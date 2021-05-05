Több mint 20 projektmenedzsment tipp marketingesek számára

Marketing projektmenedzserként az Ön feladata, hogy szervezett maradjon, elossza az erőforrásokat, és nyomon kövessen gyakorlatilag mindent, ami a projekthez kapcsolódik.

És amikor ezeket a marketingprojekteket ténylegesen kell kezelni, akkor ez egy olyan egyensúlyozási feladat, amelyet meg kell tanulnia, miközben millió különböző feladatot kell elvégeznie... 🤹‍♂️

Szerencséjére összegyűjtöttünk néhány hasznos projektmenedzsment tippet a ClickUp marketing csapatától és más marketing szakemberektől.

Mivel saját munkájuk során számos kihívással szembesültek, sokat tanultak a kiegyensúlyozott munkafolyamatok kezeléséről és megvalósításáról, és szívesen megosztják veled tapasztalataikat!

De először is nézzük meg, melyek a marketing projektmenedzserek legfontosabb feladataik, és mire van szükséged ahhoz, hogy kiválóan végezd a munkádat.

Akkor lássunk hozzá!

Mit is csinálnak pontosan a marketing projektmenedzserek?

A marketing projektmenedzserek feladata, hogy a víziót valósággá alakítsák. Ez hosszú és összetett projekt életciklusok kezelésével valósítható meg, például a projektek kezdeményezésével, tervezésével, végrehajtásával, karbantartásával és lezárásával, hogy elérjék a konkrét célokat.

Az Ön feladata, hogy megértse a munka terjedelmét, a KPI-ket, a mutatókat, meghatározza a kampányok költségvetését, és biztosítsa, hogy a projekt időben elkészüljön.

Amellett, hogy tudnia kell, hogyan kell egy remek projektet felépíteni, azt is pontosan tudnia kell, mit kell tennie, ha minden összeomlik.

Ne felejtsük el, hogy szintén kezelnie kell a munkát, a csapatot, az ügyfelek és az érdekelt felek elvárásait, és a projekt eredményeit.

Hú. Sok mindenre kell figyelni, igaz? 😅

Bár a marketing projektmenedzser munkája néha őrült tempójú lehet, mindenképpen izgalmas és élvezetes feladat.

Fejlesztheti tapasztalatait, ha időt szán a pozíciójához szükséges projektmenedzsment-készségek elsajátítására, és megtanulja, mi teszi jóvá egy projektmenedzsert, hogy képet kapjon arról, mire kell törekednie.

Ha pedig még tovább szeretné fejleszteni tudását, próbáljon ki egy projektmenedzsment szoftvert, amellyel pillanatok alatt elérheti projektje céljait.

A ClickUphoz hasonló marketingprojekt-menedzsment szoftverek segíthetnek a folyamatok zökkenőmentessé tételében, a marketingcsapat egyedi igényeinek azonosításában és kielégítésében, és értékes időt nyerhet vissza!

Hát nem lenne az nagyszerű?! 😉

A projektmenedzsment szoftverek legfontosabb jellemzői

Projekttervezés : a projektek hatékony tervezése : a projektek hatékony tervezése

Együttműködési szoftver : hogy csapata könnyebben tudjon együttműködni

A projekt előrehaladásának nyomon követése : a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése

Dokumentumtárolás : a fontos projektdokumentumok gondos tárolása és létrehozása

Célkitűzés : adjon csapatának egy sor elérendő célt, amelynek elérése érdekében dolgozhatnak. : adjon csapatának egy sor elérendő célt, amelynek elérése érdekében dolgozhatnak.

Emlékeztetők : hogy ne felejtse el a határidőket : hogy ne felejtse el a határidőket

Különálló státuszok : hogy mindig naprakész legyen a projekt frissítéseivel kapcsolatban

Ügyfél hozzáférési jogok: ügyfelei tájékoztatása a projekt előrehaladásáról

Egy hatékony projektmenedzsment eszköz segítségével egyszerűsítheti az erőforrások kezelését, javíthatja a csapat együttműködését és azonnal növelheti a termelékenységet!

Benne van? Vagy benne van?! 🙋🏼‍♀️

Rendben, térjünk rá a lényegre, és hallgassuk meg más marketingesek tapasztalatait arról, hogyan kezelték a munkafolyamatukat és vitték előre a projektjeiket. 👨🏻‍💻🚀

Projektmenedzsment tippek marketing szakemberektől

Ha termékbevezetésen dolgozik, vonjon be több érdekelt felet, hogy segítsenek a termék pozícionálásában és üzeneteinek kidolgozásában. Ezek az érdekelt felek lehetnek belső és külső szereplők is. Miközben előkészítem a marketing anyagokat, minden egyes személynek nagyon konkrét feladatokat osztok ki. Például megkérhetem egy adatmérnököt, hogy ellenőrizzen egy olyan értékesítési érvet, amelynek célja, hogy más adatmérnökök érdeklődését felkeltse termékünk iránt. Ezután megkérhetem egy másik termékmarketingest, hogy ellenőrizze, hogy ez az értékesítési érv egyértelműen van-e megfogalmazva. Így munkáját több szakértő is ellenőrizni fogja, és számukra egyértelművé válik, hogy pontosan hogyan tudnak segíteni Önnek.

Készítsen egy központi helyet, ahol az összes, a héten esedékes feladatot egy táblán láthatja, így az egész csapat ugyanazon célok felé haladhat, amelyek esedékesek vagy a tervezett időszakban megkezdésre/megvalósításra kerülnek. Ehhez ideális a sprintek (1 vagy 2 hét) használata, így a csapata könnyen megtalálja a feladatait, és nem lesz túlterhelve, hanem könnyen megtalálja az összes projektben rá osztott feladatot, ahelyett, hogy minden egyes projektbe be kellene lépnie, és egyenként kellene megkeresnie azokat.

Tudjon meg többet arról, hogyan használja az Amara a ClickUp-ot ügynökségi projektmenedzsmenthez .

Ha azt szeretné, hogy bármely marketingprojektje sikeres legyen, fontos, hogy világosan meghatározza a célokat. A projekt céljának meghatározása elengedhetetlen a projekt sikerének méréséhez. A projektcélok meghatározásának legnagyobb előnye azonban az, hogy ezzel célpontot ad a csapatának a kreatív gondolkodáshoz. Ha egy csapatot vezet, a projekt sikerének érdekében a legjobb, amit tehet, az, hogy nem avatkozik bele a munkájukba.

Integrálja ügyfeleit munkájába az ingyenes vendéghelyek használatával! A világos kommunikációnak minden ügynökség számára prioritásnak kell lennie, mivel a munka előrehaladása az ügyfél jóváhagyásától függ. Ahelyett, hogy 20 e-mailt küldene oda-vissza, és elveszítené a fonalat, hogy miről szólt az egyes üzenetek, Ön és ügyfelei egy központi helyen követhetik nyomon a projekt előrehaladását és az összes korábbi kommunikációt. Ügyfelei megjegyzéseket fűzhetnek, közvetlenül a dokumentumokon kérhetnek módosításokat, állapotokat változtathatnak, irányítópultokat tekinthetnek meg és még sok mást!

A marketing termelékenységünk legnagyobb „trükkje” az volt, hogy a munkát csoportosítottuk, és a naptárban fenntartott időt kifejezetten az adott munkára szántuk. Első ügynökségünket 8 hónap alatt 600 látogatóról 15 000-re növeltük a tartalommarketing „batch days” programunkkal. Minden szerdán reggel időt szántunk a tartalomírásra és a promócióra. A legfontosabb feladatokkal kezdtük a hátralékot, és 2 óra alatt elvégeztük, amennyit csak tudtunk. Kicsiben kezdődött, de a halmozott hatások megváltoztatták az egész vállalkozásunkat. Ma ugyanazt az elvet alkalmazzuk mind belsőleg, mind pedig amikor ügynökségeknek segítünk a ClickUp-ban a folyamataik racionalizálásában. Kezdje kis lépésekkel a munkablokkjaival, gondoskodjon arról, hogy a munka megkezdése előtt tisztában legyen a feladatokkal, majd szükség szerint módosítsa a blokkokat!

Bármely marketingcsapat számára elengedhetetlen a világos kommunikáció. Nem számít, hogy szuperfejlett eszközökkel vagy „egyszerű” Excel táblázatokkal dolgozik – minden csapattagnak tisztában kell lennie a projektekkel kapcsolatos tulajdonjogokkal, felelősségekkel és hozzájárulásokkal. A marketingben soha nem járhat egyedül, ezért a feladatok elosztásának egyértelműnek kell lennie! Csapatunkban néhány agilis módszertani elemet alkalmazunk – bejelentkezési és kijelentkezési megbeszéléseket, gyors frissítéseket, heti sprinteket és havi célokat. Ez segít nekünk gyorsan reagálni a változásokra és napi szinten együttműködni, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó. Fontosak az eszközök? Természetesen! De nem azért, hogy csak legyenek. Meg kell felelniük az Ön igényeinek és segíteniük kell Önt, nem pedig akadályozni.

A legjobb digitális projektmenedzserek tudják, hogyan készül a kolbász. Ha előző pozíciójában nem volt tervező, fejlesztő, stratéga, szövegíró stb., akkor a legfontosabb tanácsom az, hogy tanulja meg, hogyan végzik ezek az emberek a munkájukat. Beszélgessen velük, olvasson blogokat/e-könyveket, vagy iratkozzon fel podcastokra az adott területről – akár vegyen részt a megbeszéléseiken is. Ezeknek az alapvető információknak a megismerése segít abban, hogy jobban megértsd, hogyan lehet az egyes projekteket jobban kezelni, hogyan lehet az ilyen típusú projekteket irányítani, és ezáltal segít abban, hogy egy sokoldalúbb szakemberré válj.

Tudjon meg többet Erika megoldásáról az Agile projektmenedzsmenthez az Adhere Creative-nél.

Szerezzen be egy megbízható projektmenedzsment rendszert, és használja azt okosan. Hozzon létre egy rendszert a projektek és sablonok kezelésére a projektmenedzsment platformon belül, hogy könnyedén létrehozhasson új, azonnal használható projekteket.

Szerezzen be egy megbízható projektmenedzsment rendszert, és használja azt okosan.

Hozzon létre egy rendszert a projektek és sablonok kezelésére a projektmenedzsment platformon belül, hogy könnyedén létrehozhasson új, azonnal használható projekteket.

Legyenek világosak a céljai, és tisztában kell lennie azzal, hogy mely feladatok igényelnek ténylegesen időt, és melyeket lehet delegálni vagy elhalasztani a céljai alapján.

Legyenek világosak a céljai, és tisztában kell lennie azzal, hogy mely feladatok igényelnek ténylegesen időt, és melyeket lehet delegálni vagy elhalasztani a céljai alapján.

Tapasztalatom szerint a legjobban kezelt projekteknek világos, részletes, jól meghatározott céljaik vannak, és valaki mindig átfogó képet tart róluk. A marketingben a kis részletek gyakran döntőek egy kampány sikere vagy kudarca szempontjából, ezért a végrehajtóknak gyakran nincs lehetőségük megállni, visszalépni és megnézni, hogy még mindig a projekt eredeti célja felé haladnak-e. Ilyen esetben egy napi vagy heti megbeszélés, amelyen ellenőrizzük, hogy jó úton járunk-e, segít mindenkinek újra összpontosítani. Másodszor, minden feladatnak, tevékenységnek és projektnek egyértelmű felelőse kell, hogy legyen. Még akkor is, ha csoportos feladatról van szó, például egy adott témáról szóló blogbejegyzések sorozatáról, amelyet a csapat több tagja írt, akkor is van egy felelős. Ez biztosítja a felelősségre vonhatóságot, és hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A projekt tervezésébe vonja be az egész csapatot. A projektje valószínűleg több részlegen átívelő lesz, és jelentős mértékű együttműködést igényel, ezért már a tervezési szakaszban el kell kezdeni a munkát. Így mindenki hozzászólhat a szállítási határidőhöz, a feladatok elvégzésének sorrendjéhez és a várható akadályokhoz. Ha korán bevonja csapatát, akkor reálisabb tervet készíthet, így nem fog túlzott ígéreteket tenni, amelyeket nem tud teljesíteni. Ezzel biztosíthatja, hogy minden zökkenőmentesen működjön, mivel mindenki tudja, mi történik és hogyan kell együttműködniük.

A legjobb tipp, amit valaha kaptam a marketingprojektek kezelésével kapcsolatban, az volt, hogy soha ne hagyja, hogy a visszajelzései akadályozzák a projekt előrehaladását. Amikor egy marketing projektet felügyelek, általában csak a stratégia kidolgozásáért vagyok felelős, majd felügyelem a belső marketing csapatot és a vállalkozókat, akik ténylegesen elvégzik a „munkát”. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kérdezik a véleményemet erről a tervezésről, arról a cikkről vagy azokról a céloldalakról. A átgondolt visszajelzés nem igényel sok időt, de ez olyan feladat, amelyet nekem kell elvégeznem (azaz nem delegálhatom másra). Ez azt jelenti, hogy ha valaha is késlekedek a visszajelzéssel – ami általában valami ilyesmi: „remekül néz ki, kérlek, végezzen el ezt a kis változtatást, és folytassa tovább” –, akkor feltartom a projektet (néha napokig), mert nem szántam rá 15 percet, hogy megnézzem. Ha ezt összeadjuk a projekt teljes időtartamára, akkor néhány gyors visszajelzés megvárása miatt a szállítási határidő akár egy-két héttel is elhalasztható. Ezért igyekszem soha nem hagyni, hogy a visszajelzés iránti kérések egy napnál tovább várjanak.

A marketingprojektek gyakran olyan sok különböző elemet igényelnek, hogy nehéz a végső célra koncentrálni. Ezért minden új projektet a Userbacknél egy egyszerű, de mégis hatékony kérdéssel kezdünk: Hogyan néz ki a siker? Ennek az egy kérdésnek a megválaszolásával összehangolhatjuk csapatunkat, meghatározhatjuk a szükséges nyomon követést, és biztosíthatjuk, hogy az összes különböző elem tovább mozdítsa előre a projektet, hogy elérjük végső célunkat.

A Marker. io-nál a termék áll az első helyen, ezért minden új funkcióhoz részletes specifikációkat írunk. Mi is ugyanígy közelítjük meg a tartalomkészítést! Mielőtt egyetlen sor tartalmat is leírnánk, kitöltünk egy részletes specifikációs sablont: mi a problémás pont, ki a célközönség, milyen típusú és formátumú a tartalom? Azt is megkérdezzük magunktól: ezt a tartalmat SEO, vírusmarketing, értékesítésösztönzés vagy márkaépítés céljából készítjük? Tapasztalataink szerint ez a módszer lehetővé teszi, hogy minden alkalommal kiváló minőségű tartalmat állítsunk elő.

Tudjon meg többet arról, hogyan kezeli a Marker.io a hibajelentéseket a ClickUp segítségével.

Havonta vizsgálja felül a munkafolyamatokat, és ennek megfelelően módosítsa a projektmenedzsment rendszert. Ne feledje, hogy a bevezetett folyamatok célja az, hogy gyorsítsák a munkát, ne pedig lassítsák. A gyors tempójú munkakörnyezetben a projektek és a csapatdinamika gyorsan változik. Azok az eljárások, amelyek néhány héttel ezelőtt még értelmesnek tűntek, gyorsan elavulhatnak. És amikor ez megtörténik, az elkerülhetetlenül frusztrálja a csapattagjait, és csökkenti a munka általános hatékonyságát (és az azzal járó elégedettséget).

Az új projektek megkezdése izgalmas vagy ijesztő is lehet. Ha Ön is azok közé tartozik, akiket könnyen elárasztanak az új nagy projektek, akkor azt javaslom, kezdje egy ütemtervvel. A projekteknek általában van határideje, ezért a végrehajtás ütemtervének kidolgozása segít a projekt kezelhetőbbé tételében, ugyanakkor cselekvésre ösztönöz (amikor rájössz, hogy jobb minél hamarabb elkezdeni), nem is beszélve arról, hogy segít a projekt időben történő megvalósításában.

A ClickUp egy fantasztikus eszköz, amellyel minden ügyfelét egy helyen kezelheti. Ha Önnek felügyelnie kell az üzleti tevékenységeket, különösen a nagy értékű projekteket, akkor hasznos tipp lehet a „Címkék” és az „Idővonal” nézet használata a Spaces „Minden” menüpontjában. Csapatunk utasítást kapott, hogy az új weboldalhoz hasonló projekteket „Projectdev” címkével jelölje meg. Ezután az „Everything” menüpontban megjelenik egy idővonal, amelyen az összes „Projectdev” címkével ellátott projekt látható. Ez hihetetlen áttekinthetőséget biztosít, amelynek köszönhetően visszaléphetek és értékelhetem a kezdési és befejezési dátumokat, valamint a teljes üzleti folyamatot és az összes ügyfelet – mindezt egyetlen áttekinthető nézetben!

A ClickUp egy fantasztikus eszköz, amellyel minden ügyfelét egy helyen kezelheti.

Tegyen meg mindent, hogy összehangolja az összes projektmenedzsment tevékenységét. Ha több alkalmazást is használ a projektmenedzsmenthez és az együttműködéshez, a csapat tagjai nehezen tudnak lépést tartani mindegyikkel. Ehelyett keressen egy olyan projektmenedzsment platformot, amely egyszerre megoldja az összes problémáját, például a ClickUp (különösen ajánlott), az Asana vagy a Notion; és alakítsa projektjét élő organizmussá ezen a platformon, hogy csapattársai egyetlen platformra összpontosíthassák figyelmüket.

Sajnálatos, de az, hogy egy projekt Önnek, mint marketingesnek elsődleges fontosságú, még nem jelenti azt, hogy a projektben részt vevő többi személy számára is fontos. A témában jártas szakértők valószínűleg szó szerint forgatják a szemüket, ha arra gondolnak, hogy időt kell szánniuk arra, hogy véleményt vagy visszajelzést adjanak Önnek. Tehát az elsődleges feladatod az, hogy az embereket LELKESÍTSD. * Fogja meg őket a gallérjuknál, és mutassa meg nekik a nagy képet: több forgalom, több potenciális ügyfél, több növekedés a vállalat számára. * Adja meg nekik az érzést, hogy fantasztikus szuperhősök és nagyszerű emberek, mert segítenek Önnek. Ezt úgy teheti meg, hogy rendszeresen frissíti a ClickUp feladatait, minden apró előrelépést megünnepel, és mindenkit emlékeztet a tervre és a benne betöltött szerepére. *

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a projektmenedzsment tippek összeállításában! 🙏🏽

És most hallgassuk meg a ClickUp csapatunkat!

Projektmenedzsment tippek a ClickUp marketing csapatától

Marketingcsapatunk jól ismeri a munkahelyi ingyenes projektmenedzsment szoftverek használatának előnyeit. 😉🧙🏻‍♀️

A ClickUp segítségével tudják kielégíteni egyedi igényeiket, a tartalomtól és a közösségi médiától a fizetett hirdetésekig és még tovább.

A ClickUp kiváló eszköz a célok nyomon követésé hez, és lehetővé teszi a csapat számára a feladatok gyors szervezését, a csapatok közötti projektek koordinálását és a marketingkampányok kezelését.

A legjobb az egészben, hogy mindezt és még többet is egyetlen helyen tehetnek meg.

Hallgassa meg marketingcsapatunk tagjainak véleményét arról, hogyan használják a ClickUp-ot a mindennapi munkájuk során, és talán Ön is alkalmazhatja ezeket a módszereket a saját marketingfolyamataiban!

A ClickUp tartalomkezelő szoftver forradalmi változást hoz. Feladat sablonokat hozhatunk létre minden céloldalunkhoz, könnyen azonosíthatjuk a szűk keresztmetszeteket a táblázatos állapotkövetőnkkel, és a címkék és prioritások segítségével tudhatjuk, mi következik. A blogok áttekintése automatizálással egyszerűsödik, az e-mailek áramlása pedig Mind Maps segítségével vizualizálható. A testreszabási lehetőségek teszik a ClickUp-ot olyan hatékony eszközzé a marketingcsapatok számára.

Ne becsülje alá az ismétlődő feladatok értékét! A marketingesek mindennapjai egyediak. A prioritások gyorsan változnak, és gyakran kell pillanatok alatt átállnunk. Ugyanakkor számos szokásos feladat is elengedhetetlen a munkánkban. Adatokat figyelünk, ellenőrzéseket végzünk, versenytársakat vizsgálunk stb. Gyakran előfordul, hogy ezek az egyszerű, de fontos feladatok elsikkadnak. Hozzon létre egy felelősségi rendszert a visszatérő napi feladatokhoz. Ezzel egy kis helyet szabadít fel az agyában, hogy jobban tudjon koncentrálni a kiszámíthatatlan munkákra.

A végrehajtásba kezdés előtt határozza meg egyértelműen a projekt célját és értse meg annak hatókörét. A projekt ütemtervét, céljait és stratégiáját részletesen leíró átfogó vázlat segítségével maximalizálhatja a vállalat idő- és erőforrás-felhasználásának hatékonyságát. Tegye nyilvánvalóvá az akadályokat már az elejétől fogva, hozzon létre skálázható megoldásokat, és tartsa összehangoltan a csapatát!

Marketingesekként minden nap sokféle tartalmi feladattal kell megbirkóznunk. Hogy a figyelmemet azokra a dolgokra összpontosíthassam, amelyekre szükség van, a Home és a Task Tray kombinációját használom. Először a Home (Kezdőlap) oldalon megkeresem, mely feladatokkal kell foglalkoznom aznap, majd átviszem őket a Task Tray (Feladat tálca) ablakba. Sőt, sorrendbe is rendezem őket, hogy tudjam, melyiket melyik sorrendben kell elvégeznem. Ez nem csak segít abban, hogy a teendőimre koncentráljak, hanem nagyon kielégítő érzés is, amikor a nap folyamán elvégzett feladatokról leveszem a jelölést!

Marketingesekként minden nap sokféle tartalmi feladattal kell megbirkóznunk.

A marketingesek számára az első számú projektmenedzsment tippem, hogy soha ne becsüljék alá a szervezés erejét! Akár Post-it cetliket, akár projektmenedzsment platformokat, például a ClickUp-ot, akár a jó öreg Excel táblázatokat használja, a feladatok szervezése a legjobb módszer a projektek nyomon követésére és a határidők betartására.

Következtetés

A marketingprojektek kezelése nem feltétlenül kell olyan ijesztő feladatnak lennie.

Valójában ez akár élvezetes is lehet egy olyan projektmenedzsment szoftver segítségével, mint a ClickUp!

Határozzon meg egyértelmű célokat, állítson be megfelelő határidőket, javítsa a csapat együttműködését, könnyedén teljesítse a projekteket és a határidőket, és takarítson meg időt, hogy több időt fordíthasson azokra a dolgokra, amelyeket szeret csinálni.

Regisztrálj még ma egy ingyenes fiókot, és hamarosan hatékony marketing projektmenedzserré válhatsz! 😉 🚀