetlen platformra összpontosítania. Az offline és online média közötti egészséges marketingmix biztosítja, hogy mindenki megkapja az üzenetét. Most már a marketingcsapatodon múlik, hogy melyik utat választják. Például létrehozhatsz és közzétehetsz új tartalmakat a blogodon, automatizált webináriumokat szervezhetsz, és egyúttal offline tartalmakat is népszerűsíthetsz, hogy meggyőzd a közönségedet. A ClickUp csevegőablakában megbeszélheted a taktikákat és az üzleti megállapodásokat, csatolhatsz képeket/videókat, és feladatokkal láthatod el a marketingkeverékedet.

A csevegés nézet a ClickUp-ban tárolja az összes megjegyzésedet, hogy gyorsan megtalálhasd a beszélgetéseket.

6. A marketingkampány ütemezésének megtervezése

Végül elértük a stratégiai marketingtervezési folyamat végét. Miután elkészítette a marketingtervet, itt az ideje felsorolni az összes feladatot, amelyet el kell végezni a terv megvalósításához.

Hogyan kell csinálni?

A ClickUp Gantt-diagramjaival dinamikus ütemtervet készíthet marketingkampányának tevékenységéről a kezdetektől a befejezésig. A Gantt-nézetben megjelenítheti az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát, valamint az út során fontos mérföldköveket.

A ClickUp Gantt-nézetében egyszerű drag-and-drop művelettel könnyedén frissítheti a projekteket.

A Feladatok függőségei funkcióval megadhatja, hogy milyen sorrendben szeretné elvégezni a feladatokat. Ehhez csak egy vonalat kell húznia két feladat közé, és már kész is!

Mostantól a marketingcsapatod nem tud függő feladaton dolgozni, amíg az előző feladatot nem fejezte be. Digitális marketingnaptáron kell dolgoznod? A ClickUp Naptár nézetén keresztül ütemezheted az összes marketingtevékenységedet.

A bejegyzések vagy feladatok ütemezését és a határidők módosítását nagyon egyszerűen elvégezheti – csak drag and drop módszerrel kell dolgoznia.

Megjegyzés: Mivel a stratégiai marketingfolyamat megköveteli, hogy csapata gyorsan reagáljon, a ClickUp marketingterv-sablonokat kínál tartalomnaptárához, SEO-kezeléséhez, kampánykövetéséhez, promóciós naptárához, A/B teszteléséhez és grafikai tervezési folyamataikhoz.

Csak alkalmazza a marketingterv sablont, és másodpercek alatt készen áll a tervezés megkezdésére! Ne feledje azonban, hogy a ClickUp nem csak a stratégiai tervezési folyamatra lett kifejlesztve; minden marketingfolyamatban segítséget nyújthat, a végrehajtástól a nyomon követésig.

Tehát a ClickUp több funkcióval rendelkezik? Íme, mit kínál a ClickUp:

